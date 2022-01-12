Assistant MQL5 pour les Nuls

Début 2011,nous avons publié la première version de l’Assistant MQL5. Cette nouvelle application offre aux traders un outil simple et pratique pour automatiquement générer des robots de trading. Tout utilisateur de 5MetaTrader 5 peut créer un Expert Advisor personnalisé sans même savoir comment programmer en MQL5.

Dans lanouvelle version de l’Assistant nous avons étendu les fonctionnalités du programme. Désormais, il vous permet de créer des Expert Advisors sur la base d'une combinaison de plusieurs signaux. Cette innovation permet l'utilisation d'analyses sophistiquées dans un Expert Advisor pour obtenir des signaux précis et détaillés. Néanmoins, cette innovation ne complique pas le processus de génération d'une EA. Cela implique toujours une sélection étape par étape des paramètres requis comme base pour l’élaboration de l' EA.

Examinons chaque étape séparément et parcourons toutes les étapes de création d'un Expert Advisor. Vous devrez d'abord définir l'outil et le calendrier sur lesquels l' EA va trader : EUR/USD et M10. Nous utiliserons les signaux suivants :

EMA('EURUSD',M10,31) - Moyenne mobilemoyenne mobile;



Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - Oscillateur Stochastic;



EMA('EURUSD',H1,24) -Moyenne mobile d'une autre période pour confirmer la première EMA ;



Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - Oscillateur Stochastic d’un autre symbole et tranche de temps pour confirmer le premier.



IntradayTimeFilter – A time filter, qui révèle l’efficacité de tous les autres signaux durant certains heures et jours de la semaine.

Ainsi, nous avons défini les paramètres de base pour notre Expert Advisor. Nous pouvons maintenant commencer à travailler dans l'Assistant MQL5. Pour démarrer le programme, ouvrez le programme MetaEditor et cliquez sur "Créer" dans l'onglet "Fichier" du menu principal. Dans la fenêtre apparue, sélectionnez «Créez un conseiller expert » :







Dans la fenêtre suivante, indiquez le symbole et la période sur laquelle l' EA fera du trade. Si nous laissons la valeur actuelle par défaut, nous recevrons un Expert Advisor universel en mesure de trader sur n'importe quel symbole et période auquel il est connecté. Mais nous souhaitons créer un EA pour du trading inter-journaliers EURUSD comme si appliqué aux autres instruments, il peut donner des résultats inattendus.. Par conséquent,indiquez EURUSD et M10.





Passez maintenant à l'étape la plus importante - sélectionnez les signaux sur la base desquels notre Expert Advisor négociera. À ce stade, la bibliothèque standard comprend des modules de trading Modules prêts à l'emploi de 20 signaux de trading, qui sont basés sur la logique des indicateurs standard. Nous sélectionnons les symboles nécessaires parmi eux.





Ensuite, configurez les paramètres pour chaque signal que nous avons choisi - du MA à IntradayTimeFilter.





Chaque signal sélectionné dispose de son propre ensemble de paramètres. Par exemple, pour la MA exponentielle il faut préciser sa période (31), son décalage par rapport à la barre courante (0), la méthode de moyennage (Exponentielle), le prix pour appliquer la MA (Prix de clôture) et le poids du signal (1.0).

Une description détaillée dans chaque signal de trading peut être trouvée dans MQL5 Reference.







Une fois que nous avons configuré les paramètres de tous les signaux, notre Expert Advisor est presque prêt. Il ne nous reste plus qu'à configurer les modules de trailing stop et la gestion de fonds. Cependant, cette étape dépasse le cadre de cet article. Par conséquent, notre Expert Advisor sera créé sans trailing et échangera le lot fixe.

Pour une étude plus approfondie sur la façon de configurer ces paramètres, veuillez lire l'article Assistant MQL5 : Création d'experts-conseils sans programmation.

Après toutes les étapes ci-dessus, nous devons sélectionner une stratégie de gestion de fonds et retourner au MetaEditor où le code de l'Expert Advisor subséquent est disponible.





Pour compiler l' EA, appuyez sur "Compiler" dans le panneau de commande. Après cela, démarrez le terminal client MetaTrader 5 et exécutez l'Expert Advisor en le sélectionnant dans le Navigateur -> Expert Advisors.





Nous avons donc créé un Expert Advisor à part entière avec un minimum de temps et d'efforts. Désormais, tout utilisateur de MetaTrader 5 peut créer un EA tout aussi facilement et rapidement.

L'assistant MQL5 est un outil puissant chargé de créer des robots de trading. Désormais, tout le monde peut créer un Expert Advisor entièrement opérationnel, quelles que soient ses compétences et son expérience en programmation. En quelques clics, vous sélectionnez les options que vous souhaitez - et l'Expert Advisor créé négociera suivant votre stratégie.

Essayez MQL5 Wizard aujourd'hui et créez facilement des EA en fonction de votre stratégie de trading spécifique !







