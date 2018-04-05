Работаем с результатами оптимизации через графический интерфейс

Содержание

Введение

Продолжаем развивать тему обработки и анализа результатов оптимизации. В предыдущей статье было показано, как визуализировать результаты оптимизации через графический интерфейс MQL5-приложения. На этот раз усложним задачу: выберем 100 лучших результатов оптимизации и отобразим их в таблице графического интерфейса.

Кроме этого, продолжим развивать тему мультисимвольных графиков баланса, которая тоже была представлена в отдельной статье. Совместим идеи из этих двух статей и сделаем так, чтобы пользователь, выделяя ряд в таблице результатов оптимизации, получал мультисимвольный график баланса и просадки на отдельных графиках. Таким образом, после оптимизации параметров эксперта трейдер сможет быстрее анализировать и выбирать для работы интересующие его результаты.

Разработка графического интерфейса

Графический интерфейс тестового эксперта будет состоять из следующих элементов.

Форма для элементов управления

Строка состояния для показа дополнительной итоговой информации

Вкладки для распределения элементов по группам:



Frames



Поле ввода для управления количеством отображаемых балансов результатов во время повторной прокрутки результатов после оптимизации





Задержка в миллисекундах во время прокрутки результатов





Кнопка для запуска повторной прокрутки результатов





График для отображения указанного количества балансов результатов





График для отображения всех результатов



Results



Таблица лучших результатов



Balance



График для отображения мультисимвольного баланса результата, выбранного в таблице





График для отображения просадок результата, выбранного в таблице

Индикатор выполнения процесса повторного проигрывания фреймов

Код методов для создания перечисленных в списке выше элементов вынесен в отдельный файл и подключается к файлу с классом MQL-программы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTabs m_tabs1; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CGraph m_graph3; CGraph m_graph4; CTable m_table_param; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTabs1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph3( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph4( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateUpdateGraph( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

В таблице, как я уже сказал выше, будут отображаться 100 лучших результатов оптимизации (по наибольшей итоговой прибыли). Поскольку графический интерфейс создается до начала оптимизации, то изначально таблица пуста. Количество столбцов и текст для заголовков будем определять в классе обработки фреймов оптимизации.

Таблицу создадим со следующим набором функций.

Показ заголовков

Возможность сортировки

Выделение ряда

Фиксация выделенного ряда (без возможности снять выделение)



Изменение ширины столбца вручную

Формат в стиле «зебра»

Код создания таблицы показан ниже. Чтобы таблица была закреплена за второй вкладкой, нужно передать объект таблицы в объект вкладок, указав индекс вкладки. Для таблицы в таком случае главным классом будет элемент "Вкладки". Таким образом, при изменении размеров области вкладок размер таблицы будет изменяться относительно ее главного элемента, при условии, что это задано в свойствах элемента "Таблица".

bool CProgram::CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap) { m_table_param.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_table_param); m_table_param.TableSize( 1 , 1 ); m_table_param.ShowHeaders( true ); m_table_param.IsSortMode( true ); m_table_param.SelectableRow( true ); m_table_param.IsWithoutDeselect( true ); m_table_param.ColumnResizeMode( true ); m_table_param.IsZebraFormatRows( clrWhiteSmoke ); m_table_param.AutoXResizeMode( true ); m_table_param.AutoYResizeMode( true ); m_table_param.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_table_param.AutoYResizeBottomOffset( 2 ); if (!m_table_param.CreateTable(x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table_param); return ( true ); }

Сохранение результатов оптимизации

Для работы с результатами оптимизации реализован класс CFrameGenerator. Мы возьмём версию из статьи Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5 , доработаем ее и добавим нужные методы. Во фреймах нам нужно будет сохранять не только общий баланс и итоговую статистику, но и отдельно баланс и просадку депозита по каждому символу. Для сохранения балансов будем использовать отдельную структуру массивов — CSymbolBalance. У нее двойное назначение. В её массивы будут сохраняться данные, которые затем будут переданы во фрейм в общем массиве. Затем, после оптимизации, данные будут извлекаться из массива фрейма и передаваться назад, в массивы этой структуры, чтобы отобразиться на графиках мультисимвольного баланса.

struct CSymbolBalance { double m_data[]; }; class CFrameGenerator { private : CSymbolBalance m_symbols_balance[]; };

В качестве строкового параметра во фрейм будет передаваться перечисление символов через разделитель ','. Изначально предполагалось сохранять данные во фрейм, как полный отчёт в строковом массиве. Но на текущий момент строковые массивы нельзя передавать во фрейм. При попытке передать в функцию FrameAdd() массив строкового типа при компиляции выйдет соообщение об ошибке: строковые массивы и структуры, содержащие объекты, не допускаются.



string arrays and structures containing objects are not allowed

Ещё один вариант — записывать отчёт в файл и уже его передавать во фрейм. Но такой вариант тоже нам не подошёл: при этом пришлось бы слишком часто записывать результаты на жёсткий диск.

Поэтому я решил собирать все необходимые данные в один массив и затем извлекать их, опираясь на ключи, содержащиеся в параметрах фрейма. В самом начале этого массива будут статистические показатели. Затем — данные общего баланса, а следом за ним — баланс по каждому символу отдельно. В самом конце будут расположены данные просадок для двух осей отдельно.

На схеме ниже показано, в какой последовательности будут упакованы данные в массиве. Для краткости показан вариант из двух символов.

Рис. 1. Последовательность расположения данных в массиве.

Для определения индексов каждого диапазона в этом массиве, как уже было сказано выше, понадобятся ключи. Количество статистических показателей постоянно и определено заранее. В данном случае будем отображать в таблице пять показателей и номер прохода, чтобы обеспечить возможность доступа к данным этого результата уже после оптимизации:

#define STAT_TOTAL 6

Номер прохода

Результат теста

Прибыль (STAT_PROFIT)

Количество трейдов (STAT_TRADES)

Просадка (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT)

Фактор восстановления (STAT_RECOVERY_FACTOR)

Количество данных баланса, общего и отдельно для каждого символа, будет одинаковым. Это значение будем отправлять в функцию FrameAdd(), как double-параметр. Чтобы определить, какие символы участвовали в тесте, будем на каждом проходе в функции OnTester() определять их в истории сделок. Эта информация будет отправлена в функцию FrameAdd() в качестве строкового параметра.

:: FrameAdd ( m_report_symbols , 1 , data_count ,stat_data);

Последовательность символов, указанных в строковом параметре, совпадает с последовательностью данных в массиве. Таким образом, имея все эти параметры, можно извлечь все упакованные в массив данные, ничего при этом не перепутав.

В листинге кода ниже показан метод CFrameGenerator::GetHistorySymbols(), который предназначен для определения символов в истории сделок:

#include <Trade\DealInfo.mqh> class CFrameGenerator { private : CDealInfo m_deal_info; string m_report_symbols; private : int GetHistorySymbols( void ); }; int CFrameGenerator::GetHistorySymbols( void ) { int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (m_deal_info. Symbol ()== "" ) continue ; if (:: StringFind (m_report_symbols,m_deal_info. Symbol (), 0 )==- 1 ) :: StringAdd (m_report_symbols,(m_report_symbols== "" )? m_deal_info. Symbol () : "," +m_deal_info. Symbol ()); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (m_report_symbols,u_sep,m_symbols_name); return (symbols_total); }

Если оказывается, что в истории сделок больше одного символа, то размер массива устанавливается на один элемент больше. Первый элемент резервируется для общего баланса.

:: ArrayResize (m_symbols_balance,(m_symbols_total> 1 )? m_symbols_total+ 1 : 1 );

После того, как данные из истории сделок сохранены в отдельные массивы, их нужно поместить в один общий массив. Для этого используется метод CFrameGenerator::CopyDataToMainArray(). Здесь последовательно в цикле увеличиваем общий массив на количество добавляемых данных и на последней итерации копируем данные просадок.

class CFrameGenerator { private : double m_balances[]; private : void CopyDataToMainArray( void ); }; void CFrameGenerator::CopyDataToMainArray( void ) { int balances_total=:: ArraySize (m_symbols_balance); int data_total=:: ArraySize (m_symbols_balance[ 0 ].m_data); for ( int i= 0 ; i<=balances_total; i++) { int array_size=:: ArraySize (m_balances); if (i<balances_total) { :: ArrayResize (m_balances,array_size+data_total); :: ArrayCopy (m_balances,m_symbols_balance[i].m_data,array_size); } else { data_total=:: ArraySize (m_dd_x); :: ArrayResize (m_balances,array_size+(data_total* 2 )); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_x,array_size); :: ArrayCopy (m_balances,m_dd_y,array_size+data_total); } } }

Статистические показатели добавляются в начало общего массива в методе CFrameGenerator::GetStatData(). В этот метод по ссылке передаётся массив, который и будет в итоге сохранён во фрейме. Ему устанавливается размер массива данных балансов плюс количество статистических показателей. Данные балансов помещаются от последнего индекса в диапазоне статистических показателей.

class CFrameGenerator { private : void GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value); }; void CFrameGenerator::GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value) { :: ArrayResize (dst_array,:: ArraySize (m_balances)+STAT_TOTAL); :: ArrayCopy (dst_array,m_balances,STAT_TOTAL, 0 ); dst_array[ 0 ] = 0 ; dst_array[ 1 ] =on_tester_value; dst_array[ 2 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); dst_array[ 3 ] =:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); dst_array[ 4 ] =:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); dst_array[ 5 ] =:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); }

В итоге описанные выше действия осуществляются в методе CFrameGenerator::OnTesterEvent(), который вызывается в главном файле программы в функции OnTester().

void CFrameGenerator::OnTesterEvent( const double on_tester_value) { int data_count=GetBalanceData(); double stat_data[]; GetStatData(stat_data,on_tester_value); if (!:: FrameAdd (m_report_symbols, 1 ,data_count,stat_data)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame add error: " ,:: GetLastError ()); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame added, OK" ); }

Массивы таблицы будут заполняться в конце оптимизации в методе FinalRecalculateFrames(), который вызывается в методе CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent(). Здесь осуществляется финальный пересчёт результатов оптимизации, определяется количество оптимизируемых параметров, заполняется массив заголовков таблицы, собираются данные в массивы таблицы. После этого данные сортируются по указанному критерию.

Рассмотрим несколько вспомогательных методов, которые будут вызываться в финальном цикле обработки фреймов. Начнём с метода CFrameGenerator::GetParametersTotal(), в котором определяется количество параметров эксперта, участвующих в оптимизации.

Для получения параметров эксперта из фрейма вызывается функция FrameInputs(). Передав в эту функцию номер прохода, мы получаем массив параметров и их количество. В их списке сначала идут участвовавшие в оптимизации, а затем уже все остальные. Поскольку в таблице будут показываться только оптимизируемые параметры, нужно определить индекс первого неоптимизируемого, чтобы отсечь группу, которая не должна попасть в таблицу. В нашем случае можно заранее указать первый неоптимизируемый внешний параметр эксперта, по которому будет ориентироваться программа. В данном случае это Symbols. Определив индекс, можно рассчитать количество оптимизируемых параметров эксперта.

class CFrameGenerator { private : string m_first_not_opt_param; private : void GetParametersTotal( void ); }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_first_not_opt_param( "Symbols" ) { } void CFrameGenerator::GetParametersTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); int limit_index= 0 ; int params_total=:: ArraySize (m_param_data); for ( int i= 0 ; i<params_total; i++) { if (:: StringFind (m_param_data[i],m_first_not_opt_param)>- 1 ) { limit_index=i; break ; } } m_param_total=(m_par_count-(m_par_count-limit_index)); } }

Данные таблицы будут храниться в структуре массивов CReportTable. После того, как мы выяснили количество оптимизируемых параметров эксперта, появляется возможность определить и установить количество столбцов таблицы. Это делается в методе CFrameGenerator::SetColumnsTotal(). Изначально количество рядов равно нулю.

struct CReportTable { string m_rows[]; }; class CFrameGenerator { private : CReportTable m_columns[]; private : void SetColumnsTotal( void ); }; void CFrameGenerator::SetColumnsTotal( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { int columns_total= int (STAT_TOTAL+m_param_total); :: ArrayResize (m_columns,columns_total); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) :: ArrayFree (m_columns[i].m_rows); } }

Ряды добавляются в методе CFrameGenerator::AddRow(). В процессе перебора всех фреймов в таблицу попадут только те результаты, в которых есть сделки. В первых столбцах таблицы, начиная с номера прохода, будут расположены статистические показатели, а затем — оптимизируемые параметры эксперта. При получении параметров из фрейма они выдаются в формате "parameterN=valueN" [название параметра][разделитель][значение параметра]. Нам нужны только значения параметров, которые должны попасть в таблицу. Поэтому расщепляем строку по разделителю ‘=’ и сохраняем значение из второго элемента массива.

class CFrameGenerator { private : void AddRow( void ); }; void CFrameGenerator::AddRow( void ) { SetColumnsTotal(); if (m_data[ 3 ]< 1 ) return ; int columns_total=:: ArraySize (m_columns); for ( int i= 0 ; i<columns_total; i++) { int prev_rows_total=:: ArraySize (m_columns[i].m_rows); :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,prev_rows_total+ 1 ,RESERVE); if (i== 0 ) { m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_pass); continue ; } if (i<STAT_TOTAL) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]= string (m_data[i]); else { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[i-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_columns[i].m_rows[prev_rows_total]=array[ 1 ]; } } }

Заголовки для таблицы забираем в отдельном методе CFrameGenerator::GetHeaders(), но только первый элемент из массива элементов расщепленной строки:

class CFrameGenerator { private : void GetHeaders( void ); }; void CFrameGenerator::GetHeaders( void ) { int columns_total =:: ArraySize (m_columns); :: ArrayResize (m_headers,STAT_TOTAL+m_param_total); for ( int c=STAT_TOTAL; c<columns_total; c++) { string array[]; if (:: StringSplit (m_param_data[c-STAT_TOTAL], '=' ,array)== 2 ) m_headers[c]=array[ 0 ]; } }

Чтобы указать программе, по какому критерию нужно выбирать в таблицу 100 результатов оптимизации, используем простой метод CFrameGenerator::ColumnSortIndex(). В него передается индекс столбца. После окончания оптимизации таблица результатов будет отсортирована на убывание именно по этому индексу, а 100 верхних результатов попадут в таблицу для отображения в графическом интерфейсе. По умолчанию установлен третий столбец (индекс 2), то есть сортировка будет по максимальной прибыли.

class CFrameGenerator { private : uint m_column_sort_index; public : void ColumnSortIndex( const uint index) { m_column_sort_index=index; } }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_column_sort_index( 2 ) { }

Если мы хотим отбирать результаты по другому критерию, то метод CFrameGenerator::ColumnSortIndex() нужно вызывать в методе CProgram::OnTesterInitEvent() в самом начале оптимизации:

void CProgram::OnTesterInitEvent( void ) { ... m_frame_gen.ColumnSortIndex( 3 ); ... }

В итоге метод CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames() для финального пересчёта фреймов теперь работает по следующему алгоритму.

Переводим указатель фреймов в начало списка. Сброс счётчика фрейма и обнуление массивов.

Далее в цикле проходим по всем фреймам и:

получаем количество оптимизируемых параметров,



распределяем отрицательные и положительные результаты по массивам,



добавляем ряд данных в таблицу.

После цикла перебора фреймов получаем заголовки таблицы.

Затем сортируем таблицу по указанному в настройках столбцу.

Завершает метод обновление графика с результатами оптимизации.

Код метода CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames():

class CFrameGenerator { private : void FinalRecalculateFrames( void ); }; void CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames( void ) { :: FrameFirst (); ArraysFree(); m_frames_counter= 0 ; while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { GetParametersTotal(); if (m_data[m_profit_index]< 0 ) AddLoss(m_data[m_profit_index]); else AddProfit(m_data[m_profit_index]); AddRow(); m_frames_counter++; } GetHeaders(); int rows_total =:: ArraySize (m_columns[ 0 ].m_rows); QuickSort( 0 ,rows_total- 1 ,m_column_sort_index); CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

Ниже мы рассмотрим методы, с помощью которых можно получить данные из фрейма по запросу пользователя.

Извлечение данных из фрейма

Выше мы рассмотрели структуру общего массива с последовательностью данных разных категорий. Теперь нужно понять, каким образом будут извлекаться данные из этого массива. Выше мы говорили о том, что в качестве ключей во фрейме содержатся перечисление символов и размер массивов баланса. Если бы размер массивов балансов был равен размеру массивов просадок, то определить индексы всех диапазонов упакованных данных можно было бы по одной формуле в цикле, как на схеме ниже. Но размеры массивов отличаются. Поэтому на последней итерации в цикле нужно определить, сколько элементов осталось в диапазоне данных, который относится к просадкам депозита, и разделить его на два, так как размеры массивов просадок равны.

Рис. 2. Схема с параметрами для расчёта индекса массива из следующей категории.

Для получения данных из фрейма реализован публичный метод CFrameGenerator::GetFrameData(). Рассмотрим его подробнее.

В начале метода указатель фреймов нужно перевести в начало списка. Затем запускается процесс перебора всех фреймов с результатами оптимизации. Нужно найти фрейм, номер прохода которого передан в метод в качестве аргумента. Если он найден, то далее программа работает по следующему алгоритму.

Получаем размер общего массива с данными фрейма.

Получаем элементы строки строкового параметра и их количество. Если оказывается, что символов больше одного, то количество балансов в массиве больше на один. То есть первый диапазон — это общий баланс, а остальные относятся к балансам символов.

Далее нужно перенести данные в массивы балансов. Запускаем цикл для извлечения данных из общего массива (количество итераций равно количеству балансов). Для определения индекса, начиная с которого нужно копировать данные, достаточно сделать смещение на количество статистических показателей ( STAT_TOTAL ) и умножить индекс итерации ( i ) на размер массива баланса ( m_value ). Так на каждой итерации мы получаем в отдельные массивы данные всех балансов.

смещение на количество статистических показателей ( ) и умножить индекс итерации ( ) на размер массива баланса ( ). Так на каждой итерации мы получаем в отдельные массивы данные всех балансов. На последней итерации получаем в отдельные массивы данные просадок. Это последние данные в массиве, поэтому нужно просто узнать оставшееся количество элементов и разделить его на 2. Далее п оследовательно в два шага получаем данные просадок .

. Последним действием обновляем графики новыми данными и останавливаем цикл перебора фреймов.

class CFrameGenerator { public : void GetFrameData( const ulong pass_number ); }; void CFrameGenerator::GetFrameData( const ulong pass_number) { :: FrameFirst (); while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_pass!=pass_number) continue ; int data_total=:: ArraySize (m_data); ushort u_sep =:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total =:: StringSplit (m_name,u_sep,m_symbols_name); int balances_total =(symbols_total> 1 )? symbols_total+ 1 : symbols_total; :: ArrayResize (m_symbols_balance,balances_total); for ( int i= 0 ; i<balances_total; i++) { :: ArrayFree (m_symbols_balance[i].m_data); int src_index=STAT_TOTAL+ int (i*m_value); :: ArrayCopy (m_symbols_balance[i].m_data,m_data, 0 ,src_index,( int )m_value); if (i+ 1 ==balances_total) { double dd_total =data_total-(src_index+( int )m_value); double array_size =dd_total/ 2.0 ; src_index= int (data_total-dd_total); :: ArrayResize (m_dd_x,( int )array_size); :: ArrayResize (m_dd_y,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_x,m_data, 0 ,src_index,( int )array_size); :: ArrayCopy (m_dd_y,m_data, 0 ,src_index+( int )array_size,( int )array_size); } } UpdateMSBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); break ; } }

Чтобы получить данные из ячеек массива таблицы, вызываем публичный метод CFrameGenerator::GetValue(), указав в аргументах индекс столбца и строки таблицы.

class CFrameGenerator { public : string GetValue( const uint column_index, const uint row_index); }; string CFrameGenerator::GetValue( const uint column_index, const uint row_index) { uint csize=:: ArraySize (m_columns); if (csize< 1 || column_index>=csize) return ( "" ); uint rsize=:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows); if (rsize< 1 || row_index>=rsize) return ( "" ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index]); }

Визуализация данных и взаимодействие с графическим интефрейсом

Для обновления графиков данными балансов и просадок в класс CFrameGenerator объявлены ещё два объекта типа CGraphic. Как и в случае других объектов этого типа в классе CFrameGenerator, в них нужно передать указатели на элементы графического интерфейса в самом начале оптимизации в метод CFrameGenerator::OnTesterInitEvent().

#include <Graphics\Graphic.mqh> class CFrameGenerator { private : CGraphic *m_graph_ms_balance; CGraphic *m_graph_drawdown; public : void OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ); }; void CFrameGenerator::OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results, CGraphic *graph_ms_balance,CGraphic *graph_drawdown ) { m_graph_balance =graph_balance; m_graph_results =graph_results; m_graph_ms_balance =graph_ms_balance; m_graph_drawdown =graph_drawdown; }

Данные в таблице графического интерфейса отображаются с использованием метода CProgram::GetFrameDataToTable(). Определяем количество столбцов получением в массив заголовков таблицы из объекта CFrameGenerator. После этого устанавливаем размер таблицы (100 строк) в графическом интерфейсе. Далее устанавливаем заголовки и тип данных.

Теперь нужно инициализировать таблицу результатами оптимизации. Значения в нее устанавливаем методом CTable::SetValue(). Для получения значений из ячеек таблицы данных используется метод CFrameGenerator::GetValue(). Чтобы внесённые изменения отобразились, таблицу нужно обновить.

class CProgram { private : void GetFrameDataToTable( void ); }; void CProgram::GetFrameDataToTable( void ) { string headers[]; m_frame_gen.CopyHeaders(headers); uint columns_total=:: ArraySize (headers); m_table_param.Rebuilding(columns_total, 100 , true ); for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { m_table_param.DataType(c, TYPE_DOUBLE ); m_table_param.SetHeaderText(c,headers[c]); } for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) { for ( uint r= 0 ; r<m_table_param.RowsTotal(); r++) { if (c== 1 || c== 2 || c== 4 || c== 5 ) m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 2 ); else m_table_param.SetValue(c,r,m_frame_gen.GetValue(c,r), 0 ); } } m_table_param.Update( true ); m_table_param.GetScrollHPointer().Update( true ); m_table_param.GetScrollVPointer().Update( true ); }

Метод CProgram::GetFrameDataToTable() вызывается по окончании процесса оптимизации параметров эксперта в методе OnTesterDeinit(). После этого графический интерфейс становится доступным для пользователя. Перейдя на вкладку Results, можно увидеть результаты оптимизации, выбранные по указанному критерию. В нашем примере выбор осуществлялся по показателю во втором столбце (Profit).

Рис. 3. Таблица результатов оптимизации в графическом интерфейсе.

Теперь рассмотрим, каким образом пользователь может увидеть мультисимвольные балансы результатов из этой таблицы. Если выделить тот или иной ряд таблицы, генерируется пользовательское событие ON_CLICK_LIST_ITEM с идентификатором таблицы. По нему мы можем определить, от какой именно таблицы пришло это сообщение (если их несколько). Так как в первом столбце таблицы данных сохранён номер прохода, то есть возможность получить данные этого результата, передав этот номер в метод CFrameGenerator::GetFrameData().

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_table_param.Id()) { ulong pass=( ulong )m_table_param.GetValue( 0 ,m_table_param.SelectedItem()); m_frame_gen.GetFrameData(pass); } return ; } ... }

Каждый раз, когда пользователь выделяет строку в таблице, график мультисимвольных балансов обновляется на вкладке Balance:

Рис. 4. Демонстрация полученного результата.

Получился довольно удобный инструмент для быстрого просмотра мультисимвольных результатов тестов.

Заключение

Я показал еще один из возможных вариантов того, как можно работать с результатами оптимизации после ее завершения. Эта тема ещё не исчерпана, и её можно и нужно развивать дальше. С библиотекой для создания графических интерфейсов можно создать много интересных и удобных решений. Предлагайте свои идеи в комментариях к статье: возможно, в одной из следующих статей появится инструмент, необходимый именно вам для работы с результатами оптимизации.

Ниже Вы можете загрузить к себе на компьютер файлы для тестов и более подробного изучения представленного в статье кода.