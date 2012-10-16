Интервью с Франциско Гарсиа Гарсиа (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 16.10.2012.

Сегодня мы берем интервью у испанца Франциско Гарсиа Гарсиа (chuliweb). Неделю назад его советник достиг 8-го места, однако досадная логическая ошибка в программировании выбросила его с первой страницы лидеров Чемпионата. Как показала статистика, такую ошибку допускают многие участники. О ней мы поговорим подробно в одной из ближайших новостей, а пока побеседуем участником Чемпионата.

Франциско, расскажите нам немного о себе. Откуда вы и чем занимаетесь?

Я из небольшого городка Уэскар недалеко от Гранады. Я закончил Гранадский Университет по специальности "Информатика" и работаю по призванию школьным учителем. Мне очень нравится моя профессия. Я зарегистрировался на сайте MQL5.community ради участия в Чемпионате. Мне хотелось испытать себя.

Значит у вас есть определенный опыт программирования?

Да, я пишу на многих языках: C, C++, Java, PHP, Perl, ASP, LISP. Хорошо зная общие принципы, не трудно разобраться в особенностях конкретного языка. Каждый из них "заточен" под свой определенный спектр задач, нужно лишь выбрать правильный инструмент.

Как вы открыли для себя мир автоматической торговли?

Около 5 лет назад я заинтересовался трейдингом, в особенности торговлей на рынке Forex, и с тех пор я занимаюсь постоянным самообучением в этом направлении. Для автоматической торговли я перепробовал много разных платформ, но в итоге остановил выбор на MetaTrader. И в этом большая заслуга языков MQL4 и MQL5, ведь кодинг - это то, что я (по моему скромному мнению) умею делать хорошо.

Какой из языков MQL4/MQL5 вы предпочитаете больше?

Безусловно, MQL5! Он значительно улучшился по сравнению с предыдущей версией благодаря объектно-ориентированному программированию и обработке событий. Большего мне не нужно.

Почему вы сразу перешли на автоматическую торговлю? Не пробовали торговать сами?

На реальных счетах я пока не торговал, но уже на демо я не смог совладать со своими эмоциями. Мне трудно следовать стратегии, если приходится держать убыточную позицию или закрывать терминал, не фиксируя при этом прибыль.

По натуре я человек рассудительный, поэтому сразу для себя решил, что буду заниматься программированием торговых стратегий. Только так можно исключить влияние эмоций, которое губительно для депозита. По этой причине, язык MQL5 мне идеально подходит как рабочий инструмент.

Как вы создаете торговые роботы? Что для вас труднее всего?

Самым трудным я считаю выработку торговой стратегии. Существует много стратегий, которые хорошо работают на тех или иных валютных парах, но загвоздка заключается в выборе конкретных значений параметров. Очень трудно оптимизировать систему так, чтобы исключить подгонку.

Если подобрать параметры под максимальную прибыль на исторических данных, советник обязательно "сольет" в будущем. Форвард-тестирование решает эту проблему. Реализовать стратегию в виде исходного кода советника для меня проще всего.

Как вы решились на участие в Чемпионате?

Я перепробовал много стратегий, но в прошлом году я не успел написать советника к началу Чемпионата. В этом году я твердо решил попробовать свои силы и начал готовиться заранее. После некоторых колебаний, я выбрал одну из двух интересных мне стратегий.

Как вы использовали Тестер Стратегий?

Я протестировал своего советника на двухгодичной истории, а затем провел форвард-тестирование. Я не использовал при этом вычислительные мощности MQL5 Cloud Network, поскольку хотел протестировать своего советника другим способом. Но я настоятельно рекомендую этот сервис всем экспертописателям.

Почему ваш советник торгует только на трех валютных парах GBPUSD, USDCHF, EURJPY? Почему не взяли популярную EURUSD?

Мне пришлось исключить много валютных пар из финального набора, поскольку они не приносили прибыль, либо прибыль отмечалась лишь на небольшом временном интервале.

Расскажите нам о стратегии, по которой торгует ваш советник

Советник торгует на дневном таймфрейме D1 по каждой паре через каждые два дня. Индикаторы не используются, вместо них советник сравнивает текущую цену с ценами OHLC предыдущих дней и выставляет отложенные ордера. Какие из них сработают - покажет рынок.

Трейлинг стопы я не использую, вместо них я иногда передвигаю Стоп Лосс к прибыльной позиции. Понятно, что для победы в таком соревновании нужно идти на риск. Мани менеджмент учитывает дневные колебания цен, а также различные открытые позиции.

Поскольку советник мультивалютный, я внимательно отнесся к проблеме нехватки капитала - объемы в отложенных ордерах динамически изменяются благодаря событию OnTrade. Убытки фиксируются другими отложенными ордерами, которые берут на себя функцию Стоп Лоссов.

D1 - не самый популярный таймфрейм. Почему выбрали именно его?

На меньших таймфреймах больше ценового шума, соответственно больше ложных сигналов. Старшие таймфреймы не позволят торговать агрессивно, ведь Чемпионат идет меньше трех месяцев. Поэтому D1 лучше всего подходит для моей стратегии.

Автоматические тесты выявили несколько ошибок в вашем советнике. Как вы справились?

Да, во время тестирования я столкнулся с неправильным поведением моего торгового робота - он торговал объемами, недопустимыми в правилах, а также выставлял неправильные стоп уровни. Хочу сказать вам спасибо за статьи Как исправить ошибки в торговом роботе и Торговые правила Automated Trading Championship 2012, они реально мне помогли.

Больше всего пришлось повозиться со стопами. К сожалению, я допустил ошибку в алгоритме отправки торгового запроса и, насколько я теперь знаю, я не первый, кто столкнулся с такой проблемой. Я надеюсь, грядущая новость прольет свет на эту проблему.

Вы пользуетесь сервисами MQL5.community? Что вы думаете о недавно появившихся Сигналах?

Прежде всего сообщество - это самый лучший источник информации по языку MQL5. Я регулярно читаю статьи, смотрю публикации в Code Base и постоянно обращаюсь к документации. Сервис Сигналы кажется мне очень интересным и многообещающим.

Что вы можете посоветовать тем, кто решился заняться алготрейдингом?

Прежде всего, помнить, что советники - это системы, которые не могут постоянно приносить прибыль. Вы должны постоянно совершенствовать своих торговых роботов. Новичкам я посоветую начать с документации, а затем попробовать написать простого советника на основе пересечения скользящих средних.

Благодарим вас за интервью. Удачи на Чемпионате!

Спасибо MetaQuotes Software за отличную торговую платформу и за MQL5.community. Всем остальным участникам я желаю удачи.