Cómo suscribirse a las Señales Comerciales
Las "Señales" son un servicio que permite copiar de manera automática las operaciones comerciales de los traders profesionales. En el servicio hay registradas miles de señales, tanto para MetaTrader 4, como para MetaTrader 5. En este artículo podrá saber lo sencillo que es formalizar una suscripción, además de cómo elegir la mejor variante entre el amplio surtido de señales disponibles.
Cómo elegir una señal
En el servicio hay disponible una enorme cantidad de señales para suscribirse. ¿Cómo elegir la más conveniente?
Clasificación
Para facilitarle la elección, valoramos la calidad de las señales conforme a multitud de índices, componiendo así una clasificación. Las señales con mayor ranking se muestran en los primeros lugares en la lista. Al contrario, las señales con un ranking demasiado bajo se ocultan tanto del escaparate como de la página, así como en los terminales comerciales, lo que permite librar a los suscriptores de las estrategias de mala calidad.
Elección de las señales con mejores condiciones
En el escaparate de señales existe una función especial de elección de las señales con las condiciones más convenientes para el copiado. Basta con indicar el nombre del servidor en el que tiene abierto su cuenta comercial. El sistema elegirá las señales con los ajustes más convenientes de los instrumentos comerciales y el menor slipagge posible.
Advertencias
Al elegir una señal, analice atentamente el conjunto de datos presentados sobre el comercio. Preste atención a las advertencias que aparecen en la página de la señal.
Clasificación y filtros
Para elegir las señales según unos criterios determinados, utilice la clasificación y los filtros.
Escaparate de señales en MetaTrader y Favoritos
Es posible elegir una señal y suscribirse a ella directamente a través de los terminales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
Pulsando en el nombre de las columnas es posible clasificar las señales según el índice correspondiente, crecimiento, pérdidas, cantidad de suscriptores, etc.
En el proceso de elección, puede que surjan varias señales adecuadas. Añádalas a favoritos para poder volver a ellas con facilidad y evaluarlas. Pulse la estrella en la lista o mientras esté observando una señal, y se añadirá en la pestaña aparte "Favoritos".
Cómo suscribirse a una señal
La suscripción a una señal se lleva a cabo de modo muy sencillo. Es necesario que usted tenga una cuenta comercial MetaTrader 4 o MetaTrader 5, así como una cuenta en MQL5.community.
Para suscribirse a señales de pago, en su cuenta MQL5.community tienen que existir recursos económicos suficientes.
Entre en los ajustes del terminal comercial e indique su cuenta MQL5 en la pestaña "Comunidad":
Ahora ya puede usted suscribirse a una señal, bien directamente desde el terminal comercial, o bien a través de la página MQL5.com.
Suscripción a través del terminal comercial
Elija la señal en el escaparate. Puede suscribirse directamente desde la lista o con ayuda del modo de visualización detallada de la información sobre una señal. Pulse "Suscribirse..", después aparecerá una ventana de confirmación de la suscripción.
Compruebe todos los parámetros de suscripción y preste atención a las advertencias (en el caso de que las haya) sobre la ausencia de coincidencia en las condiciones comerciales. Se recomienda utilizar las señales con condiciones comerciales coincidentes.
Para continuar con la suscripción es necesario aceptar las normas de uso del servicio "Señales", y después indicar la contraseña de su cuenta en MQL5.community para la confirmación. Tras haber cumplido estos pasos se abrirá la ventana de ajustes de copiado.
Cambie los ajustes en caso de que sea necesario Tras pulsar el botón "ОK" comenzará el copiado de operaciones comerciales.
Si usted no consigue encontrar la señal deseada en el escaparate de señales, use el sistema interno de búsqueda.
Suscripción a través de la página
Abra la página de la señal y pulse "Suscribirse". Si la plataforma comercial no está instalada en su PC, pinche en el link "Descárguela aquí" que aparece en su ventana. Se abrirá la página oficial de MetaTrader 4 o MetaTrader 5 para descargar e instalar el terminal comercial. En caso contrario, pinche en "Iniciar MetaTrader 4/5 y formalizar la suscripción en la plataforma". Después de esto se abrirá el terminal comercial. O terminal de negociação será aberto. Se abrirá el terminal comercial. En el terminal se abrirá directamente la página de la señal elegida y surgirá la ventana de confirmación de la suscrpción a dicha señal. La suscripción se realiza a través del terminal comercial, como se ha descrito más arriba.
- Podrá gestionar las suscripciones ya existentes en el apartado "Mis suscripciones".
- Al utilizar una cuenta real, solo se puede puede formalizar una suscripción a la señal emitida igualmente desde una cuenta real.
Control de la suscripción a una señal
Todas las acciones, incluidas las relacionadas con el funcionamiento de las señales, quedan grabadas en el registro del terminal comercial. Veamos varios ejemplos de grabaciones importantes sobre la suscripción a una señal. Todos los datos grabados relacionados con las señales comienzan con la palabra clave Signal.
Se ha encontrado una suscripción a la señal "My trade" para la cuenta JohnSmith , fecha de expiración, 2014.09.28, copiado permitido.
Parámetros de copiado: uso del 5% del depósito, no existe limitación de valor mínimo de equidad, desviación/slippage: 0.5 del spread, copiado SL/TP desactivado.
Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled
El saldo y el apalancamiento del suscriptor y el proveedor, así como el porcentaje de copiado calculado en base a estos datos. En este caso, el volumen copiado constituye el 7% del incial.
Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)
Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100
Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500
Advertencia sobre el hecho de que los ajustes del símbolo EURUSD entre el proveedor y usted son diferentes. En este caso se diferencia el volumen mínimo permitido: 0.01 y 0.1.
Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10
En la cuenta comercial tenemos una posición de GBPUSD, abierta no conforme a la señal a la que usted se ha suscrito. Tenga en cuenta que estas posiciones aumentan la carga sobre la cuenta, en comparación con el proveedor de señales.
Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider
El símbolo GBPNZD no se ha encontrado. Si el proveedor va a comerciar con este instrumento financiero, las operaciones comerciales correspondientes no serán copiadas a su cuenta.
Signal - symbol GBPNZD not found
Se ha detectado una suscripción a la señal "My trade" para la cuenta JohnSmith , fecha de expiración, 2014.09.28, copiado prohibido. Hay que activar el copiado en los ajustes de las señales en el terminal comercial.
Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled
Uso de los servicios de la página mql5.com
La página mql5.com y todos los servicios prestados en la misma pertenecen a la compañía MetaQuotes Ltd.
La compañía MetaQuotes Ltd es una suministradora de tecnología y no presta servicios sobre cualquier tipo de asesoramiento financiero. Los usuarios procesan los servicios y transmiten todas sus operaciones a través de sus brókers, con los que mantienen cuentas comerciales. Usted muestra su conformidad con que MetaQuotes Ltd no se responsabiliza de cualquier decisión tocante a inversiones tomada por usted, y exime a MetaQuotes Ltd de cualquier responsabilidad de indemnización directa o indirecta en relación con el uso de este servicio.
Conclusión
El servicio "Señales" se ha diseñado de la manera más cómoda y segura para aquellos que quieren copiar las operaciones comerciales de los profesionales. Para comenzar solo es necesaria una cuenta en MetaTrader y una cuenta en MQL5.community. Conéctese a los traders de más éxito y gane dinero con ellos.
Hola. Mi abonado no tiene operaciones copiadas. Recibe notificaciones sobre operaciones abiertas y cerradas. Dice "símbolo no encontrado". Por favor, si existe, facilítenme un enlace a un tutorial sobre este tema.
Esto puede deberse a que algunos símbolos no pasan el mapeo, por ejemplo
-----------------------------
Esto puede deberse a que algunos caracteres no pasan el mapeado, por ejemplo -.
-----------------------------
Sí, tengo Xauusd+. El abonado sólo tiene Xauusd. ¿Es correcto que la copia en este caso es imposible?
La copia en este caso es posible - si se cumplen todas las demás condiciones de mapeo.
Pero hay otros factores que afectan al mapeo, por ejemplo (de FAQ):
El instrumento GOLD se negocia en la cuenta del Proveedor, mi broker tiene el mismo instrumento, pero se llama XAUUSD. En este caso, ¿las operaciones con el símbolo GOLD se copiarán en el símbolo XAUUSD?
----------------------
¿Qué significa esto?
---------------------
Hay casos en los que se cumplen todas las condiciones de mapeo, pero el propio broker limita la copia (y está escrito sobre ello en el registro de Metatrader para este símbolo. Tales casos son muy raros (pero el último caso fue hace unos días con XAUUSD y XAUEUR).
Es decir, en la mayoría de los casos se trata de mapeo.
Te aconsejo que compruebes en tu broker el mapeo de los símbolos copiados después de seleccionar la señal de copia, es decir, si se copiará o no, y luego te registres:
Sí, tengo Xauusd+. El abonado sólo tiene Xauusd. ¿Estoy en lo cierto al afirmar que no es posible copiar en este caso?
https://www.mql5.com/en/forum/10773#q13
https://www.mql5.com/en/forum/311109#comment_11375302
https://www.mql5.com/en/forum/292340#comment_9504099