Sergey Golubev #:

Hängt davon ab, wann Sie bezahlt haben

  • Wenn Sie mit Bankkarte bezahlt haben, kann es einige Tage oder länger dauern, da es sich ohnehin um eine internationale Zahlung handelt;
  • wenn Sie mit Ihrem MQL5-Forenkonto/Guthaben bezahlt haben, geht es fast sofort.

Sie können diesen Link für das Abonnement überprüfen: https://www.mql5.com/de/signals/subscriptions
Und wenn Sie Ihr Abonnement auf diesem Link sehen, so verwenden Sie das Verfahren / Anweisungen in diesem Beitrag auf HowTo.

Die Zahlung ist getan und erscheint in der Balance, aber wenn Sie auf abonnieren Sie erhalten die Abonnement fehlgeschlagen Benachrichtigung (Bild unten)
Der Broker ist Tickmill metatrader4!
 
Yesica Rodriguez #:
Sehen Sie eine rote Warnmeldung oben auf Ihrer Profilseite "Finanzielle Operationen sind eingeschränkt"?

https://www.mql5.com/de/users/yr2

Wenn ja, müssen Sie sich an den Service Desk wenden, um diese Einschränkung in Ihrem MQL5-Konto zu entfernen.

Dann können Sie die Einrichtung Ihres Signalabonnements abschließen oder sich erneut anmelden, wenn Ihr vorheriges Abonnement gekündigt wurde.

 
Können Sie mir sagen, was das Problem ist?
Dateien:
camphoto_959030623.jpeg  3900 kb
 

Wie kann ich herausfinden, welchen Broker ein Signalanbieter verwendet?

Auf der Signalseite des Signalanbieters sind der Broker und der Kontotyp angegeben.
 

Der Signalanbieter kann im Laufe der Zeit den Broker wechseln, da er hier mit dem Copy Trading begonnen hat.

 
Ein Signal ist ein Derivat eines Handelskontos. Es ist technisch unmöglich, das Handelskonto (oder den Broker) für ein bestehendes Signal zu ändern.

Hallo. Mein Abonnent hat keine Geschäfte kopiert. Benachrichtigungen über offene und geschlossene Geschäfte werden empfangen. Es heißt "Symbol nicht gefunden". Bitte geben Sie einen Link zu einem Tutorial zu diesem Thema an, falls ein solcher Link verfügbar ist
 
Evgeniy Govorkov #:
Hallo. Mein Abonnent hat keine Geschäfte kopiert. Benachrichtigungen über offene und geschlossene Geschäfte werden empfangen. Es heißt "Symbol nicht gefunden". Bitte geben Sie einen Link zu einem Tutorial zu diesem Thema, wenn es einen solchen Link gibt

Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass einige Symbole das Mapping nicht bestehen, z.B. -

FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
FAQ по сервису Сигналы - При регистрации сигнала выдает ошибку.
  • 2021.07.13
  • www.mql5.com
Но проблема с копированием конкретно XRPUSDT на моем сигнале существует и всплывала неоднократно. автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий. и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов. ---------------- Такие моменты лучше подписчикам проверять до подписки
 
Sergey Golubev #:

Dies kann daran liegen, dass einige Zeichen nicht zugeordnet werden können, z. B. -.

Ja, ich habe Xauusd+. Der Abonnent hat nur Xauusd. Liege ich richtig, dass das Kopieren in diesem Fall nicht möglich ist?
