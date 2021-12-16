Yeni Başlayanlar için MQL5 Sihirbazı

2011'in başlarında ilk sürümünü yayınladık. Bu yeni uygulama, ticaret uzmanlarına otomatik olarak ticaret robotları oluşturmak için basit ve kullanışlı bir araç sağlar. Tüm MetaTrader 5 kullanıcıları, MQL5'te programlama yapılmayı dahi bilmeden özel bir Uzman Danışman oluşturabilir.

Programın işlevselliğini genişlettik. Bu şekilde, birkaç sinyalin bir araya gelmesine bağlı olarak Uzman Danışmanlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu yenilik, ayrıntılı doğru sinyaller almak için bir Uzman Danışmanda üst seviye analizlerin kullanılmasına olanak tanır. Bununla birlikte, bu yenilik bir EA oluşturma sürecini daha karmaşık hale getirmemektedir. Yine de, EA yapımı için bir temel olarak gerekli parametrelerin adım adım seçilmesini belirtir.

Her adımı ayrı ayrı ele alalım ve bir Expert Advisor oluşturmak için tüm adımları gözden geçirelim. Öncelikle, EA'nın işlem yapacağı aracı ve zaman çerçevesini belirlemeniz gerekecektir: EUR/USD ve M10. Aşağıdaki sinyalleri kullanacağız:

Böylece, Uzman Danışmanımız için temel parametreleri özetlemiş olduk. Artık MQL5 Sihirbazında çalışmaya başlayabiliriz. Programı başlatmak için MetaEditor programını açın ve ana menüdeki "Dosya" sekmesinde yer alan "Oluştur" seçeneğine tıklayın. Görüntülenen pencerede "Uzman Danışman Oluştur" seçeneğini seçin:







Bir sonraki pencerede, EA'nın işlem yapacağı sembolü ve zaman dilimini belirtin. Varsayılan mevcut değeri olduğu gibi bırakırsak, bağlı olduğu herhangi bir sembol ve zaman diliminde işlem yapabilen evrensel bir Uzman Danışman elde etmiş oluruz. Ancak EURUSD ile gün içi işlemler için bir EA oluşturmak istiyoruz, bu da sanki diğer araçlara uygulanmış gibi beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle EURUSD ve M10'u belirtin.





Şimdi de en ilginç adıma geçin - Uzman Danışmanımızın işlem yapacağı sinyalleri seçin. Bu noktada standart kitaplık, standart göstergelerin mantığına dayanan 20 işlem sinyalinin hazır modüllerini içerir. Aralarından gerekli olan sembolleri seçiyoruz.





Ardından, MA'dan IntradayTimeFilter'a kadar seçtiğimiz her sinyal için parametreleri yapılandırın.





Seçilen her sinyalin kendi parametre seti vardır. Örneğin, üs değer MA için dönemini (31), mevcut çubuktan (0) kaymasını, ortalama yöntemini (Üs değer), MA'nın uygulanacağı fiyatı (Kapanış fiyatı) ve sinyalin ağırlığını belirtmemiz gerekir. (1.0).

Her alım satım sinyalinin ayrıntılı bir açıklaması MQL5 Referansında bulunabilir.







Tüm sinyallerin parametrelerini ayarladıktan sonra Uzman Danışmanımız neredeyse hazır sayılır. Şimdi sadece takip eden durdurma ve para yönetimi modüllerini yapılandırmamız gerekiyor. Ancak, bu adım bu makalenin kapsamı dışındadır. Bu nedenle Uzman Danışmanımız takip eden öğeler olmadan kurulacak ve sabit paydan işlem yapacaktır.

Bu parametrelerin nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla çalışma için lütfen makalesini okuyun MQL5 Sihirbazı: Programlamadan Uzman Danışmanlar Oluşturma.

Yukarıda yer alan tüm adımlardan sonra, bir para yönetimi stratejisi seçmeli ve ortaya çıkan Uzman Danışman kodunun bulunduğu MetaEditor'a dönmeliyiz.





EA'yı derlemek için kontrol panelinde "Derle" düğmesine basın. Bundan sonra MetaTrader 5 İstemcisi Terminalini başlatın ve Gezgin -> Uzman Danışmanlar kısmından Uzman Danışmanı seçin ve çalıştırın.





Bu nedenle, minimum zaman ve çabayla tam teşekküllü bir Uzman Danışman oluşturduk. Artık herhangi bir MetaTrader 5 kullanıcısı aynı derecede kolaylık ve hızla bir EA oluşturabilir.

MQL5 Sihirbazı, ticaret robotları oluşturmak için güçlü bir araçtır. Artık herkes, programlama becerileri ve deneyiminden bağımsız olarak tamamen işlevsel bir Uzman Danışman oluşturabilir. Birkaç tıklamayla istediğiniz seçenekleri seçersiniz ve oluşturulan Uzman Danışman stratejinize göre işlem yapar.

MQL5 Sihirbazı'nı bugün deneyin ve özel ticaret stratejinize göre kolaylıkla EA'lar oluşturun!







