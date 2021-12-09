OnTrade() fonksiyonunu kullanarak Uzman Danışmanda (EA) alım satım etkinliklerinin işlenmesi

MQL'de Uzmanları yazan herhangi bir yatırımcı, er ya da geç, Uzmanların nasıl çalıştığını bildirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaktır. Ya da Uzmanın eylemleri hakkında SMS veya e-posta bildirimi uygulaması gerekebilir. Her durumda, piyasada meydana gelen belirli etkinlikleri veya bir uzman tarafından yapılan eylemleri "yakalamak" ve kullanıcıları bilgilendirmek zorundayız.

Bu yazıda size alım satım etkinliklerinin işlenmesini nasıl uygulayabileceğinizi anlatmak ve size uygulamamı sunmak istiyorum.

Bu makalede aşağıdaki etkinliklerin işlenmesini ele alacağız:

1. Bu nasıl çalışır?



Başlamadan önce, alım satım etkinliklerinin nasıl işlediğini genel hatlarıyla anlatacağım ve gerekli tüm detayları anında açıklayacağım.

MQL5'te önceden tanımlanmış ve özel etkinlikler vardır. Özellikle Alım Satım etkinliğinde önceden tanımlanmış olanlarla ilgileniyoruz.

Alım Satım etkinliği, alım satım işlemi tamamlandığında her zaman oluşturulur. Alım Satım etkinliğinin oluşturulmasından sonra her defasında OnTrade() fonksiyonu çağrılır. Emirlerin ve pozisyonların işlenmesi tam olarak OnTrade() fonksiyonu içinde yapılacaktır.

2. Uzman Şablonu



Şimdi yeni bir Uzman Danışman (EA) oluşturalım. MetaEditor'da MQL5 Sihirbazını başlatmak için Dosya -> Yeni düğmesine tıklayın. Uzman Danışmanı (EA) seçin ve İleri düğmesine tıklayın. "Uzman Danışmanın (EA) genel özellikleri" iletişim kutusunda, Uzman Danışmanın (EA) Adını ve gerekirse kendi verilerinizi girin. Uzman Danışmanımı (EA) "TradeControl" olarak adlandırdım. Bu adı alabilir veya kendi adınızı seçebilirsiniz, önemli değil. Bir uzman yazarken anında oluşturulacağı için herhangi bir parametre belirtmeyeceğiz.

Tamamlandı! Uzman Danışman (EA) şablonu oluşturuldu, içine OnTrade() fonksiyonunu eklememiz gerekiyor.



Sonuç olarak, aşağıdaki kodu almalısınız:

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. Pozisyonlarla çalışma



En basit alım satım etkinliğiyle başlayalım - pozisyonları açma ve kapatma. Öncelikle "Satış" ve "Alış" düğmelerine bastıktan sonra hangi işlemlerin gerçekleştiğini anlamalısınız.

OnTrade() fonksiyonuna bir çağrı yaparsak:

Alert ( "The Trade event occurred" );

Ardından, OnTrade() piyasa fonksiyonu tarafından açıldıktan sonra ve bununla birlikte Uyarımızın dört kez yürütüldüğünü göreceğiz:

Şekil 1. Uyarılar



OnTrade() neden dört kez çağrılır ve bu uyarılara nasıl yanıt verebiliriz? Bunu anlamak için belgelere bakalım:

Burada bir şeyden bahsetmeliyim:

Bu makaleyi yazarken ve geliştiricilerle iletişim kurarken, geçmişteki değişikliklerin OnTrade() çağrısına yol açmadığını gördüm! Gerçek şu ki, OnTrade() fonksiyonu yalnızca verilen emirlerin ve açılan pozisyonların listesi değiştirildiğinde çağrılır! Alım satım etkinlikleri işleyicisini geliştirirken, yürütülen emirlerin ve sözleşmelerin geçmişte gecikmeli olarak görünebileceği gerçeğiyle karşılaşabilirsiniz ve OnTrade() fonksiyonları çalışırken bunları işleyemezsiniz.

Şimdi etkinliklere dönelim. Gördüğümüz gibi, piyasaya göre açtığınızda, Alım Satım etkinliği 4 kez gerçekleşir:

Piyasaya göre açılacak emir oluşturma. Sözleşme yürütme. Tamamlanan emri geçmişe iletme. Pozisyon Açılışı.

Bu işlemi terminalde takip etmek için MetaTrader penceresinin "Alım Satım" sekmesindeki emir listesine dikkat edin:

Şekil 2. "Alım Satım" sekmesindeki emirlerin listesi



Bir pozisyon açtığınızda (ör. aşağı), emirler listesinde başlatıldı durumuna sahip bir emir görünür (Şekil 2). Bu, verilen emirlerin listesini değiştirir ve Alım Satım etkinliği çağrılır. OnTrade() fonksiyonu ilk kez etkinleştirildi. Daha sonra oluşturulan emre göre bir sözleşme yürütülür. Bu aşamada OnTrade() fonksiyonu ikinci kez yürütülür. Sözleşme gerçekleşir gerçekleşmez tamamlanan emir ve gerçekleştirilen sözleşme geçmişe gönderilir ve OnTrade() fonksiyonu üçüncü kez çağrılır. Son aşamada gerçekleştirilen sözleşme ile bir pozisyon açılır ve OnTrade() fonksiyonu dördüncü kez çağrılır.

Pozisyon açılış anını "yakalamak" için, OnTrade() fonksiyonunu her çağırdığınızda, emir listesini, emir geçmişini ve sözleşme geçmişini analiz etmeniz gerekir. Şimdi yapacağımız şey budur!

Tamam, OnTrade() fonksiyonu çağrılır ve "Alım Satım" sekmesinde emir sayısının değişip değişmediğini bilmemiz gerekir. Bunu yapmak için, önceki OnTrade() çağrısı sırasındaki ve şimdiki listedeki emir sayısını karşılaştırmamız gerekir. Şu anda listede kaç emir olduğunu bulmak için OrdersTotal() fonksiyonunu kullanacağız. Ve önceki çağrıda kaç emrin listelendiğini bilmek için, her OnTrade() çağrısında OrdersTotal() değerini tutmamız gerekecektir. Bunun için özel bir değişken oluşturacağız:

int OrdersPrev = 0 ;

OnTrade() fonksiyonunun sonunda OrdersPrev değişkenine OrdersTotal() değeri atanacaktır.

Uzman Danışmanı (EA) çalıştırdığınızda da durumu göz önünde bulundurmalısınız ve zaten listede bekleyen emirler vardır. Uzman bunları tespit edebilmelidir, bu nedenle OnInit() fonksiyonunda OrdersPrev değişkenine de OrdersTotal() değeri atanmalıdır. Uzmanda yaptığımız değişiklikler aşağıdaki gibi görünecektir:

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Artık mevcut ve önceki çağrılar için emirlerin sayısını bildiğimize göre - emrin listede ne zaman göründüğünü ve herhangi bir nedenle ne zaman ortadan kaybolduğunu öğrenebiliriz. Bunu yapmak için aşağıdaki koşulu kullanacağız:

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

Bu nedenle, bir önceki çağrıda şimdikinden daha az emrimiz varsa, emir listede görünür (birden fazla emir aynı anda görünemez), ancak tersi olursa, yani şimdi önceki OnTrade() çağrısından daha az emrimiz varsa, emir bir nedenle yürütülür veya iptal edilir. Pozisyonlarla yapılan hemen hemen tüm çalışmalar bu iki koşulla başlar.



Sadece Zararı Durdur ve Kar Al ayrı bir çalışma gerektirir. OnTrade() fonksiyonuna pozisyonlarla çalışan kodu ekleyeceğim. Bunu bir düşünelim:

void OnTrade () { Alert ( "Trade event occurred" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Error #" ,_GetLastError, " Order is not found!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "Error #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "Sell is reversed to Buy on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "Buy is reversed to Sell on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "Indicates the state record. Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Ayrıca programın başında aşağıdaki değişkenleri bildirdiğinizden emin olun:

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

OnTrade() çağrısının içeriğine geri dönelim.



Uyarıyı başlangıçta yorumlayabilirsiniz, ancak ben bırakacağım, Sonraki HistorySelect() fonksiyonuna gider. Fonksiyonun iki parametresi tarafından tanımlanan, belirtilen süre için bir sözleşme ve emir geçmişi listesi oluşturur. Sözleşme ve emir geçmişine gitmeden önce bu fonksiyon çağrılmazsa, geçmiş listeleri boş olacağı için herhangi bir bilgi alamayız. HistorySelect() çağrıldıktan sonra, daha önce yazıldığı gibi koşullar değerlendirilir.



Yeni emir geldiğinde önce bunu seçip hataları kontrol ediyoruz:

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

Emri seçtikten sonra GetLastError() fonksiyonunu kullanarak hata kodunu alıyoruz. Sonra Print() fonksiyonunu kullanarak kodu günlüğe yazdırırız ve ResetLastError() fonksiyonunu kullanarak hata kodunu sıfıra sıfırlarız, böylece diğer durumlar için bir sonraki GetLastError() çağrısında aynı hata kodunu almayacağız.

Hataları kontrol ettikten sonra, emir başarıyla seçildiyse durumunu kontrol edin:

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

Emir başlatıldı durumundaysa, yani doğruluğu kontrol edilmiş ancak henüz kabul edilmemişse, o zaman yakın bir zamanda yürütülmesi beklenir ve biz sadece emrin işlenmekte olduğunu bildiren bir Alert() veririz ve sonraki OnTrade() çağrısında biletini kaydederiz. Alert() yerine başka türde bildirimleri kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki kodda

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

tüm emir listesinden son emir biletini döndürür.



OrdersTotal()-1, en son emri almamız gerektiğini belirtir. OrdersTotal() fonksiyonu toplam emir sayısını verdiği için (örneğin, listede 1 emir varsa, OrdersTotal() 1 değerini verir) ve emir dizin numarası 0'dan sayılır, ardından son emrin dizin numarasını elde etmek için toplam emir sayısından 1 çıkarmalıyız (OrdersTotal() 1 verirse, bu emrin indeks numarası 0'a eşit olacaktır). Ve OrderGetTicket() fonksiyonu sırası geldiğinde kendisine numaranın iletileceği emir biletini verir.

Bu, ilk koşuldu, genellikle ilk OnTrade() çağrısında tetiklenir. Ardından, OnTrade() çağrısında karşılanan ikinci koşul gelir, emir yürütüldüğünde geçmişe iner ve pozisyon açılmalıdır.

Emir eksikse, geçmişe geçtiyse, kesinlikle burada olmalıdır! Bu nedenle, emir durumunu almak için HistoryOrderGetInteger() fonksiyonunu kullanarak emir geçmişine başvururuz. Ve belirli bir emrin geçmiş verilerini okumak için biletine ihtiyacımız vardır. Bunun için ilk koşulsa gelen emrin bileti LastOrderTicket değişkeninde depolanmıştır.



Böylece, HistoryOrderGetInteger() için birinci parametre olarak emir biletini ve ikinci olarak gerekli özelliğin türünü belirten emir durumunu elde ederiz. Emir durumunu almaya çalıştıktan sonra hata kodunu alıp günlüğe yazıyoruz. Çalışmamız gereken emriniz henüz geçmişe geçmediyse ve buna hitap etmemiz durumunda gereklidir (deneyimler bunun mümkün olduğunu ve oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Bu makalenin başında bunun hakkında yazdım).

Bir hata oluşursa, çalışılacak veri olmadığından ve aşağıdaki koşullardan hiçbiri karşılanmadığından işleme durur. Ve HistoryOrderGetInteger() çağrısı başarılıysa ve emir "Emir tamamen yürütüldü" durumundaysa:

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

Ardından başka bir bildirimde bulunun:

Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" );

Ve bu emir tarafından başlatılan sözleşmeyi işleme koyalım. İlk önce sözleşmenin yönünü (DEAL_ENTRY özelliği) öğrenin. Yön Alış veya Satış değil, Piyasaya giriş , Piyasadan çıkış , Ters veya Durum kaydı göstergesidir . Böylece DEAL_ENTRY özelliğini kullanarak emrin açık pozisyona mı, kapalı pozisyona mı yoksa terse mi ayarlandığını öğrenebiliriz.

Sözleşmeyi ve sonuçlarını analiz etmek için, aşağıdaki yapıyı kullanarak geçmişe de başvuralım:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

Bu, emirlerle aynı şekilde çalışır:

HistoryDealsTotal(), toplam sözleşme sayısını verir. En son sözleşmenin numarasını almak için HistoryDealsTotal() değerinden 1 çıkarırız. Elde edilen anlaşma sayısı, seçilen sözleşmenin biletini HistoryDealGetInteger() fonksiyonuna ileten HistoryDealGetTicket() fonksiyonuna iletilir. Ve belirtilen bilet ve özellik türüne göre HistoryDealGetInteger(), sözleşmenin yönünü verecektir.

Piyasaya giriş yönünü detaylı olarak inceleyelim. Diğer yönler, hemen hemen aynı şekilde işlendikleri için kısaca ele alınacaktır:

HistoryDealGetInteger()'den elde edilen ifadenin değeri, bir eşleşme bulunana kadar durum bloklarının değerleriyle karşılaştırılır. Piyasaya girdiğimizi, yani Satış emrini açtığımızı varsayalım. Ardından birinci blok yürütülecektir:

case DEAL_ENTRY_IN :

Bloğun başında, sözleşmenin oluşturulması hakkında bilgilendirilirsiniz. Aynı zamanda bu bildirim, her şeyin yolunda olmasını ve sözleşmenin işleme koyulmasını sağlar.

Bildirimden sonra, sözleşmenin türünü analiz eden başka bir anahtar bloğu gelir:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

Sözleşme hakkında geçmişten bilgi alın - belirtilen özellik dışında daha önce olduğu gibi. Bu sefer Alış veya Satış sözleşmesi yapılıp yapılmadığını bilmek için DEAL_TYPE öğesini belirtmelisiniz. Sadece Alış ve Satış türlerini analiz ediyorum, ancak bunların yanında dört tane daha var. Ancak bu kalan dört tür sözleşme daha az yaygındır, bu nedenle dört durum bloğu yerine bunlar için yalnızca bir varsayılan blok kullanılır. Tür koduyla birlikte bir Alert() verecektir.

Muhtemelen kodda fark ettiğiniz gibi, sadece Alış ve Satış pozisyonlarının açılması değil, aynı zamanda artışları da işlenir. Pozisyonun ne zaman artırıldığını ve ne zaman açıldığını belirlemek için, gerçekleştirilen sözleşme hacmini ve bu sözleşmenin sonucu olan pozisyonu karşılaştırmanız gerekir. Pozisyon hacmi gerçekleştirilen sözleşme hacmine eşitse, bu pozisyon açılmıştır ve pozisyon ve sözleşme hacimleri farklıysa, bu pozisyon artırılmıştır. Bu, hem Alış pozisyonları ('0' bloğu durumunda) hem de Satış pozisyonları ('1' bloğu durumunda) için geçerlidir. Son blok, Alış ve Satış dışındaki tüm durumları ele alan varsayılandır. İşlemin tamamı, HistoryDealGetInteger() fonksiyonu tarafından verilen tür koduyla ilgili bildirimden oluşur.

Ve son olarak, son sorun pozisyonlarla çalışma ile ilgilidir. Bu, Zararı Durdur ve Kar Al değerlerindeki değişikliklerin işlenmesidir. Pozisyon parametrelerinden hangisinin değiştiğini bilmek için, parametrelerinin mevcut ve önceki durumunu karşılaştırmamız gerekir. Pozisyon parametrelerinin mevcut değerleri her zaman servis fonksiyonları kullanılarak elde edilebilir, ancak önceki değerler kaydedilmelidir.

Bunun için pozisyon parametrelerini yapı dizisine kaydedecek özel bir fonksiyon yazacağız:

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Error #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

Bu fonksiyonu kullanmak için global değişkenler bildirim bloğuna aşağıdaki kodu eklemeliyiz:

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

GetPosition() fonksiyonu prototipi uzun zaman önce www.mql4.com makalelerinde bulunuyordu, ancak şimdi bulamadım ve kaynak belirtemiyorum. Bu fonksiyonun çalışmasını ayrıntılı olarak tartışmayacağım. Mesele şu ki, referans yoluyla bir parametre olarak, mevcut zamanda açık olan pozisyonlar ve parametrelerinin değerleri hakkındaki tüm bilgilerin iletildiği _position türünde (pozisyon alanlarına karşılık gelen alanlara sahip yapı) bir dizi geçirilir.

Pozisyon parametrelerindeki değişiklikleri uygun şekilde izlemek için _position türünde iki dizi oluşturalım. Bunlar PositionList[] (pozisyonların mevcut durumu) ve PrevPositionList[] (pozisyonların önceki durumu) dizileridir.

Pozisyonlarla çalışmaya başlamak için, sonraki çağrıyı OnInit() ve OnTrade() çağrısının sonuna eklemeliyiz:

GetPosition(PrevPositionList);

Ayrıca Ontrade() çağrısının başına şu çağrıyı eklemeliyiz:

GetPosition(PositionList);

Şimdi PositionList[] ve PrevPositionList[] dizilerinde sırasıyla mevcut ve önceki OnTrade() çağrısındaki pozisyonlar hakkında bilgi elimizde olacak.

Şimdi sl ve tp'deki gerçek izleme değişiklikleri kodunu ele alalım:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Stop Loss changed from " + PrevPositionList[i].sl + " to " + PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Take Profit changed from " + PrevPositionList[i].tp + " to " + PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

Gördüğümüz gibi, kod çok büyük değil, ancak bu yalnızca önemli hazırlık çalışmaları nedeniyledir. Bunu inceleyelim.

Her şey şu koşulla başlar:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

Burada ne emirlerin ne de pozisyonların verilmediğini veya silinmediğini görüyoruz. Koşul karşılanırsa, büyük olasılıkla bazı pozisyonların veya emirlerin parametreleri değişmiştir.

Fonksiyonun başında iki değişken bildirilir:

_alerts - değişikliklerle ilgili tüm bildirimleri depolar.

modify - değişikliklerle ilgili mesajları yalnızca gerçekten yapılmışlarsa görüntülemenize olanak tanır.