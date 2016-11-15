ZigZag universal

Apesar de essa particularidade, o Zigzag não perde sua popularidade e atrativo. No mínimo, ele facilita muito a análise visual dos gráficos, ajuda a filtrar o ruído e afeta a trajetória básica do movimento do preço. Num sentido mais prático, o indicador pode ser usado para detectar níveis de suporte/resistência e reconhecer padrões. Ele também pode desenhar linhas de tendência, como quaisquer outros instrumentos gráficos de análise técnica. É impossível enumerar todo o que na mente de um trader sofisticado pode surgir quanto à utilização do ZigZag.

Fig. 5. Os pontos vermelhos e azuis marcam as barras em que se tornou conhecida a reversão do ZigZag

A Fig. 4 dá uma explicação mais completa destas particularidades do Zigzag. Nela, os pontos coloridos marcam as barras onde se tornou conhecida a formação de seus picos ou fundos anteriores. Nas barras com um ponto azul, o indicador começou a elaborar novos segmentos para cima, enquanto nas barras com pontos vermelhos, os novos segmentos para baixo.

Fig. 4. Só após dez barras, o ZigZag elaborou um novo segmento e se tornou conhecida a formação de fundos

Desta vez, o indicador atingiu seu mínimo, mas teremos certeza disto apenas após algumas barras (Fig. 4).

Fig. 3. Preço continuando a se mover para baixo e último segmento do ZigZag seguindo sua formação

No entanto, após algumas barras, o preço cai (Fig. 3), e o último segmento do ZigZag continua a ser puxado para baixo.

O indicador Zigzag consiste numa linha quebrada que liga os preços máximos e mínimos locais. Os iniciantes podem imediatamente pensar: "seria bom comprar nos fundos e vender nos picos!" Claro, essa ideia parece muito tentadora, mas, infelizmente, tal ZigZag parece atraente somente em histórias. Na realidade, a situação é um pouco diferente. Uma vez que a formação de um novo fundo ou pico se torna conhecida apenas depois de um certo número de barras após ela. Na Fig. 2, mostra-se que o indicador do último segmento interrompeu sua formação (mudança), o preço virou e se desloca na direção oposta (ascendente).

Além da construção do ZigZag, o artigo irá concentrar-se na utilização do indicador resultante para o desenvolvimento de outros indicadores e Expert Advisors. Nossa tarefa consiste em facilitar e acelerar a obtenção de dados a partir do ZigZag e seu uso como parte de outros algoritmos.

Durante sua criação vamos usar programação orientada a objetos. Também vamos dar origem a algumas classes base para as diferentes fases de criação do ZigZag, cada uma delas será projetada para várias sub-classes. A divisão em classes base e sub-classes será levada a cabo de modo a simplificar a criação de várias novas variantes de ZigZags.

Neste artigo, vamos refletir sobre o que é necessário para a construção do Zigzag, vamos falar sobre diferentes maneiras de construí-lo e, finalmente, vamos tirar conclusões e obter um algoritmo. Na base desse algoritmo será criado um indicador universal que vai permitir mediante a janela propriedades selecionar diferentes tipos de ZigZag.

O Zigzag é um dos indicadores mais populares entre os usuários MetaTrader 5. Até à data, tem sido desenvolvidas uma muitas variantes deste indicador. No entanto, algumas delas são demasiado lentas, daí que sejam inadequadas para a criação de Experts Advisors. Outras retornam permanentemente erros, o que torna difícil usá-las mesmo para acompanhamento visual. É importante dizer que mesmo os indicadores que trabalham rápido e sem erros têm dificuldades ao serem usados para desenvolvimento de Experts ou outros indicadores. Na verdade, o Zigzag não permite extrair e interpretar facilmente suas leituras.

Os dados de origem podem ser um conjunto, por exemplo, o preço de fechamento da barra, ou dois conjuntos, por exemplo, os preços máximo e mínimo da barra. Se for usado apenas um conjunto de dados, ele pode ser não só o preço de fechamento, mas também praticamente qualquer indicador, quer oscilador, quer média móvel. Na plotagem do ZigZag, de acordo com os dados do indicador, também podem ser utilizados dois conjuntos de dados: um com os dados do indicador, traçado segundo os preços máximos de barras, e o outro, segundo os mínimos.

É óbvio que o ZigZag tem dois estados: ele dirigido para cima ou para baixo. Quando a linha do indicador está apontando para cima, nós monitoramos o preço em caso de aparecimento de uma nova alta, e quando a linha "olha" para baixo, estamos à espera de uma nova baixa. Precisamos também de monitorar a implementação de condições, ou seja, uma mudança de direção. Assim, a fim de construir um ZigZag, precisamos de três coisas.

As condições de mudança de direção são o ponto mais importante que define os diferentes tipos de ZigZags. Estas condições podem ser muito diferentes. Por exemplo, essas condições podem ser a formação - na barra emergente - de um máximo/mínimo de n-barra. Em outras palavras, se o valor do conjunto de saída - na barra emergente - é o máximo ou mínimo nas últimas n barras, isso determina a direção do ZigZag. De acordo com este princípio funciona o indicador clássico ZigZag. Outro método trata-se do recuo a partir do valor máximo ou mínimo fixado. O tamanho do recuo pode ser medido em pontos (se o conjunto de saída for o preço) ou em unidades convencionais (se se tratar de qualquer indicador). Além desses métodos, é possível determinar a direção empregando qualquer um indicador através de outros recursos como o estocástico ou o ADX. Se o estocástico está acima de 50, significa que o ZigZag está dirigido para cima, caso seja inferior a 50, para baixo. Agora vamos tentar determinar a direção para o ADX: a linha do ZigZag aponta para cima se a linha do PDI está acima da linha do MDI, caso contrário, para baixo.

Assim, combinando as várias opções de acordo com os pontos 1 e 2, temos um monte de opções diferentes para o Zigzag, porque nada nos impede, segundo o ponto 1, utilizar dados, por exemplo, a partir do RSI, e empregar uma direção determinada pelo estocástico, etc. O ponto 3 é necessário apenas para que o indicador tenha, na verdade, aparência de ZigZag, embora as opções de plotagem possam ser muito variáveis.



Uma vez que o nosso objetivo é fornecer um indicador universal, precisamos de mais cuidadosamente possível dividir o algoritmo em duas partes: a parte que é idêntica para todos ZigZags (vamos chamá-la de comum), e uma parte dependente do tipo de Zigzag (vamos chamá-la de individual). Na parte individual, são preenchidos os buffers de indicadores com dados de origem (de preço ou indicador) e um outro buffer (o qual determina a direção da linha do ZigZag) é preenchido com os valores 1 ou -1. Estes três buffers são transferidos para a parte comum que, com base neles, plota o próprio indicador.

Para deixar claro isto: primeiro criamos um indicador separado, que usa os preços high/low da barra e muda sua direção de acordo com o máximo/mínimo de n-barra.

ZigZag simples com base em high/low

No editor MetaEditor crie um novo indicador (Menu Principal — Arquivo — Criar ou pressione Ctrl+N). No Assistente de criação de novo indicador, digite "iHighLowZigZag", crie um parâmetro externo "period" (tipo int, valor 12), selecione o manipulador de eventos OnCalculate(...,open,high,low,close), crie um buffer chamado "ZigZag"(tipo Section, cor Red) e três buffers chamados "Direction", "LastHighBar" e "LastLowBar" (tipo line, cor none). O buffer "ZigZag" será usado para exibir o ZigZag, os buffers restantes serão usados como auxiliares. Na função OnInit(), para todos os buffers auxiliares, ao chamar a função SetIndexBuffer(), substitua o tipo INDICATOR_DATA por INDICATOR_CALCULATIONS. Na parte superior do arquivo, altere o valor Propriedades indicator_plots: defina-o como 1. Após isto, o indicador só vai plotar um buffer "ZigZag" e no gráfico não haverá linhas extras, mas os buffers auxiliares estarão disponíveis para serem chamados a partir da função iCustom(). Em primeiro lugar, na função OnCalculate() calculamos o índice da barra, a partir da qual se deve iniciar o cálculo (variável start), de modo que o cálculo de todas as barras é realizado apenas após a execução do indicador, e no futuro seria apenas calculada cada nova barra. Além disso, inicializamos os elementos iniciais dos buffers: int start;

if (prev_calculated== 0 )

{



DirectionBuffer[ 0 ]= 0 ;

LastHighBarBuffer[ 0 ]= 0 ;

LastLowBarBuffer[ 0 ]= 0 ;

start= 1 ;

}

else

{

start=prev_calculated- 1 ;

}

}

Agora, o principal ciclo de indicador: for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{

Como descrito acima, a fim de alcançar a universalidade do código, é necessário dividir o código em cálculo de direção do ZigZage o sua plotagem. Em primeiro lugar, vou escrever o código para determinar a direção. Para determinar a direção, usamos as funções ArrayMaximum() e ArrayMinimum (). Se o máximo ou mínimo for detectado na barra calculada, o elemento de buffer Direction é definido como 1 ou -1. Para colocar, em cada barra, informações sobre a direção atual do ZigZag, antes de definir a direção, é preciso tomar o valor do elemento buffer Direction anterior e atribuí-lo ao elemento atual:



DirectionBuffer[i]=DirectionBuffer[i- 1 ];







int ps=i-period+ 1 ;





int hb= ArrayMaximum (high,ps,period);

int lb= ArrayMinimum (low,ps,period);





if (hb==i && lb!=i)

{

DirectionBuffer[i]= 1 ;

}

else if (lb==i && hb!=i)

{

DirectionBuffer[i]=- 1 ;

}

Preste atenção ao último pedaço de código: nele é revelado o mínimo ou máximo, é feita a verificação para assegurar que na barra atual existe um máximo sem presença de mínimo ou vice-versa: existe um mínimo, mas não há máximo. Às vezes, há muito barras muitos longas, nelas são determinadas ambas as direções. Neste caso, no buffer Direction estará direção previamente determinada.

Geralmente, no terminal MetaTrader5, é possível criar um ZigZag que plote segmentos verticais podendo apresentar duas mudas de direção numa barra. No entanto, neste artigo não consideramos este tipo de ZigZags.

Continuamos a escrever o código no ciclo principal: o seguinte fragmento será responsável pela plotagem da linha do ZigZag. Assim como fizemos com o buffer Direction, prosseguimos com os outros dois buffers: LastHighBarBuffer[i]=LastHighBarBuffer[i- 1 ];

LastLowBarBuffer[i]=LastLowBarBuffer[i- 1 ]; Nestes buffers, são colocados os dados sobre índices das barras a partir do último máximo ou mínimo do ZigZag. Para além do facto de que os índices de tais barras são necessários para a elaboração imediatamente do indicador, estes buffers também facilitam grandemente o processo de chamada de um Expert Advisor a partir do ZigZag. Nós não seremos forçados a iterar barras no ciclo em busca do último vértice. Certifique-se de limpar o buffer para Zigzag: ZigZagBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; Isso deve ser feito porque o cálculo completo do indicador não acontece apenas após a inicialização, mas também durante alguns outros eventos, por exemplo, ao carregar o histórico. No buffer, podem ficar dados antigos que distorcem a apresentação da linha do indicador. Vamos agora seguir diretamente para a plotagem. Aqui, o algoritmo divide-se em quatro ramos: o início de um novo movimento ascendente, o início de um novo movimento descendente, a continuação do movimento ascendente, a continuação do movimento descendente. Para verificar os valores de direção, na barra calculada e anterior, usamos o operadores switch: switch (( int )DirectionBuffer[i])

{

case 1 :

switch (( int )DirectionBuffer[i- 1 ])

{

case 1 :



...

break ;

case - 1 :



...

break ;

}

break ;

case - 1 :

switch (( int )DirectionBuffer[i- 1 ])

{

case - 1 :



...

break ;

case 1 :



...

break ;

}

break ;

Resta escrever quatro blocos de código. Damos um olhar mais atento em dois deles: o início de um novo movimento ascendente e para a continuação do movimento ascendente. O início de um novo movimento ascendente acontece quanto, no buffer Direction, o valor muda de -1 para 1. Ao mesmo tempo, plotamos um novo ponto de ZigZag e armazenamos informações sobre o índice da barra em que começou a nova direção: ZigZagBuffer[i]=high[i];

LastHighBarBuffer[i]=i; A continuação do movimento é um pouco mais complicado. Verifica-se se o valor na barra atual é superior ao valor máximo previamente conhecido do ZigZag. Se for maior, será necessário deslocar o fim do último segmento, isto é, remover o ponto previamente desenhado e colocar um novo. Nós também mantemos informações sobre a barra, na qual é plotado o novo ponto:

if (high[i]>high[( int )LastHighBarBuffer[i]])

{



ZigZagBuffer[( int )LastHighBarBuffer[i]]= EMPTY_VALUE ;



ZigZagBuffer[i]=high[i];



LastHighBarBuffer[i]=i;

}

Isto é tudo. Não se esqueça de fechar o ciclo com um parêntese de fechamento. Resta testar o indicador no testador no modo visual. O indicador totalmente pronto "iHighLowZigZag" pode ser encontrado no programa.

ZigZag simples com base em close