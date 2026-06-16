Торговые инструменты MQL5 (Часть 26): Интеграция частотного биннинга, энтропии и критерия хи-квадрат в визуальный анализатор

Введение

У вас есть инструмент построения графиков с несколькими распределениями, но он моделирует синтетические выборки, а не фактические рыночные данные, поэтому вы не можете увидеть, как распределяются цены закрытия по ценовым уровням, количественно оценить предсказуемость текущей структуры рынка или проверить, склонны ли цены к кластеризации или распределены равномерно. Эта статья предназначена для разработчиков MQL5 и алгоритмических трейдеров, которые хотят создать инструмент частотного анализа, работающий непосредственно на данных о ценах в реальном времени и дающий практически полезные статистические выводы.

В своей предыдущей статье (Часть 25) мы расширили инструмент построения графиков для поддержки семнадцати статистических распределений с циклическим перебором распределений с помощью значка переключения в заголовке. В Части 26 мы создадим инструмент частотного анализа, который группирует цены закрытия в гистограмму, вычисляет энтропию Шеннона и выполняет критерий согласия хи-квадрат. Инструмент также включает панель лога с автоматической прокруткой, режимы обновления по барам и по тикам и рендеринг с суперсэмплингом. Мы рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет комплексный инструмент частотного анализа на MQL5, готовый к пользовательским настройкам. Перейдём к реализации!





Понимание схемы частотного биннинга, энтропии и критерия хи-квадрат

Частотный биннинг (Frequency binning) делит диапазон цен на интервалы одинаковой ширины и подсчитывает, сколько закрытий приходится на каждый интервал (бин). Плотные интервалы указывают на зоны принятия цены, в то время как разреженные интервалы указывают на импульсивные переходы. Энтропия Шеннона количественно определяет, насколько равномерно распределены количества по интервалам: идеально равномерное распределение дает максимальную энтропию, в то время как гистограмма, в которой преобладают один или два интервала, дает низкую энтропию. Это свидетельствует о сильной кластеризации и потенциально пригодной для торговли рыночной структуре. Критерий хи-квадрат формализует это, сравнивая наблюдаемые количества попаданий в интервалы с ожидаемыми при равномерном распределении, давая статистику по критерию, которая увеличивается по мере усиления кластеризации, со степенями свободы, равными количеству интервалов минус единица.

На рынке используйте частотную гистограмму, чтобы использовать интервал с наибольшей плотностью как текущую зону ценности (value area) - цена, возвращающаяся к этому интервалу после отклонения, что может служить сигналом для сделки на возврат к среднему. Отслеживайте энтропию во время сессий: падение энтропии после периода диапазона может указывать на формирование направленного сценария пробоя. Используйте статистику хи-квадрат в качестве фильтра — высокие значения подтверждают наличие неслучайной кластеризации, которую имеет смысл использовать в торговле, в то время как значения, близкие к нулю, указывают на случайное блуждание, при котором стратегии, основанные на частоте, теряют преимущество.

Мы загрузим последние цены закрытия и поместим их в заданные пользователем интервалы. Далее вычислим относительные частоты, энтропию (−∑p·log p) и статистику хи-квадрат. Результаты отображаются на Canvas, вместе с панелью статистики и панелью лога с автоматической прокруткой (для каждого бара или тика). Коротко говоря, вот что мы хотим получить.









Реализация средствами MQL5

Начнем реализацию с определения перечислений, входных данных, структур и глобальных переменных, необходимых для системы частотного анализа.

Определяем перечисления, входные данные, структуры и глобальные переменные

Для поддержки типизированного логирования, выбираемых режимов вычислений, настраиваемых параметров анализа и прокручиваемой панели лога определим два перечисления для типов записей лога и режимов вычислений, добавим группы входных данных для настроек частоты и внешнего вида лога, объявим две структуры для данных по интервалам и записей лога, а также инициализируем все глобальные переменные, охватывающие статистические метрики, состояние прокрутки и константы суперсэмплирования.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict enum ENUM_LOG_TYPE { LOG_INFO, LOG_FREQUENCY, LOG_STATISTICAL, LOG_VECTOR_MATRIX, LOG_WARNING, LOG_SUCCESS }; enum ENUM_COMPUTE_MODE { PER_BAR, PER_TICK }; input group "=== FREQUENCY ANALYSIS SETTINGS ===" input int frequencyBins = 10 ; input int analysisWindowSize = 100 ; input bool enableChiSquareTest = true ; input bool enableEntropyCalculation = true ; input bool enableCorrelationAnalysis = true ; input int logUpdateIntervalTicks = 5 ; input ENUM_COMPUTE_MODE computeMode = PER_BAR; input group "=== LOG PANEL COLORS ===" input color logBackgroundColor = clrBlack ; input double logBackgroundOpacity = 0.91 ; input color logFrequencyTextColor = clrLime ; input color logStatisticalTextColor = clrCyan ; input color logVectorMatrixTextColor = clrYellow ; input color logWarningTextColor = clrOrange ; input color logSuccessTextColor = clrSpringGreen ; input color logInfoTextColor = clrWhite ; input group "=== LOG SCROLL SETTINGS ===" input bool showLogScrollButtons = false ; input int logTriangleCornerRadius = 1 ; input double logTriangleBaseWidthPercent = 65.0 ; input double logTriangleHeightPercent = 70.0 ; struct FrequencyBinStruct { double rangeMinimum; double rangeMaximum; int count; double frequency; }; struct LogEntryStruct { string message; ENUM_LOG_TYPE type; datetime timestamp; }; FrequencyBinStruct frequencyBinsTable[]; double priceDataArray[]; int tickUpdateCounter = 0 ; double currentMeanValue = 0.0 ; double currentStandardDeviation = 0.0 ; double currentSkewnessValue = 0.0 ; double currentModeValue = 0.0 ; int modeFrequencyCount = 0 ; double chiSquareTestStatistic = 0.0 ; double shannonEntropyValue = 0.0 ; double correlationCoefficient = 0.0 ; double dataMinimum = 0.0 ; double dataMaximum = 0.0 ; double maximumFrequency = 0.0 ; bool dataLoadedSuccessfully = false ; double sampleMeanValue = 0.0 ; double sampleStandardDeviation = 0.0 ; double sampleSkewnessValue = 0.0 ; double sampleKurtosisValue = 0.0 ; double percentile25Value = 0.0 ; double percentile50Value = 0.0 ; double percentile75Value = 0.0 ; double confidenceInterval95LowerBound = 0.0 ; double confidenceInterval95UpperBound = 0.0 ; double confidenceInterval99LowerBound = 0.0 ; double confidenceInterval99UpperBound = 0.0 ; LogEntryStruct logEntriesArray[]; int maximumLogEntries = 100 ; int logScrollPosition = 0 ; int maximumLogScroll = 0 ; bool isHoveringOverLogPanel = false ; bool isDraggingLogScrollbar = false ; const int supersamplingFactor = 4 ; const int logScrollSmoothFactor = 10 ; const int logScrollbarFullWidth = 16 ; const int logScrollbarThinWidth = 2 ; const int logTrackWidth = 16 ; const int logScrollbarMargin = 5 ; const int logButtonSize = 16 ; color logTrackColor = C'45,45,45' ; color logButtonBackgroundColor = C'60,60,60' ; color logButtonBackgroundHoverColor = C'70,70,70' ; color logArrowColor = C'150,150,150' ; color logArrowDisabledColor = C'80,80,80' ; color logArrowHoverColor = C'100,100,100' ; color logSliderBackgroundColor = C'80,80,80' ; color logSliderBackgroundHoverColor = C'100,100,100' ; int logScrollCurrentPosition = 0 ; int logScrollMaximumPosition = 0 ; int logSliderHeight = 0 ; bool isMovingLogSlider = false ; int logMouseDownPositionYOnSlider = 0 ; int logMouseDownDeltaYOnSlider = 0 ; int logTotalContentHeight = 0 ; int logVisibleContentHeight = 0 ; bool isLogScrollbarVisible = false ; bool isMouseInLogContentBody = false ; bool previousMouseInLogContentBody = false ; bool isLogScrollUpButtonHovered = false ; bool isLogScrollDownButtonHovered = false ; bool isLogScrollSliderHovered = false ; bool isLogScrollAreaHovered = false ;

Сначала определим "ENUM_LOG_TYPE" для классификации сообщений лога ("LOG_INFO", "LOG_FREQUENCY", "LOG_STATISTICAL", "LOG_VECTOR_MATRIX", "LOG_WARNING", "LOG_SUCCESS"). Это позволяет использовать цветовую кодировку записи в лог. Далее создадим перечисление "ENUM_COMPUTE_MODE" с параметрами "PER_BAR" для обновлений на основе баров и "PER_TICK" для потикового режима, управляя частотой анализа. Мы добавляем группы входных параметров для настроек частоты, такие как "frequencyBins" для деления гистограммы, "analysisWindowSize" для глубины анализируемой истории, переключатели для критерия хи-квадрат, энтропии и корреляции, "logUpdateIntervalTicks" для регулирования частоты тиков и "computeMode", выбирая перечисление со значением по умолчанию "PER_BAR".

Для цветовой гаммы лога мы предоставим входные данные для настройки фона и текста для каждого типа, например, "logFrequencyTextColor" на салатовый, что обеспечивает визуальное различие. Настройки прокрутки включают в себя переключатели, такие как "showLogScrollButtons", и параметры для треугольных форм кнопок, например, "logTriangleCornerRadius". Определим структуру "FrequencyBinStruct" для хранения диапазонов интервалов, количества и частоты для данных гистограммы.

В структуре "LogEntryStruct" хранится сообщение, тип из перечисления и временная метка для каждой записи лога. Глобальные переменные содержат массив "frequencyBinsTable" структуры интервалов, "priceDataArray" для необработанных цен, "tickUpdateCounter", начинающийся с 0, для тайминга. Статистические глобальные переменные, такие как "currentMeanValue" со значением 0,0 для среднего значения, "currentStandardDeviation" для стандартного отклонения, "currentSkewnessValue", "currentModeValue" со значениями "modeFrequencyCount", "chiSquareTestStatistic", "shannonEntropyValue", "correlationCoefficient".

Расширенные статистические параметры, такие как "sampleMeanValue", "percentile25Value" и доверительные границы, также установлены на 0,0. Система записи в лог использует "logEntriesArray" структуры записи, "maximumLogEntries" со значением 100, "logScrollPosition" со значением 0, "maximumLogScroll" со значением 0, а флаги наведения курсора мыши и перетаскивания — на false. Константы прокрутки определяют параметры, такие как "supersamplingFactor" со значением 4 для сглаживания, ширину, цвета для дорожек, кнопок, стрелок, ползунка, а также состояния при наведении курсора и отключения. Глобальные переменные отслеживают положение, высоту и наведение курсора на интерактивную полосу прокрутки. После определения глобальных переменных мы переходим к определению функции управления записями лога, которая передает данные в прокручиваемую панель лога.

Управление очередью записей лога

Чтобы лог оставался ограниченным по объему памяти, но при этом всегда отображал самые последние записи, мы поддерживаем массив фиксированного размера, который сдвигает существующие записи влево при достижении максимальной емкости, добавляет новую запись в конец и, при необходимости, помечает ожидающую автоматическую прокрутку вниз, чтобы следующий проход рендеринга отобразил последнее сообщение без немедленной перерисовки.

bool pendingAutoScrollToBottom = false ; void AddLogEntry( string entryMessage, ENUM_LOG_TYPE entryType) { int currentSize = ArraySize (logEntriesArray); if (currentSize >= maximumLogEntries) { for ( int i = 0 ; i < currentSize - 1 ; i++) logEntriesArray[i] = logEntriesArray[i + 1 ]; currentSize = maximumLogEntries - 1 ; } ArrayResize (logEntriesArray, currentSize + 1 ); logEntriesArray[currentSize].message = entryMessage; logEntriesArray[currentSize].type = entryType; logEntriesArray[currentSize].timestamp = TimeCurrent (); if (enableLogAutoScroll) pendingAutoScrollToBottom = true ; }

Определим функцию "AddLogEntry" для добавления нового сообщения лога в массив "logEntriesArray", поддерживая ограничение размера для повышения эффективности. Сначала проверим текущий размер массива с помощью ArraySize, и если он соответствует или превышает значение "maximumLogEntries", сдвинем элементы влево на один, чтобы удалить самый старый, уменьшая размер для освобождения места. Далее изменим размер массива на единицу с помощью функции ArrayResize, установим сообщение новой записи, тип из "ENUM_LOG_TYPE" и временную метку с помощью TimeCurrent. Если "enableLogAutoScroll" имеет значение true, отметим "pendingAutoScrollToBottom", чтобы запустить прокрутку при рендеринге, гарантируя, что последние записи лога будут видны без немедленной перерисовки. Это поможет управлять очередью FIFO для записей, предотвращая неограниченный рост, при этом поддерживая функцию автоматической прокрутки для удобства пользователя. После того, как очередь записей готова, определим основную функцию, которая группирует по интервалам данные о ценах и вычисляет относительные частоты.

Выполнение частотного биннинга на ценовых данных

Эта функция извлекает недавние цены закрытия в массив, определяет диапазон данных, делит его на интервалы одинаковой ширины, подсчитывает, сколько цен попадает в каждый интервал, вычисляет относительные частоты, находит максимальную частоту для масштабирования графика и определяет модальный интервал, подготавливая все структуры данных, которые будут использовать график гистограммы и статистические функции.

void PerformFrequencyAnalysis() { int dataPointsCount = MathMin (analysisWindowSize, Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT )); ArrayResize (priceDataArray, dataPointsCount); for ( int i = 0 ; i < dataPointsCount; i++) priceDataArray[i] = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i); if (dataPointsCount < 2 ) return ; dataMinimum = priceDataArray[ 0 ]; dataMaximum = priceDataArray[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < dataPointsCount; i++) { if (priceDataArray[i] < dataMinimum) dataMinimum = priceDataArray[i]; if (priceDataArray[i] > dataMaximum) dataMaximum = priceDataArray[i]; } double dataRange = dataMaximum - dataMinimum; if (dataRange == 0 ) dataRange = _Point ; ArrayResize (frequencyBinsTable, frequencyBins); double binWidth = dataRange / frequencyBins; for ( int i = 0 ; i < frequencyBins; i++) { frequencyBinsTable[i].rangeMinimum = dataMinimum + i * binWidth; frequencyBinsTable[i].rangeMaximum = dataMinimum + (i + 1 ) * binWidth; frequencyBinsTable[i].count = 0 ; frequencyBinsTable[i].frequency = 0.0 ; } for ( int i = 0 ; i < dataPointsCount; i++) for ( int j = 0 ; j < frequencyBins; j++) if (priceDataArray[i] >= frequencyBinsTable[j].rangeMinimum && priceDataArray[i] < frequencyBinsTable[j].rangeMaximum) { frequencyBinsTable[j].count++; break ; } if (priceDataArray[ 0 ] == dataMaximum) frequencyBinsTable[frequencyBins - 1 ].count++; for ( int i = 0 ; i < frequencyBins; i++) frequencyBinsTable[i].frequency = ( double )frequencyBinsTable[i].count / dataPointsCount; maximumFrequency = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < frequencyBins; i++) if (frequencyBinsTable[i].frequency > maximumFrequency) maximumFrequency = frequencyBinsTable[i].frequency; modeFrequencyCount = 0 ; int modeBinIndex = 0 ; for ( int i = 0 ; i < frequencyBins; i++) if (frequencyBinsTable[i].count > modeFrequencyCount) { modeFrequencyCount = frequencyBinsTable[i].count; modeBinIndex = i; } currentModeValue = (frequencyBinsTable[modeBinIndex].rangeMinimum + frequencyBinsTable[modeBinIndex].rangeMaximum) / 2.0 ; dataLoadedSuccessfully = true ; }

В этой части мы определим функцию "PerformFrequencyAnalysis" для выполнения основной операции биннинга и вычисления частоты на ценовых данных. Сначала определим количество точек данных как минимум от "analysisWindowSize" и доступных баров с помощью Bars, изменим размер "priceDataArray" с помощью ArrayResize и заполним его, циклически извлекая цены закрытия с помощью iClose из текущего символа и таймфрейма, начиная с последних баров. Если имеется менее двух пунктов, досрочно выходим из функции. Диапазон данных определяется путем инициализации значений "dataMinimum" и "dataMaximum" первым значением, затем циклом обновляются минимальные и максимальные значения, чтобы избежать нулевой ширины диапазона, подставляем минимальный шаг цены _Point. Для настройки интервалов изменим размер "frequencyBinsTable" до значения "frequencyBins", вычислим "binWidth" как диапазон, деленный на количество интервалов, и в цикле присвоим значения "rangeMinimum" и "rangeMaximum" для каждого интервала в качестве последовательных интервалов, обнуляя счетчик и частоту.

Подсчет частот осуществляется с помощью вложенных циклов: для каждой цены проверяется соответствие диапазонам интервалов, и счетчик соответствующего интервала увеличивается, прерываясь при совпадении. В крайних случаях, когда цены равны максимуму, мы увеличиваем последний интервал. Далее вычислим относительные частоты, деля каждое значение на общее количество пунктов. Найдём значение "maximumFrequency" с помощью цикла, чтобы получить самую высокую частоту для масштабирования графика. Для режима сбросим "modeFrequencyCount" и индекс, выполняем цикл для поиска интервала с максимальным значением и установим "currentModeValue" в качестве его середины. Наконец, устанавливаем флаг "dataLoadedSuccessfully" в значение true, завершим анализ и подготовим данные к визуализации и статистическому анализу. После заполнения интервалов вычислим статистические показатели, сопровождающие гистограмму.

Расчет основных статистических показателей, критерия хи-квадрат, энтропии Шеннона и автокорреляции

Статистический уровень охватывает четыре специализированные функции: основные статистические показатели вычисляют среднее значение, стандартное отклонение и асимметрию непосредственно из массива цен; критерий хи-квадрат сравнивает наблюдаемые количества попаданий в интервалы с ожидаемым значением для количественной оценки кластеризации; энтропия Шеннона суммирует отрицательные значения частота-лог-частота по интервалам для измерения предсказуемости; и автокорреляция с лагом 1 вычисляет отношение ковариации последовательных цен к дисперсии для выявления последовательной зависимости.

void CalculateBasicStatistics() { int sampleSize = ArraySize (priceDataArray); if (sampleSize < 2 ) return ; double sumTotal = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < sampleSize; i++) sumTotal += priceDataArray[i]; currentMeanValue = sumTotal / sampleSize; double sumSquaredDifferences = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < sampleSize; i++) { double difference = priceDataArray[i] - currentMeanValue; sumSquaredDifferences += difference * difference; } currentStandardDeviation = MathSqrt (sumSquaredDifferences / (sampleSize - 1 )); if (currentStandardDeviation > 0 ) { double sumCubedDifferences = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < sampleSize; i++) { double normalizedValue = (priceDataArray[i] - currentMeanValue) / currentStandardDeviation; sumCubedDifferences += normalizedValue * normalizedValue * normalizedValue; } currentSkewnessValue = (sampleSize / ((sampleSize - 1.0 ) * (sampleSize - 2.0 ))) * sumCubedDifferences; } } void CalculateChiSquareTest() { if (!enableChiSquareTest) return ; int sampleSize = ArraySize (priceDataArray); if (sampleSize < frequencyBins) return ; double expectedFrequency = ( double )sampleSize / frequencyBins; chiSquareTestStatistic = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < frequencyBins; i++) { double difference = frequencyBinsTable[i].count - expectedFrequency; chiSquareTestStatistic += (difference * difference) / expectedFrequency; } } void CalculateShannonEntropy() { if (!enableEntropyCalculation) return ; shannonEntropyValue = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < frequencyBins; i++) if (frequencyBinsTable[i].frequency > 0 ) shannonEntropyValue -= frequencyBinsTable[i].frequency * MathLog (frequencyBinsTable[i].frequency); } void CalculateAutoCorrelation() { if (!enableCorrelationAnalysis) return ; int sampleSize = ArraySize (priceDataArray); if (sampleSize < 3 ) return ; double meanValue = currentMeanValue; double varianceSum = 0.0 ; double covarianceSum = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < sampleSize; i++) varianceSum += (priceDataArray[i] - meanValue) * (priceDataArray[i] - meanValue); for ( int i = 0 ; i < sampleSize - 1 ; i++) covarianceSum += (priceDataArray[i] - meanValue) * (priceDataArray[i + 1 ] - meanValue); if (varianceSum > 0 ) correlationCoefficient = covarianceSum / varianceSum; }

В этой части определим функцию "CalculateBasicStatistics" для получения основных метрик из "priceDataArray". Сначала проверим, равен ли размер не менее 2, и в противном случае досрочно выходим из функции, затем вычислим среднее значение, суммируя значения и деля на количество. После этого вычислим стандартное отклонение, используя сумму квадратов разностей от среднего значения, деленную на n-1 с помощью MathSqrt, и коэффициент асимметрии как скорректированную сумму кубов нормализованных разностей, что обеспечивает базовые статистические данные без использования сложных инструментов. Далее реализуем функцию "CalculateChiSquareTest" для выполнения критерий согласия хи-квадрат, досрочно выйдем из программы, если "enableChiSquareTest" равно false или размер выборки мал. Установим ожидаемую частоту в качестве размера выборки по интервалам, сбросим "chiSquareTestStatistic" и в цикле суммируем (наблюдаемое - ожидаемое)^2 / ожидаемое для каждого интервала, количественно оценивая отклонение от равномерного распределения.

Для измерения информации создадим функцию "CalculateShannonEntropy", пропускаем, если "enableEntropyCalculation" отключено, сбросим "shannonEntropyValue" и накапливаем отрицательную частоту * log(frequency) для получения положительных частот с помощью "MathLog". Выражаем энтропию в натах для оценки предсказуемости данных. Наконец, определим функцию "CalculateAutoCorrelation" для зависимости с задержкой 1, завершим работу программы, если "enableCorrelationAnalysis" имеет значение false или выборка мала. Вычислим сумму дисперсии как квадрат отклонения от среднего значения, ковариацию как произведение последовательных отклонений и установим "correlationCoefficient" как соотношение ковариации и дисперсии, если оно положительное, обнаруживая последовательную корреляцию в ценах. Вычислив статистические показатели, теперь выведем гистограмму частоты на основной объект Canvas.

Построение графика частотной гистограммы

График гистограммы отображает относительную частоту каждого интервала на высоту столбца, масштабируемую по отношению к максимальной частоте, рисует утолщенные оси X и Y с оптимальными отметками тиков и отформатированными метками. Также записывает заголовки по фиксированной оси для ценовых интервалов и относительной частоты, что создает полное визуальное представление о распределении цен в окне анализа.

void DrawFrequencyHistogramPlot() { if (!dataLoadedSuccessfully) return ; int plotAreaLeftEdge = 60 ; int plotAreaRightEdge = currentCanvasWidth - 40 ; int plotAreaTopEdge = headerBarHeight + 10 ; int plotAreaBottomEdge = currentCanvasHeight - 50 ; int drawAreaLeftEdge = plotAreaLeftEdge + plotAreaPaddingPixels; int drawAreaRightEdge = plotAreaRightEdge - plotAreaPaddingPixels; int drawAreaTopEdge = plotAreaTopEdge + plotAreaPaddingPixels; int drawAreaBottomEdge = plotAreaBottomEdge - plotAreaPaddingPixels; int plotWidth = drawAreaRightEdge - drawAreaLeftEdge; int plotHeight = drawAreaBottomEdge - drawAreaTopEdge; if (plotWidth <= 0 || plotHeight <= 0 ) return ; double xAxisRange = dataMaximum - dataMinimum; double yAxisRange = maximumFrequency; if (xAxisRange == 0 ) xAxisRange = 1 ; if (yAxisRange == 0 ) yAxisRange = 1 ; uint argbAxisColor = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); for ( int thickness = 0 ; thickness < 2 ; thickness++) mainDistributionCanvas.Line(plotAreaLeftEdge - thickness, plotAreaTopEdge, plotAreaLeftEdge - thickness, plotAreaBottomEdge, argbAxisColor); for ( int thickness = 0 ; thickness < 2 ; thickness++) mainDistributionCanvas.Line(plotAreaLeftEdge, plotAreaBottomEdge + thickness, plotAreaRightEdge, plotAreaBottomEdge + thickness, argbAxisColor); mainDistributionCanvas.FontSet( "Arial" , axisLabelFontSize); uint argbTickLabelColor = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); double yAxisTickValues[]; int yAxisTickCount = CalculateOptimalAxisTicks( 0 , yAxisRange, plotHeight, yAxisTickValues); for ( int i = 0 ; i < yAxisTickCount; i++) { double yTickValue = yAxisTickValues[i]; if (yTickValue < 0 || yTickValue > yAxisRange) continue ; int yPosition = drawAreaBottomEdge - ( int )((yTickValue / yAxisRange) * plotHeight); mainDistributionCanvas.Line(plotAreaLeftEdge - 5 , yPosition, plotAreaLeftEdge, yPosition, argbAxisColor); mainDistributionCanvas. TextOut (plotAreaLeftEdge - 8 , yPosition - axisLabelFontSize / 2 , FormatAxisTickLabel(yTickValue, yAxisRange), argbTickLabelColor, TA_RIGHT ); } double xAxisTickValues[]; int xAxisTickCount = CalculateOptimalAxisTicks(dataMinimum, dataMaximum, plotWidth, xAxisTickValues); for ( int i = 0 ; i < xAxisTickCount; i++) { double xTickValue = xAxisTickValues[i]; if (xTickValue < dataMinimum || xTickValue > dataMaximum) continue ; int xPosition = drawAreaLeftEdge + ( int )((xTickValue - dataMinimum) / xAxisRange * plotWidth); mainDistributionCanvas.Line(xPosition, plotAreaBottomEdge, xPosition, plotAreaBottomEdge + 5 , argbAxisColor); mainDistributionCanvas. TextOut (xPosition, plotAreaBottomEdge + 7 , FormatAxisTickLabel(xTickValue, xAxisRange), argbTickLabelColor, TA_CENTER ); } uint argbHistogramColor = ColorToARGB (histogramBarColor, 255 ); double totalBarGaps = (frequencyBins - 1 ) * histogramBarGapPixels; double barWidth = (plotWidth - totalBarGaps) / frequencyBins; if (barWidth < 1 ) barWidth = 1 ; for ( int i = 0 ; i < frequencyBins; i++) { double binMidpoint = (frequencyBinsTable[i].rangeMinimum + frequencyBinsTable[i].rangeMaximum) / 2.0 ; int barLeftPosition = drawAreaLeftEdge + ( int )((binMidpoint - dataMinimum) / xAxisRange * plotWidth - barWidth / 2 ); int barRightPosition = barLeftPosition + ( int )barWidth - 1 ; int barHeight = ( int )(frequencyBinsTable[i].frequency / yAxisRange * plotHeight); int barTopPosition = drawAreaBottomEdge - barHeight; if (barRightPosition >= barLeftPosition) mainDistributionCanvas.FillRectangle(barLeftPosition, barTopPosition, barRightPosition, drawAreaBottomEdge, argbHistogramColor); } mainDistributionCanvas.FontSet( "Arial Bold" , labelFontSize); uint argbAxisLabelColor = ColorToARGB ( clrBlack , 255 ); mainDistributionCanvas. TextOut (currentCanvasWidth / 2 , currentCanvasHeight - 20 , "Price Bins" , argbAxisLabelColor, TA_CENTER ); mainDistributionCanvas.FontAngleSet( 900 ); mainDistributionCanvas. TextOut ( 12 , currentCanvasHeight / 2 , "Relative Frequency" , argbAxisLabelColor, TA_CENTER ); mainDistributionCanvas.FontAngleSet( 0 ); }

Определим функцию "DrawFrequencyHistogramPlot" для визуализации интервалов частоты в виде гистограммы на основном объекте Canvas. Чтобы избежать ошибок досрочно завершаем работу функции, если "dataLoadedSuccessfully" имеет значение false. Установим границы области построения с фиксированными полями, корректируем границы отрисовки с помощью "plotAreaPaddingPixels", вычислим ширину и высоту и завершаем работу, если они недействительны. После определения диапазона X из "dataMaximum" - "dataMinimum" и Y из "maximumFrequency" с минимальными защитами от нулевых значений, преобразуем черный цвет в ARGB для осей и рисуем утолщенные линии Y/X с помощью циклов, используя метод "Line". Для установки меток на оси установим шрифт с помощью "FontSet" и подготовим цвет ARGB тиков. Для оси Y мы вычислим оптимальные тики с помощью "CalculateOptimalAxisTicks" от 0 до диапазона Y. Выполним цикл до позиции, рисуем короткие линии с помощью функции "Line", форматируем метки с помощью функции "FormatAxisTickLabel" и размещаем их с выравниванием по правому краю с помощью метода TextOut. Аналогично, для оси X от "dataMinimum" до "dataMaximum" рисуем тики, направленные вниз и центрированные метки.

Для гистограммы преобразуем "histogramBarColor" в ARGB, вычислим ширину столбцов с учетом "histogramBarGapPixels" и перебираем интервалы: используем середину для центрирования, позиционируем столбцы, масштабируем высоту в соответствии с диапазоном Y и заполняем с помощью FillRectangle, если это допустимо. Наконец, сделаем шрифт жирным, установим метки осей как "Price Bins" для оси X, центрированные внизу, и "Relative Frequency" для оси Y, повернутые на 90 градусов с помощью FontAngleSet и центрированные по левому краю. Сбросим угол до 0, завершим построение графика для анализа частоты. После построения гистограммы создадим панель логов, которая отображает записи с временными метками с помощью цветовой кодировки, фоном с суперсэмплированием и интерактивной полосой прокрутки, которая разворачивается при наведении курсора и сворачивается в режиме ожидания.

Рендеринг панели лога с полосой прокрутки с суперсэмплингом

Панель лога отображается с разрешением, в четыре раза превышающим разрешение экрана, и уменьшает разрешение результата для сглаживания текста и плавных закругленных концов полосы прокрутки. Она отображает список записей с цветовой кодировкой, обрезанный по видимой области, регулирует положение прокрутки, когда ожидается автоматическая прокрутка, и отображает полосу прокрутки либо в виде интерактивной дорожки во всю ширину с кнопками со стрелками вверх и вниз и закругленным ползунком в форме таблетки при наведении курсора, либо в виде узкой центрированной полосы в режиме ожидания.

color GetLogEntryTextColor(ENUM_LOG_TYPE entryType) { switch (entryType) { case LOG_FREQUENCY: return logFrequencyTextColor; case LOG_STATISTICAL: return logStatisticalTextColor; case LOG_VECTOR_MATRIX: return logVectorMatrixTextColor; case LOG_WARNING: return logWarningTextColor; case LOG_SUCCESS: return logSuccessTextColor; default : return logInfoTextColor; } } void RenderLogPanelVisualization() { logPanelHighResolutionCanvas.Erase( 0 ); int highResolutionWidth = currentCanvasWidth * supersamplingFactor; int highResolutionHeight = currentLogPanelHeight * supersamplingFactor; uint argbBackgroundColor = ColorToARGB (logBackgroundColor, ( uchar )( 255 * logBackgroundOpacity)); logPanelHighResolutionCanvas.FillRectangle( 0 , 0 , highResolutionWidth - 1 , highResolutionHeight - 1 , argbBackgroundColor); if (showBorderFrame) { uint argbBorderColor = ColorToARGB (masterThemeColor, 255 ); logPanelHighResolutionCanvas.Rectangle( 0 , 0 , highResolutionWidth - 1 , highResolutionHeight - 1 , argbBorderColor); logPanelHighResolutionCanvas.Rectangle( supersamplingFactor, supersamplingFactor, highResolutionWidth - supersamplingFactor - 1 , highResolutionHeight - supersamplingFactor - 1 , argbBorderColor); } logPanelHighResolutionCanvas.FontSet( "Arial Bold" , titleFontSize * supersamplingFactor); uint argbHeaderTextColor = ColorToARGB ( clrWhite , 255 ); logPanelHighResolutionCanvas. TextOut (highResolutionWidth / 2 , 5 * supersamplingFactor, "FREQUENCY ANALYSIS LOG" , argbHeaderTextColor, TA_CENTER ); logPanelHighResolutionCanvas.FontSet( "Courier New" , logFontSize * supersamplingFactor); int logLineHeightHighRes = logPanelHighResolutionCanvas.TextHeight( "A" ) + 4 * supersamplingFactor; int logStartPositionYHighRes = 35 * supersamplingFactor; int logVisibleHeightHighRes = highResolutionHeight - logStartPositionYHighRes - 5 * supersamplingFactor; int logTotalHeightHighRes = ArraySize (logEntriesArray) * logLineHeightHighRes; logScrollMaximumPosition = MathMax ( 0 , logTotalHeightHighRes - logVisibleHeightHighRes); if (pendingAutoScrollToBottom) { logScrollCurrentPosition = logScrollMaximumPosition; pendingAutoScrollToBottom = false ; } logScrollCurrentPosition = MathMin (logScrollCurrentPosition, logScrollMaximumPosition); isLogScrollbarVisible = logScrollMaximumPosition > 0 ; int scrollOffsetHighRes = logScrollCurrentPosition; int firstEntryIndex = scrollOffsetHighRes / logLineHeightHighRes; int lastEntryIndex = (scrollOffsetHighRes + logVisibleHeightHighRes) / logLineHeightHighRes + 1 ; lastEntryIndex = MathMin (lastEntryIndex, ArraySize (logEntriesArray) - 1 ); firstEntryIndex = MathMax (firstEntryIndex, 0 ); for ( int i = firstEntryIndex; i <= lastEntryIndex; i++) { color entryTextColor = GetLogEntryTextColor(logEntriesArray[i].type); uint argbEntryTextColor = ColorToARGB (entryTextColor, 255 ); string timestampString = TimeToString (logEntriesArray[i].timestamp, TIME_SECONDS ); string fullEntryMessage = StringFormat ( "[%s] %s" , timestampString, logEntriesArray[i].message); int yPositionHighRes = logStartPositionYHighRes + i * logLineHeightHighRes - scrollOffsetHighRes; if (yPositionHighRes + logLineHeightHighRes < logStartPositionYHighRes || yPositionHighRes > logStartPositionYHighRes + logVisibleHeightHighRes) continue ; logPanelHighResolutionCanvas. TextOut ( 5 * supersamplingFactor, yPositionHighRes, fullEntryMessage, argbEntryTextColor, TA_LEFT ); } if (isLogScrollbarVisible) { int logScrollbarPositionXHighRes = highResolutionWidth - (logTrackWidth * supersamplingFactor); int logScrollbarPositionYHighRes = 0 ; int logScrollbarHeightHighRes = highResolutionHeight; uint argbTrackColor = ColorToARGB (logTrackColor, 255 ); logPanelHighResolutionCanvas.FillRectangle( logScrollbarPositionXHighRes, logScrollbarPositionYHighRes, logScrollbarPositionXHighRes + (logTrackWidth * supersamplingFactor) - 1 , logScrollbarPositionYHighRes + logScrollbarHeightHighRes - 1 , argbTrackColor); int logScrollAreaHeightHighRes = logScrollbarHeightHighRes - 2 * (logButtonSize * supersamplingFactor); int logVisibleHeightDisplay = currentLogPanelHeight - 25 - 5 ; int logTotalHeightDisplay = ArraySize (logEntriesArray) * (logFontSize + 4 ); int logScrollAreaHeightDisplay = currentLogPanelHeight - 2 * logButtonSize; logSliderHeight = CalculateLogSliderHeight(logVisibleHeightDisplay, logTotalHeightDisplay, logScrollAreaHeightDisplay, 20 ); int logSliderPositionYHighRes = logScrollbarPositionYHighRes + (logButtonSize * supersamplingFactor) + ( int )((( double )logScrollCurrentPosition / logScrollMaximumPosition) * (logScrollAreaHeightHighRes - (logSliderHeight * supersamplingFactor))); if (isLogScrollAreaHovered) { color upButtonBg = showLogScrollButtons ? (isLogScrollUpButtonHovered ? logButtonBackgroundHoverColor : logButtonBackgroundColor) : logTrackColor; logPanelHighResolutionCanvas.FillRectangle( logScrollbarPositionXHighRes, logScrollbarPositionYHighRes, logScrollbarPositionXHighRes + (logTrackWidth * supersamplingFactor) - 1 , logScrollbarPositionYHighRes + (logButtonSize * supersamplingFactor) - 1 , ColorToARGB (upButtonBg, 255 )); color upArrowColor = (logScrollCurrentPosition == 0 ) ? logArrowDisabledColor : (isLogScrollUpButtonHovered ? logArrowHoverColor : logArrowColor); int arrowPositionX = logScrollbarPositionXHighRes + (logTrackWidth * supersamplingFactor) / 2 ; double baseWidth = logButtonSize * (logTriangleBaseWidthPercent / 100.0 ) * supersamplingFactor; int triangleHeight = ( int )(baseWidth * (logTriangleHeightPercent / 100.0 )); int arrowPositionY = logScrollbarPositionYHighRes + ((logButtonSize * supersamplingFactor) - triangleHeight) / 2 ; DrawRoundedTriangleArrow(logPanelHighResolutionCanvas, arrowPositionX, arrowPositionY, ( int )baseWidth, triangleHeight, true , ColorToARGB (upArrowColor, 255 )); int downPositionYHighRes = logScrollbarPositionYHighRes + logScrollbarHeightHighRes - (logButtonSize * supersamplingFactor); color downButtonBg = showLogScrollButtons ? (isLogScrollDownButtonHovered ? logButtonBackgroundHoverColor : logButtonBackgroundColor) : logTrackColor; logPanelHighResolutionCanvas.FillRectangle( logScrollbarPositionXHighRes, downPositionYHighRes, logScrollbarPositionXHighRes + (logTrackWidth * supersamplingFactor) - 1 , downPositionYHighRes + (logButtonSize * supersamplingFactor) - 1 , ColorToARGB (downButtonBg, 255 )); color downArrowColor = (logScrollCurrentPosition >= logScrollMaximumPosition) ? logArrowDisabledColor : (isLogScrollDownButtonHovered ? logArrowHoverColor : logArrowColor); int downArrowPositionX = logScrollbarPositionXHighRes + (logTrackWidth * supersamplingFactor) / 2 ; int downArrowPositionY = downPositionYHighRes + ((logButtonSize * supersamplingFactor) - triangleHeight) / 2 ; DrawRoundedTriangleArrow(logPanelHighResolutionCanvas, downArrowPositionX, downArrowPositionY, ( int )baseWidth, triangleHeight, false , ColorToARGB (downArrowColor, 255 )); int sliderPositionXHighRes = logScrollbarPositionXHighRes + (logScrollbarMargin * supersamplingFactor); int sliderWidthHighRes = (logTrackWidth * supersamplingFactor) - 2 * (logScrollbarMargin * supersamplingFactor); int capRadius = sliderWidthHighRes / 2 ; color sliderBgColor = (isLogScrollSliderHovered || isMovingLogSlider) ? logSliderBackgroundHoverColor : logSliderBackgroundColor; uint argbSliderColor = ColorToARGB (sliderBgColor, 255 ); logPanelHighResolutionCanvas.Arc(sliderPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + capRadius, capRadius, capRadius, ConvertDegreesToRadians( 180 ), ConvertDegreesToRadians( 90 ), argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.FillCircle(sliderPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + capRadius, capRadius, argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.Arc(sliderPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + (logSliderHeight * supersamplingFactor) - capRadius, capRadius, capRadius, ConvertDegreesToRadians( 90 ), ConvertDegreesToRadians( 90 ), argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.FillCircle(sliderPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + (logSliderHeight * supersamplingFactor) - capRadius, capRadius, argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.FillRectangle( sliderPositionXHighRes, logSliderPositionYHighRes + capRadius, sliderPositionXHighRes + sliderWidthHighRes, logSliderPositionYHighRes + (logSliderHeight * supersamplingFactor) - capRadius, argbSliderColor); } else { int thinWidthHighRes = logScrollbarThinWidth * supersamplingFactor; int thinPositionXHighRes = logScrollbarPositionXHighRes + ((logTrackWidth * supersamplingFactor) - thinWidthHighRes) / 2 ; int capRadius = thinWidthHighRes / 2 ; uint argbSliderColor = ColorToARGB (logSliderBackgroundColor, 255 ); logPanelHighResolutionCanvas.Arc(thinPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + capRadius, capRadius, capRadius, ConvertDegreesToRadians( 180 ), ConvertDegreesToRadians( 90 ), argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.FillCircle(thinPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + capRadius, capRadius, argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.Arc(thinPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + (logSliderHeight * supersamplingFactor) - capRadius, capRadius, capRadius, ConvertDegreesToRadians( 90 ), ConvertDegreesToRadians( 90 ), argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.FillCircle(thinPositionXHighRes + capRadius, logSliderPositionYHighRes + (logSliderHeight * supersamplingFactor) - capRadius, capRadius, argbSliderColor); logPanelHighResolutionCanvas.FillRectangle( thinPositionXHighRes, logSliderPositionYHighRes + capRadius, thinPositionXHighRes + thinWidthHighRes, logSliderPositionYHighRes + (logSliderHeight * supersamplingFactor) - capRadius, argbSliderColor); } } DownsampleCanvasImage(logPanelCanvas, logPanelHighResolutionCanvas); logPanelCanvas.Update(); }

Сначала определим вспомогательную функцию "GetLogEntryTextColor" для получения соответствующего цвета для записи лога в зависимости от ее типа из "ENUM_LOG_TYPE". Используем оператор switch для сопоставления каждого типа с соответствующим входным цветом, например, "logFrequencyTextColor" для логов частоты или "logSuccessTextColor" для успешного выполнения, по умолчанию используя "logInfoTextColor" для остальных, обеспечивая визуальное различение записей по цветам.

Функция "RenderLogPanelVisualization" отвечает за отрисовку панели лога. Функция очищает высокодетализированный объект Canvas, отрисовывает фон и элементы, обновляет состояние полосы прокрутки, понижает дискретизацию изображения и сбрасывает результат. Мы установим жирный шрифт для заголовка "ЛОГ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА" по центру с помощью "TextOut", а затем переключаемся на моноширинный шрифт для логов. Рассчитаем высоту строки как высоту текста плюс отступы, видимую область под заголовком, общее содержимое как количество элементов, умноженное на высоту, и максимальную высоту прокрутки как избыточную высоту. Если установлен флаг "pendingAutoScrollToBottom" (при включении автоматической прокрутки для новых записей), перейдём к концу списка и сбросим флаг. Ограничим текущую позицию допустимым диапазоном.

Для видимой полосы прокрутки (если содержимое выходит за границы) рисуем заливку дорожки, а при наведении курсора добавляем кнопки вверх/вниз в виде прямоугольников с фоном (варианты при наведении), стрелки с помощью функции "DrawRoundedTriangleArrow" с заданными цветами (отключается, если достигнуты пределы, корректируется при наведении) и закругленный ползунок с дугами с помощью функций Arc и FillCircle плюс заливка посередине, используя цвета для обычного состояния/состояния при наведении/перетаскивании. Если курсор не наведен, рисуем более тонкий ползунок аналогичным образом. Наконец, понизим дискретизацию изображения высокого разрешения до основного объекта Canvas лога с помощью функции "DownsampleCanvasImage" для сглаживания итогового изображения и вызовем функцию "Update" для отображения, обеспечивая плавное интерактивное отображение лога. После определения всех функций рендеринга и анализа, теперь соберем все воедино в обработчике событий инициализации.

int OnInit () { currentCanvasPositionX = initialCanvasPositionX; currentCanvasPositionY = initialCanvasPositionY; currentCanvasWidth = initialCanvasWidth; currentCanvasHeight = initialCanvasHeight; currentLogPanelHeight = logPanelHeight; if (!mainDistributionCanvas.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasObjectName, currentCanvasPositionX, currentCanvasPositionY, currentCanvasWidth, currentCanvasHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "ERROR: Failed to create distribution canvas" ); return INIT_FAILED ; } int logPanelPositionY = currentCanvasPositionY + currentCanvasHeight + panelGap; if (!logPanelCanvas.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , logCanvasObjectName, currentCanvasPositionX, logPanelPositionY, currentCanvasWidth, currentLogPanelHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "ERROR: Failed to create log panel canvas" ); return INIT_FAILED ; } if (!logPanelHighResolutionCanvas.Create(logCanvasHighResolutionName, currentCanvasWidth * supersamplingFactor, currentLogPanelHeight * supersamplingFactor, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "ERROR: Failed to create log panel high-res canvas" ); return INIT_FAILED ; } ArrayResize (logEntriesArray, 0 ); AddLogEntry( "=== FREQUENCY ANALYSIS SYSTEM INITIALIZED ===" , LOG_SUCCESS); AddLogEntry( StringFormat ( "Window Size: %d bars | Bins: %d" , analysisWindowSize, frequencyBins), LOG_INFO); PerformFrequencyAnalysis(); CalculateBasicStatistics(); CalculateChiSquareTest(); CalculateShannonEntropy(); CalculateAutoCorrelation(); CalculateAdvancedStatistics(); AddLogEntry( "Initial frequency analysis completed" , LOG_SUCCESS); RenderDistributionVisualization(); RenderLogPanelVisualization(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); ChartRedraw (); return INIT_SUCCEEDED ; }

В обработчике OnInit присваиваем значения входных данных глобальным переменным, таким как "currentCanvasPositionX" из "initialCanvasPositionX", для размещения и размера объекта Canvas, включая "currentLogPanelHeight" из "logPanelHeight", точно так же, как и в предыдущей версии. Создадим основной Canvas для гистограммы распределения с помощью CreateBitmapLabel, используя нормализованное ARGB, проверяем наличие ошибки для вывода на экран и вернем значение INIT_FAILED. Аналогично, вычислим панель лога Y как Y объекта Canvas плюс высота плюс "panelGap", создадим объект Canvas лога и версию с высоким разрешением, масштабированную с помощью "supersamplingFactor" для сглаживания, обработаем ошибки. Для инициализации логов изменим размер "logEntriesArray" на ноль, добавим запись об успешном завершении инициализации системы и еще одну информационную запись, форматирующую размер окна и интервалы с помощью функции StringFormat.

Мы выполним первоначальный частотный анализ с помощью функции "PerformFrequencyAnalysis", вычислим основные показатели с помощью "CalculateBasicStatistics", критерий хи-квадрат (если включен) с помощью "CalculateChiSquareTest", энтропию с помощью "CalculateShannonEntropy", корреляцию с помощью "CalculateAutoCorrelation" и расширенную статистику с помощью "CalculateAdvancedStatistics". Далее регистрируем завершение как успешное. Отобразим распределение с помощью "RenderDistributionVisualization", а панель логов — с помощью "RenderLogPanelVisualization". Наконец, включим события перемещения мыши и прокрутки колесика мыши с помощью ChartSetInteger, перерисуем график с помощью "ChartRedraw" и вернем INIT_SUCCEEDED для подтверждения готовности. После завершения инициализации определим обработчик тиков, который управляет обновлениями в реальном времени.

Обеспечение анализа в реальном времени в обработчике тиковых событий

Обработчик тиковых событий увеличивает счетчик и оценивает, следует ли запускать процесс анализа в зависимости от выбранного режима вычислений: в режиме обработки каждого бара он срабатывает при открытии нового бара, в режиме обработки каждого тика — через заданное количество тиков. При срабатывании он запускает полный набор аналитических инструментов, регистрирует в логе ключевые результаты режима, среднего значения, стандартного отклонения, коэффициента асимметрии, хи-квадрата, энтропии и автокорреляции. Затем перерисовывает оба объекта Canvas.

void OnTick () { static datetime lastBarOpenTime = 0 ; datetime currentBarOpenTime = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); tickUpdateCounter++; bool performAnalysis = false ; if (computeMode == PER_BAR) { if (currentBarOpenTime > lastBarOpenTime) { performAnalysis = true ; lastBarOpenTime = currentBarOpenTime; } } else if (computeMode == PER_TICK) { if (tickUpdateCounter >= logUpdateIntervalTicks) { performAnalysis = true ; tickUpdateCounter = 0 ; } } if (performAnalysis) { AddLogEntry( "--- ANALYSIS UPDATE ---" , LOG_INFO); PerformFrequencyAnalysis(); CalculateBasicStatistics(); CalculateChiSquareTest(); CalculateShannonEntropy(); CalculateAutoCorrelation(); CalculateAdvancedStatistics(); AddLogEntry( StringFormat ( "FREQ: Mode=%.5f (count=%d, %.2f%%)" , currentModeValue, modeFrequencyCount, ( double )modeFrequencyCount / ArraySize (priceDataArray) * 100 ), LOG_FREQUENCY); AddLogEntry( StringFormat ( "STAT: Mean=%.5f | StdDev=%.5f | Skew=%.3f" , currentMeanValue, currentStandardDeviation, currentSkewnessValue), LOG_STATISTICAL); if (enableChiSquareTest) AddLogEntry( StringFormat ( "CHI²: χ²=%.4f (df=%d)" , chiSquareTestStatistic, frequencyBins - 1 ), LOG_STATISTICAL); if (enableEntropyCalculation) AddLogEntry( StringFormat ( "ENTROPY: H=%.4f bits" , shannonEntropyValue), LOG_VECTOR_MATRIX); if (enableCorrelationAnalysis) AddLogEntry( StringFormat ( "CORR: ρ(lag-1)=%.4f" , correlationCoefficient), LOG_VECTOR_MATRIX); RenderDistributionVisualization(); RenderLogPanelVisualization(); ChartRedraw (); } }

В обработчике событий OnTick увеличи "tickUpdateCounter" для отслеживания. Далее установим флаг "performAnalysis" на основе "computeMode": если "PER_BAR", проверяем наличие нового бара, сравним временные метки, и обновляем, если значение true. Если "PER_TICK", анализируем, когда счетчик достигнет "logUpdateIntervalTicks", и сбрасываем его. Если установлен флаг, добавим запись в лог информации об обновлении, выполним полный набор аналитических операций: "PerformFrequencyAnalysis" для биннинга, "CalculateBasicStatistics" для расчета среднего значения/стандартного отклонения/коэффициента асимметрии, "CalculateChiSquareTest", если включено, "CalculateShannonEntropy", если включено, "CalculateAutoCorrelation", если активно и "CalculateAdvancedStatistics" для расчета процентилей/доверительных интервалов. Далее регистрируем ключевые результаты, такие как режим (с помощью StringFormat для частоты в процентах), среднее значение/стандартное отклонение/коэффициент асимметрии как статистические данные, условный критерий хи-квадрат с степенями свободы (DF), энтропия как вектор-матрица и корреляция с задержкой 1.

Наконец, перерисуем визуализации для панелей распределения и лога, перерисуем график с помощью ChartRedraw, обеспечим своевременное получение информации по каждому режиму без перегрузки. При деинициализации потребуется включить наши новые объекты Canvas для удаления, вызвав соответствующие функции следующим образом.

void OnDeinit ( const int reason) { mainDistributionCanvas.Destroy(); logPanelCanvas.Destroy(); logPanelHighResolutionCanvas.Destroy(); ChartRedraw (); }

После компиляции получаем следующий результат.





Поскольку гистограмма, панель статистики и прокручиваемая панель логов отображаются корректно, реализация завершена. Осталось провести тестирование системы. Это рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже показан итоговый результат визуализации в формате Graphics Interchange Format (GIF).







В ходе тестирования частотная гистограмма корректно обновлялась на каждом новом баре в режиме отображения по каждому бару и с заданным интервалом тиков в режиме отображения по каждому тику. Значения энтропии Шеннона и хи-квадрат существенно изменялись в зависимости от рыночных условий. Панель логов автоматически прокручивалась до последней записи без нарушения структуры, когда количество записей превышало видимую область.





Заключение

В заключение отметим, что мы разработали инструмент частотного анализа в MQL5, который группирует по интервалам цены закрытия в гистограммы, вычисляет энтропию Шеннона для количественной оценки предсказуемости рынка и применяет критерии хи-квадрат для обнаружения неслучайной кластеризации цен. Реализация охватывает построение интервалов равной ширины, вычисление относительной частоты, базовую и расширенную статистику, панель логов с суперсэмплингом с автоматической прокруткой и закругленной интерактивной полосой прокрутки, а также режимы обновления по барам или по тикам. После прочтения этой статьи вы сможете:

Читать частотную гистограмму для определения интервала с наибольшей плотностью в качестве области текущего значения, рассматривая возвраты цен в этот интервал от отклонения, что может служить сигналом для сделки на возврат к среднему

Отслеживать энтропию Шеннона в течение торговых сессий, чтобы обнаруживать перепады, сигнализирующие о формирующейся направленной структуре, различая диапазонные условия, подходящие для торговли на возврат к среднему, и условия пробоя, за которыми стоит следовать

Использовать статистику хи-квадрат в качестве фильтра перед открытием сделки, входя в сделки по частотным сетапам только тогда, когда значение достаточно велико, чтобы подтвердить, что кластеризация является статистически значимой, а не случайной

На этом мы завершаем статью.