MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Come guadagnare con l’AppStore MetaTrader e i servizi di segnali di trading se non sei un venditore o un fornitore

Come guadagnare con l’AppStore MetaTrader e i servizi di segnali di trading se non sei un venditore o un fornitore

MetaTrader 5Trading |
267 31
MetaQuotes
MetaQuotes

Quest'estate abbiamo lanciato un nuovo programma di affiliazione per aiutare i membri della MQL5.community a promuovere i loro prodotti e segnali. Tuttavia, è vantaggioso non solo per i venditori sul Market MetaTrader e per i fornitori di segnali di trading, ma anche per gli utenti comuni. Adesso non devi scrivere da solo applicazioni Market o vendere abbonamenti ai tuoi segnali per fare soldi su MQL5.com. Puoi semplicemente aiutare a promuovere questi prodotti e ricevere la tua quota di profitto.

È piuttosto semplice:

  1. Metti un collegamento web/widget all'applicazione Market di MetaTrader o un segnale di trading su qualsiasi sito.

  2. Un utente clicca sul tuo collegamento e acquista quell'applicazione o si iscrive ai segnali di trading.

  3. La quota di profitto stabilita dal venditore dell'applicazione o dal fornitore di segnali viene trasferita sul tuo conto.

Condividi il link, attira gli acquirenti e ottieni la tua quota di profitto

Ora, esaminiamo tutto questo nel dettaglio con degli screenshot:

Quindi sei entrato nel sito MQL5.com e vuoi fare soldi. Puoi farlo partecipando al programma di affiliazione e promuovendo prodotti/segnali dei membri della community. Seleziona un prodotto/segnale, vai alla sua pagina di descrizione e trova un blocco di testo che specifica una quota di profitto in termini percentuali (se non è specificata una quota di profitto, il venditore non fornisce un compenso).



  1. Trova un blocco di testo specificando una quota di profitto in termini percentuali    Trova un blocco di testo specificando una quota di profitto in termini percentuali



  2. Copia il link appositamente generato da quel blocco di testo


    o un codice widget cliccando su "Ottieni codice widget":


    Ottieni un codice widget

  3. Condividi il link copiato tramite social network, forum, blog e il tuo sito personale


    Condividi il collegamento copiato tramite Twitter


    Condividi il collegamento copiato tramite Facebook


    o inserisci il codice del widget nei messaggi del forum e del blog o nel tuo sito:


    Inserisci il codice widget nel tuo blog


  4. Abbiamo completato le cose principali. Ora devi aspettare che un utente interessato clicchi sul tuo collegamento web/widget e acquisti l'applicazione o si iscriva ai segnali di trading. Non appena ciò accade, la quota di profitto specificata viene trasferita sul tuo account MQL5.com.


    La quota di profitto specificata viene trasferita al tuo account MQL5.com

    Supponiamo che il prezzo dell'applicazione sia di 100$ e che il venditore abbia specificato una retribuzione del 35% per un link di affiliazione. Significa che ricevi 35$ per ogni acquirente che attiri. Supponiamo che un abbonamento mensile a un segnale costi 50$ e la retribuzione sia del 10%. Quindi, riceverai 5$ per ogni iscritto che attiri.

Come puoi vedere, è possibile iniziare a guadagnare su MQL5.com in questo momento senza dover essere un venditore nel Market di applicazioni o un fornitore di segnali redditizi. Seleziona i prodotti che ti piacciono e pubblicane i link su varie risorse web. Attira potenziali clienti e il il profitto è tuo!


SCEGLI UN SEGNALE PER LA PROMOZIONE SCEGLI UN PRODOTTO PER LA PROMOZIONE

Alcuni articoli dedicati ai segnali che possono esserti utili:

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/756

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Altri articoli di questo autore

Ultimi commenti | Vai alla discussione (31)
Ercan Seker
Ercan Seker | 1 nov 2016 a 12:11
MQL5 non offre più l'affiliazione al momento. ha smesso?
Alain Verleyen
Alain Verleyen | 9 nov 2016 a 11:24

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sul test delle strategie di trading

Chiusura del programma di affiliazione a Market and Signals

MetaQuotes Software Corp., 2015.12.21 13:03

Chiusura del programma di affiliazione a Market and Signals

A causa della scarsa richiesta e dell'incompatibilità con i nuovi servizi di MQL5.community, il programma di affiliazione verrà presto chiuso.

  • A partire dal 1° gennaio 2016, non sarà più possibile impostare l'importo del payoff del partner e registrare nuovi link di affiliazione.
  • A partire dal 1° aprile 2016, i promotori non riceveranno più alcun pagamento per gli acquisti effettuati tramite link di affiliazione.

Sabil Yudifera
Sabil Yudifera | 30 set 2017 a 11:46
acquistare il robot e iniziare a fare trading
Anatolij Karlin
Anatolij Karlin | 19 gen 2018 a 03:17
Сабиль Юдифера :
купить робот и начать торговлю

молодец . так будет справедливо

Hieu Nguyen
Hieu Nguyen | 8 ago 2018 a 22:33
<Deleted>
.
Risultati dell’AppStore MetaTrader per il terzo trimestre del 2013 Risultati dell’AppStore MetaTrader per il terzo trimestre del 2013
Un altro trimestre dell'anno è passato e abbiamo deciso di riassumere i suoi risultati per l’AppStore MetaTrader, il più grande negozio di robot di trading e indicatori tecnici per le piattaforme MetaTrader. Più di 500 sviluppatori hanno immesso oltre 1200 prodotti sul mercato entro la fine del trimestre segnalato.
Social Trading con le piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 Social Trading con le piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Cos'è il social trading? È una cooperazione reciprocamente vantaggiosa di trader e investitori in cui i trader di successo consentono il monitoraggio del loro trading e i potenziali investitori sfruttano l'opportunità di monitorare le loro prestazioni e copiare le negoziazioni di coloro che sembrano più promettenti.
L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5 L'algoritmo di generazione dei ticks all'interno del tester di strategia del terminale MetaTrader 5
MetaTrader 5 ci consente di simulare il trading automatico, all'interno di un tester di strategia incorporato, utilizzando gli Expert Advisor e il linguaggio MQL5. Questo tipo di simulazione è chiamato testing di Expert Advisors e può essere implementato utilizzando l'ottimizzazione multithreaded, così come quella simultanea su un numero di strumenti. Per fornire un test approfondito, è necessario eseguire una generazione di tick basata sullo storico dei minuti, disponibile. Questo articolo fornisce una descrizione dettagliata dell'algoritmo, mediante il quale i tick vengono generati per il test dello storico nel terminale client MetaTrader 5.
Risultati del Market MQL5 per il secondo trimestre 2013 Risultati del Market MQL5 per il secondo trimestre 2013
Operando con successo per 1,5 anni, il Market MQL5 è diventato il più grande negozio di trader di strategie di trading e indicatori tecnici. Offre circa 800 applicazioni di trading fornite da 350 sviluppatori di tutto il mondo. Oltre 100.000 programmi di trading sono già stati acquistati e scaricati dai trader sui loro terminali MetaTrader 5.