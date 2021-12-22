MetaTrader 5 / Alım-satım
Satıcı veya Sağlayıcı Değilseniz MetaTrader AppStore ve Alım Satım Sinyalleri Hizmetlerinden Nasıl Para Kazanabilirsiniz?

Bu yaz, MQL5.community üyelerinin ürünlerini ve sinyallerini tanıtmasına yardımcı olmak için yeni ortaklık programı başlattık. Ancak, bu, yalnızca MetaTrader Market satıcıları ve ödeme yapılan alım satım sinyali sağlayıcıları için değil aynı zamanda genel kullanıcılar için de faydalıdır. Artık MQL5.com'da para kazanmak için Market uygulamaları yazmanız veya sinyallerinize abonelik satmanız gerekmiyor. Bu ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olarak kar payınızı alabilirsiniz.

Bu, son derece basittir:

  1. MetaTrader Market uygulamasına bir web bağlantısı/pencere öğesi veya herhangi bir web sitesine bir alım satım sinyali yerleştirin.

  2. Bir kullanıcı web bağlantınıza tıklayıp o uygulamayı satın alırsa veya alım satım sinyallerine abone olursa, bu durumda:

  3. Uygulamanın satıcısı veya sinyal sağlayıcısı tarafından belirlenen kar payı hesabınıza aktarılır.

Bağlantıyı paylaşın, alıcıları çekin ve kar payınızı alın

Şimdi, bunu ekran görüntüleri eşliğinde daha ayrıntılı inceleyelim:

MQL5.com sitesine girdiniz ve buradan para kazanmak istiyorsunuz. Bunu, ortaklık programına katılarak ve topluluk üyelerinin ürünlerini/sinyallerini tanıtarak yapabilirsiniz. Bir ürün /sinyal seçin, açıklama sayfasına gidin ve yüzde cinsinden bir kar payı belirten bir metin bloğu bulun (kar payı belirtilmemişse, ödeme satıcı tarafından sağlanmaz).



  2. Bu metin bloğundan özel olarak oluşturulmuş web bağlantısını kopyalayın.


    veya "Bir pencere öğesi kodu al" seçeneğine tıklayarak bir pencere öğesi kodu alın:


    Bir Pencere Öğesi Kodu Alın

  3. Kopyalanan web bağlantısını sosyal ağlar, forumlar, bloglar ve kişisel web siteniz aracılığıyla paylaşın.


    Kopyalanan web bağlantısını Twitter aracılığıyla paylaşın


    Kopyalanan web bağlantısını Facebook aracılığıyla paylaşın


    veya pencere öğesi kodunu forumunuza ve blog mesajlarınıza veya web sitenize ekleyin:


    Pencere Öğesi Kodunu Blogunuza Ekleyin


  4. Temel işlemleri gerçekleştirdiniz. Şimdi, ilgilenen bir kullanıcının web bağlantınıza/pencere öğenize tıklayıp uygulamayı satın almasını veya alım satım sinyallerine abone olmasını beklemeniz gerekir. Bu gerçekleşir gerçekleşmez, belirlenen kar payı MQL5.com hesabınıza aktarılır.


    Belirlenen kar payı MQL5.com hesabınıza aktarılır

    Uygulamanın fiyatının 100 USD olduğunu ve satıcının bir ortaklık bağlantısı için %35'lik bir kazanç belirlediğini varsayalım. Bu, çektiğiniz her alıcı için 35 USD alacağınız anlamına gelir. Bir sinyale aylık aboneliğin 50 USD ve getirisinin %10 olduğunu varsayalım. Bu durumda, çektiğiniz her abone için 5 USD alacaksınız.

Gördüğünüz gibi, Market uygulamaları satıcısı veya karlı bir sinyal sağlayıcısı olmak zorunda kalmadan MQL5.com'da hemen şimdi para kazanmaya başlamak mümkün. Beğendiğiniz ürünleri seçin ve çeşitli web kaynaklarında bunlara bağlantılar gönderin. Potansiyel müşterileri çekin ve kar sizin olsun!


TANITIM İÇİN BİR SİNYAL SEÇİN TANITIM İÇİN BİR ÜRÜN SEÇİN

Sinyalleri içeren ve sizin için yararlı olabilecek bazı makaleler şu şekildedir:

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/756

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Ercan Seker
Ercan Seker | 1 Kas 2016 saat 12:11
MQL5 şu anda artık üyelik sunmuyor. durdu mu?
Alain Verleyen
Alain Verleyen | 9 Kas 2016 saat 11:24

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum

Market ve Sinyallerde Ortaklık Programı Kapatılacak

MetaQuotes Yazılım A.Ş., 2015.12.21 13:03

Market ve Sinyallerde Ortaklık Programı Kapatılacak

Düşük talep ve yeni MQL5.community hizmetleri ile uyumsuzluk nedeniyle, ortaklık programı yakında kapatılacaktır.

  • Artık 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ortak ödeme tutarı belirlemek ve yeni ortaklık bağlantıları kaydetmek mümkün olmayacaktır.
  • 1 Nisan 2016'dan itibaren, ortaklık bağlantıları üzerinden yapılan alışverişler için destekçiler tarafından artık ödeme alınmayacaktır.

Sabil Yudifera
Sabil Yudifera | 30 Eyl 2017 saat 11:46
robot satın alın ve ticarete başlayın
Anatolij Karlin
Anatolij Karlin | 19 Oca 2018 saat 03:17
Сабиль Юдифера :
купить робот и начать торговлю

молодец . так будет справедливо

Hieu Nguyen
Hieu Nguyen | 8 Ağu 2018 saat 22:33
<Deleted>
.
