Wie man Handelssignale abonniert

Der Signal-Service erlaubt es Ihnen, sich mit einem beliebigen Signal zu verbinden und automatisch die Aktionen professioneller Trader zu kopieren. Tausende von Signalen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 stehen Ihnen mit unserem Service zur Verfügung. Lesen Sie sich den Artikel durch und erfahren Sie, wie einfach es ist, ein Abonnement abzuschließen und wie Sie die beste Option aus einer Reihe von Signalen wählen.







Für welches Signal soll ich mich entscheiden?



Der Service versorgt Sie mit einem reichhaltigen Repertoire an Signalen. Aber wie erkennen Sie, welches Signal genau das Richtige für Sie ist?



Bewertung

Um Benutzern dabei zu helfen, das für Sie beste Signal zu ermitteln, haben wir ein Rating zusammengestellt, das auf verschiedenen Kriterien basiert. Besser bewertete Signale erscheinen dabei weiter oben in der Liste. Zur selben Zeit werden weniger gut bewertete Signale von uns automatisch herausgefiltert und tauchen somit gar nicht erst auf der Seite oder im Handelsterminal auf.

Zur Selektion von Signalen mit den besten Konditionen



Der Signal-Schaukasten besitzt die spezielle Funktion, Signale automatisch zu kopieren, die die geeignetsten Konditionen aufweisen. Benutzer müssen lediglich den Namen des Servers angeben, auf dem sich ihr Trading-Konto befindet. Das System wird dann automatisch jene Signale auswählen, die am besten zu den Handelsinstrumente passen und die die geringsten Slippage aufweisen.





Achtung:

Wenn Sie ein Signal auswählen, sollten Sie stets das gesamte Spektrum an Trade-Berichten genaustens analysieren. Beachten Sie dabei all die Hinweise, die auf der Signalseite angezeigt werden.





Filtern und Sortieren



Um Signale anhand spezifischer Kriterien auszuwählen, sollten Sie die Sortier- und Filterfunktion verwenden.





Zum Signal-Schaukasten und zum Anlegen von Favoriten in MetaTrader



Trader können Signale auswählen und diese direkt mittels eines MetaTrader 4- oder MetaTrader 5-Terminals abonnieren.





Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Signale entsprechend folgender Eigenschaften zu sortieren: Größe, Drawdown, Nummer der Abonnenten, usw.

Einige wenige Signale, die diesen Kriterien entsprechen, erscheinen daraufhin in der Liste. Fügen Sie diese Ihren Favoriten hinzu, um diese später leichter wiederzufinden, um sie erneut zu testen. Klicken Sie auf den Stern in Liste oder auf die Signalseite, wodurch das ausgewählte Signal in einer separaten Favoritenliste erscheint.







Wie man Signale abonniert



Ein Signal zu abonnieren gestaltet sich relativ einfach. Sie benötigen zwei Konten: ein MetaTrader 4- oder ein MetaTrader 5- sowie ein MQL5.community-Konto.



Um bezahlte Signale zu abonnieren, sollte Ihr MQL5.community-Konto ausreichend Geld aufweisen.



Gehen Sie nun in das Einstellungsmenü Ihres Handelsterminals und modifizieren Sie Ihr MQL5-Konto im „Community“-Reiter.

Sie können nun entweder direkt via Handelsterminal oder aber mittels der Webseite MQL5.com ein Abonnement abschließen.

Ein Abonnement mithilfe eines Terminals abschließen

Wählen Sie eines der innerhalb des Schaukastens befindlichen Signale. Daraufhin können Sie entweder direkt in der Liste selbst oder aber mittels der Signal-Details-Seite ein Abo auswählen. Wählen Sie „Abonnieren...“ und bestätigen Sie Ihr Abonnement im erscheinenden Fenster.



Überprüfen Sie alle Parameter des Abonnements und achten Sie dabei besonders auf Warnungen - falls vorhanden - bezüglich nicht zusammenpassender Trading-Konditionen. Es wird empfohlen, lediglich Signale mit ähnlichen Trading-Konditionen zu benutzen.

Um mit dem Abonnieren fortzufahren, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zur Benutzung des Signal-Services zustimmen und Ihr MQL5.community-Passwort eingeben. Im Anschluss daran wird sich ein Fenster mit den Parametern des Kopiervorgangs öffnen.

Falls gewünscht, können Sie diese Einstellungen ändern. Nachdem Sie auf „OK“ klicken, wird das Kopieren der Trades gestartet.

Falls sie Sie das gewünschte Signal im Schaukasten Ihres Terminals nicht finden sollten, dann greifen Sie bitte auf die eingebaute Suchfunktion des Systems zurück.



Wie kann ich auf der Seite ein Abonnement erwerben



Öffnen Sie die Signalseite und klicken Sie auf „Abonnieren“ Falls die Handelsplattform auf Ihrem PC nicht installiert sein sollte, gehen Sie in dem erscheinenden Fenster auf „Hier Herunterladen“. Dies wird die offizielle MetaTrader 4- beziehungsweise MetaTrader 5-Seite öffnen, auf der Sie das entsprechende Terminal herunterladen können. Klicken Sie ansonsten auf „Kopiervorgang nach MetaTrader starten“. Nun wird sich das Handelsterminal öffnen. Die ausgewählte Signalseite wird sich im Terminal öffnen, wodurch ein Fenster zum Bestätigen des Abonnements erscheinen wird. Das Abonnement wird mithilfe des Terminals wie oben beschrieben abgeschlossen.







Alle laufenden Abonnements können unter „Meine Abonnements“ eingesehen und verwaltet werden.

Dabei lassen sich mit einem realen Konto nur Signale abonnieren, die für ein solches Konto konzipiert worden sind.





Abonnement-Steuerung



Alle Aktionen - einschließlich Signaloperationen - werden durch das Terminal-Journal aufgezeichnet. Hier einige wenige Beispiele für relevante Abonnement-Aufzeichnungen. Alle Aufzeichnungen, die im Zusammenhang mit Signalen angefertigt werden, beginnen mit dem Schlüsselwort „Signal“.



Das Terminal hat ein Abonnement für das „My trade“-Signal für das JohnSmith-Konto entdeckt; das Ablaufdatum dieses Abos ist der 28.09.2014 - Kopieren aktiviert.



Signal - „My trade“ für das Abo: „JohnSmith“ gefunden; Ablaufdatum 28.09.2014, aktiviert

Kopiervorgangsparameter: 5% der Einlage benutzen, kein Limit betreffend Mindesteigenkapital, zulässige Slippage: 0.5 Spreads, Kopie für Stop Loss und Take Profit: deaktiviert.



Signal - Money-Management: 5% der Einlage benutzen, Eigenkapital-Limit: 0.00 USD, Abweichung/Slippage: 0.5 Spreads, Stop Loss/Take Profit: deaktiviert



Das Guthaben sowie Leverage des Abonnements und Signalanbieters, als auch die kopierten, berechneten Prozentsätze basieren auf diesen Details. Im vorliegenden Fall beträgt das Volumen, das kopiert werden soll, 7% des Ursprungsvolumens.

Signal - Prozentsatz für die Volumenumrechnung entsprechend des Guthaben- und Leverage-Verhältnisses ausgewählt

Signal - Abonnent hat ein Guthaben von 4919.27 USD, Leverage Ratio: 1:100

Signal - Signalanbieter hat ein Guthaben von 638.31 USD, Leverage Ratio: 1:500



Es erscheint eine Warnung betreffend der Symboleinstellungen (EURUSD) im Abonnement und Konto des Signalanbieters. In diesem Fall gibt es eine Abweichung zwischen den Werten des minimal erlaubten Volumens: 0.01 und 0.1.



Signal - verschiedene Spezifikationen des EURUSD-Symbols, das minimale Volumen des Signalanbieters beträgt 0.01, das des Abonnenten 0.10.



Im Trading-Konto wurde eine GBPUSD-Position gefunden. Diese besitzt allerdings keine Verbindung zu dem Signal, das der Nutzer abonniert hat. Beachten Sie, dass diese Position die Gesamtbelastung des Kontos im Vergleich zum Signalanbieter erhöht.



Signal - lokale Position [#78109460 kauft 0.10 GBPUSD bei 1.66023] stimmt nicht mit dem Signalanbieter überein



Das GBPNZD-Symbol wurde nicht gefunden. Falls der Anbieter mit diesem Symbol tradet, werden entsprechende Operationen nicht auf das Trader-Konto kopiert.



Das Signal-GBPNZD-Symbol wurde nicht gefunden.

Das Terminal hat ein Abonnement für das „My trade“-Signal für das JohnSmith-Konto entdeckt; das Ablaufdatum dieses Abos ist der 28.09.2014 - Kopieren deaktiviert. Kopieren in den Signaleinstellungen des Teminals aktivieren und gestatten.



Signal - Signal-Abonnement deaktiviert, Echtzeitabonnement in den „Signal“-Einstellungen aktivieren

Signal - „My trade“ für das Abo: „JohnSmith“ gefunden; Ablaufdatum 28.09.2014, deaktiviert



Zur Verwendung der mql5.com-Services



Die Webseite mql5.com und alle darauf angebotenen Serviceleistungen sind Eigentum von MetaQuotes Ltd.

MetaQuotes Ltd ist lediglich ein Technologieanbieter und wird daher zu keiner Zeit finanzielle Ratschläge erteilen. Nutzer dieser Dienstleistungen übermitteln alle ihre Transaktionen über ihre Broker, bei denen sie ein Konto besitzen. Sie haben zugestimmt, dass MetaQuotes Ltd. für keinerlei Investitionsentscheidungen verantwortlich ist und dass Sie MetaQuotes Ltd von jeglicher direkten als auch indirekten Haftung freistellen.







Fazit



Der Signal-Service bietet maximalen Komfort und Sicherheit für all jene, denen der Sinn nach dem Kopieren von Trades professioneller Trader steht. Alles was Sie benötigen, ist ein MetaTrader- sowie ein MQL5.community-Konto. Verbinden Sie sich mit den erfolgreichsten Tradern und verdienen Sie gemeinsam Geld.











Wir empfehlen Ihnen ferner folgende mit Signalen in Verbindung stehende Artikel: