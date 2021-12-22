Traitement des événements de trade dans Expert Advisor à l'aide de la fonction OnTrade()

Tout trader qui écrit Experts sur MQL est tôt ou tard confronté à la nécessité de rendre compte de la façon dont son Expert travaille. Ou il peut avoir besoin de mettre en place un système de notification par SMS ou par e-mail sur les actions de l'Expert. Dans tous les cas, nous devons « saisir » certains événements, survenus sur le marché ou des actions effectuées par un expert, et informer les utilisateurs.

Dans cet article, je souhaite vous expliquer comment vous pouvez appliquer le traitement des événements de trade et vous proposer mon application.

Dans cet article, nous examinerons le traitement des événements suivants :

1. Comment ça marche ?



Avant de commencer, en termes généraux, je vais décrire le fonctionnement des événements de trade et tous les détails nécessaires seront expliqués à la volée.

Il existe des événements prédéfinis et personnalisés dans MQL5. Nous nous intéressons aux prédéfinis, en particulier à l'événement Trade.

L'événement Trade est généré à chaque fois, lorsque l'opération Trade est terminée. Chaque fois après la génération de l'événement Trade, la fonction OnTrade() est appelée. Le traitement des ordres et des positions se fera exactement à l'intérieur de la fonction OnTrade().

2. Modèle d'expert



Créons donc un nouvel Expert Advisor. Dans MetaEditor, cliquez sur File -> New pour lancer l'assistant MQL5. Sélectionnez Expert Advisor et cliquez sur Suivant. Dans la boîte de dialogue « Propriétés générales de l'Expert Advisor », saisissez le Nom de l'Expert Advisor et vos propres données, si nécessaire. J'ai nommé mon Expert Advisor comme « TradeControl ». Vous pouvez prendre ce nom ou choisir le vôtre, ce n'est pas important. Nous ne spécifierons aucun paramètre, car ils seront créés à la volée lors de l'écriture d'un expert.

C’est fait ! Le modèle Expert Advisor est créé, nous devons y ajouter la fonction OnTrade().



En conséquence, vous devriez obtenir le code suivant :

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. Gestion des positions



Commençons par l'événement Trade le plus simple - les positions d'ouverture et de clôture. Tout d'abord, vous devez comprendre quels processus se produisent après avoir appuyé sur les boutons « Vendre » et « Acheter ».

Si nous demandons la fonction OnTrade() :

Alert ( "The Trade event occurred" );

Nous verrons alors qu'après l'ouverture par la fonction Market OnTrade() et avec elle, notre Alerte a été exécutée quatre fois :

Figure 1. Alertes



Pourquoi OnTrade() est demandé quatre fois, et comment pouvons-nous répondre à ces alertes ? Pour comprendre cela, examinons la documentation :

Je me dois de mentionner une chose, ici :

Lors de la rédaction de cet article et de la communication avec les développeurs, j'ai constaté que les changements dans l’historique n’aboutissent pas à l’appel OnTrade() ! Le fait est que la fonction OnTrade() n'est demandée que lorsque la liste des ordres passés et des positions ouvertes est modifiée ! Lors du développement d'un gestionnaire d'événements de trading, vous pouvez être confronté au fait que les ordres et les transactions exécutés peuvent apparaître dans l'historique avec un retard, et vous ne pourrez pas les traiter lorsque la fonction OnTrade () est en cours d'exécution.

Revenons maintenant aux événements. Comme nous l'avons vu, lorsque vous ouvrez par Market, l'événement Trade se produit 4 fois :

Création d'un ordre d'ouverture par Market. Exécution de la transaction Passer un ordre complet, de l’ordre à l'historique. Ouverture de Position

Pour suivre ce processus dans le terminal, faites attention à la liste des ordres dans l'onglet « Trade » de la fenêtre MetaTrader :

Figure 2. Liste des ordres dans l'onglet «Trade »



Une fois que vous avez ouvert une position (down, par exemple), dans la liste des commandes apparaît une commande qui a le statut mis en marche (Fig. 2). Cela modifie la liste des ordres passés et l'événement Trade est appelé. C'est la première fois que la fonction OnTrade() est activée. Ensuite, une transaction est exécutée par ordre créé. A ce stade, la fonction OnTrade() est exécutée une deuxième fois. Dès que la transaction est exécutée, l'ordre terminé et sa transaction exécutée seront envoyés à l'historique, et la fonction OnTrade() est appelée une troisième fois. Au dernier stade, une position est ouverte par transaction exécutée et la fonction OnTrade() est appelée la quatrième fois.

Pour « saisir » le moment de l'ouverture de la position, chaque fois que vous demandez OnTrade(), vous devez analyser la liste des ordres, l'historique des ordres et l'historique des transactions. C'est ce que nous allons faire maintenant !

D’ac, la fonction OnTrade() est demandée, et nous avons besoin de savoir si le nombre des ordres a changé dans l'onglet « Trade ». Pour ce faire, nous devons comparer le nombre des ordres dans la liste au moment de l’appel précédent OnTrade() et maintenant. Pour savoir combien d’ordres se trouvent actuellement dans la liste, nous utiliserons la fonction OrdersTotal(). Et pour savoir combien d’ordres ont été répertoriés lors de l'appel précédent, nous devrons conserver la valeur des OrdersTotal() dans chaque appel OnTrade(). Pour ce faire, nous allons créer une variable spéciale :

int OrdersPrev = 0 ;

À la fin de la fonction OnTrade(), la variable OrdersPrev sera assignée avec la valeur OrdersTotal().

Vous devez également tenir compte de la situation lorsque vous exécutez Expert Advisor et qu'il y a déjà des ordres en attente dans la liste. L'Expert doit être capable de les repérer, donc dans la fonction OnInit(), la variable OrdersPrev doit également être assignée avec la valeur OrdersTotal(). Les modifications que nous venons d'effectuer dans l'Expert ressembleront à ce qui suit :

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Maintenant que nous connaissons le nombre des ordres pour les appels en cours et antérieurs, nous pouvons savoir quand l’ordre est apparu dans la liste et quand, pour une raison ou une autre, il a disparu. Pour ce faire, nous utiliserons la condition suivante :

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

Donc, il s'avère que si pour l'appel précédent, nous avons moins d’ordres que maintenant, l’ordre apparaît dans la liste (plusieurs ordres ne peuvent pas apparaître simultanément), mais si c'est le contraire, c'est-à-dire maintenant nous avons moins d’ordres que lors d’un précédent appel OnTrade( ), alors l’ordre est soit exécuté soit annulé pour une certaine raison quelconque. Presque tout le travail avec les positions commence par ces deux conditions.



Seuls le Stop Loss et le Take Profit nécessitent un travail séparé avec eux. À la fonction OnTrade(), j'ajouterai le code, qui fonctionne avec les positions. Examinons-le :

void OnTrade () { Alert ( "Trade event occurred" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Error #" ,_GetLastError, " Order is not found!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "Error #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "Sell is reversed to Buy on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "Buy is reversed to Sell on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "Indicates the state record. Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Assurez-vous également qu'au début du programme vous avez déclaré les variables suivantes :

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

Revenons sur le contenu OnTrade().



Vous pouvez commenter l'alerte au début, mais je vais laisser cela pour aborder la fonction HistorySelect(). Elle génère une liste des transactions et de l'historique des commandes pour la période spécifiée, qui est définie par deux paramètres de la fonction. Si cette fonction n'est pas appelée avant d'accéder à l'historique des transactions et des ordres, nous n'obtiendrons aucune information car les listes d'historique seront vides. Après avoir appelé HistorySelect(), les conditions sont évaluées, comme cela a été écrit juste auparavant.



Lorsqu'un nouvel ordre arrive, nous la sélectionnons d'abord et vérifions les erreurs :

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

Après avoir sélectionné l’ordre, nous obtenons le code d'erreur à l'aide de la fonction GetLastError(). Ensuite, en utilisant la fonction Print(), nous imprimons le code dans le journal et en utilisant la fonction ResetLastError(), nous réinitialisons le code d'erreur à zéro, donc lors du prochain appel GetLastError() pour d'autres situations, nous n'obtiendrons pas le même code d'erreur.

Après avoir vérifié les erreurs, si l’ordre a été sélectionné avec succès, vérifiez son statut :

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

Si l’ordre au statut de mis en marche, c'est-à-dire qu'il est vérifié pour son exactitude, mais pas encore accepté, alors il devrait être exécuté dans un proche avenir, et nous donnons simplement une Alerte() notifiant que l’ordre est en cours de traitement et enregistrons son ticket sur le prochain appel OnTrade(). Au lieu d'Alert(), vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de notifications.

Le code ci-dessus

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

renverra le dernier ticket des ordres de la liste complète des ordres.



OrdersTotal()-1 indique que nous devons obtenir le dernier ordre. Étant donné que la fonction OrdersTotal() renvoie le nombre total d’ordres (par exemple, s'il y a 1 ordre dans la liste, alors OrdersTotal() renvoie 1), et le numéro d'indice de l’ordre est compté à partir de 0, puis pour obtenir le numéro d'indice du dernier ordre, nous devons soustraire 1 du nombre total des ordres (si OrdersTotal() renvoie 1, alors le numéro d'indice de cet ordre sera égal à 0). Et la fonction OrderGetTicket() renverra à son tour le ticket d’ordre, dont le numéro lui sera transmis.

C'était la première condition, elle est généralement déclenchée lors du premier appel OnTrade(). Vient ensuite la deuxième condition, qui est remplie lors du deuxième appel OnTrade(), lorsque l'ordre est exécuté, est transmis à l'historique et cela devrait suffire pour ouvrir la position.

Si l’ordre manque dans la liste, c'est qu'il est entré dans l'historique, car il doit bien y être ! Par conséquent, nous faisons appel à l'historique des ordres en utilisant la fonction HistoryOrderGetInteger() pour obtenir le statut de l’ordre. Et pour lire les données de l'historique d'un ordre particulier, nous avons besoin de son ticket. Pour cela, si pour la première condition, le ticket de l’ordre entrant a été stocké dans la variable LastOrderTicket,



alors, nous obtenons le statut de l’ordre, indiquant le ticket d’ordre comme premier paramètre pour HistoryOrderGetInteger(), et le type de propriété nécessaire - comme second. Après avoir essayé d'obtenir le statut de l’ordre, nous obtenons le code d'erreur et l'inscrivons dans le journal. C'est nécessaire au cas où votre ordre, avec lequel nous devons travailler, n'a pas encore réussi à entrer dans l'historique, et nous y faisons appel (l'expérience montre que cela est possible et dans la plupart des cas ainsi. J'ai écrit à ce sujet au début de cet article).

Si une erreur se produit, le traitement s'arrête car il n'y a pas de données avec lesquelles travailler et aucune des conditions suivantes n'est remplie. Et si l'appel HistoryOrderGetInteger() a réussi et que l’ordre a le statut d’ « Ordre entièrement exécuté » :

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

Alors, donnez une autre notification :

Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" );

Et passons au traitement de la transaction, qui a été invoquée par cet ordre. Tout d'abord, recherchez la direction de la transaction (DEAL_ENTRY). La direction n’est pas Buy ou Sell , mais Entrée dans Market , Sortie du Market , Inversion ou Indication d’enregistrement du statut . Ainsi, en utilisant la propriété DEAL_ENTRY, nous pouvons savoir si l'ordre a été défini en position ouverte, en position fermée ou en position inversée.

Pour analyser la transaction et ses résultats, faisons également appel à l'historique en utilisant la construction suivante :

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

Cela fonctionne de la même manière qu'avec les ordres :

HistoryDealsTotal() renvoie le nombre total de transactions. Pour obtenir le nombre de dernières transactions, nous soustrayons 1 de la valeur de HistoryDealsTotal(). Le nombre de transactions en résultant est transmis à la fonction HistoryDealGetTicket(), qui à son tour transmet le ticket de la transaction sélectionnée à la fonction HistoryDealGetInteger(). Et l’HistoryDealGetInteger() par ticket et type de propriété spécifiés renverra la direction de la transaction..

Examinons en détail la direction de l' entrée en Market . Les autres directions seront abordées brièvement, car elles sont traitées presque de la même manière :

La valeur d’expression, obtenue à partir de HistoryDealGetInteger(), est comparée aux valeurs des blocs de cas, jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée. Supposons que nous entrons sur le marché, c'est-à-dire que nous ouvrons l'ordre de vente. Alors, le premier bloc sera exécuté :

case DEAL_ENTRY_IN :

Au début du bloc, vous recevez notification de la création de la transaction. Dans le même temps, cette notification garantit que tout allait bien et que la transaction est en cours de traitement.

Après la notification vient un autre bloc de commutation, qui analyse le type de transaction :

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

Obtenez des informations sur la transaction à partir de l'historique - de la même manière que précédemment, à l'exception de la propriété spécifiée. Cette fois, vous devez spécifier le DEAL_TYPE pour savoir si une transaction d'achat ou de vente est effectuée. J'analyse uniquement les types d'achat et de vente, mais à part eux, il y en a quatre autres. Mais ces quatre types de transactions restantes sont moins courantes, donc au lieu de quatre blocs de cas, un seul bloc par défaut est utilisé pour eux. Cela donnera une Alert() avec le code de type.

Comme vous l'avez probablement remarqué dans le code, non seulement les ouvertures de positions Achat et Vente sont traitées, mais aussi leur incrémentation. Pour déterminer quand la position a été incrémentée et quand elle a été ouverte, vous devez comparer le volume de transaction exécutée et la position qui est devenue le résultat de cette transaction. Si le volume de position est égal au volume de transaction exécutée - cette position a été ouverte, et si les volumes de position et de transaction sont différents - cette position a été incrémentée. Ceci s'applique à la fois aux positions d'achat (dans le cas du bloc '0') et aux positions de vente (dans le cas du bloc '1'). Le dernier bloc est le bloc par défaut, qui gère toutes les situations autres que l'achat et la vente. L'ensemble du traitement consiste en une notification sur le code de type, renvoyée par la fonction HistoryDealGetInteger().

Et enfin, la dernière préoccupation concerne le travail avec les positions. Il s'agit du traitement des modifications des valeurs Stop Loss et Take Profit. Pour savoir lequel des paramètres de position a changé, nous devons comparer le statut actuel et antérieur de ses paramètres. Les valeurs actuelles des paramètres de position peuvent toujours être obtenues à l'aide des fonctions de service, mais les valeurs précédentes doivent être enregistrées.

Pour cela, nous écrirons une fonction spéciale, qui enregistrera les paramètres de position dans le tableau des structures :

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Error #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

Pour utiliser cette fonction, nous devons ajouter le code suivant dans le bloc de déclaration des variables globales :

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

Le prototype de la fonction GetPosition() a été trouvé il y a longtemps dans les articles de www.mql4.com, mais je n'ai pas pu le trouver maintenant et je ne peux pas spécifier la source. Je ne vais pas détailler le travail de cette fonction. Le fait est que, en tant que paramètre par référence, un tableau de type _position (structure avec des champs correspondant aux champs de position) a été transmis, auquel toutes les informations sur les positions actuellement ouvertes et les valeurs de leurs paramètres sont transmises.

Pour suivre facilement les changements dans les paramètres de position, créons deux tableaux de type _position. Ce sont PositionList[] (le statut actuel des positions) et PrevPositionList[] (le statut antérieur des positions).

Pour commencer à travailler avec les positions, nous devons ajouter le prochain appel dans OnInit() et à la fin de OnTrade() :

GetPosition(PrevPositionList);

Également au début d'Ontrade(), nous devons ajouter l'appel :

GetPosition(PositionList);

Désormais, dans les tableaux PositionList[] et PrevPositionList[] à notre disposition, vous trouverez respectivement des informations sur les positions sur l'appel OnTrade() actuel et précédent.

Considérons maintenant le code réel de suivi des modifications dans sl et tp :

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Stop Loss changed from " + PrevPositionList[i].sl + " to " + PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Take Profit changed from " + PrevPositionList[i].tp + " to " + PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

Comme on le voit, le code n'est pas trop gros, mais c'est uniquement à cause du travail préparatoire énorme. Approfondissons cela.

Tout commence par la condition :

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

Ici, nous voyons que ni les ordres ni les positions n'ont été placés ou supprimés. Si la condition est remplie, il est fort probable que les paramètres de certaines positions ou ordres ont changé.

Au début de la fonction, deux variables sont déclarées :

_alerts - stocke toutes les notifications sur les changements.

modifier - vous permet d'afficher des messages sur les changements uniquement s'ils l'étaient vraiment.