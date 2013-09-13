EA 交易中采用OnTrade() 函数处理交易事件

利用 MQL 编写“EA 交易”的任何交易者，或早或晚都会面临报告其“EA 交易”如何起作用的必要性。也可能需要实现“EA 交易”行动相关的短信或电子邮件通知。不管哪种情况，我们都得“捕捉”市场中发生特定事件或某个“EA 交易”执行的行动，并通知用户。

我会用本文为您讲解可以如何实现交易事件的处理，并提供我的实现。

我们拟于本文中处理下述事件：

1. 它是如何运作的呢？



在我们开始之前，我会笼统地描述一下交易事件的运行方式，而所有必要的详情则看到哪讲到哪。

MQL5 中有预定义与自定义两种事件。而我们感兴趣的是预定义事件，尤其是交易事件。

每当交易操作完成时，都会生成“交易”事件。每当“交易”事件生成之后，又都会调用 OnTrade() 函数。订单与持仓的处理将于 OnTrade() 函数内精确执行。

2. “EA 交易”模板



那么，我们来创建一个新的“EA 交易”。于 MetaEditor 中点击 File -> New 以启动 MQL5 向导。选择 Expert Advisor 并点击 Next。在 "General properties of the Expert Advisor" 对话框中输入“EA 交易”的 Name （名称），必要时还包括您自己的数据。我将自己的“EA 交易”命名为 "TradeControl"。您可以用这个名称或是自己选一个，这不重要。我们不会指定任何参数，因为参数都会在编写某“EA 交易”时动态创建。

好了！“EA 交易”模板已创建，我们得将 OnTrade() 函数添加进去。



如此一来，您就会得到下述代码：

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. 持仓操作



我们从最简单的交易事件 - 开仓平仓开始吧。首先，您要知道，按下 "Sell" 和 "Buy" 按钮后会有哪些进程发生。

如果我们在 OnTrade() 函数中置入一个调用：

Alert ( "Trade事件发生了" );

之后我们就会看到，通过市场函数 OnTrade() 开仓后，我们的 Alert （警报）随同其执行了四次：

图 1. 警报



为什么会调用 OnTrade() 4 次，我们又该如何应对这些警报呢？为了解这些，我们来查询一下说明文档：

OnTrade 此函数会在交易事件发生时被调用。如果已下订单、新建持仓、订单历史和交易历史列表有变更时，也会发生此事件。

这里有一件事不得不提：

撰写本文并与开发人员们交流时，我发现 历史方面的变更并不会导致 OnTrade() 调用 ！所以实际情况是，OnTrade() 函数只会在已下订单和新建持仓列表有变更时才被调用！开发交易事件句柄时，您可能会发现已执行订单与交易于历史中的显示会有延迟，而且如果 OnTrade() 函数正在运行，则您不能处理它们。

现在我们返回事件。正如我们所见 - 如果由市场开仓，则“交易”事件会发生 4 次：

创建由市场开仓的订单。 交易执行。 将完成的订单传递给历史。 开仓。

想要在终端中跟踪此过程，则要注意 MetaTrader 窗口 "Trade" 选项卡中的订单列表：

图 2. "Trade" 选项卡中的订单列表



一旦您建仓（比如 down），订单列表中就会出现一个带有 started 状态的订单（图 2）。这样会更改已下订单列表，并调用 Trade 事件。这是第一次激活 OnTrade() 函数。然后是由创建的订单执行交易。在此阶段，OnTrade() 函数被第二次执行。交易一执行，完成的订单及其执行的交易就会被发送到历史，而 OnTrade() 函数则会被第三次调用。最后阶段，由已执行交易开仓，而 OnTrade() 函数又被第四次调用。

想要“捕捉”开仓时机，您每次调用 OnTrade() 都要对订单列表、订单历史和交易历史进行分析。而这也正是我们马上要做的！

好了，OnTrade() 函数已被调用，我们需要看看 "Trade" 选项卡中的订单数量是否有变化。所以，我们必须对比上一次 OnTrade() 调用与当前调用列表中订单的数量。为知道列表中当前有多少订单，我们会使用 OrdersTotal() 函数。而为得知上一次调用列出了多少订单，我们会保留每一次 OnTrade() 调用的 OrdersTotal() 值。我们会为此创建一个专用变量：

int OrdersPrev = 0 ;

于 OnTrade() 变量的结尾处，将 OrdersTotal() 的值赋给 OrdersPrev 变量。

您还要考虑到运行“EA 交易”时列表中已存在挂单的情况。“EA 交易”必须具备认出它们的能力，如此一来，OnInit() 函数中的 OrdersPrev 变量亦必须被指定为 OrdersTotal() 的值。我们刚刚在“EA 交易”中做出的改动如下：

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

我们现在知道了当前与上一次调用的订单的数量 - 我们可以看出订单于此列表中出现的时间，也能看出其因某种理由消失的时间。为达此目的，我们会采用下述条件：

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

结果显示：如果上一次调用时我们的订单数量少于当前的数量，则该订单会显示于列表中（多个订单不可同时显示）；但如果是相反的情况，我们当前的订单数量多于上一次 OnTrade() 调用的数量，则此订单或被执行或基于某种原因取消。几乎所有持仓操作都从这两种条件开始。



只有“止损”与“获利”要求一种独立的持仓操作。我会向 OnTrade() 函数添加持仓操作的代码。我们一起来看一下：

void OnTrade () { Alert ( "Trade 事件发生" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "错误 #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "订单到达有待处理" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Error #" ,_GetLastError, " 订单没有找到!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "错误 #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "订单被执行, 进入交易" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " 订单发起交易 #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "建立买入仓位， 货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "买入仓位增加， 货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "卖出仓位被建立，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "卖出仓位增加，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "未被处理的类型代码: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " 订单发起交易 #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "卖出仓位部分平仓，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " 利润 = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "卖出仓位平仓，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " 利润 = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "买入仓位部分平仓，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " 利润 = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "买入仓位平仓，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " 利润 = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "没有处理的类型代码: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " 订单引发交易 #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "卖出被反转为买入，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " 利润 = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "买入被反转为卖出，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " 利润 = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "未被处理的类型代码: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "指出为状态记录. 未被处理的类型代码: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

而且您一定要在程序的开头即声明下述变量：

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

我们返回到 OnTrade() 内容。



您可以注释掉开头的“警报”，但我会继续下一步前往 HistorySelect() 函数。它会针对指定时间段生成一个交易与订单历史列表，而该列表由此函数的两个参数定义。如果此函数未于前往交易及订单历史之前调用，则我们不会获取到任何信息，因为历史列表会是空的。条件会在调用 HistorySelect() 后被评估，与之前所述一样。



有新订单时，我们首先选择它，再检查有无错误：

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

选好订单后，我们利用 GetLastError() 函数获取错误代码。然后再用 Print() 函数将代码记入日志，再利用 ResetLastError() 函数将错误代码重置为零，如此一来，下次再有其它情况有 GetLastError() 调用时，我们就不会再看到相同的错误代码了。

错误检查之后，如果已成功选定订单，则会检查其状态：

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "订单到来，有待处理" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

如果订单为 started 状态（即，处于接受错误检查状态），尚未被接受，则其有望于近期被执行，而我们也只需简单地给出一个 Alert()，通知订单正被处理，并将其标签保存于下一次 OnTrade() 调用。您还可以使用任何其它种类的通知来替代 Alert()。

上述代码中的

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

会返回整个订单列表的最后一个订单标签。



OrdersTotal()-1 表明我们需要获取最新的订单。因为 OrdersTotal() 函数会返回订单的总数（比如说，如果列表中有 1 个订单，则 OrdersTotal() 会返回 1），而且订单索引编号从 0 开始计数，那么，想要获取上一次订单的索引编号，我们必须在订单总数的基础上减掉 1（如果 OrdersTotal() 返回 1，则此订单的索引编号为 0）。而 OrderGetTicket() 函数反过来又会返回订单标签，哪个编号会传递给它。

此为第一种条件，通常会在第一次 OnTrade() 调用时被触发。接下来是第二种条件，会在第二次 OnTrade() 调用时碰到 - 当订单被执行、被载入历史且应开仓时。

如果列表中未见订单，则其已被载入历史，肯定就在那里！因此，我们利用 HistoryOrderGetInteger() 函数诉诸订单历史获取订单状态。而且想要读取特定订单的历史数据，我们需要其标签。如是第一种情况，则新订单的标签会被存储到 LastOrderTicket 变量中。



我们由此获得了订单状态，将订单标签指定为 HistoryOrderGetInteger() 的第一个参数，而 needed property 类型则作为第二个参数。试着获取订单状态之后，我们会获取错误代码并将其写入日志。如果您需要操作的订单尚未进入历史，这样就是有必要的，而且我们也诉诸于它（经验表明这是可能的，而且非常有可能。我在本文开头已有论述）。

如果出现错误，则进程停止，因为已经没有要处理的数据，且不符合下述任何条件。以及，如果 HistoryOrderGetInteger() 调用成功且订单已声明 "Order is fully executed"（订单已完全执行）：

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

然后再给出另一个通知：

Alert (LastOrderTicket, "订单被执行，转向交易" );

接下来我们会处理由此订单调用的交易。首先，查明交易方向（DEAL_ENTRY 属性）。方向并不是指 买入 或 卖出 ，而是 进入市场 、 退出市场 、 反向 或 状态记录的指标 。由此，利用 DEAL_ENTRY 属性我们可以清楚订单是否已被设置为开仓、平仓或反向开仓。

为对交易及其结果进行分析，我们还诉诸于采用下述构造的历史：

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

其工作方式与订单相同：

HistoryDealsTotal() 会返回交易总数。想知道最新交易的编号，我们可以在 HistoryDealsTotal() 值的基础上减掉 1。作为结果的交易数量会被传递至 HistoryDealGetTicket() 函数，反过来它又会将选定交易的标签传递给 HistoryDealGetInteger() 函数。而按指定标签与属性类型分类的 HistoryDealGetInteger() 则会返回交易的方向。

我们来仔细研究研究 进入市场 的方向。其它的方向也会稍带谈到，因为它们的处理方式都大同小异：

由 HistoryDealGetInteger() 获取的表达式的值，与案例块的各个值进行对比，直至找到匹配。假设我们要进入市场，即，建立 Sell 订单。则第一个块会被执行：

case DEAL_ENTRY_IN :

块的开头会通知您交易创建相关的信息。同时该通知还可确保一切正常，交易正被处理。

通知过后还有一个分析交易类型的交换块：

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "建立买入仓位，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "买入仓位增加，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "卖出仓位建立，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "卖出仓位增加，货币对 " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "未处理的类型代码: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

从历史获取交易相关信息 - 除指定的属性外，方式皆与此前相同。此时您必须指定 DEAL_TYPE 以明确到底是执行 Buy 还是 Sell 交易。我只分析了 Buy 和 Sell 两种类型，除此之外还有四种类型。但剩余的四种交易类型不太常见，所以它们只采用一种默认块来替代四种案例块。它会给出一个带类型代码的 Alert()。

您在代码中可能已经注意到了，被处理的不仅是 Buy（买入）和 Sell（卖出）持仓的建立，还有其增量。想要确定持仓何时增加、何时被建 - 您需要对比执行的交易数量与持仓数量，由此形成本交易的结果。如果持仓数量等于执行交易的数量 - 此持仓已被建立；而如果持仓数量与交易数量不同 - 此持仓已被增加。这适用于 Buy持仓（于案例 '0' 块中）和 Sell持仓（于案例 '1' 块中）。最后是默认块，处理 Buy 与 Sell 以外的所有其它情况。整个进程由 HistoryDealGetInteger() 函数返回的类型代码相关的通知构成。

最后，有关操作持仓的最后一个顾虑。就是对于“止损”与“获利”值变动的处理。想知道哪个持仓参数被改动了，我们需要对比其参数的当前与之前的状态。持仓参数的当前值始终可以利用服务函数获取，但此前的值则要靠保存。

为此我们编写了一个专用函数，可将持仓参数保存到结构数组：

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Error #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

欲使用此功能，我们必须将下述代码添加到全局变量声明块中：

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

GetPosition() 函数原型是很长时间以前在 www.mql4.com 文章中找到的，但我现在找不到了，也不能指定源。我并不想详细地探讨该函数的作用。重点在于：作为引用传递 _position 类型数组（带有与持仓字段对应字段的结构）的一个参数，有关当前新建持仓及其参数值的所有信息都被传递至此。

为方便跟踪持仓参数中的变化，我们创建两个 _position 类型的数组。分别为 PositionList[] （持仓的当前状态）和 PrevPositionList[] （持仓的上一个状态）。

想开始操作持仓，我们必须向 OnInit() 和 OnTrade() 的末尾添加下一个调用：

GetPosition(PrevPositionList);

还必须在 Ontrade() 的开头添加此调用：

GetPosition(PositionList);

现在 PositionList[] 与 PrevPositionList[] 数组中将是我们自行支配的、分别与当前与此前 OnTrade() 调用持仓相关的信息。

现在，我们一起来看看跟踪 sl 与 tp 中变化的实际代码：

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "货币对 " +PositionList[i].symbol+ " 止损价位从 " + PrevPositionList[i].sl + " 改为 " + PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "货币对 " +PositionList[i].symbol+ " 获利价位从 " + PrevPositionList[i].tp + " 改为 " + PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

我们可以看到，代码量不算太大，但这只是海量准备工作的结果。我们深入研究一下。

此代码皆由条件开始：

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

我们由此看出，没有订单或持仓被下达或删除。如符合条件，则很可能某些持仓或订单的参数已被更改。

函数的开头声明了两个变量：

_alerts - 存储变更相关的所有通知。

modify - 允许您显示变更相关信息（只有真正存在变更时）。