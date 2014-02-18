MetaTrader 5 / Exemplos
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5 Wizard para leigos

MQL5 Wizard para leigos

MetaTrader 5Exemplos |
6 312 17
MetaQuotes
MetaQuotes

No início de 2011, lançamos a primeira versão do MQL5 Wizard. Este novo aplicativo fornece aos negociadores uma ferramenta simples e conveniente para gerar robôs de negociação automaticamente. Qualquer usuário do MetaTrader 5 pode criar um Expert Advisor personalizado sem precisar saber como programar em MQL5.

A funcionalidade do programa foi expandida na nova versão do Wizard. Agora você tem a possibilidade de criar Expert Advisors com base na combinação de diversos sinais. Esta inovação permite o uso de análise sofisticada em um Expert Advisor para obter sinais precisos detalhados. Apesar disso, esta novidade não complica o processo de geração de um EA. Ela ainda sugere a seleção passo a passo dos parâmetros requeridos como base para a construção do EA.

Vamos considerar cada passo separadamente e passar por todos os passos da criação de um Expert Advisor. Primeiramente, você precisa definir a ferramenta e o período de tempo nos quais o EA irá negociar: EUR/USD e M10. Usaremos os seguintes sinais:

  • EMA('EURUSD',M10,31) - Uma média móvel exponencial;
  • Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - Oscilador estocástico;
  • EMA('EURUSD',H1,24) - Uma média móvel exponencial de outro período de tempo para confirmar o a primeira EMA;
  • Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - Oscilador estocástico de outro símbolo de período de tempo para confirmar o primeiro;
  • IntradayTimeFilter – Um filtro de horário que revela a eficiência de todos os outros sinais durante determinadas horas e dias da semana.

Dessa forma, destacamos os parâmetros básicos para o nosso Expert Advisor. Agora podemos começar a trabalhar com o MQL5 Wizard. Para iniciar o programa, abra o MetaEditor e clique em "Criar" na aba "Arquivo" do menu principal. Na nova janela, selecione "Criar Expert Advisor”:

Criar Expert Advisor

Na próxima janela, especifique o símbolo e o período de tempo nos quais o EA irá negociar: Se deixarmos o valor padrão atual, receberemos um Expert Advisor padrão, capaz de negociar em qualquer símbolo e período de tempo a que estiver conectado. Mas se desejamos criar um EA para negociação intra-dia em EURUSD, como se fosse aplicado a outros instrumentos, poderá haver resultados inesperados. Por essa razão, especifique EURUSD e M10.

Propriedades gerais do Expert Advisor

Agora passe à etapa mais interessante - selecione os sinais com base nos quais o nosso Expert Advisor irá negociar. Neste ponto, a biblioteca padrão inclui módulos de 20 sinais de negociação prontos para uso, que são baseados na lógica de indicadores padrão. Nós selecionamos os símbolos necessários entre eles.

Módulos de sinais de negociação prontos para uso

Em seguida, configure os parâmetros para cada sinal escolhido - de MA a IntradayTimeFilter.

Sinais de média móvel

Cada sinal selecionado possui o seu próprio conjunto de parâmetros. Por exemplo, para a MA exponencial, precisamos especificar o período (31), a mudança em relação à barra atual (0), o método de média (Exponencial), o preço para aplicação da MA (Preço de fechamento) e o peso do sinal (1,0).

Uma descrição detalhada de cada sinal de negociação pode ser encontrado na Referência MQL5.

Sinais selecionados

Após termos configurado os parâmetros de todos os nossos sinais, o Expert Advisor está quase pronto. Agora, apenas precisamos configurar os módulos de parada de rastreamento e gerenciamento de dinheiro. Entretanto, este passo vai além da abrangência deste artigo. Dessa forma, o nosso Expert Advisor será construído sem rastreamento e irá negociar o lote fixo.

Para maiores informações a respeito da configuração desses parâmetros, por favor, leia o artigo MQL5 Wizard: Criar Expert Advisors sem programação.

Após todos os passos acima, devemos selecionar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro e retornar ao MetaEditor, onde o código do Expert Advisor resultante está disponível.

Código do Expert Advisor resultante

Para compilar o EA, clique em "Compilar" no painel de controle. Após fazer isso, inicie o terminal do cliente MetaTrader 5 e execute o Expert Advisor ao selecioná-lo em Navegador -> Expert Advisors.

Expert Advisor criado no provador de estratégia do MetaTrader 5

Nós criamos um Expert Advisor pronto para uso com o menor tempo e esforço. Agora qualquer usuário do MetaTrader 5 pode criar um EA de forma fácil e rápida.

O MQL5 Wizard é uma ferramenta poderosa para a criação de robôs de negociação. Qualquer pessoa é capaz de criar um Expert Advisor totalmente funcional, independentemente de suas habilidades de programação e experiência. Com apenas alguns cliques você seleciona as opções desejadas e o Expert Advisor criado irá negociar de acordo com a sua estratégia.

Experimente o MQL5 Wizard hoje e crie facilmente EAs de acordo com a sua estratégia de negociação específica!


Baixar MetaTrader 5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/287

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (17)
Victor Kirillin
Victor Kirillin | 19 ago. 2011 em 11:59
Medvedev:

Realmente quero refazer para 3 instrumentos. Até o momento, a classe não foi redesenhada?

Estou apenas tentando inicializar 3 objetos:

CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2;

CExpert ExtExpert3;

e ele ainda diz que o caractere está errado.

No ano passado, consegui converter este exemplo para multimoeda -

https://www.mql5.com/pt/articles/148?source=metaeditor5_article

mas o especialista criado pelo assistente não cria uma multimoeda ;-((((.

Atenciosamente, Andrey.

Tente dar uma olhada aqui.
Medvedev
Medvedev | 22 ago. 2011 em 10:30

Ótimo, muito obrigado!

Era exatamente o que eu precisava. Não pensei em como consertá-lo, mas aqui está e funciona.

Tudo o que resta é escolher os pares, fazer a otimização e lançar a multimoeda para o campeonato!

Muito feliz!!!!!! ;-)))

Владимир
Владимир | 22 ago. 2011 em 14:05
Medvedev:

Ótimo, muito obrigado!

Era exatamente o que eu precisava. Não pensei em como consertá-lo, mas aqui está e funciona.

Tudo o que resta é escolher os pares, fazer a otimização e lançar a multimoeda para o campeonato!

Muito feliz!!!!!! ;-)))

A propósito, é assim que você pode executar todos os símbolos, um por um.

kapitan444
kapitan444 | 27 set. 2011 em 12:18
bulat-latypov:

O artigo MQL5 Wizard for "Dummies" foi publicado:

Autor: Bulat Latypov

bulat-latypov:

O artigo MQL5 Wizard for "Dummies" foi publicado:

Autor: Bulat Latypov

Fiz tudo conforme descrito no artigo, mas o Expert Advisor não foi testado e não está instalado no gráfico. Não tenho absolutamente nenhuma experiência em programação, portanto, por favor, me ajude!
farhadmax
farhadmax | 10 jul. 2023 em 16:25
O símbolo do quarto sinal(Stochastics(8,3,3)) no assistente deve ser "EURJPY".
Previsão de séries temporais utilizando suavização exponencial Previsão de séries temporais utilizando suavização exponencial
O artigo familiariza o leitor com os modelos de suavização exponencial usados para previsão de curto prazo de séries de tempo. Além disso, ele toca em assuntos relacionados com a estimativa e otimização dos resultados de previsão e fornece alguns exemplos de scripts e indicadores. Este artigo será útil como primeira familiarização com os princípios de previsão baseados nos modelos de suavização exponencial.
Análise das principais características da série temporal Análise das principais características da série temporal
Este artigo introduz uma classe projetada para dar uma rápida estimativa preliminar das características de várias séries de tempo. Conforme isso ocorre, os parâmetros estatísticos e a função de autocorrelação são estimados. Uma estimativa espectral das séries de tempo é realizada e um histograma é construído.
Analisando os parâmetros estatísticos dos indicadores Analisando os parâmetros estatísticos dos indicadores
A análise técnica implementa amplamente os indicadores que mostram as cotações básicas "mais claramente", permitindo que os negociantes realizem análises e prevejam o movimento de preços de mercado. é bastante óbvio que não há sentido em utilizar indicadores, e muito menos aplicá-los na criação de sistemas de negociação, a menos que possamos resolver as questões relativas à transformação de cotações iniciais e a credibilidade do resultado obtido. Neste artigo, mostramos que existem sérios motivos para tal conclusão.
Teoria dos indicadores adaptativosavançados e sua implementação em MQL5 Teoria dos indicadores adaptativosavançados e sua implementação em MQL5
Este artigo descreverá indicadores adaptativos avançados e suas implementações no MQL5: ciclo cibernético adaptativo, centro adaptativo de gravidade e RVI adaptativo. Todos os indicadores foram originalmente apresentados em "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" por John F. Ehlers.