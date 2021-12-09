Elaborazione di eventi di trading nell'Expert Advisor utilizzando la funzione OnTrade()

Qualsiasi trader che scrive Expert su MQL, prima o poi si trova di fronte alla necessità di segnalare come sta lavorando il suo Expert. Oppure potrebbe aver bisogno di implementare le notifiche via SMS o e-mail sulle azioni dell’Expert. In ogni caso, dobbiamo "catturare" determinati eventi che si verificano nel mercato o azioni compiute da un esperto e avvisare gli utenti.

In questo articolo, voglio parlarti di come puoi implementare l'elaborazione di eventi di trading e offrirti la mia implementazione.

In questo articolo, considereremo l'elaborazione dei seguenti eventi:

1. Come funziona?



Prima di iniziare, descriverò in termini generali come funzionano gli eventi di trading e tutti i dettagli necessari verranno spiegati al volo.

Ci sono eventi predefiniti e personalizzati in MQL5. Ci interessano quelli predefiniti, in particolare l'evento Trade.

L'evento Trade viene generato ogni volta che l'operazione di trading viene completata. Ogni volta, dopo la generazione dell'evento Trade, viene chiamata la funzione OnTrade(). L'elaborazione degli ordini e delle posizioni verrà effettuata esattamente all'interno della funzione OnTrade().

2. Template dell’Expert



Quindi, creiamo un nuovo Expert Advisor. In MetaEditor fare click su File -> New per lanciare MQL5 Wizard. Selezionare Expert Advisor e fare click su Avanti. Nella finestra di dialogo "Proprietà generali dell'Expert Advisor" inserisci il Nome dell'Expert Advisor e i tuoi dati, se necessario. Ho chiamato il mio Expert Advisor "TradeControl". Puoi prendere questo nome o sceglierne uno tuo, non è importante. Non specificheremo alcun parametro, poiché verranno creati al volo durante la scrittura di un expert.

Fatto! Il template dell’Expert Advisor è stato creato, dobbiamo aggiungere la funzione OnTrade() al suo interno.



Di conseguenza, dovresti ottenere il seguente codice:

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. Lavorare con le posizioni



Cominciamo con l'evento di trading più semplice: apertura e chiusura di posizioni. Innanzitutto, dovresti capire quali processi si verificano dopo aver premuto i pulsanti "Vendi" e "Acquista".

Se effettuiamo una chiamata nella funzione OnTrade():

Alert ( "The Trade event occurred" );

Allora vedremo che dopo l'apertura per funzione di mercato OnTrade() e insieme ad essa i nostri Alert sono stati eseguiti quattro volte:

Figura 1. Avvisi



Perché OnTrade() viene chiamato quattro volte e come possiamo rispondere a questi avvisi? Per capirlo, diamo un'occhiata alla documentazione:

A questo punto, devo precisare una cosa:

Durante la scrittura di questo articolo e la comunicazione con gli sviluppatori, ho scoperto che i cambiamenti nella cronologia non portano alla chiamata OnTrade() ! Il fatto è che la funzione OnTrade() viene chiamata solo quando l'elenco degli ordini effettuati e delle posizioni aperte viene modificato! Quando sviluppi un gestore di eventi di trading, potresti dover affrontare il fatto che gli ordini e le offerte eseguiti possono apparire nella cronologia con ritardo e non sarai in grado di elaborarli quando la funzione OnTrade() è in esecuzione.

Ora torniamo agli eventi. Come abbiamo visto, quando apri per mercato, l'evento Trade si verifica 4 volte:

Creare ordine per aprire per mercato. Modalità di esecuzione deal Passare l'ordine completo alla cronologia. Apertura Posizione

Per tenere traccia di questo processo nel terminale, fai attenzione all'elenco degli ordini nel tab "Trade" della finestra MetaTrader:

Figura 2. Elenco degli ordini nel tab "Trade"



Una volta aperta una posizione (es. down), nella lista degli ordini compare un ordine che ha lo stato avviato (Fig. 2). Ciò cambia l'elenco degli ordini effettuati e viene chiamato l'evento Trade. È la prima volta che viene attivata la funzione OnTrade(). Quindi un deal viene eseguito in base all’ordine creato. In questa fase la funzione OnTrade() viene eseguita per la seconda volta. Non appena l'operazione viene eseguita, l'ordine completato e la sua operazione eseguita verranno inviati alla cronologia e la funzione OnTrade() viene richiamata per la terza volta. Nell'ultima fase viene aperta una posizione per operazione eseguita e la funzione OnTrade() viene richiamata per la quarta volta.

Per "catturare" il momento dell'apertura della posizione, ogni volta che chiami OnTrade() devi analizzare l'elenco degli ordini, la cronologia degli ordini e la cronologia delle operazioni. Questo è ciò che faremo ora!

OK, viene chiamata la funzione OnTrade() e dobbiamo sapere se il numero di ordini è cambiato nel tab "Trade". Per fare ciò, dobbiamo confrontare il numero di ordini nell'elenco al momento della precedente chiamata OnTrade() e ora. Per scoprire quanti ordini ci sono al momento nell'elenco, utilizzeremo la funzione OrdersTotal(). E per sapere quanti ordini erano elencati nella chiamata precedente, dovremo mantenere il valore di OrdersTotal() in ogni chiamata OnTrade(). Per questo creeremo una variabile speciale:

int OrdersPrev = 0 ;

Al termine della funzione OnTrade(), alla variabile OrdersPrev verrà assegnato il valore OrdersTotal().

Dovresti anche considerare la situazione quando esegui l’Expert Advisor e ci sono già ordini in sospeso nell'elenco. L’ Expert deve essere in grado di individuarli, quindi nella funzione OnInit() anche alla variabile OrdersPrev deve essere assegnato il valore OrdersTotal(). Le modifiche appena apportate all’Expert saranno simili a queste:

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Ora che conosciamo il numero di ordini per le chiamate attuali e precedenti, possiamo scoprire quando l'ordine è apparso nell'elenco e quando, per qualsiasi motivo, era scomparso. Per fare ciò, utilizzeremo la seguente condizione:

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

Quindi, risulta che se per la chiamata precedente abbiamo meno ordini di adesso, l'ordine appare nell'elenco (più ordini non possono apparire contemporaneamente), ma se il contrario, cioè ora abbiamo meno ordini rispetto a una precedente chiamata OnTrade( ), allora l'ordine viene eseguito o annullato per qualche motivo. Quasi tutto il lavoro con le posizioni inizia con queste due condizioni.



Solo Stop Loss e Take Profit richiedono un lavoro separato con loro. Alla funzione OnTrade() aggiungerò il codice che funziona con le posizioni. Consideriamolo:

void OnTrade () { Alert ( "Trade event occurred" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Error #" ,_GetLastError, " Order is not found!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "Error #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Sell position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Part of Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Buy position has been closed on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " with profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " order invoked deal #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "Sell is reversed to Buy on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "Buy is reversed to Sell on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " resulting profit = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "Indicates the state record. Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Assicurati inoltre di aver dichiarato all'inizio del programma le seguenti variabili:

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

Torniamo ai contenuti di OnTrade().



Puoi commentare l'Avviso all'inizio, ma lo lascerò Avanti va la funzione HistorySelect(). Genera un elenco di offerte e cronologia degli ordini per il periodo di tempo specificato, definito da due parametri della funzione. Se questa funzione non viene chiamata prima di andare alla cronologia dei deal e degli ordini, non avremo alcuna informazione perché gli elenchi della cronologia saranno vuoti. Dopo aver chiamato HistorySelect() vengono valutate le condizioni, come è stato detto poco fa.



Quando arriva un nuovo ordine, prima lo selezioniamo e controlliamo gli errori:

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

Dopo aver selezionato l'ordine, otteniamo il codice di errore utilizzando la funzione GetLastError(). Quindi usando la funzione Print() stampiamo il codice nel journal e usando la funzione ResetLastError() resettiamo il codice di errore a zero, quindi alla successiva chiamata GetLastError() per altre situazioni non otterremo lo stesso codice di errore.

Dopo aver verificato la presenza di errori, se l'ordine è stato selezionato con successo, verificane lo stato:

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Order has arrived for processing" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

Se l'ordine ha lo stato started, cioè è verificato per la correttezza, ma non ancora accettato, allora dovrebbe essere eseguito nel prossimo futuro e diamo semplicemente un Alert() che notifica che l'ordine è in elaborazione e salviamo il suo ticket sulla successiva chiamata di OnTrade(). Invece di Alert(), puoi usare qualsiasi altro tipo di notifica.

Nel codice sopra,

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

restituirà l'ultimo ticket d'ordine dall'intero elenco degli ordini.



OrdersTotal()-1 indica che è necessario ottenere l'ultimo ordine. Poiché la funzione OrdersTotal() restituisce il numero totale di ordini (ad esempio, se c'è 1 ordine nell'elenco, OrdersTotal() restituirà 1), e il numero di indice dell'ordine viene contato da 0, allora per ottenere il numero di indice nell'ultimo ordine dobbiamo sottrarre 1 dal numero totale di ordini (se OrdersTotal() restituisce 1, il numero di indice di questo ordine sarà uguale a 0). E la funzione OrderGetTicket() a sua volta restituirà il ticket dell'ordine, il cui numero gli verrà passato.

Era la prima condizione, di solito viene attivata alla prima chiamata OnTrade(). Segue la seconda condizione che viene soddisfatta alla seconda chiamata OnTrade(), quando l'ordine viene eseguito, è passato alla cronologia e la posizione dovrebbe aprirsi.

Se l'ordine manca nell'elenco, allora è passato alla cronologia, deve essere sicuramente lì! Pertanto, facciamo appello alla cronologia degli ordini utilizzando la funzione HistoryOrderGetInteger() per ottenere lo stato dell'ordine. E per leggere i dati della cronologia per un ordine particolare, abbiamo bisogno del suo ticket. Per questo, se nella prima condizione il ticket di ordine in entrata è stato memorizzato nella variabile LastOrderTicket.



Quindi otteniamo lo stato dell'ordine, indicando il ticket dell'ordine come primo parametro per HistoryOrderGetInteger() e il tipo di proprietà necessaria - come secondo. Dopo aver provato a ottenere lo stato dell'ordine, otteniamo il codice di errore e lo scriviamo nel journal. È necessario nel caso in cui il tuo ordine, con cui dobbiamo lavorare, non sia ancora riuscito a entrare nella cronologia e ci rivolgiamo ad esso (l'esperienza dimostra che questo è possibile e non poco. Ne ho parlato all'inizio di questo articolo).

Se si verifica un errore, l'elaborazione si interrompe perché non ci sono dati con cui lavorare e nessuna delle seguenti condizioni viene soddisfatta. E se la chiamata HistoryOrderGetInteger() ha avuto successo e l'ordine ha lo stato "L'ordine è completamente eseguito":

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

Allora dai un'altra notifica:

Alert (LastOrderTicket, "Order executed, going to deal" );

E passiamo all'elaborazione del deal, che è stato chiamato da questo ordine. Innanzitutto, scopri la direzione dell'operazione (proprietà DEAL_ENTRY). La direzione non è il Buy o il Sell ma l’ Entrata nel mercato , l' Uscita dal mercato , l' Inversione o l' Indicazione del record di stato . Quindi, utilizzando la proprietà DEAL_ENTRY possiamo scoprire se l'ordine è stato impostato per aprire, chiudere o invertire.

Per analizzare il deal ed i suoi risultati, facciamo anche appello alla cronologia utilizzando la seguente costruzione:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

Funziona come con gli ordini:

HistoryDealsTotal() restituisce il numero totale di deal. Per ottenere il numero dell'ultimo deal sottraiamo 1 dal valore di HistoryDealsTotal(). Il numero di deal risultante viene passato alla funzione HistoryDealGetTicket() che, a sua volta, passa il ticket del deal selezionato alla funzione HistoryDealGetInteger(). HistoryDealGetInteger() in base al ticket e al tipo di proprietà specificati restituirà la direzione del deal.

Esaminiamo in dettaglio la direzione dell’ Entrata nel mercato . Le altre direzioni verranno trattate brevemente, poiché vengono elaborate quasi allo stesso modo:

Il valore dell'espressione, ottenuto da HistoryDealGetInteger(), viene confrontato con i valori dei blocchi dei casi, finché non viene trovata una corrispondenza. Supponiamo di entrare nel mercato, cioè di aprire l'ordine Sell. Quindi, verrà eseguito il primo blocco:

case DEAL_ENTRY_IN :

All'inizio del blocco ti viene notificata la creazione del deal. Allo stesso tempo, questa notifica garantisce che tutto sia andato bene e che il deal sia in fase di elaborazione.

Dopo la notifica arriva un altro blocco switch, che analizza il tipo di deal:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Buy position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has been opened on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Sell position has incremented on pair " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Unprocessed code of type: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

Ottieni informazioni sul deal dalla cronologia, allo stesso modo di prima, eccetto per la proprietà specificata. Questa volta devi specificare il DEAL_TYPE per sapere se è stato effettuato un’operazione di Acquisto o Vendita. Analizzo solo le tipologie Buy e Sell, ma oltre ad esse ce ne sono altre quattro. Tuttavia, questi restanti quattro tipi di deal sono meno comuni, quindi invece di quattro blocchi di casi viene utilizzato solo un blocco predefinito per essi. Darà un Alert() con il tipo di codice.

Come probabilmente avrai notato nel codice, non vengono elaborate solo le aperture di posizioni di acquisto e vendita, ma anche il loro incremento. Per determinare quando la posizione è stata incrementata e quando è stata aperta, è necessario confrontare il volume dell'operazione eseguita e la posizione, che è diventata il risultato di questa operazione. Se il volume della posizione è uguale al volume dell'operazione eseguita - questa posizione è stata aperta e se i volumi della posizione e dell'operazione sono diversi - questa posizione è stata incrementata. Questo vale sia per le posizioni Buy (nel caso blocco '0') che per le posizioni Sell (nel caso blocco '1'). L'ultimo blocco è quello predefinito, che gestisce tutte le situazioni diverse da Buy and Sell. L'intera elaborazione consiste nella notifica del tipo di codice, restituito dalla funzione HistoryDealGetInteger().

E infine, l'ultima preoccupazione per il lavoro con le posizioni. Questa è l'elaborazione delle modifiche ai valori di Stop Loss e Take Profit. Per sapere quale dei parametri di posizione è cambiato, dobbiamo confrontare lo stato attuale e precedente dei suoi parametri. I valori attuali dei parametri di posizione possono sempre essere ottenuti utilizzando le funzioni di servizio, ma i valori precedenti devono essere salvati.

Per questo, scriveremo una funzione speciale che salverà i parametri di posizione nell'array delle strutture:

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Error #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

Per utilizzare questa funzione, dobbiamo aggiungere il seguente codice nel blocco di dichiarazione delle variabili globali:

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

Il prototipo della funzione GetPosition() è stato trovato molto tempo fa negli articoli di www.mql4.com, ma non sono riuscito a trovarlo ora e non riesco a specificare la fonte. Non tratterò in dettaglio il lavoro di questa funzione. Il punto è che come parametro per riferimento è passato un array del tipo _position (struttura con campi corrispondenti ai campi posizione), a cui vengono passate tutte le informazioni sulle posizioni attualmente aperte e sui valori dei loro parametri.

Per tenere traccia comodamente delle modifiche nei parametri di posizione, creiamo due array del tipo _position. Questi sono PositionList[] (lo stato attuale delle posizioni) e PrevPositionList[] (lo stato precedente delle posizioni).

Per iniziare a lavorare con le posizioni, dobbiamo aggiungere la chiamata successiva in OnInit() e alla fine di OnTrade():

GetPosition(PrevPositionList);

Inoltre, all'inizio di Ontrade() dobbiamo aggiungere la chiamata:

GetPosition(PositionList);

Ora negli array PositionList[] e PrevPositionList[] a nostra disposizione ci saranno le informazioni sulle posizioni rispettivamente sulla chiamata OnTrade() corrente e precedente.

Consideriamo ora il codice effettivo di rilevamento delle modifiche in sl e tp:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Stop Loss changed from " + PrevPositionList[i].sl + " to " + PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "On pair " +PositionList[i].symbol+ " Take Profit changed from " + PrevPositionList[i].tp + " to " + PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

Come si vede, il codice non è troppo grande, ma questo è solo a causa del notevole lavoro preparatorio. Approfondiamolo.

Tutto inizia con la condizione:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

Qui vediamo che né gli ordini né le posizioni sono stati inseriti o cancellati. Se la condizione viene soddisfatta, molto probabilmente i parametri di alcune posizioni o ordini sono cambiati.

All'inizio della funzione vengono dichiarate due variabili:

_alerts - memorizza tutte le notifiche sui cambiamenti.

modifiy - consente di visualizzare i messaggi sulle modifiche solo se ci sono state realmente.