MetaTrader 5 / Örnekler
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yeni Başlayanlar için MQL5 Sihirbazı

Yeni Başlayanlar için MQL5 Sihirbazı

MetaTrader 5Örnekler |
337 17
MetaQuotes
MetaQuotes

2011'in başlarında ilk sürümünü yayınladık. Bu yeni uygulama, ticaret uzmanlarına otomatik olarak ticaret robotları oluşturmak için basit ve kullanışlı bir araç sağlar. Tüm MetaTrader 5 kullanıcıları, MQL5'te programlama yapılmayı dahi bilmeden özel bir Uzman Danışman oluşturabilir.

Programın işlevselliğini genişlettik. Bu şekilde, birkaç sinyalin bir araya gelmesine bağlı olarak Uzman Danışmanlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu yenilik, ayrıntılı doğru sinyaller almak için bir Uzman Danışmanda üst seviye analizlerin kullanılmasına olanak tanır. Bununla birlikte, bu yenilik bir EA oluşturma sürecini daha karmaşık hale getirmemektedir. Yine de, EA yapımı için bir temel olarak gerekli parametrelerin adım adım seçilmesini belirtir.

Her adımı ayrı ayrı ele alalım ve bir Expert Advisor oluşturmak için tüm adımları gözden geçirelim. Öncelikle, EA'nın işlem yapacağı aracı ve zaman çerçevesini belirlemeniz gerekecektir: EUR/USD ve M10. Aşağıdaki sinyalleri kullanacağız:

Böylece, Uzman Danışmanımız için temel parametreleri özetlemiş olduk. Artık MQL5 Sihirbazında çalışmaya başlayabiliriz. Programı başlatmak için MetaEditor programını açın ve ana menüdeki "Dosya" sekmesinde yer alan "Oluştur" seçeneğine tıklayın. Görüntülenen pencerede "Uzman Danışman Oluştur" seçeneğini seçin:

Uzman Danışman Oluştur

Bir sonraki pencerede, EA'nın işlem yapacağı sembolü ve zaman dilimini belirtin. Varsayılan mevcut değeri olduğu gibi bırakırsak, bağlı olduğu herhangi bir sembol ve zaman diliminde işlem yapabilen evrensel bir Uzman Danışman elde etmiş oluruz. Ancak EURUSD ile gün içi işlemler için bir EA oluşturmak istiyoruz, bu da sanki diğer araçlara uygulanmış gibi beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle EURUSD ve M10'u belirtin.

Uzman Danışmanın Genel Özellikleri

Şimdi de en ilginç adıma geçin - Uzman Danışmanımızın işlem yapacağı sinyalleri seçin. Bu noktada standart kitaplık, standart göstergelerin mantığına dayanan 20 işlem sinyalinin hazır modüllerini içerir. Aralarından gerekli olan sembolleri seçiyoruz.

Alım Satım Sinyallerinin İşleme Hazır Modülleri

Ardından, MA'dan IntradayTimeFilter'a kadar seçtiğimiz her sinyal için parametreleri yapılandırın.

Hareketli Ortalama Sinyalleri

Seçilen her sinyalin kendi parametre seti vardır. Örneğin, üs değer MA için dönemini (31), mevcut çubuktan (0) kaymasını, ortalama yöntemini (Üs değer), MA'nın uygulanacağı fiyatı (Kapanış fiyatı) ve sinyalin ağırlığını belirtmemiz gerekir. (1.0).

Her alım satım sinyalinin ayrıntılı bir açıklaması MQL5 Referansında bulunabilir.

Seçilmiş Sinyaller

Tüm sinyallerin parametrelerini ayarladıktan sonra Uzman Danışmanımız neredeyse hazır sayılır. Şimdi sadece takip eden durdurma ve para yönetimi modüllerini yapılandırmamız gerekiyor. Ancak, bu adım bu makalenin kapsamı dışındadır. Bu nedenle Uzman Danışmanımız takip eden öğeler olmadan kurulacak ve sabit paydan işlem yapacaktır.

Bu parametrelerin nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla çalışma için lütfen makalesini okuyun MQL5 Sihirbazı: Programlamadan Uzman Danışmanlar Oluşturma.

Yukarıda yer alan tüm adımlardan sonra, bir para yönetimi stratejisi seçmeli ve ortaya çıkan Uzman Danışman kodunun bulunduğu MetaEditor'a dönmeliyiz.

Sonuç Uzman Danışman Kodu

EA'yı derlemek için kontrol panelinde "Derle" düğmesine basın. Bundan sonra MetaTrader 5 İstemcisi Terminalini başlatın ve Gezgin -> Uzman Danışmanlar kısmından Uzman Danışmanı seçin ve çalıştırın.

MetaTrader 5 Strateji Test Aracında Uzman Danışman oluşturuldu

Bu nedenle, minimum zaman ve çabayla tam teşekküllü bir Uzman Danışman oluşturduk. Artık herhangi bir MetaTrader 5 kullanıcısı aynı derecede kolaylık ve hızla bir EA oluşturabilir.

MQL5 Sihirbazı, ticaret robotları oluşturmak için güçlü bir araçtır. Artık herkes, programlama becerileri ve deneyiminden bağımsız olarak tamamen işlevsel bir Uzman Danışman oluşturabilir. Birkaç tıklamayla istediğiniz seçenekleri seçersiniz ve oluşturulan Uzman Danışman stratejinize göre işlem yapar.

MQL5 Sihirbazı'nı bugün deneyin ve özel ticaret stratejinize göre kolaylıkla EA'lar oluşturun!


MetaTrader 5 İndirin


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/287

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (17)
Victor Kirillin
Victor Kirillin | 19 Ağu 2011 saat 11:59
Medvedev:

Gerçekten 3 enstrüman için yeniden yapmak istiyorum. Şimdiye kadar sınıf yeniden tasarlanmadı mı?

Sadece 3 nesneyi başlatmaya çalışıyorum:

CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2;

CExpert ExtExpert3;

ve hala yanlış karakter diyor.

Geçen yıl bu örneği çoklu para birimine dönüştürmeyi başardım -

https://www.mql5.com/tr/articles/148?source=metaeditor5_article

ancak sihirbaz tarafından oluşturulan uzman çoklu para birimi yapmaz ;-((((.

Saygılarımla, Andrey.

Buraya bakmayı deneyin.
Medvedev
Medvedev | 22 Ağu 2011 saat 10:30

Harika! Çok teşekkür ederim!

Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Nasıl düzelteceğimi düşünmemiştim ama işte burada ve çalışıyor.

Geriye kalan tek şey çiftleri seçmek, optimizasyon yapmak ve şampiyona için çoklu para birimini başlatmak!

çok mutlu!!!!!! ;-)))

Владимир
Владимир | 22 Ağu 2011 saat 14:05
Medvedev:

Harika! Çok teşekkür ederim!

Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Nasıl düzelteceğimi düşünmemiştim ama işte burada ve çalışıyor.

Geriye kalan tek şey çiftleri seçmek, optimizasyon yapmak ve şampiyona için çoklu para birimini başlatmak!

çok mutlu!!!!!! ;-)))

Bu arada, tüm sembolleri tek tek bu şekilde çalıştırabilirsiniz.

kapitan444
kapitan444 | 27 Eyl 2011 saat 12:18
bulat-latypov:

"Aptallar" için MQL5 Sih irbazı makalesi yayınlandı:

Yazar: Bulat Latypov

bulat-latypov:

"Aptallar" için MQL5 Sih irbazı makalesi yayınlandı:

Yazar: Bulat Latypov

Makalede anlatıldığı gibi her şeyi yaptım, ancak Uzman Danışman test edilmedi ve grafiğe yüklenmedi. Kesinlikle programlama deneyimim yok, bu yüzden lütfen yardım edin!
farhadmax
farhadmax | 10 Tem 2023 saat 16:25
sihirbazdaki 4. sinyalin sembolü(Stochastics(8,3,3)) "EURJPY" olmalıdır
MQL5'te Gelişmiş Uyarlanabilir Göstergeler Teorisi ve Uygulaması MQL5'te Gelişmiş Uyarlanabilir Göstergeler Teorisi ve Uygulaması
Bu makale, gelişmiş uyarlanabilir göstergeleri ve bunların MQL5'teki uygulamalarını açıklayacaktır: Uyarlanabilir Siber Döngü, Uyarlanabilir Ağırlık Merkezi ve Uyarlanabilir RVI. Tüm göstergeler ilk olarak John F. Ehlers tarafından "Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler için Sibernetik Analiz" bölümünde sunuldu.
Uzman Danışmanlar İçin Özel Optimizasyon Kriterleri Oluşturma Uzman Danışmanlar İçin Özel Optimizasyon Kriterleri Oluşturma
MetaTrader 5 Müşteri Terminali, Expert Advisor parametrelerinin optimizasyonu için çok çeşitli fırsatlar sunar. Strateji test cihazında yer alan optimizasyon kriterlerine ek olarak, geliştiricilere kendi kriterlerini oluşturma fırsatı verilir. Bu, Uzman Danışmanların test edilmesi ve optimize edilmesi için neredeyse sınırsız sayıda olanak sağlar. Makale, bu tür kriterleri oluşturmanın hem karmaşık hem de basit olan pratik yollarını açıklar.
Zaman Serisinin Temel Özelliklerinin Analizi Zaman Serisinin Temel Özelliklerinin Analizi
Bu makalede, çeşitli zaman serilerinin özellikleri hakkında hızlı bir ön tahmin vermek için tasarlanmış bir sınıf tanıtmaktadır. Bu gerçekleştiğinde, istatistiksel parametreler ve otomatik ilişki fonksiyonu tahmin edilir, zaman serisinin spektral tahmini gerçekleştirilir ve bir histogram inşa edilir.
MetaTrader 5'te Kendi Kendini Düzenleyen Özellik Haritalarını (Kohonen Haritaları) Kullanma MetaTrader 5'te Kendi Kendini Düzenleyen Özellik Haritalarını (Kohonen Haritaları) Kullanma
Kendi Kendini Düzenleyen Özellik Haritalarının (Kohonen haritaları) en ilginç yönlerinden biri, verileri denetim olmadan sınıflandırmayı öğrenmeleridir. Temel biçiminde, girdi verilerinin (kümeleme) bir benzerlik haritası üretir. SOM haritaları, yüksek boyutlu verilerin sınıflandırılması ve görselleştirilmesi için kullanılabilir. Bu yazıda Kohonen haritalarının birkaç basit uygulamasını ele alacağız.