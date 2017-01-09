この特異性にもかかわらず、ジグザグはその人気と魅力を失うことはありません。少なくとも、グラフの視覚的分析が容易にし、ノイズをフィルタ リングし、価格の動きの主な軌跡を検出するのに役立ちます。実用的なアプリケーションとして、 サポート/レジスタンスのレベルを検出するため、パターンの識別インジケーターとして使用する可能性もあります。テクニカル分析、フィボナッチ レベル、ファン等の他のグラフィック ツールと同じように、近似曲線を描画するための基礎として使用することができます。ジグザグを使用すると、洗練されたトレーダーのような一覧表示をすることが可能です。

ジグザグの特性は、図5 の通りです。色のドットは、以前の形成足を示します。このインジケーターは、「ブルーのドットと足の新しい上昇セグメント」と「赤いドットと足の新しい下方セグメント」のプロットを始めていました。

図4。新しい上向きのセグメントをジグザグが描画するまでに10本のロウソク足を必要としました。

この間インジケーターが最小に達することを、いくつか足 (図 4) の後で確認できます。

図3。価格は下に移動し続け、ジグザグの最後のセグメントでその形成を再開

ただし、いくつか足価格(図 3)、その後、ジグザグの最後のセグメントは、下方へストレッチ続けています。

ジグザグ (図 1) インジケーターは、ローカル価格の高値と安値を接続するポリラインです。初心者はすぐに「天井と底を指し示す素晴らしいものだ!」と判断してしまいます。もちろん、とても魅力的に見えます。悲しいかな、ジグザグはヒストリーの場合、とても魅力的に見えます。しかし、実際には、状況が違います。実際に形成しつつある場合、新しい上部または下部が明らかになります。インジケーターの最後のセグメントでは、その形成 (変更) 価格を逆転し、(上) に反対の方向でストップしたときの状況を図 2 に示します。

インジケーターを使用して、他のインジケーターやEAを開発する点についても焦点を当てます。ジグザグからデータを取得し、複雑で時間がかかることを確認するためです。

オブジェクト指向プログラミングを、インジケータの開発に使用します。ジグザグのプロットのさまざまな段階で、複数の基本クラスが作成され、複数の子クラスがステージごとに作成されます。異なる新しいジグザグ パターンの作成を可能な限りシンプルになるように実施します。

別のメソッドとして、ジグザグをプロットするための要件を検討し、統合したアルゴリズムを得ます。このアルゴリズムは、プロパティ ウィンドウでジグザグの種類を選択することができ、不変なインジケーターを作成するための基礎として使用します。

ジグザグ (図 1) は、メタト レーダー 5のユーザーの間でも人気の高いインジケーターの一つです。日に日に、さまざまなジグザグの亜種が開発されました。しかし、そのいくつかは遅すぎて、EAを作成するのには不向きです。常にエラーが発生し、目視であっても使用が困難なものもあります。高速かつエラーなしで動作するインジケーターのために、EA または別のインジケーターを開発します。ジグザグ データを解釈することは簡単ではないので、こういう事態が発生します。

ソース データは、1 つの列 (たとえば、足の終値) または (たとえば、高と低の価格足) 2 つのシリーズをとることができます。1つのデータ系列が使用されている場合、終値のみならず、あらゆるインジケーターを使うことができます。インジケーターのデータに基づいてジグザグを描写するときも、2つのデータ系列を使用することが可能です。つまり、高値と別に安値に基づくインジケーターです。

ジグザグに2つの状態があることは明らかです。:つまり、上向きか下向きか。ラインは上向きに指示されるとき、新たしい高値が出現し、下向きを表しているとき安値が出現します。この方向の変化を示す条件の監視が必要です。よって、ジグザグをプロットするために次の必要があります。

方向の変更の条件は、ジグザグの種類を定義する最も重要なポイントです。これらの条件は大きく異なります。たとえば、現在の足に n 足より先で高値/安値の形成があるかもしれません。つまり、現在の足のソースの系列の値は、最後の n 個の足を最大値または最小値の方向によって定義されます。この原則は、古典的なジグザグ インジケーターで使用されています。別のメソッド-固定の最大値または最小値からロールバックのサイズに基づいたものもあります。ロールバック サイズはポイント単位で指定することができます。使用可能なメソッドは、 2 つに限定されません。任意のインジケーターを使用して、方向を決定することが可能です。ストキャスティクスが50 を超える場合は上向きになり、50 を下回る場合は、ジグザグは上向きに指します。ADXに基づいて方向を決定する方法もあります。: PDI 線 MDI 線の上の場合上向き、PDIがMDIの下は場合は下向き。

したがって、ポイント1 とポイント2 の別の亜種を組み合わせれば、多様なジグザグが得られます。結局のところ、RSI はデータを使用して、確率などに基づいて方向を決定します。ポイント3は、ジグザグのようにインジケーター必要で、プロット オプションは非常に異なります。



アルゴリズムをできるだけ慎重に 2 つの部分に分割する必要があり、ここでは不変な指標を取得します。個々のパーツは、ソースデータとインジケーターバッファーをエントリーに使います。(ジグザグ線の方向を決定する) 別のバッファーは、1 または-1 の値が設定されます。３つのバッファーは、プロット自体インジケーターを使用して、共通の部分に渡されます。

最初に動作する別のインジケーターを作成するには、足とその方向に基づいて変更します。

高値/安値に基づいたシンプルなジグザグ

メタエディターで新しいインジケーターを作成(メイン メニュー-ファイル-新規または Ctrl + N キーを押します)。インジケーター作成ウィザードでは、"iHighLowZigZag"という名前を入力します。1 つ外部パラメーター"period"(int 型、12 の値を持つ) を作成し、OnCalculate(...,open,high,low,close) イベント ハンドラーを選択します。「ジグザグ」(セクション タイプ、赤色) と「方向」、"LastHighBar"、"LastLowBar"名を持つ 3 つ多くバッファー名前を持つ 1 つバッファーを作成 (線の色)します。. 「ジグザグ」バッファーがジグザグを表示するため使用する、残りのバッファーは補助です。すべての補助バッファーのOnInit()関数内のSetIndexBuffer()関数の呼び出しでINDICATOR_DATA型をINDICATOR_CALCULATIONSに変更します。ファイルの先頭のindicator_plotsプロパティの値を変更: 値を 1 に設定します。その後、インジケーターを一つの「ジグザグ」バッファー描画のみ使い、余分な行は描画されません。同時に、追加のバッファーはiCustom()関数によって処理可能になります。 まず、インジケーターを起動する場合にのみ、すべてのバーで計算が実行されるよう、新しいバーでさらに計算が実行されるように、(変数を ' 開始') インデックスはOnCalculate()関数で決定されます。さらに、バッファーの要素を初期化します。 int start;

if (prev_calculated== 0 )

{



DirectionBuffer[ 0 ]= 0 ;

LastHighBarBuffer[ 0 ]= 0 ;

LastLowBarBuffer[ 0 ]= 0 ;

start= 1 ;

}

else

{

start=prev_calculated- 1 ;

}

}

主要インジケーターサイクル: for ( int i=start;i<rates_total;i++)

{

上記の通り、不変性を達成するために必要なジグザグとそのプロットの計算にコードを分割します。この原則が今も支持されるでしょう。最初の方向を決定するコードを記述します。方向を決定するには、 ArrayMaximum()とArrayMinimum()関数を使用します。高値または安値で計算される場合、方向配列の要素が 1 または-1 の値を割り当てられます。方向を計算する前に各足では、ジグザグの現在の方向についての情報を持っているために、バッファーの前の要素から値を取得し、現在の要素に割り当てます。



DirectionBuffer[i]=DirectionBuffer[i- 1 ];







int ps=i-period+ 1 ;





int hb= ArrayMaximum (high,ps,period);

int lb= ArrayMinimum (low,ps,period);





if (hb==i && lb!=i)

{

DirectionBuffer[i]= 1 ;

}

else if (lb==i && hb!=i)

{

DirectionBuffer[i]=- 1 ;

}

コードの最後の部分に注意してください。時々、非常に長い足があり、両方の方向になる場合があります。この場合、方向のバッファーは、以前に決定された方向になります。

一般的に言えば、メタト レーダー5ターミナル内で、同じ足に2つの変更を表示することが可能なジグザグ垂直セグメントを描画するを作成することが可能です。ただし、このようなジグザグ型はこの記事では考慮しません。

メインループ内のコードの記述を続けます。 次のフラグメントは、ジグザグ線を描画を担当します。他の2つのバッファーになるバッファーと同様にします。 LastHighBarBuffer[i]=LastHighBarBuffer[i- 1 ];

LastLowBarBuffer[i]=LastLowBarBuffer[i- 1 ]; 2つのバッファーは、最新の高値または安値のジグザグと足のインデックスのデータが格納されます。インジケーターの描画に直接必要である足のインデックスに加えて、EAから、ジグザグを呼び出します。最新のトップを求めてループで足を反復処理する必要がありません。 ジグザグ バッファーのクリアを確認します。 ZigZagBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; ヒストリーがダウンロードされるときにインジケーターの完全な計算が実行される必要があります。バッファーのインディケータ線を歪める古いデータがあります。 図面を読み進めてください。ここでは、アルゴリズムは4つに分割されます: 新しい上向きの動き、新しい下方の始まり、上方への動きの継続、下向きの動きの継続の始まり。方向をチェックするには、足の計算結果とスイッチ演算子を使用します。 switch (( int )DirectionBuffer[i])

{

case 1 :

switch (( int )DirectionBuffer[i- 1 ])

{

case 1 :



...

break ;

case - 1 :



...

break ;

}

break ;

case - 1 :

switch (( int )DirectionBuffer[i- 1 ])

{

case - 1 :



...

break ;

case 1 :



...

break ;

}

break ;

4 つのコードの記述が残っています。新しい上向きの動きと上向きの動きの継続の始まりとみなされます。新しい上向きの動きの初めは、-1 からバッファー内の値が変更されたときに行われます。そのとき、アルゴリズムはジグザグの新しいポイントを描画し、新しい方向が始まりまった足のインデックスを格納します。 ZigZagBuffer[i]=high[i];

LastHighBarBuffer[i]=i; 運動の継続はもう少し複雑です。このアルゴリズムは、現在の足がジグザグの以前の高値よりも大きいか確認します。大きい場合は、最後のセグメントの終点を移動させ、つまり、以前に描いたポイントを削除し、新しいものを配置します。ここでは、新しいポイントが描かれている情報を格納します。

if (high[i]>high[( int )LastHighBarBuffer[i]])

{



ZigZagBuffer[( int )LastHighBarBuffer[i]]= EMPTY_VALUE ;



ZigZagBuffer[i]=high[i];



LastHighBarBuffer[i]=i;

}

これで完了です。右かっこでループを終了することを忘れないでください。戦略テスターのビジュアル モードでインジケーターをテストします。"iHighLowZigZag"インジケーターは、添付ファイルにあります。

終値に基づいたシンプルなジグザグ