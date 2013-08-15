如何订阅交易信号
信号服务允许用户连至任何信号，并自动跟单专业操盘手的交易。用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的数千信号正在提供服务。阅读本文来学习如何简单地订阅, 以及如何从众多可用信号中选择其中的最佳方案。
如何选择一个信号
该服务提供了海量信号可供订阅。如何选择最恰当的呢?
评级
为了帮助用户选择最佳信号，我们汇集多种标准，编排了信号的评级。顶级排名的信号显示在列表的首位。反之，评价较低的信号会在网站的展列中隐藏，并且在交易终端里防止订阅者接受糟糕品质策略。
以最佳条件选择信号
信号展列提供了一个特殊功能，以最合适的条件选择信号用于跟单。用户只需要指定其交易帐户开户服务器的名字。该系统将择取与其交易品种设置最佳匹配，而且滑点最低的信号。
警告
当选择信号时, 确认并仔细分析整个复杂的交易报告。要注意信号页面上显示的警告。
排序与过滤
要选择基于特定标准的信号，请使用排序和过滤功能。
在 MetaTrader 中的信号展列及收藏
交易者可以从 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端里直接选择信号，并订阅它们。
点击竖栏标题对信号进行相应排序 - 按照成长, 订阅者数量, 等等。
一些与选择标准相匹配的信号会在列表中找到。将它们加入收藏, 以便您以后很容易地回来对它们再次评估。点击信号页面上列表中的星号, 则选中的信号将出现在分离的栏块 "收藏" 中。
如何订阅信号
订阅信号十分容易。需要两类账户: 一个 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 交易账户以及一个 MQL5 社区 账户。
要订阅付费信号, 在 MQL5 社区账户里要有 足够的资金 可用。
进入交易终端设置，并在 "社区" 栏块中指定 MQL5 账户:
现在，您既可以直接从交易终端里，也可以在 MQL5.com 网站上订阅信号。
从终端订阅
从展列里选择一个信号。可以选择直接从列表里，或者信号详情页面里订阅。点击 "订阅..." 并在出现的窗口中确认订阅。
检查所有订阅参数，并要格外注意非匹配交易条件的警告（若有的话）。建议使用与交易条件相似的信号。
若继续订阅, 需同意 使用信号服务规则 并输入 MQL5 社区口令来确认订阅。在此之后, 将会打开跟单参数窗口。
如有必要, 修改设置。在点击 "OK（确定）" 按钮之后，交易跟单将正式开始。
如果您不能在您客户端的信号展示中找到所需的信号，请使用内置搜索系统。
如何在网站上订阅
打开信号页面并点击 "订阅"。如果您的PC机上没有安装交易平台，请在出现的窗口中点击“在这里下载”的链接。则 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 的官方网站将会打开, 可以下载并安装终端。另外点击“在MetaTrader开始复制”。交易程序端将会打开。一个交易终端将会打开。已选择的信号页面将在终端里打开, 而且订阅确认窗口也将出现。从终端里完成订阅如同上面的描述。
- 所有订阅均可在“我的订阅”版块进行管理。
- 使用真实账户，您只可以订阅基于真实账户的信号。
订阅控制
所有动作，包括信号操作相关的那些，均被记录在终端日志中。此处是一些重要订阅记录的例子。所有与信号相关联的记录以关键字 'Signal' 开头。
终端检测到 JohnSmith 的账户已订阅了 "My trade" 信号, 订阅截止日期是 - 2014.09.28, 跟单启动。
跟单参数: 使用 5% 存款额, 无最小净值限制, 允许滑点为 0.5 点, 复制止损和止盈被禁止。
Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled
订阅者与信号提供者的余额及杠杆, 也依据详情在跟单百分比中予以计算。在本例中跟单的交易手数为源信号的 7%。
Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)
Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100
Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500
一个警告：订阅者与信号提供者帐户设置的品名不匹配 (EURUSD)。在本例中, 允许的最小交易手数差异: 0.01 和 0.1。
Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10
在交易账户中发现 GBPUSD 的持仓, 它与用户订阅的信号无关。注意，与信号提供者相比较，这些仓位增加了订阅者账户的整体负荷。
Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider
品名 GBPNZD 未发现。如果提供者交易此品种, 相关的操作不会反映到订阅者的账户。
Signal - symbol GBPNZD not found
终端检测到 JohnSmith 的账户已订阅了 "My trade" 信号, 订阅截止日期是 - 2014.09.28, 跟单禁止。在终端的信号设置中启动跟单。
Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled
在 mql5.com 网站使用服务
有关 mql5.com 网站，以及其上提供的全部服务，所有者为 MetaQuotes 有限公司。
MetaQuotes 有限公司是技术提供者，并不提供金融指导。使用服务的用户，他们的全部交易，均通过他们持有的交易账户处理及传送至他们的交易商。您已经同意 MetaQuotes 有限公司对以下情况不负责任：您制定的任何投资决策，以及因本服务之外导致的直接或间接的责任对 MetaQuotes 有限公司索赔。
结论
信号服务为那些希望跟单专业操盘手的用户提供了最大便利与安全。您起步的所有需要，就是一个 MetaTrader 账户和一个 MQL5 社区账户。连接到最成功的操盘手，和他们一同赚钱。
我们也推荐以下致力于信号的文章：
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/523
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有相关教程，请提供链接
这可能是由于某些符号没有通过映射，例如--------------。
-----------------------------
这可能是因为某些字符无法通过映射，例如-。
-----------------------------
是的，我有 Xauusd+。用户只有 Xauusd。在这种情况下复制是不可能的，对吗？
在这种情况下复制是可能的 - 如果所有其他映射条件都满足。
但还有其他因素影响映射，例如（来自常见问题）：
黄金工具在提供者账户上交易，我的经纪人也有同样的工具，但它的名字是 XAUUSD。在这种情况下，符号 GOLD 的交易会被复制到符号 XAUUSD 吗？
----------------------
这意味着什么？
---------------------
在有些情况下，所有映射条件都满足，但经纪商本身限制复制（Metatrader 日志中对此符号有记载。这种情况非常罕见（但最近一次是几天前的 XAUUSD 和 XAUEUR）。
也就是说，大多数情况下都是映射。
我建议您在选择复制信号后，检查您的经纪商对复制符号的映射情况，即是否会复制，然后再注册：
是的，我有 Xauusd+。订户只有 Xauusd。在这种情况下，复制是不可能的，我说的对吗？
https://www.mql5.com/en/forum/10773#q13
https://www.mql5.com/en/forum/311109#comment_11375302
https://www.mql5.com/en/forum/292340#comment_9504099