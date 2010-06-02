Создание и публикация отчетов о результатах торговли, отправка SMS-сообщений

Введение

В данной статье описано как с помощью советника, индикатора или скрипта сформировать отчет о результатах торговли в виде html-файла и загрузить его по протоколу FTP на WWW-сервер; рассматривается вопрос отправки уведомлений о торговых событиях по электронной почте, которые могут поступать на мобильный телефон в виде SMS-сообщений.

Для лучшего понимания материала, описанного в этой статье, читателю рекомендуется быть знакомым с языком HTML (HyperText Markup Language).

Для осуществления возможности загрузки отчетов на WWW-сервер по FTP-протоколу необходимо наличие WWW-сервера (им может быть любой компьютер), данные на который можно загружать по протоколу FTP. Для осуществления возможности получения уведомлений о торговых событиях в виде SMS-сообщений, необходимо наличие шлюза EMAIL-SMS (эту услугу предоставляет большинство операторов мобильной связи и сторонние организации).

1. Создание отчета и его отправка по протоколу FTP

Напишем программу на языке MQL5, которая формирует отчет о торговле и отправляет его по FTP-протоколу. Для начала оформим ее в виде скрипта, в дальнейшем ее можно использовать как готовый блок, который можно вставлять в советники и индикаторы. В советниках, например, этот готовый модуль можно использовать в качестве обработчика событий Trade или Timer, запускать после выполнения торгового запроса или назначить одно из действий для события ChartEvent. В индикаторах можно аналогичным образом включать этот блок в обработчики событий Timer или ChartEvent.

Пример отчета, формируемого программой, можно увидеть на рис.1, рис.2 и рис.3, либо загрузив по ссылке, расположенной в конце статьи.

Рисунок 1. Пример отчета - таблица сделок и позиций

Рисунок 2. Пример отчета - график баланса

Рисунок 3. Пример отчета - график цены по текущему инструменту

В таблице сделок и позиций (рис.1.) все сделки для удобства разделены на позиции. В левой части таблицы показаны объем, время и цена входов в рынок (открытия позиции и добавлений), в правой - выходов из рынка (частичного или полного закрытия позиции). При перевороте сделка разбивается на две части - закрытие одной позиции и открытие следующей.

Под таблицей сделок и позиций выводится график изменения баланса (по оси абсцисс откладывается время), а в самом низу - график цены по текущему инструменту.

Программа создает файлы "report.html", "picture1.gif" и "picture2.gif" (html-файл отчета, рисунок с графиком баланса и рисунок с графиком цены) в директории каталог_установки_MetaTarder5\MQL5\Files, и, если в настройках торгового терминала разрешена отправка по протоколу FTP - отправляет эти три файла на сервер. Дополнительно потребуются еще два файла, содержащие картинки со стрелками, указывающими направление открытой позиции - покупка или продажа ("buy.gif" и "sell.gif"). Можно взять уже готовые картинки (ссылка на загрузку в конце статьи) или нарисовать в любом графическом редакторе. Эти два файла должны располагаться на WWW-сервере в том же директории, что и файл "report.html".

В качестве входных параметров в программу передается время начала и конца интервала, за который формируется отчет. В нашем примере концом отчетного интервала является текущее время, а пользователь выбирает один из вариантов отчетного периода: за весь период, за последний день, неделю, месяц, год.

Несколько слов о том, как происходит создание отчета. У торгового сервера запрашивается вся доступная история сделок, сделки из полученного списка обрабатываются по порядку. Массив deal_status[] хранит информацию о том, была ли обработана сделка или нет. Индексом элементов этого массива является номер сделки в полученном от торгового сервера списке сделок, а значения элементов интерпретируются следующим образом: 0 - сделка еще не обрабатывалась, 1 - сделка уже частично обработана (переворот), 127 - сделка уже полностью обработана (другие значения не используются и зарезервированы для будущего использования).



Массив symb_list[] содержит список названий финансовых инструментов, по которым велась торговля, а массив lots_list[] - объемы открытых позиций по каждому из инструментов на момент обработки данной сделки. Положительные значения объема соответствует длинным позициям, отрицательные - коротким. Значение объема равное нулю означает, что по этому инструменту нет открытых позиций. Если в процессе обработки сделок встречается финансовый инструмент, которого нет в списке инструментов (массиве symb_list[]) - он добавляется, а количество финансовых инструментов (переменная symb_total) увеличивается на единицу.



При обработке каждой сделки анализируются и последующие сделки по этому же финансовому инструменту до тех пор, пока позиция не будет закрыта, или пока не будет переворот позиции. Анализируются только те сделки, для которых значение массива deal_status[] меньше 127, после обработки сделки соответствующему элементу массива deal_status[] присваивается значение 127, а если эта сделка является переворотом позиции - значение 1. Если время, когда позиция была открыта, попадает в отчетный интервал (заданный переменными StartTime и EndTime) - записывается в отчет информация о данной позиции (все входы и выходы).

Кроме формирования таблицы сделок, открывается новый график по текущему финансовому инструменту, для него указываются необходимые свойства и происходит запись скриншота с помощью функции ChartScreenShot() - таким образом, получаем изображение с графиком цены по текущему инструменту. Далее на этом графике маскируется ценовой график и рисуется график изменения баланса, после чего создается еще один скриншот.

Когда две картинки с графиками созданы и html-файл с отчетом полностью сформированы, проверяется, разрешена ли отправка файлов по протоколу FTP, если разрешена - с помощью функции SendFTP() отправляются файлы "report.html", "picture1.gif" и "picture2.gif" в соответствии с настройками, которые указаны в торговом терминале MetaTrader 5.

Запускаем редактор MetaQuotes Language и начинаем создавать скрипт. Зададим константы - время, в течении которого происходит ожидание обновления графика (в секундах), ширина и высота ценового графика и максимальная ширина графика баланса. Период графика, на который будет выводиться кривая изменения баланса, выбирается в зависимости от длительности отчетного интервала и максимальной ширины графика. Ширина графика корректируется под размер, необходимый для графика баланса.



Высота графика вычисляется автоматически как половина ширины. Также, в константах укажем ширину вертикальной оси - то количество пикселей, на которое уменьшена графическая область по сравнению с шириной картинки из-за наличия оси ординат.

#define timeout 10 #define Picture1_width 800 #define Picture2_width 800 #define Picture2_height 600 #define Axis_Width 59

Укажем, что входные параметры будут запрашиваться у пользователя.

#property script_show_inputs

Создадим перечисления отчетных интервалов.

enum report_periods { All_periods, Last_day, Last_week, Last_month, Last_year };

Запросим у пользователя отчетный интервал (по умолчанию - весь период).

input report_periods ReportPeriod= 0 ;

Пишем тело функции OnStart().

void OnStart () {

Определяем начало и конец отчетного интервала.

datetime StartTime= 0 ; datetime EndTime= TimeCurrent (); switch (ReportPeriod) { case 1 : StartTime=EndTime- 86400 ; break ; case 2 : StartTime=EndTime- 604800 ; break ; case 3 : StartTime=EndTime- 2592000 ; break ; case 4 : StartTime=EndTime- 31536000 ; break ; }

Объявим переменные, которые используются в программе. Назначение переменных описано в комментариях в тексте программы.

int total_deals_number; int file_handle; int i,j; int symb_total; int symb_pointer; char deal_status[]; ulong ticket; long hChart; double balance; double balance_prev; double lot_current; double lots_list[]; double current_swap; double current_profit; double max_val,min_val; string symb_list[]; string in_table_volume; string in_table_time; string in_table_price; string out_table_volume; string out_table_time; string out_table_price; string out_table_swap; string out_table_profit; bool symb_flag; datetime time_prev; datetime time_curr; datetime position_StartTime; datetime position_EndTime; ENUM_TIMEFRAMES Picture1_period;

Открываем новый график и устанавливаем его свойства - это будет ценовой график, выводящийся внизу отчета.

hChart= ChartOpen ( Symbol (), 0 ); ChartSetInteger (hChart, CHART_MODE , CHART_BARS ); ChartSetInteger (hChart, CHART_AUTOSCROLL ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_BACKGROUND , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_FOREGROUND , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_OHLC ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_BID_LINE ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_ASK_LINE ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_LAST_LINE ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_GRID ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_PERIOD_SEP ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_GRID , LightGray ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_LINE , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_UP , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_DOWN , Black ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_BID , Gray ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_VOLUME , Green ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_STOP_LEVEL , Red ); ChartSetString (hChart, CHART_COMMENT , ChartSymbol (hChart));

Создаем скриншот графика и записываем его в файл "picture2.gif".

ChartScreenShot (hChart, "picture2.gif" ,Picture2_width,Picture2_height);

Запросим историю сделок за все время сущестования счета.

HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());

Открываем файл "report.html", в который будем записывать HTML страницу отчета (кодировка ANSI).

file_handle= FileOpen ( "report.html" , FILE_WRITE | FILE_ANSI );

Записываем начальную часть HTML-документа:

начало html-документа (<html>),

заголовок и надпись, которая будет в верхней части браузера (<head><title>Expert Trade Report</title></head>),

начало основной части html-документа с указанием цвета фона (<body bgcolor=#EFEFEF>),

выравнивание по центру (<center>),

заголовок таблицы сделок и позиций (<h2>Trade Report</h2>),

начало таблицы сделок и позиций с указанием выравнивания, толщины границы, цвета фона, цвета границы, расстояния между ячейками и расстояния между текстом и границей ячейки (<table align=center border=1 bgcolor=#FFFFFF bordercolor=#7F7FFF cellspacing=0 cellpadding=0>),

"шапка" таблицы.

// запись в файл начала html-файла FileWrite(file_handle," < html > "+ " < head > "+ " < title > Expert Trade Report </ title > "+ " </ head > "+ " < body bgcolor= '#EFEFEF' > "+ " < center > "+ " < h2 > Trade Report </ h2 > "+ " < table align= 'center' border= '1' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#7F7FFF' cellspacing= '0' cellpadding= '0' > "+ " < tr > "+ " < th rowspan= 2 > SYMBOL </ th > "+ " < th rowspan= 2 > Direction </ th > "+ " < th colspan= 3 > Open </ th > "+ " < th colspan= 3 > Close </ th > "+ " < th rowspan= 2 > Swap </ th > "+ " < th rowspan= 2 > Profit </ th > "+ " </ tr > "+ " < tr > "+ " < th > Volume </ th > "+ " < th > Time </ th > "+ " < th > Price </ th > "+ " < th > Volume </ th > "+ " < th > Time </ th > "+ " < th > Price </ th > "+ " </ tr > ");

total_deals_number= HistoryDealsTotal ();

Получение количества сделок в списке.

Установка размеров массивов symb_list[], lots_list[] и deal_status[].

ArrayResize (symb_list,total_deals_number); ArrayResize (lots_list,total_deals_number); ArrayResize (deal_status,total_deals_number);

Иницилизация всех элементов массива deal_status[] значением 0 - все сделки не обработаны.

ArrayInitialize (deal_status, 0 );

Установка начальных значений баланса и переменной, используемой для хранения предыдущего значения баланса.

balance= 0 ; balance_prev= 0 ;

Установка начального значения переменной, используемой для хранения количества финансовых инструментов в списке.

symb_total= 0 ;

Создаем цикл, в котором последовательно перебираем все сделки в списке сделок.

for (i= 0 ;i<total_deals_number;i++) {

Выберем текущую сделку, получим ее тикет.

ticket= HistoryDealGetTicket (i);

Изменение баланса на величину прибыли в текущей сделке.

balance+= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT );

Получим время сделки - в дальнейшем оно будет часто использоваться.

time_curr= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME );

Если это первая сделка в списке - корректировка границ отчетного интервала и выбор периода для графика изменения баланса в зависимости от длительности отчетного интервала и ширины области, в которой будет построение графика. Установка начальных значений максимального и минимального баланса (эти переменные потом будут использоваться для задания максимума и минимума графика).

if (i== 0 ) { if (StartTime<time_curr) StartTime=time_curr; if (EndTime> TimeCurrent ()) EndTime= TimeCurrent (); max_val=balance; min_val=balance; Picture1_period= PERIOD_M1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)) Picture1_period= PERIOD_M2 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 120 ) Picture1_period= PERIOD_M3 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 180 ) Picture1_period= PERIOD_M4 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 240 ) Picture1_period= PERIOD_M5 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 300 ) Picture1_period= PERIOD_M6 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 360 ) Picture1_period= PERIOD_M10 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 600 ) Picture1_period= PERIOD_M12 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 720 ) Picture1_period= PERIOD_M15 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 900 ) Picture1_period= PERIOD_M20 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 1200 ) Picture1_period= PERIOD_M30 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 1800 ) Picture1_period= PERIOD_H1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 3600 ) Picture1_period= PERIOD_H2 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 7200 ) Picture1_period= PERIOD_H3 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 10800 ) Picture1_period= PERIOD_H4 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 14400 ) Picture1_period= PERIOD_H6 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 21600 ) Picture1_period= PERIOD_H8 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 28800 ) Picture1_period= PERIOD_H12 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 43200 ) Picture1_period= PERIOD_D1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 86400 ) Picture1_period= PERIOD_W1 ; if (EndTime-StartTime>(Picture1_width-Axis_Width)* 604800 ) Picture1_period= PERIOD_MN1 ; ChartSetSymbolPeriod (hChart, Symbol (),Picture1_period); }

Если эта сделка не первая - создание объекта "линия", при помощи которого строится график изменения баланса. Линия рисуется только в том случае, если хотя бы один ее конец попадает в отчетный интервал. Если попадают оба конца - линия будет "толстой". Указание цвета линии баланса (зеленый). Если значение баланса выходит за диапазон минимального и максимального баланса - корректировка диапазона.

else { if (time_curr>=StartTime && time_prev<=EndTime) { ObjectCreate (hChart, IntegerToString (i), OBJ_TREND , 0 ,time_prev,balance_prev,time_curr,balance); ObjectSetInteger (hChart, IntegerToString (i), OBJPROP_COLOR , Green ); if (time_prev>=StartTime && time_curr<=EndTime) ObjectSetInteger (hChart, IntegerToString (i), OBJPROP_WIDTH , 2 ); } if (balance<min_val) min_val=balance; if (balance>max_val) max_val=balance; }

Заносим предыдущее значение времени в соответствующую переменную.

time_prev=time_curr;

Если сделка еще не обработана - будем обрабатывать ее.

if (deal_status[i]< 127 ) {

Если эта сделка - начисление баланса и она попадает в отчетный интервал - выводится в отчет соответствующая строка. Сделка помечается как обработанная.

// если эта сделка - начисление баланса if( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BALANCE ) { // если она попадает в отчетный интервал - запись строки в файл if(time_curr>=StartTime && time_curr<=EndTime) FileWrite (file_handle," < tr > < td colspan= 9 > Balance: </ td > < td align= 'right' > ", HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ), " </ td > </ tr > "); // пометка сделки как обработанной deal_status[i]=127; }

Если эта сделка - покупка или продажа, проверим, есть ли такой инструмент в списке инструментов (массиве symb_list[]); если нет - то занесем. Переменная symb_pointer указывает на элемент массива symb_list[], в котором находится название инструмента текущей сделки.

if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BUY || HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_SELL ) { symb_flag=false; for (j= 0 ;j<symb_total;j++) { if (symb_list[j]== HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )) { symb_flag=true; symb_pointer=j; } } if (symb_flag==false) { symb_list[symb_total]= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); lots_list[symb_total]= 0 ; symb_pointer=symb_total; symb_total++; }

Зададим начальные значения переменных position_StartTime и position_EndTime, которые используются для хранения начального и конечного времени жизни позиции.

position_StartTime=time_curr; position_EndTime=time_curr;

В переменных in_table_volume, in_table_time, in_table_price, out_table_volume, out_table_time, out_table_price, out_table_swap и out_table_profit будем формировать таблицы, которые будут находиться в ячейках более крупной таблицы: объем, время и цена входов в рынок, объем, время, цена, своп и прибыль выходов из рынка. В переменную in_table_volume занесем также название финансового инструмента и ссылку на картинку, соответствующую направлению открытой позиции. Занесем во все эти переменные начальные значения.

// формирование строки в отчете - инструмент, направление позиции, начало таблицы для объемов для входов в рынок if(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE)==DEAL_TYPE_BUY) StringConcatenate(in_table_volume," < tr > < td align= 'left' > ",symb_list[symb_pointer], " </ td > < td align= 'center' > < img src= 'buy.gif' > </ td > < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "); if(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE)==DEAL_TYPE_SELL) StringConcatenate(in_table_volume," < tr > < td align= 'left' > ",symb_list[symb_pointer], " </ td > < td align= 'center' > < img src= 'sell.gif' > </ td > < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "); // формирование начала таблицы времени для входов в рынок in_table_time=" < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "; // формирование начала таблицы цен для входов в рынок in_table_price=" < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "; // формирование начала таблицы объемов для выходов из рынка out_table_volume=" < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "; // формирование начала таблицы времени для выходов из рынка out_table_time=" < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "; // формирование начала таблицы цен для выходов из рынка out_table_price=" < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "; // формирование начала таблицы свопов для выходов из рынка out_table_swap=" < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > "; // формирование начала таблицы прибыли для выходов из рынка out_table_profit=" < td > < table border= '1' width= '100%' bgcolor= '#FFFFFF' bordercolor= '#DFDFFF' > ";

Перебираем все сделки начиная с текущей до тех пор, пока позиция не будет закрыта. Обрабатываем их, если они не обработаны ранее.

for (j=i;j<total_deals_number;j++) { if (deal_status[j]< 127 ) {

Выбираем сделку, получаем ее тикет.

ticket= HistoryDealGetTicket (j);

Если сделка по тому же инструменту, что и открытая позиция - обрабатываем ее. Получаем время сделки. Если время сделки выходит на границы диапазона времени позиции - расширяем диапазон. Получаем объем сделки.

if (symb_list[symb_pointer]== HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )) { time_curr= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); if (time_curr<position_StartTime) position_StartTime=time_curr; if (time_curr>position_EndTime) position_EndTime=time_curr; lot_current= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME );

Сделки на покупку и на продажу обрабатываем раздельно. Начнем со сделок на покупку.

if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_BUY ) {

Если уже открыта позиция на продажу - то эта сделка на покупку будет выходом из рынка. А если объем сделки будет больше, чем объем открытой короткой позиции - то это будет переворот. Заносим в строковые переменные необходимые значения. Заносим в массив deal_status[] значение 127, если сделка полностью обработана, или 1, если это переворот и эту сделку нужно будет анализировать для другой позиции.

// если уже открыта позиция на продажу - то это будет выход из рынка if( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer],2)<0) { // если объем покупки больше, чем объем открытой короткой позиции - то это переворот if( NormalizeDouble (lot_current+lots_list[symb_pointer],2)>0) { // формирование таблицы объемов для выхода из рынка - указание только того объема, который был у открытой короткой позиции StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align= 'right ' > ", DoubleToString (-lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // пометка позиции как частично обработанной deal_status[j]=1; } else { // если объем покупки равен или меньше объема открытой короткой позиции - то это частичное или полное закрытие // формирование таблицы объемов для выхода из рынка StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align= 'right' > ", DoubleToString (lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // пометка сделки как обработанной deal_status[j]=127; } // формирование таблицы времени для выходов из рынка StringConcatenate (out_table_time,out_table_time," < tr > < td align=' center' > ", TimeToString (time_curr,TIME_DATE|TIME_SECONDS)," </ td > </ tr > "); // формирование таблицы цен для выходов из рынка StringConcatenate (out_table_price,out_table_price," < tr > < td align= 'center' > ", DoubleToString (HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // получение свопа текущей сделки current_swap= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); // если своп равен нулю - формирование пустой строки таблицы свопов для выхода из рынка if( NormalizeDouble (current_swap,2)==0) StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > </ tr > "); // иначе формирование строки со свопом в таблице свопов для выхода из рынка else StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (current_swap,2)," </ td > </ tr > "); // получение профита текущей сделки current_profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); // если прибыль отрицательная (убыток) - отображается в таблице прибыли для выхода из рынка красным цветом if( NormalizeDouble (current_profit,2)<0) StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit, " < tr > < td align= ' right ' > < SPAN style= 'COLOR: #EF0000' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); // иначе - отображается зеленым цветом else StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit," < tr > < td align= right > < SPAN style= 'COLOR: #00EF00' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); }

Если уже открыта длинная позиция - покупка в этой сделке будет являться входом в рынок (первым или добавлением). Если соответствующий этой сделке элемент массива deal_status[] имеет значение 1, значит был переворот. Заносим в строковые переменные необходимые значения и помечаем сделку как обработанную (заносим в соответствующий элемент массива deal_status[] значение 127).

else // если уже открыта позиция на покупку - это будет вход в рынок { // если эта сделка уже частично обработана (был переворот) if(deal_status[j]==1) { // формирование таблицы объемов входов в рынок (заносится объем, образовавшийся после переворота) StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume, " < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // компенсация изменения объема, которая будет произведена (объем этой сделки уже учтен ранее) lots_list[symb_pointer]-=lot_current; } // если эта сделка еще не обрабатывалась, формирование таблицы объемов для входов в рынок else StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // формирование таблицы времени входов в рынок StringConcatenate (in_table_time,in_table_time," < tr > < td align center > ", TimeToString (time_curr, TIME_DATE | TIME_SECONDS )," </ td > </ tr > "); // формирование таблицы цен входов в рынок StringConcatenate (in_table_price,in_table_price," < tr > < td align= center > ", DoubleToString (HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PRICE ), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // пометка сделки как обработанной deal_status[j]=127; }

Изменяем объем позиции на объем текущей сделки. Если позиция закрыта (объем равен нулю) - прекращаем заниматься этой позицией (выходим из цикла с переменной j) и ищем следующую необработанную сделку (в цикле с переменной i).

lots_list[symb_pointer]+=lot_current; if ( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer], 2 )== 0 || deal_status[j]== 1 ) break ; }

Аналогичным образом обрабатываются и сделки на продажу, после чего выходим из цикла с переменной j.

// если эта сделка - продажа if( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )== DEAL_TYPE_SELL ) { // если уже открыта позиция на покупку - то это будет выход из рынка if( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer],2)>0) { // если объем продажи больше, чем объем открытой длинной позиции - то это переворот if( NormalizeDouble (lot_current-lots_list[symb_pointer],2)>0) { // формирование таблицы объемов для выхода из рынка - указание только того объема, который был у открытой длинной позиции StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align=' right ' > ", DoubleToString (lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // пометка позиции как частично обработанной deal_status[j]=1; } else { // если объем продажи равен или меньше объема открытой длинной позиции - то это частичное или полное закрытие // формирование таблицы объемов для выхода из рынка StringConcatenate (out_table_volume,out_table_volume," < tr > < td align= 'right' > ", DoubleToString (lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // пометка сделки как обработанной deal_status[j]=127; } // формирование таблицы времени для выходов из рынка StringConcatenate (out_table_time,out_table_time," < tr > < td align= 'center' > ", TimeToString (time_curr, TIME_DATE | TIME_SECONDS )," </ td > </ tr > "); // формирование таблицы цен для выходов из рынка StringConcatenate (out_table_price,out_table_price," < tr > < td align= 'center' > ", DoubleToString ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // получение свопа текущей сделки current_swap= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); // если своп равен нулю - формирование пустой строки таблицы свопов для выхода из рынка if( NormalizeDouble (current_swap,2)==0) StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > </ tr > "); // иначе формирование строки со свопом в таблице свопов для выхода из рынка else StringConcatenate (out_table_swap,out_table_swap," < tr > < td align= ' right' > ", DoubleToString (current_swap,2)," </ td > </ tr > "); // получение профита текущей сделки current_profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); // если прибыль отрицательная (убыток) - отображается в таблице прибыли для выхода из рынка красным цветом if( NormalizeDouble (current_profit,2)<0) StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit," < tr > < td align= ' right ' > < SPAN style= 'COLOR: #EF0000' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); // иначе - отображается зеленым цветом else StringConcatenate (out_table_profit,out_table_profit," < tr > < td align= ' right ' > < SPAN style= 'COLOR: #00EF00' > ", DoubleToString (current_profit,2)," </ SPAN > </ td > </ tr > "); } else // если уже открыта позиция на продажу - это будет вход в рынок { // если эта сделка уже частично обработана (был переворот) if(deal_status[j]==1) { // формирование таблицы объемов входов в рынок (заносится объем, образовавшийся после переворота) StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (-lots_list[symb_pointer],2)," </ td > </ tr > "); // компенсация изменения объема, которое будет произведено (объем этой сделки уже учтен ранее) lots_list[symb_pointer]+=lot_current; } // если эта сделка еще не обрабатывалась, формирование таблицы объемов для входов в рынок else StringConcatenate (in_table_volume,in_table_volume," < tr > < td align= ' right ' > ", DoubleToString (lot_current,2)," </ td > </ tr > "); // формирование таблицы времени входов в рынок StringConcatenate (in_table_time,in_table_time," < tr > < td align= ' center ' > ", TimeToString (time_curr, TIME_DATE | TIME_SECONDS )," </ td > </ tr > "); // формирование таблицы цен входов в рынок StringConcatenate (in_table_price,in_table_price," < tr > < td align= ' center ' > ", DoubleToString ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ), (int) SymbolInfoInteger (symb_list[symb_pointer], SYMBOL_DIGITS ))," </ td > </ tr > "); // пометка сделки как обработанной deal_status[j]=127; } // изменение объема позиции по текущему инструменту с учетом объема текущей сделки lots_list[symb_pointer]-=lot_current; // если объем открытой позиции по текущему инструменту стал равен нулю - позиция закрыта if( NormalizeDouble (lots_list[symb_pointer],2)==0 || deal_status[j]==1) break; } } } }

Если время, когда позиция была открыта, попадает в отчетный интервал (или хотя бы частично накладывается на него) - соответствующая запись выводится в файл "report.html".

// если интервал времени позиции накладывается на отчетный интервал - позиция выводится в отчет if(position_EndTime>=StartTime && position_StartTime<=EndTime) FileWrite(file_handle, in_table_volume," </ table > </ td > ", in_table_time," </ table > </ td > ", in_table_price," </ table > </ td > ", out_table_volume," </ table > </ td > ", out_table_time," </ table > </ td > ", out_table_price," </ table > </ td > ", out_table_swap," </ table > </ td > ", out_table_profit," </ table > </ td > </ tr > ");

} balance_prev=balance; }

Заносим в переменную balance_prev значение баланса. Выходим из цикла с переменной i.

Записываем конец html-файла (ссылки на картинки, конец выравнивания по центру, конец основной части, конец html-документа). Закрываем файл "report.html".

// формирование конца html-файла FileWrite(file_handle, " </ table > < br > < br > "+ " < h2 > Balance Chart </ h2 > < img src= 'picture1.gif' > < br > < br > < br > "+ " < h2 > Price Chart </ h2 > < img src= 'picture2.gif' > "+ " </ center > "+ " </ body > "+ " </ html > "); // закрытие файла FileClose(file_handle);

time_curr= TimeCurrent (); while ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),Picture1_period, SERIES_BARS_COUNT )== 0 && TimeCurrent ()-time_curr<timeout) Sleep ( 1000 );

Ожидание обновления графика не дольше, чем время, указанное в константе timeout.

Установка фиксированного максимума и минимума графика.

ChartSetDouble (hChart, CHART_FIXED_MAX ,max_val+(max_val-min_val)/ 10 ); ChartSetDouble (hChart, CHART_FIXED_MIN ,min_val-(max_val-min_val)/ 10 );

Установка свойств графика баланса.

ChartSetInteger (hChart, CHART_MODE , CHART_LINE ); ChartSetInteger (hChart, CHART_FOREGROUND ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_BID_LINE ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_VOLUME , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_STOP_LEVEL , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_GRID ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_GRID , LightGray ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_PERIOD_SEP ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHOW_VOLUMES , CHART_VOLUME_HIDE ); ChartSetInteger (hChart, CHART_COLOR_CHART_LINE , White ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SCALE , 0 ); ChartSetInteger (hChart, CHART_SCALEFIX ,true); ChartSetInteger (hChart, CHART_SHIFT ,false); ChartSetInteger (hChart, CHART_AUTOSCROLL ,true); ChartSetString (hChart, CHART_COMMENT , "BALANCE" );

Перерисовка графика баланса.

ChartRedraw (hChart); Sleep ( 8000 );

Создание скриншота графика (запись картинки "picture1.gif"). Ширина графика подстраивается под ширину отчетного интервала (но из-за наличия выходных дней часто вносится погрешность и график получается шире, чем кривая изменения баланса), высота вычисляется как половина ширины.

ChartScreenShot (hChart, "picture1.gif" ,( int )(EndTime-StartTime)/ PeriodSeconds (Picture1_period), ( int )(EndTime-StartTime)/ PeriodSeconds (Picture1_period)/ 2 , ALIGN_RIGHT );

Удаление всех объектов с графика и его закрытие.

ObjectsDeleteAll (hChart); ChartClose (hChart);

Если разрешена отправка файлов по протоколу FTP, отправляются три файла: "report.html", picture1.gif" и "picture2.gif".

if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_FTP_ENABLED )) { SendFTP ( "report.html" ); SendFTP ( "picture1.gif" ); SendFTP ( "picture2.gif" ); } }

На этом написание программы завершено. Для того, чтобы работала отправка файлов по FTP-протоколу, необходимо настроить параметры в торговом терминале MetaTrader 5. Для этого нужно зайти в меню Сервис, раздел Настройки и открыть вкладку Публикация (Рис.4).

Рисунок 4. Настройки публикации отчета по FTP-протоколу

В настройках нужно поставить птицу возле пункта "Разрешить", указать номер счета, адрес FTP сервера, директорий на нем, логин и пароль для доступа. Частота обновления и тип отчета не имеют значения (они используются для отправки стандартного отчета, формируемого автоматически MetaTrader 5).

Теперь можно запускать скрипт. После запуска на экране на несколько секунд появляется и изчезает график изменения баланса. В журнале можно посмотреть, есть ли ошибки, удалось ли отправить на сервер файлы по протоколу FTP. Если все работает нормально, то на сервере в указанном в настройках директории появятся три новых файла. Если там разместить еще два файла с картинками-стрелочками, WWW-сервер настроен и работает - можно при помощи браузера зайти и увидеть отчет, подобный тому, который находится в приложенных к статье файлах или изображен в начале статьи.

2. Отправка уведомлений в виде SMS-сообщений на мобильный телефон

Бывают случаи, когда вы находитесь вдали от компьютера и других электронных устройств, а под рукой есть только мобильный телефон. Но вы хотите контролировать ход торговли на вашем счете или следить за котировками по финансовому инструменту. В таком случае можно настроить отправку уведомлений в виде SMS-сообщений на мобильный телефон. Многие операторы мобильной связи (и сторонние организации) предоставляют услугу EMAIL-SMS, что позволяет получать на телефон сообщения, отправленные в виде писем на определенный электронный адрес.

Для работы уведомлений необходимо наличие ящика электронной почты (точнее, SMTP сервера). Необходимо внести настройки в торговом терминале MetaTrader 5. Для этого войдите в меню Сервис, раздел Настройки и откройте вкладку Почта (Рис.5).





Рисунок 5. Настройки отправки сообщений по электронной почте

В настройках нужно поставить галочку возле пункта "Разрешить", указать адрес SMTP сервера, логин и пароль для доступа, адрес отправителя (адрес вашего ящика электронной почты) и адрес получателя - адрес электронной почты, при отправке сообщений на который, они пересылаются в виде SMS-сообщений (уточните у своего оператора мобильной связи). Если все указано правильно, при нажатии на кнопку "Тест" будет отправлено проверочное сообщение (дополнительную информацию можно посмотреть в журнале).

Самый простой способ сделать уведомление при достижении ценой определенного уровня - создать сигнал (Alert). Это можно сделать, открыв соответствующую вкладку в окне "Инструменты", нажав правую кнопку мыши и выбрав "Создать" (Рис.6).

Рисунок 6. Создание сигнала.

В появившемся окне поставьте птицу возле пункта "Разрешить", укажите действие - "Письмо", выберите финансовый инструмент, условие, введите значение для условия и напишите текст сообщения. В поле "Максимум повторений" поставьте 1, если не хотите, чтобы сообщение приходило многократно. Когда все поля заполнены, нажмите "OK".

Если мы будем отправлять сообщение из программы, написанной на языке MQL5, у нас появится больше возможностей. Будем использовать функцию SendMail(). Она имеет два параметра. Первый - заголовок письма, второй - тело письма.

Функцию SendMail() можно вызывать после торгового запроса (функции OrderSend()) или в обработчике события Trade - таким образом мы будем иметь уведомления о торговых событиях - входах в рынок, установке ордеров, закрытии позиций. А можно SendMail() поставить внутри функции OnTimer() - будем получать периодические уведомления о текущих котировках. Можно сделать отправку уведомлений при появлении некоторых торговых сигналов - пересечении линий индикаторов, достижения ценой линий и уровней и т.п.

Рассмотрим примеры.

Если в советнике или скрипте заменить строчку

OrderSend (request,result};

на следующую часть программы

string msg_subj,msg_text; if ( OrderSend (request,result)) { switch (request.action) { case TRADE_ACTION_DEAL : switch (request.type) { case ORDER_TYPE_BUY : StringConcatenate (msg_text, "Buy " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,result.price, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL : StringConcatenate (msg_text, "Sell " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,result.price, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; } break ; case TRADE_ACTION_PENDING : switch (request.type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "Set BuyLimit " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,request.price, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "Set SellLimit " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,request.price, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : StringConcatenate (msg_text, "Set BuyStop " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,request.price, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : StringConcatenate (msg_text, "Set SellStop " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,request.price, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "Set BuyStopLimit " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,request.price, ", stoplimit=" ,request.stoplimit, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : StringConcatenate (msg_text, "Set SellStop " ,result.volume, " " ,request.symbol, " at price " ,request.price, ", stoplimit=" ,request.stoplimit, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; } break ; case TRADE_ACTION_SLTP : StringConcatenate (msg_text, "Modify SL&TP. SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case TRADE_ACTION_MODIFY : StringConcatenate (msg_text, "Modify Order" ,result.price, ", SL=" ,request.sl, ", TP=" ,request.tp); break ; case TRADE_ACTION_REMOVE : msg_text= "Delete Order" ; break ; } } else msg_text= "Error!" ; StringConcatenate (msg_subj, AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), "-" , AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY )); SendMail (msg_subj,msg_text);

то после осуществления торгового запроса с помощью функции OrderSend() будет отправляться сообщение с помощью функции SendMail(). Оно будет включать в себя информацию о номере торгового счета, названии брокера и о том, какие действия были произведены (покупка, продажа, установка отложенного ордера, изменение или удаление ордера) примерно в таком виде:

59181-MetaQuotes Software Corp. Buy 0.1 EURUSD at price 1.23809, SL=1.2345, TP=1.2415

А если в любом советнике или индикаторе теле фунции OnInit() запустить таймер с помощью функции EventSetTimer(), единственным параметром которой является период запуска таймера в секундах:

void OnInit() { EventSetTimer ( 3600 ); }

в функции OnDeinit() не забыть его выключить с помощью функции EventKillTimer():

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); }

а в функции OnTimer() сделать отправку сообщения с помощью функции SendMail():

void OnTimer () { SendMail ( Symbol (), DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), _Digits )); }

то с заданным интервалом будут приходить сообщения с ценой по текущему финансовому инструменту.

Заключение

В этой статье описано как с помощью программы на языке MQL5 можно создать html-файл и файлы с изображениями, как эти файлы загрузить на WWW-сервер по протоколу FTP. Показано, как настроить отправку уведомлений на мобильный телефон в виде SMS-сообщений.