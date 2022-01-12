MetaTrader 5 / Trading
Comment s'abonner aux signaux de trading

Comment s'abonner aux signaux de trading

Le service Signaux permet aux utilisateurs de se connecter à n'importe quel signal et de copier automatiquement les transactions des traders professionnels. Des milliers de signaux pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont disponibles dans le service. Lisez l'article pour découvrir à quel point il est facile de s'abonner et comment choisir la meilleure option parmi la variété de signaux disponibles.

Signaux de trading dans MetaTrader 4 et MetaTrader 5


Comment choisir un signal

Le service fournit un grand nombre de signaux pour l'abonnement. Comment choisir le plus approprié ?

Évaluation

Pour aider les utilisateurs à choisir les meilleurs signaux, nous établissons une évaluation des signaux en fonction de différents critères. Les signaux les mieux évalués apparaissent en premier dans la liste. Et vice versa, les signaux mal notés sont cachés de la vitrine sur le site et dans les terminaux de trading pour protéger les abonnés des stratégies de mauvaise qualité.

Sélection de signaux avec les meilleures conditions

La vitrine des signaux offre une fonction spéciale permettant de sélectionner les signaux présentant les conditions les plus appropriées pour la copie. Il suffit aux utilisateurs de spécifier le nom du serveur sur lequel leur compte de trading est ouvert. Les utilisateurs doivent simplement indiquer le nom du serveur sur lequel leur compte de trading est ouvert.

Sélection des signaux présentant les meilleures conditions

Avertissement

Lors de la sélection d'un signal, veillez à analyser soigneusement l'ensemble des rapports de trade. Faites attention aux avertissements qui sont affichés sur la page de signal.

Avertissements sur la page Signal

Tri et filtrage

Pour sélectionner des signaux en fonction de critères spécifiques, utilisez les fonctions de tri et de filtrage.

Tri et filtrage

Une vitrine de signaux dans MetaTrader et les favoris

Les traders peuvent sélectionner les signaux et s'y abonner directement à partir des terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5.

Une vitrine de signaux dans MetaTrader, à ajouter aux favoris

Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier les signaux en conséquence - par croissance, prélèvement, nombre d'abonnés, etc.

Quelques signaux correspondant aux critères sélectionnés peuvent être trouvés sur la liste. Ajoutez-les à vos favoris afin de pouvoir facilement y revenir plus tard et les évaluer à nouveau. Cliquez sur l'étoile dans la liste ou sur la page du signal, et le signal sélectionné apparaîtra dans un onglet séparé « Favoris ».


Comment s'abonner à un Signal

S'abonner à un signal est facile. Deux comptes sont nécessaires : un compte de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 et un compte MQL5.community.

Pour s'abonner à des signaux payants, il faut disposer de suffisamment d'argent sur le compte MQL5.community de l'utilisateur.

Allez dans les paramètres du terminal de trading et spécifiez le compte MQL5 dans l'onglet « Communauté » :

Configuration de la connexion à MQL5.community dans le terminal de trading

Vous pouvez désormais vous abonner au signal soit directement depuis le terminal de trading, soit sur le site MQL5.com.

Abonnement depuis un Terminal

Sélectionnez un signal dans la vitrine. L'abonnement peut être sélectionné directement dans la liste ou sur la page des détails du signal. Cliquez sur « S'abonner... » et confirmez l'abonnement dans la fenêtre qui apparaît.

S'abonner aux signaux du terminal de trading

Vérifiez tous les paramètres d'abonnement et portez une attention particulière aux avertissements (le cas échéant) relatifs à des conditions de transaction inadaptées. Il est recommandé d'utiliser des signaux dont les conditions de trading sont similaires.

Pour continuer l'abonnement, acceptez les conditions d'utilisation du service Signaux et spécifiez le mot de passe MQL5.community pour confirmer l'abonnement. Après cela, une fenêtre de paramètres de copie s'ouvre.

Paramètres de copie de signal

Si nécessaire, modifiez les paramètres. Après un clic sur « OK », la copie de trade commencera.

Si vous ne trouvez pas le signal souhaité dans la vitrine des signaux de votre terminal, utilisez le système de recherche intégré.

Comment s'inscrire sur le site

Ouvrez la page Signal et cliquez sur « S'inscrire ». Si la plateforme de trading n'est pas installée sur votre PC, cliquez sur le lien « télécharger ici » dans la fenêtre qui apparaît. Le site officiel MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 s'ouvrira, où le terminal peut être téléchargé et installé. Sinon, cliquez sur « Démarrer la copie dans MetaTrader ». Le terminal de trading s'ouvrira. La page du signal sélectionné s'ouvrira dans le terminal et la fenêtre de confirmation d'abonnement apparaîtra. L'abonnement s'effectue à partir du terminal comme décrit ci-dessus.

Abonnement aux signaux sur MQL5.com

  • Tous les abonnements peuvent être gérés dans la section « Mes abonnements ».
  • Avec un compte réel, on peut s'abonner uniquement à un signal basé sur un compte réel.


Contrôle des abonnements

Toutes les actions, y compris celles liées au fonctionnement du signal, sont enregistrées dans le journal du terminal. Voici quelques exemples de registres d'abonnement importants. Tous les enregistrements associés aux signaux commencent par le mot-clé « Signal ».

Le terminal a détecté un abonnement au signal « My trade » pour le compte JohnSmith, la date d'expiration de l'abonnement est - 2014.09.28, la copie est activée.

Signal - « My trade » pour l'abonnement « JohnSmith » trouvé, expiration 2014.09.28, activé

Paramètres de copie : utilise 5 % du dépôt, aucune limite sur l'équité minimale, le slippage autorisé est de 0,5 spread, la copie du Stop Loss et du Take Profit est désactivée.

Signal - money management : utilisez 5 % du dépôt, limite de fonds propres : 0,00 USD, écart / slippage : 0,5 spreads, copier SL/TP : désactivé

Le solde et l'effet de levier de l'abonné et du fournisseur de signal, ainsi que le pourcentage de copie calculé sur la base de ces détails. Dans ce cas, le volume à copier représente 7 % du volume source.

Signal - pourcentage de conversion de volume sélectionné en fonction du rapport des soldes et des leviers, nouvelle valeur 7 % (ancienne valeur 1 %)
Signal - l'abonné a un solde de 4 919,27 USD, effet de levier 1:100
Signal - le fournisseur de signal a un solde de 638,31 USD, effet de levier 1: 500

Un avertissement de non-concordance des paramètres de symboles (EURUSD) sur le compte de l'abonné et du fournisseur de signal. Dans ce cas, les valeurs du volume minimum autorisé diffèrent : 0,01 et 0,1.

Signal - spécification différente du symbole EURUSD, le fournisseur de signal a un volume minimal de 0,01, l'abonné a 0,10

Une position sur GBPUSD trouvée sur le compte de trading, elle n'est pas liée au signal auquel l'utilisateur est abonné. Notez que ces positions augmentent la charge globale sur le compte par rapport au fournisseur de signal.

Signal - position locale [#78109460 acheter 0,10 GBPUSD à 1,66023], ne correspond pas au fournisseur de signal

Le symbole GBPNZD est introuvable. Si le fournisseur négocie ce symbole, les opérations associées ne seront pas copiées sur le compte du trader.

Signal - symbole GBPNZD introuvable

Le terminal a détecté un abonnement au signal « My trade » pour le compte JohnSmith, la date d'expiration de l'abonnement est - 2014.09.28, la copie est désactivée. Activez la copie dans les paramètres de signal du terminal.

Signal - abonnement au signal désactivé, activez l'abonnement en temps réel dans les paramètres « Signaux »
Signal - « My trade » pour l'abonnement « JohnSmith » trouvé, expiration 2014.09.28, désactivé

Utilisation des Services sur le site mql5.com

Le site mql5.com et tous les services qui y sont disponibles sont la propriété de MetaQuotes Ltd.

MetaQuotes Ltd est un fournisseur de technologie et ne fournit aucun conseil financier. Les utilisateurs du service traitent et transmettent toutes leurs transactions à travers leurs courtiers avec qui ils détiennent des comptes trading. Vous avez accepté que MetaQuotes Ltd ne soit pas responsable de toute décision d'investissement prise par vous et d'indemniser MetaQuotes Ltd de toute responsabilité directe ou indirecte découlant de l'utilisation de ce service.


Conclusion

Le service Signals offre un maximum de commodité et de sécurité à tous ceux qui souhaitent copier les transactions de traders professionnels. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est un compte dans MetaTrader et un compte MQL5.community. Connectez-vous aux traders les plus performants et gagnez de l'argent avec eux.


