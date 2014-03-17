MetaTrader 5 / Negociação
Como ganhar dinheiro com o AppStore MetaTrader e Serviços de Sinal de Comércio se você não é um vendedor ou fornecedor

Neste verão, lançamos um novo programa de afiliados para auxiliar membros da MQL5.community a promover seus produtos e sinais. Entretanto, ele é benéfico não apenas para vendedores do MetaTrader Market e fornecedores de sinais de comércio pagos, mas também para usuários comuns. Agora, você não tem que escrever aplicativos Market por si só ou vender assinaturas para seus sinais para ganhar dinheiro no MQL5.com. Você pode simplesmente ajudar a promover estes produtos e receber sua parcela de lucro.

é muito simples:

  1. Você coloca um link web/widget para o aplicativo MetaTrader/Market ou um sinal de comércio em qualquer website.

  2. Um usuário clica em seu link web e compra aquele aplicativo ou assina um sinal de comércio.

  3. A parcela de lucro definida pelo vendedor da aplicação ou fornecedor de sinais é transferido para sua conta.

Compartilhe o link, atraia compradores e obtenha sua parcela de lucro

Agora vamos examinar isto com mais detalhes, acompanhados por capturas de tela:

Então você entrou no website MQL5.com e deseja ganhar dinheiro aqui. Você pode fazer isso participando do programa de afiliados e promovendo produtos/sinais dos membros da comunidade. Selecione um produto/sinal, prossiga para sua página de descrição e encontre um bloco de texto especificando uma parcela de lucro em termos de porcentagem (se uma parcela de lucro não estiver especificada, o retorno de lucro não é fornecido pelo vendedor).



  1. Encontre um bloco de texto especificando uma parcela de lucro em termos de porcentagem Encontre um bloco de texto especificando uma parcela de lucro em termos de porcentagem



  2. Copie o link web especialmente gerado daquele bloco de texto


    ou um código de widget clicando em "Obter um código de widget":


    Obter um código de Widget

  3. Compartilhe o link web copiado em redes sociais, fóruns, blogs e em seu website pessoal


    Compartilhe o link web copiado no Twitter


    Compartilhe o link web copiado no Facebook


    ou insira o código de widget em seu fórum e mensagens de blog ou em seu website:


    Insira o código de widget em seu blog


  4. O principal está feito. Agora, você tem que esperar até que um usuário interessado clique em seu link web/widget e compre o aplicativo ou assine os sinais de comércio. Tão logo isso aconteça, a parcela de lucro especificada é transferida para sua conta MQL5.com.


    A parcela de lucro especificada é transferida para sua conta MQL5.com.

    Suponha que o preço do aplicativo é US$100,00 e o vendedor especificou um retorno de 35% para um link de afiliado. Isso significa que você recebe US$ 35,00 para cada comprador que você atrai. Vamos presumir que uma assinatura mensal para um sinal custe US$ 50,00 e o retorno é de 10%. Então, você irá receber US$ 5,00 para cada assinante que você atrair.

Como você pode ver, é possível começar a ganhar dinheiro com MQL.com agora mesmo sem ter que ser um vendedor de aplicativos de Market ou um fornecedor de sinais lucrativo. Selecione os produtos que você deseja e poste links para eles em diversos recursos web. Atraia clientes potenciais e o lucro é seu!


ESCOLHA UM SINAL PARA PROMOçãO ESCOLHA UM PRODUTO PARA PROMOçãO

Alguns artigos referente ao serviço de sinais que podem ser úteis a você:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/756

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (31)
Ercan Seker
Ercan Seker | 1 nov. 2016 em 12:11
A MQL5 não oferece mais afiliação no momento. Ela parou?
Alain Verleyen
Alain Verleyen | 9 nov. 2016 em 11:24

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Programa de afiliados em Mercado e Sinais a ser fechado

MetaQuotes Software Corp., 2015.12.21 13:03

Programa de afiliados em Mercado e Sinais a ser fechado

Devido à baixa demanda e à incompatibilidade com os novos serviços da MQL5.community, o programa de afiliados será encerrado em breve.

  • A partir de 1º de janeiro de 2016, não será mais possível definir um valor de pagamento do parceiro e registrar novos links de afiliados.
  • A partir de 1º de abril de 2016, os promotores não receberão mais pagamentos por compras feitas por meio de links de afiliados.

Sabil Yudifera
Sabil Yudifera | 30 set. 2017 em 11:46
compre o robô e comece a negociar
Anatolij Karlin
Anatolij Karlin | 19 jan. 2018 em 03:17
Сабиль Юдифера :
купить робот и начать торговлю

молодец . так будет справедливо

Hieu Nguyen
Hieu Nguyen | 8 ago. 2018 em 22:33
<Deleted>
.
