MetaTrader 5 / Ejemplos
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5 Wizard para "Dummies"

MQL5 Wizard para "Dummies"

MetaTrader 5Ejemplos |
3 481 17
MetaQuotes
MetaQuotes

A principios de 2011 lanzamos la primera versión del MQL5 Wizard. Esta nueva aplicación facilita a los traders una herramienta simple y conveniente para generar automáticamente robots de trading. Cualquier usuario de MetaTrader 5 puede crear un Asesor Experto (EA, por sus siglas en inglés) personalizado sin siquiera saber cómo programar en MQL5.

En la nueva versión del Wizard hemos expandido la funcionalidad del programa. Ahora le permitirá crear Asesores Expertos basados en una combinación de diversas señales. Esta innovación le permitirá el uso de sofisticados análisis en un Asesor Experto para obtener señales precisas detalladas. Aún así, esta innovación no complica el proceso de generación de un EA. Simplemente implica una selección paso a paso de los parámetros requeridos como base para la construcción de un EA.

Consideremos cada paso por separado y vayamos a través de todos los pasos para la creación de un Asesor Experto. Primero deberá definir la herramienta y el marco cronológico en el que operará el EA: EUR/USD y M10. Usaremos las siguientes señales:

  • EMA('EURUSD',M10,31) - Una media móvil exponencial;
  • Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - SOscilador estocástico;
  • EMA('EURUSD',H1,24) - Una media móvil exponencial de otro marco cronológico para confirmar la primera;
  • Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - Oscilador estocástico de otro símbolo y marco cronológico para confirmar el primero;
  • IntradayTimeFilter – Un filtro cronológico, que revela la eficiencia de todas las otras señales durante determinadas horas y días de la semana.

Así, hemos señalado los parámetros básicos de nuestro Asesor Experto. Ahora podemos comenzar a trabajar en el MQL5 Wizard. Para iniciar el programa, abra el MetaEditor y haga click en "Create" ("Crear"), en la pestaña "File" ("Archivo") del menú principal. En la ventana que aparece, seleccione "Generate Expert Advisor” ("Generar Asesor Experto"):

Generar Expert Advisor

En la siguiente ventana, especifique el símbolo y el marco cronológico en el que operará el EA. Si dejamos el valor por defecto, recibiremos un Asesor Experto universal capaz de operar en cualquier símbolo y marco cronológico en el que se conecte. Pero nosotros queremos crear un EA para intraday trading en EURUSD, puesto que si se aplicara a otros instrumentos podría producir resultados inesperados. Por tanto, especifique EURUSD y M10.

Propiedades Generales del Expert Advisor

Ahora proceda al paso más interesante: seleccionar las señales según las cuales operará el Asesor Experto. En estos momentos, la biblioteca estándar incluye módulos ya preparados de 20 señales de trading, que se basan en la lógica de indicadores estándar. Seleccionaremos los símbolos necesarios entre ellos.

Módulos ya Preparados de Señales de Trading

A continuación, configure los parámetros para cada señal que hemos elegido, desde la MA (Media Móvil) al IntradayTimeFilter.

Señales de Medias Móviles

Cada señal seleccionada tiene su propio conjunto de parámetros. Por ejemplo, para la MA exponencial necesitamos especificar su período (31), su cambio desde la barra actual (0), el método de media (Exponencial), el precio a aplicar a la MA (precio de Cierre) y el peso de la señal (1.0).

Puede encontrar una descripción detallada de cada señal de trading en las Referencias de MQL5.

Señales Seleccionadas

Después de configurar los parámetros de todas las señales, nuestro Asesor Experto está casi listo. Ahora solo debemos configurar módulos de trailing stop (rastreo de detención) y de gestión de dinero. No obstante, este paso va más allá del alcance de este artículo. Por tanto, nuestro Asesor Experto se construirá sin rastreo, y operará con el lote fijo.

Para saber más sobre cómo configurar estos parámetros, por favor, lea el artículo MQL5 Wizard: Creating Expert Advisors without Programming (MQL5 Wizard: Crear Asesores Expertos sin Programación).

Después de todos estos pasos, debemos seleccionar una estrategia y volver al MetaEditor, donde el código del Asesor Experto resultante está disponible.

Código del Expert Advisor Resultante

Para compilar el EA, pulse en "Compile" ("Compilar") en el panel de control. Tras esto, inicie el Terminal de Cliente MetaTrader 5 y ejecute el Asesor Experto seleccionándolo en Navigator -> Expert Advisors.

Expert Advisor Creado en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5

Así, hemos creado un Asesor Experto completo con mínimo tiempo y esfuerzo. Ahora, cualquier usuario de MetaTrader 5 puede crear un EA igual de rápida y fácilmente.

El MQL5 Wizard es una poderosa herramienta para crear robots de trading. Ahora cualquiera puede crear un Asesor Experto completamente funcional, independientemente de sus habilidades y experiencia en programación. En unos pocos clicks puede seleccionar las opciones que desea, y el Asesor Experto creado operará de acuerdo con su estrategia.

¡Pruebe el MQL5 Wizard hoy y cree EAs fácilmente de acuerdo con su estrategia de trading específica!


Descargar MetaTrader 5


Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/287

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (17)
Victor Kirillin
Victor Kirillin | 19 ago 2011 en 11:59
Medvedev:

Realmente quiero rehacer a 3 instrumentos. ¿Hasta ahora no se ha rediseñado la clase?

Sólo tratando de inicializar 3 objetos:

CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2;

CExpert ExtExpert3;

y sigue diciendo carácter incorrecto.

El año pasado conseguí convertir a multidivisa este ejemplo -

https://www.mql5.com/es/articles/148?source=metaeditor5_article

pero el experto creado por el asistente no hace una multidivisa ;-((((.

Saludos, Andrey.

Trate de mirar aquí.
Medvedev
Medvedev | 22 ago 2011 en 10:30

¡Genial! ¡Muchas gracias!

Esto es justo lo que necesitaba, no se me había ocurrido como arreglarlo, pero aquí está y funciona.

¡Sólo queda elegir pares, hacer optimización y lanzar multidivisa para el campeonato!

¡¡¡¡¡¡muy contento!!!!!! ;-)))

Владимир
Владимир | 22 ago 2011 en 14:05
Medvedev:

¡Genial! ¡Muchas gracias!

Esto es justo lo que necesitaba, no se me ocurría como arreglarlo, pero aquí está y funciona.

¡Sólo queda elegir pares, hacer optimización y lanzar multidivisa para el campeonato!

¡¡¡¡¡¡muy contento!!!!!! ;-)))

Por cierto, así se puede hacer una tirada con todos los símbolos uno a uno.

kapitan444
kapitan444 | 27 sept 2011 en 12:18
bulat-latypov:

El artículo MQL5 Wizard for "Dummies" ha sido publicado:

Autor: Bulat Latypov

bulat-latypov:

El artículo MQL5 Wizard for "Dummies" ha sido publicado:

Autor: Bulat Latypov

He hecho todo como se describe en el artículo, pero el Asesor Experto no está probado y no está instalado en el gráfico. No tengo absolutamente ninguna experiencia en programación, ¡así que por favor ayuda!
farhadmax
farhadmax | 10 jul 2023 en 16:25
El símbolo de la 4ª señal(Stochastics(8,3,3)) en el asistente debe ser "EURJPY".
Teoría de Indicadores Adaptables Avanzados e Implementación en MQL5 Teoría de Indicadores Adaptables Avanzados e Implementación en MQL5
Este artículo describirá indicadores adaptables avanzados y su implementación en MQL5: Adaptive Cyber Cycle (Ciclo Cibernético Adaptable), Adaptive Center of Gravity (Centro de Gravedad Adaptable) y Adaptive RVI (Índice de Vigor Relativo Adaptable). Todos los indicadores se presentaron originalmente en "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" ("Análisis Cibernético de Acciones y Futuros"), de John F. Ehlers.
Crear Criterios Personalizados de Optimización de Asesores Expertos Crear Criterios Personalizados de Optimización de Asesores Expertos
El Terminal de Cliente MetaTrader 5 ofrece un gran abanico de posibilidades para la optimización de parámetros de Asesores Expertos. Además de los criterios de optimización incluidos en el Probador de Estrategias, los desarrolladores tienen la posibilidad de crear sus propios criterios. Esto lleva a un número casi ilimitado de posibilidades para poner a prueba y optimizar los Asesores Expertos. Este artículo describe formas prácticas de crear estos criterios, tanto complejas como simples.
Análisis de las Características Principales de las Series Cronológicas Análisis de las Características Principales de las Series Cronológicas
Este artículo presenta una clase diseñada para dar un cálculo rápido preliminar de características de varias series cronológicas. Mientras esto se lleva a cabo se calculan parámetros estadísticos y la función de autocorrelación, se lleva a cabo un cálculo espectral de series cronológicas y se construye un histograma.
Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5 Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5
Uno de los aspectos más interesantes de los Mapas con Función de Auto-Organización (mapas Kohonen o SOM, por sus siglas en inglés) es que aprenden a clasificar datos sin supervisión. En su forma más básica, produce un mapa de similitud de datos de entrada (agrupación). Los mapas SOM se pueden usar para la clasificación y visualización de datos de alta dimensión. En este artículo consideraremos varias aplicaciones sencillas de los mapas Kohonen.