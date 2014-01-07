Cómo suscribirse a las Señales Comerciales

Las "Señales" son un servicio que permite copiar de manera automática las operaciones comerciales de los traders profesionales. En el servicio hay registradas miles de señales, tanto para MetaTrader 4, como para MetaTrader 5. En este artículo podrá saber lo sencillo que es formalizar una suscripción, además de cómo elegir la mejor variante entre el amplio surtido de señales disponibles.







Cómo elegir una señal



En el servicio hay disponible una enorme cantidad de señales para suscribirse. ¿Cómo elegir la más conveniente?



Clasificación

Para facilitarle la elección, valoramos la calidad de las señales conforme a multitud de índices, componiendo así una clasificación. Las señales con mayor ranking se muestran en los primeros lugares en la lista. Al contrario, las señales con un ranking demasiado bajo se ocultan tanto del escaparate como de la página, así como en los terminales comerciales, lo que permite librar a los suscriptores de las estrategias de mala calidad.

Elección de las señales con mejores condiciones



En el escaparate de señales existe una función especial de elección de las señales con las condiciones más convenientes para el copiado. Basta con indicar el nombre del servidor en el que tiene abierto su cuenta comercial. El sistema elegirá las señales con los ajustes más convenientes de los instrumentos comerciales y el menor slipagge posible.





Advertencias

Al elegir una señal, analice atentamente el conjunto de datos presentados sobre el comercio. Preste atención a las advertencias que aparecen en la página de la señal.





Clasificación y filtros



Para elegir las señales según unos criterios determinados, utilice la clasificación y los filtros.





Escaparate de señales en MetaTrader y Favoritos



Es posible elegir una señal y suscribirse a ella directamente a través de los terminales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5.





Pulsando en el nombre de las columnas es posible clasificar las señales según el índice correspondiente, crecimiento, pérdidas, cantidad de suscriptores, etc.

En el proceso de elección, puede que surjan varias señales adecuadas. Añádalas a favoritos para poder volver a ellas con facilidad y evaluarlas. Pulse la estrella en la lista o mientras esté observando una señal, y se añadirá en la pestaña aparte "Favoritos".







Cómo suscribirse a una señal



La suscripción a una señal se lleva a cabo de modo muy sencillo. Es necesario que usted tenga una cuenta comercial MetaTrader 4 o MetaTrader 5, así como una cuenta en MQL5.community.



Para suscribirse a señales de pago, en su cuenta MQL5.community tienen que existir recursos económicos suficientes.



Entre en los ajustes del terminal comercial e indique su cuenta MQL5 en la pestaña "Comunidad":





Ahora ya puede usted suscribirse a una señal, bien directamente desde el terminal comercial, o bien a través de la página MQL5.com.

Suscripción a través del terminal comercial

Elija la señal en el escaparate. Puede suscribirse directamente desde la lista o con ayuda del modo de visualización detallada de la información sobre una señal. Pulse "Suscribirse..", después aparecerá una ventana de confirmación de la suscripción.







Compruebe todos los parámetros de suscripción y preste atención a las advertencias (en el caso de que las haya) sobre la ausencia de coincidencia en las condiciones comerciales. Se recomienda utilizar las señales con condiciones comerciales coincidentes.

Para continuar con la suscripción es necesario aceptar las normas de uso del servicio "Señales", y después indicar la contraseña de su cuenta en MQL5.community para la confirmación. Tras haber cumplido estos pasos se abrirá la ventana de ajustes de copiado.





Cambie los ajustes en caso de que sea necesario Tras pulsar el botón "ОK" comenzará el copiado de operaciones comerciales.

Si usted no consigue encontrar la señal deseada en el escaparate de señales, use el sistema interno de búsqueda.

Suscripción a través de la página



Abra la página de la señal y pulse "Suscribirse". Si la plataforma comercial no está instalada en su PC, pinche en el link "Descárguela aquí" que aparece en su ventana. Se abrirá la página oficial de MetaTrader 4 o MetaTrader 5 para descargar e instalar el terminal comercial. En caso contrario, pinche en "Iniciar MetaTrader 4/5 y formalizar la suscripción en la plataforma". Después de esto se abrirá el terminal comercial. O terminal de negociação será aberto. Se abrirá el terminal comercial. En el terminal se abrirá directamente la página de la señal elegida y surgirá la ventana de confirmación de la suscrpción a dicha señal. La suscripción se realiza a través del terminal comercial, como se ha descrito más arriba.







Podrá gestionar las suscripciones ya existentes en el apartado "Mis suscripciones".

Al utilizar una cuenta real, solo se puede puede formalizar una suscripción a la señal emitida igualmente desde una cuenta real.





Control de la suscripción a una señal



Todas las acciones, incluidas las relacionadas con el funcionamiento de las señales, quedan grabadas en el registro del terminal comercial. Veamos varios ejemplos de grabaciones importantes sobre la suscripción a una señal. Todos los datos grabados relacionados con las señales comienzan con la palabra clave Signal.



Se ha encontrado una suscripción a la señal "My trade" para la cuenta JohnSmith , fecha de expiración, 2014.09.28, copiado permitido.



Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, enabled

Parámetros de copiado: uso del 5% del depósito, no existe limitación de valor mínimo de equidad, desviación/slippage: 0.5 del spread, copiado SL/TP desactivado.



Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled



El saldo y el apalancamiento del suscriptor y el proveedor, así como el porcentaje de copiado calculado en base a estos datos. En este caso, el volumen copiado constituye el 7% del incial.

Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)

Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100

Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500



Advertencia sobre el hecho de que los ajustes del símbolo EURUSD entre el proveedor y usted son diferentes. En este caso se diferencia el volumen mínimo permitido: 0.01 y 0.1.



Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10



En la cuenta comercial tenemos una posición de GBPUSD, abierta no conforme a la señal a la que usted se ha suscrito. Tenga en cuenta que estas posiciones aumentan la carga sobre la cuenta, en comparación con el proveedor de señales.



Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider



El símbolo GBPNZD no se ha encontrado. Si el proveedor va a comerciar con este instrumento financiero, las operaciones comerciales correspondientes no serán copiadas a su cuenta.



Signal - symbol GBPNZD not found

Se ha detectado una suscripción a la señal "My trade" para la cuenta JohnSmith , fecha de expiración, 2014.09.28, copiado prohibido. Hay que activar el copiado en los ajustes de las señales en el terminal comercial.



Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings

Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled



Uso de los servicios de la página mql5.com

La página mql5.com y todos los servicios prestados en la misma pertenecen a la compañía MetaQuotes Ltd.



La compañía MetaQuotes Ltd es una suministradora de tecnología y no presta servicios sobre cualquier tipo de asesoramiento financiero. Los usuarios procesan los servicios y transmiten todas sus operaciones a través de sus brókers, con los que mantienen cuentas comerciales. Usted muestra su conformidad con que MetaQuotes Ltd no se responsabiliza de cualquier decisión tocante a inversiones tomada por usted, y exime a MetaQuotes Ltd de cualquier responsabilidad de indemnización directa o indirecta en relación con el uso de este servicio.

Conclusión



El servicio "Señales" se ha diseñado de la manera más cómoda y segura para aquellos que quieren copiar las operaciones comerciales de los profesionales. Para comenzar solo es necesaria una cuenta en MetaTrader y una cuenta en MQL5.community. Conéctese a los traders de más éxito y gane dinero con ellos.











