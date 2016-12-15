Zigzag universal

Cree el archivo de inclusión "CSorceData.mqh", incluya la clase CSorceData en él. Será la clase base. Va a contener un método virtual Calculate, semejante a la función OnCalculate() del indicador, pero con algunas modificaciones. En este método se pasan dos arrays adicionales: BufferHigh[] y BufferLow[]. Estos búferes se llenan con los datos a base de los cuales en va a calcularse el futuro el Zigzag. Puesto que a los datos iniciales puede pertenecer no sólo el precio, sino los valores de cualquier otro indicador, entonces es necesario realizar el control de la carga del indicador. Para eso adicionamos el método virtual CheckHandle() (tipo bool):

class CSorceData

{

private :

public :

virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[],

double &BufferHigh[],

double &BufferLow[])

{

return ( 0 );

}

virtual bool CheckHandle()

{

return ( true );

}



};

Ahora vamos a crear algunas clases derivadas. Una de ellas será para el precio high/low:

class CHighLow: public CSorceData

{

private :

public :

int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[],

double &BufferHigh[],

double &BufferLow[])

{

int start= 0 ;

if (prev_calculated!= 0 )

{

start=prev_calculated- 1 ;

}

for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{

BufferHigh[i]=high[i];

BufferLow[i]=low[i];

}

return (rates_total);

}

};

La segunda, para el precio close. Ella va a diferenciarse por el código en el ciclo:

for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{

BufferHigh[i]=close[i];

BufferLow[i]=close[i];

}

El nombre de esta clase es "CClose:public CSorceData". El método CheckHandle() no se utiliza por ahora.

Además, vamos a crear un par de clases para recibir los datos desde los indicadores. Vamos a escoger los indicadores con diferente cantidad de parámetros y diferente ubicación (en el gráfico del precio o en la subventana separada), RSI y media móvil. Escribiremos nuestras clases ajustándose a ellos.



Crearemos la clase para RSI, vamos a llamarla "CRSI:public CSorceData". Añadiremos una variable para el manejador del indicador a la sección private:

private :

int m_handle;

Añadiremos el constructor: le vamos a pasar los parámetros de RSI, y la carga del indicador va a realizarse en él:

void CRSI( int period, ENUM_APPLIED_PRICE price)

{

m_handle= iRSI ( Symbol (), Period (),period,price);

}

Ahora el método CheckHandle():

bool CheckHandle()

{

return (m_handle!= INVALID_HANDLE );

}

No vamos a usar el ciclo en el método Calculate, simplemente hagamos el copiado de los búferes:

int to_copy;

if (prev_calculated== 0 )

{

to_copy=rates_total;

}

else

{

to_copy=rates_total-prev_calculated;

to_copy++;

}



if ( CopyBuffer (m_handle, 0 , 0 ,to_copy,BufferHigh)<= 0 )

{

return ( 0 );

}



if ( CopyBuffer (m_handle, 0 , 0 ,to_copy,BufferLow)<= 0 )

{

return ( 0 );

}

return (rates_total);

Atención: en caso del copiado fallido (llamada a la función CopyBuffer()), el método devuelve 0, y en caso del éxito, rates_total. Eso está hecho para que haya la posibilidad de recalcular el indicador en caso del copiado fallido.

De la misma manera, crearemos la clase pare la media móvil con el nombre "CMA:public CSorceData". La diferencia estará sólo en el constructor:

void CMA( int period, int shift, ENUM_MA_METHOD method, ENUM_APPLIED_PRICE price)

{

m_handle= iMA ( Symbol (), Period (),period,shift,method,price);

}

En este caso, los métodos Calculate() han salido absolutamente idénticos, pero para otros indicadores pueden haber algunas diferencias, en particular, con los números de los búferes. Puede encontrar el archivo totalmente hecho "CSorceData.mqh" en el anexo. Aunque hagamos reservas, se puede considerarlo totalmente hecho puramente de forma convencional, puesto que él supone la posterior extensión mediante la adición de los métodos derivados para otros indicadores.

La clase va a ubicarse en el archivo "CZZDirection.mqh", el nombre de la clase base es "CZZDirection". La clase va a tener el método virtual Calculate() en el que se pasan los parámetros que permiten determinar las barras para el cálculo (variables rates_total, prev_calculated), los búferes con datos iniciales y el búfer para la dirección. Antes ya hemos mencionado que la dirección para el Zigzag puede ser identificada según el indicador, por eso vamos a asegurar la posibilidad de usar los indicadores. Añadimos el método virtual CheckHandle():

class CZZDirection

{

private :

public :

virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double &BufferHigh[],

double &BufferLow[],

double &BufferDirection[])

{

return ( 0 );

}

virtual bool CheckHandle()

{

return ( true );

}

};

Ahora escribiremos la clase derivada para determinar la dirección, como en el indicador "iHighLowZigZag". Para determinar la dirección según este método, vamos a necesitar el parámetro "period", por eso añadiremos la variable m_period y el constructor con el parámetro del período en la sección private:

class CNBars: public CZZDirection

{

private :

int m_period;

public :

void CNBars( int period)

{

m_period=period;

}

int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double &BufferHigh[],

double &BufferLow[],

double &BufferDirection[]

)

{

int start;



if (prev_calculated== 0 )

{

BufferDirection[ 0 ]= 0 ;

start= 1 ;

}

else

{

start=prev_calculated- 1 ;

}



for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{



BufferDirection[i]=BufferDirection[i- 1 ];



int ps=i-m_period+ 1 ;

int hb= ArrayMaximum (BufferHigh,ps,m_period);

int lb= ArrayMinimum (BufferLow,ps,m_period);



if (hb==i && lb!=i)

{

BufferDirection[i]= 1 ;

}

else if (lb==i && hb!=i)

{

BufferDirection[i]=- 1 ;

}



}

return (rates_total);

}

Crearemos otra clase derivada para determinar la dirección según el indicador CCI. La posición del CCI por encima de cero va a corresponder a la dirección del Zigzag hacia arriba, la posición por debajo de cero, a la dirección hacia abajo.

class CCCIDir: public CZZDirection

{

private :

int m_handle;

public :

void CCCIDir( int period, ENUM_APPLIED_PRICE price)

{

m_handle= iCCI ( Symbol (), Period (),period,price);

}

bool CheckHandle()

{

return (m_handle!= INVALID_HANDLE );

}

int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double &BufferHigh[],

double &BufferLow[],

double &BufferDirection[]

)

{

int start;

if (prev_calculated== 0 )

{

BufferDirection[ 0 ]= 0 ;

start= 1 ;

}

else

{

start=prev_calculated- 1 ;

}



for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{



BufferDirection[i]=BufferDirection[i- 1 ];



double buf[ 1 ];

if ( CopyBuffer (m_handle, 0 ,rates_total-i- 1 , 1 ,buf)<= 0 ) return ( 0 );



if (buf[ 0 ]> 0 )

{

BufferDirection[i]= 1 ;

}

else if (buf[ 0 ]< 0 )

{

BufferDirection[i]=- 1 ;

}

}

return (rates_total);

}

};

El constructor de la clase recibe los parámetros de CCI y se realiza su carga. Se utiliza el método CheckHandle(), hay que llamarlo después de la creación del objeto. En el ciclo principal se realiza la comprobación del CCI y el llenado del búfer BufferDirection.

Puede encontrar el archivo "CZZDirection.mqh" entre los archivos adjuntos al artículo.

Clase de dibujo

Existen varias opciones para dibujar el Zigzag. Se puede trazarlo usando una sola línea, se puede colorear, colocar puntos en los picos, etc. En este artículo nos limitaremos a una forma del diseño, pero también crearemos la clase base y las clases derivadas para el caso de su modificación en el futuro. La clase va a ubicarse en el archivo "CZZDraw.mqh", el nombre de la clase es "CZZDraw". La clase tendrá un método virtual Calculate() con los mismos parámetros que la clase de dirección. Además de eso, va a recibir tres arrays para el Zigzag: BufferLastHighBar (para el índice del último máximo), BufferLastLowBar (para el índice del último mínimo), BufferZigZag (el propio Zigzag).

class CZZDraw

{

private :

public :

virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double &BufferHigh[],

double &BufferLow[],

double &BufferDirection[],

double &BufferLastHighBar[],

double &BufferLastLowBar[],

double &BufferZigZag[]

)

{

return ( 0 );

}

};

class CSimpleDraw: public CZZDraw

{

private :

public :

virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double &BufferHigh[],

double &BufferLow[],

double &BufferDirection[],

double &BufferLastHighBar[],

double &BufferLastLowBar[],

double &BufferZigZag[]

)

{

int start;

if (prev_calculated== 0 )

{

BufferLastHighBar[ 0 ]= 0 ;

BufferLastLowBar[ 0 ]= 0 ;

start= 1 ;

}

else

{

start=prev_calculated- 1 ;

}



for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{

BufferLastHighBar[i]=BufferLastHighBar[i- 1 ];

BufferLastLowBar[i]=BufferLastLowBar[i- 1 ];



BufferZigZag[i]= EMPTY_VALUE ;



BufferZigZag[( int )BufferLastHighBar[i]]=BufferHigh[( int )BufferLastHighBar[i]];

BufferZigZag[( int )BufferLastLowBar[i]]=BufferLow[( int )BufferLastLowBar[i]];



switch (( int )BufferDirection[i])

{

case 1 :

switch (( int )BufferDirection[i- 1 ])

{

case 1 :

if (BufferHigh[i]>BufferHigh[( int )BufferLastHighBar[i]])

{

BufferZigZag[( int )BufferLastHighBar[i]]= EMPTY_VALUE ;

BufferZigZag[i]=BufferHigh[i];

BufferLastHighBar[i]=i;

}

break ;

case - 1 :

BufferZigZag[i]=BufferHigh[i];

BufferLastHighBar[i]=i;

break ;

}

break ;

case - 1 :

switch (( int )BufferDirection[i- 1 ])

{

case - 1 :

if (BufferLow[i]<BufferLow[( int )BufferLastLowBar[i]])

{

BufferZigZag[( int )BufferLastLowBar[i]]= EMPTY_VALUE ;

BufferZigZag[i]=BufferLow[i];

BufferLastLowBar[i]=i;

}

break ;

case 1 :

BufferZigZag[i]=BufferLow[i];

BufferLastLowBar[i]=i;

break ;

}

break ;

}

}

return (rates_total);

}

};

No vamos a analizar esta clase al detalle, porque todo eso ya ha sido descrito en las secciones «Zigzag simple a base de high/low» y «Zigzag simple a base de close». Puede encontrar el archivo " CZZDraw.mqh" entre los archivos adjuntos al artículo.

Reunimos tres clases juntos

La clase derivada:

Finalmente, nos queda escribir el indicador con el uso de tres clases creadas anteriormente. La clase de los datos iniciales asegura la posibilidad de usar los datos del precio y los datos del indicador RSI, que suele trabajar en una subventana. Los datos del precio se puede mostrar en una subventana, pero no se puede mostrar el indicador RSI en el gráfico del precio. Entonces, vamos a crear el indicador para la subventana.



Cree nuevo indicador en MetaEditor (Menú principal — Archivo — Crear o la combinación Ctrl+N). En el Asistente para la creación del indicador nuevo introduzca el nombre "iUniZigZagSW", crea un parámetro externo "period" (tipo int, valor 12), seleccione el manejador de eventos OnCalculate(...,open,high,low,close), cree los siguientes búferes:

Nombre Estilo Color High Line Green Low Line Green ZigZag Sect ion Red Direction Line none LastHighBar Line none LastLowBar Line none

#include < CSorceData.mqh >

#include < CZZDirection.mqh >

#include < CZZDraw.mqh >

El indicador debe tener los parámetros para para seleccionar el tipo de datos iniciales y el tipo de determinación de la dirección. Crearemos dos enumeraciones para eso: enum ESorce

{

Src_HighLow= 0 ,

Src_Close= 1 ,

Src_RSI= 2 ,

Src_MA= 3

};

enum EDirection

{

Dir_NBars= 0 ,

Dir_CCI= 1

};

Crearemos dos parámetros externos de estos tipos: input ESorce SrcSelect=Src_HighLow;

input EDirection DirSelect=Dir_NBars; Hacen falta los parámetros correspondientes para los datos iniciales de RSI y МА igual que para el indicador CCI. Vamos a añadirlos: input int RSIPeriod = 14 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice = PRICE_CLOSE ;

input int MAPeriod = 14 ;

input int MAShift = 0 ;

input ENUM_MA_METHOD MAMethod = MODE_SMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice = PRICE_CLOSE ;

input int CCIPeriod = 14 ;

input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice = PRICE_TYPICAL ; Además, necesitamos un parámetro para determinar la dirección para n-bars: input int ZZPperiod = 14 ; Ahora algo más interesante, son tres punteros de acuerdo con los tipos de las clases base (debajo de los parámetros externos): CSorceData * src;

CZZDirection * dir;

CZZDraw * zz; En la función OnInit, de acuerdo con la selección de las variables SrcSelect y DirSelect, cargamos las clases derivadas correspondientes. Primero, SrcSelect: switch (SrcSelect)

{

case Src_HighLow:

src= new CHighLow();

break ;

case Src_Close:

src= new CClose();

break ;

case Src_RSI:

src= new CRSI(RSIPeriod,RSIPrice);

break ;

case Src_MA:

src= new CMA(MAPeriod,MAShift,MAMethod,MAPrice);

break ;

}

Después de la carga, comprobamos el manejador: if (!src.CheckHandle())

{

Alert ( "Error de la carga del indicador" );

return ( INIT_FAILED );

}

Luego, DirSelect: switch (DirSelect)

{

case Dir_NBars:

dir= new CNBars(ZZPeriod);

break ;

case Dir_CCI:

dir= new CCCIDir(CCIPeriod,CCIPrice);

break ;

}

Comprobación del manejador: if (!dir.CheckHandle())

{

Alert ( "Error de la carga del indicador 2" );

return ( INIT_FAILED );

}

La tercera clase: zz = new CSimpleDraw(); Eliminamos los objetos en la función OnDeinit(): void OnDeinit ( const int reason)

{

if ( CheckPointer (src)== POINTER_DYNAMIC )

{

delete (src);

}

if ( CheckPointer (dir)== POINTER_DYNAMIC )

{

delete (dir);

}

if ( CheckPointer (zz)== POINTER_DYNAMIC )

{

delete (zz);

}

}

Y finalmente, hacemos los retoques finales, pasamos a la función OnCalculate(). Los métodos Calculate() de las clases CSorceData y CZZDirection pueden devolver 0, por eso comprobamos el resultado. En caso del error (valor obtenido es 0), también devolvemos 0 para que en el siguiente tick se haga un recálculo completo: int rv;



rv=src.Calculate(rates_total,

prev_calculated,

time,

open,

high,

low,

close,

tick_volume,

volume,

spread,

HighBuffer,

LowBuffer);



if (rv== 0 ) return ( 0 );



rv=dir.Calculate(rates_total,

prev_calculated,

HighBuffer,

LowBuffer,

DirectionBuffer);



if (rv== 0 ) return ( 0 );



zz.Calculate(rates_total,

prev_calculated,

HighBuffer,

LowBuffer,

DirectionBuffer,

LastHighBarBuffer,

LastLowBarBuffer,

ZigZagBuffer);



return (rates_total);

Puede encontrar el indicador "iUniZigZagSW" entre los archivos adjuntos al artículo. Versión para el gráfico de precios Todas las versiones creadas anteriormente están disponibles en el indicador resultante, tanto con la fuente de datos que corresponden al gráfico de precios, como para la subventana, por eso ha sido creado para la subventana. Estaría bien ver el Zigzag en el gráfico de precios. En este caso, habría que sacrificar la fuente de datos de RSI. Hacemos una copia del indicador con el nombre "iUniZigZag", reemplzamos la propiedda indicator_separate_window por indicator_chart_window, eliminamos la opción Src_RSI de la enumeración ESorce, eliminamos la opción RSI de la función OnInit() y obtenemos la versión para el gráfico de precios. Puede encontrar el indicador "iUniZigZag" entre los archivos adjuntos al artículo. Versión para price Par el terminal MetaTrader, es posible crear los indicadores que trabajan no con los datos iniciales estrictamente definidos, sino a base de cualquier otro indicador ubicado en el gráfico. Al insertar este indicador en el gráfico o en la subventana, como parámetro «aplicar a» debe ser la opción «datos del indicador anterior» o «datos del primer indicador». Vamos a modificar el indicador "iUniZigZagSW» de tal manera que se pueda adjuntarlo a otro indicador. Guardamos el indicador con el nombre "iUniZigZagPriceSW" y eliminamos todo lo que está relacionado con la clase CSorceData, cambiamos el tipo de la función OnCalculate, y al principio de la función escribimos el ciclo para el llenado de los búferes HighBuffer y LowBuffer con los valores del array price: int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[]

)

{

int start;

if (prev_calculated== 0 )

{

start= 0 ;

}

else

{

start=prev_calculated- 1 ;

}



for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{

HighBuffer[i]=price[i];

LowBuffer[i]=price[i];

}

int rv;

rv=dir.Calculate(rates_total,

prev_calculated,

HighBuffer,

LowBuffer,

DirectionBuffer);



if (rv== 0 ) return ( 0 );

zz.Calculate(rates_total,

prev_calculated,

HighBuffer,

LowBuffer,

DirectionBuffer,

LastHighBarBuffer,

LastLowBarBuffer,

ZigZagBuffer);

return (rates_total);

}

De la misma manera, se puede crear la versión que trabaja a base de price en el gráfico de precios. Para eso, en el indicador "iUniZigZagPriceSW" basta con reemplazar la propiedad indicator_separate_window por indicator_chart_window. Puede encontrar el indicador "iUniZigZagPriceSW" en el anexo, ahí también hay el indicador iUniZigZagPrice, la versión a base de price para el gráfico de precios. Llamada desde el Asesor Experto Normalmente, al llamar al Zigzag desde el EA, se realiza la búsqueda del último pico o valle a través del ciclo, se realiza el repaso de las barras y la comprobación de los valores en el búfer que dibuja el Zigzag. Todo eso en conjunto trabaja muy lento. El Zigzag desarrollado en este artículo tiene los búferes adicionales que permiten obtener rápidamente todos los datos necesarios. En el búfer DirectionBuffer se encuentran los datos sobre la dirección del último segmento del Zigzag. Los búferes LastHighBarBuffer y LastLowBarBuffer contienen los índices de las barras en las que está marcado el último pico y el último valle. Sabiendo el índice de la barra al contar de un lado y el número de las barras, se puede calcular el índice de la barra al contar de otro lado (en el indicador el recuento se hace de izquierda a derecha, y la función CopyBuffer() trabaja con el recuento de derecha a izquierda) Teniendo el índice de la barra, se puede obtener el valor del Zigzag en esta barra. Para obtener los datos desde el indicador, se puede usar el código siguiente. Vamos a experimentar con el indicador "iUniZigZagSW". Cargamos el indicador en la función OnInit(): handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "iUniZigZagSW" ,SrcSelect,

DirSelect,

RSIPeriod,

RSIPrice,

MAPeriod,

MAShift,

MAMethod,

MAPrice,

CCIPeriod,

CCIPrice,

ZZPeriod); En la función string cs= "" ;



double dir[ 1 ];

if ( CopyBuffer (handle, 3 , 0 , 1 ,dir)<= 0 )

{

Print ( "Error al obtener los datos desde el Zigzag" );

return ;

}

if (dir[ 0 ]== 1 )

{

cs=cs+ "Dirección ascendiente" ;

}

if (dir[ 0 ]==- 1 )

{

cs=cs+ "Dirección descendiente" ;

}

Comment (cs, "

" , GetTickCount ()); En la función OnTick() , obtenemos la dirección y la mostramos en el comentario del gráfico: Ahora obtenemos los valores de algunos últimos picos/valles. Si la línea del indicador apunta hacia arriba, obtendremos el índice de la barra con el último pico desde el búfer LastHighBarBuffer. Luego, lo usamos para calcular el índice de la barra al contar de derecha a izquierda. Usando este índice, obtenemos el valor del búfer ZigZagBuffer. Podemos ir más allá: para la misma barra en la que hemos obtenido el valor del Zigzag, podemos obtener el valor desde el búfer LastLowBarBuffer. Este será el índice de la barra con el valle anterior. Y así, alterando las llamada a los búferes LastHighBarBuffer y LastLowBarBuffer, podemos recopilar los datos sobre todos los picos/valles de la línea del indicador. Abajo se muestra el ejemplo del código para la obtención de dos últimos puntos del Zigzag cuando está apuntado hacia arriba: if (dir[ 0 ]== 1 )

{



if ( CopyBuffer (handle, 4 , 0 , 1 ,lhb)<= 0 )

{

Print ( "Error al obtener los datos desde el Zigzag 2" );

return ;

}



ind=bars-( int )lhb[ 0 ]- 1 ;





if ( CopyBuffer (handle, 2 ,ind, 1 ,zz)<= 0 )

{

Print ( "Error al obtener los datos desde el Zigzag 3" );

return ;

}





if ( CopyBuffer (handle, 5 ,ind, 1 ,llb)<= 0 )

{

Print ( "Error al obtener los datos desde el Zigzag 4" );

return ;

}



ind=bars-( int )llb[ 0 ]- 1 ;





if ( CopyBuffer (handle, 2 ,ind, 1 ,zz1)<= 0 )

{

Print ( "Error al obtener los datos desde el Zigzag 5" );

return ;

}



cs=cs+ "

" +( string )zz1[ 0 ]+ " " +( string )zz[ 0 ];

}

else if (dir[ 0 ]==- 1 )

{



}

El ejemplo completo se encuentra en el anexo en el EA con el nombre "eUniZigZagSW". En el comentario del gráfico, el EA muestra el mensaje sobre la dirección del Zigzag, en la segunda línea se muestran dos números con los valores de dos últimos puntos del Zigzag (Fig. 7). La tercera línea simplemente contiene un número devuelto por la función GetTickCount(), para que esté claro que el EA está trabajando.

Fig. 7. La esquina izquierda contiene el mensaje que muestra el EA Naturalmente, los datos sobre dos últimos puntos del indicador pueden ser obtenidos desde los búferes LastHighBarBuffer y LastLowBarBuffer, tomando sus valores en la barra cero o en la primera barra, pero el sentido de este ejemplo consiste en la extracción consecutiva de los datos desde cualquier número de puntos del Zigzag. Llamada desde otro indicador Si necesitamos hacer un indicador a base de otro, en caso con el Zigzag es más fácil hacerlo sin llamar al indicador a través de iCustom(), sino hacer su copia y modificarla un poco. En algunas ocasiones, este enfoque puede ser justificado (desde el punto de vista de la velocidad y la sencillez de la modificación), en otras, no es así (desde el punto de vista del uso repetido y universalidad del código). Los indicadores creados en este artículo permiten acceder a ellos a través de la función iCustom durante el desarrollo de otros indicadores. Por sí mismo, el Zigzag en el historial no es lo mismo lo que era durante la formación de este historial. Sin embargo, tenemos los búferes LastHighBarBuffer y LastLowBarBuffer en los cuales se almacenan los datos sobre los estados intermedios del Zigzag. Para que esté más claro, escribiremos un indicador que dibuja las flechas durante el cambio de la dirección de la línea del indicador (cambio del valor del búfer DirectionBuffer), y que marca los puntos en las barras en las cuales han sido registrados nuevos máximos/mínimos del Zigzag (cambio de los valores de los búferes LastHighBarBuffer y LastLowBarBuffer). No vamos a considerar detalladamente el código de este indicador, ya que se encuentra en el anexo bajo el nombre "iUniZigZagSWEvents". Este tipo del indicador se muestra en la Fig. 8.

Fig. 8. Indicador iUniZigZagSWEvents Conclusión Puesto que el artículo es un material de estudio y no la entrega de soluciones hechas y totalmente acabadas, todos los indicadores creados en este artículo poseen el conjunto mínimo de datos iniciales y tipos de determinación de la dirección. No obstante, el proceso de la creación de los indicadores ha sido considerado muy detalladamente, así que después de estudiar el presente artículo, Usted podrá crear pos sí mismo las clases derivadas que necesita. Además, durante el intento de obtener un indicador totalmente universal, surgen dificultades relacionadas no tanto con el proceso de su creación, como con su uso posterior. Al añadir diferentes indicadores como fuentes de datos o para determinación de la dirección, es necesario añadir los parámetros de estos indicadores a la ventana de propiedades. Al fin y al cabo, el número de parámetros se hace muy grande, y será muy incómodo utilizar este indicador. Será más ergonómico crear indicadores separados, usando las clases universales obtenidas en este artículo. Archivos adjuntos iHighLowZigZag.mq5 — Zigzag simple a base de high/low.

iCloseZigZag.mq5 — Zigzag simple a base de close.

CSorceData.mqh — clase para la elección de datos iniciales.

CZZDirection.mqh — clase para determinar la dirección del Zigzag.

CZZDraw.mqh — clase de dibujo del Zigzag.

iUniZigZagSW.mq5 — Zigzag universal para la subventana.

iUniZigZag.mq5 — Zigzag universal para el gráfico de precios.

iUniZigZagPriceSW.mq5 — Zigzag universal a base de price para la subventana.

iUniZigZagPrice.mq5 — Zigzag universal a base de price para el gráfico de precios.

eUniZigZagSW — ejemplo de la llamada al indicador "iUniZigZagSW" desde el EA a través de la función iCustom().

iUniZigZagSWEvents — ejemplo de la creación de otro indicador con la llamada al indicador "iUniZigZagSW" a través de la función iCustom().

Despué s de la creación del indicador nuevo, incluimos tres archivos con las clases en él: