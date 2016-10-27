LifeHack для трейдера: Сравнительный отчет нескольких тестирований

Содержание

Введение

Поочерёдный запуск тестирования советника на нескольких символах — не очень наглядный процесс, так как результаты тестов по каждому символу приходится сохранять в отдельные файлы и уже только после этого сравнивать. Я же предлагаю изменить этот подход и проводить одновременное тестирование советника сразу на нескольких символах. В таком случае можно результаты тестов собрать в одном месте и визуально их сравнить.

Некоторые решения были уже частично рассмотрены в статьях:

Схема работы будет такая:

Определяемся с советником, который будет тестироваться (Win API) Парсим код советника и дописываем в него вызов библиотеки графического отчета (Win API, MQL5 и регулярные выражения) Парсим common.ini основного терминала и подготавливаем индивидуальные common.ini для каждого терминала (Win API, MQL5 и регулярные выражения) копируем индивидуальные common.ini по папкам терминалов (Win API) Копируем индивидуальные common.ini по папкам терминалов (Win API) Парсим отчёты подчинённых терминалов Сводим отчеты подчиненных терминалов в один общий отчет Необходимые действия

Перед запуском советника нужно провести "синхронизацию" главного и подчинённых терминалов. И в главном, и в подчиненных терминалах должен быть запущен один и тот же торговый счет.

В настройках всех подчинённых терминалов необходимо включить опцию "Разрешить использование dll". Если вы запускаете терминалы с ключом \Portable — зайдите в каталог установки терминала (при помощи проводника или другого файлового менеджера), запустите терминал "terminal64.exe" и выставьте в настройках "Разрешить использование dll". Библиотека "DistributionOfProfits.mqh" должна быть во всех каталогах данных (каталог данных\MQL5\Include\DistributionOfProfits.mqh) подчинённых терминалов.

1. Входные параметры. Выбор советника для тестирования

Так как на моем компьютере четыре ядра, то я могу запустить только четыре агента тестирования. Значит, одновременно (или с небольшой задержкой в несколько секунд) я могу запустить только четыре терминала — по одному на каждый агент. Именно поэтому во входных параметрах отображены четыре группы настроек:

Параметры:

folder of the MetaTrader#ххх installation — папка, в которую инсталлирован терминал

the tested symbol for the terminal #xxx — символ, на котором будет запущен тестер стратегий

the tested period for the terminal #xxx — период, на котором будет запущен тестер стратегий

correct name of the file of the terminal — название файла терминала

sleeping in milliseconds — пауза между запусками подчинённых терминалов

date of beginning testing (only year, month and day) — дата начала тестирования

dates of end testing (only year, month and day) — дата окончания тестирования

initial deposit — депозит

leverage — плечо

Перед стартом основных алгоритмов нужно связать папки установки подчинённых терминалов и их каталоги данных в папке AppData. Вот пример простого скрипта Check_TerminalPaths.mq5:

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnStart () { Print ( "TERMINAL_PATH = " , TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); Print ( "TERMINAL_DATA_PATH = " , TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )); Print ( "TERMINAL_COMMONDATA_PATH = " , TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )); }

Этот скрипт выводит три параметра:

TERMINAL_PATH — папка, из которой запущен терминал

TERMINAL_DATA_PATH — папка, в которой хранятся данные терминала

TERMINAL_COMMONDATA_PATH — общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере

Пример для трёх терминалов (один из них запущен с ключом /Portable):

TERMINAL_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5 TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075 TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common TERMINAL_PATH = D:\MetaTrader 5 3 TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 0 C46DDCEB43080B0EC647E0C66170465 TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common TERMINAL_PATH = D:\MetaTrader 5 5 TERMINAL_DATA_PATH = D:\MetaTrader 5 5 TERMINAL_COMMONDATA_PATH = C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

Подробнее о сопоставлении папок терминалов и их папками в AppData можно прочитать в этих разделах одной из моих предыдущих статей:

Выбор советника осуществляется при помощи системного диалога "Открыть файл" (функция GetOpenFileNameW):

Подробнее про вызов системного диалога "Открыть файл" я уже говорил в статье "LifeHack для трейдера: один бэк-тест хорошо, а четыре – лучше": 4.2. Выбираем советник при помощи системного диалога "Открыть файл".

В данной редакции (файл GetOpenFileNameW.mqh, версия 1.003) внесены изменения в функцию OpenFileName:

string OpenFileName( const string filter_description= "Editable code" , const string filter= "\0*.mq5\0" , const string title= "Select source file" ) { string path= NULL ; if (GetOpenFileName(path, filter_description+filter , TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Experts\\" , title )) return (path); else { PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( NULL ); } }

Теперь задавать фильтр поиска файлов стало удобнее. Кроме того, обратите внимание: теперь фильтр ищет файлы в редактируемом формате *.mq5 (в предыдущей статье производился поиск скомпилированных *ex5 файлов).

2. И снова об common.ini

Теперь перейдем к описанию работы функции CopyCommonIni() файла Compare multiple tests.mq5.

Запуск подчинённых терминалов осуществляется с указанием собственного конфигурационного файла. Подчинённых терминалов у нас четыре, а значит, и *.ini файлов тоже будет четыре: myconfiguration1.ini, myconfiguration2.ini, myconfiguration3.ini, myconfiguration4.ini. Файл myconfigurationХ.ini создаётся на базе файла common.ini терминала, из которого запускается наш советник. Путь к файлу common.ini:

TERMINAL_DATA_PATH \config\common.ini

Алгоритм работы по созданию и редактированию файлов myconfiguration.ini выглядит так:

common.ini копируем в папку TERMINAL_COMMONDATA_PATH\Files\original.ini (WinAPI CopyFileW)

в файле original.ini ищем раздел [Common] (MQL5 + регулярные выражения).

На примере моего главного терминала (в этот терминале не осуществлён вход в mql5.communiyty) этот раздел выглядит так: [Common] Login= 5116256 ProxyEnable= 0 ProxyType= 0 ProxyAddress= ProxyAuth= CertInstall= 0 NewsEnable= 0 NewsLanguages=

создаём четыре файла: myconfiguration1.ini, myconfiguration2.ini, myconfiguration3.ini и myconfiguration4.ini (MQL5)

редактируем эти четыре файла (копируем в них общий раздел [Common] и индивидуальные разделы [Tester]) (MQL5)

2.1. common.ini -> original.ini Это, вероятно, самый лёгкий код: получаю в переменные пути к папкам "Data Folder" и "Common Data Folder", инициализирую переменную значением "original.ini" string terminal_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ); string common_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH ); string original_ini= "original.ini" ; string arr_common[]; string full_name_common_ini=terminal_data_path+ "\\config\\common.ini" ; string full_name_original_ini=common_data_path+ "\\Files\\" +original_ini; if (!CopyFileW(full_name_common_ini,full_name_original_ini, false )) { PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( false ); } При помощи Win API функции CopyFileW копирую конфигурационный файл "common.ini" в файл "original.ini".

2.2. Поиск раздела [Common] при помощи регулярных выражений

Для поиска и копирования раздела [Common] применим регулярные выражения. Задача перед нами стоит не совсем обычная, ведь файл common.ini состоит из очень коротких СТРОК, а в конце строк всегда ставятся символы конца строки (невидимые символы). Можно пойти двумя путями:



Построчное считывание Считывание всего файла в одну переменную считывать по одной строке и искать совпадение с "[Common]" (не обязательно искать "в лоб": можно задать в поиск что-то вроде шаблона "[Com" несколько_символов "]")

при нахождении записывать в массив найденные строки



искать следующее совпадение с "["



при нахождении прекратить запись в массив, поскольку в массиве на этот момент уже будет весь раздел "[Common]" считать все строки в одну строковую переменную

искать шаблон "[Common]" несколько символов "]" (здесь тоже не обязательно искать в лоб: можно искать что-то вроде шаблона "[Com" несколько символов "]")

при нахождении записать совпадение в строковую переменную

Тестовый файл "test_original.ini":

[Charts] ProfileLast=Default MaxBars= 100000 PrintColor= 0 SaveDeleted= 0 TradeLevels= 1 TradeLevelsDrag= 0 ObsoleteLasttime= 1475473485 [Common] Login= 1783501 ProxyEnable= 0 ProxyType= 0 ProxyAddress= ProxyAuth= CertInstall= 0 NewsEnable= 0 [Tester] Expert=test Symbol =EURUSD Period =H1 Deposit= 10000 Model= 4 Optimization= 0 FromDate= 2016.01 . 22 ToDate= 2016.06 . 06 Report=TesterReport ReplaceReport= 1 UseLocal= 1 Port= 3000 Visual= 0 ShutdownTerminal= 0

На "test_original.ini" файле можно потренироваться в применении регулярных выражений при помощи скрипта "Receiving lines.mq5". В настройках скрипта можно выбрать два режима работы:

построчное считывание и поиск в каждой строке

или считывание всего файла в одну переменную.



Несколько примеров сравнения в работе этих двух методов:

Построчное считывание Считывание всего файла в одну переменную Запрос: "Prox(.*)0"

- ищем слово "Prox"

- затем любой символ, кроме перевода строки или другого разделителя Unicode-строки, встречающийся ноль или более раз (жадный) "(.*)"

- закончиться поиск должен при нахождении цифры "0" 12: 0: ProxyEnable=0,

13: 0: ProxyType=0, : 0: ProxyEnable=0ProxyType=0ProxyAddress=ProxyAuth=CertInstall=0NewsEnable=0[Tester]Expert=test Symbol=EURUSD Period=H1 Deposit=10000 Model=4 Optimization=0 FromDate=2016.01.22 ToDate=2016.06.06 Report=TesterReport ReplaceReport=1 UseLocal=1 Port=3000 Visual=0 ShutdownTerminal=0, Как видите, здесь выдано два результата А здесь в выдаче только один результат, но в нём очень много лишнего (сработал жадный запрос) Запрос: "Prox(.*?)0"

- ищем слово "Prox"

- затем любой символ, кроме перевода строки или другого разделителя Unicode-строки, встречающийся ноль или более раз (не жадный) "(.*?)"

- закончиться поиск должен при нахождении цифры "0" 12: 0: ProxyEnable=0,

13: 0: ProxyType=0, : 0: ProxyEnable=0, 1: ProxyType=0, 2: ProxyAddress=ProxyAuth=CertInstall=0, Здесь снова два результата А вот в этом случае получены три результата, при этом третий — совсем не тот, что я хотел получить.

Какой же метод выбрать для вычленения целого блока "[Common]" — построчное считывание или считывание в одну переменную? Я выбрал построчное считывание и такой алгоритм:

поиск строки "[Common]" (MQL5); после нахождения — запись найденной строки в массив; дальше продолжаем записывать в массив строки, пока регулярное выражение не обнаружит символ "[".



Пример этого подхода реализован в скрипте "Receiving lines v.2.mq5": #property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "Singling the block \"[Common]\"" #property script_show_inputs #include <RegularExpressions\Regex.mqh> input string file_name= "test_original.ini" ; input string str_format= "(\\[)(.*?)(\\])" ; int m_handel; bool m_found_Common= false ; void OnStart () { string arr_text[]; Print ( "format: " ,str_format); m_handel= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_TXT ); if (m_handel== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Operation FileOpen failed, error " , GetLastError ()); return ; } Regex *rgx= new Regex(str_format); while (! FileIsEnding (m_handel)) { string str= FileReadString (m_handel); if (str== "[Common]" ) { m_found_Common= true ; int size= ArraySize (arr_text); ArrayResize (arr_text,size+ 1 , 10 ); arr_text[size]=str; continue ; } if (m_found_Common) { MatchCollection *matches=rgx.Matches(str); int count=matches.Count(); if (count> 0 ) { if (count> 1 ) { Print ( "Alarm! matches.Count()==" ,count); return ; } delete matches; break ; } else { delete matches; } int size= ArraySize (arr_text); ArrayResize (arr_text,size+ 1 , 10 ); arr_text[size]=str; } } FileClose (m_handel); delete rgx; Regex::ClearCache(); int size= ArraySize (arr_text); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { Print (arr_text[i]); } } Результат работы скрипта: 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.276 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) format: (\[)(.*?)(\]) 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) [Common] 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) Login= 1783501 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) ProxyEnable= 0 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) ProxyType= 0 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) ProxyAddress= 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) ProxyAuth= 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) CertInstall= 0 2016.10 . 05 06 : 58 : 09.277 Receiving lines v. 2 (EURUSD,M1) NewsEnable= 0 Как видите, скрипт точно выделил из файла "test_original.ini" блок параметров "[Common]". Алгоритм из скрипта "Receiving lines v.2.mq5" я практически без изменений использую в функции SearchBlock(). Функция SearchBlock() при удачном нахождении блока параметров "[Common]" записывает этот блок в служебный массив arr_common[]. 2.3. Создаём четыре файла: myconfiguration1.ini, myconfiguration2.ini, myconfiguration3.ini и myconfiguration4.ini Все четыре файла создаются последовательным вызовом данного кода (обратите внимание на флаги, используемые при открытии файлов): bool IniFileOpen( const string name_file, int &handle) { handle= FileOpen (name_file, FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_TXT | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Operation FileOpen file " ,name_file, " failed, error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } 2.4. Редактирование ini-файлов (копируем в них общий раздел [Common] и индивидуальные разделы [Tester]) Ранее в служебный массив arr_common[] был записан блок параметров [Common]. Теперь этот массив записывается во все четыре файла: int arr_common_size= ArraySize (arr_common); for ( int i= 0 ;i<arr_common_size;i++) { FileWrite (handle1,arr_common[i]); FileWrite (handle2,arr_common[i]); FileWrite (handle3,arr_common[i]); FileWrite (handle4,arr_common[i]); } string expert_short_name= "D0E820_test" ; WriteBlockTester(handle1,expert_short_name,ExtTerminal1Symbol,ExtTerminal1Timeframes,ExtDeposit, ExtLeverage,ExtTerminaTick,ExtFromDate,ExtToDate,expert_short_name,3000); WriteBlockTester(handle2,expert_short_name,ExtTerminal2Symbol,ExtTerminal2Timeframes,ExtDeposit, ExtLeverage,ExtTerminaTick,ExtFromDate,ExtToDate,expert_short_name,3001); WriteBlockTester(handle3,expert_short_name,ExtTerminal3Symbol,ExtTerminal3Timeframes,ExtDeposit, ExtLeverage,ExtTerminaTick,ExtFromDate,ExtToDate,expert_short_name,3002); WriteBlockTester(handle4,expert_short_name,ExtTerminal4Symbol,ExtTerminal4Timeframes,ExtDeposit, ExtLeverage,ExtTerminaTick,ExtFromDate,ExtToDate,expert_short_name,3003); FileClose (handle1); FileClose (handle2); FileClose (handle3); FileClose (handle4); Дальше идёт формирование блока параметров [Tester]: для каждого терминала подготавливаются уникальные параметры (символ и таймфрейм) а также общие параметры (даты начала и окончания тестирования, начальный депозит, плечо). Созданные файлы myconfiguration1.ini, myconfiguration2.ini, myconfiguration3.ini и myconfiguration4.ini остаются в общей папке данных (TERMINAL_COMMONDATA_PATH\Files\). Хендлы этих файлов закрываем.

3. Парсинг и редактирование mq5-файла выбранного советника

Задачи, которые нужно решить:

встроить вызов include файла графического анализа торговой истории (подробнее см. в Запуск графиков аналитики из тестера стратегий);

встраивание в советник функции OnTester() с вызовом графического анализа.

3.1. Секрет №3 Почему секрет номер три? Дело в том, что Секрет №1 и Секрет №2 были показаны ранее, в статье LifeHack для трейдера: один бэк-тест хорошо, а четыре – лучше. Рассмотрим следующую ситуацию: терминал запускается из командной строки, и при этом указывается конфигурационный ini-файл. В ini-файле указываем имя советника, который будет запущен в тестере при старте терминала. В данном случае будем иметь в виду, что мы указываем имя советника, который ещё не скомпилирован. Секрет №3. Так вот, имя советника НУЖНО писать без расширения. Применительно к этой статье это будет выглядеть так: NewsEnable= 0 [Tester] Expert=D0E820_test Symbol =GBPAUD Терминал при старте сначала будет искать СКОМПИЛИРОВАННЫЙ ФАЙЛ (применительно к статье, терминал будет искать Expert=D0E820_test.ex5). И только в случае, если терминал не найдёт скомпилированный файл, терминал начнёт компиляцию указанного в in-файле советника. Исходя из этого, перед тем как приступать к работе по редактированию выбранного советника, нужно пройтись по папкам подчинённых терминалов и удалить скомпилированные версии выбранного советника (конкретно в нашем случае нужно удалить файлы D0E820_test.ex5). Удалять будем при помощи Win API функции DeleteFileW: if (!CopyCommonIni())

return ( INIT_FAILED );



ResetLastError ();

string common_data_path= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH );



string edited_expert=common_data_path+ "\\Files\\" +expert_short_name+ ".mq5" ;



string compiled_expert=expert_short_name+ ".ex5" ;

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath1+ "\\MQL5\\Experts\\" +compiled_expert);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath2+ "\\MQL5\\Experts\\" +compiled_expert);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath3+ "\\MQL5\\Experts\\" +compiled_expert);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath4+ "\\MQL5\\Experts\\" +compiled_expert);

А теперь нужно обязательно удалить *.set файлы - дело в том, что если Вы измените в выбранном советнике некоторые входные параметры, тестеры всё равно запустятся с параметрами, которые были на предыдущем запуске. Поэтому удалим *.set файлы:

string set_files=expert_short_name+ ".set" ;

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath1+ "\\Tester\\" +set_files);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath2+ "\\Tester\\" +set_files);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath3+ "\\Tester\\" +set_files);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath4+ "\\Tester\\" +set_files);

Также удалим файл отчёта тестера из папок подчинённых терминалов: DeleteFileW(slaveTerminalDataPath4+ "\\MQL5\\Experts\\" +compiled_expert);



string file_report=expert_short_name+ ".htm" ;

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath1+ "\\" +file_report);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath2+ "\\" +file_report);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath3+ "\\" +file_report);

DeleteFileW(slaveTerminalDataPath4+ "\\" +file_report);



if (!CopyFileW(expert_full_name,edited_expert, false )) Для чего мы удаляем файлы отчетов? Это нужно для отслеживания момента, когда во всех подчинённых терминалах появятся файлы отчёта — тогда можно будет парсить эти файлы для создания страницы сравнения полученных результатов тестирования по нескольким символам. И только после удаления компилированных файлов можно скопировать выбранный файл советника в папку TERMINAL_COMMONDATA_PATH для последующей работы с файлом средствами MQL5: DeleteFileW(slaveTerminalDataPath4+ "\\" +file_report);



if (!CopyFileW(expert_full_name,edited_expert, false ))

{

PrintFormat ( "Failed CopyFileW expert_full_name with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ( INIT_FAILED );

}



3.2. Встраиваем "#include"

Описание функции Compare multiple tests.mq5::ParsingEA().

В общем случае нужно определить, есть ли уже в файле советника строка "#include <DistributionOfProfits.mqh>". Если такой строки нет, то ее нужно встроить в советник. При этом нужно понимать, что может существовать много вариантов:

Варианты Подходит/не подходит "#include <DistributionOfProfits.mqh>" подходит (идеальный вариант) "#include <DistributionOfProfits.mqh>" подходит (в этом варианте после слова "#include" стоит не пробел, а знак табуляции) " #include <DistributionOfProfits.mqh>" подходит (в этом варианте перед словом "#include" стоит знак табуляции) "//#include <DistributionOfProfits.mqh>" не подходит (это просто комментарий)

также может быть такой вариант, когда после "#include" стоит не пробел, а знак табуляции или несколько пробелов. В результате для поиска было создано такое регулярное выражение:

"(\\s+?#include|^#include)(.*?)(<DistributionOfProfits.mqh)"

Вот как расшифровывается выражение (\\s+?#include|^#include): (один или больше пробелов, не жадный, далее "#include") или (строка начинается со слова "#include"). За поиск строки отвечает функция NumberRegulars(). Здесь сразу вводится переменная "name_Object_CDistributionOfProfits" — в ней мы сохраним имя объекта CDistributionOfProfits. Это может пригодиться позже, если придётся делать сложный поиск.

bool ParsingEA() { int number= 0 ; string name_Object_CDistributionOfProfits= "ExtDistribution" ; string expressions= "(\\s+?#include|^#include)(.*?)(<DistributionOfProfits.mqh)" ; if (!NumberRegulars(expert_short_name+ ".mq5" ,expressions,number)) return ( false ); if (number== 0 ) { string array[]; ArrayResize (array, 2 ); array[ 0 ]= "#include <DistributionOfProfits.mqh>" ; array[ 1 ]= "CDistributionOfProfits " +name_Object_CDistributionOfProfits+ ";" ; if (!InsertLine(expert_short_name+ ".mq5" , 0 ,array)) return ( false ); Print ( "Line \"#include\" is insert" );

Если строка не найдена, значит, нужно встроить ее в советник (функция InsertLine()). Принцип работы такой: построчно считываем файл советника во временный массив. Когда номер строки совпадает с заданным ("position"), то в массив вставляется нужный кусок кода (код берётся из массива "text"). После полного прочтения файл советника удаляется, затем сразу создаётся новый файл с таким же именем. В него записывается информация из временного массива:

bool InsertLine( const string name_file, const uint position, string &array_text[]) { int handle; int size_arr= ArraySize (array_text); handle= FileOpen (name_file, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_TXT | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Operation FileOpen file " ,name_file, " failed, error " , GetLastError ()); return ( false ); } int line= 0 ; string arr_temp[]; ArrayResize (arr_temp, 0 , 1000 ); while (! FileIsEnding (handle)) { string str_text= FileReadString (handle,- 1 ); if (line==position) { for ( int i= 0 ;i<size_arr;i++) { int size= ArraySize (arr_temp); ArrayResize (arr_temp,size+ 1 , 1000 ); arr_temp[size]=array_text[i]; } } int size= ArraySize (arr_temp); ArrayResize (arr_temp,size+ 1 , 1000 ); arr_temp[size]=str_text; line++; } FileClose (handle); FileDelete (name_file, FILE_COMMON ); handle= FileOpen (name_file, FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_TXT | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Operation FileOpen file " ,name_file, " failed, error " , GetLastError ()); return ( false ); } int size= ArraySize (arr_temp); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { FileWrite (handle,arr_temp[i]); } FileClose (handle); return ( true ); }

3.3. Встраиваем "OnTester()"

Теперь задача становится намного сложнее, так как слово "OnTester" может встретиться в коде программы в самых разных вариациях. Например, оно может полностью отсутствовать в коде — вероятно, это самый простой вариант. Можно встретить классический вариант:

double OnTester () {

Это тоже не очень сложно. Но бунтарей среди разработчиков хватает, поэтому мы можем столкнуться и с таким стилем программирования:

double OnTester () {

И, пожалуй, один из сложных вариантов: Итак, для того, чтобы определиться, встречается ли вообще объявление функции OnTetster в коде, применим такое регулярное выражение: "(\\s+?double|^double)(.+?)(OnTester\\(\\))(.*)" "(\\s+?double" \\s пробел, \\s+ пробел встречающийся минимум один раз, \\s+? пробел встречающийся минимум один раз, не жадный оператор, \\s+?double пробел встречающийся минимум один раз, не жадный оператор, и слово "double". "|" | или "^double)" строка начинается со слова double "(.+?)" . любой символ, кроме перевода строки или другого разделителя Unicode-строки, .+ любой символ, кроме перевода строки или другого разделителя Unicode-строки встречающийся один или более раз, .+? любой символ, кроме перевода строки или другого разделителя Unicode-строки встречающийся один или более раз, не жадный "(OnTester\\(\\))" OnTester\\(\\) слово OnTester() "(.*)" . любой символ, кроме перевода строки или другого разделителя Unicode-строки, .* любой символ, кроме перевода строки или другого разделителя Unicode-строки встречающийся ноль или более раз В самом простом случае, когда регулярные выражения вернут в поиске ноль, вставляем вызов функции OnTester(): expressions= "(\\s+?double|^double)(.+?)(OnTester\\(\\))(.*)" ; if (!NumberRegulars(expert_short_name+ ".mq5" ,expressions,number)) return ( false ); if (number== 0 ) { if (!InsertLine(expert_short_name+ ".mq5" ,2, "double OnTester()" + " {" + " double ret=0.0;" + " ExtDistribution.AnalysisTradingHistory(0);" + " ExtDistribution.ShowDistributionOfProfits();" + " return(ret);" + " }" )) return ( false ); Print ( "Line \"OnTester\" is insert" ); } Итого, если в коде не было ни "#include <DistributionOfProfits.mqh>" ни функции "OnTester()", исходный файл будет иметь такой вид (на примере, когда выбрали файл MACD Sample.mq5): #include <DistributionOfProfits.mqh> CDistributionOfProfits ExtDistribution; double OnTester () { double ret= 0.0 ; ExtDistribution.AnalysisTradingHistory( 0 ); ExtDistribution.ShowDistributionOfProfits(); return (ret); } #property copyright "Copyright 2009-2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "5.50" Выглядит этот код не очень эстетично, но, тем не менее, свою задачу он выполняет. В п.п. 3.1 и 3.2 были рассмотрены простые случаи (самые лёгкие) — когда в коде советника изначально не было ни объявления библиотеки графического анализа, ни функции OnTrade(). Далее рассмотрим более сложные случаи — когда в коде изначально есть и объявление библиотеки графического анализа, и/или функция OnTester(). 3.4. Сложный случай: в коде уже есть и DistributionOfProfits.mqh, и/или OnTester() Сложный поиск выполняется в функции AdvancedSearch(): bool AdvancedSearch( const string name_file, const string name_object, const bool only_ontester) Параметры: name_file — название файла советника

— название файла советника name_object — имя объекта класса CDistributionOfProfits

— имя объекта класса CDistributionOfProfits only_ontester — флаг поиска, при only_ontester=true будем искать только функцию OnTester(). В самом начале весь файл считывается во временный массив string arr_temp[]; — так будет удобнее работать. Затем последовательно вызываются несколько служебных кодов: RemovalMultiLineComments() — в этом коде из массива удаляются все многострочные комментарии;

RemovalComments() — здесь удаляются однострочные комментарии; DeleteZeroLine() — из массива удаляются все строки с нулевой длиной. Если входной параметр only_ontester==false, значит запускаем поиск строки "#include <DistributionOfProfits.mqh> " — за это отвечает функция FindInclude():

Функция FindInclude() ищет вхождение строки "#include <DistributionOfProfits.mqh>" и запоминает номер строки в переменную "function_position" (напомню, что предварительно, в п. 3.1. Встраиваем "#include", мы при помощи регулярных выражений уже определили, что в коде гарантированно есть строка "#include <DistributionOfProfits.mqh>"). Далее делается попытка найти строку "CDistributionOfProfits". Если такая строка найдена, то из нее получаем имя переменной для класса "CDistributionOfProfits". Если такая строка не найдена, то ее необходимо будет вставить в позицию, сразу после "function_position".

Если входной параметр only_ontester==true, значит, запускаем поиск функции Ontester(). Как только нашли, то ищем в ней строки обращения к библиотеке графического анализа — за это отвечает функция FindFunctionOnTester().





4. Копирование эксперта в папки подчинённых терминалов

Копирование экспертов выполняется в OnInit():

if (!ParsingEA()) return ( INIT_FAILED ); ResetLastError (); if (!CopyFileW(edited_expert,slaveTerminalDataPath1+ "\\MQL5\\Experts\\" +expert_short_name+ ".mq5" , false )) { PrintFormat ( "Failed CopyFileW #1 with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (!CopyFileW(edited_expert,slaveTerminalDataPath2+ "\\MQL5\\Experts\\" +expert_short_name+ ".mq5" , false )) { PrintFormat ( "Failed CopyFileW #2 with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (!CopyFileW(edited_expert,slaveTerminalDataPath3+ "\\MQL5\\Experts\\" +expert_short_name+ ".mq5" , false )) { PrintFormat ( "Failed CopyFileW #3 with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (!CopyFileW(edited_expert,slaveTerminalDataPath4+ "\\MQL5\\Experts\\" +expert_short_name+ ".mq5" , false )) { PrintFormat ( "Failed CopyFileW #4 with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

5. Запуск подчинённых терминалов

Перед запуском подчинённых терминалов, пожалуйста, проверьте следующее: торговый счёт в главном терминале, на котором запускается наш советник, должен быть во всех подчинённых терминалах. Также во всех подчинённых терминалах нужно разрешить dll: Если этого не сделать, то подчинённый терминал не сможет запустить советник (напомню, в нашем советнике очень активно применяются вызовы Win API), и в Тестере, во вкладке "Журнал" будет примерно такое сообщение об ошибке: 2016.10 . 13 11 : 28 : 57 Core 1 2016.02 . 03 00 : 00 : 00 DLL loading is not allowed Подробнее про системную функцию ShellExecuteW: ShellExecuteW. Между запусками терминалов делается пауза, а непосредственным запуском руководит функция "LaunchSlaveTerminal". if (!CopyFileW(edited_expert,slaveTerminalDataPath4+ "\\MQL5\\Experts\\" +expert_short_name+ ".mq5" , false )) { PrintFormat ( "Failed CopyFileW #4 with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } Sleep (ExtSleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_1,common_data_path+ "\\Files\\myconfiguration1.ini" ); Sleep (ExtSleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_2,common_data_path+ "\\Files\\myconfiguration2.ini" ); Sleep (ExtSleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_3,common_data_path+ "\\Files\\myconfiguration3.ini" ); Sleep (ExtSleeping); LaunchSlaveTerminal(ExtInstallationPathTerminal_4,common_data_path+ "\\Files\\myconfiguration4.ini" ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

6. Сравнительный отчёт

Мы не зря прикладывали столько усилий для парсинга кода выбранного советника: мы внедряли в код выбранного советника вызов библиотеки графического анализа позиций в разрезе времени открытия позиций (эта библиотека описывалась в статье LifeHack для трейдера: "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов"). Благодаря внедрённому коду каждый советник в подчинённом терминале по окончании тестирования создаёт и автоматически открывает вот такую html-страницу:





Ранее в конфигурационном ini-файле, в блоке [Tester], мы записывали такой параметр "Report":

[Tester]

Expert=D0E820_test

Symbol =GBPAUD

Period = PERIOD_H1

Deposit= 100000

Leverage= 1 : 100

Model= 0

ExecutionMode= 0

FromDate= 2016.10 . 03

ToDate= 2016.10 . 15

ForwardMode= 0

Report=D0E820_test

ReplaceReport= 1

Port= 3000

ShutdownTerminal= 0

Это название файла (D0E820_test.htm), в который терминал будет сохранять отчёт после теста. Из этого отчёта (для каждого подчинённого терминала) нам предстоит взять такие данные: название символа и период, на которых тестировался советник, показатели из блока "Бэктест" и график баланса. Из всех подчинённых терминалов будет сформирован такой сравнительный отчёт:





Напомню, что подчинённые терминалы сохраняют отчёты тестирования (в данном случае в формате htm) в корень своих каталогов данных. Значит, нашему советнику нужно запустить подчинённые терминалы, а затем периодически искать в этих каталогах файлы отчётов тестирования. После того, как будут найдены все четыре отчёта, можно будет приступать к формированию общего, сравнительного отчёта.

Для начала введём флаг "find_report", который будет разрешать советнику начинать поиск файлов отчетов:

string slaveTerminalDataPath4= NULL ;



string arr_path[][ 2 ];

bool find_report= false ;







enum EnSWParam

и добавим функцию OnTimer():

int OnInit ()

{



EventSetTimer ( 9 );



ArrayFree (arr_path);

find_report= false ;

if (!FindDataFolders(arr_path))

return ( INIT_SUCCEEDED );







void OnTimer ()

{



if (!find_report)

return ;

}

В OnTimer() будем искать файл "expert_short_name"+".htm". Поиск будет одноуровневый — только в корне каталога данных каждого из подчинённых терминалов. Эту задачу будет выполнять функция ListingFilesDirectory.mqh::FindFile().

Так как поиск проводится за пределами "песочницы", то будем использовать Win API функцию FindFirstFileW. Подробнее про FindFirstFileW см. в предыдущей статье:



А в данном коде мы сравниваем полученное имя файла, и если оно совпадаем с заданным, то возвращаем true, предварительно закрыв хендл поиска:







bool FindFile( const string path, const string name)

{



WIN32_FIND_DATA ffd;

long hFirstFind_0;



ArrayInitialize (ffd.cFileName, 0 );

ArrayInitialize (ffd.cAlternateFileName, 0 );



string filter_0=path+ "\\*.*" ;



hFirstFind_0=FindFirstFileW(filter_0,ffd);



string str_handle= "" ;

if (hFirstFind_0== INVALID_HANDLE )

str_handle= "INVALID_HANDLE" ;

else

str_handle= IntegerToString (hFirstFind_0);





if (hFirstFind_0== INVALID_HANDLE )

{

PrintFormat ( "Failed FindFirstFile (hFirstFind_0) with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ( false );

}





bool rezult= 0 ;

do

{

string name_0= "" ;

for ( int i= 0 ;i<MAX_PATH;i++)

{

name_0+= ShortToString (ffd.cFileName[i]);

}

if (name_0==name)

{

WinAPI_FindClose(hFirstFind_0);

return ( true );

}

ArrayInitialize (ffd.cFileName, 0 );

ArrayInitialize (ffd.cAlternateFileName, 0 );

ResetLastError ();

rezult=WinAPI_FindNextFile(hFirstFind_0,ffd);

}

while (rezult!= 0 );

if (kernel32:: GetLastError ()!=ERROR_NO_MORE_FILES)

PrintFormat ( "Failed FindNextFileW (hFirstFind_0) with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());





WinAPI_FindClose(hFirstFind_0);



return ( false );

}

Советник проверяет факт наличия всех четырёх файлов отчётов в папках подчиненных терминалов: это будет признаком того, что все подчинённые терминалы окончили тестирование.

Теперь нужно обработать эту информацию. Все четыре файла отчётов и их четыре графических файла — графики баланса — копируются в песочницу TERMINAL_COMMONDATA_PATH\Files:



string path= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH );



if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath1+ "\\" +expert_short_name+ ".htm" ,path+ "\\Files\\" + "report_1" + ".htm" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}

if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath1+ "\\" +expert_short_name+ ".png" ,path+ "\\Files\\" + "report_1" + ".png" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}



if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath2+ "\\" +expert_short_name+ ".htm" ,path+ "\\Files\\" + "report_2" + ".htm" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}

if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath2+ "\\" +expert_short_name+ ".png" ,path+ "\\Files\\" + "report_2" + ".png" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}



if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath3+ "\\" +expert_short_name+ ".htm" ,path+ "\\Files\\" + "report_3" + ".htm" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}

if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath3+ "\\" +expert_short_name+ ".png" ,path+ "\\Files\\" + "report_3" + ".png" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}



if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath4+ "\\" +expert_short_name+ ".htm" ,path+ "\\Files\\" + "report_4" + ".htm" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}

if (!CopyFileW(slaveTerminalDataPath4+ "\\" +expert_short_name+ ".png" ,path+ "\\Files\\" + "report_4" + ".png" , false ))

{

PrintFormat ( "Failed with error: %x" ,kernel32:: GetLastError ());

return ;

}

Но в полученных файлах отчетов много избыточной информации, а это сильно затрудняет применение регулярных выражений. Поэтому в функции Compare multiple tests.mq5::ParsingReportToArray проводятся некоторые манипуляции, в результате чего файлы принимают примерно такой вид:

На такой файл уже легко "натравить" регулярное выражение "(>)(.*?)(<)" — то есть, поиск любых символов, которые находятся между символами ">" и "<", при этом количество таких символов начинается от нуля.

Результаты работы регулярных выражений помещаются в четыре массива: arr_report_1, arr_report_2, arr_report_3 и arr_report_4. Информация из этих массивов будет использоваться для генерации кода итогового сравнительного отчёта. После создания итогового отчёта мы вызываем WinAPI функцию ShellExecuteW (подробнее про ShellExecuteW см. здесь ) и запускаем браузер:

ShellExecuteW(hwnd, "open" ,path, NULL , NULL ,SW_SHOWNORMAL);

Открывается страница браузера, на которой можно сравнить результаты тестов советника сразу на четырёх символах.

Заключение

В статье был описан ещё один вариант того, как можно оценить результаты тестирования советника на четырёх символах. При этом тестирование на выбранных четырёх символах идёт параллельно сразу на четырех терминалах, и в итоге мы имеем сводную таблицу, в которой собраны результаты всех этих тестов.

