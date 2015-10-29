サルでも解るMQL5 ウィザード
2011年初頭、 MQL5 ウィザードの第一版を発売しました。この新しいアプリケーションはトレーダーに自動売買ロボットを自動で作成する便利なツールを提供します。MetaTrader 5 ユーザーはだれも、たとえMQL5でプログラミングする方法を知らなくても独自のExpert Advisor を作成することができるのです。
ウィザードの新バージョン ではプログラムの機能性を拡げました。それにより複数シグナルを組み合わせて Expert Advisors を作成することができます。この改善により、詳しい正確なシグナルを取得するために Expert Advisor で洗練された分析を行うことができます。言うまでもありませんが、この改善により EAを作成する手順が難しくなったりしてはいません。EA 構築のための基本として要求されるパラメータを順を追って選択すればいいようになっています。
各ステップを個別で考察し、Expert Advisorを作成するための全ステップを追っていきます。まずは EA がトレードを行うツールと時間枠を決めます。：それぞれ EUR/USD 、M10とします。以下のシグナルを使用します。
-
EMA('EURUSD',M10,31) - 指数移動平均
- Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) -
ストキャスティクスオシレータ;
- EMA('EURUSD',H1,24) - EMAを確認するための別の時間枠からの 指数移動平均
- Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - 最初のものを確認するための別のシンボルおよび時間枠からのストキャスティクスオシレータ
- IntradayTimeFilter – 時間フィルターこれは週の特定の日と時間内でのその他すべてのシグナルの効率性を示します。
これでExpert Advisorに対する基本パラメータの概要がわかりました。それではMQL5 ウィザードの作業を開始します。プログラム開始にあたり、プログラムを開き、メインメニューの「ファイル」タブから「作成」をクリックします。表示されたウィンドウ内で「Expert Advisor作成」を選択します。
次のウィンドウ内で EA がトレードを行うシンボルおよび時間枠を指定します。現在の初期値を残すなら、連携する際にあらゆるシンボルと時間枠でトレード可能な汎用 Expert Advisor を受け取ることになります。ただ、他のインスツルメントに適用すると予想外の結果を得ることになる可能性があるため、ここでは EURUSDについて日中に対するEA作成を行いたいと思います。よって、 EURUSD と M10を指定します。
ここはもっともおもしろいステップです。シグナル選択です。それを基に Expert Advisor がトレードを行うものです。この時点で標準ライブラリには トレーディングシグナル20個の既製モジュールが含まれており、それは標準インディケータのロジックを基にしたものです。そこから必要なシンボルを選びます。
それから選択した各シグナルに対するパラメータを構成します。MA ～ IntradayTimeFilterです。
選択されたシグナルはそれ自体のパラメータセットを持ちます。たとえば MA に対しては、その期間 (31)、現在バーからの移動 (0)、平均化メソッド（指数）、MA（終値）を適用する価格、シグナルのウェイト(1.0)を指定する必要があります。
各トレーディングシグナルの詳細については MQL5 参照資料に記載があります。
すべてのシグナルのパラメータ設定が済むと、Expert Advisorはほとんど準備が整っています。ただひとつ、トレーリングストップおよび資金管理モジュールを構成する必要があります。ただし、このステップは本稿の対象ではありません。というわけで今回のExpert Advisor はトレーリングなしで構築し、固定ロットでトレードします。
これらパラメータの構成方法についてもっと学習したい場合は、記事『MQL5 ウィザード：プログラムなしのExpert Advisors作成』をご一読ください。
前述のステップののち、資金管理戦略を選択し、結果できた Expert Advisorコードが入手可能な MetaEditor に戻ります。
EAをコンパイルするには、コントロールパネルの「コンパイル」を押します。このあと、MetaTrader 5 のクライアント端末を起動し ナビゲーター -> Expert Advisorsで選択し、Expert Advisを実行します。
これで最短時間、最小労力でフル装備のExpert Advisorを作成しました。もうMetaTrader 5 ユーザーはだれしも簡単に速くEAを作成することができます。
MQL5 ウィザードはトレーディングロボットを作成する力強いツールです。いまやプログラミングの技能や経験に関わらずだれもが Expert Advisor を作成できるのです。数回クリックするだけで必要なオプションを選択できます。そして作成された Expert Advisor はみなさんの戦略に従いトレーディングを行うのです。
今日これからMQL5 ウィザードを試し、ご自身の特別なトレーディング戦略に応じた EA を作成してください！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/287
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
本当に3つの楽器にやり直したい。今のところ、クラスは再設計されていないのですか？
3つのオブジェクトを初期化しようとしているだけです：
CExpert ExtExpert1;
CExpert ExtExpert2；
CExpert ExtExpert3；
の3つのオブジェクトを初期化しようとしているのですが、まだ文字が間違っていると表示されます。
昨年、私はこの例を多通貨に変換することができました。
https://www.mql5.com/ja/articles/148?source=metaeditor5_article
しかし、ウィザードで作成したエキスパートではマルチカレンシーになりません。
ありがとう、アンドレイ。
本当にありがとう！
これこそ私が必要としていたものです。 どう修正すればいいのか思いつかなかったのですが、これでうまくいきました。
あとはペアを選び、最適化し、チャンピオンシップのためにマルチカレンシーを立ち上げるだけです！
大満足!!!!;-)))
本当にありがとう！
これこそ私が必要としていたものです。 どう修正すればいいのか思いつかなかったのですが、これでうまくいきました。
あとはペアを選び、最適化し、チャンピオンシップのためにマルチカレンシーを立ち上げるだけです！
大満足!!!!;-)))
ちなみに、すべてのシンボルを1つずつ実行するには、このようにします。
MQL5 Wizard for "Dummies " の記事が掲載されました：
著者:Bulat Latypov
MQL5 Wizard for "Dummies " が出版されました：
著者：Bulat Latypov