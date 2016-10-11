Основы программирования на MQL5: Глобальные переменные терминала MetaTrader 5

Содержание



Рис. 1. Фрагмент кода с использованием глобальных переменных

Не следует путать глобальные переменные терминала со всем известными глобальными переменными программы (рис. 2) и пытаться найти им аналогию в других языках программирования, если вы с ними знакомы.



Рис. 2. Фрагмент кода эксперта MovingAverage из примеров терминала, глобальные переменные программы выделены красной областью

Может быть, именно потому что аналогии глобальным переменным терминала нет в других языках программирования, они не пользуются большим вниманием у новичков, изучающих MQL5. Возможно, у них просто нет представления о том, как и для чего их можно использовать, или же само их использование кажется трудоемким из-за довольно громоздких имен у функций по их использованию: GlobalVariableSet(), GlobalVariableGet(), GlobalVariableCheck() и т.п.

Основная особенность и отличие глобальных переменных терминала в том, что они сохраняют свои значения даже после закрытия терминала. Именно поэтому они являются очень удобным и быстрым средством для хранения важных данных и становятся почти незаменимыми при разработке надежных экспертов со сложным взаимодействием между ордерами. Когда вы освоите работу с глобальными переменными терминала, вам будет сложно представить себе создание экспертов на MQL5 без их использования.

В этой статье на практических примерах мы изучим все функции по работе с глобальными переменными, рассмотрим их особенности, разберем различные приемы их использования и напишем класс, значительно упрощающий и ускоряющий работу с ними.

В документации по MQL5 раздел с функциями для работы с глобальными переменными расположен по следующей ссылке.

Просмотр глобальных переменных в терминале

В терминале выполните команду: Главное меню — Сервис — Глобальные переменные, в результате откроется окно "Глобальные переменные" (рис. 3).



Рис. 3. Окно "Глобальные переменные" в терминале.

В основном вся работа с глобальными переменными выполняется программно. Но в некоторых случаях, при отладке экспертов, это окно может быть полезным. Окно позволяет не только просматривать все глобальные переменные терминала, но и редактировать их: изменять имена или значения. Для изменения переменной необходимо щелкнуть на поле с ее именем или со значением. Также это окно позволяет создавать новые переменные: для этого щелкните на кнопке "Добавить", расположенной в правом верхнем углу окна. Ниже кнопки "Добавить" расположена кнопка "Удалить", позволяющая удалять глобальные переменные. Для удаления надо выделить переменную щелкнув на строке с ней, после чего кнопка активизируется и ее можно будет нажать. Потренируйтесь создавать, менять и удалять глобальные переменные. Только будьте аккуратны: если в окне уже существовали какие-то переменные, не трогайте их, ведь они могут быть нужны какому-либо запущенному у вас эксперту.

Глобальная переменная имеет три атрибута: имя, значение и время. В поле "Время" фиксируется время последнего обращения к переменной. По истечению 4 недель после последнего обращения она будет удалена автоматически. Это очень удобная особенность глобальных переменных, ведь вам можно совершенно не беспокоиться об их удалении. Однако же, если переменные хранят важные данные, к ним необходимо иногда обращаться, чтобы продлить срок их существования.

Создание глобальной переменной терминала

Специальных действий по созданию переменной выполнять не требуется, ее создание происходит автоматически при присвоении ей значения. Если переменная с с данным именем уже существовала, ее значение будет обновлено, если не существовала — она будет создана. Для присвоения переменной значения используется функция GlobalVariableSet(). В функцию передается два параметра: имя переменной (строка) и ее значение (тип double). Попробуем создать переменную. Откройте редактор MetaEditor, создайте скрипт, в его функцию OnStart() напишите следующий код:

GlobalVariableSet ( "test" , 1.23 );

Выполните скрипт, потом откройте окно глобальных переменных из терминала, в нем должна появиться новая переменная с именем "test" и значением 1.23 (рис. 4).



Рис. 4. Фрагмент окна глобальных переменных с новой переменной "test"

Код этого примера можно найти в приложении к статье в скрипте с именем "sGVTestCreate".

Получение значения глобальной переменной

При выполнении предыдущего примера скрипт, создающий переменную, завершил свою работу, но сама переменная продолжает существовать. Посмотрим ее значение. Для получения значения используется функция GlobalVariableGet(). Существует два варианта вызова функции. В первом варианте в функцию передается один параметр — имя. Возвращает функция значение типа double: double val= GlobalVariableGet ( "test" ); Alert (val); При выполнении этого кода откроется окно со значением 1.23. В приложении этот пример расположен в скрипте с именем "sGVTestGet1". Во втором варианте в функцию передаются два параметра: имя и переменная double для значения (второй параметр передается по ссылке), сама же функция возвращает true или false в зависимости от успешности ее работы: double val; bool result= GlobalVariableGet ( "test" ,val); Alert (result, " " ,val); В результате работы этого примера откроется окно с сообщением "true 1.23". Если попробовать получить значение несуществующей переменной, функция вернет false и значение 0. Немного изменим код предыдущего примера: переменной val при объявлении присвоим значение 1.0 и попробуем получить значение несуществующей переменной "test2": double val= 1.0 ; bool result= GlobalVariableGet ( "test2" ,val); Alert (result, " " ,val); В результате работы этого примера откроется окно с сообщением "false 0.0". В приложении этот пример расположен в скрипте с именем "sGVTestGet2-2". При вызове функции по первому варианту, если указать имя несуществующей переменной, также получим значение 0.0, но при этом будет получена ошибка. Используя первый вариант вызова функции и проверку ошибки, можно получить аналог второго варианта функции: ResetLastError (); double val= GlobalVariableGet ( "test2" ); int err= GetLastError (); Alert (val, " " ,err); В результате работы этого кода (в приложении пример находится в скрипте "sGVTestGet1-2") откроется сообщение "0.0 4501". 0.0 — это значение, 4501 — код ошибки — "Глобальная переменная клиентского терминала не найдена". Ошибка является не критической, а скорее информационной. Если алгоритм допускает, можно обращаться к несуществующей переменной. Например, для отслеживания максимального эквити: GlobalVariableSet ( "max_equity" , MathMax ( GlobalVariableGet ( "max_equity" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ))); Данный код будет работать правильно, даже если переменная "max_equity" не существует. Сначала функцией MathMax() выполняется выбор максимального значения между фактическим значением эквити и ранее сохраненным в переменной "max_equity", поскольку переменная не существует, получаем фактическое значение эквити. Имена глобальных переменных Как уже можно было понять, имя глобальной переменной терминала является строкой. Нет никаких ограничений по используемым для имен символам и их порядку. Любые знаки, которые можно набрать на клавиатуре, могут использоваться в именах, в том числе и пробелы, и знаки, запрещенные в именах файлов. Но тем не менее, хотелось бы порекомендовать выбирать для переменных простые и легко читаемые имена, включающие буквенные, цифровые символы и знак подчеркивания, по аналогии с обычными переменными. Есть только одно существенное ограничение, требующее аккуратности при выборе имен глобальным переменным — это длина имени: не больше 63 знаков. Проверка существования переменной Для проверки, существует ли переменная, используется функция GlobalVariableCheck(). В функцию передается один параметр — имя переменной. Если переменная существует, функция вернет true, иначе false. Проверим существование переменных "test" и "test2": bool check1= GlobalVariableCheck ( "test" ); bool check2= GlobalVariableCheck ( "test2" ); Alert (check1, " " ,check2); В приложении этот пример находится в скрипте "sGVTestCheck". В результате работы скрипта получим сообщение: "true false" — переменная "test" существует, "test2" не существует. В некоторых случаях обязательно нужна проверка на существование переменной, например, при отслеживании минимального эквити. Если в приведенном выше примере по отслеживанию максимального эквити заменить функции MathMax() на MathMin(), он будет работать неправильно, и в переменной всегда будет 0. В этом случае поможет проверка на существование переменной: if ( GlobalVariableCheck ( "min_equity" )){ GlobalVariableSet ( "min_equity" , MathMin ( GlobalVariableGet ( "min_equity" ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ))); } else { GlobalVariableSet ( "min_equity" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); } Если переменная существует, выбираем наименьшее значение функцией MathMin(), а если не существует, то сразу присваиваем значение эквити. Время глобальной переменной

Время глобальной переменной, которое мы уже видели на рис. 3, можно получить при помощи функции GlobalVariableTime(). В функцию передается один параметр — имя переменной. Возвращает функция значение типа datetime:

datetime result= GlobalVariableTime ( "test" ); Alert (result);

В приложении код этого примера находится в скрипте с именем "sGVTestTime". Значение атрибута времени переменной меняется только при обращении к ее значению, то есть при использовании функций GlobalVariableSet() и GlobalVariableGet() никакие другие функции не меняют значение времени переменной. Если изменить переменную вручную через окно "Глобальные переменные", ее время также меняется (и при изменении ее значения, и при изменении ее имени).

Хотелось бы еще раз напомнить: переменная существует в течение 4 недель с момента последнего к ней обращения, а потом автоматически удаляется терминалом.

Просмотр всех глобальных переменных