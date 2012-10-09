Интервью с Андреем Бариновым (ATC 2012)

Еще в пятницу в первую неделю соревнований торговый робот Андрея Баринова (Wahoo) занимал пятое место в TOP-10. Андрей в первый раз участвует в Чемпионате, но успел уже выполнить более 100 заказов в Работе, а также выставил десяток продуктов в Маркете. Мы пообщались с ним и узнали, что создать "простой мультивалютный советник" не просто, а достаточно просто.



Здравствуйте, Андрей. Почему у вас такой странный ник Wahoo?

Мне он кажется ничуть не более странным, чем любой другой. Когда я об этом думал, я хотел придумать несуществующее слово, но это оказалось довольно трудным. Я позже узнал, что Wahoo - это название очень сильной и быстрой рыбы, поймать которую считается большой удачей. Я подумал, что сила и скорость - это то, с чем я бы хотел ассоциироваться. Ведь "как вы яхту назовете, так она и поплывет".

Очень интересные факты! Как вы занялись трейдингом вообще и программированием торговых роботов в частности?

Реальной торговлей я начал заниматься несколько лет назад. Торговал вручную и не очень удачно. Потом был довольно длительный перерыв. И несколько месяцев назад я случайно узнал о Чемпионате и захотел поучаствовать. Пришлось разобраться с MQL5, чтобы написать эксперта. Потом заинтересовался сервисом "Работа" и понял, что могу помогать другим людям писать экспертов по их стратегиям. Правда, для этого пришлось еще разобраться и с MQL4, так как это все еще очень популярный язык. Так 3 месяца назад начался мой очередной этап, связанный с Forex.

Что мешало быть удачным в торговле - отсутствие знаний, опыта или что-то еще?

Думаю, как и большинству других, мне мешало очень сильное желание быстрой прибыли. Поэтому совершал много ошибок под воздействием эмоций. Большие прибыли мешали трезво мыслить и, как следствие, вели к еще большим убыткам. Чтобы торговать вручную, надо иметь очень сильную веру в свою стратегию и не поддаваться сомнениям. У меня это не очень хорошо получалось.

Вы говорите, что до этого не знали MQL4. На чем же вы тогда торговали и тестировали свою стратегию?

Я не знаю, уместно ли здесь упоминание конкурирующих продуктов, но кроме МetaТrader есть и другие платформы для ручного трейдинга. Ими я и пользовался, как для ручной торговли, так и для тестирования своей стратегии.

Хорошо, вы упомянули про веру в стратегию. Как можно получить такую уверенность?

Проверив ее сначала в тестере на истории, а затем на демо и реальном счете в течение достаточного времени. Если баланс хотя бы медленно, но верно растет, стратегию можно брать на вооружение. Я заметил, что чем меньше риски, тем уверенность сильнее. Когда риски зашкаливают, тогда и начинаешь сомневаться, т.к. любая сделка может быть последней для депозита. Поэтому я пришел к выводу, что вера сильнее и самочувствие лучше, когда риски малы. Однако это ограничивает и доходность. Тут каждый должен сам подбирать подходящие под свой характер способы торговли и контроля рисков.

То есть, через необходимость тестирования вы пришли к алгоритмическому трейдингу? Какую первую стратегию вы запрограммировали?

Можно и так сказать. Первым был простой мультивалютный советник, основанный на разных вариантах использования скользящих средних. Я там объединил наиболее популярные варианты в одном советнике, с возможностью переключения между стратегиями и их оптимизации.

Отличный ответ! Особенно начало "простой мультивалютный советник" и далее "с возможностью переключения между стратегиями и их оптимизации". Что же тогда в Вашем понимании сложный советник?

В моем понимании "сложный" - это тот, который требует дополнительных возможностей кроме тех, что есть в MQL. Например, нейросети.

Понятно. Давайте поговорим о фрилансе в сервисе Работа - бывает что-то интересное и что в основном заказывают?

Конечно, бывают очень интересные проекты. Мне особенно нравятся задачи на распознавание рыночных моделей или основанные на чистом анализе поведения цены, без использования индикаторов. А заказывают обычно как раз обратные. Очень популярны идеи, основанные на различных индикаторах, и всевозможные сетки ордеров. Кроме этого, часто нужно модифицировать существующий советник или индикатор. Это у меня вызывает наименьший интерес.

А на каком языке чаще заказывают - MQL4 или MQL5?

На MQL4 намного чаще, но я думаю, что довольно скоро эта ситуация изменится.

Чтобы писать такие сложные алгоритмы, нужны, наверное, специфические знания? Какой у вас багаж - образование и опыт работы?

У меня высшее техническое образование, и всегда было отлично с математикой и логикой. Ну и, конечно, я постоянно учусь. Чем больше разных работ выполняешь, тем каждая следующая дается легче.

Бывают проблемы с заказами или заказчиками? Если бывают, то в основном какого рода?

Ничего серьезного. Иногда бывает недопонимание, которое может привести к острым моментам, но пока мне удавалось со всем разбираться. Если заказчик чем-либо не доволен, я всегда готов отказаться от денег, даже если работа уже выполнена. Мне так проще, чем портить настроение себе и ему. Правда, пока этого делать не приходилось. Все решалось мирно и по обоюдному согласию.

У Вас более 100 выполненных работ! Как вам удается справиться с таким количеством, может быть есть какие-то профессиональные хитрости?

Особых хитростей нет. Конечно, пришлось написать свою библиотеку функций, которая помогает собирать советник по кирпичикам. Кроме этого есть шаблон, в котором прописан базовый функционал. Остальное приходится каждый раз писать под задачу. Но, как я уже сказал, чем больше работ делаешь, тем легче дается каждая следующая.

Есть постоянные заказчики? Приходят новые по рекомендации?

Да, есть и постоянные заказчики, и новые по рекомендациям приходят. Без работы не сижу, всегда есть несколько проектов в очереди.

У вас есть какие-то пожелания/предложения по улучшению сервиса Работа? Насколько по 5-бальной системе оцениваете Сервис?

В текущем виде оцениваю на 5. Если бы была возможность менять цену и прекращать работу после согласования ТЗ и при обоюдном желании, то было бы 5+.

Возвращаясь к понятию "простой мультивалютный советник", в Маркете у вас в основном предлагаются именно они. Откуда такая любовь?

В МetaТrader 5 есть возможность тестировать мультивалютные стратегии, и я считаю, что этим надо пользоваться. Кроме того, это дает больше возможностей для управления рисками и позволяет реализовать более интересные стратегии. Их можно было бы реализовать и под МetaТrader 4, а вот протестировать никак. Вообще, я считаю мультивалютный тестер одним из основных преимуществ МetaТrader 5 перед МetaТrader 4.

Понятно. Логично, что и на Чемпионат вы выставили мультивалютник. Расскажите немного о нем, пожалуйста.

Советник работает с 3-мя парами: EUR/USD, USD/JPY и EUR/JPY. Вход по тренду. Тренд определяется по углу наклона линии линейной регрессии. Торгует не часто. Выход по стопам, тралу или безубытку. При наличии обратного сигнала у текущей позиции меняются уровни стопов. Эта версия советника очень похожа на тот, что я выкладывал в Маркет. Только немного его модифицировал для Чемпионата.

И какую прибыль он показал на автоматических проверках? По какому критерию проводили оптимизацию?

За первые 7 месяцев этого года показал $300 000 прибыли со стартовых $10 000, при максимальном объеме на одну пару в 5 лотов. В качестве критерия для оптимизации использовал тот же параметр, по которому будет определен победитель Чемпионата, - окончательный баланс.

Где вы черпаете идеи для создания торговых роботов? У вас есть свои собственные изобретения или все можно найти в книгах и в интернете?

Всегда приятно думать, что то, что ты используешь, придумано тобой. Но, как правило, это уже где-то есть, пусть и немного в другом виде. Я проверяю те идеи, которые кажутся мне интересными. К разным вариантам приходишь по-разному. Например, я не верю в индикаторы, поэтому ищу идеи в других областях. Придумать что-то супер новое в этой области уже очень трудно, а вот попробовать собрать вместе лучшее из того, что уже есть, и посмотреть на то, что получится, - это интересная задача.

Вы в первый раз участвуете в Чемпионате? Что-то из предыдущих лет помогло в подготовке эксперта?

Участвую в первый раз. Из результатов прошлых лет понял, что для победы не обязательно совершать большое количество сделок, и очень многое зависит от удачи.

Что самое сложное и что самое простое при создании торгового робота, по вашему опыту?

Самое сложное - это сформулировать и четко формализовать стратегию. Так, чтобы она исключала неоднозначности и описывала все возможные варианты развития событий. Самое простое - это написать код.

Вы теперь можете собирать роботов, как на конвейере. Сколько примерно советников вы сделали?

Это тот случай, когда количество не переходит в качество, т.е. количество советников не увеличивает прибыльность каждого из них. Я сделал около 10 разных роботов для проверки своих идей и около 50 для заказчиков. Те, что я делаю не для себя, я не проверяю на прибыльность, а только на соответствие ТЗ.

По статистике Чемпионата, TOP-10 первой недели не доходит до финала. Вас не пугает, что вы сейчас находитесь в верхней группе таблицы?

Нет, не пугает, но и не обнадеживает. Я не питаю иллюзий и понимаю, что первая десятка будет скорее всего полностью меняться каждую неделю. Возможно, она даже полностью сменится к моменту публикации этого интервью.

За кого-то будете болеть? Может, какие-то знакомые разработчики участвуют?

Буду болеть за наших :). Кроме того, есть один участник из другой страны, которому я немного помог с написанием советника для Чемпионата, буду и за него болеть.

Что могли бы пожелать тем, кто хочет заняться алгоритмическим трейдингом? С чего начать?

Начать с разработки стратегии на бумаге. Потом можно начать ее кодировать. Не обязательно все сразу делать самому. Можно обратиться за помощью к профессиональным разработчикам, они помогут с первой версией советника, с его основой. Потом можно самостоятельно его модифицировать, если есть желание. Начинается все со стратегии. Если она есть, то остальное - дело техники. Необязательно все уметь самому. Надо просто знать, где найти тех, кто может помочь. MQL5.community - это то самое место.

Спасибо за интервью, Андрей. Желаем вам не сдавать позиций на Automated Trading Championship 2012!

Вам спасибо за интерес к моей работе.