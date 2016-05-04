MetaTrader 5 / Handel
English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Wie Sie mit den MetaTrader AppStore und Handelssignalen-Services Geld verdienen können, ohne Verkäufer oder Anbieter zu sein

Wie Sie mit den MetaTrader AppStore und Handelssignalen-Services Geld verdienen können, ohne Verkäufer oder Anbieter zu sein

MetaTrader 5Handel |
782 31
MetaQuotes
MetaQuotes

Diesen Sommer haben wir das neue Partnerprogramm gestartet, um Mitgliedern der MQL5.community bei der Bewerbung und Förderung ihrer Produkte und Signale zu helfen. Dieses Programm ist nicht nur für Verkäufer im MetaTrader Market und Anbieter von kostenpflichtigen Handelssignalen von Vorteil, sondern auch für gewöhnliche Nutzer. Um auf MQL5.com Geld zu verdienen, müssen Sie jetzt keine Market-Anwendungen mehr selbst schreiben oder Abonnements für Ihre Signale verkaufen. Sie unterstützten einfach die Förderung und Bewerbung dieser Produkte und erhalten dafür Ihre Gewinnbeteiligung.

Das geht alles ziemlich einfach:

  1. Sie platzieren auf jeder Website einen Weblink/Widget auf MetaTrader Market-Anwendungen oder ein Handelssignal.

  2. Nutzer klicken dann Ihren Weblink an und kaufen die Anwendung oder abonnieren die Handelssignale.

  3. Die vom Verkäufer der Anwendung oder dem Anbieter der Signale festgesetzte Gewinnbeteiligung wird auf Ihr Konto überweisen.

Teilen Sie den Link, machen Käufer darauf aufmerksam und erhalten Ihre Gewinnbeteiligung

Sehen wir uns mit Hilfe der folgenden Screenshots mal an, wie das genau im Einzelnen geht:

Sie sind auf der MQL5.com Website und wollen hier Geld verdienen. Sie können dazu einfach am Partnerprogramm teilnehmen und Produkte/Signale der Mitglieder der Community bewerben. Wählen Sie ein Produkt/Signal aus, gehen zur Seite mit der Beschreibung und finden den Textblock, in dem die Gewinnbeteiligung in Prozenten erklärt ist (ist keine Gewinnbeteiligung angegeben, erhalten Sie vom entsprechenden Verkäufer auch keine Beteiligung).



  1. Den Textblock finden, in dem die Gewinnbeteiligung in Prozenten erklärt ist   Den Textblock finden, in dem die Gewinnbeteiligung in Prozenten erklärt ist



  2. Den extra generierten Weblink aus diesem Textblock kopieren


    oder einen Widget-Code durch Anklicken von "Widget-Code bekommen":


    Widget-Code bekommen

  3. Den kopierten Weblink in sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und auf Ihrer persönlichen Website teilen


    Den kopierten Weblink via Twitter teilen


    Den kopierten Weblink via Facebook teilen


    oder den Widget-Code in Ihr Forum, die Blog-Nachrichten oder Ihre Website einfügen:


    Den Widget-Code in Ihren Blog einfügen


  4. Das war schon mal das Wichtigste. Jetzt müssen Sie nur noch warten, bis ein interessierter Nutzer Ihren Weblink/Widget anklickt und die Anwendung kauft oder die Handelssignale abonniert. Sobald dies der Fall ist, wird die angegebene Gewinnbeteiligung Ihrem MQL5.com Konto gutgeschrieben.


    Die angegebene Gewinnbeteiligung wird Ihrem MQL5.com Konto gutgeschrieben

    Angenommen, die Anwendung kostet USD 100,00 und der Verkäufer hat eine Provision von 35% für einen Partner-Link festgesetzt, dann erhalten Sie für jeden Käufer, den Sie gewinnen, USD 35,00 auf Ihr Konto. Angenommen, das monatliche Abo eines Signals kostet USD 50,00 und der Verkäufer hat eine Provision von 10% festgesetzt, dann erhalten Sie für jeden Käufer, den Sie gewinnen, USD 5,00 auf Ihr Konto.

Sie sehen, Sie können auf MQL5.com durchaus auch Geld verdienen, selbst wenn Sie kein Verkäufer von Market-Anwendungen oder ein profitabler Anbieter von Handelssignalen sind. Wählen Sie die Produkte, die Ihnen gefallen und stellen auf verschiedenen Webressourcen entsprechende Links dazu ein. Ziehen Sie potenzielle Kunden an und der Gewinn gehört Ihnen!


EIN SIGNAL ZUR BEWERBUNG AUSWÄHLEN                     EIN PRODUKT ZUR BEWERBUNG AUSWÄHLEN

Einige Beiträge, die sich mit Signalen beschäftigen, sind hier vielleicht ganz hilfreich:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/756

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (31)
Ercan Seker
Ercan Seker | 1 Nov. 2016 in 12:11
MQL5 bietet derzeit keine Mitgliedschaft mehr an. Wurde sie eingestellt?
Alain Verleyen
Alain Verleyen | 9 Nov. 2016 in 11:24

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Partnerprogramm in Market and Signals wird geschlossen

MetaQuotes Software Corp, 2015.12.21 13:03

Partnerprogramm in Market and Signals wird geschlossen

Aufgrund der geringen Nachfrage und der Inkompatibilität mit den neuen MQL5.community-Diensten wird das Partnerprogramm in Kürze geschlossen.

  • Ab dem 1. Januar 2016 wird es nicht mehr möglich sein, einen Partnerauszahlungsbetrag festzulegen und neue Partnerlinks zu registrieren.
  • Ab dem 1. April 2016 erhalten Promotoren keine Auszahlung mehr für Käufe, die über Partnerlinks getätigt wurden.

Sabil Yudifera
Sabil Yudifera | 30 Sept. 2017 in 11:46
Roboter kaufen und mit dem Handel beginnen
Anatolij Karlin
Anatolij Karlin | 19 Jan. 2018 in 03:17
Сабиль Юдифера :
купить робот и начать торговлю

молодец . так будет справедливо

Hieu Nguyen
Hieu Nguyen | 8 Aug. 2018 in 22:33
<Deleted>
.
MetaTrader AppStore - Ergebnisse für Q3/2013 MetaTrader AppStore - Ergebnisse für Q3/2013
Ein weiteres Quartal des Jahres ist vorbei. Eine gute Gelegenheit für uns, die Ergebnisse des MetaTrader AppStore zusammenzufassen - der größte Platz für Handelsroboter und technische Indikatoren für MetaTrader Plattformen. Zum Ende des abgelaufenen Quartals haben mehr als 500 Entwickler über 1200 Produkte in Market platziert.
Sozialer Handel mit Hilfe der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelsplattformen Sozialer Handel mit Hilfe der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelsplattformen
Was ist Sozialer Handel? Sozialer Handel ist eine Kooperation von Händlern und Investoren mit Vorteilen für beide Seiten. Erfolgreiche Händler gestatten Einblicke in ihren Handel und potenzielle Investoren profitieren von diesen Einblicken und kopieren die Handel von denjenigen, die am vielversprechendsten aussehen.
Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals
MetaTrader 5 ermöglicht es uns, den automatisierten Handel innerhalb eines integrierten Strategietesters mithilfe von Expert Advisors und der MQL5-Sprache zu simulieren. Diese Art der Simulation wird als Testen von Expert Advisors bezeichnet und kann mithilfe Multithreading-fähiger Optimierung sowie simultan auf mehreren Instrumenten umgesetzt werden. Um gründlich testen zu können, muss eine Erzeugung von Ticks auf Basis der verfügbaren minütlichen Historie durchgeführt werden. Dieser Beitrag liefert eine detaillierte Beschreibung des Algorithmus, durch den Ticks für Tests auf Basis der Historie im MetaTrader 5 Client Terminal erzeugt werden.
MQL5 Market - Ergebnisse für Q2/2013 MQL5 Market - Ergebnisse für Q2/2013
MQL5 Market, bereits seit 18 Monaten erfolgreich, ist zum größten Platz für Handelsstrategien und technische Indikatoren für Händler geworden. Dort findet man ca. 800 Handels-Anwendungen von 350 Entwicklern aus der ganzen Welt. Viele Händler haben bereits mehr als 100.000 Handelsprogramme gekauft und auf ihre MetaTrader 5 Terminals heruntergeladen.