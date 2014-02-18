MQL5 Wizard para leigos

No início de 2011, lançamos a primeira versão do MQL5 Wizard. Este novo aplicativo fornece aos negociadores uma ferramenta simples e conveniente para gerar robôs de negociação automaticamente. Qualquer usuário do MetaTrader 5 pode criar um Expert Advisor personalizado sem precisar saber como programar em MQL5.

A funcionalidade do programa foi expandida na nova versão do Wizard. Agora você tem a possibilidade de criar Expert Advisors com base na combinação de diversos sinais. Esta inovação permite o uso de análise sofisticada em um Expert Advisor para obter sinais precisos detalhados. Apesar disso, esta novidade não complica o processo de geração de um EA. Ela ainda sugere a seleção passo a passo dos parâmetros requeridos como base para a construção do EA.

Vamos considerar cada passo separadamente e passar por todos os passos da criação de um Expert Advisor. Primeiramente, você precisa definir a ferramenta e o período de tempo nos quais o EA irá negociar: EUR/USD e M10. Usaremos os seguintes sinais:

EMA('EURUSD',M10,31) - Uma média móvel exponencial;



Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - Oscilador estocástico;



EMA('EURUSD',H1,24) - Uma média móvel exponencial de outro período de tempo para confirmar o a primeira EMA;



Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - Oscilador estocástico de outro símbolo de período de tempo para confirmar o primeiro;



IntradayTimeFilter – Um filtro de horário que revela a eficiência de todos os outros sinais durante determinadas horas e dias da semana.

Dessa forma, destacamos os parâmetros básicos para o nosso Expert Advisor. Agora podemos começar a trabalhar com o MQL5 Wizard. Para iniciar o programa, abra o MetaEditor e clique em "Criar" na aba "Arquivo" do menu principal. Na nova janela, selecione "Criar Expert Advisor”:







Na próxima janela, especifique o símbolo e o período de tempo nos quais o EA irá negociar: Se deixarmos o valor padrão atual, receberemos um Expert Advisor padrão, capaz de negociar em qualquer símbolo e período de tempo a que estiver conectado. Mas se desejamos criar um EA para negociação intra-dia em EURUSD, como se fosse aplicado a outros instrumentos, poderá haver resultados inesperados. Por essa razão, especifique EURUSD e M10.





Agora passe à etapa mais interessante - selecione os sinais com base nos quais o nosso Expert Advisor irá negociar. Neste ponto, a biblioteca padrão inclui módulos de 20 sinais de negociação prontos para uso, que são baseados na lógica de indicadores padrão. Nós selecionamos os símbolos necessários entre eles.





Em seguida, configure os parâmetros para cada sinal escolhido - de MA a IntradayTimeFilter.





Cada sinal selecionado possui o seu próprio conjunto de parâmetros. Por exemplo, para a MA exponencial, precisamos especificar o período (31), a mudança em relação à barra atual (0), o método de média (Exponencial), o preço para aplicação da MA (Preço de fechamento) e o peso do sinal (1,0).

Uma descrição detalhada de cada sinal de negociação pode ser encontrado na Referência MQL5.







Após termos configurado os parâmetros de todos os nossos sinais, o Expert Advisor está quase pronto. Agora, apenas precisamos configurar os módulos de parada de rastreamento e gerenciamento de dinheiro. Entretanto, este passo vai além da abrangência deste artigo. Dessa forma, o nosso Expert Advisor será construído sem rastreamento e irá negociar o lote fixo.

Para maiores informações a respeito da configuração desses parâmetros, por favor, leia o artigo MQL5 Wizard: Criar Expert Advisors sem programação.

Após todos os passos acima, devemos selecionar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro e retornar ao MetaEditor, onde o código do Expert Advisor resultante está disponível.





Para compilar o EA, clique em "Compilar" no painel de controle. Após fazer isso, inicie o terminal do cliente MetaTrader 5 e execute o Expert Advisor ao selecioná-lo em Navegador -> Expert Advisors.





Nós criamos um Expert Advisor pronto para uso com o menor tempo e esforço. Agora qualquer usuário do MetaTrader 5 pode criar um EA de forma fácil e rápida.

O MQL5 Wizard é uma ferramenta poderosa para a criação de robôs de negociação. Qualquer pessoa é capaz de criar um Expert Advisor totalmente funcional, independentemente de suas habilidades de programação e experiência. Com apenas alguns cliques você seleciona as opções desejadas e o Expert Advisor criado irá negociar de acordo com a sua estratégia.

Experimente o MQL5 Wizard hoje e crie facilmente EAs de acordo com a sua estratégia de negociação específica!



