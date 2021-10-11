거래신호에 가입하는 방법

신호 서비스를 통해 사용자는 모든 신호에 연결하여 전문 거래자의 거래를 자동으로 복사할 수 있습니다. 서비스에서 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5에 대한 수천 개의 신호를 사용할 수 있습니다. 기사를 읽고 가입이 얼마나 쉬운지, 그리고 사용 가능한 다양한 신호 중에서 가장 적합한 옵션을 선택하는 방법에 대해 알아보십시오.







신호를 선택하는 방법



이 서비스는 가입을 위한 엄청난 수의 신호를 제공합니다. 어떻게 하면 가장 적절한 것을 고를 수 있을까요?



평가하기

사용자가 최상의 신호를 선택할 수 있도록 다양한 기준에 따라 신호의 등급을 컴파일합니다. 최상위 신호가 목록에서 가장 먼저 표시됩니다. 그 반대로 낮은 정격 신호는 사이트와 거래 단말기에 숨겨져 가입자를 저품질 전략으로부터 보호합니다.

최상의 조건을 가진 신호의 선택



신호의 쇼케이스는 복사하기에 가장 적합한 조건을 가진 신호를 선택하기 위한 특별한 기능을 제공합니다. 사용자는 거래 계정이 열려 있는 서버의 이름만 지정하면 됩니다. 시스템은 가장 적합한 거래 상품 설정과 가장 낮은 하락폭을 가진 신호를 수신합니다.





경고

신호를 선택할 때 거래 보고서의 전체 복합성을 주의 깊게 분석해야 합니다. 신호 페이지에 표시되는 경고에 주의하십시오.





정렬 및 필터링



특정 기준에 따라 신호를 선택하려면 정렬 및 필터링 기능을 사용합니다.





MetaTrader 및 즐겨찾기의 신호 쇼케이스



거래자는 MetaTrader 4 and MetaTrader 5 단말기에서 직접 신호를 선택하고 가입할 수 있습니다.





C열 머리글을 클릭하여, 신호를 정렬합니다 - 성장, 하락, 가입자 수 등에 따라서 정렬.

선택한 기준과 일치하는 몇 가지 신호를 목록에서 찾을 수 있습니다. 즐겨찾기에 추가하면 나중에 쉽게 돌아가서 다시 한 번 평가할 수 있습니다. 목록 또는 신호 페이지에서 별 모양을 클릭하면 선택한 신호가 별도의 "즐겨찾기" 탭에 나타납니다.







신호를 구독하는 방법



신호를 구독하는 것은 쉽습니다. MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 거래 계정과 MQL5.community의 두 가지 계정이 필요합니다.



유료 신호에 가입하려면, 사용자의 MQL5.커뮤니티 계정에서 충분한 금액을 사용할 수 있어야 합니다.



거래 터미널 설정으로 이동하여 "커뮤니티" 탭에서 MQL5 계정을 지정합니다:

이제 거래 단말기에서 직접 또는 MQL5.com 사이트에서 신호를 구독할 수 있습니다.

터미널에서 구독하기

쇼케이스(Showcase)에서 신호를 선택합니다. 구독은 목록 또는 신호 세부 정보 페이지에서 직접 선택할 수 있습니다. "구독..."을 클릭하고, 표시된 창에서 구독을 확인합니다.



모든 구독 매개 변수를 확인하고 일치하지 않는 거래 조건에 대한 경고(있는 경우)에 특히 주의하십시오. 거래 조건이 유사한 신호를 사용하는 것이 좋습니다.

구독을 계속하려면 신호 서비스 사용 약관에 동의하고 MQL5.community 암호를 지정하여 구독을 확인하십시오. 그러면 복사 파라미터 창이 열립니다.

필요한 경우 설정을 변경합니다. "확인"을 클릭하면 거래 복사가 시작됩니다.

터미널의 신호의 쇼케이스에서 원하는 신호를 찾을 수 없는 경우 내장된 검색 시스템을 사용하십시오.



사이트에서 구독하는 방법



신호 페이지를 열고 "구독"을 클릭합니다. PC에 거래 플랫폼이 설치되어 있지 않으면 나타나는 창에서 "여기서 다운로드" 링크를 클릭합니다. 터미널을 다운로드하고 설치할 수 있는 공식 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5 사이트가 열립니다. 그렇지 않으면 "MetaTrader에서 복사 시작"을 누릅니다. 거래 터미널이 열립니다. 선택한 신호 페이지가 터미널에 열리고 구독 확인 창이 나타납니다. 위에서 설명한 대로 단말기에서 가입이 완료되었습니다.







모든 구독은 '내 구독' 섹션에서 관리할 수 있습니다.

실제 계정에서는 실제 계정을 기반으로 하는 신호에만 가입할 수 있습니다.





구독 컨트롤



신호 작동 관련 작업을 포함한 모든 작업이 저널 터미널에 기록됩니다. 다음은 중요한 구독 로그의 몇 가지 예입니다. 신호와 관련된 모든 레코드는 'Signal'(신호) 키워드로 시작합니다.



터미널이 JohnSmith 계정에 대한 "My trade" 신호에 대한 가입을 감지했습니다. 가입 만료 날짜는 - 2014.09.28이며, 복사가 활성화됩니다.



신호 - 'JohnSmith' 구독에 대한 '내 거래'를 찾았습니다. 2014.09.28 만료, 활성화됨

복사 매개 변수: 최소 자본에 대한 제한 없이 5%의 예금을 사용하며, 허용된 하락폭은 0.5 스프레드이며, 손실 중지 및 이익 취하기의 복사는 비활성화됩니다.



신호 - 통화 관리: 5% 예금 사용, 지분 한도: 0.00 USD, 편차(deviation)/하락폭(slippage): 0.5 스프레드, 복사 SL/TP: 비활성화됩니다.



가입자와 신호 제공자의 균형 및 레버리지뿐 아니라 이러한 세부 정보를 기반으로 계산된 복사 백분율입니다. 이 경우 복사할 볼륨이 원본 볼륨의 7%입니다.

신호 - 균형 및 활용률 비율에 따라 선택한 볼륨 변환 백분율, 새 값 7%(이전 값 1%)

신호 - 가입자의 잔액이 4919.27달러이고 레버리지 1:100

신호 - 신호 공급자의 잔액이 638.31달러이고 레버리지 1:500



가입자의 계정과 신호 제공자의 계정에 기호 설정(EURUSD) 불일치에 대한 경고입니다. 이 경우 허용되는 최소 볼륨 값인 0.01과 0.1이 다릅니다.



신호 - 다른 규격의 기호 EURUSD, 신호 공급자의 최소 볼륨 0.01, 가입자의 0.10입니다.



거래 계정에서 발견된 GBPUSD의 포지션은 사용자가 가입한 신호와는 관련이 없습니다. 이러한 포지션은 신호 공급자에 비해 계정의 전체 로드를 증가시킵니다.



신호 - 로컬 포지션 [#78109460 구입 1.66023에서 0.10 GBPUSD] 이 신호 공급자와 일치하지 않습니다.



GBPNZD 기호를 찾을 수 없습니다. 공급자가 이 기호를 거래하는 경우 관련 작업은 거래자의 계정에 복사되지 않습니다.



신호 - 기호 GBPNZD를 찾을 수 없습니다.

단말기가 JohnSmith 계정에 대한 "My trade"(내 거래) 신호에 대한 가입을 감지했습니다. 가입 만료 날짜는 - 2014.09.28이며, 복사가 비활성화되었습니다. 터미널의 신호 설정에서 복사를 활성화합니다.



신호 - 신호 구독이 비활성화되었습니다. '신호' 설정에서 실시간 구독을 활성화하십시오.

신호 - 'JohnSmith' 구독에 대한 '내 거래'를 찾았습니다. 2014.09.28 만료, 사용 불가능



mql5.com 사이트의 서비스 사용



mql5.com 웹사이트와 이용 가능한 모든 서비스는 MetaQuotes Ltd에 의해 소유됩니다.

MetaQuotes Ltd는 기술 제공업체이며 어떠한 재정 자문도 제공하지 않습니다. 서비스 프로세스 사용자는 거래 계정을 보유한 브로커를 통해 모든 거래를 전송합니다. 귀하는 귀하가 내린 투자 결정과 본 서비스 사용의 직간접적 책임으로부터 MetaQuotes Ltd는 배상할 책임이 없다는 데 동의했습니다.







결론



시그널 서비스는 전문 트레이더의 거래를 복사하려는 모든 사용자에게 최대의 편의와 보안을 제공합니다. MetaTrader의 계정과 MQL5.community 계정만 시작하면 됩니다. 가장 성공한 트레이더들과 연결해서 그들과 함께 돈을 벌어보세요.











