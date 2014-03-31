MQL5 Wizard para "Dummies"

A principios de 2011 lanzamos la primera versión del MQL5 Wizard. Esta nueva aplicación facilita a los traders una herramienta simple y conveniente para generar automáticamente robots de trading. Cualquier usuario de MetaTrader 5 puede crear un Asesor Experto (EA, por sus siglas en inglés) personalizado sin siquiera saber cómo programar en MQL5.

En la nueva versión del Wizard hemos expandido la funcionalidad del programa. Ahora le permitirá crear Asesores Expertos basados en una combinación de diversas señales. Esta innovación le permitirá el uso de sofisticados análisis en un Asesor Experto para obtener señales precisas detalladas. Aún así, esta innovación no complica el proceso de generación de un EA. Simplemente implica una selección paso a paso de los parámetros requeridos como base para la construcción de un EA.

Consideremos cada paso por separado y vayamos a través de todos los pasos para la creación de un Asesor Experto. Primero deberá definir la herramienta y el marco cronológico en el que operará el EA: EUR/USD y M10. Usaremos las siguientes señales:

EMA('EURUSD',M10,31) - Una media móvil exponencial;



Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - SOscilador estocástico;



EMA('EURUSD',H1,24) - Una media móvil exponencial de otro marco cronológico para confirmar la primera;



Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - Oscilador estocástico de otro símbolo y marco cronológico para confirmar el primero;



IntradayTimeFilter – Un filtro cronológico, que revela la eficiencia de todas las otras señales durante determinadas horas y días de la semana.

Así, hemos señalado los parámetros básicos de nuestro Asesor Experto. Ahora podemos comenzar a trabajar en el MQL5 Wizard. Para iniciar el programa, abra el MetaEditor y haga click en "Create" ("Crear"), en la pestaña "File" ("Archivo") del menú principal. En la ventana que aparece, seleccione "Generate Expert Advisor” ("Generar Asesor Experto"):





En la siguiente ventana, especifique el símbolo y el marco cronológico en el que operará el EA. Si dejamos el valor por defecto, recibiremos un Asesor Experto universal capaz de operar en cualquier símbolo y marco cronológico en el que se conecte. Pero nosotros queremos crear un EA para intraday trading en EURUSD, puesto que si se aplicara a otros instrumentos podría producir resultados inesperados. Por tanto, especifique EURUSD y M10.





Ahora proceda al paso más interesante: seleccionar las señales según las cuales operará el Asesor Experto. En estos momentos, la biblioteca estándar incluye módulos ya preparados de 20 señales de trading, que se basan en la lógica de indicadores estándar. Seleccionaremos los símbolos necesarios entre ellos.





A continuación, configure los parámetros para cada señal que hemos elegido, desde la MA (Media Móvil) al IntradayTimeFilter.





Cada señal seleccionada tiene su propio conjunto de parámetros. Por ejemplo, para la MA exponencial necesitamos especificar su período (31), su cambio desde la barra actual (0), el método de media (Exponencial), el precio a aplicar a la MA (precio de Cierre) y el peso de la señal (1.0).

Puede encontrar una descripción detallada de cada señal de trading en las Referencias de MQL5.







Después de configurar los parámetros de todas las señales, nuestro Asesor Experto está casi listo. Ahora solo debemos configurar módulos de trailing stop (rastreo de detención) y de gestión de dinero. No obstante, este paso va más allá del alcance de este artículo. Por tanto, nuestro Asesor Experto se construirá sin rastreo, y operará con el lote fijo.

Para saber más sobre cómo configurar estos parámetros, por favor, lea el artículo MQL5 Wizard: Creating Expert Advisors without Programming (MQL5 Wizard: Crear Asesores Expertos sin Programación).

Después de todos estos pasos, debemos seleccionar una estrategia y volver al MetaEditor, donde el código del Asesor Experto resultante está disponible.





Para compilar el EA, pulse en "Compile" ("Compilar") en el panel de control. Tras esto, inicie el Terminal de Cliente MetaTrader 5 y ejecute el Asesor Experto seleccionándolo en Navigator -> Expert Advisors.





Así, hemos creado un Asesor Experto completo con mínimo tiempo y esfuerzo. Ahora, cualquier usuario de MetaTrader 5 puede crear un EA igual de rápida y fácilmente.

El MQL5 Wizard es una poderosa herramienta para crear robots de trading. Ahora cualquiera puede crear un Asesor Experto completamente funcional, independientemente de sus habilidades y experiencia en programación. En unos pocos clicks puede seleccionar las opciones que desea, y el Asesor Experto creado operará de acuerdo con su estrategia.

¡Pruebe el MQL5 Wizard hoy y cree EAs fácilmente de acuerdo con su estrategia de trading específica!







