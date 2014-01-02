MQL5 傻瓜式向导

MetaTrader 5 / 示例
在 2011 年年初，我们发布了 MQL5 向导的第一个版本。这一新的应用程序为交易人员自动生成交易机器人提供了简单方便的工具。任何 MetaTrader 5 用户都能创建自定义的“EA 交易”，他们甚至无需知道如何以 MQL5 编程。

新版向导中，我们扩展了程序的功能。现在，您能够基于多个信号的组合创建“EA 交易”。这一创新允许在“EA 交易”中使用复杂的分析，从而获得准确、详细的信号。同时，这一创新并未使生成 EA 的过程复杂化。它仍然以逐步选择所需参数的方式提供 EA 的构建基础。

我们将单独讨论创建“EA 交易”的每一个步骤，直至完成整个过程。首先，您需要定义 EA 将在其上交易的工具和时间表：EUR/USD 和 M10。我们将使用下述信号：

  • EMA('EURUSD',M10,31) - 指数移动平均线
  • Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - 随机振荡指标
  • EMA('EURUSD',H1,24) - 来自另一个时间表的指数移动平均线，以确定第一个 EMA；
  • Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - 来自另一个交易品种和时间表的随机振荡指标，以确定第一个随机振荡指标。
  • IntradayTimeFilter – 时间过滤器，它揭示了所有其他信号在一周特定的时段和日期的效率。

至此，我们已列出“EA 交易”的基本参数。现在，我们可以开始使用 MQL5 向导！要启动程序，打开 MetaEditor 程序并在主菜单的 "File"（文件）选项卡中单击 "Create"（创建）。在出现的窗口中选择 "Generate Expert Advisor"（生成“EA 交易”）：

生成“EA 交易”

在下一个窗口中，指定 EA 将在其上交易的交易品种和时间表。如果我们使用默认当前值，我们将得到一个通用“EA 交易”，它能够在任何与其连接的交易品种和时间表上交易。但我们希望创建一个 EA 用于在当天交易 EURUSD，犹如应用到其他工具，可能会产生意想不到的结果。因此我们指定 EURUSD 和 M10。

“EA 交易”的基本属性

现在进行最有趣的的一步 - 选择信号，我们的“EA 交易”将基于它来进行交易。此时标准库包含 20 个交易信号的现成模块，这些模块基于标准指标的逻辑。我们在其中选择必要的交易品种。

交易信号的现成模块

接下来，为我们选择的每个信号配置参数 - 从 MA 到 IntradayTimeFilter。

移动平均线信号

每个选定信号具有它自己的一组参数。例如，对于指数移动平均线，我们需要指定它的周期 (31)、它从当前柱 (0) 的偏移、取平均方法（指数）、应用 MA 的价格（收盘价）以及信号的权重 (1.0)。

读者可在 MQL5 参考中找到每个交易信号的详细描述。

选定信号

在我们完成所有信号的参数设置后，我们的“EA 交易”就几近完成了。现在，我们只需要配置追踪止损和资金管理模块。然而，这一部分已超出了本文讨论的范围。因此，我们将“EA 交易”配置为没有追踪止损模块，而是以固定的手数交易。

要进一步了解如何配置这些参数，请阅读《MQL5 向导：无需编程即可创建 EA 交易程序》一文。

在完成上述所有步骤后，我们必须选择一个资金管理策略并返回提供所产生的“EA 交易”代码的 MetaEditor 界面。

所产生的“EA 交易”代码

要编译 EA，在控制面板中按 "Compile"（编译）。之后，启动 MetaTrader 5 客户端，并通过在 Navigator（导航器）-> Expert Advisors（EA 交易）中选择“EA 交易”来使其运行。

在 MetaTrader 5 策略测试程序中创建“EA 交易”

就这样，我们以最少的时间和精力创建了完备的“EA 交易”。现在，任何 MetaTrader 5 用户都可以如此轻松快捷地创建 EA 交易。

MQL5 向导是一款创建交易机器人的强大工具。无论编程技巧和经验如何，任何人现在都能创建具有完整功能的“EA 交易”。只需按几下鼠标选择您所需的选项 - 创建的“EA 交易”将遵从您的策略进行交易。

现在就尝试使用 MQL5 向导轻松创建符合您具体交易策略的 EA 交易！

下载 MetaTrader 5

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/287

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

最近评论 | 前往讨论 (17)
Victor Kirillin
Victor Kirillin | 19 8月 2011 在 11:59
Medvedev:

真的想重新制作 3 种乐器。到目前为止，这个类还没有重新设计过？

只是想初始化 3 个对象：

CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2；

CExpert ExtExpert3；

但还是显示错误字符。

去年，我成功地将这个示例转换为多币种--......

https://www.mql5.com/zh/articles/148?source=metaeditor5_article

但向导创建的专家并不能生成多货币;-((((。

敬礼，安德烈。

请看这里
Medvedev
Medvedev | 22 8月 2011 在 10:30

太好了，太感谢了，这正是我需要的！

这正是我所需要的，我还没想好怎么解决这个问题，不过现在解决了，而且还能用。

剩下的工作就是选择货币对、进行优化并为冠军赛推出多币种！

非常高兴!!!!!!;-)))

Владимир
Владимир | 22 8月 2011 在 14:05
Medvedev:

太好了，太感谢了，这正是我需要的！

这正是我所需要的，我还没想好怎么解决这个问题，不过现在解决了，而且还能用。

剩下的工作就是选择货币对、进行优化并为冠军赛推出多币种！

非常高兴!!!!!!;-)))

顺便说一下，您可以这样逐个运行所有符号。

kapitan444
kapitan444 | 27 9月 2011 在 12:18
bulat-latypov:

傻瓜 MQL5 向导 " 一文已发布：

作者：Bulat Latypov

bulat-latypov:

傻瓜版 MQL5 向导 " 一文已经发表：

作者：Bulat Latypov

我已经按照文章中的描述完成了所有操作，但 Expert Advisor 没有经过测试，也没有安装在图表上。我完全没有编程经验，请帮助我！
farhadmax
farhadmax | 10 7月 2023 在 16:25
向导中的第 4 个信号符号（随机指标（8,3,3））应为 "EURJPY"。
