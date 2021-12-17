Il Wizard MQL5 per principianti

All'inizio del 2011 abbiamo rilasciato la prima versione di Wizard MQL5. Questa nuova applicazione fornisce ai trader uno strumento semplice e conveniente per generare automaticamente robot di trading. Qualsiasi utente MetaTrader 5 può creare un Expert Advisor personalizzato senza nemmeno sapere come programmare in MQL5.

Nella nuova versione del wizard abbiamo ampliato le funzionalità del programma. Ora ti consente di creare Expert Advisor basati su una combinazione di diversi segnali. Questa innovazione consente l'utilizzo di analisi sofisticate in un Expert Advisor per ottenere segnali dettagliati e accurati. Tuttavia, questa innovazione non complica il processo di generazione di un EA. Implica ancora una selezione passo-passo dei parametri richiesti come base per la costruzione di EA.

Consideriamo ogni passaggio separatamente e passiamo attraverso tutti i passaggi per la creazione di un Expert Advisor. Per prima cosa, dovrai definire lo strumento e il periodo di tempo su cui l'EA farà trading: EUR/USD e M10. Utilizzeremo i seguenti segnali:

EMA('EURUSD',M10,31) - Una esponenziale;



Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - stocastico;



EMA('EURUSD',H1,24) - Una esponenziale da un altro lasso di tempo per confermare la prima EMA;



Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - da un altro simbolo e lasso di tempo per confermare il primo;



IntradayTimeFilter – Un che rivela l'efficienza di tutti gli altri segnali durante determinate ore e giorni della settimana.

Pertanto, abbiamo delineato i parametri di base per il nostro Expert Advisor. Ora possiamo iniziare a lavorare nel wizard MQL5. Per avviare il programma, apri il programma MetaEditor e clicca su "Create" nella scheda "File" del menu principale. Nella finestra visualizzata, seleziona "Genera Expert Advisor":







Nella finestra successiva, specifica il simbolo e l'intervallo di tempo in cui l'EA farà trading. Se lasciamo il valore corrente predefinito, riceveremo un Expert Advisor universale in grado di fare trading su qualsiasi simbolo e lasso di tempo a cui è collegato. Ma vogliamo creare un EA per il trading intraday su EURUSD poiché, se applicato ad altri strumenti, potrebbe produrre risultati inaspettati. Specificare pertanto EURUSD e M10.





Ora procedi al passaggio più interessante: seleziona i segnali in base ai quali il nostro Expert Advisor farà trading. A questo punto la libreria standard include , i quali si basano sulla logica degli indicatori standard. Selezioniamo i simboli necessari tra di loro.





Quindi, configura i parametri per ogni segnale che abbiamo scelto - dal MA a IntradayTimeFilter.





Ogni segnale selezionato ha il proprio set di parametri. Ad esempio, per il MA esponenziale dobbiamo specificare il suo periodo (31), il suo spostamento dalla barra corrente (0), il metodo di media (esponenziale), il prezzo per applicare il MA (prezzo di chiusura) e il peso del segnale (1.0).

Una descrizione dettagliata di ciascun segnale di trading può essere trovata nel fonti di MQL5.







Dopo aver impostato i parametri di tutti i segnali, il nostro Expert Advisor è quasi pronto. Ora, abbiamo solo bisogno di configurare i moduli di trailing stop e di gestione del denaro. Tuttavia, questo passaggio esula dall'ambito di questo articolo. Pertanto, il nostro Expert Advisor sarà costruito senza trailing e farà trading con il lotto fisso.

Per ulteriori approfondimenti su come configurare questi parametri, leggere l'articolo MQL5 Wizard: Creating Expert Advisors without Programming.

Dopo tutti i passaggi precedenti, dobbiamo selezionare una strategia di gestione del denaro e tornare al MetaEditor in cui è disponibile il codice dell'Expert Advisor risultante.





Per compilare l'EA, premere "Compile" nel pannello di controllo. Successivamente, avvia il client terminal MetaTrader 5 ed esegui l'Expert Advisor selezionandolo nel Navigator -> Expert Advisors.





Quindi abbiamo creato un Expert Advisor a tutti gli effetti con il minimo tempo e sforzo. Ora qualsiasi utente MetaTrader 5 può creare un EA altrettanto facilmente e velocemente.

Il wizard MQL5 è un potente strumento per la creazione di robot di trading. Ora chiunque può creare un Expert Advisor completamente funzionale indipendentemente dalle capacità e dall'esperienza di programmazione. In pochi clic selezioni le opzioni che desideri e l'Expert Advisor creato farà trading in base alla tua strategia.

Prova oggi il Wizard MQL5 e crea un EA con facilità in base alla tua specifica strategia di trading!







