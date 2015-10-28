販売者や提供者でなくても MetaTrader AppStore 、トレードシグナルサービスから収入を得る方法

今夏、MQL5.community メンバーがプロダクツやシグナルを宣伝するのに役立つ新アフィリエイトプログラム を導入しました。ただしそれはMetaTrader マーケット販売者と有料トレードシグナル 提供者だけでなく、一般ユーザーにとってもメリットのあるものです。MQL5.com で収入を得るため、みなさんは自分で「マーケット」アプリケーションを書く必要も、ご自身のシグナルに対して定期購入を募る必要もありません。こういったプロダクツの宣伝を手伝うだけでプロフィットシェアを受け取れるのです。

ひじょうにシンプルです。

任意のウェブサイトでMetaTrader 「マーケット」アプリケーションやトレードシグナルにウェブリンク／ウィジェットを設定します。



ユーザーはみなさんのウェブリンクをクリックし、そのアプリケーションを購入したりトレードシグナルを定期購入します。



アプリケーション販売者またはシグナル提供者が設定したプロフィットシェアがみなさんのアカウントに転送されます。





スクリーンショットを使って詳しくこれを分析します。









そのテキストブロックから特別に作成されているウェブリンク





または『ウィジェットコードを入手する』をクリックしてウィジェットコードをコピーします。



ソーシャルネットワーク、フォーラム、ブログ、個人ウェブサイトを介してコピーしたウェブリンクを共有します。









またはフォーラム、ブログメッセージ、ご自身のウェブサイトにウィジェットコードを挿入します。





メイン部分はすみました。ここでは、興味を持ったユーザーがみなさんのウェブリンク／ウィジェットをクリックし、アプリケーションを購入したり、トレードシグナルを定期購入するのを待ちます。購入があればすぐに指定のプロフィットシェアがみなさんの MQL5.com アカウントに転送されます。



たとえば、アプリケーションの価格が $100 で、販売者がアフィリエイトリンクに対し35% の支払いを指定しているとします。それはみなさんが呼び込んだ購入ごとに $35 受け取ることを意味します。また価格が $50 で支払が 10%のシグナルに月次定期購入があったとします。そうするとみなさんは呼び込んだ定期購入1件に対して $5 を受け取ることになるのです。

MQL5.com ウェブサイトに入り、ここで収入を得たいと考えます。アフィリエイトプログラムに参加し、コミュニティメンバーのプロダクツ／シグナルを宣伝することでそれが可能です。プロダクツ／シグナルを選択し、その説明ページに移動したら、パーセンテージによるプロフィットシェアの指定テキストブロックを見つけます（プロフィットシェアが指定されていなければ、その販売者からの支払いは行われないということです）。

このように、販売者やマーケットのアプリケーションまたは収益性あるシグナル提供者でなくても、いますぐに MQL5.com で収入を手にし始めることが可能です。お好きなプロダクツを選択し、さまざまなウェブリソースにそのリンクを掲示します。潜在顧客の心を引きつければ、利益はあなたのものです！





