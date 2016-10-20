Универсальный Зигзаг

Несмотря на эту особенность, Зигзаг не теряет своей популярности и привлекательности. Как минимум, он значительно облегчает визуальный анализ графиков, помогает отфильтровать шум и выявляет основную траекторию движения цены. В более практической деятельности индикатор может использоваться для выявления уровней поддержки/сопротивления, для распознавания паттернов. А еще на его основе можно рисовать трендовые линии, равно как и любые другие графические инструменты технического анализа наподобие фибоуровней, фибовеера и пр. Невозможно перечислить все, для чего изощренный ум трейдера придумал применять Зигзаг.

Более полно объяснить эти особенности Зигзага сможет рис. 5. На нем цветными точками отмечены бары, на которых стало известно о формировании предшествующей им вершины или впадины. На барах с синей точкой индикатор начал рисовать новые отрезки вверх, на барах с красными точками — новые отрезки вниз.

Рис. 4. Только спустя десять баров зигзаг нарисовал новый отрезок вверх и стало известно о формировании впадины

На этот раз индикатор достиг своего минимума, но удостовериться в этом мы сможем только спустя несколько баров (рис. 4).

Индикатор Зигзаг (рис. 1) представляет собой ломаную линию, соединяющую локальные максимумы и минимумы цены. У новичков сразу может возникнуть мысль: вот было здорово покупать на впадинах, а продавать на вершинах! Конечно, смотрится эта мысль очень заманчиво, но увы, столь привлекательно Зигзаг выглядит только на истории. В реальности дело обстоит несколько иначе. О том, что сформировалась новая впадина или вершина, становится известно только спустя некоторое количество баров после нее. На рис. 2 показана ситуация, когда последний отрезок индикатора прекратил свое формирование (изменение), цена развернулась и движется в противоположном направлении (вверх).

Кроме построения самого Зигзага, в статье будет уделено внимание использованию полученного индикатора для разработки других индикаторов и экспертов. Наша задача — сделать так, чтобы получение данных от Зигзага и использование его в составе других алгоритмов не было сложным и долгим.

При создании индикатора используем объектно-ориентированное программирование. Мы создадим несколько базовых классов для различных стадий создания Зигзага, для каждого из которых разработаем по несколько дочерних классов. Разделение на базовые и дочерние классы будет выполнено так, чтобы максимально упростить создание различных новых вариантов Зигзагов.

В этой статье поразмышляем о том, что же требуется для построения Зигзага, поговорим о различных способах его построения, сделаем выводы и получим единый алгоритм. На основе этого алгоритма будет создан универсальный индикатор, позволяющий через окно свойств выбирать различные типы Зигзага.

Зигзаг (рис. 1) — один из самых популярных индикаторов среди пользователей MetaTrader 5. К настоящему моменту разработано множество вариантов Зигзага. Однако некоторые из них работают слишком медленно, что делает их неподходящими для создания экспертов. Другие постоянно выдают ошибки, что усложняет их использование даже для визуального наблюдения. С теми же индикаторами, которые работают и быстро, и без ошибок, все равно возникают трудности при использовании для разработки эксперта или другого индикатора. Дело в том, что из Зигзага не так-то просто извлечь показания и интерпретировать их.

Исходные данные могут представлять собой один ряд — например, цену закрытия бара, или два ряда — например, максимальная и минимальная цены бара. Если используется один ряд данных, то это может быть не только цена закрытия, но и практически любой индикатор, будь то хоть осциллятор, хоть скользящая средняя. При построении Зигзага по данным индикатора тоже можно использовать два ряда данных: один — с данными индикатора, построенного по максимальным ценам баров, другой — по минимальным.

Очевидно, что Зигзаг имеет два состояния: он направлен либо вверх, либо вниз. Когда линия индикатора направлена вверх — мы следим за ценой на случай появления нового максимума, а когда линия "смотрит" вниз — мы ждем появления нового минимума. Также мы должны следить за выполнением условий, означающих смену направления. Значит, для того, чтобы построить зигзаг, нам нужны три вещи.

Условия смены направления — самый важный пункт, определяющий различные типы Зигзагов. Эти условия могут быть очень разными. К примеру, подобным условием может стать образование на формирующемся баре n-барного максимума/минимума. Другими словами, если значение исходного ряда на формирующемся баре является максимальным или минимальным за последние n баров, то это определяет направление Зигзага. По такому принципу работает классический индикатор ZigZag. Другой способ — по величине отката от зафиксированного максимального или минимального значения. Величина отката может измеряться в пунктах (если исходный ряд — это цена) или в условных единицах (если это какой-то индикатор). Этими двумя способами дело не ограничивается, можно определять направление по любому индикатору — хоть по стохастику, хоть по ADX. Если стохастик выше 50, значит, Зигзаг направлен вверх, если ниже 50 — вниз. Теперь попробуем определить направление по ADX: линия Зигзага направлена вверх, если линия PDI выше линии MDI, а если наоборот — то вниз.

Таким образом, комбинируя различные варианты по пункту 1 и по пункту 2, получаем достаточно большое количество различных вариантов Зигзага, ведь нам ничто не мешает по пункту 1 использовать данные, например, от RSI, а направление определять по стохастику и т.п. Пункт 3 нужен только для того, чтобы индикатор имел, собственно, вид зигзага, хотя и варианты отрисовки могут быть самыми разными.



Поскольку наша цель — получение универсального индикатора, мы должны максимально аккуратно разделить алгоритм на части: на часть, совершенно идентичную для всех Зигзагов (назовем ее общей), и часть, зависимую от типа Зигзага (назовем ее индивидуальной). В индивидуальной части выполняется заполнение индикаторных буферов исходными данными: ценовыми или индикаторными, и еще один буфер (определяющий направление линии Зигзага) заполняется значениями 1 или -1. Эти три буфера отдаются в общую часть, которая на их основании и отрисовывает сам индикатор.

Чтобы было понятней, сначала создадим отдельный индикатор, работающий по ценам high/low бара и меняющий свое направление по условию n-барного максимума/минимума.

Простой Зигзаг по high/low

В редакторе MetaEditor создайте новый индикатор (Главное меню — Файл — Создать или клавиши Ctrl+N). В Мастере создания нового индикатора введите имя "iHighLowZigZag", создайте один внешний параметр "period" (тип int, значение 12), выберите обработчик событий OnCalculate(...,open,high,low,close), создайте один буфер с именем "ZigZag" (тип Section, цвет Red) и еще три буфера с именами "Direction", "LastHighBar" и "LastLowBar" (тип line, цвет none). Буфер "ZigZag" будет использоваться для отображения зигзага, остальные буферы — вспомогательные. В функции OnInit() для всех вспомогательных буферов при вызове функции SetIndexBuffer() замените тип INDICATOR_DATA на INDICATOR_CALCULATIONS. В верхней части файла измените значение свойства indicator_plots: установите значение 1. После этого индикатор будет рисовать только один буфер "ZigZag" и на графике не будет никаких лишних линий, но при этом дополнительные буферы будут доступны для обращения к ним через функцию iCustom(). Сначала в функции OnCalculate() вычислим индекс бара, с которого должен начинаться расчет (переменная start), так, чтобы расчет по всем барам выполнялся только при запуске индикатора, а в дальнейшем обсчитывался бы только каждый новый бар. Кроме этого инициализируем начальные элементы буферов: int start;

if (prev_calculated== 0 )

{



DirectionBuffer[ 0 ]= 0 ;

LastHighBarBuffer[ 0 ]= 0 ;

LastLowBarBuffer[ 0 ]= 0 ;

start= 1 ;

}

else

{

start=prev_calculated- 1 ;

}

}

Теперь основной индикаторный цикл: for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{

Как было написано выше, для достижения универсальности необходимо разделить код на расчет направления зигзага и на его рисование. Будем придерживаться этого принципа и сейчас. Сначала напишем код для определения направления. Для определения направления используем функции ArrayMaximum() и ArrayMinimum(). Если максимум или минимум выявлен на обсчитываемом баре, то элементу буфера Direction присвоим значение 1 или -1. Чтобы на каждом баре располагать информацией о текущем направлении зигзага, прежде чем выполнять определение направления, возьмем значение из предыдущего элемента буфера Direction и присвоим его текущему элементу:



DirectionBuffer[i]=DirectionBuffer[i- 1 ];







int ps=i-period+ 1 ;





int hb= ArrayMaximum (high,ps,period);

int lb= ArrayMinimum (low,ps,period);





if (hb==i && lb!=i)

{

DirectionBuffer[i]= 1 ;

}

else if (lb==i && hb!=i)

{

DirectionBuffer[i]=- 1 ;

}

Обратите внимание на последний участок кода: здесь выявляется минимум или максимум, выполняется проверка на то, чтобы на текущем баре был максимум, но при этом не было минимума, или же наоборот: чтобы был минимум, но не было максимума. Иногда бывают очень длинные бары, и на них определяются оба направления. В этом случае в буфере Direction будет находиться определенное ранее направление.

Вообще, в терминале MetaTrader5 возможно создать Зигзаг, рисующий вертикальные отрезки, и на одном баре можно отобразить две смены направления индикатора. Однако в этой статье мы не будем рассматривать Зигзаги такого типа.

Продолжим написание кода в основном цикле: следующий фрагмент будет отвечать за отрисовку линии Зигзага. Так же, как мы поступали с буфером Direction, поступим с двумя другими буферами: LastHighBarBuffer[i]=LastHighBarBuffer[i- 1 ];

LastLowBarBuffer[i]=LastLowBarBuffer[i- 1 ]; В этих буферах будут располагаться данные об индексах баров с последними максимумом или минимумом Зигзага. Кроме того, что индексы этих баров нужны непосредственно для рисования индикатора, эти буферы еще и существенно облегчат процесс вызова Зигзага из эксперта. Мы не будем вынуждены перебирать бары в цикле в поисках последней вершины. Обязательно очистим буфер для Зигзага: ZigZagBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; Это необходимо делать, потому что полный расчет индикатора происходит не только при его запуске, но и при некоторых других событиях — например, при подгрузке истории. В буфере могут оставаться старые данные, которые исказят вид линии индикатора. Теперь перейдем непосредственно к рисованию. Здесь алгоритм разделяется на четыре ветви: начало нового движения вверх, начало нового движения вниз, продолжение движения вверх, продолжение движения вниз. Для проверки значений направления на обсчитываемом и предыдущем баре используем операторы switch: switch (( int )DirectionBuffer[i])

{

case 1 :

switch (( int )DirectionBuffer[i- 1 ])

{

case 1 :



...

break ;

case - 1 :



...

break ;

}

break ;

case - 1 :

switch (( int )DirectionBuffer[i- 1 ])

{

case - 1 :



...

break ;

case 1 :



...

break ;

}

break ;

Осталось написать четыре блока кода. Подробно рассмотрим два из них: начало нового движения вверх и продолжение движения вверх. Начало нового движения вверх происходит, когда в буфере Direction значение меняется с -1 на 1. При этом мы рисуем новую точку Зигзага и сохраняем информацию об индексе бара, на котором началось новое направление: ZigZagBuffer[i]=high[i];

LastHighBarBuffer[i]=i; Продолжение движения немного сложнее. Выполняется проверка, не является ли значение на текущем баре больше ранее известного максимального значения зигзага. Если больше, то конец последнего отрезка надо переместить, то есть удалить ранее нарисованную точку и поставить новую. Здесь мы также сохраняем информацию о баре, на котором нарисована новая точка:

if (high[i]>high[( int )LastHighBarBuffer[i]])

{



ZigZagBuffer[( int )LastHighBarBuffer[i]]= EMPTY_VALUE ;



ZigZagBuffer[i]=high[i];



LastHighBarBuffer[i]=i;

}

Вот и все. Не забудьте закрыть цикл закрывающей фигурной скобкой. Осталось протестировать индикатор в тестере в визуальном режиме. Полностью готовый индикатор "iHighLowZigZag" можно найти в приложении.

Простой зигзаг по close