MetaTrader 5 / Beispiele
Der MQL5-Assistent für Neueinsteiger

Anfang 2011 haben wir die erste Fassung des MQL5-Assistenten veröffentlicht. Damit hatten die Devisenhändler ein einfaches und verständliches Werkzeug zur automatischen Erzeugung von automatischen Handelssystemen in der Hand. Jeder Anwender von MetaTrader 5 erhielt so die Möglichkeit, ohne MQL5-Programmierkenntnisse sein eigenes Expert-System zu schreiben.

In der neuen Fassung des Assistenten haben wir den Funktionsumfang des Programms erweitert. Sie bietet die Möglichkeit, Experten-Systeme nicht nur auf der Grundlage eines Signals anzulegen, sondern mehrere Signale zu kombinieren. Das bedeutet, dass der Assistent jetzt den Einsatz komplexer Analysen sowie den Empfang umfangreicherer Signale in einem Expert-System zulässt. Dabei wurde der Erstellungsvorgang selbst nicht schwieriger. Er besteht nach wie vor in erster Linie aus der schrittweisen Auswahl der benötigten Parameter und endet mit einem fertigen Expert-System.

Wir betrachten jeden einzelnen Schritt und durchlaufen anschaulich den gesamten Weg bis zum fertigen Expert-System. Zunächst legen wir das Instrument (Kürzel) und den Zeitraum fest, mit denen wir handeln wollen: EUR/USD bzw. M10. Als Signale verwenden wir:

Damit wären die wesentlichen Parameter unseres Expert-Systems festgelegt. Jetzt beginnt die Arbeit im MQL5-Assistenten selbst. Um das Programm aufzurufen, verwenden wir das Bearbeitungsprogramm MetaEditor und klicken dort unter der Registerkarte „Datei“ des Hauptmenüs auf „Anlegen“. In dem erscheinenden Fenster wählen wir „Expert-System anlegen“:

Expert-System anlegen

Im nächsten Schritt geben wir das Kürzel und den Zeitraum an, mit denen wir handeln wollen. Wenn wir den Währungswert „current“ unverändert bei der Voreinstellung belassen, erhalten wir ein universelles Expert-System, das das mit jedem beliebigen Kürzel und Zeitraum handeln kann, auf die es angesetzt wird. Das reicht uns nicht: das von uns ersonnene Expert-System ist auf den Innertageshandel mit EURUSD ausgelegt und dürfte bei der Verarbeitung anderer Kürzel unerwartete Ergebnisse liefern. Deshalb geben wir EURUSD bzw. M10 an.

Allgemeine Parameter des Expert-Systems

Jetzt kommen wir zum Interessantesten - der Auswahl der Signale, mit denen unser Expert-System handeln wird. Derzeit bietet die Standardbibliothek Fertigmodule für 20 Handelssignale, die auf der Logik der entsprechenden Standardindikatoren beruhen. Aus diesen wählen wir die erforderlichen aus.

Fertigmodule für Handelssignale

Anschließend richten wir, beginnend mit dem gleitenden Durchschnittswert (MA) bis zum IntradayTimeFilter, die Parameter für jedes von uns ausgewählte Signal ein.

Signale des Indikators für den gleitenden Durchschnittswert (MA)

Jedes der ausgewählten Signale verfügt über einen eigenen Satz Einstellungen. Bei dem exponentiellen MA beispielsweise sind der betreffende Zeitraum (31), seine Verschiebung in Balken gegenüber dem aktuellen (0), das Verfahren zur Bildung des Durchschnittswerts (exponentiell), der Kurs, mit dem gearbeitet wird (Schlusskurs) sowie der Gewichtskoeffizient des Signals (1,0) anzugeben.

Die MQL5-Hilfe bietet ausführliche Beschreibungen aller Handelssignale.

Ausgewählte Signale

Nach der Einrichtung der Einstellungen zu allen Signalen ist unser Expert-System im Grunde fertig. Wir müssen uns lediglich noch mit den Modulen für die automatisch nachgezogenen Grenzen (Trailing Stop) und die Kapitalverwaltung befassen. Aber das darzustellen, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Deshalb kommt unser Expert-System ohne „Trailing“ aus und wird mit einem festen Posten handeln.

Allen, die sich eingehender mit der Einstellung dieser Parameter befassen möchten, empfehlen wir die Lektüre des Beitrags: Der MQL5-Assistent: Erstellen von Expert-Systemen ohne Programmierung.

Nach Abschluss all dieser Arbeitsschritte und der Auswahl der Kapitalverwaltungsstrategie kehren wir zum MetaEditor-Fenster zurück, in dem sich der Programmcode unseres Expert-Systems befindet.

Programmcode des erstellten Expert-Systems

Um es zusammenzustellen, muss die Schaltfläche „Kompilieren“ des Bedienfeldes betätigt werden. Danach rufen wir die MetaTrader 5-Anwendung auf dem Ausgabegerät (Terminal) auf und lassen das Expert-System handeln, indem wir es im Navigatorfenster „Expert-Systeme“ (Expert Advisors) auswählen.

Das erstellte Expert-System im Strategieprüfprogramm von MetaTrader 5

Damit haben wir mit einem Minimum an Zeit- und Arbeitsaufwand ein vollwertiges Expert-System für den Devisenhandel angelegt. Jetzt, da die Erstellung eigener Expert-Systeme so einfach und schnell geht, kann es jeder Anwender von MetaTrader 5.

Der MQL5-Assistent ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um eigene automatische Handelssysteme selbst zu erzeugen. Was früher erfahrenen Programmierern vorbehalten war, kann heute jeder. Ein paar Klicks zur Auswahl der erforderlichen Parameter und fertig ist das Expert-System, das nach der gewünschten Strategie handelt.

Erstellen Sie ein eigenes automatisches Handelssystem mithilfe des MQL5-Assistenten und überzeugen Sie sich selbst, wie einfach das ist!


Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (17)
Victor Kirillin
Victor Kirillin | 19 Aug. 2011 in 11:59
Medvedev:

Ich möchte wirklich auf 3 Instrumente umstellen. Bisher wurde die Klasse noch nicht umgestaltet?

Ich versuche gerade, 3 Objekte zu initialisieren:

CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2;

CExpert ExtExpert3;

und es sagt immer noch falsches Zeichen.

Letztes Jahr habe ich es geschafft, dieses Beispiel in mehrere Währungen zu konvertieren -

https://www.mql5.com/de/articles/148?source=metaeditor5_article

aber der Experte, der vom Assistenten erstellt wurde, macht keine Mehrwährung ;-((((.

Mit freundlichen Grüßen, Andrey.

Versuchen Sie, hier zu schauen.
Medvedev
Medvedev | 22 Aug. 2011 in 10:30

Toll! Vielen Dank!

Das ist genau das, was ich brauchte. Ich habe nicht daran gedacht, wie man es reparieren kann, aber hier ist es und es funktioniert.

Jetzt muss ich nur noch die Paare auswählen, die Optimierung vornehmen und Multicurrency für die Meisterschaft starten!

sehr glücklich!!!!!! ;-)))

Владимир
Владимир | 22 Aug. 2011 in 14:05
Medvedev:

Toll! Vielen Dank!

Das ist genau das, was ich brauchte. Ich habe nicht daran gedacht, wie man es reparieren kann, aber hier ist es und es funktioniert.

Jetzt muss ich nur noch die Paare auswählen, die Optimierung vornehmen und Multicurrency für die Meisterschaft starten!

sehr glücklich!!!!!! ;-)))

Übrigens, so kann man alle Symbole einzeln durchlaufen lassen.

kapitan444
kapitan444 | 27 Sept. 2011 in 12:18
bulat-latypov:

Der Artikel MQL5 Wizard für "Dummies" wurde veröffentlicht:

Autor: Bulat Latypov

bulat-latypov:

Der Artikel MQL5 Wizard für "Dummies" wurde veröffentlicht:

Autor: Bulat Latypov

Ich habe alles so gemacht, wie im Artikel beschrieben, aber der Expert Advisor wird nicht getestet und ist nicht auf dem Chart installiert. Ich habe absolut keine Programmiererfahrung, also bitte helfen Sie mir!
farhadmax
farhadmax | 10 Juli 2023 in 16:25
das Symbol des 4. Signals(Stochastics(8,3,3)) im Assistenten sollte "EURJPY" sein
