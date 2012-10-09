MetaTrader 5 / Трейдинг
В MetaTrader 5 появились торговые сигналы - это лучше, чем ПАММ-счета!

Мы рады объявить, что в торговой платформе MetaTrader 5 появились Торговые Сигналы - лучшее средство для инвесторов и управляющих. Теперь вы можете следить за торговыми операциями успешного трейдера, а терминал - будет автоматически повторять их на вашем счете!

Торговые сигналы в MetaTrader 5

Терминал MetaTrader 5 постоянно обрастает новыми функциями и опциями, и торговые сигналы - еще один важный подарок трейдерам. Теперь у всех пользователей MetaTrader 5 появилась штатная функция, позволяющая автоматически копировать торговые операции другого трейдера. Это уже готовое и более простое решение для тех, кто привык инвестировать в других или управлять чужими средствами.

Использование торговых сигналов в MetaTrader 5 максимально упрощено, работа с бумагами при оформлении взаимоотношений инвестора и управляющего исключена вовсе, а все риски - снижены до минимума. Настроек как таковых практически нет, и вся основная работа с сигналами вашего поставщика идет в автоматическом режиме.

Чтобы начать пользоваться торговыми сигналами MetaTrader 5 нужно всего ничего:

  1. Завести аккаунт на MQL5.com.



    Завести аккаунт на MQL5.com

  2. Депонировать на него небольшую сумму денег любым удобным способом.



    Депонировать на аккаунт небольшую сумму денег

     

  3. Ввести данные вашего MQL5.com-аккаунта прямо в терминал.



    Ввести данные MQL5.com-аккаунта в терминал

  4. И оформить подписку на понравившийся сигнал.



    Подписаться на торговый сигнал

С этого момента ваш терминал начнет получать торговые сигналы того поставщика, которого вы выбрали. Для автоматического повторения всех операций не хватает лишь самую малость - включить эту функцию в настройках!

Настройки торговых сигналов в MetaTrader 5


Теперь ваш терминал может зарабатывать и без вашего ведома. Для этого необходимы лишь оформленная подписка и подключенный терминал. Впрочем, в будущих версиях потребуется только подписка, а терминал даже не придется включать.

Итак, если вы искали возможности передать свои средства в управление успешному трейдеру, начните использовать Торговые Сигналы в MetaTrader 5 - это самое простое из имеющихся решений. А если вы успешный трейдер и хотите раздавать свои торговые сигналы, добро пожаловать на MQL5.com. Зарегистрировшись там как поставщик сигналов, вы сможете получать стабильную дополнительную прибыль!

Торговые сигналы MetaTrader 5 - простота, удобство и прибыль. 


Присоединяйтесь!


Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (114)
[Удален] | 14 февр. 2021 в 03:44
Привет всем
Я хочу узнать, пожалуйста, когда вы говорите "терминал должен быть включен", это на телефоне или на ПК? Потому что на самом деле я не использую metatrader на ПК, я использую его для настройки подписки, но я не беру свой ПК с собой все время.
Мой телефон howerver всегда со мной.
Так что если я выключу свой ПК, а мой mt5 android всегда включен, будет ли копия все еще работать? Спасибо
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 февр. 2021 в 17:41
Harimbola:
Привет всем
Я хочу узнать, пожалуйста, когда вы говорите "терминал должен быть включен", это на телефоне или на ПК? Потому что на самом деле я не использую metatrader на ПК, я использую его для настройки подписки, но я не беру свой ПК с собой все время.
Мой телефон всегда со мной.
Так что если я выключу свой ПК, а мой mt5 android будет всегда включен, будет ли копия все еще работать? Спасибо

Убедитесь, что вы сделали все, как описано здесь:

Как подписаться на сигналы MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 мая 2021 в 16:17

Привет, Элени.

Спасибо за ваш хороший совет. Пожалуйста, помогите мне.

Я по ошибке подписался на сигнал на демо-счете. Я намеревался подписаться на реальном счете. Я еще не купил VPS и не перенес сигнал. Я прочитал, что могу перенести подписку на реальный счет, но это можно делать только раз в неделю. Поэтому мой вопрос заключается в том, должен ли я закончить настройку сигнала на демо-счете, прежде чем переносить его на реальный счет? И что произойдет, если я просто откажусь от подписки на демо-счете? Получу ли я свои 30 долларов обратно на свой счет MQL5 или, как только я на него подпишусь, он исчезнет?


Также поставщик сигналов посоветовал использовать его брокера для получения точных результатов и лучшего копирования. Так можно ли перенести подписку на совершенно другого брокера на реальном счете? Пожалуйста, помогите. Служба поддержки пока не отвечает.

143761102
143761102 | 11 янв. 2024 в 07:58
Нужно забрать деньги с моего банковского счета
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 янв. 2024 в 10:46
143761102 #:
Нужно забрать мои деньги с банковского счета

Если вы имеете в виду деньги на вашем торговом счете, обратитесь к своему брокеру.

MQL5.com не является брокером и не имеет никакого отношения к вашим реальным торговым счетам или деньгам.

