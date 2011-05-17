MetaTrader 5 / Примеры
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5 Wizard для "чайников"

MQL5 Wizard для "чайников"

MetaTrader 5Примеры |
13 012 17
MetaQuotes
MetaQuotes

В начале 2011 года мы выпустили первую версию Визарда MQL5. Этот шаг обеспечил трейдеров простым и понятным инструментом для автоматического создания торговых роботов. Любой пользователь MetaTrader 5 получил возможность написать собственный эксперт, не умея программировать на MQL5.

В новой версии Визарда мы расширили функционал программы. В ней появилась возможность создания экспертов на основе не одного сигнала, а комбинации нескольких. Это означает, что теперь Визард позволяет использовать в эксперте сложную аналитику и получать более детальные сигналы. При этом процесс создания не стал сложнее. Он по-прежнему состоит из пошагового выбора нужных параметров, а на выходе дает готового эксперта.

Разберем каждый шаг в отдельности и наглядно пройдем весь путь по созданию эксперта. Сначала определимся с инструментом и таймфреймом, на которых будем торговать: EURUSD и M10. Сигналы будут следующими:

Итак, базовые параметры эксперта заданы. Приступаем к непосредственной работе в Визарде MQL5. Чтобы вызвать программу, заходим в MetaEditor и кликаем на «Создать» во вкладке «Файл» главного меню. В появившемся окне выбираем пункт «Сгенерировать советник»:


Сгенерировать советник

В следующем окне указываем инструмент и таймфрейм, на которых мы собираемся торговать. Если оставить указанное по умолчанию значение current, то в результате мы получим универсальный советник, торгующий на любом символе и таймфрейме, к которому он будет подключен. Нам этот вариант не подходит: задуманный нами советник будет отлажен для внутридневной торговли на EURUSD и при работе на других инструментах наверняка выдаст неожиданный результат. Поэтому указываем EURUSD и M10.

Общие параметры советника

А теперь переходим к самому интересному - займемся выбором сигналов, по которым будет торговать наш эксперт. На данный момент в стандартной библиотеке находятся готовые модули 20 торговых сигналов, основанных на логике стандартных индикаторов. Из их числа мы и выберем необходимые.


Готовые модули торговых сигналов

Затем поочередно настраиваем параметры для каждого выбранного нами сигнала – начиная с MA и заканчивая IntradayTimeFilter.


Параметры сигнала Moving Average

Каждый выбранный нами сигнал имеет свой набор настроек. Для экспоненциальной MA, к примеру, нужно указать ее период (31), на сколько баров она смещена от текущего (0), метод усреднения (Exponential), с какой ценой работаем (Close price) и весовой коэффициент сигнала (1.0).

Детальное описание каждого торгового сигнала вы можете найти в Справочнике MQL5.


Параметры выбранных сигналов

После настройки параметров ко всем сигналам наш эксперт практически готов. Осталось разобраться с модулями трейлинг-стопа и управления капиталом. Однако это описание выходит за рамки данной статьи. Поэтому наш советник обойдется без трейлинга, а торговать будет фиксированным лотом.

Тем, кто решил вплотную заняться настройкой этих параметров, рекомендуем прочитать статью Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования.

Все этапы позади – после выбора стратегии управления капиталом мы попадаем в окно MetaEditor. Именно там находится код получившегося эксперта.

Готовый эксперт в MetaEditor

Для его компиляции нужно нажать на кнопку «Компилировать» на панели управления. После этого заходим в клиентский терминал MetaTrader 5 и запускаем эксперт в торговлю, выбрав его в окне Навигатор -> Советники.

Тестирование получившегося эксперта

Итак, мы получили полноценный эксперт для торговли, затратив минимум времени и усилий. Настолько же просто и быстро создать собственный эксперт теперь может любой пользователь MetaTrader 5.

Визард MQL5 – мощнейший инструмент для самостоятельного написания торговых роботов. Если раньше это было уделом опытных программистов, то теперь эксперт может создать каждый. За несколько кликов вы выбираете необходимые параметры – и советник, торгующий по вашей стратегии, готов.

Создайте свой торговый робот в Визарде MQL5 и убедитесь, насколько это просто!


Скачать MetaTrader 5


Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (17)
Victor Kirillin
Victor Kirillin | 19 авг. 2011 в 11:59
Medvedev:

Очень хочется переделать на 3 инструмента. До сих пор класс не переделан?

Просто пытаюсь инициализировать 3 объекта:

CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2;

CExpert ExtExpert3;

а он все равно пишет, что не тот символ.

В прошлом году удалось переделать на мультивалютник вот этот пример -

https://www.mql5.com/ru/articles/148?source=metaeditor5_article

а вот из эксперта созданного визардом, не получается мультивалютника ;-((((

С уважением, Андрей.

Попробуйте здесь посмотреть.
Medvedev
Medvedev | 22 авг. 2011 в 10:30

Супер! огромное спасибо!

это то что надо. все-таки я не додумался как исправить, а тут все есть и работает.

осталось только выбрать пары, сделать оптимизацию и запустить мультивалютник на чемпионат!

очень рад!!!!!! ;-)))

Владимир
Владимир | 22 авг. 2011 в 14:05
Medvedev:

Супер! огромное спасибо!

это то что надо. все-таки я не додумался как исправить, а тут все есть и работает.

осталось только выбрать пары, сделать оптимизацию и запустить мультивалютник на чемпионат!

очень рад!!!!!! ;-)))

  Кстати, вот таким способом, вы можете делать прогон по всем символам поочерёдно.

kapitan444
kapitan444 | 27 сент. 2011 в 12:18
bulat-latypov:

Опубликована статья MQL5 Wizard для "чайников":

Автор: Bulat Latypov

bulat-latypov:

Опубликована статья MQL5 Wizard для "чайников":

Автор: Bulat Latypov

Все сделал, как описано в статье, но эксперт не тестируется и не устанавливается на график. У меня СОВСЕМ не опыта программирования, поэтому прошу помочь!
farhadmax
farhadmax | 10 июл. 2023 в 16:25
4-й символ сигнала(Стохастик(8,3,3)) в мастере должен быть "EURJPY".
К вопросу о методах технического анализа и прогнозирования рынков К вопросу о методах технического анализа и прогнозирования рынков
Статья показывает возможности и потенциал хорошо известного математического метода в альянсе с образным мышлением и не совсем обычным взглядом на рынок. Материал призван, с одной стороны, привлечь внимание широкого круга читателей, поскольку способен привести творческих людей к переосмыслению самой парадигмы трейдинга. А с другой стороны - послужить импульсом к альтернативным разработкам и реализациям программного кода для инструментального арсенала анализа и прогнозов.
Использование WinInet в MQL5. Часть 2: POST-запросы и файлы Использование WinInet в MQL5. Часть 2: POST-запросы и файлы
В данной статье мы продолжаем рассматривать принципы работы с Интернет посредством HTTP-запросов и обмен данными с сервером. Описаны новые функции класса CMqlNet, разобраны методы отправки данных из форм и передача файлов с помощью POST-запросов, а также вход на сайты под своим логином с помощью Cookie.
Использование самоорганизующихся карт Кохонена в трейдинге Использование самоорганизующихся карт Кохонена в трейдинге
Важной особенностью самоорганизующихся карт Кохонена (Kohonen Self-Organizing Maps) является их способность отображать многомерные пространства признаков на плоскость. Представление данных в виде двумерной карты значительно упрощает кластеризацию и корреляционный анализ данных. В этой статье мы разберем несколько простых примеров практического использования карт Кохонена.
3 метода ускорения индикаторов на примере линейной регрессии 3 метода ускорения индикаторов на примере линейной регрессии
Рассматриваются методы оптимизации вычислительных алгоритмов индикаторов. Каждый читатель найдет себе метод по душе: описан один простой метод, один требующий серьезных познаний в математике, и еще один, для которого нужна смекалка. Реализация большинства представленных методов задействует конструкционные особенности устройства индикаторов или терминала MetaTrader 5. При этом сами методы довольно универсальны - применимы не только для ускорения расчета линейной регрессии, но и для многих других индикаторов.