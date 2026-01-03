Diskussion zum Artikel "Wie man Handelssignale abonniert" - Seite 116
Hängt davon ab, wann Sie bezahlt haben
Sie können diesen Link für das Abonnement überprüfen: https://www.mql5.com/de/signals/subscriptions
Und wenn Sie Ihr Abonnement auf diesem Link sehen, so verwenden Sie das Verfahren / Anweisungen in diesem Beitrag # 1148 auf HowTo.
Der Broker ist Tickmill metatrader4!
Die Zahlung ist erfolgt und erscheint im Guthaben, aber wenn Sie auf "Abonnieren" klicken, erhalten Sie die Meldung "Abonnieren fehlgeschlagen" (Bild unten)
Sehen Sie eine rote Warnmeldung oben auf Ihrer Profilseite "Finanzielle Operationen sind eingeschränkt"?
https://www.mql5.com/de/users/yr2
Wenn ja, müssen Sie sich an den Service Desk wenden, um diese Einschränkung in Ihrem MQL5-Konto zu entfernen.
Dann können Sie die Einrichtung Ihres Signalabonnements abschließen oder sich erneut anmelden, wenn Ihr vorheriges Abonnement gekündigt wurde.
Wie kann ich herausfinden, welchen Broker ein Signalanbieter verwendet?
Ihre Frage wurde bereits beantwortet. Sie haben auch hier eine Antwort auf dieselbe Frage erhalten. Bitte hören Sie auf, diese Frage zu spammen.
Der Signalanbieter kann im Laufe der Zeit den Broker wechseln, da er hier mit dem Copy Trading begonnen hat.
Ein Signal ist ein Derivat eines Handelskontos. Es ist technisch unmöglich, das Handelskonto (oder den Broker) für ein bestehendes Signal zu ändern.
Bitte hören Sie auf, persische Duplikate Ihrer Beiträge zu posten. Bitte verwenden Sie nur die Sprache, die dem von Ihnen gewählten Sprachbereich der Website entspricht.
Hallo. Mein Abonnent hat keine Geschäfte kopiert. Benachrichtigungen über offene und geschlossene Geschäfte werden empfangen. Es heißt "Symbol nicht gefunden". Bitte geben Sie einen Link zu einem Tutorial zu diesem Thema, wenn es einen solchen Link gibt
Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass einige Symbole das Mapping nicht bestehen, z.B. -
Dies kann daran liegen, dass einige Zeichen nicht zugeordnet werden können, z. B. -.
