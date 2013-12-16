Procesando los eventos de transacciones en el Expert Advisor por medio de la función OnTrade()

Cualquier operador que escriba expertos en MQL, tendrá que enfrentarse, antes o después, a la necesidad de obtener información sobre el funcionamiento del experto. O puede que necesite implementar mensajería móvil (SMS) o notificaciones por e-mail sobre las acciones de los expertos. En cualquier caso, debemos "capturar" ciertos eventos del mercado o las acciones realizadas por un experto y comunicarlo a los usuarios.

En este artículo me gustaría contaros como podemos implementar el procesamiento de los eventos sobre transacciones y mostraros mi implementación.

En este artículo vamos a considerar el procesamiento de los siguientes eventos:

1. ¿Cómo funciona?



Antes de empezar describiré, en términos generales, cómo ocurren los eventos de transacciones y explicaré todos los detalles sobre la marcha.

En MQL5 existen eventos predefinidos y personalizados. A nosotros nos interesan los eventos predefinidos, particularmente el evento Trade.

El evento Trade se genera cada vez que se completa una transacción. Cada vez que se genera el evento Trade se llama a la función OnTrade(). El procesamiento de las órdenes y posiciones se produce en el interior de la función OnTrade().

2. Plantilla Expert



Vamos a crear un nuevo asesor experto. En MetaEditor haga clic en en Archivo -> Nuevo para ejecutar el MQL5 Wizard. Seleccione el asesor experto y haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo "Propiedades generales del asesor experto" introduzca el nombre del asesor experto y sus datos si es necesario. Yo he nombrado a mi asesor experto "TradeControl". Puede usar este nombre o el suyo propio, esto no es lo importante. No especificaremos ningún parámetro ya que estos se van a crear sobre la marcha cuando escribamos el experto.

¡Terminado! Ya hemos creado la plantilla del asesor experto, ahora tenemos que incorporarle la función OnTrade().



Obtendremos como resultado el siguiente código:

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. Trabajando con posiciones



Comencemos con un evento de transacciones simple: la apertura y cierre de posiciones. En primer lugar, debemos saber qué procesos tienen lugar cuando pulsamos los botones "Vender" y "Comprar".

Si hacemos una llamada en la función OnTrade():

Alert ( "El evento ha ocurrido" );

Veremos que, tras la apertura por parte de la función OnTrade() y paralelamente a ella, nuestra alerta se ejecuta cuatro veces:

Figura 1. Alertas



¿Por qué se llama cuatro veces a la función OnTrade()? y ¿cómo podemos responder a estas alertas? Para comprender esto revisemos la documentación:

Aquí debo mencionar algo:

Al escribir este artículo y contactar con los programadores, me dí cuenta de que ¡los cambios en el historial no generan una llamada a la función OnTrade()! Lo que ocurre es que la función OnTrade() solo es llamada ¡cuando se cambia la lista de órdenes cursadas y la de posiciones abiertas! Al desarrollar controladores de eventos de transacciones puede encontrarse con que las órdenes ejecutadas y los contratos pueden aparecer en el historial con cierto retardo y, en esta situación, no podrá procesarlas mientras la función OnTrade() se está ejecutando.

Volvamos ahora a los eventos. Como hemos visto, cuando abrimos a través del mercado, el evento Trade se genera 4 veces:

Crear una orden para abrir a través del mercado. Ejecutar la transacción. Pasar la orden completa al historial. Apertura de posición.

Para seguir este proceso en el terminal, preste atención a la lista de órdenes en la pestaña "Trade" de la ventana de MetaTrader :

Figura 2. Lista de órdenes en la pestaña "Trade"



Una vez que abrimos una posición (p.ej. abajo), en la lista de órdenes aparece una orden que tiene el estado comenzada (Fig. 2). Esto modifica la lista de órdenes cursadas y se llama al evento "Trade". La función OnTrade se activa la primera vez. Y entonces se ejecuta un contrato por parte de la orden creada. En esta etapa, la función OnTrade() es ejecutada por segunda vez. En el momento en el que el contrato es ejecutado, la orden completa y su contrato son enviados al historial y se llama a la función OnTrade() por tercera vez. En esta etapa, el contrato ejecutado abre una posición y se llama a la función OnTrade() por cuarta vez.

Para "capturar" el momento de apertura de la posición, cada vez que se llama a OnTrade() debemos analizar la lista de órdenes, el historial de órdenes y el historial de contratos. ¡Esto es, precisamente, lo que vamos a hacer a continuación!

De acuerdo, la función OnTrade() es llamada y necesitamos saber si el número de órdenes ha cambiado en la pestaña "Trade". Para hacer esto, debemos comparar el número de órdenes en la lista en el momento de la llamada previa a OnTrade() y también ahora. Para conocer cuántas órdenes hay en la lista en este momento usaremos la función OrdersTotal(). Y para conocer cuántas órdenes se han listado en la llamada previa tendremos que mantener el valor de OrdersTotal() en cada llamada a OnTrade(). Para esto vamos a crear una variable especial:

int OrdersPrev = 0 ;

Al final de la función OnTrade() a la variable OrdersPrev se le asignará el valor de OrdersTotal().

También deberíamos considerar la situación en la que ejecutamos el asesor experto y todavía existen órdenes pendientes en la lista. El experto debería ser capaz de detectarlas y, por tanto, a la función OnInit() se le debe asignar el valor de OrdersTotal(). Los cambios que acabamos de realizar en el experto quedarían como se muestra a continuación:

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Ahora que conocemos el número de órdenes para las llamadas actuales y previas, podemos averiguar cuándo aparece la orden en la lista y cuándo esta, por cualquier motivo, ha desaparecido. Para hacer esto usaremos la siguiente condición:

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

Por tanto, resulta que si en la llamada previa tenemos menos órdenes que ahora, la orden aparece en la lista (no pueden aparecer múltiples órdenes simultáneamente), pero si ocurre lo contrario, p.ej. tenemos ahora menos órdenes que en una llamada previa de OnTrade(), entonces la orden puede ser ejecutada o cancelada por algún motivo. Casi todo el trabajo con posiciones comienza con estas dos condiciones.



Solo Stop Loss y Take Profit han de ser configuradas de forma distinta. Voy a añadir el código a la función OnTrade(), que trabaja con posiciones. Veámoslo a continuación:

void OnTrade () { Alert ( "Ha ocurrido un evento Trade" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Error #" ,_GetLastError, " Order is not found!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "Error #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Una posición Buy ha sido abierta en el par" , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Una posición Buy ha sido incrementada en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Una posición Sell ha sido abierta en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Una posición Buy ha sido incrementada en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Código no procesado del tipo: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Parte de la posición Sell ha sido cerrada en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Una posición Sell ha sido cerrada en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Parte de una posición Buy ha sido cerrada en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Una posición Buy ha sido cerrada en el par" , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "Código no procesado del tipo: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "Sell se ha invertido a Buy en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "Buy se ha invertido a Sell en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "Código no procesado del tipo: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "Indica el registro del estado. Código no procesado del tipo: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Asegúrese también de que al principio del programa ha declarado las siguientes variables:

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

Volvamos ahora a los contenidos de OnTrade().



Puede comentar la alerta al comienzo, pero dejaré que Siguiente vaya a la función HistorySelect(). Esto genera un historial de contratos y órdenes para el período de tiempo señalado que viene definido por dos parámetros de la función. Si esta función no es llamada antes de ir al historial de contratos y órdenes, no obtendremos ninguna información ya que las listas del historial estarán vacías. Después de llamar a HistorySelect() se evalúan las condiciones tal y como se escribió antes.



Cuando llegan nuevas órdenes primero las seleccionamos y verificamos los errores:

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

Después de seleccionar la orden obtenemos el código de error usando la función GetLastError(). A continuación, usando la función Print() escribimos el código y usando la función ResetLastError() restablecemos el código de error a cero y, de esta forma, en la próxima llamada a GetLastError() para otras situaciones no nos aparecerá el mismo error.

Después de verificar los errores, si la orden se ha seleccionado con éxito verificamos su estado:

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "La orden ha llegado para el procesado" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

Si la orden tiene el estado iniciada, p.ej. ha sido corregida pero no aceptada, entonces se espera a que sea ejecutada próximamente y simplemente damos un Alert() notificando que la orden está siendo procesada y guardamos su ticket en la próxima llamada a OnTrade(). En lugar de Alert() puede usar cualquier otro tipo de notificación.

En el código anterior, la línea

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

devolverá el ticket de la última orden a partir de la lista completa de órdenes.



OrdersTotal()-1 indica que necesitamos obtener la última orden. Como la función OrdersTotal() devuelve el número total de órdenes (p.ej. si el orden es 1, OrdersTotal() devolverá 1) y el número de índice de orden se cuenta desde 0, para obtener el número de índice de la última orden debemos restar 1 del total de números de órdenes (si OrdersTotal() devuelve 1, el número de índice de esta orden será igual a 0). Y la función OrderGetTicket() devolverá el ticket de la orden cuyo número le haya sido pasado.

Lla primera condición fue la considerada en la primera llamada de OnTrade(). A continuación le sigue la segunda condición que se cumple en la segunda llamada a OnTrade(), cuando la orden es ejecutada, cedida al historial y la posición se abre.

Si la orden no se encuentra en la lista, entonces se cedió al historial, ¡debe estar ahí! Por tanto, recurrimos al historial de órdenes usando la función HistoryOrderGetInteger() para obtener el estado de la orden. Y para leer los datos históricos de una orden concreta necesitamos su ticket. Por ello, si se cumple la primera condición, el ticket de la orden de llegada ha sido almacenado en la variable LastOrderTicket.



De este modo, obtenemos el estado de la orden, indicando el ticket de la orden como primer parámetro para HistoryOrderGetInteger() y el tipo propiedad requerida como segundo. Después de intentar obtener el estado de la orden obtenemos el código de error y lo escribimos en el diario. Esto es necesario en caso de que nuestra orden, con la que necesitaremos trabajar, no ha sido aún introducida en el historial y recurrimos a él (la experiencia demuestra que esto es muy probable. He escrito sobre esto al comienzo de este artículo).

Si ocurre un error, se detiene el proceso al no haber datos con los que trabajar y ninguna de las siguientes condiciones se cumplen. Y si la llamada de HistoryOrderGetInteger() tuvo éxito y la orden tiene el estado "orden completamente ejecutada":

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

Entonces realizamos otra notificación:

Alert (LastOrderTicket, "Orden ejecutada, yendo al contrato" );

Y ahora vamos a procesar la transacción que fue invocada por esta orden. En primer lugar averiguamos la dirección de la transacción (propiedad DEAL_ENTRY). La dirección no es la de comprar o vender sino la de entrando al mercado , saliendo del mercado , inverso o indicación del registro del estado . De esta forma, usando la propiedad DEAL_ENTRY podemos averiguar si la orden fue establecida a la posición abierta, cerrada o inversa.

Para analizar el contrato y sus resultados, vamos a recurrir al historial usando la siguiente construcción:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

Funciona de igual forma que con los demás:

HistoryDealsTotal() devuelve el número total de contratos. Para obtener el número del último contrato restamos 1 al valor de HistoryDealsTotal(). El número resultante para el contrato se pasa a la función HistoryDealGetTicket(), que a su vez pasa el tique del contrato seleccionado a la función HistoryDealGetInteger(). Y la función HistoryDealGetInteger() devolverá la dirección del contrato.

Vamos a examinar en detalle la dirección de entrando al mercado . Trataremos las demás direcciones en breve, ya que serán procesadas casi de la misma forma:

El valor de la expresión obtenido de HistoryDealGetInteger() se compara con los valores de los bloques de la instancia hasta que se encuentra una coincidencia. Supongamos que entramos al mercado, p.ej. abriendo una orden de venta. El primer bloque será entonces ejecutado:

case DEAL_ENTRY_IN :

Al comienzo del bloque se nos notifica sobre la creación de un contrato. Al mismo tiempo, esta notificación asegura que todo marcha correctamente y que el contrato está siendo procesado.

Tras la notificación viene otro bloque de opción que analiza el tipo de contrato:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "La posición Buy ha sido abierta en el par" , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "La posición Buy se ha incrementado en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "La posición Sell ha sido abierta en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "La posición Sell se ha incrementado en el par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Código no procesado del tipo: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

Obtiene información sobre el contrato a partir del historial -de la misma forma que anteriormente, excepto la propiedad especificada. En esta ocasión debemos especificar el DEAL_TYPE para saber qué contrato, comprar o vender, se ha realizado. Solo analizo los tipos "comprar" y "vender", pero además de estos hay otros cuatro. No obstante, estos cuatro tipos restantes son menos frecuentes, por lo que en lugar de cuatro solo se utiliza un bloque por defecto. Este genera un evento Alert() con el código tipo.

Como habrá podido advertir en el código, no solo se procesan las aperturas de las posiciones "comprar" y "vender" sino también su incremento. Para saber cuándo se ha incrementado la posición y cuando se ha abierto, necesitamos comparar el volumen del contrato y la posición ejecutado como consecuencia de este contrato. Si el volumen de la posición es igual al volumen del contrato ejecutado, entonces la posición ha sido abierta, mientras que si el volumen de la posición y el del contrato son distintos, entonces la posición ha sido incrementada. Esto es aplicable tanto a las posiciones "comprar" (en el caso del bloque "0") como a las posiciones "vender" (en el caso del bloque "1"). El último bloque es el bloque por defecto que gestiona las situaciones distintas a "comprar" y "vender". El proceso completo consiste en la notificación sobre el código tipo devuelto por la función HistoryDealGetInteger().

Y para terminar, un último aspecto sobre el trabajo con posiciones. El procesamiento de los cambios producidos en los valores de Stop Loss y Take Profit. Para saber cuál ha sido el parámetro que ha cambiado en una posición necesitamos comparar los estados actuales de dichos parámetros con los anteriores. Los valores actuales de los parámetros de la posición siempre pueden obtenerse mediante funciones de servicio, pero los parámetros previos deben haberse guardado.

Para ello, vamos a escribir una función especial que guardará los parámetros de la posición en la matriz de estructuras:

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Error #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

Para usar esta función debemos añadir el siguiente código al bloque de declaración de las variables globales:

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

El prototipo de la función GetPosition() se encuentra desde hace tiempo en los artículos de www.mql4.com, pero no podría encontrarlo ahora y no puedo indicar la fuente. No voy a tratar aquí el papel de esta función en detalle. El caso es que como parámetro ha pasado una matriz del tipo _position (estructura con campos correspondientes a los campos de la posición) para la que toda la información sobre las posiciones abiertas actualmente y los valores de sus parámetros ha sido pasada.

Para hacer un seguimiento correcto de los cambios en los parámetros de la posición vamos a crear dos matrices del tipo _position. Estas son PositionList[] (el estado actual de las posiciones) y PrevPositionList[] (el estado previo de las posiciones).

Para empezar a trabajar con posiciones debemos añadir la próxima llamada a la función OnInit() y también al final de OnTrade().

GetPosition(PrevPositionList);

Debemos también añadir la siguiente llamada al comienzo de OnTrade():

GetPosition(PositionList);

Ahora, en las matrices PositionList[] y PrevPositionList[] tendremos información disponible sobre la llamada actual y previa a OnTrade() respectivamente.

Vamos a ver ahora el código para el seguimiento de los cambios en sl y tp:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Stop Loss changed from " + PrevPositionList[i].sl + " to " + PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Take Profit changed from " + PrevPositionList[i].tp + " to " + PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

Como vemos, el código no es demasiado extenso, pero esto es debido a la gran cantidad de trabajo que hemos realizado antes. Vamos a profundizar en ello.

Comienza con la condición siguiente:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

Aquí vemos que no se han eliminado ni las órdenes ni las posiciones. Si la condición se cumple, lo más probable es que los parámetros de algunas posiciones u órdenes hayan cambiado.

Al comienzo de la función se declaran dos variables:

_alerts, que guarda todas las notificaciones sobre los cambios.

modify, que nos permite visualizar en pantalla los mensajes sobre los cambios solo si estos se han producido.