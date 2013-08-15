信号服务允许用户连至任何信号，并自动跟单专业操盘手的交易。用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的数千信号正在提供服务。阅读本文来学习如何简单地订阅, 以及如何从众多可用信号中选择其中的最佳方案。



如何选择一个信号



该服务提供了海量信号可供订阅。如何选择最恰当的呢?

评级

为了帮助用户选择最佳信号，我们汇集多种标准，编排了信号的评级。顶级排名的信号显示在列表的首位。反之，评价较低的信号会在网站的展列中隐藏，并且在交易终端里防止订阅者接受糟糕品质策略。

以最佳条件选择信号

信号展列提供了一个特殊功能，以最合适的条件选择信号用于跟单。用户只需要指定其交易帐户开户服务器的名字。该系统将择取与其交易品种设置最佳匹配，而且滑点最低的信号。





警告

当选择信号时, 确认并仔细分析整个复杂的交易报告。要注意信号页面上显示的警告。





排序与过滤

要选择基于特定标准的信号，请使用排序和过滤功能。





在 MetaTrader 中的信号展列及收藏

交易者可以从 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端里直接选择信号，并订阅它们。





点击竖栏标题对信号进行相应排序 - 按照成长, 订阅者数量, 等等。

一些与选择标准相匹配的信号会在列表中找到。将它们加入收藏, 以便您以后很容易地回来对它们再次评估。点击信号页面上列表中的星号, 则选中的信号将出现在分离的栏块 "收藏" 中。

如何订阅信号



订阅信号十分容易。需要两类账户: 一个 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 交易账户以及一个 MQL5 社区 账户。

要订阅付费信号, 在 MQL5 社区账户里要有 足够的资金 可用。

进入交易终端设置，并在 "社区" 栏块中指定 MQL5 账户:

现在，您既可以直接从交易终端里，也可以在 MQL5.com 网站上订阅信号。

从终端订阅

从展列里选择一个信号。可以选择直接从列表里，或者信号详情页面里订阅。点击 "订阅..." 并在出现的窗口中确认订阅。

检查所有订阅参数，并要格外注意非匹配交易条件的警告（若有的话）。建议使用与交易条件相似的信号。

若继续订阅, 需同意 使用信号服务规则 并输入 MQL5 社区口令来确认订阅。在此之后, 将会打开跟单参数窗口。

如有必要, 修改设置。在点击 "OK（确定）" 按钮之后，交易跟单将正式开始。

如果您不能在您客户端的信号展示中找到所需的信号，请使用内置搜索系统。

如何在网站上订阅

打开信号页面并点击 "订阅"。如果您的PC机上没有安装交易平台，请在出现的窗口中点击“在这里下载”的链接。则 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 的官方网站将会打开, 可以下载并安装终端。另外点击“在MetaTrader开始复制”。交易程序端将会打开。一个交易终端将会打开。已选择的信号页面将在终端里打开, 而且订阅确认窗口也将出现。从终端里完成订阅如同上面的描述。







所有订阅均可在“我的订阅”版块进行管理。

使用真实账户，您只可以订阅基于真实账户的信号。





订阅控制



所有动作，包括信号操作相关的那些，均被记录在终端日志中。此处是一些重要订阅记录的例子。所有与信号相关联的记录以关键字 'Signal' 开头。

终端检测到 JohnSmith 的账户已订阅了 "My trade" 信号, 订阅截止日期是 - 2014.09.28, 跟单启动。

Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, enabled

跟单参数: 使用 5% 存款额, 无最小净值限制, 允许滑点为 0.5 点, 复制止损和止盈被禁止。

Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled

订阅者与信号提供者的余额及杠杆, 也依据详情在跟单百分比中予以计算。在本例中跟单的交易手数为源信号的 7%。

Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)

Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100

Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500

一个警告：订阅者与信号提供者帐户设置的品名不匹配 (EURUSD)。在本例中, 允许的最小交易手数差异: 0.01 和 0.1。

Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10

在交易账户中发现 GBPUSD 的持仓, 它与用户订阅的信号无关。注意，与信号提供者相比较，这些仓位增加了订阅者账户的整体负荷。

Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider

品名 GBPNZD 未发现。如果提供者交易此品种, 相关的操作不会反映到订阅者的账户。

Signal - symbol GBPNZD not found

终端检测到 JohnSmith 的账户已订阅了 "My trade" 信号, 订阅截止日期是 - 2014.09.28, 跟单禁止。在终端的信号设置中启动跟单。

Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings

Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled

在 mql5.com 网站使用服务

有关 mql5.com 网站，以及其上提供的全部服务，所有者为 MetaQuotes 有限公司。

MetaQuotes 有限公司是技术提供者，并不提供金融指导。使用服务的用户，他们的全部交易，均通过他们持有的交易账户处理及传送至他们的交易商。您已经同意 MetaQuotes 有限公司对以下情况不负责任：您制定的任何投资决策，以及因本服务之外导致的直接或间接的责任对 MetaQuotes 有限公司索赔。

结论



信号服务为那些希望跟单专业操盘手的用户提供了最大便利与安全。您起步的所有需要，就是一个 MetaTrader 账户和一个 MQL5 社区账户。连接到最成功的操盘手，和他们一同赚钱。

