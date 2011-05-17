MQL5 Wizard для "чайников"

В начале 2011 года мы выпустили первую версию Визарда MQL5. Этот шаг обеспечил трейдеров простым и понятным инструментом для автоматического создания торговых роботов. Любой пользователь MetaTrader 5 получил возможность написать собственный эксперт, не умея программировать на MQL5.

В новой версии Визарда мы расширили функционал программы. В ней появилась возможность создания экспертов на основе не одного сигнала, а комбинации нескольких. Это означает, что теперь Визард позволяет использовать в эксперте сложную аналитику и получать более детальные сигналы. При этом процесс создания не стал сложнее. Он по-прежнему состоит из пошагового выбора нужных параметров, а на выходе дает готового эксперта.

Разберем каждый шаг в отдельности и наглядно пройдем весь путь по созданию эксперта. Сначала определимся с инструментом и таймфреймом, на которых будем торговать: EURUSD и M10. Сигналы будут следующими:

EMA('EURUSD',M10,31) - экспоненциальная скользящая средняя;



Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - стохастический осциллятор;



EMA('EURUSD',H1,24) - экспоненциальная скользящая средняя с другого таймфрейма для подтверждения первой EMA;



Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - стохастический осциллятор с другого символа и таймфрейма для подтверждения первого стохастика;



IntradayTimeFilter – временной фильтр, выявляющий эффективность остальных сигналов в определенные часы и дни недели.

Итак, базовые параметры эксперта заданы. Приступаем к непосредственной работе в Визарде MQL5. Чтобы вызвать программу, заходим в MetaEditor и кликаем на «Создать» во вкладке «Файл» главного меню. В появившемся окне выбираем пункт «Сгенерировать советник»:







В следующем окне указываем инструмент и таймфрейм, на которых мы собираемся торговать. Если оставить указанное по умолчанию значение current, то в результате мы получим универсальный советник, торгующий на любом символе и таймфрейме, к которому он будет подключен. Нам этот вариант не подходит: задуманный нами советник будет отлажен для внутридневной торговли на EURUSD и при работе на других инструментах наверняка выдаст неожиданный результат. Поэтому указываем EURUSD и M10.





А теперь переходим к самому интересному - займемся выбором сигналов, по которым будет торговать наш эксперт. На данный момент в стандартной библиотеке находятся готовые модули 20 торговых сигналов, основанных на логике стандартных индикаторов. Из их числа мы и выберем необходимые.





Затем поочередно настраиваем параметры для каждого выбранного нами сигнала – начиная с MA и заканчивая IntradayTimeFilter.





Каждый выбранный нами сигнал имеет свой набор настроек. Для экспоненциальной MA, к примеру, нужно указать ее период (31), на сколько баров она смещена от текущего (0), метод усреднения (Exponential), с какой ценой работаем (Close price) и весовой коэффициент сигнала (1.0).

Детальное описание каждого торгового сигнала вы можете найти в Справочнике MQL5.







После настройки параметров ко всем сигналам наш эксперт практически готов. Осталось разобраться с модулями трейлинг-стопа и управления капиталом. Однако это описание выходит за рамки данной статьи. Поэтому наш советник обойдется без трейлинга, а торговать будет фиксированным лотом.

Тем, кто решил вплотную заняться настройкой этих параметров, рекомендуем прочитать статью Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования.

Все этапы позади – после выбора стратегии управления капиталом мы попадаем в окно MetaEditor. Именно там находится код получившегося эксперта.





Для его компиляции нужно нажать на кнопку «Компилировать» на панели управления. После этого заходим в клиентский терминал MetaTrader 5 и запускаем эксперт в торговлю, выбрав его в окне Навигатор -> Советники.





Итак, мы получили полноценный эксперт для торговли, затратив минимум времени и усилий. Настолько же просто и быстро создать собственный эксперт теперь может любой пользователь MetaTrader 5.

Визард MQL5 – мощнейший инструмент для самостоятельного написания торговых роботов. Если раньше это было уделом опытных программистов, то теперь эксперт может создать каждый. За несколько кликов вы выбираете необходимые параметры – и советник, торгующий по вашей стратегии, готов.

Создайте свой торговый робот в Визарде MQL5 и убедитесь, насколько это просто!







