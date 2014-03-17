Como ganhar dinheiro com o AppStore MetaTrader e Serviços de Sinal de Comércio se você não é um vendedor ou fornecedor

Neste verão, lançamos um novo programa de afiliados para auxiliar membros da MQL5.community a promover seus produtos e sinais. Entretanto, ele é benéfico não apenas para vendedores do MetaTrader Market e fornecedores de sinais de comércio pagos, mas também para usuários comuns. Agora, você não tem que escrever aplicativos Market por si só ou vender assinaturas para seus sinais para ganhar dinheiro no MQL5.com. Você pode simplesmente ajudar a promover estes produtos e receber sua parcela de lucro.

é muito simples:

Você coloca um link web/widget para o aplicativo MetaTrader/Market ou um sinal de comércio em qualquer website.



Um usuário clica em seu link web e compra aquele aplicativo ou assina um sinal de comércio.



A parcela de lucro definida pelo vendedor da aplicação ou fornecedor de sinais é transferido para sua conta.





Agora vamos examinar isto com mais detalhes, acompanhados por capturas de tela:









Copie o link web especialmente gerado daquele bloco de texto





ou um código de widget clicando em "Obter um código de widget":



Compartilhe o link web copiado em redes sociais, fóruns, blogs e em seu website pessoal









ou insira o código de widget em seu fórum e mensagens de blog ou em seu website:





O principal está feito. Agora, você tem que esperar até que um usuário interessado clique em seu link web/widget e compre o aplicativo ou assine os sinais de comércio. Tão logo isso aconteça, a parcela de lucro especificada é transferida para sua conta MQL5.com.



Suponha que o preço do aplicativo é US$100,00 e o vendedor especificou um retorno de 35% para um link de afiliado. Isso significa que você recebe US$ 35,00 para cada comprador que você atrai. Vamos presumir que uma assinatura mensal para um sinal custe US$ 50,00 e o retorno é de 10%. Então, você irá receber US$ 5,00 para cada assinante que você atrair.

Então você entrou no website MQL5.com e deseja ganhar dinheiro aqui. Você pode fazer isso participando do programa de afiliados e promovendo produtos/sinais dos membros da comunidade. Selecione um produto/sinal, prossiga para sua página de descrição e encontre um bloco de texto especificando uma parcela de lucro em termos de porcentagem (se uma parcela de lucro não estiver especificada, o retorno de lucro não é fornecido pelo vendedor).

Como você pode ver, é possível começar a ganhar dinheiro com MQL.com agora mesmo sem ter que ser um vendedor de aplicativos de Market ou um fornecedor de sinais lucrativo. Selecione os produtos que você deseja e poste links para eles em diversos recursos web. Atraia clientes potenciais e o lucro é seu!





ESCOLHA UM SINAL PARA PROMOçãO ESCOLHA UM PRODUTO PARA PROMOçãO

