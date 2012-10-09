В MetaTrader 5 появились торговые сигналы - это лучше, чем ПАММ-счета!

Мы рады объявить, что в торговой платформе MetaTrader 5 появились Торговые Сигналы - лучшее средство для инвесторов и управляющих. Теперь вы можете следить за торговыми операциями успешного трейдера, а терминал - будет автоматически повторять их на вашем счете!





Терминал MetaTrader 5 постоянно обрастает новыми функциями и опциями, и торговые сигналы - еще один важный подарок трейдерам. Теперь у всех пользователей MetaTrader 5 появилась штатная функция, позволяющая автоматически копировать торговые операции другого трейдера. Это уже готовое и более простое решение для тех, кто привык инвестировать в других или управлять чужими средствами.

Использование торговых сигналов в MetaTrader 5 максимально упрощено, работа с бумагами при оформлении взаимоотношений инвестора и управляющего исключена вовсе, а все риски - снижены до минимума. Настроек как таковых практически нет, и вся основная работа с сигналами вашего поставщика идет в автоматическом режиме.

Чтобы начать пользоваться торговыми сигналами MetaTrader 5 нужно всего ничего:



Завести аккаунт на MQL5.com.







Депонировать на него небольшую сумму денег любым удобным способом.









Ввести данные вашего MQL5.com-аккаунта прямо в терминал.







И оформить подписку на понравившийся сигнал.









С этого момента ваш терминал начнет получать торговые сигналы того поставщика, которого вы выбрали. Для автоматического повторения всех операций не хватает лишь самую малость - включить эту функцию в настройках!













Теперь ваш терминал может зарабатывать и без вашего ведома. Для этого необходимы лишь оформленная подписка и подключенный терминал. Впрочем, в будущих версиях потребуется только подписка, а терминал даже не придется включать.

Итак, если вы искали возможности передать свои средства в управление успешному трейдеру, начните использовать Торговые Сигналы в MetaTrader 5 - это самое простое из имеющихся решений. А если вы успешный трейдер и хотите раздавать свои торговые сигналы, добро пожаловать на MQL5.com. Зарегистрировшись там как поставщик сигналов, вы сможете получать стабильную дополнительную прибыль!

Торговые сигналы MetaTrader 5 - простота, удобство и прибыль.





