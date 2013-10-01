Рецепты MQL5 - Сохраняем результаты оптимизации торгового эксперта по указанным критериям

Введение

Продолжим серию статей по программированию на MQL5. На этот раз рассмотрим, как можно получать результаты по каждому проходу оптимизации во время оптимизации параметров эксперта. При этом сделаем так, чтобы, если условие, которое будет настраиваться во внешних параметрах, исполняется, показатели этого прохода будут записываться в файл. Кроме показателей тестов будем сохранять еще параметры, по которым был получен этот результат.

Процесс разработки

Для реализации задуманного возьмем уже готового эксперта с простым торговым алгоритмом из статьи Рецепты MQL5 - Как не получить ошибку при установке/изменении торговых уровней? и просто добавим туда все необходимые функции. Я подготовил код подобно тому, как это было сделано в последних статьях. То есть, все функции распределены по разным файлам и подключены к основному файлу проекта. Как подключать файлы к проекту можно посмотреть в статье Рецепты MQL5 - Использование индикаторов для формирования условий торговли в эксперте.

Чтобы получить доступ к данным во время оптимизации в MQL5 есть специальные функции: OnTesterInit(), OnTester(), OnTesterPass() и OnTesterDeinit(). Кратко рассмотрим каждую из них:

OnTesterInit() - с помощью этой функции определяется начало оптимизации.

OnTester() - в этой функции будет производиться добавление так называемых фреймов во время оптимизации после каждого прохода. Что такое фреймы будет объясняться ниже.

OnTesterPass() - эта функция принимает фреймы во время оптимизации после каждого прохода.

OnTesterDeinit() - в этой функции генерируется событие об окончании оптимизации параметров эксперта.

Теперь нужно разобраться, что такое фреймы. Фрейм это своего рода структура данных отдельного прохода оптимизации. Фреймы во время оптимизации сохраняются в архив *.mqd, который создается в каталоге MetaTrader 5/MQL5/Files/Tester. К данным (фреймам) этого архива можно обращаться, как во время оптимизации "на лету", так и после окончания оптимизации. Например, в статье Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5 показан пример того, как можно визуализировать процесс оптимизации "на лету" и затем включить просмотр всех результатов после оптимизации.

В этой статье мы будем использовать такие функции для работы с фреймами:

FrameAdd() - добавление данных из файла или из массива.

FrameNext() - вызов с получением одного числового значения либо всех данных фрейма.

FrameInputs() - получает input-параметры, на которых сформирован фрейм с заданным номером прохода.

Более подробную информацию по всем вышеперечисленным функциям можно посмотреть в Справочном руководстве по языку MQL5. Начнем, как всегда с внешних параметров. Ниже показано, какие параметры нужно добавить к тем, что уже есть:

input int NumberOfBars = 2 ; sinput double Lot = 0.1 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; sinput string delimeter= "" ; sinput bool LogOptimizationReport = true ; sinput CRITERION_RULE CriterionSelectionRule = RULE_AND; sinput ENUM_STATS Criterion_01 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_01 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_02 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_02 = 0 ; sinput ENUM_STATS Criterion_03 = C_NO_CRITERION; sinput double CriterionValue_03 = 0 ;

С помощью параметра LogOptimizationReport будем указывать программе, производить запись результатов и параметров в файл во время оптимизации или нет.

В данном примере сделаем возможность указывать до трех критериев, по которым будут выбираться результаты для записи. Также добавим правило (параметр CriterionSelectionRule), когда можно указать, записывать результат, если исполнятся все указанные условия (И) или хотя бы одно из них (ИЛИ). Для этого создадим в файле Enums.mqh перечисление:

enum CRITERION_RULE { RULE_AND = 0 , RULE_OR = 1 };

В качестве критериев будут выступать основные показатели результатов тестирования. Для них тоже нужно создать перечисление:

enum ENUM_STATS { C_NO_CRITERION = 0 , C_STAT_PROFIT = 1 , C_STAT_DEALS = 2 , C_STAT_PROFIT_FACTOR = 3 , C_STAT_EXPECTED_PAYOFF = 4 , C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT = 5 , C_STAT_RECOVERY_FACTOR = 6 , C_STAT_SHARPE_RATIO = 7 };

Каждый из показателей будет проверяться на превышение указанного во внешних параметрах значения. Исключение только для максимальной просадки по средствам, так как нужно производить выбор, ориентируясь на минимальную просадку.

Также нужно добавить несколько глобальных переменных (см. код ниже):

int AllowedNumberOfBars= 0 ; string OptimizationResultsPath= "" ; int UsedCriteriaCount= 0 ; int OptimizationFileHandle=- 1 ;

И еще нам понадобятся вот такие массивы для работы:

int criteria[ 3 ]; double criteria_values[ 3 ]; double stat_values[STAT_VALUES_COUNT];

В главном файле эксперта нужно добавить функции обработки событий тестера, которые описывались в начале статьи:

void OnTesterInit () { Print ( __FUNCTION__ , "(): Start Optimization

-----------" ); } double OnTester () { if (LogOptimizationReport) return ( 0.0 ); } void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) } void OnTesterDeinit () { Print ( "-----------

" , __FUNCTION__ , "(): End Optimization" ); if (LogOptimizationReport) }

Если сейчас запустить процесс оптимизации, то в терминале откроется график с символом и периодом, на котором запущен эксперт. Сообщения из функций, которые показаны в коде выше, будут выводиться в журнал терминала, а не в журнал тестера. В самом начале оптимизации в журнал будет выведено сообщение из функции OnTesterInit(). Но во время и по окончании оптимизации никаких сообщений в журнале вы не увидите. После оптимизации, если удалить открытый тестером график, в журнал будет выведено сообщение из функции OnTesterDeinit(). В чем же дело?

Дело в том, что для корректной работы в функции OnTester() нужно использовать функцию FrameAdd() для добавления фрейма, как это показано в примере ниже.

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

Теперь во время оптимизации мы будем видеть, как после каждого прохода в журнал выводится сообщение из функции OnTesterPass(), а после окончания оптимизации из функции OnTesterDeinit() придет сообщение об окончании оптимизации. Сообщение об окончании оптимизации придет также и, если остановить оптимизацию вручную.

Рис.1 - Вывод сообщений в журнал из функций тестирования и оптимизации

Теперь все готово для того, чтобы сосредоточиться на функциях, в которых будут производиться создание каталогов и файлов, определение установленных на оптимизацию параметров и запись данных тех результатов, которые проходят по условиям.

Создадим файл FileFunctions.mqh и подключим его к проекту. В самом начале этого файла напишем функцию GetTestStatistics(), в которую по ссылке будем передавать массив для заполнения показателями каждого очередного прохода во время оптимизации.

void GetTestStatistics( double &stat_array[]) { double profit_factor= 0 ,sharpe_ratio= 0 ; stat_array[ 0 ]= TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); stat_array[ 1 ]= TesterStatistics ( STAT_DEALS ); profit_factor= TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); stat_array[ 2 ]=(profit_factor== DBL_MAX ) ? 0 : profit_factor; stat_array[ 3 ]= TesterStatistics ( STAT_EXPECTED_PAYOFF ); stat_array[ 4 ]= TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); stat_array[ 5 ]= TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); sharpe_ratio= TesterStatistics ( STAT_SHARPE_RATIO ); stat_array[ 6 ]=(sharpe_ratio== DBL_MAX ) ? 0 : sharpe_ratio; }

Функцию GetTestStatistics() нужно разместить перед добавлением фрейма:

double OnTester () { if (LogOptimizationReport) { GetTestStatistics(stat_values); FrameAdd ( "Statistics" , 1 , 0 ,stat_values); } return ( 0.0 ); }

В качестве последнего аргумента в функцию FrameAdd() передается заполненный массив, но при необходимости можно даже передать файл с данными.

Теперь можно проверить в функции OnTesterPass() полученные данные. Для проверки, как это работает, просто пока выведем в журнал терминала прибыль каждого результата. Для того, чтобы получить значения текущего фрейма, нужно использовать FrameNext(). Пример показан ниже:

void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) { string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double val = 0.0 ; FrameNext (pass,name,id,val,stat_values); Print ( __FUNCTION__ , "(): pass: " + IntegerToString (pass)+ "; STAT_PROFIT: " , DoubleToString (stat_values[ 0 ], 2 )); } }

Если не использовать функцию FrameNext(), то значения в массиве stat_values будут нулевые. Если же все сделано правильно, то получим результат, как показано на скриншоте ниже:

Рис. 2 - Вывод сообщений в журнал из функции OnTesterPass()

Кстати, если запустить оптимизацию не изменяя внешние параметры, то результаты в тестер загрузятся из кэша, минуя функции OnTesterPass() и OnTesterDeinit(). Об этом просто нужно помнить, чтобы не подумать, что где-то спряталась ошибка.

Далее в файле FileFunctions.mqh создадим функцию CreateOptimizationReport(). Именно в ней будут производиться все основные действия. Ниже представлен ее код:

void CreateOptimizationReport() { static int passes_count= 0 ; int parameters_count= 0 ; int optimized_parameters_count= 0 ; string string_to_write= "" ; bool include_criteria_list= false ; int equality_sign_index= 0 ; string name = "" ; ulong pass = 0 ; long id = 0 ; double value = 0.0 ; string parameters_list[]; string parameter_names[]; string parameter_values[]; passes_count++; FrameNext (pass,name,id,value,stat_values); FrameInputs (pass,parameters_list,parameters_count); for ( int i= 0 ; i<parameters_count; i++) { if (passes_count== 1 ) { string current_value= "" ; static int c= 0 ,v= 0 ,trigger= 0 ; if ( StringFind (parameters_list[i], "CriterionSelectionRule" , 0 )>= 0 ) { include_criteria_list= true ; continue ; } if (CriterionSelectionRule==RULE_AND && i==parameters_count- 1 ) CalculateUsedCriteria(); if (include_criteria_list) { if (trigger== 0 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value = StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria[c]=( int ) StringToInteger (current_value); trigger= 1 ; c++; continue ; } if (trigger== 1 ) { equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; current_value= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); criteria_values[v]= StringToDouble (current_value); trigger= 0 ; v++; continue ; } } } if (ParameterEnabledForOptimization(parameters_list[i])) { optimized_parameters_count++; if (passes_count== 1 ) { ArrayResize (parameter_names,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 ) ; parameter_names[i]= StringSubstr (parameters_list[i], 0 ,equality_sign_index); } ArrayResize (parameter_values,optimized_parameters_count); equality_sign_index= StringFind (parameters_list[i], "=" , 0 )+ 1 ; parameter_values[i]= StringSubstr (parameters_list[i],equality_sign_index); } } for ( int i= 0 ; i<STAT_VALUES_COUNT; i++) StringAdd (string_to_write, DoubleToString (stat_values[i], 2 )+ "," ); for ( int i= 0 ; i<optimized_parameters_count; i++) { if (i==optimized_parameters_count- 1 ) { StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]); break ; } else StringAdd (string_to_write,parameter_values[i]+ "," ); } if (passes_count== 1 ) WriteOptimizationReport(parameter_names); WriteOptimizationResults(string_to_write); }

Получилась довольно большая функция, рассмотрим ее подробнее. В самом начале после объявления переменных и массивов получаем данные фрейма с помощью функции FrameNext(), как это было показано выше в примерах. Далее с помощью функции FrameInputs() получаем список параметров в строковой массив parameters_list[] и общее количество параметров в переменную parameters_count.

В списке параметров, который отдает нам функция FrameInputs(), оптимизируемые параметры (отмечены флажками в тестере) расположены в самом начале, независимо от того, в какой последовательности они идут в списке внешних параметров эксперта.

Затем идет цикл, в котором производится перебор списка параметров. На самом первом проходе заполняется массив критериев criteria[] и массив значений критериев criteria_values[]. Подсчет используемых критериев производится в функции CalculateUsedCriteria() и только, если включен режим AND и текущий параметр - последний:

void CalculateUsedCriteria() { UsedCriteriaCount= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]!=C_NO_CRITERION) UsedCriteriaCount++; } }

В этом же цикле далее на каждом проходе проверяется, выбран ли параметр для оптимизацию или нет. Для этого используется функция ParameterEnabledForOptimization(), в которую передается текущий внешний параметр для проверки. Если функция возвращает true, значит, параметр будет участвовать в оптимизации.

bool ParameterEnabledForOptimization( string parameter_string) { bool enable; long value,start,step,stop; int equality_sign_index= StringFind (parameter_string, "=" , 0 ); ParameterGetRange ( StringSubstr (parameter_string, 0 ,equality_sign_index), enable,value,start,step,stop); return (enable); }

В этом случае заполняются массивы для названий parameter_names и значений параметров parameter_values. Массив для названий оптимизируемых параметров заполняется только на первом проходе.

Далее в двух циклах формируется строка значений показателей теста и значений параметров для записи в файл. После этого с помощью функции WriteOptimizationReport() создается файл для записи на первом проходе.

void WriteOptimizationReport( string ¶meter_names[]) { int files_count = 1 ; string headers= "#,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO," ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (parameter_names); i++) { if (i== ArraySize (parameter_names)- 1 ) StringAdd (headers,parameter_names[i]); else StringAdd (headers,parameter_names[i]+ "," ); } OptimizationResultsPath=CreateOptimizationResultsFolder(files_count); if (OptimizationResultsPath== "" ) { Print ( "Empty path: " ,OptimizationResultsPath); return ; } else { OptimizationFileHandle= FileOpen (OptimizationResultsPath+ "\optimization_results" + IntegerToString (files_count)+ ".csv" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "," ); if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) FileWrite (OptimizationFileHandle,headers); } }

Цель функции WriteOptimizationReport() - сформировать заголовки, создать при необходимости каталоги в общей папке терминала, а также создать очередной файл для записи. То есть, файлы от предыдущих оптимизаций остаются и каждый раз создается новый файл с порядковым номером. После создания файла в него записываются заголовки. Сам файл остается открытым до конца оптимизации.

В коде выше есть строка с функцией CreateOptimizationResultsFolder(). В ней создаются каталоги для сохранения файлов с результатами оптимизации:

string CreateOptimizationResultsFolder( int &files_count) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string returned_filename = "" ; string path = "" ; string search_filter = "*" ; string root_folder = "OPTIMIZATION_DATA\\" ; string expert_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; bool root_folder_exists = false ; bool expert_folder_exists= false ; path=search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); Print ( "TERMINAL_COMMONDATA_PATH: " ,COMMONDATA_PATH); if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "Корневая папка " +root_folder+ " существует." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!root_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==root_folder) { root_folder_exists= true ; Print ( "Корневая папка " +root_folder+ " существует." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else { Print ( "Ошибка при получении хэндла поиска " "либо директория " +COMMONDATA_PATH+ " пуста: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } path=root_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "Папка эксперта " +expert_folder+ " существует." ); } if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!expert_folder_exists) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if (returned_filename==expert_folder) { expert_folder_exists= true ; Print ( "Папка эксперта " +expert_folder+ " существует." ); break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Ошибка при получении хэндла поиска либо директория " +path+ " пуста." ); path=root_folder+expert_folder+search_filter; search_handle= FileFindFirst (path,returned_filename, FILE_COMMON ); if ( StringFind (returned_filename, "optimization_results" , 0 )>= 0 ) files_count++; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) files_count++; Print ( "Всего файлов: " ,files_count); FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Ошибка при получении хэндла поиска либо директория " +path+ " пуста" ); if (!root_folder_exists) { if ( FolderCreate ( "OPTIMIZATION_DATA" , FILE_COMMON )) { root_folder_exists= true ; Print ( "Создана корневая папка ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\" ); } else { Print ( "Ошибка при создании корневой папки OPTIMIZATION_DATA: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (!expert_folder_exists) { if ( FolderCreate (root_folder+EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { expert_folder_exists= true ; Print ( "Создана папка эксперта ..\Files\OPTIMIZATION_DATA\\" +expert_folder); } else { Print ( "Ошибка при создании папки эксперта ..\Files\\" +expert_folder+ "\: " , ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (root_folder_exists && expert_folder_exists) { return (root_folder+EXPERT_NAME); } return ( "" ); }

В коде выше подробные комментарии, с ним не сложно будет разобраться, но выделим только основные моменты.

Сначала производится проверка на наличие корневой папки для результатов оптимизации OPTIMIZATION_DATA. Если такая папка есть, то это отмечается в переменной root_folder_exists. Далее хэндл поиска устанавливается в папке OPTIMIZATION_DATA, и уже в ней производится проверка наличия папки с именем эксперта.

Затем производится подсчет файлов в папке эксперта. Наконец, после этого по результатам проверок при необходимости (если папки не обнаружены) создаются папки и возвращается путь для нового файла с порядковым номером. Если была ошибка, то возвращается пустая строка.

Осталось рассмотреть функцию WriteOptimizationResults(), в которой производится проверка условий для записи данных в файл и запись, если условие выполняется. Ниже представлен код этой функции:

void WriteOptimizationResults( string string_to_write) { bool condition= false ; if (CriterionSelectionRule==RULE_OR) condition=AccessCriterionOR(); if (CriterionSelectionRule==RULE_AND) condition=AccessCriterionAND(); if (condition) { if (OptimizationFileHandle!= INVALID_HANDLE ) { int strings_count= 0 ; strings_count=GetStringsCount(); FileWrite (OptimizationFileHandle, IntegerToString (strings_count),string_to_write); } else Print ( "Хэндл файла для записи результатов оптимизации невалиден!" ); } }

Рассмотрим строки с функциями, которые выделены в коде. В зависимости от того, какое правило для проверки критериев выбрано, используется соответствующая функция. Если нужно, чтобы все указанные критерии совпадали, то используется функция AccessCriterionAND():

bool AccessCriterionAND() { int count= 0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) { count++; if (count==UsedCriteriaCount) return ( true ); } } } return ( false ); }

Если же нужно, чтобы хотя бы один из указанных критериев совпал, то используется функция AccessCriterionOR():

bool AccessCriterionOR() { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (criteria); i++) { if (criteria[i]==C_NO_CRITERION) continue ; if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT) { if (stat_values[ 0 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_DEALS) { if (stat_values[ 1 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_PROFIT_FACTOR) { if (stat_values[ 2 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EXPECTED_PAYOFF) { if (stat_values[ 3 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT) { if (stat_values[ 4 ]<criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_RECOVERY_FACTOR) { if (stat_values[ 5 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } if (criteria[i]==C_STAT_SHARPE_RATIO) { if (stat_values[ 6 ]>criteria_values[i]) return ( true ); } } return ( false ); }

Функция GetStringsCount() переводит указатель в конец файла и возвращает количество строк в файле:

int GetStringsCount() { int strings_count = 0 ; ulong offset = 0 ; FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle) || ! IsStopped ()) { FileReadString (OptimizationFileHandle); offset= FileTell (OptimizationFileHandle); if ( FileIsLineEnding (OptimizationFileHandle)) { if (! FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) offset++; FileSeek (OptimizationFileHandle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (OptimizationFileHandle)) break ; } FileSeek (OptimizationFileHandle, 0 , SEEK_END ); return (strings_count); }

Все готово. Теперь нужно функцию CreateOptimizationReport() поместить в тело функции OnTesterPass(), а в функции OnTesterDeinit() закрыть хэндл файла с результатами оптимизации.

void OnTesterPass () { if (LogOptimizationReport) CreateOptimizationReport(); } void OnTesterDeinit () { Print ( "-----------

" , __FUNCTION__ , "(): End Optimization" ); if (LogOptimizationReport) { FileClose (OptimizationFileHandle); } }

Теперь протестируем эксперта. Оптимизируем его параметры в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network. Настройки тестера нужно установить так, как показано на скриншоте ниже:

Рис. 3 - Настройки тестера

Установим на оптимизацию все параметры эксперта и настроим параметры критериев так, чтобы в файл записывались те результаты, у которых значение показателя Profit Factor выше 1, а Recovery Factor выше 2 (см. скриншот ниже):

Рис. 4 - Настройки эксперта для оптимизации параметров

Сеть распределенных вычислений MQL5 Cloud Network пропустила через себя 101000 проходов всего лишь за ~5 минут! Если бы я не использовал сеть, то на оптимизацию бы ушло несколько дней. Отличная возможность для тех, кто ценит свое время.

Полученный файл можно теперь открыть в Excel. Из 101000 проходов было выбрано 719 результатов для записи в файл. На скриншоте ниже я выделил столбцы с теми показателями, по которым отбирались результаты для записи:





Рис. 5 - Результаты оптимизации в Excel

Заключение

На этом закончим статью. На самом деле тема по анализу результатов оптимизации еще далеко не раскрыта полностью, и к этому вопросу мы еще вернемся в будущих статьях. В приложении вы можете скачать архив с файлами эксперта для изучения.