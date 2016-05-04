Wie Sie mit den MetaTrader AppStore und Handelssignalen-Services Geld verdienen können, ohne Verkäufer oder Anbieter zu sein

Diesen Sommer haben wir das neue Partnerprogramm gestartet, um Mitgliedern der MQL5.community bei der Bewerbung und Förderung ihrer Produkte und Signale zu helfen. Dieses Programm ist nicht nur für Verkäufer im MetaTrader Market und Anbieter von kostenpflichtigen Handelssignalen von Vorteil, sondern auch für gewöhnliche Nutzer. Um auf MQL5.com Geld zu verdienen, müssen Sie jetzt keine Market-Anwendungen mehr selbst schreiben oder Abonnements für Ihre Signale verkaufen. Sie unterstützten einfach die Förderung und Bewerbung dieser Produkte und erhalten dafür Ihre Gewinnbeteiligung.

Das geht alles ziemlich einfach:

Sie platzieren auf jeder Website einen Weblink/Widget auf MetaTrader Market-Anwendungen oder ein Handelssignal.



Nutzer klicken dann Ihren Weblink an und kaufen die Anwendung oder abonnieren die Handelssignale.



Die vom Verkäufer der Anwendung oder dem Anbieter der Signale festgesetzte Gewinnbeteiligung wird auf Ihr Konto überweisen.





Sehen wir uns mit Hilfe der folgenden Screenshots mal an, wie das genau im Einzelnen geht:









Den extra generierten Weblink aus diesem Textblock kopieren





oder einen Widget-Code durch Anklicken von "Widget-Code bekommen":



Den kopierten Weblink in sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und auf Ihrer persönlichen Website teilen









oder den Widget-Code in Ihr Forum, die Blog-Nachrichten oder Ihre Website einfügen:





Das war schon mal das Wichtigste. Jetzt müssen Sie nur noch warten, bis ein interessierter Nutzer Ihren Weblink/Widget anklickt und die Anwendung kauft oder die Handelssignale abonniert. Sobald dies der Fall ist, wird die angegebene Gewinnbeteiligung Ihrem MQL5.com Konto gutgeschrieben.



Angenommen, die Anwendung kostet USD 100,00 und der Verkäufer hat eine Provision von 35% für einen Partner-Link festgesetzt, dann erhalten Sie für jeden Käufer, den Sie gewinnen, USD 35,00 auf Ihr Konto. Angenommen, das monatliche Abo eines Signals kostet USD 50,00 und der Verkäufer hat eine Provision von 10% festgesetzt, dann erhalten Sie für jeden Käufer, den Sie gewinnen, USD 5,00 auf Ihr Konto.

Sie sind auf der MQL5.com Website und wollen hier Geld verdienen. Sie können dazu einfach am Partnerprogramm teilnehmen und Produkte/Signale der Mitglieder der Community bewerben. Wählen Sie ein Produkt/Signal aus, gehen zur Seite mit der Beschreibung und finden den Textblock, in dem die Gewinnbeteiligung in Prozenten erklärt ist (ist keine Gewinnbeteiligung angegeben, erhalten Sie vom entsprechenden Verkäufer auch keine Beteiligung).

Sie sehen, Sie können auf MQL5.com durchaus auch Geld verdienen, selbst wenn Sie kein Verkäufer von Market-Anwendungen oder ein profitabler Anbieter von Handelssignalen sind. Wählen Sie die Produkte, die Ihnen gefallen und stellen auf verschiedenen Webressourcen entsprechende Links dazu ein. Ziehen Sie potenzielle Kunden an und der Gewinn gehört Ihnen!





EIN SIGNAL ZUR BEWERBUNG AUSWÄHLEN EIN PRODUKT ZUR BEWERBUNG AUSWÄHLEN

Einige Beiträge, die sich mit Signalen beschäftigen, sind hier vielleicht ganz hilfreich: