Расширение стандартной библиотеки MQL5 и повторное использование кода

Введение



Стандартная библиотека MQL5 – это объектно-ориентированный фреймворк, состоящий из набора готовых к использованию классов, облегчающих труд разработчика. Однако она не может удовлетворить все требования абсолютно всех разработчиков в мире, поэтому если вы хотите иметь в своем распоряжении больше пользовательских элементов, вам необходимо расширить ее. В статье описывается интеграция обычного индикатора ZigZag в стандартную библиотеку. В ходе работы мы будем опираться на принципы разработки, применяемые в компании MetaQuotes.

Говоря кратко, MQL5 API предлагает вам надежность, гибкость, простоту обслуживания, а также возможность повторного использования кода. Если вы собираетесь совершенствовать ваши навыки в языке MQL5 и разрабатывать сложные приложения, например, мультивалютные советники, вам прежде всего необходимо освоить стандартную библиотеку, чтобы обеспечить своим программам успешную жизнь.



По мере усложнения ваших торговых советников и индикаторов необходимость в усвоении понятий, связанных с разработкой фреймворков, будет только возрастать. В качестве конкретного примера могу назвать собственную потребность в сложном мультивалютном советнике, которая заставляет тщательно продумывать основы проекта при его разработке с нуля.





Рис. 1. Правильные многогранники – совершенные объекты. Они хорошо демонстрируют идею разработки приложений по четкому плану





1. Загрузка индикатора ZigZag

Начнем с загрузки стандартного инидкатора ZigZag, доступного в Code Base, прямо в терминале MetaTrader 5. При этом будут созданы файлы Indicators\zigzag.mq5 и Indicators\zigzag.ex5.





Рис. 2. Загрузка стандартного индикатора ZigZag в терминале MetaTrader 5



Ниже приведены строки коды из Indicators\zigzag.mq5, содержащие входные параметры индикатора, глобальные переменные и обработчик OnInit(). Я привожу эту часть только потому, что весь файл состоит из 298 строк кода. Это сделано исключительно ради удобства и понимания более глобальной картины, о которой мы поговорим ниже.



#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Zigzag" #property indicator_type1 DRAW_SECTION #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ; double ZigzagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[]; int level= 3 ; double deviation; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ZigzagBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighMapBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowMapBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "ZigZag(" +( string )ExtDepth+ "," +( string )ExtDeviation+ "," +( string )ExtBackstep+ ")" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); deviation=ExtDeviation* _Point ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }



2. Краткий обзор: от общего к частному

Мы попробуем применить нисходящий анализ при рассмотрении нашего нового объектно-ориентированного индикатора ZigZag, который мы хотим интегрировать в стандартную библиотеку MQL5. Это означает, что сначала мы должны рассмотреть всю систему, а затем проанализировать ее составные части. Так почему бы нам не написать пару тестовых советников, чтобы увидеть глобальную картину? Итак, давайте напишем процедурного советника и его объектно-ориентированную версию.



2.1. Стандартный индикатор ZigZag



Среднестатистический MQL5-разработчик скорее всего включит индикатор ZigZag в свой советник следующим образом:

#property copyright "Copyright © 2013, Laplacianlab - Jordi Bassagañas" #property link "https://www.mql5.com/ru/articles" #property version "1.00" #property description "Этот тестовый торговый советник создан исключительно для демонстрации использования стандартного индикатора ZigZag." input ENUM_TIMEFRAMES EAPeriod= PERIOD_H1 ; input string CurrencyPair= "EURUSD" ; int zigZagHandle; double zigZagBuffer[]; double zigZagHigh[]; double zigZagLow[]; int OnInit () { zigZagHandle= iCustom (CurrencyPair,EAPeriod, "zigzag" , 12 , 5 , 3 ); ArraySetAsSeries (zigZagBuffer, true ); ArraySetAsSeries (zigZagHigh, true ); ArraySetAsSeries (zigZagLow, true ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (zigZagHandle); ArrayFree (zigZagBuffer); ArrayFree (zigZagHigh); ArrayFree (zigZagLow); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (zigZagHandle, 0 , 0 , 2 ,zigZagBuffer)< 0 ) { Print ( "Невозможно скопировать буфер 0 индикатора ZigZag!" ); return ; } if ( CopyBuffer (zigZagHandle, 1 , 0 , 2 ,zigZagHigh)< 0 ) { Print ( "Невозможно скопировать буфер 1 индикатора ZigZag!" ); return ; } if ( CopyBuffer (zigZagHandle, 2 , 0 , 2 ,zigZagLow)< 0 ) { Print ( "Невозможно скопировать буфер 2 индикатора ZigZag!" ); return ; } if (zigZagBuffer[ 0 ]!= 0 ) Print ( "zigZagBuffer[0]: " , zigZagBuffer[ 0 ]); if (zigZagHigh[ 0 ]!= 0 ) Print ( "zigZagHigh[0]: " , zigZagHigh[ 0 ]); if (zigZagLow[ 0 ]!= 0 ) Print ( "zigZagLow[0]: " , zigZagLow[ 0 ]); }



2.2. Индикатор ZigZag в составе стандартной библиотеки



В то же время, опытный MQL5-разработчик наверняка решит работать с индикатором ZigZag так же, как он работает с индикаторами в составе стандартной библиотеки, а именно:

#include <..\Include\Indicators\Custom\Trend.mqh> #property copyright "Copyright © 2013, Laplacianlab - Jordi Bassagañas" #property link "https://www.mql5.com/ru/articles" #property version "1.00" #property description "Этот тестовый торговый советник создан исключительно для демонстрации " #property description "использования объектно-ориентированной версии стандартного индикатора ZigZag." input ENUM_TIMEFRAMES EAPeriod= PERIOD_H1 ; input string CurrencyPair= "EURUSD" ; CiZigZag *ciZigZag; int OnInit () { ciZigZag= new CiZigZag; ciZigZag.Create(CurrencyPair,EAPeriod, 12 , 5 , 3 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (ciZigZag); } void OnTick () { ciZigZag.Refresh(); if (ciZigZag.ZigZag( 0 )!= 0 ) Print ( "OO ZigZag buffer: " , ciZigZag.ZigZag( 0 )); if (ciZigZag.High( 0 )!= 0 ) Print ( "OO ZigZag high: " , ciZigZag.High( 0 )); if (ciZigZag.Low( 0 )!= 0 ) Print ( "OO ZigZag low: " ,ciZigZag.Low( 0 )); }

2.3. Вывод



Второе решение лучше, потому что является объектно-ориентированным. После разработки классов, взаимодействие с соответствующим функционалом индикатора ZigZag значительно упрощается по сравнению с его процедурным аналогом. Тем не менее, позвольте кратко перечислить преимущества при работе с объектно-ориентированной библиотекой:

ООП позволяет легко моделировать задачи.



ООП упрощает повторное использование кода, что в свою очередь благотворно влияет на цену, надежность, гибкость и удобство технического обслуживания.

Данная парадигма позволяет создавать абстрактные типы данных (АТД, Abstract Data Types). АТД – это абстрактная модель типов данных, присутствующих во всех языках программирования.





Рис 3. Правильный двадцатигранник (икосаэдр). Создание приложений по четкому плану – это та гарантия качества, которая обеспечит долгую жизнь нашим разработкам





3. Интеграция нового объектно-ориентированного индикатора ZigZag в стандартную библиотеку MQL5



Как уже было сказано во Введении, в ходе работы мы будем опираться на объектно-ориентированный стиль компании MetaQuotes для создания набора классов, назначение которых – обладающих той же функциональностью, что и скачанный ранее индикатор ZigZag. Это довольно легко. Нам лишь необходимо взглянуть на файлы в папке Include\Indicators, а также изучить и понять некоторые идеи, лежащие в основе стандартной библиотеки MQL5. Если вы взглянете на содержимое файла Trend.mqh, вы увидите, что в нем много классов технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, SAR, скользящие средние и т.д. Все эти классы наследуются от CIndicator. Мы можем придерживаться указанной структуры. Другой способ решения задачи – расширение нового объектно-ориентированного индикатора с помощью класса CiCustom.



Начнем с создания новой папки Include\Indicators\Custom и нового файла Include\Indicators\Custom\Trend.mqh для создания наших собственных индикаторов, так же как это делает MetaQuotes в Include\Indicators\Trend.mqh. Итак, у нас уже есть расширенный файл Include\Indicators\Custom\Trend.mqh. Ниже рассматриваются некоторые технические аспекты его разработки.

#include <..\Include\Indicators\Indicator.mqh> class CiZigZag : public CIndicator { protected : int m_depth; int m_deviation; int m_backstep; public : CiZigZag( void ); ~CiZigZag( void ); int Depth( void ) const { return (m_depth); } int Deviation( void ) const { return (m_deviation); } int Backstep( void ) const { return (m_backstep); } bool Create( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int depth, const int deviation_create, const int backstep); double ZigZag( const int index) const ; double High( const int index) const ; double Low( const int index) const ; virtual int Type( void ) const { return ( IND_CUSTOM ); } protected : virtual bool Initialize( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int num_params, const MqlParam ¶ms[]); bool Initialize( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int depth, const int deviation_init, const int backstep); }; CiZigZag::CiZigZag( void ) : m_depth(- 1 ), m_deviation(- 1 ), m_backstep(- 1 ) { } CiZigZag::~CiZigZag( void ) { } bool CiZigZag::Create( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int depth, const int deviation_create, const int backstep) { if (!SetSymbolPeriod(symbol,period)) return ( false ); m_handle= iCustom (symbol,period, "zigzag" ,depth,deviation_create,backstep); if (m_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (!Initialize(symbol,period,depth,deviation_create,backstep)) { IndicatorRelease (m_handle); m_handle= INVALID_HANDLE ; return ( false ); } return ( true ); } bool CiZigZag::Initialize( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int num_params, const MqlParam ¶ms[]) { return (Initialize(symbol,period,( int )params[ 0 ].integer_value,( int )params[ 1 ].integer_value,( int )params[ 2 ].integer_value)); } bool CiZigZag::Initialize( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int depth, const int deviation_init, const int backstep) { if (CreateBuffers(symbol,period, 3 )) { m_name = "ZigZag" ; m_status= "(" +symbol+ "," +PeriodDescription()+ "," + IntegerToString (depth)+ "," + IntegerToString (deviation_init)+ "," + IntegerToString (backstep)+ ") H=" + IntegerToString (m_handle); m_depth=depth; m_deviation=deviation_init; m_backstep=backstep; ((CIndicatorBuffer*)At( 0 )).Name( "ZIGZAG" ); ((CIndicatorBuffer*)At( 1 )).Name( "HIGH" ); ((CIndicatorBuffer*)At( 2 )).Name( "LOW" ); return ( true ); } return ( false ); } double CiZigZag::ZigZag( const int index) const { CIndicatorBuffer *buffer=At( 0 ); if (buffer== NULL ) return ( EMPTY_VALUE ); return (buffer.At(index)); } double CiZigZag::High( const int index) const { CIndicatorBuffer *buffer=At( 1 ); if (buffer== NULL ) return ( EMPTY_VALUE ); return (buffer.At(index)); } double CiZigZag::Low( const int index) const { CIndicatorBuffer *buffer=At( 2 ); if (buffer== NULL ) return ( EMPTY_VALUE ); return (buffer.At(index)); }



3.1. Инкапсуляция



Инкапсуляция является хорошей практикой программирования, ограничивающей доступ к составляющим объект компонентам и делающей их доступными только внутри объекта. Все классы, определенные в Trend.mqh, реализуют данную идею, и мы делаем то же самое.

У CiZigZag имеются собственные защищенные свойства:



protected : int m_depth; int m_deviation; int m_backstep;

Соответственно, CiZigZag обладает открытым интерфейсом для доступа к указанным свойствам за пределами объекта типа CiZigZag:

public : int Depth( void ) const { return (m_depth); } int Deviation( void ) const { return (m_deviation); } int Backstep( void ) const { return (m_backstep); }

Это мера безопасности для изоляции объектов. Инкапсуляция защищает от произвольных изменений, вносимых кем-то или чем-то, не имеющим права доступа к данным объектов.



3.2. Доступ к данным ZigZag

Как видно из первой части этой статьи, файл с исходным кодом zigzag.mq5 создает три буфера:

SetIndexBuffer ( 0 ,ZigzagBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighMapBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowMapBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

С помощью инкапсуляции методы CiZigZag – ZigZag(const int index), High(const int index) и Low(const int index) – возвращают индикаторные буферы, созданные ранее в методе инициализации. Необходимо отметить, что основой этих трех методов является класс CIndicatorBuffer определена в файле MQL5 Include\Indicators\Indicator.mqh. Таким образом, мы уже с головой ушли в MQL5 API!

В качестве примера ниже приведен код для доступа к буферу High типа CiZigZag:



double CiZigZag::High( const int index) const { CIndicatorBuffer *buffer=At( 1 ); if (buffer== NULL ) return ( EMPTY_VALUE ); return (buffer.At(index)); }



3.3. Полиморфизм, перегрузка методов и виртуальные функции

В предыдущем разделе мы кратко рассмотрели тему инкапсуляции, которая является одной из наиболее важных особенностей объектно-ориентированного программирования. Классы, содержащиеся в Include\Indicators\Indicator.mqh и в файле Include\Indicators\Custom\Trend.mqh имеют дело с двумя другими аспектами ООП – полиморфизмом и перегрузкой методов.



Полиморфизм предоставляет возможность доступа к разнообразным методам через один и тот же интерфейс. Таким образом, идентификатор может принимать различные формы в зависимости от контекста. Полиморфизму требуется механизм наследования для своей реализации. Перегрузка методов – другая особенность ООП, позволяющая создавать несколько методов с одним именем, но разным количеством параметров.

Ограничимся этим кратким вступлением. Рамки статьи не позволяют подробнее рассмотреть эти темы. Эту задачу я оставляю вам в качестве упражнения. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами "Полиморфизм" и "Перегрузка" в Справочнике MQL5. В любом случае, как мы видим, стандартная библиотека использует все возможности ООП. Соответственно, чем лучше мы их знаем, тем лучше мы сможем расширить API под свои нужды.

Необходимо также отметить, что в MQL5 полиморфизм реализован с помощью виртуальных функций. Пожалуйста, изучите раздел "Виртуальные функции", чтобы понять, как они работают.

Вот почему мы реализуем метод инициализации CiZigZag таким образом:

bool CiZigZag::Initialize( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int num_params, const MqlParam ¶ms[]) { return (Initialize(symbol,period,( int )params[ 0 ].integer_value,( int )params[ 1 ].integer_value,( int )params[ 2 ].integer_value)); } bool CiZigZag::Initialize( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const int depth, const int deviation_init, const int backstep) { if (CreateBuffers(symbol,period, 3 )) { m_name = "ZigZag" ; m_status= "(" +symbol+ "," +PeriodDescription()+ "," + IntegerToString (depth)+ "," + IntegerToString (deviation_init)+ "," + IntegerToString (backstep)+ ") H=" + IntegerToString (m_handle); m_depth=depth; m_deviation=deviation_init; m_backstep=backstep; ((CIndicatorBuffer*)At( 0 )).Name( "ZIGZAG" ); ((CIndicatorBuffer*)At( 1 )).Name( "HIGH" ); ((CIndicatorBuffer*)At( 2 )).Name( "LOW" ); return ( true ); } return ( false ); }

4. Тестируем новый объектно-ориентированный ZigZag, уже доступный в стандартной библиотеке

Разумеется, вы должны прежде всего убедиться в том, что разработанные вами расширения работают именно так, как вы и планировали. Я рекомендую провести полное тестирование ваших пользовательских компонентов. Для упрощения понимания мы проведем простой тест трех основных методов CiZigZag: ZigZag(const int index), High(const int index) и Low(const int index).



Мы выведем значения, рассчитанные этими тремя методами на каждом тике советника, и сравним результаты процедурного советника ExpertOriginalZigZag.ex5 и объектно-ориентированного советника ExpertOOZigZag.ex5. Если результаты совпадают, мы можем заключить, что наше новое расширение в порядке и мы можем использовать наш объектно-ориентированный ZigZag, интегрированный в MQL5 API.







Рис. 4. Сравниваем результаты советников ExpertOriginalZigZag.ex5 и ExpertOOZigZag.ex5



Итак, прогоним оба советника, ExpertOriginalZigZag.ex5 и ExpertOOZigZag.ex5, представленных в начале данной статьи, в Тестере стратегий со следующим набором параметров:

Пара : EURUSD, H1

: EURUSD, H1 Дата : Выбор периода, с 2013.08.01 по 2013.08.15

: Выбор периода, с 2013.08.01 по 2013.08.15 Режим торговли : Обычный, OHLC на М1

: Обычный, OHLC на М1 Начальный депозит : 10000 USD, 1:100

: 10000 USD, 1:100 Оптимизация: Отключена

Поскольку оба советника показывают одинаковые результаты, мы можем заключить, что интеграция нашего CiZigZag прошла успешно и мы можем использовать его в наших разработках.

Логи советника ExpertOriginalZigZag.ex5:



DE 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 40 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32657 ML 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 40 zigZagLow[ 0 ]: 1.32657 FL 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 59 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32657 GE 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 59 zigZagLow[ 0 ]: 1.32657 KS 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 00 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32657 FR 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 00 zigZagLow[ 0 ]: 1.32657 GK 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 20 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32653 RJ 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 20 zigZagLow[ 0 ]: 1.32653 OR 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 40 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32653 FS 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 40 zigZagLow[ 0 ]: 1.32653 QJ 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 59 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32653 PH 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 59 zigZagLow[ 0 ]: 1.32653 JQ 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 00 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32653 KP 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 00 zigZagLow[ 0 ]: 1.32653 RH 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 20 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32653 GI 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 20 zigZagLow[ 0 ]: 1.32653 GP 0 18 : 45 : 39 ExpertOriginalZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 40 zigZagBuffer[ 0 ]: 1.32614 // и так далее...

Логи советника ExpertOOZigZag.ex5:

RP 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 40 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32657 HQ 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 40 OO ZigZag low( 0 ): 1.32657 DI 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 59 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32657 RH 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 50 : 59 OO ZigZag low( 0 ): 1.32657 QR 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 00 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32657 GS 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 00 OO ZigZag low( 0 ): 1.32657 IK 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 20 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32653 GJ 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 20 OO ZigZag low( 0 ): 1.32653 EL 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 40 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32653 OD 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 40 OO ZigZag low( 0 ): 1.32653 OE 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 59 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32653 IO 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 51 : 59 OO ZigZag low( 0 ): 1.32653 DN 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 00 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32653 RF 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 00 OO ZigZag low( 0 ): 1.32653 PP 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 20 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32653 RQ 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 20 OO ZigZag low( 0 ): 1.32653 MI 0 18 : 48 : 02 ExpertOOZigZag (EURUSD,H1) 2013.08 . 01 08 : 52 : 40 OO ZigZag buffer( 0 ): 1.32614 // и так далее...

Вывод

Стандартная библиотека MQL5 значительно упрощает жизнь разработчика. Однако она не может удовлетворить все требования абсолютно всех разработчиков в мире. Рано или поздно наступит момент, когда вам понадобится больше пользовательских элементов. По мере усложнения ваших торговых советников и индикаторов необходимость в усвоении понятий, связанных с разработкой фреймворков, будет только возрастать. Расширение стандартной библиотеки MQL5 может гарантировать вашим приложениям успешную жизнь.

Сначала мы воспользовались преимуществом повторного использования кода, скачав индикатор ZigZag из Code Base. Загрузив индикатор в терминал MetaTrader 5, мы использовали нисходящий анализ, чтобы начать разработку нашего нового объектно-ориентированного индикатора ZigZag. Мы окинули взглядом всю систему и приступили к подробному анализу. На первом этапе разработки мы сравнили тестовый советник, использующий процедурный индикатор ZigZag, с его объектно-ориентированным аналогом.



Мы добавили в индикатор ZigZag объектно-ориентированный класс, созданный в соответствии с принципами разработки компании MetaQuotes, которые использовались при создании стандартной библиотеки. И наконец, мы провели несколько простых тестов и пришли к выводу, что наш новый CiZigZag, уже интегрированный в MQL5 API, пригоден к использованию.



