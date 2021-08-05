천재반을 위한 MQL5 Wizard

2011년 초에 MQL5 Wizard의 첫 버전을 릴리즈했습니다.. 이 새로운 애플리케이션은 매매 봇을 자동으로 생성할 수 있는 간단하고 편리한 도구를 제공합니다. MetaTrader 5 사용자라면 MQL5 프로그래밍하는 방법을 알지 못해도 커스텀 Expert Advisor를 만들 수 있습니다.

Wizard 새 버전에서, 우리는 프로그램의 기능성을 확장시켰습니다. 이제 여러 신호를 조합하여 Expert Advisor를 만들 수 있습니다. 이러한 혁신을 통해 Expert Advisor에서 정교한 분석을 사용하여 상세한 정확한 신호를 얻을 수 있습니다. 그렇지만 이러한 혁신으로 인해 Expert Advisor를 생성하는 과정이 복잡해지는 것은 아닙니다. 여전히 Expert Advisor 구성을 위한 기반으로 필요한 패러미터를 단계별로 선택하면서 진행하게 됩니다.

각 단계를 별도로 고려하여 Expert Advisor를 만들기 위한 모든 단계를 살펴보겠습니다. 먼저 EA가 거래할 도구와 타임프레임을 각각 EUR/USD 및 M10으로 정의해야 합니다. 이하의 시그널을 활용해봅시다

EMA('EURUSD',M10,31) - 지수이동 평균;



Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - 스토캐스틱 오실레이터;



EMA('EURUSD',H1,24) - 다른 타임프레임에서 첫 지수 이동 평균을 확정하기 위한 지수 이동 평균



Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - 앞에서 사용된 스토캐스틱 오실레이터를 확정하기 위한 다른 심볼 및 타임프레임의 스토캐스틱 오실레이터.



IntradayTimeFilter – 특정 시간 및 요일 동안 다른 모든 신호의 효율성을 나타내는시간 필터.

지금까지 Expert Advisor를 위한 기본 패러미터들을 정리해보았습니다. 이제 MQL5 Wizard 작업을 시작해 봅시다. 프로그램을 시작하려면 MetaEditor 프로그램을 실행한 후 "File" 탭의 "Create"를 클릭하십시오. 새로 나타난 창에서 "Generate Expert Advisor”를 클릭하십시오.







다음 창에서 Expert Advisor가 매매할 기호와 시간대를 지정합니다. 만약 현재 값을 그대로 두게 될 경우 현재 연결된 심볼 및 타임프레임을 가지고 매매할 수 있는 범용 Expert Advisor를 받게 될 것입니다. 그러나 우리는 EURUSD 심볼에 대해서 일일 매매를 할 수 있는 Expert Advisor를 만드는 것이 목표입니다. 다른 심볼에 대해 적용할 경우 예측하지 못한 결과를 낳을 수도 있기 때문입니다. 그러니 EURUSD 및 M10 으로 명시하는 쪽으로 합니다.





이제 Expert Advisor가 교환할 신호를 선택하는 가장 흥미로운 단계로 진행합니다. 이 시점에 표준 라이브러리에는 표준 인디케이터에 기반한 매매 신호 20개 내장 모듈이 포함되어있습니다. 이 안에서 필요한 심볼을 선택합니다.





그런 다음 MA 에서 IntradayTimeFilter로 선택한 각 신호에 대한 패러미터를 구성합니다.





우리가 선택한 각 신호는 각각의 패러미터 세트가 있습니다. 예를 들어 지수형 MA의 경우 기간(31), 현재 막대에서의 변화(0), 평균화 방법(지수), 이동 평균 적용 매매가(종가) 및 신호 가중치(1.0)를 지정해야 합니다.

각 매매 신호에 대한 자세한 설명은 MQL5 레퍼런스에서 찾아보실 수 있습니다..







신호 패러미터들을 설정하면 Expert Advisor가 거의 준비완료된 상태입니다. 이제 트레일링 스톱과 머니 관리 모듈만 구성하면 됩니다. 하지만 그 단계는 이 문서에서 다룰 내용을 넘어가버립니다. 따라서 우리의 Expert Advisor는 추적에 대해서는 다루지 않고, 정해진 랏에 대해서만 매매할 것입니다.

이런 패러미터를 어떻게 설정해야하는가 알고싶으시다면 MQL5 Wizard: 프로그래밍 없이 Expert Advisor 만들기 문서를 참조해주시기 바랍니다.

위의 모든 단계를 마친 후 자금 관리 전략을 선택하고 결과 Expert Advisor의 코드를 사용할 수 있는 Meta Editor로 돌아가야 합니다.





Expert Advisor를 컴파일 하려면 제어판의 "Compile"을 누르십시오. 그런 다음 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 시작하고 Navigator -> Expert Advisors에서 선택하여 Expert Advisor를 실행합니다.





지금까지 최소한의 노력과 시간으로 기능이 충실한 Expert Advisor를 만들어보았습니다. 이렇게 하시면 어떠한 MetaTrader 5 유저라도 아주 손쉽고 빠르게 Expert Advisor를 만들 수 있습니다.

MQL5 Wizard는 매매 봇을 만들기 위한 아주 강력한 툴입니다. 이제 프로그래밍 기술과 경험에 상관없이 누구나 완전한 기능을 갖춘 Expert Advisor를 만들 수 있습니다. 클릭 몇 번으로 원하는 옵션을 선택하면 Expert Advisor가 당신이 설정한 전략에 따라 매매를 시작할 것입니다.

지금 바로 MQL5 Wizard를 이용하여 당신의 매매 전략에 따라 Expert Advisor들을 만들어보세요!







