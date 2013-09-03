Мастер MQL5: Как научить эксперта открывать отложенные ордера по любым ценам

Введение

Эксперт, сгенерированный с помощью Мастера MQL5, может открывать отложенные ордера, но только на фиксированном расстоянии от текущей цены. Это значит, что если изменится ситуация на рынке (например, изменилась волатильность рынка), то придется перезапускать эксперта с новыми параметрами.

Для многих торговых систем такое условие не подходит. В большинстве случаев торговая система определяет уровень цены отложенного ордера динамически, и уровень отступа от текущей цены все время изменяется. В данной статье мы рассмотрим, как нужно модифицировать эксперт, созданный с помощью Мастера MQL5, чтобы он мог открывать отложенные ордера на разном расстоянии от текущей цены.





1. Механизм открытия отложенных ордеров в эксперте, созданном с помощью Мастера MQL5

Сгенерированный эксперт в своей шапке имеет приблизительно следующий код:

input string Expert_Title= "ExpertMySignalEnvelopes.mq5" ; ulong Expert_MagicNumber = 3915 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 85.0 ; input double Signal_TakeLevel = 195.0 ; input int Signal_Expiration = 0 ; input int Signal_Envelopes_PeriodMA = 13 ; input int Signal_Envelopes_Shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD Signal_Envelopes_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_Envelopes_Applied = PRICE_CLOSE ; input double Signal_Envelopes_Deviation= 0.2 ; input double Signal_Envelopes_Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.1 ;

Обратите внимание на параметр Signal_PriceLevel. По умолчанию эксперт генерируется с параметром Signal_PriceLevel=0. Этот параметр отвечает за уровень отступа от текущей цены. При значении, равном нулю, ордер будет открыт по текущей рыночной цене. Чтобы открыть отложенный ордер, следует задать ненулевое значения для параметра Signal_PriceLevel, т.е. Signal_PriceLevel может быть как меньше нуля, так и больше.

Параметр Signal_PriceLevel указывается в "больших" пунктах. На картинках ниже показана разница между отрицательными и положительными значениями:

При Signal_PriceLevel=-50:

Рис. 1. Signal_PriceLevel=-50

При Signal_PriceLevel=50:

Рис. 2. Signal_PriceLevel=50

Таким образом, при Signal_PriceLevel=-50, отложенный ордер будет открываться по цене хуже текущей, а при Signal_PriceLevel=50, отложенный ордер будет открываться по цене лучшей, чем текущая.

В данной версии эксперт открывает sell stop и buy stop ордера.





2. Где хранится запись об уровне отступа от цены для открытия отложенного ордера

Сначала рисунок, а потом комментарии к рисунку:

Рис. 3. Хранение записи об уровне отступа от текущей цены

Комментарии к рисунку.

Эксперт - эксперт, созданный с помощью Мастера MQL5.

В эксперте в области глобальных объявлений объявляется объект ExtExpert класса CExpert .

класса . Далее в эксперте в функции OnInit () объявляется указатель объекта signal класса CExpertSignal и сразу создается объект signal при помощи оператора new .

() объявляется указатель объекта класса и сразу создается объект при помощи оператора . Находимся все еще в функции OnInit (). Осуществляется вызов функции InitSignal объекта ExtExpert и инициализируется объекта signal.

(). Осуществляется вызов функции InitSignal объекта и инициализируется объекта Находимся все еще в функции OnInit(). Осуществляется вызов функции PriceLevel объекта signal в которую передается параметр Signal_PriceLevel.

Таким образом, параметр Signal_PriceLevel, в котором хранится уровень отступа от текущей цены и который был объявлен в эксперте, передается в объект signal класса CExpertSignal.

Класс CExpertSignal хранит значение уровня отступа от текущей цены в переменной m_price_level, которая объявлена в области видимости protected класса:

class CExpertSignal : public CExpertBase { protected : double m_base_price; CArrayObj m_filters; double m_weight; int m_patterns_usage; int m_general; long m_ignore; long m_invert; int m_threshold_open; int m_threshold_close; double m_price_level; double m_stop_level; double m_take_level; int m_expiration;





3. Структура эксперта, созданного с помощью Мастера MQL5

Эксперт состоит из нескольких блоков, различных по функциональности.

Рис. 4. Структура эксперта

Комментарии к рисунку:

Эксперт - эксперт, созданный с помощью Мастера MQL5.



- эксперт, созданный с помощью Мастера MQL5. CExpert - базовый класс для реализации торговых стратегий.



- базовый класс для реализации торговых стратегий. CExpertSignal - базовый класс для создания генераторов торговых сигналов.



- базовый класс для создания генераторов торговых сигналов. filter0 ... filtern - генераторы торговых сигналов, наследники класса CExpertSignal. Кстати, наша торговая система опирается на генератор торговых сигналов индикатора Envelopes, но сами сигналы внутри генератора изменены. Какие именно изменения произведены, будет сказано в пункте 7.





4. Блоки эксперта, которые целесообразно править

Как вы могли видеть в структуре эксперта, сгенерированного с помощью Мастера MQL5, есть блоки базовых классов. Базовые классы принадлежат Стандартной библиотеке.

Сами классы являются наследниками других базовых классов и одновременно включают в себя один или несколько базовых классов. Приведу ниже код начала всего двух классов - CExpert и CExpertSignal:

#include "ExpertBase.mqh" #include "ExpertTrade.mqh" #include "ExpertSignal.mqh" #include "ExpertMoney.mqh" #include "ExpertTrailing.mqh" . . . class CExpert : public CExpertBase

и

#include "ExpertBase.mqh" . . . class CExpertSignal : public CExpertBase

Править базовые классы категорически не рекомендую :

После обновления редактора все ваши изменения базовых классов будут затерты и базовые классы будут восстановлены в свое первоначальное состояние. Более правильный путь - это наследование. Но в таком случае придется править ВСЮ Стандартную библиотеку.

А вот блок самого эксперта и модули генераторов торговых сигналов - отличные кандидаты на роль редактируемых модулей. Тем более, что в соответствии с нашей торговой системой уже будет использован измененный модуль - генератор торговых сигналов индикатора Envelopes.

Значит, решено: вносить изменения следует в блоки эксперта и в блок генератора торговых сигналов.





5. Схема реализации идеи

Из эксперта будет передаваться указатель в генератор торговых сигналов.

Для этого в генераторе надо дополнительно объявить переменную с областью видимости protected и написать метод, с помощью которого ссылка из эксперта сохраняется во внутреннюю переменную:

Рис. 5. Схема реализации идеи





6. Торговая система

Период графика – D1. Используемый индикатор – Envelopes, период усреднения 13, метод усреднения Exponential. Типы ордеров, которые открывает эксперт, - это sell stop и buy stop ордера.

Если предыдущий бар был бычий, выставляем sell stop ордер. Если предыдущий бар был медвежьим, выставляем buy stop ордер. Другими словами, надеемся на откат цены:

Рис. 6. Торговая система

Для генерации торговых сигналов в соответствии с торговой системой был изменен стандартный модуль генератора торговых сигналов SignalEnvelopes.mqh.

Кстати, можно было брать любой генератор торговых сигналов из Стандартной библиотеки.





7. Редактирование генератора торговых сигналов. Получение цены бара

Итак, приступим. Кстати, я сторонник сохранения своих программ в хранилище MQL5 Storage.

Первое, что нужно для начала правки генератора торговых сигналов, - это создать пустой включаемый файл, затем все в нем удалить и вставить полное содержимое из стандартного генератора торговых сигналов индикатора Envelopes.

По умолчанию генератор торговых сигналов должен находиться в папке ...MQL5\Include\Expert\Signal. Чтобы не засорять папку ...\Signal Стандартной библиотеки, создадим в директории ...\Expert свою папку \MySignals:

Рис. 7. Создаем свою папку MySignals

Следующий шаг - создадим включаемый файл с помощью Мастера MQL5.

Выберете в MetaEditor меню "Файл" пункт "Создать" и отметьте пункт "Включаемый файл (*.mqh)".

Рис. 8. Мастер MQL5. Создаем включаемый файл

Назовем наш класс генератора сигналов MySignalEnvelopes.

Путь к нашему классу будет следующий: Include\Expert\MySignals\MySignalEnvelopes. Укажем это:

Рис. 9. Мастер MQL5. Расположение включаемого файла

После нажатия кнопки "Готово" Мастер MQL5 сгенерирует пустой шаблон.

Далее полученный файл MySignalEnvelopes.mqh нужно добавить в MQL5 Storage:

Рис. 10. MQL5 Storage. Добавление файла

После добавления файла нужно зафиксировать изменение в MQL5 Storage:

Рис. 11. MQL5 Storage. Фиксация изменений

После выполненных действий можно приступить к редактированию нашего генератора торговых сигналов.

Так как наш генератор основан на стандартном файле \Include\Expert\Signal\SignalEnvelopes.mqh, то скопируем его содержимое полностью и вставим в наш файл генератора, заменив в нем все, кроме шапки:

#property copyright "Copyright © 2013, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value) { m_ma_period=value; } void Shift( int value) { m_ma_shift=value; } void Method( ENUM_MA_METHOD value) { m_ma_method=value; } void Applied( ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_ma_applied=value; } void Deviation( double value) { m_deviation=value; } void LimitIn( double value) { m_limit_in=value; } void LimitOut( double value) { m_limit_out=value; } void Pattern_0( int value) { m_pattern_0=value; } void Pattern_1( int value) { m_pattern_1=value; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Дальше предстоит работа по замене некоторых участков кода.

Чтобы не запутаться, замененный код я буду выделять с помощью цвета:

Измененный код - это код, который нужно копировать и вставлять в генератор торговых сигналов. Надеюсь, такое выделение поможет вам в восприятии кода.

Так как мы пишем свой класс генератора торговых сигналов, то и название этого класса должно отличаться от базового. Поэтому заменим все вхождения CSignalEnvelopes на CMySignalEnvelopes:

Рис. 12. Переименование класса

Чтобы наш класс генератора торговых сигналов был виден в Мастере MQL5 под своим именем, переименуем в блоке описания название класса

на

Изменим период скользящей

на 13 (это лично мое мнение, вы можете ставить любое свое значение)

Еще изменим параметр Deviation (отклонение)

на более крупное значение

В соответствии с нашей схемой реализации идеи необходимо объявить внутреннюю переменную, в которой будет храниться указатель на главный сигнал.

Так как эта переменная должна быть внутренней (с областью видимости только внутри класса генератора торговых сигналов), добавлять ее будем в следующий блок кода:

protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; int m_pattern_0; CExpertSignal *m_signal;

Также обратите внимание, что в коде я удалил переменные, которые не будут применяться.

Метод, с помощью которого мы будем сохранять указатель на главный сигнал, объявим в другом блоке кода - "метод установки указателя на главный сигнал". Также были удалены некоторые лишние методы.

public : CMySignalEnvelopes( void ); ~CMySignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); virtual bool InitSignal(CExpertSignal *signal=NULL);

Пропишем в конструкторе некоторые измененные параметры, а также удалим ставшие ненужными переменные:

CMySignalEnvelopes::CMySignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 13 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation(1 .15 ), m_pattern_0(50)

Сейчас займемся изменением логики генерации торговых сигналов в соответствии с нашей торговой системой.

Блок кода, отвечающий за сигнал на покупку:

int CMySignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

после изменений будет выглядеть так:

int CMySignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double open=Open(idx); double close=Close(idx); double prlevel; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<open) { prlevel=GetPriceLevelStopp(open,Open( 0 )); m_signal.PriceLevel(prlevel); result=m_pattern_0; } return (result); }

Блок кода, отвечающий за сигнал на продажу:

int CMySignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

после изменений будет выглядеть так:

int CMySignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double open=Open(idx); double close=Close(idx); double prlevel; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>open) { prlevel=GetPriceLevelStopp(Open( 0 ),open); m_signal.PriceLevel(prlevel); result=m_pattern_0; } return (result); }





8. Пояснение к коду сигналов

При выполнении условия появления сигнала вызывается метод GetPriceLevelStopp - этот метод возвращает число вида "20" или "15" - уровень отступа от текущей цены.

Затем вызывается метод PriceLevel объекта m_signal (этим методом устанавливается уровень отступа для определения цены отложенного уровня). Напомню, что m_signal - это объект класса CExpertSignal, хранящий указатель на главный сигнал.

Код метода GetPriceLevelStopp привожу ниже:

double CMySignalEnvelopes::GetPriceLevelStopp( double price_0, double min) { double level; double temp; temp-=(price_0-min)/PriceLevelUnit(); level= NormalizeDouble (temp, 0 ); return (level); }

Этот метод необходимо объявить в шапке класса:

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } double GetPriceLevelStopp( double price, double min); };

Еще один метод, который понадобится, - это метод передачи ссылки на главный сигнал во внутреннюю переменную:

bool CMySignalEnvelopes::InitSignal(CExpertSignal *signal) { m_signal=signal; return ( true ); }

После этого необходимо создать эксперта в Мастере MQL5 и в нем подключить модуль сигналов Signals of indicator 'MySignalEnvelopes'.

В коде советника, сгенерированного при помощи Мастера MQL5, необходимо добавить вызов метода InitSignal:

filter0.PeriodMA(Signal_Envelopes_PeriodMA); filter0.Shift(Signal_Envelopes_Shift); filter0.Method(Signal_Envelopes_Method); filter0.Applied(Signal_Envelopes_Applied); filter0.Deviation(Signal_Envelopes_Deviation); filter0.Weight(Signal_Envelopes_Weight); filter0.InitSignal(signal);

Для наглядности работы эксперта я включил небольшое видео:

Код эксперта, сгенерированного с помощью Мастера MQL5, и код модуля сигналов приведены в приложении к статье.

Результаты тестирования эксперта с параметрами: период тестирования - с 2013.01.01 по 2013.09.01, период графика - D1, Stop Loss level = 85, Take Profit level = 195 для пар EURUSD и USDJPY представлены ниже:





Рис. 13. Тест EURUSD, период D1





Рис. 14. Тест USDJPY, период D1





Заключение

В статье рассмотрен способ модификации кода модуля торговых сигналов для реализации функционала выставления отложенных ордеров на произвольном расстоянии от текущей цены: это может быть цена Close или Open предыдущего бара, а может быть значение скользящей средней. Вариантов множество – главное, теперь цену открытия отложенного ордера можно выставлять любую.



Показано, как получить доступ к указателю на главный сигнал, а значит и доступ к методам класса CExpertSignal. Думаю, что данная статья станет полезной для тех, кто использует стратегии торговли отложенными ордерами.



