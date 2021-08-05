천재반을 위한 MQL5 Wizard
2011년 초에 MQL5 Wizard의 첫 버전을 릴리즈했습니다.. 이 새로운 애플리케이션은 매매 봇을 자동으로 생성할 수 있는 간단하고 편리한 도구를 제공합니다. MetaTrader 5 사용자라면 MQL5 프로그래밍하는 방법을 알지 못해도 커스텀 Expert Advisor를 만들 수 있습니다.
Wizard 새 버전에서, 우리는 프로그램의 기능성을 확장시켰습니다. 이제 여러 신호를 조합하여 Expert Advisor를 만들 수 있습니다. 이러한 혁신을 통해 Expert Advisor에서 정교한 분석을 사용하여 상세한 정확한 신호를 얻을 수 있습니다. 그렇지만 이러한 혁신으로 인해 Expert Advisor를 생성하는 과정이 복잡해지는 것은 아닙니다. 여전히 Expert Advisor 구성을 위한 기반으로 필요한 패러미터를 단계별로 선택하면서 진행하게 됩니다.
각 단계를 별도로 고려하여 Expert Advisor를 만들기 위한 모든 단계를 살펴보겠습니다. 먼저 EA가 거래할 도구와 타임프레임을 각각 EUR/USD 및 M10으로 정의해야 합니다. 이하의 시그널을 활용해봅시다
- EMA('EURUSD',M10,31) - 지수이동 평균;
- Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - 스토캐스틱 오실레이터;
- EMA('EURUSD',H1,24) - 다른 타임프레임에서 첫 지수 이동 평균을 확정하기 위한 지수 이동 평균
- Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - 앞에서 사용된 스토캐스틱 오실레이터를 확정하기 위한 다른 심볼 및 타임프레임의 스토캐스틱 오실레이터.
- IntradayTimeFilter – 특정 시간 및 요일 동안 다른 모든 신호의 효율성을 나타내는시간 필터.
지금까지 Expert Advisor를 위한 기본 패러미터들을 정리해보았습니다. 이제 MQL5 Wizard 작업을 시작해 봅시다. 프로그램을 시작하려면 MetaEditor 프로그램을 실행한 후 "File" 탭의 "Create"를 클릭하십시오. 새로 나타난 창에서 "Generate Expert Advisor”를 클릭하십시오.
다음 창에서 Expert Advisor가 매매할 기호와 시간대를 지정합니다. 만약 현재 값을 그대로 두게 될 경우 현재 연결된 심볼 및 타임프레임을 가지고 매매할 수 있는 범용 Expert Advisor를 받게 될 것입니다. 그러나 우리는 EURUSD 심볼에 대해서 일일 매매를 할 수 있는 Expert Advisor를 만드는 것이 목표입니다. 다른 심볼에 대해 적용할 경우 예측하지 못한 결과를 낳을 수도 있기 때문입니다. 그러니 EURUSD 및 M10 으로 명시하는 쪽으로 합니다.
이제 Expert Advisor가 교환할 신호를 선택하는 가장 흥미로운 단계로 진행합니다. 이 시점에 표준 라이브러리에는 표준 인디케이터에 기반한 매매 신호 20개 내장 모듈이 포함되어있습니다. 이 안에서 필요한 심볼을 선택합니다.
그런 다음 MA 에서 IntradayTimeFilter로 선택한 각 신호에 대한 패러미터를 구성합니다.
우리가 선택한 각 신호는 각각의 패러미터 세트가 있습니다. 예를 들어 지수형 MA의 경우 기간(31), 현재 막대에서의 변화(0), 평균화 방법(지수), 이동 평균 적용 매매가(종가) 및 신호 가중치(1.0)를 지정해야 합니다.
각 매매 신호에 대한 자세한 설명은 MQL5 레퍼런스에서 찾아보실 수 있습니다..
신호 패러미터들을 설정하면 Expert Advisor가 거의 준비완료된 상태입니다. 이제 트레일링 스톱과 머니 관리 모듈만 구성하면 됩니다. 하지만 그 단계는 이 문서에서 다룰 내용을 넘어가버립니다. 따라서 우리의 Expert Advisor는 추적에 대해서는 다루지 않고, 정해진 랏에 대해서만 매매할 것입니다.
이런 패러미터를 어떻게 설정해야하는가 알고싶으시다면 MQL5 Wizard: 프로그래밍 없이 Expert Advisor 만들기 문서를 참조해주시기 바랍니다.
위의 모든 단계를 마친 후 자금 관리 전략을 선택하고 결과 Expert Advisor의 코드를 사용할 수 있는 Meta Editor로 돌아가야 합니다.
Expert Advisor를 컴파일 하려면 제어판의 "Compile"을 누르십시오. 그런 다음 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 시작하고 Navigator -> Expert Advisors에서 선택하여 Expert Advisor를 실행합니다.
지금까지 최소한의 노력과 시간으로 기능이 충실한 Expert Advisor를 만들어보았습니다. 이렇게 하시면 어떠한 MetaTrader 5 유저라도 아주 손쉽고 빠르게 Expert Advisor를 만들 수 있습니다.
MQL5 Wizard는 매매 봇을 만들기 위한 아주 강력한 툴입니다. 이제 프로그래밍 기술과 경험에 상관없이 누구나 완전한 기능을 갖춘 Expert Advisor를 만들 수 있습니다. 클릭 몇 번으로 원하는 옵션을 선택하면 Expert Advisor가 당신이 설정한 전략에 따라 매매를 시작할 것입니다.
지금 바로 MQL5 Wizard를 이용하여 당신의 매매 전략에 따라 Expert Advisor들을 만들어보세요!
MetaQuotes 소프트웨어 사를 통해 러시아어가 번역됨.
원본 기고글: https://www.mql5.com/ru/articles/287
경고: 이 자료들에 대한 모든 권한은 MetaQuotes(MetaQuotes Ltd.)에 있습니다. 이 자료들의 전부 또는 일부에 대한 복제 및 재출력은 금지됩니다.
악기를 3개로 다시 만들고 싶습니다. 지금까지 클래스가 재설계되지 않았나요?
그냥 3개의 객체를 초기화하려고 합니다:
CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2;
CExpert ExtExpert3;
여전히 잘못된 문자가 표시됩니다.
작년에 이 예제를 다중 통화로 변환하는 데 성공했습니다.
https://www.mql5.com/ko/articles/148?source=metaeditor5_article
그러나 마법사가 만든 전문가는 다중 통화를 만들지 않습니다 ;-((((.
안부, 안드레이.
좋아요! 정말 고마워요!
이것이 바로 제가 필요했던 것입니다. 어떻게 고칠지 생각하지 못했지만 여기 있고 작동합니다.
이제 남은 것은 쌍을 선택하고, 최적화하고, 챔피언십을 위해 다중 통화를 시작하는 것입니다!
매우 행복!!!!!! ;-)))
그건 그렇고, 모든 심볼을 하나씩 실행하는 방법은 다음과 같습니다.
