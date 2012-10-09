В MetaTrader 5 появились торговые сигналы - это лучше, чем ПАММ-счета!
Мы рады объявить, что в торговой платформе MetaTrader 5 появились Торговые Сигналы - лучшее средство для инвесторов и управляющих. Теперь вы можете следить за торговыми операциями успешного трейдера, а терминал - будет автоматически повторять их на вашем счете!
Терминал MetaTrader 5 постоянно обрастает новыми функциями и опциями, и торговые сигналы - еще один важный подарок трейдерам. Теперь у всех пользователей MetaTrader 5 появилась штатная функция, позволяющая автоматически копировать торговые операции другого трейдера. Это уже готовое и более простое решение для тех, кто привык инвестировать в других или управлять чужими средствами.
Использование торговых сигналов в MetaTrader 5 максимально упрощено, работа с бумагами при оформлении взаимоотношений инвестора и управляющего исключена вовсе, а все риски - снижены до минимума. Настроек как таковых практически нет, и вся основная работа с сигналами вашего поставщика идет в автоматическом режиме.
Чтобы начать пользоваться торговыми сигналами MetaTrader 5 нужно всего ничего:
- Завести аккаунт на MQL5.com.
- Депонировать на него небольшую сумму денег любым удобным способом.
- Ввести данные вашего MQL5.com-аккаунта прямо в терминал.
- И оформить подписку на понравившийся сигнал.
С этого момента ваш терминал начнет получать торговые сигналы того поставщика, которого вы выбрали. Для автоматического повторения всех операций не хватает лишь самую малость - включить эту функцию в настройках!
Теперь ваш терминал может зарабатывать и без вашего ведома. Для этого необходимы лишь оформленная подписка и подключенный терминал. Впрочем, в будущих версиях потребуется только подписка, а терминал даже не придется включать.
Итак, если вы искали возможности передать свои средства в управление успешному трейдеру, начните использовать Торговые Сигналы в MetaTrader 5 - это самое простое из имеющихся решений. А если вы успешный трейдер и хотите раздавать свои торговые сигналы, добро пожаловать на MQL5.com. Зарегистрировшись там как поставщик сигналов, вы сможете получать стабильную дополнительную прибыль!
Торговые сигналы MetaTrader 5 - простота, удобство и прибыль.
Присоединяйтесь!
Несколько статей по сигналам, которые могут быть полезны:
- Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
- Как подписаться на Торговые Сигналы
- Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
- Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет всем
Убедитесь, что вы сделали все, как описано здесь:
Как подписаться на сигналы MT4/MT5
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Привет, Элени.
Спасибо за ваш хороший совет. Пожалуйста, помогите мне.
Я по ошибке подписался на сигнал на демо-счете. Я намеревался подписаться на реальном счете. Я еще не купил VPS и не перенес сигнал. Я прочитал, что могу перенести подписку на реальный счет, но это можно делать только раз в неделю. Поэтому мой вопрос заключается в том, должен ли я закончить настройку сигнала на демо-счете, прежде чем переносить его на реальный счет? И что произойдет, если я просто откажусь от подписки на демо-счете? Получу ли я свои 30 долларов обратно на свой счет MQL5 или, как только я на него подпишусь, он исчезнет?
Также поставщик сигналов посоветовал использовать его брокера для получения точных результатов и лучшего копирования. Так можно ли перенести подписку на совершенно другого брокера на реальном счете? Пожалуйста, помогите. Служба поддержки пока не отвечает.
Нужно забрать мои деньги с банковского счета
Если вы имеете в виду деньги на вашем торговом счете, обратитесь к своему брокеру.
MQL5.com не является брокером и не имеет никакого отношения к вашим реальным торговым счетам или деньгам.