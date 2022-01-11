Come guadagnare con l’AppStore MetaTrader e i servizi di segnali di trading se non sei un venditore o un fornitore

Quest'estate abbiamo lanciato un nuovo programma di affiliazione per aiutare i membri della MQL5.community a promuovere i loro prodotti e segnali. Tuttavia, è vantaggioso non solo per i venditori sul Market MetaTrader e per i fornitori di segnali di trading, ma anche per gli utenti comuni. Adesso non devi scrivere da solo applicazioni Market o vendere abbonamenti ai tuoi segnali per fare soldi su MQL5.com. Puoi semplicemente aiutare a promuovere questi prodotti e ricevere la tua quota di profitto.

È piuttosto semplice:

Metti un collegamento web/widget all'applicazione Market di MetaTrader o un segnale di trading su qualsiasi sito.



Un utente clicca sul tuo collegamento e acquista quell'applicazione o si iscrive ai segnali di trading.



La quota di profitto stabilita dal venditore dell'applicazione o dal fornitore di segnali viene trasferita sul tuo conto.





Ora, esaminiamo tutto questo nel dettaglio con degli screenshot:









Copia il link appositamente generato da quel blocco di testo





o un codice widget cliccando su "Ottieni codice widget":



Condividi il link copiato tramite social network, forum, blog e il tuo sito personale









o inserisci il codice del widget nei messaggi del forum e del blog o nel tuo sito:





Abbiamo completato le cose principali. Ora devi aspettare che un utente interessato clicchi sul tuo collegamento web/widget e acquisti l'applicazione o si iscriva ai segnali di trading. Non appena ciò accade, la quota di profitto specificata viene trasferita sul tuo account MQL5.com.



Supponiamo che il prezzo dell'applicazione sia di 100$ e che il venditore abbia specificato una retribuzione del 35% per un link di affiliazione. Significa che ricevi 35$ per ogni acquirente che attiri. Supponiamo che un abbonamento mensile a un segnale costi 50$ e la retribuzione sia del 10%. Quindi, riceverai 5$ per ogni iscritto che attiri.

Quindi sei entrato nel sito MQL5.com e vuoi fare soldi. Puoi farlo partecipando al programma di affiliazione e promuovendo prodotti/segnali dei membri della community. Seleziona un prodotto/segnale, vai alla sua pagina di descrizione e trova un blocco di testo che specifica una quota di profitto in termini percentuali (se non è specificata una quota di profitto, il venditore non fornisce un compenso).

Come puoi vedere, è possibile iniziare a guadagnare su MQL5.com in questo momento senza dover essere un venditore nel Market di applicazioni o un fornitore di segnali redditizi. Seleziona i prodotti che ti piacciono e pubblicane i link su varie risorse web. Attira potenziali clienti e il il profitto è tuo!





SCEGLI UN SEGNALE PER LA PROMOZIONE SCEGLI UN PRODOTTO PER LA PROMOZIONE

Alcuni articoli dedicati ai segnali che possono esserti utili: