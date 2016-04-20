Der MQL5-Assistent für Neueinsteiger

Anfang 2011 haben wir die erste Fassung des MQL5-Assistenten veröffentlicht. Damit hatten die Devisenhändler ein einfaches und verständliches Werkzeug zur automatischen Erzeugung von automatischen Handelssystemen in der Hand. Jeder Anwender von MetaTrader 5 erhielt so die Möglichkeit, ohne MQL5-Programmierkenntnisse sein eigenes Expert-System zu schreiben.

In der neuen Fassung des Assistenten haben wir den Funktionsumfang des Programms erweitert. Sie bietet die Möglichkeit, Experten-Systeme nicht nur auf der Grundlage eines Signals anzulegen, sondern mehrere Signale zu kombinieren. Das bedeutet, dass der Assistent jetzt den Einsatz komplexer Analysen sowie den Empfang umfangreicherer Signale in einem Expert-System zulässt. Dabei wurde der Erstellungsvorgang selbst nicht schwieriger. Er besteht nach wie vor in erster Linie aus der schrittweisen Auswahl der benötigten Parameter und endet mit einem fertigen Expert-System.

Wir betrachten jeden einzelnen Schritt und durchlaufen anschaulich den gesamten Weg bis zum fertigen Expert-System. Zunächst legen wir das Instrument (Kürzel) und den Zeitraum fest, mit denen wir handeln wollen: EUR/USD bzw. M10. Als Signale verwenden wir:

EMA('EURUSD',M10,31) - den exponentiellen gleitenden Durchschnittswert;



Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - den stochastischen Oszillator;



EMA('EURUSD',H1,24) - den exponentiellen gleitenden Durchschnittswert eines anderen Zeitraums als Bestätigung für den ersten EMA;



Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - den stochastischen Oszillator eines anderen Kürzels und Zeitraums als Bestätigung für den ersten;



IntradayTimeFilter – einen Zeitfilter, der die Wirksamkeit der übrigen Signale zu bestimmten Stunden und Wochentagen wiedergibt.

Damit wären die wesentlichen Parameter unseres Expert-Systems festgelegt. Jetzt beginnt die Arbeit im MQL5-Assistenten selbst. Um das Programm aufzurufen, verwenden wir das Bearbeitungsprogramm MetaEditor und klicken dort unter der Registerkarte „Datei“ des Hauptmenüs auf „Anlegen“. In dem erscheinenden Fenster wählen wir „Expert-System anlegen“:







Im nächsten Schritt geben wir das Kürzel und den Zeitraum an, mit denen wir handeln wollen. Wenn wir den Währungswert „current“ unverändert bei der Voreinstellung belassen, erhalten wir ein universelles Expert-System, das das mit jedem beliebigen Kürzel und Zeitraum handeln kann, auf die es angesetzt wird. Das reicht uns nicht: das von uns ersonnene Expert-System ist auf den Innertageshandel mit EURUSD ausgelegt und dürfte bei der Verarbeitung anderer Kürzel unerwartete Ergebnisse liefern. Deshalb geben wir EURUSD bzw. M10 an.





Jetzt kommen wir zum Interessantesten - der Auswahl der Signale, mit denen unser Expert-System handeln wird. Derzeit bietet die Standardbibliothek Fertigmodule für 20 Handelssignale, die auf der Logik der entsprechenden Standardindikatoren beruhen. Aus diesen wählen wir die erforderlichen aus.





Anschließend richten wir, beginnend mit dem gleitenden Durchschnittswert (MA) bis zum IntradayTimeFilter, die Parameter für jedes von uns ausgewählte Signal ein.





Jedes der ausgewählten Signale verfügt über einen eigenen Satz Einstellungen. Bei dem exponentiellen MA beispielsweise sind der betreffende Zeitraum (31), seine Verschiebung in Balken gegenüber dem aktuellen (0), das Verfahren zur Bildung des Durchschnittswerts (exponentiell), der Kurs, mit dem gearbeitet wird (Schlusskurs) sowie der Gewichtskoeffizient des Signals (1,0) anzugeben.

Die MQL5-Hilfe bietet ausführliche Beschreibungen aller Handelssignale.







Nach der Einrichtung der Einstellungen zu allen Signalen ist unser Expert-System im Grunde fertig. Wir müssen uns lediglich noch mit den Modulen für die automatisch nachgezogenen Grenzen (Trailing Stop) und die Kapitalverwaltung befassen. Aber das darzustellen, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Deshalb kommt unser Expert-System ohne „Trailing“ aus und wird mit einem festen Posten handeln.

Allen, die sich eingehender mit der Einstellung dieser Parameter befassen möchten, empfehlen wir die Lektüre des Beitrags: Der MQL5-Assistent: Erstellen von Expert-Systemen ohne Programmierung.

Nach Abschluss all dieser Arbeitsschritte und der Auswahl der Kapitalverwaltungsstrategie kehren wir zum MetaEditor-Fenster zurück, in dem sich der Programmcode unseres Expert-Systems befindet.





Um es zusammenzustellen, muss die Schaltfläche „Kompilieren“ des Bedienfeldes betätigt werden. Danach rufen wir die MetaTrader 5-Anwendung auf dem Ausgabegerät (Terminal) auf und lassen das Expert-System handeln, indem wir es im Navigatorfenster „Expert-Systeme“ (Expert Advisors) auswählen.





Damit haben wir mit einem Minimum an Zeit- und Arbeitsaufwand ein vollwertiges Expert-System für den Devisenhandel angelegt. Jetzt, da die Erstellung eigener Expert-Systeme so einfach und schnell geht, kann es jeder Anwender von MetaTrader 5.

Der MQL5-Assistent ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um eigene automatische Handelssysteme selbst zu erzeugen. Was früher erfahrenen Programmierern vorbehalten war, kann heute jeder. Ein paar Klicks zur Auswahl der erforderlichen Parameter und fertig ist das Expert-System, das nach der gewünschten Strategie handelt.

Erstellen Sie ein eigenes automatisches Handelssystem mithilfe des MQL5-Assistenten und überzeugen Sie sich selbst, wie einfach das ist!







