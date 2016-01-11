Handels-Ereignisse im Expert Advisor mit Hilfe der OnTrade() Funktion bearbeiten

Jeder Händler, der auf MQL Experts schreibt, muss über kurz oder lang berichten, wie sein Expert arbeitet. Oder er muss vielleicht SMS oder E-Mail Benachrichtigungen über die Aktionen des Expert implementieren. Auf jeden Fall müssen bestimmte Ereignisse, die im Markt passieren, oder von einem Expert ausgeführte Handlungen, "festgehalten" werden und Benutzer darüber in Kenntnis gesetzt werden.

In diesem Beitrag möchte ich Ihnen erklären, wie Sie die Bearbeitung von Handels-Ereignissen implementieren können und Ihnen meine Implementierung anbieten.

Es geht also um die Bearbeitung der folgenden Ereignisse:

1. Wie funktioniert das?



Bevor wir beginnen, beschreibe ich zunächst ganz allgemein wie Handels-Ereignisse funktionieren sowie kurz alle dafür notwendigen Details.

In MQL5 gibt es vorgegebene und benutzerdefinierte Ereignisse. Uns interessieren die vorgegebenen Ereignisse, insb. das Handels-Ereignis.

Jedes Mal wenn eine Handels-Operation abgeschlossen ist, wir das Handels-Ereignis erzeugt. Und ebenfalls jedes Mal nach einem erzeugten Handels-Ereignis wird die OnTrade() Funktion aufgerufen. Die Bearbeitung von Aufträgen und Positionen erfolgt ganz exakt innerhalb der OnTrade() Funktion.

2. Expert Template



Legen wir also zunächst einen neuen Expert Advisor an. Klicken Sie dazu im MetaEditor auf Datei -> Neu, um den MQL5 Assistenten zu starten. Wählen Sie Expert Advisor und klicken auf Weiter. Geben Sie im Dialog "Allgemeine Eigenschaften des Expert Advisors" den Namen des Expert Advisors und ggf. Ihre eigenen Daten ein. Ich habe meinen Expert Advisor "TradeControl" genannt. Entweder Sie übernehmen diesen Namen oder wählen einen eigenen. Es spielt keine Rolle. Als nächstes legen wir alle Parameter fest, so wie sie beim Schreiben eines Experten spontan erzeugt werden.

Fertig! Das Expert Advisor Template ist angelegt und wir müssen ihm nun die OnTrade() Funktion hinzufügen.



Als Ergebnis sollten Sie folgenden Code erhalten:

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. Mit Positionen arbeiten



Beginnen wir mit dem einfachsten Handels-Ereignis - der Eröffnung und Abschluss von Positionen. Dazu sollte man zunächst wissen, welche Vorgänge ablaufen, nachdem man auf "Verkaufen" und "Kaufen" gedrückt hat.

Wenn wir einen Aufruf in der OnTrade() Funktion platzieren:

Alert ( "The Trade event occurred" );

sehen wir, dass nach der Eröffnung per Marktfunktion OnTrade() und gemeinsam mit ihr, unsere Warnung vier Mal ausgeführt wurde:

Abb. 1 Warnungen



Warum wird OnTrade() viermal aufgerufen und wie können wir auf diese Warnungen reagieren? Um das herauszufinden, genügt ein kurzer Blick in die Dokumentation :

OnTrade Diese Funktion wird aufgerufen, wenn das Handels-Ereignis eintritt. Dies geschieht, sobald die Liste der platzierten Order, geöffneten Positionen, Auftrags-History und Abschluss-History verändert wird.

Lassen Sie mich hier einen Punkt erwähnen:

Während der Abfassung dieses Beitrags und meinen Gesprächen mit Entwicklern, habe ich herausgefunden, dass Veränderungen in der History nicht zum Aufruf von OnTrade() führen! Tatsächlich wird die OnTrade() Funktion nur dann aufgerufen, wenn die Liste der platzierten Order und geöffneten Positionen verändert wird! Bei der Entwicklung von Steuerungsprogrammen für Handels-Ereignisse werden Sie evtl. bemerken, dass ausgeführte Order und Abschlüsse in der History mit zeitlicher Verzögerung erscheinen und Sie sie nicht bearbeiten können, solange die OnTrade() Funktion läuft.

Aber zurück zu den Ereignissen. Wie wir gesehen haben, taucht das Handels-Ereignis vier Mal auf, wenn Sie per Markt öffnen:

Erzeugung einer Order, der per Markt geöffnet werden soll. Ausführung die Order. Übergabe der kompletten Order in die History. Eröffnung der Position.

Um diesen Prozess im Terminal verfolgen zu können, müssen Sie die Order-Liste im "Handel"-Tab des MetaTrader Fenster beachten:

Abb. 2 Order-Liste im "Handel"-Tab



Sobald Sie eine Position (er)öffnen (z.B. unten), erscheint in die Order-Liste eine Order, die den Status gestartet hat (Fig. 2). Dies verändert die Liste der platzierten Orders, und das Handels-Ereignis wird aufgerufen. Die OnTrade() Funktion wird nun zum ersten Mal aktiviert. Danach wird ein Abschluss per erzeugter Order ausgeführt. Die OnTrade() Funktion wird zum zweiten Mal ausgeführt. Sobald der Abschluss ausgeführt ist, werden die abgeschlossene Order und ihr ausgeführter Abschluss an History geschickt, und die OnTrade() Funktion ein drittes Mal aufgerufen. Im letzten Schritt wird eine Position per ausgeführten Abschluss geöffnet und die OnTrade() Funktion ein viertes Mal aufgerufen.

Um den Moment der Eröffnung der Position "festzuhalten", müssen Sie, jedes Mal wenn Sie OnTrade() aufrufen, die Order-Liste sowie die Order- und Abschluss-History analysieren. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam!

Also, die OnTrade() Funktion ist aufgerufen. Wir müssen nun wissen, ob sich die Anzahl der Orders im "Handel"-Tab verändert hat. Dazu müssen wir die Anzahl der Orders in der Liste zum Zeitpunkt des vorherigen OnTrade() Aufrufs mit der Anzahl der Orders jetzt vergleichen. Um herauszufinden, wie viele Orders die Liste augenblicklich enthält, verwenden wir die OrdersTotal() Funktion. Und um zu erfahren, wie viele Orders beim vorherigen Aufruf gelistet waren, brauchen wir den Wert von OrdersTotal() in jedem OnTrade() Aufruf. Dazu erzeugen wir eine spezielle Variable:

int OrdersPrev = 0 ;

Der OrdersPrev Variable wird am Ende der OnTrade() Funktion der Wert von OrdersTotal() zugewiesen.

Hier sollten Sie auch Situationen berücksichtigen, in denen der Expert Advisor läuft, und die Liste offene Orders enthält. Expert muss sie erkennen können, daher muss in der OnInit() Funktion der OrdersPrev Variable ebenfalls der Wert von OrdersTotal() zugewiesen werden. Diese Veränderungen, die wir gerade in Expert gemacht haben, sehen folgendermaßen aus:

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Jetzt kennen wir also die Anzahl der Orders für die aktuellen und zurückliegenden Aufrufe und können daher herausfinden, wann die Order in der Liste auftauchte und wann sie, aus welchen Gründen auch immer, wieder verschwand. Dazu verwenden wir folgende Bedingung:

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

Hier zeigt sich dann, dass die Order in der Liste auftaucht (mehrere Orders können nicht gleichzeitig angezeigt werden), falls wir im vorherigen Aufruf weniger Orders haben als aktuell. Ist jedoch das Gegenteil der Fall, also derzeit weniger Orders als im vorigen OnTrade() Aufruf, wird die Order aus irgendeinem Grund entweder ausgeführt oder storniert. Fast die gesamte Arbeit mit Positionen fängt mit diesen zwei Bedingungen an.



Nur Stop Loss und Take Profit verlangen ein anderes Vorgehen. Ich füge nun der OnTrade() Funktion den Code hinzu, der mit den Positionen funktioniert. Sehen wir ihn uns an:

void OnTrade () { Alert ( "Trade event occurred" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Error #" ,_GetLastError, " Order is not found!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "Error #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "Sell is reversed to Buy on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "Buy is reversed to Sell on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "Indicates the state record. Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Achten Sie darauf, dass Sie zu Beginn des Programms die folgenden Variablen deklariert haben:

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

Doch zurück zu den Inhalten von OnTrade().



Sie können die Warnung am Anfang auskommentieren, doch ich lasse das. Als Nächstes geht es um die HistorySelect() Funktion. Sie generiert eine Liste der Abschluss- und Auftrags-History für den angegebenen Zeitraum, der durch zwei Parameter der Funktion festgelegt ist. Wird diese Funktion nicht aufgerufen, bevor man zur Abschluss- und Auftrags-History geht, erhalten wir keinerlei Information, da die History-Listen leer sind. Nach dem Aufruf von HistorySelect(), werden die Bedingungen untersucht, so wie es kurz zuvor geschrieben wurde.



Sobald eine neue Order hinzukommt, wählen wir sie zunächst aus und prüfen sie auf Fehler:

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

Nachdem die Order gewählt wurde, erhalten wir mit Hilfe der GetLastError() Funktion einen Fehler-Code. Mit Hilfe der Print() Funktion drucken wir den Code ins Logbuch und setzen den Fehlercode mit Hilfe der ResetLastError() Funktion auf Null, damit wir beim nächsten GetLastError() Aufruf bei anderen Situationen nicht noch einmal den selben Fehlercode erhalten.

Wenn die Order erfolgreich ausgewählt wurde, muss nach der Fehlerüberprüfung ihr Status geprüft werden:

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

Besitzt die Order den Status gestartet, ist also auf Exaktheit geprüft, wird sie wohl in naher Zukunft ausgeführt werden. Also geben wir einfach eine Alert(), die besagt, dass diese Order bearbeitet wird und speichern ihr Ticket für den nächsten OnTrade() Aufruf. Anstelle einer Alert(), können Sie natürlich auch jede andere Art von Meldung verwenden.

Im obigen Code ?????

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

liefert das letzte Auftragsticket aus der gesamten Auftragsliste.



OrdersTotal()-1 gibt an, dass wir die jüngste Order bekommen müssen. Da die OrdersTotal() Funktion die Gesamtzahl der Orders liefert (z.B. wenn 1 Order in der Liste ist, gibt OrdersTotal() 1 zurück), und die Auftrags-Indexnummer von 0 ab gezählt wird, müssen wir die Gesamtzahl der Order um 1 vermindern, um die Indexnummer der letzten Order zu erhalten (wenn OrdersTotal() 1 liefert, ist die Indexnummer dieses Auftrags 0). Die OrderGetTicket() Funktion ihrerseits, liefert das Order-Ticket, dessen Nummer an sie übertragen wird.

Dies ist die erste Bedingung, die üblicherweise beim ersten OnTrade() Aufruf ausgelöst wird. Die nun folgende, zweite Bedingung wird beim zweiten OnTrade() Aufruf erfüllt, dann wenn die Order ausgeführt wird, in die History eingetragen ist und sich die Position öffnen sollte.

Fehlt die Order in der Liste, dann steht sie bereits in der History und muss definitiv dort vorhanden sein! Daher fragen wir mit Hilfe der HistoryOrderGetInteger() Funktion die Order-History ab, um den Orde-Status zu sehen. Wir können die History-Daten einer bestimmten Order nur einsehen, wenn wir ihr Ticket haben. Und dazu wurde in der ersten Bedingung das Ticket der ankommenden Order in der LastOrderTicket Variable gespeichert.



Wir erhalten also den Order-Statuts, wenn wir das Order-Ticket als den ersten Parameter für HistoryOrderGetInteger() angeben, und die Art der gewünschten Eigenschaft als zweiten. Nachdem wir den Order-Status abgefragt haben, erhalten wir den Fehlercode und schreiben diesen ins Logbuch. Dies ist wichtig, falls Ihr Order, mit dem wir arbeiten müssen, noch nicht in der History steht, und wir auf sie zugreifen (die Erfahrung zeigt, dass dies möglich ist und oft vorkommt. Zu Beginn dieses Beitrags habe ich das bereits ausführlich geschildert.)

Sollte ein Fehler auftreten, hält die Bearbeitung an, da es keine zu bearbeitenden Daten gibt und keine der folgenden Bedingungen erfüllt ist. War der HistoryOrderGetInteger() Aufruf jedoch erfolgreich und der Order-Status lautet "Order ist komplett ausgeführt",

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

erhält man eine andere Benachrichtigung:

Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" );

Jetzt können wir also zur Bearbeitung des Abschlusses gehen, der durch diese Order in Gang gesetzt wurde. Zunächst müssen wir die Richtung des Abschlusses herausfinden (DEAL_ENTRY Eigenschaft). Mit Richtung ist nicht Kaufen oder Verkaufen gemeint, sondern in den Markt , aus dem Markt , Umkehren oder Angabe des Statusberichts . Mit Hilfe der DEAL_ENTRY Eigenschaft finden wir heraus, ob die Order auf Position eröffnen, Position abschließen oder auf Umkehren eingestellt ist.

Zur Analyse des Abschlusses und seiner Ergebnisse, fragen wir Hilfe der folgenden Konstruktion ebenfalls die History ab:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

Das funktioniert genauso wie bei den Orders:

HistoryDealsTotal() liefert die Gesamtzahl der Abschlüsse. Um die Zahl des jüngsten Abschlusses zu erhalten, ziehen wir vom HistoryDealsTotal()-Wert 1 ab. Die sich daraus ergebende Zahl des Abschlusses wird an die HistoryDealGetTicket() Funktion übertragen, die ihrerseits das Ticket des gewählten Abschlusses an die HistoryDealGetInteger() Funktion übergibt. Und HistoryDealGetInteger() per festgelegtem Ticket und Art der Eigenschaft liefert die Richtung des Abschlusses.

Betrachten wir uns nun die Richtung in den Markt genauer. Die anderen Richtungen werden nur kurz angesprochen, das sie fast genauso bearbeitet werden:

Der Wert des Ausdrucks, den uns HistoryDealGetInteger() geliefert hat, wird mit den Werten der Case-Blocks verglichen, bis eine Übereinstimmung gefunden wird. Angenommen, wir gehen in den Markt, eröffnen also die Verkaufs-Order, wird der erste Block ausgeführt:

case DEAL_ENTRY_IN :

Am Anfang des Blocks werden Sie über die Erzeugung des Abschlusses informiert. Zugleich stellt diese Nachricht auch sicher, dass alles in Ordnung war und der Abschluss bearbeitet wird.

Nach der Benachrichtigung kommt ein weiterer Switch-Block, der die Art des Abschlusses analysiert:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

Informationen zum Abschluss stehen in der History - so wie vorhin auch, nur ohne festgelegte Eigenschaft. Sie müssen jetzt den DEAL_TYPE angeben, um zu wissen, ob ein Kauf- oder Verkauf-Abschluss gemacht wird. Ich gehe hier nur auf Kauf und Verkauf ein. Es gibt aber noch vier weitere. Doch diese vier weiteren Abschlusstypen sind weniger häufig, sodass für sie anstelle von vier Case-Blocks nur ein Standard-Block verwendet wird. Es erscheint ein Alert() mit dem Typen-Code.

Wie Sie vielleicht bereits im Code festgestellt haben, wird nicht nur die Eröffnung von Kauf- und Verkaufs-Positionen verarbeitet, sondern auch ihre Zuwächse. Um festzustellen, wann die Position einen Zuwachs erfahren hat und wann sie eröffnet wurde, müssen Sie das Volumen des ausgeführten Abschlusses und die Position, die das Ergebnis dieses Abschlusses wurden, miteinander vergleichen. Ist das Volumen der Position gleich dem Volumen des ausgeführten Abschlusses, ist diese Position eröffnet worden. Sind Volumen der Position und des Abschlusses verschieden, hat diese Position einen Zuwachs erfahren. Dies gilt sowohl für Kauf- (im Case '0' Block) als auch Verkauf-Positionen (im Case '1' Block). Der letzte Block ist eine Standardeinstellung, die alle Situationen jenseits von Kauf und Verkauf bearbeitet. Die gesamte Bearbeitung besteht aus einer Meldung über den Typ-Code, der von der HistoryDealGetInteger() Funktion geliefert wurde.

Zum Schluss betrachten wir uns den letzten Schritt bei der Arbeit mit Positionen: die Bearbeitung von Veränderungen in den Stop Loss und Take Profit Werten. Um herauszufinden, welche Positions-Parameter geändert wurden, müssen wir den aktuellen und vorherigen Parameter-Status einer Position überprüfen. Die aktuellen Werte der Positions-Parameter erhält man immer mit Hilfe der Service-Funktionen, doch sollten die zurückliegenden Werte gespeichert werden.

Dazu schreiben wir eine spezielle Funktion, die die Positions-Parameter im Struktur-Array ablegt:

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Error #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen wir den folgenden Code in den Block der globalen Variablen-Deklarierung einfügen:

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

Früher war der Prototyp der GetPosition() Funktion in den www.mql4.com Beiträgen zu finden, doch habe ich ihn jetzt dort nicht mehr gefunden und kann die Quelle daher nicht angeben. Die Arbeit dieser Funktion erkläre ich deswegen nicht im Einzelnen. Der Punkt ist, dass, sobald ein Parameter per Verweis ein Array des Typs _position überträgt (eine Struktur mit Feldern, die den Positionen-Feldern entsprechen), alle Informationen über die aktuell offenen Positionen und Werte ihrer Parameter an diesen übertragen werden.

Um die Veränderungen in den Positions-Parametern bequem nachverfolgen zu können, erzeugen wir zwei Arrays des Typs _position: PositionList[] (aktueller Status der Positionen) und PrevPositionList[] (voriger Status der Positionen).

Um mit der Arbeit an Positionen beginnen zu können, müssen wir den nächsten Aufruf in OnInit() und am Ende von OnTrade() hinzufügen:

GetPosition(PrevPositionList);

Und ebenfalls auch zu Anfang von Ontrade():

GetPosition(PositionList);

In den uns nun zur Verfügung stehenden PositionList[] und PrevPositionList[] Arrays befindet sich Information über Positionen im aktuellen bzw. vorhigen OnTrade() Aufruf.

Sehen wir uns nun den tatsächlichen Code zum Nachverfolgen von Änderungen in SL und TP an:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Stop Loss changed from " + PrevPositionList[i].sl + " to " + PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Take Profit changed from " + PrevPositionList[i].tp + " to " + PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

Dieser Code ist gar nicht so umfangreich, das liegt allein an der immensen Vorarbeit. Ein Blick auf die Einzelheiten:

Alles fängt mit der Bedingung an:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

Wir erkennen, dass weder Order noch Positionen platziert oder gelöscht wurden. Wird die Bedingung erfüllt, haben sich höchstwahrscheinlich die Parameter einiger Positionen oder Orders verändert

Zu Beginn der Funktion sind zwei Variablen deklariert:

_alerts - speichert alle Meldungen über Veränderungen.

modify - zeigt Ihnen Meldungen über tatsächlich stattgefundene Veränderungen an.