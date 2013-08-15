MetaTrader 5 / 交易
如何订阅交易信号

信号服务允许用户连至任何信号，并自动跟单专业操盘手的交易。用于 MetaTrader 4MetaTrader 5 的数千信号正在提供服务。阅读本文来学习如何简单地订阅, 以及如何从众多可用信号中选择其中的最佳方案。

在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 中的交易信号


如何选择一个信号

该服务提供了海量信号可供订阅。如何选择最恰当的呢?

评级

为了帮助用户选择最佳信号，我们汇集多种标准，编排了信号的评级。顶级排名的信号显示在列表的首位。反之，评价较低的信号会在网站的展列中隐藏，并且在交易终端里防止订阅者接受糟糕品质策略。

以最佳条件选择信号

信号展列提供了一个特殊功能，以最合适的条件选择信号用于跟单。用户只需要指定其交易帐户开户服务器的名字。该系统将择取与其交易品种设置最佳匹配，而且滑点最低的信号。

警告

当选择信号时, 确认并仔细分析整个复杂的交易报告。要注意信号页面上显示的警告。

信号页面上的警告

排序与过滤

要选择基于特定标准的信号，请使用排序和过滤功能。

排序与过滤

在 MetaTrader 中的信号展列及收藏

交易者可以从 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端里直接选择信号，并订阅它们。

在 MetaTrader 中的信号展列，并加入到收藏

点击竖栏标题对信号进行相应排序 - 按照成长, 订阅者数量, 等等。

一些与选择标准相匹配的信号会在列表中找到。将它们加入收藏, 以便您以后很容易地回来对它们再次评估。点击信号页面上列表中的星号, 则选中的信号将出现在分离的栏块 "收藏" 中。

如何订阅信号

订阅信号十分容易。需要两类账户: 一个 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 交易账户以及一个 MQL5 社区 账户。

要订阅付费信号, 在 MQL5 社区账户里要有 足够的资金 可用。

进入交易终端设置，并在 "社区" 栏块中指定 MQL5 账户:

在交易终端里配置与 MQL5 社区的连接。

现在，您既可以直接从交易终端里，也可以在 MQL5.com 网站上订阅信号。

从终端订阅

从展列里选择一个信号。可以选择直接从列表里，或者信号详情页面里订阅。点击 "订阅..." 并在出现的窗口中确认订阅。

从交易终端里订阅信号

检查所有订阅参数，并要格外注意非匹配交易条件的警告（若有的话）。建议使用与交易条件相似的信号。

若继续订阅, 需同意 使用信号服务规则 并输入 MQL5 社区口令来确认订阅。在此之后, 将会打开跟单参数窗口。

信号跟单设置

如有必要, 修改设置。在点击 "OK（确定）" 按钮之后，交易跟单将正式开始。

如果您不能在您客户端的信号展示中找到所需的信号，请使用内置搜索系统。

如何在网站上订阅

打开信号页面并点击 "订阅"。如果您的PC机上没有安装交易平台，请在出现的窗口中点击“在这里下载”的链接。则 MetaTrader 4MetaTrader 5 的官方网站将会打开, 可以下载并安装终端。另外点击“在MetaTrader开始复制”。交易程序端将会打开。一个交易终端将会打开。已选择的信号页面将在终端里打开, 而且订阅确认窗口也将出现。从终端里完成订阅如同上面的描述。

在 MQL5.com 上订阅信号

  • 所有订阅均可在“我的订阅”版块进行管理。
  • 使用真实账户，您只可以订阅基于真实账户的信号。


订阅控制

所有动作，包括信号操作相关的那些，均被记录在终端日志中。此处是一些重要订阅记录的例子。所有与信号相关联的记录以关键字 'Signal' 开头。

终端检测到 JohnSmith 的账户已订阅了 "My trade" 信号, 订阅截止日期是 - 2014.09.28, 跟单启动。

Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, enabled

跟单参数: 使用 5% 存款额, 无最小净值限制, 允许滑点为 0.5 点, 复制止损和止盈被禁止。

Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled

订阅者与信号提供者的余额及杠杆, 也依据详情在跟单百分比中予以计算。在本例中跟单的交易手数为源信号的 7%。

Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)
Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100
Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500

一个警告：订阅者与信号提供者帐户设置的品名不匹配 (EURUSD)。在本例中, 允许的最小交易手数差异: 0.01 和 0.1。

Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10

在交易账户中发现 GBPUSD 的持仓, 它与用户订阅的信号无关。注意，与信号提供者相比较，这些仓位增加了订阅者账户的整体负荷。

Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider

品名 GBPNZD 未发现。如果提供者交易此品种, 相关的操作不会反映到订阅者的账户。

Signal - symbol GBPNZD not found

终端检测到 JohnSmith 的账户已订阅了 "My trade" 信号, 订阅截止日期是 - 2014.09.28, 跟单禁止。在终端的信号设置中启动跟单。

Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled

在 mql5.com 网站使用服务

有关 mql5.com 网站，以及其上提供的全部服务，所有者为 MetaQuotes 有限公司。

MetaQuotes 有限公司是技术提供者，并不提供金融指导。使用服务的用户，他们的全部交易，均通过他们持有的交易账户处理及传送至他们的交易商。您已经同意 MetaQuotes 有限公司对以下情况不负责任：您制定的任何投资决策，以及因本服务之外导致的直接或间接的责任对 MetaQuotes 有限公司索赔。

结论

信号服务为那些希望跟单专业操盘手的用户提供了最大便利与安全。您起步的所有需要，就是一个 MetaTrader 账户和一个 MQL5 社区账户。连接到最成功的操盘手，和他们一同赚钱。

现在就订阅信号

我们也推荐以下致力于信号的文章：

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/523

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

该作者的其他文章

最近评论 | 前往讨论 (1162)
Evgeniy Govorkov
Evgeniy Govorkov | 5 11月 2025 在 16:42
您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有这方面的教程链接，请提供一个链接
Sergey Golubev
Sergey Golubev | 5 11月 2025 在 17:37
Evgeniy Govorkov #:
您好。我的用户没有复制交易。已收到有关开仓和平仓交易的通知。它显示 "未找到符号"。如果有相关教程，请提供链接

这可能是由于某些符号没有通过映射，例如--------------。

  • 映射：帖子 和帖子
  • 摘要：帖子
  • 解释（俄罗斯论坛）：本主题 第一页

-----------------------------

Evgeniy Govorkov
Evgeniy Govorkov | 5 11月 2025 在 18:54
Sergey Golubev #:

这可能是因为某些字符无法通过映射，例如-。

  • 映射：帖子 和帖子
  • 摘要：帖子
  • 解释（俄罗斯论坛）：本主题 第一页

-----------------------------

是的，我有 Xauusd+。订阅者只有 Xauusd。在这种情况下，复制是不可能的，对吗？
Sergey Golubev
Sergey Golubev | 6 11月 2025 在 08:04
Evgeniy Govorkov #:
是的，我有 Xauusd+。用户只有 Xauusd。在这种情况下复制是不可能的，对吗？

在这种情况下复制是可能的 - 如果所有其他映射条件都满足。
但还有其他因素影响映射，例如（来自常见问题）：

黄金工具在提供者账户上交易，我的经纪人也有同样的工具，但它的名字是 XAUUSD。在这种情况下，符号 GOLD 的交易会被复制到符号 XAUUSD 吗？

  • 对于每个剩余的交易工具，都会检查保证金计算类型 -如果 检查了外汇类型，则该交易工具会被传递。差价合约、期货等计算类型的工具将被放弃
  • 如果检查后 没有剩余的交易工具或发现不止一个交易工具，则认为比较失败，无法 复制提供者在该交易工具上的 交易。

    • ----------------------

    这意味着什么？

    • 这意味着如果您在 XAUUSD 上有一个以上的符号，那么复制是不可能的。
    • 如果符号规格中的保证金计算不是外汇，那么复制也是不可能的。

    ---------------------

    在有些情况下，所有映射条件都满足，但经纪商本身限制复制（Metatrader 日志中对此符号有记载。这种情况非常罕见（但最近一次是几天前的 XAUUSD 和 XAUEUR）。

    也就是说，大多数情况下都是映射。

    我建议您在选择复制信号后，检查您的经纪商对复制符号的映射情况，即是否会复制，然后再注册：

    如何选择经纪商/信号以及映射：帖子
    Carl Schreiber
    Carl Schreiber | 3 1月 2026 在 07:38
    Evgeniy Govorkov #:
    是的，我有 Xauusd+。订户只有 Xauusd。在这种情况下，复制是不可能的，我说的对吗？
    是的，请参见：
    https://www.mql5.com/en/forum/10773#q13
    https://www.mql5.com/en/forum/311109#comment_11375302
    https://www.mql5.com/en/forum/292340#comment_9504099
