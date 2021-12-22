Satıcı veya Sağlayıcı Değilseniz MetaTrader AppStore ve Alım Satım Sinyalleri Hizmetlerinden Nasıl Para Kazanabilirsiniz?

Bu yaz, MQL5.community üyelerinin ürünlerini ve sinyallerini tanıtmasına yardımcı olmak için yeni ortaklık programı başlattık. Ancak, bu, yalnızca MetaTrader Market satıcıları ve ödeme yapılan alım satım sinyali sağlayıcıları için değil aynı zamanda genel kullanıcılar için de faydalıdır. Artık MQL5.com'da para kazanmak için Market uygulamaları yazmanız veya sinyallerinize abonelik satmanız gerekmiyor. Bu ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olarak kar payınızı alabilirsiniz.

Bu, son derece basittir:

MetaTrader Market uygulamasına bir web bağlantısı/pencere öğesi veya herhangi bir web sitesine bir alım satım sinyali yerleştirin.



Bir kullanıcı web bağlantınıza tıklayıp o uygulamayı satın alırsa veya alım satım sinyallerine abone olursa, bu durumda:



Uygulamanın satıcısı veya sinyal sağlayıcısı tarafından belirlenen kar payı hesabınıza aktarılır.





Şimdi, bunu ekran görüntüleri eşliğinde daha ayrıntılı inceleyelim:









Bu metin bloğundan özel olarak oluşturulmuş web bağlantısını kopyalayın.





veya "Bir pencere öğesi kodu al" seçeneğine tıklayarak bir pencere öğesi kodu alın:



Kopyalanan web bağlantısını sosyal ağlar, forumlar, bloglar ve kişisel web siteniz aracılığıyla paylaşın.









veya pencere öğesi kodunu forumunuza ve blog mesajlarınıza veya web sitenize ekleyin:





Temel işlemleri gerçekleştirdiniz. Şimdi, ilgilenen bir kullanıcının web bağlantınıza/pencere öğenize tıklayıp uygulamayı satın almasını veya alım satım sinyallerine abone olmasını beklemeniz gerekir. Bu gerçekleşir gerçekleşmez, belirlenen kar payı MQL5.com hesabınıza aktarılır.



Uygulamanın fiyatının 100 USD olduğunu ve satıcının bir ortaklık bağlantısı için %35'lik bir kazanç belirlediğini varsayalım. Bu, çektiğiniz her alıcı için 35 USD alacağınız anlamına gelir. Bir sinyale aylık aboneliğin 50 USD ve getirisinin %10 olduğunu varsayalım. Bu durumda, çektiğiniz her abone için 5 USD alacaksınız.

MQL5.com sitesine girdiniz ve buradan para kazanmak istiyorsunuz. Bunu, ortaklık programına katılarak ve topluluk üyelerinin ürünlerini/sinyallerini tanıtarak yapabilirsiniz. Bir ürün /sinyal seçin, açıklama sayfasına gidin ve yüzde cinsinden bir kar payı belirten bir metin bloğu bulun (kar payı belirtilmemişse, ödeme satıcı tarafından sağlanmaz).

Gördüğünüz gibi, Market uygulamaları satıcısı veya karlı bir sinyal sağlayıcısı olmak zorunda kalmadan MQL5.com'da hemen şimdi para kazanmaya başlamak mümkün. Beğendiğiniz ürünleri seçin ve çeşitli web kaynaklarında bunlara bağlantılar gönderin. Potansiyel müşterileri çekin ve kar sizin olsun!





TANITIM İÇİN BİR SİNYAL SEÇİN TANITIM İÇİN BİR ÜRÜN SEÇİN

Sinyalleri içeren ve sizin için yararlı olabilecek bazı makaleler şu şekildedir: