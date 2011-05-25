Использование самоорганизующихся карт Кохонена в трейдинге

Введение

Самоорганизующиеся карты Кохонена (Kohonen Self-Organizing Maps) представляют собой нейронные сети, обучаемые без учителя. Они используются для классификации, организации и визуального представления больших объемов данных.



Важной особенностью нейросетей Кохонена является их способность отображать многомерные пространства признаков на плоскость, представив данные в виде двумерной карты, при помощи которой значительно упрощается кластеризация и корреляционный анализ данных.

В Интернете доступно множество реализаций нейросетей Кохонена, мы рассмотрим код, представленный на сайте http://www.ai-junkie.com. Для визуализации данных в терминале MetaTrader 5 мы воспользуемся библиотекой для создания изображений cIntBMP.

В этой статье мы разберем несколько простых примеров практического использования карт Кохонена.





1. Самоорганизующиеся карты Кохонена

Самоорганизующиеся карты Кохонена (Kohonen Self-Organizing Feature Maps) были предложены Тейво Кохоненом в 1982г. Это нейросетевой метод, предполагающий обучение без внешнего вмешательства. В нейросетевых методиках, предполагающих обучение с учителем, для нахождения образа или соотношения между данными требуется, чтобы один или более выходов были точно заданы вместе с одним или более входами нейросети. Карта Кохонена, напротив, отображает данные большей размерности на карте меньшей размерности, состоящей из решетки нейронов.

Алгоритм обучения основывается на соревновательном обучении (competitive learning) без учителя. Он обеспечивает сохраняющее топологию отображение из пространства большой размерности в элементы карты. Элементы карты, или нейроны, образуют двумерную решетку. Таким образом, это отображение является отображением пространства большей размерности на плоскость.



Свойство сохранения топологии означает, что карта Кохонена распределяет сходные векторы входных данных по нейронам, т.е. точки, расположенные в пространстве входов близко друг к другу, отображаются на близко расположенные элементы карты. Таким образом, карта Кохонена может служить как средством кластеризации, так и средством визуального представления данных большой размерности.



1.1. Архитектура сети

Карта Кохонена представляет собой двумерную решетку узлов (node), каждый из которых полностью связан с входным слоем.



На рис. 1 приведена простейшая сеть Кохонена из 16 узлов (4x4), связанных с входным слоем, состоящим из трех компонент.







Рис. 1. Простейшая сеть Кохонена



У каждого узла сети есть характеристика его позиции в решетке (координаты x и y) а также вектор весов, заданный в базисе пространства входных данных.



1.2. Алгоритм обучения нейросети



В отличие от других типов нейросетей, самообучающейся карте Кохонена не требуется задавать выходной вектор. Обучение нейросети осуществляется путем изменения компонент вектора каждого из узлов сети в соответствии со значениями компонент входного вектора.

В начале обучения компоненты вектора весов каждого из узлов задаются случайным образом. В процессе итераций значения весов стабилизируются, формируя зоны, близкие по значениям к каждому набору векторов из обучающего множества.

Процесс обучения состоит из нескольких шагов:

Инициализация вектора весов (для каждого из узлов сети) случайными значениями.

Из обучающего множества случайным образом выбирается вектор.

Для каждого из узлов сети вычисляется расстояние между входным вектором и вектором весов узла. Находится узел, компоненты вектора весов которого наиболее близки. Этот узел называется Best Matching Unit (BMU). Вычисляется текущий радиус окрестности узла BMU (сначала размер радиуса окрестности устанавливается равным радиусу решетки, затем со временем он уменьшается).

Для всех узлов, находящихся внутри радиуса окрестности узла BMU, производится модификация компонент вектора весов узла в направлении вектора из обучающего множества. Чем ближе узел находится к BMU, тем более значительным будет изменение компонент вектора весов узла.

Далее снова повторяются шаги со 2-го (N итераций).



Подробности реализации можно найти на сайте http://www.ai-junkie.com.







2. Примеры практического использования самоорганизующихся карт Кохонена



2.1. Пример 1. "Hello World!" в SOM

Классическим примером иллюстрации работы сети Кохонена является кластеризация набора цветов.

Пусть обучающее множество состоит из 8 цветов, каждый из которых представлен 3-х мерным вектором со следующими RGB-компонентами.

Красный (Red): (255,0,0); Зеленый (Green): (0,128,0); Голубой (Blue): (0,0,255); Темно-зеленый (Dark Green): (0,100,0); Темно-синий (Dark Blue): (0,0,139); Желтый (Yellow): (255,255,0); Оранжевый (Orange): (255,165,0); Фиолетовый (Purple): (128,0,128).

Для реализации карты Кохонена воспользуемся объектно-ориентированным подходом.



Нам понадобятся два класса: класс узла CSOMNode и класс сети CSOM, который будет содержать узлы решетки в виде массива m_som_nodes[] экземпляров класса CSOMNode.



Описание класса CSOMNode:

class CSOMNode { protected : int m_x1; int m_y1; int m_x2; int m_y2; double m_x; double m_y; double m_weights[]; public : CSOMNode(); ~CSOMNode(); void InitNode( int x1, int y1, int x2, int y2); double X() const { return (m_x);} double Y() const { return (m_y);} void GetCoordinates( int &x1, int &y1, int &x2, int &y2); double GetWeight( int weight_index); double CalculateDistance( double &vector[]); void AdjustWeights( double &vector[], double learning_rate, double influence); };

Реализацию методов можно найти в файле som_ex1.mq5. Код хорошо документирован, поэтому не будем останавливаться на описании методов.



Класс CSOM:

class CSOM { protected : cIntBMP m_bmp; int m_gridmode; int m_xsize; int m_ysize; int m_xcells; int m_ycells; CSOMNode m_som_nodes[]; int m_total_training_sets; double m_training_sets_array[]; protected : double m_map_radius; double m_time_constant; double m_initial_learning_rate; int m_iterations; public : CSOM(); ~CSOM(); void InitParameters( int iterations, int xcells, int ycells, int bmpwidth, int bmpheight); int BestMatchingNode( double &vector[]); void Train(); void Render(); void ShowBMP( bool back); void AddVectorToTrainingSet( double &vector[]); void ShowPattern( double c1, double c2, double c3, string name); void AddTrainPattern( double c1, double c2, double c3); void ColToRGB( int col, int &r, int &g, int &b); int RGB256( int r, int g, int b) const { return (r+ 256 *g+ 65536 *b); } void NetDeinit(); };

Пример использования класса приведен в советнике SOM-ex1.mq5.

CSOM KohonenMap; void OnInit () { MathSrand ( 200 ); KohonenMap.InitParameters( 10000 , 50 , 50 , 100 , 100 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 255 , 0 , 0 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 0 , 128 , 0 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 0 , 0 , 255 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 0 , 100 , 0 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 0 , 0 , 139 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 255 , 255 , 0 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 255 , 165 , 0 ); KohonenMap.AddTrainPattern( 128 , 0 , 128 ); KohonenMap.Train(); KohonenMap.Render(); KohonenMap.ShowPattern( 255 , 0 , 0 , "Red" ); KohonenMap.ShowPattern( 0 , 128 , 0 , "Green" ); KohonenMap.ShowPattern( 0 , 0 , 255 , "Blue" ); KohonenMap.ShowPattern( 0 , 100 , 0 , "Dark green" ); KohonenMap.ShowPattern( 0 , 0 , 139 , "Dark blue" ); KohonenMap.ShowPattern( 255 , 255 , 0 , "Yellow" ); KohonenMap.ShowPattern( 255 , 165 , 0 , "Orange" ); KohonenMap.ShowPattern( 128 , 0 , 128 , "Purple" ); KohonenMap.ShowBMP( false ); }

Результат работы приведен на рис 2.





Рис. 2. Результат работы советника SOM_ex1.mq5



Динамика процесса самоорганизации сети приведена на рис. 3 (количество итераций указано под рисунком):





Рис. 3. Динамика процесса самоорганизации карты Кохонена



Как видно из рис. 3, карта окончательно формируется уже после 2400 итераций.

Создав решетку из 300 узлов и задав размеры картинки 400x400:



KohonenMap.InitParameters( 10000 , 15 , 20 , 400 , 400 );

мы получим изображение, похожее на рис. 4:







Рис. 4. Результат работы карты из 300 узлов, размер картинки 400x400



В книге Г. Дебока и Т. Кохонена "Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт" узлы решетки показаны в виде шестиугольников. Слегка модифицировав код (в основном метод SOM::Render), можно реализовать и другую визуализацию.



Результат работы советника SOM-ex1-hex.mq5:





Рис. 5. Результат работы карты из 300 узлов, размер картинки 400x400, узлы выводятся в виде шестиугольников

В этой версии режим отображения и режим рисования границ между ячейками задается в входных параметрах.

input bool HexagonalCell= true ; input bool ShowBorders= true ;

Иногда показ границ ячеек не требуется, для этого необходимо запустить советник с параметром ShowBorders=false.

Результат приведен на рис 6:





Рис. 6. Результат работы карты из 300 узлов, размер картинки 400x400, узлы выводятся в виде шестиугольников, границы узлов не выводятся



В примере 1 в качестве обучающего набора мы использовали 8 цветов, задавая все их RGB-компоненты явным образом. Добавив в класс пару методов, можно расширить набор цветов обучающего множества и избавиться от необходимости явного указания цветовых компонент.



Обратите внимание на то, что полученные карты Кохонена выглядят просто из-за того, что в обучающем множестве присутствовали лишь несколько цветов, хорошо разделенных друг от друга в цветовом пространстве. В результате мы получили локализованные кластеры.



В случае наличия в обучающем множестве большого количества близких векторов возникает проблема.







2.2. Пример 2. Набор Web-цветов в качестве обучающего множества



В MQL5 есть возможность задавать цвета из набора Web-цветов:







Рис. 7. Таблица Web-цветов



Интересно упорядочить этот набор, сгруппировав цвета с близкими оттенками.

Для работы с цветами можно создать класс CSOMWeb, унаследовав его методы от класса CSOM.



class CSOMWeb : public CSOM { public : void AddTrainColor( int col); void ShowColor( int col, string name); };

Как видно, мы добавили пару новых методов, которые упрощают работу с цветами - теперь нет необходимости явным образом задавать каждую из компонент цвета.



Их реализация выглядит следующим образом:

void CSOMWeb::AddTrainColor( int col) { double vector[]; ArrayResize (vector, 3 ); int r= 0 ; int g= 0 ; int b= 0 ; ColToRGB(col,r,g,b); vector[ 0 ]=r; vector[ 1 ]=g; vector[ 2 ]=b; AddVectorToTrainingSet(vector); ArrayResize (vector, 0 ); } void CSOMWeb::ShowColor( int col, string name) { int r= 0 ; int g= 0 ; int b= 0 ; ColToRGB(col,r,g,b); ShowPattern(r,g,b,name); }

Список цветов можно задать в виде массива web_colors:

color web_colors[ 132 ]= { clrBlack , clrDarkGreen , clrDarkSlateGray , clrOlive , clrGreen , clrTeal , clrNavy , clrPurple , clrMaroon , clrIndigo , clrMidnightBlue , clrDarkBlue , clrDarkOliveGreen , clrSaddleBrown , clrForestGreen , clrOliveDrab , clrSeaGreen , clrDarkGoldenrod , clrDarkSlateBlue , clrSienna , clrMediumBlue , clrBrown , clrDarkTurquoise , clrDimGray , clrLightSeaGreen , clrDarkViolet , clrFireBrick , clrMediumVioletRed , clrMediumSeaGreen , clrChocolate , clrCrimson , clrSteelBlue , clrGoldenrod , clrMediumSpringGreen , clrLawnGreen , clrCadetBlue , clrDarkOrchid , clrYellowGreen , clrLimeGreen , clrOrangeRed , clrDarkOrange , clrOrange , clrGold , clrYellow , clrChartreuse , clrLime , clrSpringGreen , clrAqua , clrDeepSkyBlue , clrBlue , clrMagenta , clrRed , clrGray , clrSlateGray , clrPeru , clrBlueViolet , clrLightSlateGray , clrDeepPink , clrMediumTurquoise , clrDodgerBlue , clrTurquoise , clrRoyalBlue , clrSlateBlue , clrDarkKhaki , clrIndianRed , clrMediumOrchid , clrGreenYellow , clrMediumAquamarine , clrDarkSeaGreen , clrTomato , clrRosyBrown , clrOrchid , clrMediumPurple , clrPaleVioletRed , clrCoral , clrCornflowerBlue , clrDarkGray , clrSandyBrown , clrMediumSlateBlue , clrTan , clrDarkSalmon , clrBurlyWood , clrHotPink , clrSalmon , clrViolet , clrLightCoral , clrSkyBlue , clrLightSalmon , clrPlum , clrKhaki , clrLightGreen , clrAquamarine , clrSilver , clrLightSkyBlue , clrLightSteelBlue , clrLightBlue , clrPaleGreen , clrThistle , clrPowderBlue , clrPaleGoldenrod , clrPaleTurquoise , clrLightGray , clrWheat , clrNavajoWhite , clrMoccasin , clrLightPink , clrGainsboro , clrPeachPuff , clrPink , clrBisque , clrLightGoldenrod , clrBlanchedAlmond , clrLemonChiffon , clrBeige , clrAntiqueWhite , clrPapayaWhip , clrCornsilk , clrLightYellow , clrLightCyan , clrLinen , clrLavender , clrMistyRose , clrOldLace , clrWhiteSmoke , clrSeashell , clrIvory , clrHoneydew , clrAliceBlue , clrLavenderBlush , clrMintCream , clrSnow , clrWhite };

Тогда функция OnInit() примет вид:

CSOMWeb KohonenMap; void OnInit () { MathSrand ( 200 ); int total_web_colors= ArraySize (web_colors); KohonenMap.InitParameters( 10000 , 50 , 50 , 500 , 500 ); for ( int i= 0 ; i<total_web_colors; i++) { KohonenMap.AddTrainColor(web_colors[i]); } KohonenMap.Train(); KohonenMap.Render(); for ( int i= 0 ; i<total_web_colors; i++) { KohonenMap.ShowColor(web_colors[i], ColorToString (web_colors[i], true )); } KohonenMap.ShowBMP( false ); }

Результат работы советника приведен som-ex2-hex.mq5 на рис. 8.







Рис. 8. Карта Кохонена для Web-цветов



Можно выделить некоторые кластеры, однако четкой локализации достичь не удается.

Причина данного обстоятельства заключается в наличии большого количества "близких" векторов в обучающем множестве.







2.3. Пример 3. Кластеризация продуктов

Следующая задача представляет собой пример кластеризации продуктов (разбиение на группы по похожим признакам) на базе информации о процентном содержании в них углеводов (Carbohydrate), белков (Protein) и жиров (Fat).

Продукт

Белки Углеводы Жиры

1 Яблоки (Apples)

0.4

11.8

0.1

2 Авокадо (Avocado)

1.9

1.9

19.5

3 Бананы (Bananas)

1.2

23.2

0.3

4 Говяжий стейк (Beef Steak)

20.9

0

7.9

5 Биг Мак (Big Mac)

13

19

11

6 Бразильские орехи (Brazil Nuts)

15.5

2.9

68.3

7 Хлеб (Bread)

10.5

37

3.2

8 Масло (Butter)

1

0

81

9 Сыр (Cheese)

25

0.1

34.4

10 Ватрушка (Cheesecake)

6.4

28.2

22.7

11 Печенье (Cookies)

5.7

58.7

29.3

12 Кукурузные хлопья (Cornflakes)

7

84

0.9

13 Яйца (Eggs)

12.5

0

10.8

14 Жареный цыпленок (Fried Chicken)

17

7

20

15 Жаркое (Fries)

3

36

13

16 Горячий шоколад (Hot Chocolate)

3.8

19.4

10.2

17 Пепперони (Pepperoni)

20.9

5.1

38.3

18 Пицца (Pizza)

12.5

30

11

19 Пирог со свининой (Pork Pie)

10.1

27.3

24.2

20 Картофель (Potatoes)

1.7

16.1

0.3

21 Рис (Rice)

6.9

74

2.8

22 Жаркое из курицы (Roast Chicken)

26.1

0.3

5.8

23 Сахар (Sugar)

0

95.1

0

24 Стейк из тунца (Tuna Steak)

25.6

0

0.5

25 Вода (Water)

0

0

0



Таблица 1. Содержание белков, углеводов и жиров в продуктах (в 100 гр.)



В этой задаче мы столкнулись с тем, что входные вектора множества имеют различные значения, каждая из компонент имеет свой диапазон. Это важно при визуализации, поскольку вывод результата производится в пространство RGB-компонент, каждая из которых может принимать значения от 0 до 255.

К счастью, входные вектора здесь также трехмерные, поэтому мы также можем использовать RGB-пространство для отображения.

class CSOMFood : public CSOM { protected : double m_max_values[]; double m_min_values[]; public : void Train(); void Render(); void ShowPattern( double c1, double c2, double c3, string name); };

В классе CSOMFood мы добавили два массива m_max_values[] и m_min_values[], в которых будут храниться значения максимальных и минимальных компонент обучающего набора. Для реализации "масштабирования" в RGB-пространство в классе CSOMFood мы переопределили методы Train(), Render() и ShowPattern().



Поиск максимальных и минимальных значений компонент обучающего множества осуществляется в методе Train().



ArrayResize (m_max_values, 3 ); ArrayResize (m_min_values, 3 ); for ( int j= 0 ; j< 3 ; j++) { double maxv=m_training_sets_array[ 3 +j]; double minv=m_training_sets_array[ 3 +j]; for ( int i= 1 ; i<m_total_training_sets; i++) { double v=m_training_sets_array[ 3 *i+j]; if (v>maxv) {maxv=v;} if (v<minv) {minv=v;} } m_max_values[j]=maxv; m_min_values[j]=minv; Print (j, "m_min_value=" ,m_min_values[j], "m_max_value=" ,m_max_values[j]); }

Аналогично, в методе отображения состояния узлов сети Render() поменялся способ расчета RGB-компонент:

int r= int (( 255 *(m_som_nodes[ind].GetWeight( 0 )-m_min_values[ 0 ])/(m_max_values[ 0 ]-m_min_values[ 0 ]))); int g= int (( 255 *(m_som_nodes[ind].GetWeight( 1 )-m_min_values[ 1 ])/(m_max_values[ 1 ]-m_min_values[ 1 ]))); int b= int (( 255 *(m_som_nodes[ind].GetWeight( 2 )-m_min_values[ 2 ])/(m_max_values[ 2 ]-m_min_values[ 2 ])));

Результат работы советника som_ex3.mq5 представлен на рис. 9.





Рис. 9. Карта продуктов, построенная на базе информации о содержании в них белков, углеводов и жиров



Анализ компонент. Из карты видно, что сахар (Sugar), рис (Rice) и кукурузные хлопья (Cornflakes) содержат наибольшее количество углеводов и выделяются в группу, окрашенную светло-зеленым цветом (вторая компонента).



Аналогичным образом, масло (Butter) выделяется в другую группу (выделена синим цветом), оно содержит наибольшее количество жиров.



По содержанию белков (группа выделена красным цветом) доминируют говяжий стейк (Beef Steak), жаркое из курицы (Roast Chicken) и стейк из тунца (Tuna Steak).



При необходимости можно расширить обучаемое множество, добавив дополнительные данные из таблицы состава продуктов (альтернативная таблица).

В "направлениях" R,G,B основные продукты выделяются, но как быть с другими? Одним из решений этой задачи является представление в виде компонентных плоскостей, особенно в случаях анализа данных, содержащих более трех компонент.







2.4. Пример 4. Четырехмерный случай. Ирисы Фишера. CMYK

В случае построения карт для объектов с тремя характеристиками не возникало проблем с их отображением, результат построения карт был очевиден, поскольку мы работали в трехмерном пространстве RGB-компонент цвета. Это позволяло нам наглядно видеть структуру карт.



При работе с множествами, обладающими более чем тремя характеристиками, приходится решать вопрос об их корректном (и наглядном) отображении. Самый простой метод - отображать карту в виде оттенков серого, задавая компоненты цвета узлов одинаковыми значениями, пропорциональными модулю вектора.



Другой вариант - построить отображение в цветовое пространство более высокой размерности (например, CMYK), в данном примере мы реализуем это при рассмотрении ирисов Фишера. Есть и решение получше, но его мы рассмотрим позже.



Ирисы Фишера представляют собой данные о 150 экземплярах ириса, по 50 экземпляров каждого из трех сортов: iris setosa, iris viginica и iris versicolor:



Рис. 10. Ирисы Фишера



Для каждого экземпляра есть 4 характеристики:

Длина чашелистика (sepal length); Ширина чашелистика (sepal width); Длина лепестка (petal length); Ширина лепестка (petal width).

Сам набор данных здесь приводить не будем, они приведены в файле SOM_ex4.mq5.



На этот раз отображение карты будем осуществлять при помощи промежуточного цветового пространства CMYK, т.е. компоненты весов узла сети рассматриваются как цветовые компоненты CMYK-пространства, затем производится преобразование CMYK->RGB.

Для этого в класс CSOM добавлен метод int CSOM::CMYK2Col(uchar c,uchar m,uchar y,uchar k), который используется при отображении карты в методе void CSOM::Render(). Также переписаны методы классов, поскольку мы имеем дело с 4-компонентными данными.

Результат работы приведен на рис. 11.







Рис. 11. Карта Кохонена для ирисов Фишера, построенная в виде проекций в цветовой базис CMYK



Строго говоря, четкая кластеризация по всем трем типам не получилась наглядной (сама по себе задача является непростой), тем не менее, полученная карта позволяет убедиться в линейной разделимости класса setosa от двух остальных.

Как видно из рис. 11, причиной хорошей визуальной кластеризации класса setosa является преобладание направления "Magenta" (значения второй компоненты) в цветовом пространстве CMYK.







2.6. Анализ результатов по компонентам



При рассмотрении классификации продуктов и ирисов Фишера мы столкнулись с проблемой визуализации карт.



Например, в случае с продуктами основные компоненты выделялись по интенсивности соответствующих цветов (красного, синего и зеленого). Помимо главных кластеров, там также присутствовали продукты, содержащие несколько компонент. Более того, анализ результатов усложняется, если значения компонент примерно одинаковы.

Необходима возможность рассматривать "сечения" пространства характеристик по компонентам, это даст нам способность видеть относительную интенсивность характеристик для каждого из продуктов.

Для этого необходимо в класс СSOM добавить несколько объектов типа cIntBMP (удобно организовать их в виде массива m_bmp[]) а также переписать соответствующие методы отображения.

Интенсивность каждой из компонент удобно выводить в виде градиентной палитры, в которой минимальные значения компонент отображаются синим цветом, а максимальные - красным.







Рис. 12. Градиентная палитра



Поэтому в класс CSOM для работы с палитрой добавлен массив Palette[768], функция GetPalColor(uchar index), возвращающая значение цвета с заданным индексом, а также метод Blend(uchar c1,uchar c2,uchar r1,uchar g1,uchar b1,uchar r2,uchar g2,uchar b2), который используется для создания градиентной палитры. Для удобства отображение узла вынесено в метод RenderCell.



Ирисы Фишера



Результат работы советника som-ex4-cpr.mq5 приведен на рис. 13.





Рис. 13. Представление ирисов Фишера в виде компонентных плоскостей



В данном случае строилась сеть из 30x30 узлов, размер картинок 300x300.

В книге Г.Дебок, Т. Кохонена "Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт" (стр. 100) такой способ отображения называется "представление в виде компонентных плоскостей" (component plane representations):



Через визуальное изучение топологии распределения признаков по поверхности компонентных плоскостей мы можем наглядно представить влияние входных данных друг на друга. Каждая компонентная плоскость отражает относительное распределение одной из компонент входного вектора данных. Сравнение компонентных плоскостей позволяет увидеть взаимную корреляцию всех компонент. Если графическое представление топологии распределения признаков в одних и тех же областях нескольких карт (две и более компонентные плоскости) похоже по расположению одинаково окрашенных областей, это означает что соответствующие входные данные в высокой степени коррелируют между собой.



Рассмотрим подробнее каждую из компонентных плоскостей (рис. 14).



Значения минимальных и максимальных компонент каждой из характеристик приведены на градиентной карте.





Рисунок 14. Ирисы Фишера. Представление в виде компонентных плоскостей







Рис. 15. Ирисы Фишера. Отображение в CMYK-пространстве

Отображение всех четырех плоскостей в CMYK-пространстве представлено на рис. 15.



Обратите внимание на характер образования кластера setosa - его характерной особенностью являются минимальные компоненты в 1, 3 и 4 компонентных плоскостях, и максимальные компоненты во 2-й компонентной плоскости (рис. 14). По этой причине в CMYK-отображении (рис. 15) для setosa преобладает M-направление (Magenta).

Кластеризация продуктов



Теперь рассмотрим задачу кластеризации продуктов в виде компонентных плоскостей (советник som-ex3-cpr.mq5). Будем использовать решетку 30x30 узлов, размер картинок 300x300, с отображением узлов в виде шестиугольников (HexagonalCell=true) без границ (ShowBorders=false).







Рис. 16. Представление продуктов в виде компонентных плоскостей

Для удобства в som-ex3-cpr.mq5 в метод ShowPattern() класса CSOM мы добавили отображение надписей продуктов на компонентных плоскостях (входной параметр ShowTitles=true).



Компонентное разбиение по 3 пространствам (белки, углеводы, жиры) выглядит следующим образом:





Рис. 17. Продукты. Компонентные плоскости и отображение в RGB-пространстве



Компонентное разбиение, приведенное на рис. 17, открывает новый взгляд на структуру множества и позволяет выйти за грани сводной карты в RGB-пространстве, приведенных на рис. 9.



Обратите внимание на то, что здесь проявился сыр (Cheese) в компонентой плоскости 1 (белки), его также отличает высокое содержание белков. В RGB-отображении его цвет получился малиновым благодаря присутствию жиров (2-я компонента).







2.5. Обобщение на многомерные входные данные



В программах, которые мы рассматривали, структура сети была фиксирована, а алгоритм отображения зависел от задачи (мы использовали RGB и CMYK-пространства).



Можно обобщить программу построения сетей Кохонена на случай любой размерности входных данных, разумеется, при отображении мы будем работать лишь с компонентными плоскостями.



Данные для обучения будут загружаться из CSV-файла.

Например, для продуктов содержимое файла products.csv выглядит следующим образом:



Protein;Carbohydrate;Fat;Title 0.4 ; 11.8 ; 0.1 ;Apples 1.9 ; 1.9 ; 19.5 ;Avocado 1.2 ; 23.2 ; 0.3 ;Bananas 20.9 ; 0.0 ; 7.9 ;Beef Steak 13.0 ; 19.0 ; 11.0 ;Big Mac 15.5 ; 2.9 ; 68.3 ;Brazil Nuts 10.5 ; 37.0 ; 3.2 ;Bread 1.0 ; 0.0 ; 81.0 ;Butter 25.0 ; 0.1 ; 34.4 ;Cheese 6.4 ; 28.2 ; 22.7 ;Cheesecake 5.7 ; 58.7 ; 29.3 ;Cookies 7.0 ; 84.0 ; 0.9 ;Cornflakes 12.5 ; 0.0 ; 10.8 ;Eggs 17.0 ; 7.0 ; 20.0 ;Fried Chicken 3.0 ; 36.0 ; 13.0 ;Fries 3.8 ; 19.4 ; 10.2 ;Hot Chocolate 20.9 ; 5.1 ; 38.3 ;Pepperoni 12.5 ; 30.0 ; 11.0 ;Pizza 10.1 ; 27.3 ; 24.2 ;Pork Pie 1.7 ; 16.1 ; 0.3 ;Potatoes 6.9 ; 74.0 ; 2.8 ;Rice 26.1 ; 0.3 ; 5.8 ;Roast Chicken 0.0 ; 95.1 ; 0.0 ;Sugar 25.6 ; 0.0 ; 0.5 ;Tuna Steak 0.0 ; 0.0 ; 0.0 ;Water

В первой строке указаны наименования данных входных векторов обучающего множества. Наименования нужны для того, чтобы иметь возможность различать компонентные плоскости, их наименования теперь выводятся под картой градиента. В последнем столбце задается название элемента обучающего множества, в данном случае это наименование продукта.

Общая структура кода советника SOM.mq5 (функция OnInit) упростилась:

CSOM KohonenMap; int OnInit () { MathSrand ( 200 ); if (!KohonenMap.LoadTrainDataFromFile(DataFileName)) { Print ( "Ошибка загрузки данных для обучения" ); return ( 1 ); } KohonenMap.Train(); KohonenMap.Render(); KohonenMap.ShowTrainPatterns(); KohonenMap.ShowBMP( false ); return ( 0 ); }

Имя файла задается во входном параметре DataFileName, в данном случае мы указали файл "products.csv".

Результат приведен на рис. 18.





Рис. 18. Отображение карты продуктов в черно-белой градиентной схеме



Для удобства мы добавили входной параметр ColorScheme, который определяет цветовую схему.



В настоящий момент доступны 4 градиентные цветовые схемы (ColorScheme=0,1,2,4).







В параметрах советника есть возможность выбора цветовой схемы:





Аналогичным образом можно задать и файл с данными ирисов Фишера (iris-fisher.csv):

Sepal length;Sepal width;Petal length;Petal width;Title 5.1 ; 3.5 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 4.9 ; 3.0 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 4.7 ; 3.2 ; 1.3 ; 0.2 ;setosa 4.6 ; 3.1 ; 1.5 ; 0.2 ;setosa 5.0 ; 3.6 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 5.4 ; 3.9 ; 1.7 ; 0.4 ;setosa 4.6 ; 3.4 ; 1.4 ; 0.3 ;setosa 5.0 ; 3.4 ; 1.5 ; 0.2 ;setosa 4.4 ; 2.9 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 4.9 ; 3.1 ; 1.5 ; 0.1 ;setosa 5.4 ; 3.7 ; 1.5 ; 0.2 ;setosa 4.8 ; 3.4 ; 1.6 ; 0.2 ;setosa 4.8 ; 3.0 ; 1.4 ; 0.1 ;setosa 4.3 ; 3.0 ; 1.1 ; 0.1 ;setosa 5.8 ; 4.0 ; 1.2 ; 0.2 ;setosa 5.7 ; 4.4 ; 1.5 ; 0.4 ;setosa 5.4 ; 3.9 ; 1.3 ; 0.4 ;setosa 5.1 ; 3.5 ; 1.4 ; 0.3 ;setosa 5.7 ; 3.8 ; 1.7 ; 0.3 ;setosa 5.1 ; 3.8 ; 1.5 ; 0.3 ;setosa 5.4 ; 3.4 ; 1.7 ; 0.2 ;setosa 5.1 ; 3.7 ; 1.5 ; 0.4 ;setosa 4.6 ; 3.6 ; 1.0 ; 0.2 ;setosa 5.1 ; 3.3 ; 1.7 ; 0.5 ;setosa 4.8 ; 3.4 ; 1.9 ; 0.2 ;setosa 5.0 ; 3.0 ; 1.6 ; 0.2 ;setosa 5.0 ; 3.4 ; 1.6 ; 0.4 ;setosa 5.2 ; 3.5 ; 1.5 ; 0.2 ;setosa 5.2 ; 3.4 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 4.7 ; 3.2 ; 1.6 ; 0.2 ;setosa 4.8 ; 3.1 ; 1.6 ; 0.2 ;setosa 5.4 ; 3.4 ; 1.5 ; 0.4 ;setosa 5.2 ; 4.1 ; 1.5 ; 0.1 ;setosa 5.5 ; 4.2 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 4.9 ; 3.1 ; 1.5 ; 0.2 ;setosa 5.0 ; 3.2 ; 1.2 ; 0.2 ;setosa 5.5 ; 3.5 ; 1.3 ; 0.2 ;setosa 4.9 ; 3.6 ; 1.4 ; 0.1 ;setosa 4.4 ; 3.0 ; 1.3 ; 0.2 ;setosa 5.1 ; 3.4 ; 1.5 ; 0.2 ;setosa 5.0 ; 3.5 ; 1.3 ; 0.3 ;setosa 4.5 ; 2.3 ; 1.3 ; 0.3 ;setosa 4.4 ; 3.2 ; 1.3 ; 0.2 ;setosa 5.0 ; 3.5 ; 1.6 ; 0.6 ;setosa 5.1 ; 3.8 ; 1.9 ; 0.4 ;setosa 4.8 ; 3.0 ; 1.4 ; 0.3 ;setosa 5.1 ; 3.8 ; 1.6 ; 0.2 ;setosa 4.6 ; 3.2 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 5.3 ; 3.7 ; 1.5 ; 0.2 ;setosa 5.0 ; 3.3 ; 1.4 ; 0.2 ;setosa 7.0 ; 3.2 ; 4.7 ; 1.4 ;versicolor 6.4 ; 3.2 ; 4.5 ; 1.5 ;versicolor 6.9 ; 3.1 ; 4.9 ; 1.5 ;versicolor 5.5 ; 2.3 ; 4.0 ; 1.3 ;versicolor 6.5 ; 2.8 ; 4.6 ; 1.5 ;versicolor 5.7 ; 2.8 ; 4.5 ; 1.3 ;versicolor 6.3 ; 3.3 ; 4.7 ; 1.6 ;versicolor 4.9 ; 2.4 ; 3.3 ; 1.0 ;versicolor 6.6 ; 2.9 ; 4.6 ; 1.3 ;versicolor 5.2 ; 2.7 ; 3.9 ; 1.4 ;versicolor 5.0 ; 2.0 ; 3.5 ; 1.0 ;versicolor 5.9 ; 3.0 ; 4.2 ; 1.5 ;versicolor 6.0 ; 2.2 ; 4.0 ; 1.0 ;versicolor 6.1 ; 2.9 ; 4.7 ; 1.4 ;versicolor 5.6 ; 2.9 ; 3.6 ; 1.3 ;versicolor 6.7 ; 3.1 ; 4.4 ; 1.4 ;versicolor 5.6 ; 3.0 ; 4.5 ; 1.5 ;versicolor 5.8 ; 2.7 ; 4.1 ; 1.0 ;versicolor 6.2 ; 2.2 ; 4.5 ; 1.5 ;versicolor 5.6 ; 2.5 ; 3.9 ; 1.1 ;versicolor 5.9 ; 3.2 ; 4.8 ; 1.8 ;versicolor 6.1 ; 2.8 ; 4.0 ; 1.3 ;versicolor 6.3 ; 2.5 ; 4.9 ; 1.5 ;versicolor 6.1 ; 2.8 ; 4.7 ; 1.2 ;versicolor 6.4 ; 2.9 ; 4.3 ; 1.3 ;versicolor 6.6 ; 3.0 ; 4.4 ; 1.4 ;versicolor 6.8 ; 2.8 ; 4.8 ; 1.4 ;versicolor 6.7 ; 3.0 ; 5.0 ; 1.7 ;versicolor 6.0 ; 2.9 ; 4.5 ; 1.5 ;versicolor 5.7 ; 2.6 ; 3.5 ; 1.0 ;versicolor 5.5 ; 2.4 ; 3.8 ; 1.1 ;versicolor 5.5 ; 2.4 ; 3.7 ; 1.0 ;versicolor 5.8 ; 2.7 ; 3.9 ; 1.2 ;versicolor 6.0 ; 2.7 ; 5.1 ; 1.6 ;versicolor 5.4 ; 3.0 ; 4.5 ; 1.5 ;versicolor 6.0 ; 3.4 ; 4.5 ; 1.6 ;versicolor 6.7 ; 3.1 ; 4.7 ; 1.5 ;versicolor 6.3 ; 2.3 ; 4.4 ; 1.3 ;versicolor 5.6 ; 3.0 ; 4.1 ; 1.3 ;versicolor 5.5 ; 2.5 ; 4.0 ; 1.3 ;versicolor 5.5 ; 2.6 ; 4.4 ; 1.2 ;versicolor 6.1 ; 3.0 ; 4.6 ; 1.4 ;versicolor 5.8 ; 2.6 ; 4.0 ; 1.2 ;versicolor 5.0 ; 2.3 ; 3.3 ; 1.0 ;versicolor 5.6 ; 2.7 ; 4.2 ; 1.3 ;versicolor 5.7 ; 3.0 ; 4.2 ; 1.2 ;versicolor 5.7 ; 2.9 ; 4.2 ; 1.3 ;versicolor 6.2 ; 2.9 ; 4.3 ; 1.3 ;versicolor 5.1 ; 2.5 ; 3.0 ; 1.1 ;versicolor 5.7 ; 2.8 ; 4.1 ; 1.3 ;versicolor 6.3 ; 3.3 ; 6.0 ; 2.5 ;virginica 5.8 ; 2.7 ; 5.1 ; 1.9 ;virginica 7.1 ; 3.0 ; 5.9 ; 2.1 ;virginica 6.3 ; 2.9 ; 5.6 ; 1.8 ;virginica 6.5 ; 3.0 ; 5.8 ; 2.2 ;virginica 7.6 ; 3.0 ; 6.6 ; 2.1 ;virginica 4.9 ; 2.5 ; 4.5 ; 1.7 ;virginica 7.3 ; 2.9 ; 6.3 ; 1.8 ;virginica 6.7 ; 2.5 ; 5.8 ; 1.8 ;virginica 7.2 ; 3.6 ; 6.1 ; 2.5 ;virginica 6.5 ; 3.2 ; 5.1 ; 2.0 ;virginica 6.4 ; 2.7 ; 5.3 ; 1.9 ;virginica 6.8 ; 3.0 ; 5.5 ; 2.1 ;virginica 5.7 ; 2.5 ; 5.0 ; 2.0 ;virginica 5.8 ; 2.8 ; 5.1 ; 2.4 ;virginica 6.4 ; 3.2 ; 5.3 ; 2.3 ;virginica 6.5 ; 3.0 ; 5.5 ; 1.8 ;virginica 7.7 ; 3.8 ; 6.7 ; 2.2 ;virginica 7.7 ; 2.6 ; 6.9 ; 2.3 ;virginica 6.0 ; 2.2 ; 5.0 ; 1.5 ;virginica 6.9 ; 3.2 ; 5.7 ; 2.3 ;virginica 5.6 ; 2.8 ; 4.9 ; 2.0 ;virginica 7.7 ; 2.8 ; 6.7 ; 2.0 ;virginica 6.3 ; 2.7 ; 4.9 ; 1.8 ;virginica 6.7 ; 3.3 ; 5.7 ; 2.1 ;virginica 7.2 ; 3.2 ; 6.0 ; 1.8 ;virginica 6.2 ; 2.8 ; 4.8 ; 1.8 ;virginica 6.1 ; 3.0 ; 4.9 ; 1.8 ;virginica 6.4 ; 2.8 ; 5.6 ; 2.1 ;virginica 7.2 ; 3.0 ; 5.8 ; 1.6 ;virginica 7.4 ; 2.8 ; 6.1 ; 1.9 ;virginica 7.9 ; 3.8 ; 6.4 ; 2.0 ;virginica 6.4 ; 2.8 ; 5.6 ; 2.2 ;virginica 6.3 ; 2.8 ; 5.1 ; 1.5 ;virginica 6.1 ; 2.6 ; 5.6 ; 1.4 ;virginica 7.7 ; 3.0 ; 6.1 ; 2.3 ;virginica 6.3 ; 3.4 ; 5.6 ; 2.4 ;virginica 6.4 ; 3.1 ; 5.5 ; 1.8 ;virginica 6.0 ; 3.0 ; 4.8 ; 1.8 ;virginica 6.9 ; 3.1 ; 5.4 ; 2.1 ;virginica 6.7 ; 3.1 ; 5.6 ; 2.4 ;virginica 6.9 ; 3.1 ; 5.1 ; 2.3 ;virginica 5.8 ; 2.7 ; 5.1 ; 1.9 ;virginica 6.8 ; 3.2 ; 5.9 ; 2.3 ;virginica 6.7 ; 3.3 ; 5.7 ; 2.5 ;virginica 6.7 ; 3.0 ; 5.2 ; 2.3 ;virginica 6.3 ; 2.5 ; 5.0 ; 1.9 ;virginica 6.5 ; 3.0 ; 5.2 ; 2.0 ;virginica 6.2 ; 3.4 ; 5.4 ; 2.3 ;virginica 5.9 ; 3.0 ; 5.1 ; 1.8 ;virginica

Результат приведен на рис. 19.







Рис. 19. Карта Кохонена для ирисов Фишера в красно-зеленой схеме (ColorScheme=2, iris-fisher.csv)



Теперь можно приступить к решению прикладных задач.







2.6. Пример 5. Карта движений рынка

Карты Кохонена также можно использовать для построения карт движения рыночных инструментов.

Часто бывает необходимо проводить глобальный анализ рынков, для этого строятся карты рынка. Акции группируют по секторам экономики и выводят их в виде цветовой схемы, цвет зависит от класса, в который попадает акция по критерию величины роста/падения (в %):

Рисунок 20. Движение акций, входящих в индекс S&P500



На рис 20 изображен пример картины недельных движений акций, входящих в индекс S&P (по данным http://finviz.com), в данном случае ранжирование проводилось по 5 группам (-5%, -2.5%, 0%, +2.5%, +5%). Размер прямоугольников пропорционален капитализации компаний.

В терминале MetaTrader 5 можно также изучать текущую динамику рынка, построив карту рыночных движений по инструментам.

Удобно представить входные векторы в виде значений роста/падения (в %) по нескольким таймфремам. Поскольку у нас есть инструмент построения карт Кохонена, нам нужно лишь правильным образом подготовить файл входных данных.

На демо-сервере компании MetaQuotes доступны значения котировок 35 контрактов на разницу (CFD) акций, входящий в индекс Доу-Джонса (символы #AA, #AIG, #AXP, #BA, #BAC, #C, #CAT, #CVX, #DD, #DIS, #EK, #GE, #HD, #HON, #HPQ, #IBM, #INTC, #IP, #JNJ, #JPM, #KFT, #KO, #MCD, #MMM, #MO, #MRK, #MSFT, #PFE, #PG, #T, #TRV, #UTX, #VZ, #WMT и #XOM).

Код скрипта, осуществляющий выгрузку необходимых нам данных в файл dj.csv.

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" string s_cfd[ 35 ]= { "#AA" , "#AIG" , "#AXP" , "#BA" , "#BAC" , "#C" , "#CAT" , "#CVX" , "#DD" , "#DIS" , "#EK" , "#GE" , "#HD" , "#HON" , "#HPQ" , "#IBM" , "#INTC" , "#IP" , "#JNJ" , "#JPM" , "#KFT" , "#KO" , "#MCD" , "#MMM" , "#MO" , "#MRK" , "#MSFT" , "#PFE" , "#PG" , "#T" , "#TRV" , "#UTX" , "#VZ" , "#WMT" , "#XOM" }; double PercentChange( double Open, double Close) { return ( 100.0 *(Close-Open)/Close); } void OnStart () { ResetLastError (); int filehandle= FileOpen ( "dj.csv" , FILE_WRITE | FILE_ANSI ); if (filehandle== INVALID_HANDLE ) { Alert ( "Error opening file" ); return ; } MqlRates MyRates[]; ArraySetAsSeries (MyRates, true ); string t= "M30;M60;M90;M120;M150;M180;M210;M240;Title" ; FileWrite (filehandle,t); Print (t); int total_symbols= ArraySize (s_cfd); for ( int i= 0 ; i<total_symbols; i++) { string cursymbol=s_cfd[i]; int copied1= CopyRates (cursymbol, PERIOD_M30 , 0 , 8 ,MyRates); if (copied1> 0 ) { string s= "" ; s=s+ DoubleToString (PercentChange(MyRates[ 1 ].open,MyRates[ 0 ].close), 3 )+ ";" ; s=s+ DoubleToString (PercentChange(MyRates[ 2 ].open,MyRates[ 0 ].close), 3 )+ ";" ; s=s+ DoubleToString (PercentChange(MyRates[ 3 ].open,MyRates[ 0 ].close), 3 )+ ";" ; s=s+ DoubleToString (PercentChange(MyRates[ 4 ].open,MyRates[ 0 ].close), 3 )+ ";" ; s=s+ DoubleToString (PercentChange(MyRates[ 5 ].open,MyRates[ 0 ].close), 3 )+ ";" ; s=s+ DoubleToString (PercentChange(MyRates[ 6 ].open,MyRates[ 0 ].close), 3 )+ ";" ; s=s+ DoubleToString (PercentChange(MyRates[ 7 ].open,MyRates[ 0 ].close), 3 )+ ";" ; s=s+cursymbol; Print (s); FileWrite (filehandle,s); } else { Print ( "Не удалось получить исторические данные по символу " ,cursymbol); return ; } } Alert ( "OK" ); FileClose (filehandle); }

Исторические данные должны быть подгружены с сервера, это можно сделать в автоматическом режиме, запустив скрипт DownloadHistory.

В результате работы скрипта dj.mq5 получим файл dj.csv с рыночными данными:



M30;M60;M90;M120;M150;M180;M210;M240;Title 0.063 ;- 0.564 ;- 0.188 ; 0.376 ; 0.251 ; 0.313 ; 0.627 ; 0.439 ; #AA - 0.033 ; 0.033 ; 0.067 ;- 0.033 ; 0.067 ;- 0.133 ; 0.266 ; 0.533 ; #AIG - 0.176 ; 0.039 ; 0.039 ; 0.274 ; 0.196 ; 0.215 ; 0.430 ; 0.646 ; #AXP - 0.052 ;- 0.328 ;- 0.118 ; 0.315 ; 0.223 ; 0.367 ; 0.288 ; 0.328 ; #BA - 0.263 ;- 0.351 ;- 0.263 ; 0.000 ;- 0.088 ; 0.088 ; 0.000 ;- 0.088 ; #BAC - 0.224 ;- 0.274 ;- 0.374 ;- 0.100 ;- 0.274 ;- 0.224 ;- 0.324 ;- 0.598 ; #C - 0.069 ;- 0.550 ;- 0.079 ; 0.766 ; 0.727 ; 0.638 ; 0.736 ; 0.589 ; #CAT - 0.049 ;- 0.168 ; 0.099 ; 0.247 ; 0.187 ; 0.049 ; 0.355 ; 0.266 ; #CVX 0.019 ;- 0.058 ; 0.058 ; 0.446 ; 0.174 ; 0.349 ; 0.136 ;- 0.329 ; #DD - 0.073 ;- 0.219 ;- 0.146 ; 0.267 ; 0.170 ; 0.292 ; 0.170 ; 0.267 ; #DIS - 1.099 ;- 1.923 ;- 1.099 ; 0.275 ; 0.275 ; 0.275 ;- 0.549 ;- 1.374 ; #EK - 0.052 ;- 0.310 ;- 0.103 ; 0.362 ; 0.258 ; 0.362 ; 0.465 ; 0.258 ; #GE - 0.081 ;- 0.244 ;- 0.326 ;- 0.136 ; 0.081 ; 0.326 ; 0.489 ; 0.489 ; #HD - 0.137 ;- 0.427 ;- 0.171 ; 0.427 ; 0.445 ; 0.342 ; 0.325 ; 0.359 ; #HON - 0.335 ;- 0.363 ;- 0.112 ; 0.112 ; 0.168 ; 0.307 ; 0.475 ; 0.251 ; #HPQ 0.030 ;- 0.095 ; 0.065 ; 0.190 ; 0.071 ; 0.214 ; 0.279 ; 0.327 ; #IBM 0.000 ;- 0.131 ;- 0.044 ;- 0.088 ;- 0.044 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.044 ; #INTC - 0.100 ;- 0.200 ;- 0.166 ; 0.100 ;- 0.067 ; 0.033 ;- 0.532 ;- 0.798 ; #IP - 0.076 ; 0.076 ; 0.259 ; 0.473 ; 0.427 ; 0.336 ; 0.336 ;- 0.076 ; #JNJ - 0.376 ;- 0.353 ;- 0.494 ;- 0.259 ;- 0.423 ;- 0.329 ;- 0.259 ;- 0.541 ; #JPM - 0.057 ;- 0.086 ;- 0.029 ; 0.086 ; 0.114 ; 0.057 ; 0.257 ;- 0.114 ; #KFT 0.059 ;- 0.030 ; 0.119 ; 0.282 ; 0.119 ; 0.193 ; 0.208 ;- 0.119 ; #KO - 0.109 ;- 0.182 ; 0.206 ; 0.352 ; 0.279 ; 0.473 ; 0.521 ; 0.194 ; #MCD - 0.043 ;- 0.195 ;- 0.151 ; 0.216 ; 0.270 ; 0.227 ; 0.411 ; 0.206 ; #MMM - 0.036 ;- 0.072 ; 0.072 ; 0.144 ;- 0.072 ;- 0.108 ; 0.108 ; 0.072 ; #MO 0.081 ;- 0.081 ; 0.027 ; 0.081 ;- 0.054 ; 0.027 ;- 0.027 ;- 0.108 ; #MRK 0.083 ; 0.083 ; 0.041 ; 0.331 ; 0.083 ; 0.248 ; 0.166 ; 0.041 ; #MSFT 0.049 ; 0.000 ; 0.243 ; 0.680 ; 0.194 ; 0.243 ; 0.340 ; 0.097 ; #PFE - 0.045 ; 0.060 ; 0.104 ; 0.015 ;- 0.179 ;- 0.149 ;- 0.224 ;- 0.224 ; #PG 0.097 ;- 0.032 ; 0.000 ; 0.129 ; 0.129 ; 0.064 ; 0.097 ; 0.064 ; #T - 0.277 ;- 0.440 ;- 0.326 ;- 0.358 ;- 0.537 ;- 0.619 ;- 0.570 ;- 0.733 ; #TRV - 0.081 ;- 0.209 ; 0.035 ; 0.325 ; 0.198 ; 0.093 ; 0.128 ;- 0.035 ; #UTX 0.054 ; 0.000 ; 0.054 ; 0.190 ; 0.136 ; 0.326 ; 0.380 ; 0.353 ; #VZ - 0.091 ;- 0.091 ;- 0.036 ; 0.036 ;- 0.072 ; 0.000 ; 0.145 ;- 0.127 ; #WMT - 0.062 ;- 0.211 ; 0.087 ; 0.198 ; 0.186 ; 0.050 ; 0.347 ; 0.508 ; #XOM

Запустив советник som.mq5 с параметрами ColorScheme=3, CellsX=30,CellsY=30, ImageXSize=200, ImageXSize=200, DataFileName="dj.csv", мы получим 8 карт, соответствующих временным "интервалам" в 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 и 240 минут, показывающих картину роста/падения американского фондового рынка в течение последних 4 часов сессии 23 мая 2011г.







Рисунок 21. Картина динамики CFD американского фондового рынка за последние 4 часа сессии 23 мая 2011 г.



Из рис. 21 видно, что динамика движения символов #C (Citigroup Inc.), #T (AT&T Inc.), #JPM (JPMorgan Chase & Co), #BAC (Bank of America) носит похожий характер, они образовали красный кластер, который существовал на протяжении нескольких часов. Лишь в последние полтора часа его динамика слегка улучшилась (M30, M60, M90), однако в целом (M240) наблюдалось падение этих акций.

Важной особенностью данных карт является тот факт, что они дают нам возможность визуализировать картину относительного роста/падения акций, что упрощает анализ лидеров роста/падения и их "окружения". Последнее обстоятельство является очень полезным: элементы с "похожими" данными группируются в кластеры.



Как видно из рис. 21а, по итогам торговой сессии 23 мая 2011г., акции Citigroup Inc. были в числе лидеров падения среди акций финансового сектора.







Рисунок 21а. Картина динамики американского фондового рынка за 23 мая 2011 г (карта рынка по данным http://finviz.com).

Аналогичным образом можно построить карты и для рынка FOREX (рис. 22):







Рисунок 22. Картина динамики рынка FOREX (24 мая 2011 г., европейская сессия)

На рис. 22 приведены данные по парам EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDSEK, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, EURNZD, EURCAD, GBPCHF, GBPJPY, CADCHF.



Значения процентного роста/падения были получены при помощи скрипта fx.mq5, в результате работы которого получился файл fx.csv:

M30;M60;M90;M120;M150;M180;M210;M240;Title 0.058 ;- 0.145 ; 0.045 ;- 0.113 ;- 0.038 ;- 0.063 ; 0.180 ; 0.067 ;EURUSD 0.046 ;- 0.100 ; 0.078 ; 0.094 ; 0.167 ; 0.048 ; 0.123 ; 0.160 ;GBPUSD - 0.048 ; 0.109 ;- 0.142 ;- 0.097 ;- 0.219 ;- 0.143 ;- 0.277 ;- 0.236 ;USDCHF 0.042 ; 0.097 ; 0.043 ;- 0.024 ;- 0.009 ;- 0.067 ; 0.024 ; 0.103 ;USDJPY - 0.045 ; 0.162 ; 0.155 ; 0.239 ; 0.217 ; 0.246 ; 0.157 ; 0.227 ;USDCAD 0.095 ;- 0.126 ;- 0.018 ;- 0.141 ;- 0.113 ;- 0.062 ; 0.081 ;- 0.005 ;AUDUSD 0.131 ;- 0.028 ; 0.167 ; 0.096 ;- 0.013 ; 0.147 ; 0.314 ; 0.279 ;NZDUSD - 0.047 ; 0.189 ;- 0.016 ; 0.107 ; 0.084 ; 0.076 ;- 0.213 ;- 0.133 ;USDSEK - 0.034 ;- 0.067 ;- 0.188 ;- 0.227 ;- 0.102 ;- 0.225 ;- 0.234 ;- 0.291 ;AUDNZD 0.046 ; 0.039 ; 0.117 ; 0.102 ; 0.097 ; 0.170 ; 0.234 ; 0.216 ;AUDCAD 0.057 ;- 0.016 ;- 0.158 ;- 0.226 ;- 0.328 ;- 0.215 ;- 0.180 ;- 0.237 ;AUDCHF 0.134 ;- 0.020 ; 0.024 ;- 0.139 ;- 0.124 ;- 0.127 ; 0.107 ; 0.098 ;AUDJPY 0.083 ;- 0.009 ; 0.184 ; 0.084 ; 0.208 ; 0.082 ; 0.311 ; 0.340 ;CHFJPY 0.025 ;- 0.036 ;- 0.030 ;- 0.200 ;- 0.185 ;- 0.072 ; 0.058 ;- 0.096 ;EURGBP - 0.036 ;- 0.028 ; 0.061 ; 0.010 ; 0.074 ;- 0.006 ; 0.088 ; 0.070 ;EURAUD 0.008 ;- 0.049 ;- 0.098 ;- 0.219 ;- 0.259 ;- 0.217 ;- 0.094 ;- 0.169 ;EURCHF 0.096 ;- 0.043 ; 0.085 ;- 0.124 ;- 0.049 ;- 0.128 ; 0.206 ; 0.157 ;EURJPY - 0.073 ;- 0.086 ;- 0.119 ;- 0.211 ;- 0.016 ;- 0.213 ;- 0.128 ;- 0.213 ;EURNZD 0.002 ; 0.009 ; 0.181 ; 0.119 ; 0.182 ; 0.171 ; 0.327 ; 0.284 ;EURCAD - 0.008 ; 0.004 ;- 0.077 ;- 0.015 ;- 0.054 ;- 0.127 ;- 0.164 ;- 0.080 ;GBPCHF 0.079 ;- 0.005 ; 0.115 ; 0.079 ; 0.148 ;- 0.008 ; 0.144 ; 0.253 ;GBPJPY 0.013 ;- 0.060 ;- 0.294 ;- 0.335 ;- 0.432 ;- 0.376 ;- 0.356 ;- 0.465 ;CADCHF

Кроме значений котировок можно также использовать и значения индикаторов на различных масштабах.







2.6. Пример 6. Анализ результатов оптимизации советника

При анализе результатов оптимизации параметров советника приходится изучать структуру пространства параметров.

В Тестере стратегий терминала MetaTrader 5 есть возможность экспорта результатов оптимизации в XML-файл (пункт "Экспортировать в XML (MS Office Excel)" в контекстном меню вкладки "Результаты оптимизации").

Наряду с параметрами советника, также экспортируется и статистическая информация о результатах каждого из тестов (она содержит 41 столбец):

Result Profit Gross Profit Gross Loss Withdrawal Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Margin Level Custom Minimal Balance Balance DD Maximal Balance DD Maximal (%) Balance DD Relative Balance DD Relative (%) Minimal Equity Equity DD Maximal Equity DD Maximal (%) Equity DD Relative Equity DD Relative (%) Trades Deals Short Trades Profit Short Trades Long Trades Profit Long Trades Profit Trades Loss Trades Max profit trade Max loss trade Max consecutive wins Max consecutive wins ($) Max consecutive profit Max consecutive profit count Max consecutive losses Max consecutive losses ($) Max consecutive loss Max consecutive loss count Avg consecutive wins Avg consecutive losses



Использование статистических параметров позволяет расширить анализ пространства параметров. Важным обстоятельством является то, что статистические параметры являются взаимосвязанными, по своей природе они являются производными от характеристик результатов торговли.



Например, наилучшие результаты торговли приводят к наибольшим значениям параметров Profit, Profit Factor, Recovery Factor и Sharpe Ratio. Это позволяет использовать их для анализа пространства параметров.

Результаты оптимизации советника MovingAverage.mq5



В данном разделе мы рассмотрим задачу анализа результатов оптимизации при помощи карт Кохонена на примере советника MovingAverage.mq5, входящего в стандартную поставку терминала MetaTrader 5.

Принцип торговли советника MovingAverage основан на пересечении ценой скользящей средней. В качестве параметров он содержит период скользящей средней (MovingPeriod) и сдвиг (MovingShift), таким образом, после оптимизации и экспорта результатов мы получим XML-файл с 43 столбцами.

Мы не будем строить карты Кохонена для 43-мерного пространства параметров, выделим лишь наиболее интересные:

Profit; Profit Factor; Recovery Factor; Sharpe Ratio; Trades; ProfitTrades(%); MovingPeriod; MovingShift;



Обратите внимание на параметр ProfitTrades (%), этот столбец отсутствует в результатах экспорта, это процент прибыльных сделок и вычисляется делением значений из столбца ProfitTrades (28) на значения столбца Trades (22) и умножением на 100.

В результате получим файл optim.csv, содержащим данные по 9 столбцам для более чем 400 вариантов расчета.



Profit;Profit Factor;Recovery Factor;Sharpe Ratio;Trades;ProfitTrades(%);MovingPeriod;MovingShift;Title - 372.3 ; 0.83 ;- 0.51 ;- 0.05 ; 71 ; 28.16901408 ; 43 ; 6 ; 43 - 345.79 ; 0.84 ;- 0.37 ;- 0.05 ; 66 ; 27.27272727 ; 50 ; 6 ; 50 ...

Обратите внимание на то, что в качестве столбца Title (наименование элемента обучающего множества) мы использовали значения MovingPeriod, они будут использоваться нами для "маркировки" результатов тестирования на картах.

Для подбора параметров проводилась оптимизация параметров MovingPeriod и MovingShift со следующими параметрами:

Инструмент - EURUSD,

Период тестирования - H1,

Режим тестирования - "OHLC на M1",

Интервал тестирования - 2011.01.01-2011.05.24,

Оптимизация - Быстрая (генетический алгоритм),

Критерий оптимизации - Balance max.







Рис. 23. Карта Кохонена для параметров оптимизации советника MovingAverage (представление в виде компонентных плоскостей)

Рассмотрим подробнее компонентные плоскости, соответствующие верхней части (Profit, Profit Factor, Recovery Factor и Sharpe Ratio).



Для удобства сгруппируем их вместе (рис. 24).







Рис. 24. Компонентные плоскости характеристик Profit, Profit Factor, Recovery Factor и Sharpe Ratio



Первое, что нужно сделать - найти на карте участки, соответствующие наилучшим результатам торговли.



Как видно на рис. 24, участки с максимальными значениями расположились в левом верхнем углу. Цифры на картах соответствуют численным значениям параметра MovingPeriod (мы его использовали как Title), для всех карт их расположение одинаково, каждая компонентная плоскость имеет свой масштаб значений, который приведен в градиентной карте.



Наилучшие результаты торговли характеризуются наибольшими значениями характеристик Profit, Profit Factor, Recovery Factor и Sharpe Ratio. Это означает, что в остальных картах следует ориентироваться на выделенную область.

Компонентные плоскости Trades, ProfitTrades(%), MovingPeriod и MovingShift приведены на рис. 25.







Рис. 25. Компонентные плоскости Trades, ProfitTrades(%), MovingPeriod и MovingShift

Анализ компонентных плоскостей



На первый взгляд, полученные карты не несут большой информации. Первые 4 плоскости (характеристики Profit, Profit Factor, Recovery Factor и Sharpe Ratio) являются похожими, поскольку они напрямую зависят от результативности торговой системы.



Из рис. 24 следует, что во всех картах компонентных плоскостей следует обратить внимание на левый верхний угол. В частности можно отметить, что значения MovingPeriod от 45 до 50 представляются наиболее интересными с точки зрения прибыльности.



Поскольку тестирование проводилось на часовом таймфрейме пары EURUSD, а советник MovingAverage.mq5 торговал по трендовой стратегии, то эти значения периода усреднения можно рассматривать как характеристику "трендовой памяти" рынка. Если это предположение верно, то "трендовая память" рынка для EURUSD в первой половине 2011г. составляет около 2 суток.



Рассмотрим подробнее остальные карты.





Рис. 26. Компонентные плоскости Trades-MovingPeriod



Из рис. 26 можно сделать вывод о том, что с уменьшением периода MovingPeriod (синие области) возрастает количество сделок Trades (желто-зеленые области), поскольку возрастает количество пересечений ценой скользящей средней.

Этот факт можно отметить и без компонентной плоскости MovingPeriod, используя информацию о значениях MovingPeriod, нанесенных в виде чисел (поскольку мы использовали его как Title) на карте плоскости Trades (в зеленых областях цифры до 20).







Рис. 27. Компонентные плоскости Trades-MovingShift



Аналогично с увеличением MovingShift (желто-красные области) уменьшается количество сделок Trades (синие области). Сравнивая карты плоскости MovingShift и рис. 24, можно также сделать вывод о том, что параметр MovingShift не оказывает существенного влияния на результативность торговой системы.

Процент прибыльных сделок ProfitTrades(%) не зависит напрямую ни от MovingPeriod, ни от MovingShift, поскольку представляет собой общую (интегральную) характеристику торговой системы, поэтому анализ его корреляции с набором параметров торговой системы не имеет смысла.



Подобным образом можно анализировать более сложные торговые системы, при этом очень важно выделить один или несколько параметров, которые существенным образом влияют на результаты торговли. Их можно использовать для маркировки элементов обучающего набора на картах (Titles).







Заключение

Главное преимущество самоорганизующихся карт Кохонена является их способность "проецирования" многомерных пространств на двумерное. Важной особенностью карт Кохонена является то, что объекты с похожими характеристиками (по всем компонентам) располагаются рядом, образуя кластеры.

Визуализация данных в виде двумерной карты позволяет проводить кластеризацию данных и значительно упрощает корреляционный анализ.



Подробности анализа кластеров компонентных плоскостей карт Кохонена и другие приложения самоорганизующихся карт можно найти в книге Г. Дебока и Т. Кохонена "Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт".





Дополнение

Для удобства практического использования нейросетей Кохонена Алексей Сергеев предложил улучшенную версию классов, она приложена в файле SOM_Alex-Sergeev.zip.



Список изменений:

1. Небольшое изменение в функции cIntBMP::Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName, bool aFromImages=true)

2. В основной скрипт добавлено:



#import "shell32.dll" int ShellExecuteW( int hwnd, string oper, string prog, string param, string dir, int show); #import input bool OpenAfterAnaliz= true ;

Изменения в классе CSOM:

Добавлена функция CSOM::HideChart - она гасит под цвет фона график, сетку и т.д. Добавлены параметры m_chart, m_wnd, m_x0, m_y0 - указание на каком чарте и каком окне отображать карты.

+ префикс имен объектов m_sID. Префикс автоматически берется по имени файла, иначе присваивается "SOM" Карты пишутся в папку с именем m_sID Имена файлов bmp даются по имени столбца обучающего паттерна. Изменена функция CSOM::ShowBMP - карты не копируются в папку Images, а остаются в Files (иначе очень затратно по времени получается) Вместо функции CSOM::NetDeinit - появилась функция CSOM::HideBMP Функция CSOM::ReadCSVData перенастроена на чтение файла, чтоб первый столбец - это столбец названий В функцию CSOM::Train добавлен флаг показа промежуточных карт CSOM::Train(bool bShowProgress ) В функции CSOM::Train отображение промежуточных данных происходит через каждые 2 секунды, а не через итерации, а также оповещение прогресса вынесено из журнала в Comment Укорочены имена некоторых переменных и упорядочены функции по категориям.

Отрисовка bmp очень тормозит процесс. Поэтому лучше без надобности не использовать.



В примере, карты построенные на данных оптимизации эксперта.