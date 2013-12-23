Processamento de eventos trade no Expert Advisor usando a função OnTrade()

Qualquer negociador, que escreva Experts em MQL, mais cedo ou mais tarde enfrentará a necessidade de relatar como seu Expert está funcionando. Ou ele pode precisar implementar notificações via SMS ou por e-mail sobre as ações do Expert. Em qualquer caso, temos que "captar" determinados eventos, que ocorrem no mercado ou ações feitas pelo expert, e notificar aos usuários.

Neste artigo, quero contar como você pode implementar o processamento de eventos trade e oferecer a você minha implementação.

Consideremos neste artigo o processamento dos seguintes eventos:

1. Como isso funciona?



Antes de começarmos, em termos gerais, vou descrever como os eventos trade funcionam e todos os detalhes necessários serão explicados rapidamente.

Existem eventos predefinidos e personalizados no MQL5. Estamos interessados nos predefinidos, particularmente no evento Trade.

O evento Trade é gerado a todo momento, quando uma operação de negócio é concluída. Toda vez após a geração do evento de negócio a função OnTrade() é chamada. O processamento de ordens e posições será feito dentro da função OnTrade().

2. Template do Expert



Então, vamos criar um novo Expert Advisor. No MetaEditor clique em File (Arquivo) -> New (Novo) para abrir o Assistente MQL5. Selecione Expert Advisor e clique em Next (Próximo) . No diálogo "General properties of the Expert Advisor" ("Propriedades gerais do Expert Advisor") insira o Nome do Expert Advisor e seus próprios dados, se necessário. Denominei o meu Expert Advisor como "TradeControl". Você pode escolher esse nome ou escolher outro de sua preferência, isso não é importante. Não iremos especificar nenhum parâmetro, já que será criado rapidamente ao escrever um expert.

Pronto! O template Expert Advisor foi criado, temos que adicionar a função OnTrade() a ele.



Como resultado, você deve obter o seguinte código:

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. Trabalhando com posições

Vamos começar com o evento trade mais simples - abrindo e fechando posições. Primeiro, você deve entender quais processos ocorrem após pressionar os botões "Sell" (Vender) e "Buy" (Comprar).

Se posicionarmos uma chamada na função OnTrade():

Alert ( "O evento Trade ocorreu" );

Então veremos, que após a abertura pela função de mercado OnTrade() e junto com isso, nosso Alerta foi executado quatro vezes:

Figura 1. Alertas



Por que a OnTrade() é chamada quatro vezes e como podemos responder a esses alertas? Para entender isso, veremos a documentação:

Aqui eu devo mencionar uma coisa:

Ao escrever este artigo e me comunicar com desenvolvedores, descobri que mudanças no histórico não levam à chamada da OnTrade() ! A verdade é que a função OnTrade() é chamada somente quando a lista de ordens posicionadas e de posições em aberto for alterada! Ao desenvolver manipuladores de eventos de trade você pode se deparar com o fato de que as ordens executadas e as negociações podem aparecer no histórico com atraso, e você não será capaz de processá-las quando a função OnTrade() estiver em execução.

Vamos voltar agora aos eventos. Como temos visto - quando você abre a mercado, o evento Trade ocorre 4 vezes:

Criação de ordem para abrir a mercado. Execução de negociação. Passagem da ordem completa para o histórico. Abertura de posição.

Para rastrear esse processo no terminal, preste atenção à lista de ordens na guia "Trade" da janela do MetaTrader:

Figura 2. Lista de ordens na aba "Negociação"

Uma vez que você abra uma posição (por ex., para baixo), na lista de ordens aparece uma ordem que tem o estado iniciada (Fig. 2). Isto muda a lista de ordens posicionadas e o evento Trade é chamado. É a primeira vez em que a função OnTrade() é ativada. Então, a negociação é executada por ordem criada. Neste estágio, a função OnTrade() é executada uma segunda vez. Logo que a negociação é executada, a ordem completa e sua negociação executada serão enviadas para o histórico e a função OnTrade() é chamada uma terceira vez. No último estágio, uma posição é aberta pela negociação executada e a função OnTrade() é chamada pela quarta vez.

Para "capturar" o momento da abertura de posição a cada vez que você chama a OnTrade() você tem que analisar a lista de ordens, o histórico de ordens e o histórico de negociações. Isso é o que faremos agora!

OK, a função OnTrade() é chamada, e precisamos saber se o número de ordens mudou na aba "Negociação". Para isso, temos que comparar o número de ordens na lista no momento da chamada OnTrade() anterior e agora. Para descobrir quantas ordens existem na lista no momento, usaremos a função OrdersTotal() . E para saber quantas ordens foram listadas na chamada anterior, teremos que manter o valor OrdersTotal() em cada chamada OnTrade(). Para isso, criaremos uma variável especial:

int OrdersPrev = 0 ;

No final da função OnTrade() a variável OrdersPrev será atribuída com o valor de OrdersTotal().

Você também pode considerar a situação quando você roda o Expert Advisor e já existem ordens pendentes na lista. O Expert deve ser capaz de identificá-las, então, na função OnInit() a variável OrdersPrev também deve ser atribuída com o valor OrdersTotal(). As mudanças, que acabamos de criar no Expert, aparecerão desta forma:

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Agora que sabemos o número de ordens para as chamadas atuais e anteriores - podemos descobrir quando a ordem apareceu na lista e quando, por qualquer motivo, desapareceu. Para isso, usaremos a seguinte condição:

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

Então, acontece que se na chamada anterior tivermos menos ordens que agora, a ordem aparece na lista (múltiplas ordens não podem aparecer simultaneamente), mas se for o contrário, por ex., agora temos menos ordens que em uma chamada OnTrade() anterior, então a ordem é ou executada ou cancelada por algum motivo. Quase todo o trabalho com posições começa com estas duas condições.

Apenas Stop Loss e Take Profit requerem um trabalho separado com eles. Para a função OnTrade() vou adicionar o código que funciona com posições. Vamos considerar o seguinte:

void OnTrade () { Alert ( "Evento de negociação ocorreu" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Erro #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "A ordem chegou para processamento" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Erro #" ,_GetLastError, " ordem não encontrada!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "Erro #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "Ordem executada, indo para negociação" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " ordem chamou negociação #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Posição de compra foi aberta no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Houve aumento da posição de compra no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Posição de venda foi aberta no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Houve aumento da posição de venda no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Tipo de código não processado " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " ordem chamou negociação #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Parte da posição de venda foi fechada no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " com lucro = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Posição de venda foi fechada no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " com lucro = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Parte da posição de compra foi fechada no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " com lucro = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Posição de compra foi fechada no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " com lucro = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "Tipo de código não processado " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " ordem chamou negociação #" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "Venda revertida para compra no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " com lucro = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "Compra revertida no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " com lucro = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "Tipo de código não processado " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "Indica o registro de estado. Tipo de código não processado " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Também se certifique que no começo do programa você tenha declarado as seguintes variáveis:

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

Vamos voltar aos conteúdos da OnTrade().



Você pode comentar a função Alert no começo, mas eu deixarei. A seguir, vem a função HistorySelect() . Ela gera uma lista de histórico de negociações e ordens para um período específico de tempo, que é definido por dois parâmetros da função. Se esta função não for chamada antes de ir para o histórico de ordens e negociações, não teremos nenhuma informação porque as listas do histórico estarão vazias. Após chamar HistorySelect(), as condições são avaliadas já que acabaram de ser escritas.



Quando chegam novas ordens, primeiro a selecionamos e verificamos por erros:

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Erro #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

Após selecionar a ordem, obtemos o código de erro usando a função GetLastError() . Depois, usando a função Print() imprimimos o código no diário e usando a função ResetLastError() resetamos o código de erro para zero, então para a próxima chamada GetLastError() para outras situações, não teremos o mesmo código de erro.

Após a verificação por erros, se a ordem tiver sido selecionado com sucesso, verifique seu estado:

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "A ordem chegou para processamento" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

Se a ordem tiver o estado iniciado, por ex., estiver verificada pela exatidão, mas ainda não foi aceita, então é esperado que seja executada em um futuro próximo, e apenas fornecemos um Alert() notificando que a ordem está sendo processada e salvamos seu ingresso até a próxima chamada OnTrade(). Em vez da função Alert() você pode usar qualquer outro tipo de notificação.

No código acima

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

irá retornar o último ingresso da ordem da lista completa de ordens.



OrdersTotal()-1 indica que precisamos obter a última ordem. Devido a função OrdersTotal() retornar o número total de ordens (por ex., se existe 1 ordem na lista, então a OrdersTotal() irá retornar 1), e o número índice da ordem é contado a partir de 0, então, para obter o número índice da última ordem temos que diminuir 1 do número total de ordens (se OrdersTotal() retornar 1, então número índice desta ordem será igual a 0). E a função OrderGetTicket() por sua vez irá retornar o ingresso da ordem, no qual o número será passado a ele.

Esta foi a primeira condição, geralmente ela é acionada quando for a primeira chamada OnTrade(). Em seguida vem a segunda condição, que é conseguida na segunda chamada OnTrade(), quando a ordem é executada, ela vai para o histórico e a posição deve abrir.

Se a ordem não estiver presente na lista, então ela foi para o histórico, ela definitivamente deve estar lá! Então, recorremos ao histórico de ordens usando a função HistoryOrderGetInteger() para obter o estado da ordem. E para ler os dados do histórico para uma ordem em particular, precisamos de seu ingresso. Para isso, se for a primeira condição, o ingresso de ordem de entrada terá sido armazenado na variável LastOrderTicket.



Assim obtemos o estado da ordem, indicando o ingresso da ordem como o primeiro parâmetro para HistoryOrderGetInteger(), e tipo de propriedade necessária - como o segundo. Após tentar obter o estado da ordem, obtemos o código de erro e escrevemos no diário. É necessário, no caso de sua ordem que precisamos trabalhar, ainda não ter entrado no histórico, e recorremos a ele (experiências mostram que isto é possível e bastante. Escrevi sobre isso no começo deste artigo).

Se ocorrer um erro, o processamento para porque não há dados para trabalhar e nenhuma das seguintes condições serão alcançadas. E se a chamada HistoryOrderGetInteger() foi bem sucedida e a ordem tiver o estado "Order is fully executed" (Ordem completamente executada):

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

Então forneça outra notificação:

Alert (LastOrderTicket, "Ordem executada, indo para negociação" );

E vamos processar a negociação que foi evocada por esta ordem. Primeiro, encontre a direção da negociação (propriedade DEAL_ENTRY ). Direção não é comprar ou vender , mas a Entrada no mercado , Saída do mercado , Reverso ou Indicação do registro de estado . Assim, usando a propriedade DEAL_ENTRY podemos descobrir se a ordem foi enviada para a posição em abert, posição fechada ou reverso.

Para analisar a negociação e seus resultados, vamos recorrer também ao histórico usando a seguinte construção:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

Funciona da mesma forma com as ordens:

HistoryDealsTotal() retorna o número total de negociações. Para obter o número da última negociação diminuímos 1 do valor HistoryDealsTotal(). O número resultante da negociação é passado para a função HistoryDealGetTicket() que por sua vez passo o ingresso da negociação selecionada para a função HistoryDealGetInteger() . E a função HistoryDealGetInteger(), pelo ingresso especificado e tipo de propriedade, irá retornar a direção da negociação.

Vamos examinar detalhadamente a direção da Entrada de mercado . As outras direções serão cobertas brevemente, conforme são processadas quase da mesma forma.

O valor da expressão, obtido da HistoryDealGetInteger(), é comparado com os valores dos blocos de caso, até uma combinação ser encontrada. Suponha que estamos entrando no mercado, por ex., abrindo uma ordem de venda. Então o primeiro bloco será executado:

case DEAL_ENTRY_IN :

No início do bloco você é notificado sobre a criação da negociação. Ao mesmo tempo, esta notificação garante que tudo saiu OK e a negociação está sendo processada.

Após a notificação, vem outro bloco de troca que analisa o tipo de negociação:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Posição de compra foi aberta no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Houve aumento da posição de compra no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Posição de venda foi aberta no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Houve aumento da posição de venda no par " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Tipo de código não processado " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

Informe-se sobre a negociação pelo histórico - da mesma forma que anteriormente, exceto a propriedade especificada. Nessa hora você deve especificar o DEAL_TYPE para saber se foi feita uma ordem de venda ou de compra. Analisei apenas os tipos compra e venda, mas além deles existem mais quatro. Mas, estes quatro tipos restantes de negociações são menos comuns, então em vez de quatro blocos de caso, apenas um bloco padrão é usado para eles. Ele fornecerá um Alert() como o código do tipo.

Como você provavelmente percebeu no código, não apenas a abertura das posições de compra e venda é processada, mas também seus incrementos. Para determinar quando a posição foi incrementada, e quando foi aberta - você precisa comparar o volume da negociação executada e a posição que tornou-se o resultado desta negociação. Se o volume da posição for igual ao volume da negociação executada - esta posição foi aberta, e se os volumes da posição e negociação são diferentes - esta posição foi incrementada. Isto se aplica tanto para as posições de compra(no bloco '0' de caso) e as posições de venda(no bloco '1' de caso). O último bloco é o padrão, que lida com todas as situações diferentes de compra e venda. O processamento completo consiste na notificação sobre o código de tipo retornado pela função HistoryDealGetInteger().

E finalmente, a última preocupação sobre o trabalho com posições. Isso é o processamento das alterações nos valores Stop Loss e Take Profit. Para saber qual dos parâmetros de posição mudou, precisamos comparar o estado atual e anterior de seus parâmetros. Os valores atuais dos parâmetros de posição podem sempre ser obtidos usando as funções de serviço, mas os valores anteriores devem ser salvos.

Para isso, escreveremos uma função especial, que irá salvar os parâmetros de posição ao array de estruturas:

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Erro #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_Comissão ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

Para usar esta função devemos adicionar o seguinte código no bloco da declaração de variáveis globais:

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

O protótipo da função GetPosition() foi encontrado há muito tempo nos artigos do site www.mql4.com, mas eu não o encontrei e não posso especificar a fonte. Não vou discutir o trabalho desta função em detalhes. O ponto é que esta função como um parâmetro por referência passou um array do tipo _position (estrutura com campos correspondentes aos campos de posição) no qual todas as informações sobre as posições e valores atualmente abertos de seus parâmetros passaram.

Para rastrear convenientemente as alterações nos parâmetros de posição, vamos criar dois arrays do tipo _position. Estes arrays são PositionList[] (o estado atual das posições) e PrevPositionList[] (o estado anterior das posições).

Para começar a trabalhar com posições, devemos adicionar a próxima chamada em OnInit() e no final de OnTrade():

GetPosition(PrevPositionList);

Também no começo de OnTrade() devemos adicionar a chamada:

GetPosition(PositionList);

Agora nos arrays PositionList[] e PrevPositionList[] à nossa disposição haverá informações sobre posições sobre a chamada OnTrade atual e anterior respectivamente.

Agora vamos considerar o código atual das alterações de rastreamento em sl e tp:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "No par "+PositionList[i].symbol+" Stop Loss foi alterado de "+ PrevPositionList[i].sl +" para "+ PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "No par "+PositionList[i].symbol+" Take Profit foi alterado de "+ PrevPositionList[i].tp +" para "+ PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

Como vemos, o código não é muito grande, mas isso é apenas por causa do trabalho preparatório considerável. Vamos nos aprofundar nisso.

Tudo começa com a condição:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

Aqui vemos, que nem as ordens ou as posições foram posicionadas ou excluídas. Se a condição for satisfeita, então muito provavelmente algumas posições ou ordens foram alteradas.

No começo da função duas variáveis são declaradas:

_alerts -armazena todas as notificações sobre as alterações

modify - permite que você exiba as mensagens sobre as alterações apenas se elas realmente existiram.