Come abbonarsi ai segnali di trading

Il servizio segnali consente agli utenti di connettersi a qualsiasi segnale e copiare automaticamente le operazioni dei trader professionisti. Nel servizio sono disponibili migliaia di segnali per MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Leggi l'articolo per scoprire quanto è facile abbonarsi e come scegliere l'opzione migliore tra la varietà di segnali disponibili.







Come scegliere un segnale



Il servizio fornisce un numero enorme di segnali per l'abbonamento. Come scegliere quello più appropriato?



Valutazione

Per aiutare gli utenti a scegliere i segnali migliori, compiliamo una valutazione dei segnali basata su vari criteri. I segnali in cima alla classifica vengono visualizzati per primi nell'elenco. E, viceversa, i segnali di basso rating sono nascosti dalla bacheca sul sito e nei terminali di trading per proteggere gli abbonati da strategie di scarsa qualità.

Selezione di segnali con le migliori condizioni



La bacheca dei segnali prevede una funzione speciale per la selezione dei segnali con le condizioni più adatte alla copia. Gli utenti devono solo specificare il nome del server su cui è aperto il loro conto di trading. Il sistema raccoglierà i segnali con le migliori impostazioni di corrispondenza degli strumenti di trading e lo slippage più basso.





Attenzione

Quando selezioni un segnale, assicurati di analizzare attentamente l'intero complesso di rapporti di trading. Presta attenzione agli avvisi che vengono visualizzati nella pagina del segnale.





Ordine e filtraggio



Per selezionare i segnali in base a criteri specifici, utilizzare le funzioni di ordine e filtro.





Una bacheca di segnali su MetaTrader e Preferiti



I trader possono selezionare i segnali e sottoscriverli direttamente dai terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5.





Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare i segnali di conseguenza, per crescita, drawdown, numero di iscritti, ecc.

Alcuni segnali che corrispondono ai criteri selezionati possono essere trovati nell'elenco. Aggiungili ai Preferiti, in modo da poterli facilmente recuperare in seguito e valutarli di nuovo. Clicca sulla stella nell'elenco o sulla pagina del segnale e il segnale selezionato apparirà in una scheda separata "Preferiti".







Come Iscriversi ad un segnale



Iscriversi a un segnale è facile. Sono necessari due conti: un conto di trading MetaTrader 4 o MetaTrader 5 e un conto MQL5.community.



Per abbonarsi ai segnali a pagamento, deve esserci sufficiente denaro disponibile sul conto MQL5.community dell'utente.



Vai alle impostazioni del terminale di trading e specifica il conto MQL5 nella scheda "Community":

Ora puoi iscriverti al segnale direttamente dal terminale di trading o sul sito MQL5.com.

Abbonamento dal terminale

Seleziona un segnale nella bacheca. L'abbonamento può essere selezionato direttamente nell'elenco o nella pagina dei dettagli del segnale. Clicca su "Iscriviti..." e conferma l'iscrizione nella finestra visualizzata.



Controlla tutti i parametri di abbonamento e presta particolare attenzione agli avvisi (se presenti) di condizioni di trading non corrispondenti. Si raccomanda di utilizzare segnali con condizioni di trading simili.

Per continuare l'abbonamento, accetta i termini di utilizzo del servizio Segnali e specifica la password MQL5.community per confermare l'abbonamento. Successivamente, si aprirà una finestra di copia dei parametri.

Se necessario, modifica le impostazioni. Dopo un clic su "OK", la copia dell’operazione avrà inizio.

Se non riesci a trovare il segnale desiderato nella bacheca dei segnali del tuo terminale, utilizza il sistema di ricerca integrato.



Come iscriversi al sito



Apri la pagina del segnale e clicca su "Iscriviti". Se la piattaforma di trading non è installata sul tuo PC, clicca sul link "scaricala qui" nella finestra che appare. Si aprirà il sito ufficiale MetaTrader 4 o MetaTrader 5, dove è possibile scaricare e installare il terminale. Altrimenti clicca su "Inizia a copiare in MetaTrader". Il terminale di trading si aprirà. La pagina del segnale selezionato si aprirà nel terminale e apparirà la finestra di conferma dell'abbonamento. L'abbonamento viene completato dal terminale come descritto sopra.







Tutti gli abbonamenti possono essere gestiti nella sezione "I miei abbonamenti".

Con un conto reale ci si può abbonare solo a un segnale basato su un conto reale.





Controllo abbonamenti



Tutte le azioni, comprese quelle relative al funzionamento dei segnali, sono registrate nel Journal del terminale. Di seguito sono riportati alcuni esempi di importanti registri di abbonamento. Tutti i record associati ai segnali iniziano con la parola chiave "Segnale".



Il terminale ha rilevato un abbonamento al segnale "My trade" per l'account JohnSmith, la data di scadenza dell'abbonamento è 2014.09.28, la copia è abilitata.



Segnale - trovato l’abbonamento 'My trade' per 'JohnSmith', scadenza 28.09.2014, abilitato

Parametri di copia: utilizza il 5% del deposito, nessun limite sull'equità minima, lo slippage consentito è di 0,5 spread, la copia di Stop Loss e Take Profit è disabilitata.



Segnale - gestione del denaro: usa il 5% del deposito, limite di equità: 0,00 USD, deviazione/slippage: 0,5 spread, copia SL/TP: disabilitato



Il saldo e la leva dell'abbonato e del fornitore del segnale, nonché la percentuale copiata calcolata in base a questi dettagli. In questo caso il volume da copiare è il 7% di quello sorgente.

Segnale - percentuale di conversione del volume selezionata in base al rapporto tra saldi e leve, nuovo valore 7% (vecchio valore 1%)

Segnale: l'abbonato ha un saldo di 4 919,27 USD, leva 1:100

Segnale: il fornitore del segnale ha un saldo di 638,31 USD, leva 1:500



Un avviso di mancata corrispondenza delle impostazioni dei simboli (EURUSD) sul conto dell'abbonato e del fornitore del segnale. In questo caso, i valori del volume minimo consentito differiscono: 0,01 e 0,1.



Segnale - diversa specifica del simbolo EURUSD, il fornitore del segnale ha un volume minimo 0,01, l'abbonato ha 0,10



Una posizione su GBPUSD trovata sul conto di trading, non è correlata al segnale a cui l'utente è iscritto. Da notare che queste posizioni aumentano il carico complessivo sul conto rispetto al fornitore di segnali.



Segnale - posizione locale [#78109460 acquista 0,10 GBPUSD a 1,66023], non corrisponde al fornitore del segnale



Simbolo GBPNZD non trovato. Se il fornitore fa trading questo simbolo, le relative operazioni non verranno copiate sul conto del trader.



Segnale - simbolo GBPNZD non trovato

Il terminale ha rilevato un abbonamento al segnale "My trade" per l'account JohnSmith, la data di scadenza dell'abbonamento è 2014.09.28, la copia è disabilitata. Abilita la copia nelle impostazioni del segnale del terminale.



Segnale - abbonamento al segnale disabilitato, abilita l'abbonamento in tempo reale nelle impostazioni "segnali"

Segnale - trovato l’abbonamento 'My trade' per 'JohnSmith', scadenza 28.09.2014, disabilitata



Utilizzo dei servizi sul sito mql5.com



Il sito mql5.com e tutti i servizi disponibili su di esso sono di proprietà di MetaQuotes Ltd.

MetaQuotes Ltd è un fornitore di tecnologia e non fornisce alcun tipo di consulenza finanziaria. Gli utenti del servizio elaborano e trasmettono tutte le loro transazioni attraverso i loro broker, con i quali hanno degli account di trading. Hai compreso che MetaQuotes Ltd non è responsabile per qualsiasi decisione di investimento da te presa e sollevi MetaQuotes Ltd da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta derivante dall'uso di questo servizio







Conclusione



Il servizio segnali offre la massima comodità e sicurezza per tutti coloro che vogliono copiare le operazioni dei trader professionisti. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare è un account su MetaTrader e un account MQL5.community. Connettiti ai trader di maggior successo e guadagna con loro.











