Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?

Sinyaller hizmeti, kullanıcıların herhangi bir sinyale bağlanmasına ve profesyonel yatırımcıların alım satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına olanak tanır. Hizmette, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için binlerce sinyal mevcuttur. Abone olmanın ne kadar kolay olduğunu ve çeşitli mevcut sinyaller arasından en iyi seçeneği nasıl seçeceğinizi öğrenmek için makaleyi okuyun.







Sinyal Nasıl Seçilir?



Hizmet, abonelik için çok sayıda sinyal sağlar. En uygun olanı nasıl seçilir?



Derecelendirme

Kullanıcıların en iyi sinyalleri seçmelerine yardımcı olmak için çeşitli kriterlere göre bir sinyal derecelendirmesi derleriz. En çok puan alan sinyaller listede ilk sırada görünür. Ve tam tersi, düşük puanlı sinyaller, aboneleri düşük kaliteli stratejilerden korumak için sitedeki ve alım satım terminallerindeki Vitrin'den gizlenir.

En İyi Koşullara Sahip Sinyallerin Seçimi



Sinyal vitrini, kopyalama için en uygun koşullara sahip sinyallerin seçilmesi için özel bir işlev sağlar. Kullanıcıların, alım satım hesaplarının açık olduğu sunucunun adını belirtmesi yeterlidir. Sistem, alım satım enstrümanlarının en uygun ayarlarına ve en düşük kaymaya sahip sinyalleri seçecektir.





Uyarı

Bir sinyal seçerken, tüm alım satım raporları kompleksini dikkatlice analiz ettiğinizden emin olun. Sinyal sayfasında görüntülenen uyarılara dikkat edin.





Sıralama ve Filtreleme



Sinyalleri belirli kriterlere göre seçmek için sıralama ve filtreleme işlevlerini kullanın.





MetaTrader'da Sinyal Vitrini ve Favoriler



Yatırımcılar sinyalleri seçip bunlara doğrudan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminallerinden abone olabilirler.





Sinyalleri yükselişe, düşüşe, abone sayısına vb. göre sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın.

Seçilen kriterlere uyan birkaç sinyal listede bulunabilir. Bunları Favorilere ekleyin; böylece daha sonra kolayca geri dönebilir ve bir kez daha değerlendirebilirsiniz. Listedeki veya sinyal sayfasındaki yıldıza tıklayın, seçilen sinyal ayrı bir "Favoriler" sekmesinde görünecektir.







Bir Sinyale nasıl abone olunur?



Bir sinyale abone olmak kolaydır. İki hesap gereklidir: Bir MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 alım satım hesabı ve bir MQL5.community hesabı.



Ücretli sinyallere abone olmak için, kullanıcının MQL5.community hesabında yeterli miktarda para olması gerekir.



Alım satım terminali ayarlarına gidin ve "Topluluk" sekmesinde MQL5 hesabını belirtin:

Artık sinyale doğrudan alım satım terminalinden veya MQL5.com sitesinde abone olabilirsiniz.

Terminalden Abone Olma

Vitrin'de bir sinyal seçin. Abonelik doğrudan listeden veya sinyal ayrıntıları sayfasından seçilebilir. "Abone ol..." seçeneğine tıklayın ve görüntülenen pencerede aboneliği onaylayın.



Tüm abonelik parametrelerini kontrol edin ve uyumsuz alım satım koşulları uyarılarına (varsa) özellikle dikkat edin. Benzer alım satım koşullarına sahip sinyallerin kullanılması tavsiye edilir.

Aboneliğe devam etmek için, Sinyaller hizmetinin kullanım koşullarını kabul edin ve aboneliği onaylamak için MQL5.community parolasını belirtin. Bundan sonra, bir parametre kopyalama penceresi açılacaktır.

Gerekirse, ayarları değiştirin. "Tamam" seçeneğine tıkladıktan sonra alım satım işlemi kopyalaması başlayacaktır.

Terminalinizdeki Sinyal Vitrini'nde istediğiniz sinyali bulamazsanız, yerleşik arama sistemini kullanın.



Siteye Nasıl Abone Olunur?



Sinyal sayfasını açın ve "Abone Ol" seçeneğine tıklayın. Alım satım platformu bilgisayarınızda yüklü değilse, görüntülenen pencerede "buraya indir" bağlantısına tıklayın. Terminalin indirilip yüklenebileceği resmi MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 sitesi açılacaktır. Aksi takdirde, "MetaTrader'da kopyalamaya başla" seçeneğine tıklayın. Alım satım terminali açılacaktır. Seçilen sinyal sayfası terminalde açılacak ve abonelik onay penceresi görünecektir. Abonelik, yukarıda açıklandığı gibi terminalden tamamlanır.







Tüm abonelikler, 'Aboneliklerim' bölümünden yönetilebilir.

Gerçek bir hesapla, yalnızca gerçek bir hesaba dayalı bir sinyale abone olunabilir.





Abonelik kontrolü



Sinyal işlemiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere gerçekleştirilen tüm eylemler terminal Günlüğüne kaydedilir. Burada, önemli abonelik günlüklerine birkaç örnek verilmiştir. Sinyallerle ilişkili tüm kayıtlar 'Sinyal' anahtar sözcüğüyle başlar.



Terminal, JohnSmith hesabı için "Alım satım işlemim" sinyaline bir abonelik algıladı, abonelik sona erme tarihi 28.09.2014, kopyalama etkinleştirildi.



Sinyal - 'JohnSmith' aboneliği için 'Alım satım işlemim' bulundu, sona erme tarihi 28.09.2014, etkinleştirildi.

Parametrelerin kopyalanması: Mevduatın %5'ini kullanır, minimum hisse senedinde herhangi bir limit yoktur, izin verilen kayma 0,5'tir, Zararı Durdur ve Kar Al'ın kopyalanması devre dışıdır.



Sinyal - para yönetimi: Mevduatın %5'ini kullanır, hisse senedi limiti: 0,00 USD, sapma/kayma: 0,5 spread, SL/TP kopyalama: devre dışı



Abonenin ve sinyal sağlayıcının bakiyesi ve kaldıracı ve bu ayrıntılara göre hesaplanan kopyalanan yüzde. Bu durumda, kopyalanacak hacim kaynak hacmin %7'sidir.

Sinyal - bakiye ve kaldıraç oranına göre seçilen hacim dönüşümü için yüzde, yeni değer %7 (eski değer %1)

Sinyal - abonenin bakiyesi 4 919.27 USD, kaldıraç 1:100

Sinyal - sinyal sağlayıcının bakiyesi 638,31 USD, kaldıraç 1:500



Abonenin ve sinyal sağlayıcının hesabındaki sembol ayarlarının (EURUSD) uyumsuzluğuna ilişkin bir uyarı. Bu durumda, izin verilen minimum hacmin değerleri farklıdır: 0,01 ve 0,1.



Sinyal - EURUSD sembolünün farklı özellikleri, sinyal sağlayıcının minimum hacmi 0,01, abonenin hacmi 0,10



Alım satım hesabında bulunan GBPUSD üzerinde bir pozisyon, bu, kullanıcının abone olduğu sinyalle ilgili değildir. Bu pozisyonların, sinyal sağlayıcıya kıyasla hesaptaki toplam yükü artırdığını unutmayın.



Sinyal - yerel pozisyon #78109460 1.66023'te 0,10 GBPUSD al], sinyal sağlayıcıya karşılık gelmiyor



GBPNZD sembolü bulunamadı. Sağlayıcı bu sembolle alım satım işlemi yaparsa, ilgili alım satım işlemleri yatırımcının hesabına kopyalanmayacaktır.



Sinyal - GBPNZD sembolü bulunamadı

Terminal, JohnSmith hesabı için "Alım satım işlemim" sinyaline bir abonelik algıladı, abonelik sona erme tarihi 28.09.2014, kopyalama devre dışı bırakıldı. Terminalin sinyal ayarlarında kopyalamayı etkinleştirin.



Sinyal - sinyal aboneliği devre dışı, 'Sinyaller' ayarlarında gerçek zamanlı aboneliği etkinleştirin

Sinyal - 'JohnSmith' aboneliği için 'Alım satım işlemim' bulundu, sona erme tarihi 28.09.2014, devre dışı bırakıldı.



mql5.com sitesindeki Hizmetlerin Kullanımı



mql5.com web sitesi ve web sitesinde sunulan tüm hizmetler MetaQuotes Ltd.'ye aittir.

MetaQuotes Ltd, bir teknoloji sağlayıcısıdır ve herhangi bir finansal tavsiyede bulunmamaktadır. Hizmet kullanıcıları, tüm alım satım işlemlerini birlikte alım satım hesaplarını tuttukları brokerları aracılığıyla gerçekleştirir ve iletir. MetaQuotes Ltd'nin sizin tarafınızdan verilen herhangi bir yatırım kararından sorumlu olmadığını ve MetaQuotes Ltd'yi bu hizmetin kullanımından kaynaklanan herhangi bir doğrudan veya dolaylı yükümlülük için tazmin edeceğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz.







Sonuç



Sinyaller hizmeti, profesyonel yatırımcıların alım satım işlemlerini kopyalamak isteyenler için maksimum kolaylık ve güvenlik sağlar. Başlamak için tek ihtiyacınız olan MetaTrader'da bir hesabınız olması ve bir MQL5.community hesabıdır. En başarılı yatırımcılarla iletişime geçin ve onlarla para kazanın.











