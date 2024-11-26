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Нейросети в трейдинге: Параметроэффективный Transformer с сегментированным вниманием (Окончание)

Нейросети в трейдинге: Параметроэффективный Transformer с сегментированным вниманием (Окончание)

MetaTrader 5Торговые системы |
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Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk

Введение

В предыдущей статье мы познакомились с теоретическими аспектами фреймворка PSformer, который вносит в архитектуру ванильного Transformer две ключевые инновации: механизм совместного использования параметров (Parameter Shared — PS) и внимание к пространственно-временным сегментам (SegAtt).

Напомню, что авторы фреймворка PSformer предложили энкодер, основанный на архитектуре Transformer, с двухуровневой структурой внимания к сегментам. Каждый уровень включает блок с общими параметрами, состоящий из трёх полносвязных слоёв с остаточными связями. Такая архитектура позволяет уменьшить общее количество параметров, сохраняя эффективность обмена информацией внутри модели.

Для выделения сегментов используется метод патчинга, в котором временные ряды переменных делятся на патчи. Патчи с одинаковым положением по разным переменным объединяются в сегменты, которые представляют собой пространственное расширение патча одной переменной. Это разбиение позволяет эффективно организовать многомерный временной ряд в несколько сегментов.

Внутри каждого сегмента внимание направлено на выявление локальных пространственно-временных связей, в то время как интеграция информации между сегментами улучшает общее качество прогнозов.

Дополнительно, применение методов SAM-оптимизации в фреймворке PSformer помогает снизить вероятность переобучения, сохраняя его эффективность.

Результаты обширных экспериментов, проведённых авторами фреймворка на различных наборах данных для долгосрочного прогнозирования временных рядов, подтверждают высокую производительность PSformer. В 6 из 8 ключевых задач прогнозирования временных рядов данная архитектура демонстрирует конкурентные или лучшие результаты по сравнению с современными передовыми моделями.

Авторская визуализация фреймворка PSformer представлена ниже.

В предыдущей статье мы уже начали реализацию предложенных подходов средствами MQL5. И рассмотрели алгоритмы методов класса CNeuronPSBlock, в котором реализован функционал блока совместного использования параметров. Продолжаем начатую работу и переходим к построению функционала энкодера.


Создаем объект Энкодера PSformer

Прежде, чем приступить к реализации алгоритмов в коде, давайте немного их обсудим. Согласно представленного авторами фреймворка, исходные данные сначала проходят RevIn. Как вы знаете, модуль RevIn включает 2 блока. На входе модели он нормализует исходные данные, а на выходе возвращает ранее изъятые параметры распределения результатам работы модели. Это помогает привести результаты работы модели к распределению исходных данных. Что несомненно, очень важно при решении задач прогнозирования последующих значений временного ряда.

В рамках данной статьи мы, как и ранее, будем использовать лишь нормализацию исходных данных на входе модели, которую выполним отдельным слоем пакетной нормализации. И причина заключается в том, что нашей конечной целью является не прогнозирование последующих значений временного ряда, а обучение прибыльной политики Актера. Мы знаем, что модели лучше работают с нормализованными данными, поэтому осуществляем нормализацию исходных данных. По той же причине, на вход Актера логично передавать уже нормализованные данные из скрытого состояния энкодера. Следовательно, в случае обучения Энкодера окружающей среды совместно с Актером, блок линейного маппинга и обратный RevIn становятся излишними.

Конечно, нам потребуются блок маппинга и модуль обратного RevIn при поэтапном обучении моделей, когда сначала обучается Энкодер состояния окружающей среды прогнозированию последующих состояний анализируемого временного ряда, а только потом отдельно обучаются модели Актера и Критика. Но и в этом случае, на вход Актера лучше передавать скрытое состояние Энкодера, которое содержит более компактное и нормализованное представление исходных данных.

Поэтапное обучение моделей имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам такого подхода можно отнести универсальность модели Энкодера. Ведь он обучается на исходных данных без привязки к конкретной задаче. Это позволяет его использовать для поиска решений различных задач на представленных исходных данных.

С другой стороны, универсальное часто бывает не лучшим вариантом для конкретной задачи, поскольку может не учитывать некоторую специфику.

К тому же, 2 этапа обучения в сумме могут быть более затратными, чем одновременное обучение всех моделей.

С учетом вышеприведенных рассуждений мы остановились на одновременном обучении моделей с сокращением архитектуры Энкодера.

После нормализации исходных данных в фреймворке PSformer идет модуль патчинга и трансформации данных. Авторы фреймворка описали довольно сложную трансформацию. Давайте попробуем с ней разобраться.

На вход модели подается мультимодальный временной ряд. Пока опустим нормализацию и рассмотрим только трансформацию данных.

Вначале мультимодальный временной ряд разделяется на M унитарных последовательностей, а затем, каждая унитарная последовательность разбивается на N равных патчей длиной P. После этого, патчи с одинаковыми временными метками объединяются в сегменты. Таким образом мы получаем N патчей размерностью M×P

В нашем случае исходные данные представлены в виде последовательного описания исторических баров на глубину анализируемых данных. Иными словами, в нашем буфере исходных данных идет M элементов описания одного бара. За ними следует M элементов описания другого бара и так далее. Следовательно, для формирования сегмента нам достаточно взять P последовательных описаний баров. Очевидно, что для этого нам нет необходимости каким-либо образом трансформировать данные.

Далее авторы PSformer говорят о трансформации исходных данных в размерность (M×PN. Для этого нам достаточно лишь транспонировать тензор исходных данных.

Таким образом, блок патчинга и трансформирования исходных данных PSformer, в нашем случае, преображается в один слой транспонирования.

Ещё один вопрос, который необходимо обсудить, — это подход к созданию последовательных слоев Энкодера PSformer. Здесь есть 2 варианта. Мы можем использовать базовый подход и указать нужное количество слоев при создании описания архитектуры модели, или создать объект, который создает нужное количество внутренних слоев.

В первом случае, мы усложняем процесс описания архитектуры модели, но упрощаем процесс создания объекта Энкодера. Однако, в таком варианте мы можем гибко управлять архитектурой последовательных слоев Энкодера.

Во втором случае, мы наоборот упрощаем процесс описания архитектуры модели, но усложняем алгоритм нашего Энкодера. И в такой реализации все внутренние слои Энкодера будут иметь одинаковую архитектуру.

Очевидно, что первый вариант предпочтительнее для построения моделей с малым количеством слоев Энкодера. А второй — будет актуален для более глубоких моделей.

Для принятия решения по данному вопросу, мы обратимся к авторскому исследованию влияния количества слоев Энкодера на качество прогнозирования последующих значений временного ряда. Авторы фреймворка PSformer провели указанный эксперимент на данных стандартных наборов временных последовательностей ETTh1 и ETTm1. Это данные электрических трансформаторов. Каждая точка данных состоит из 8 характеристик, включая дату, температуру масла и 6 различных типов характеристик внешней силовой нагрузки. ETTh1 содержит данные с часовым интервалом, а ETTm1 — с минутным. Результаты авторского исследования представлены в таблице ниже. 

Авторское исследование влияния количества слоев Энкодера на результат

Как можно заметить из представленной информации, для набора данных с часовым интервалом, которые обладают меньшей хаотичностью, лучшие результаты достигнуты с одним слоем Энкодера. А для более зашумленных данных, которые были собраны с минутным интервалом, оптимальными оказались 3 слоя Энкодера. Следовательно, мы не ожидаем построения моделей с большим количеством слоев Энкодера. Поэтому выбираем первый вариант реализации, с более простой структурой нового объекта и указанием параметров каждого отдельного слоя Энкодера в описании архитектуры модели.

Полная структура нового объекта CNeuronPSformer представлена ниже.

class CNeuronPSformer   :  public CNeuronBaseSAMOCL
  {
protected:
   CNeuronTransposeOCL           acTranspose[2];
   CNeuronPSBlock                acPSBlocks[3];
   CNeuronRelativeSelfAttention  acAttention[2];
   CNeuronBaseOCL                cResidual;
   //---
   virtual bool      feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL);
   virtual bool      updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL);
   virtual bool      calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL);

public:
                     CNeuronPSformer(void)   {};
                    ~CNeuronPSformer(void)   {};
   //---
   virtual bool      Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, 
                          uint window, uint units_count, uint segments, float rho, 
                          ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch);
   //---
   virtual int       Type(void)   const         {  return defNeuronPSformer;   }
   //--- methods for working with files
   virtual bool      Save(int const file_handle);
   virtual bool      Load(int const file_handle);
   //---
   virtual CLayerDescription* GetLayerInfo(void);
   virtual void      SetOpenCL(COpenCLMy *obj);
  };

Как уже было сказано ранее, в фреймворке PSformer используются подходы SAM-оптимизации. Поэтому наш новый класс наследует базовый функционал от соответствующего полносвязного слоя.

Кроме того, в структуру CNeuronPSformer мы добавили 2 слоя транспонирования данных, которые будут выполнять функционал прямого и обратного трансформирования данных.

Так же в структуре нового класса можно заметить 3 блока совместного использования параметров и 2 модуля относительного внимания, в которые мы ранее добавили функционал SAM-оптимизации. И в этом, наверное, наше самое большое отступление от авторского алгоритма PSformer.

Дело в том, что авторы фреймворка PSformer использовали блок совместного использования параметров для формирования сущностей Query, Key и Value. При этом, в PS-блоке используются матрицы параметров размером N×N. Из чего можно сделать вывод, что в качестве всех сущностей используется один и тот же тензор.

В своей реализации мы немного усложнили архитектуру Энкодера. И PS-блок выполняет лишь роль предварительной подготовки данных, а анализ зависимостей осуществляется в более сложном блоке относительного внимания.

Все внутренние объекты объявлены статично, что позволяет нам оставить пустыми конструктор и деструктор класса. Инициализация всех объявленных и унаследованных объектов осуществляется в методе Init. В параметрах метода мы получаем основные константы, которые позволяют однозначно определить архитектуру создаваемого слоя. Среди них:

  • window—размер вектора описания одного элемента последовательности;
  • units_count—глубина анализируемой истории (количество элементов в последовательности);
  • segments—количество создаваемых сегментов;
  • rho—коэффициент области размытия.

bool CNeuronPSformer::Init(uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl,
                           uint window, uint units_count, uint segments, float rho, 
                           ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch)
  {
   if(units_count % segments > 0)
      return false;

В теле метода инициализации мы организуем контрольный блок, в котором проверим кратность анализируемой последовательности числу создаваемых сегментов. А затем вызовем одноименный метод родительского класса, в котором уже реализованы остальные точки контроля полученных констант и инициализация унаследованных объектов.

   if(!CNeuronBaseSAMOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, window * units_count, rho, optimization_type, batch))
      return false;

Далее мы определим размер одного сегмента.

   uint count = Neurons() / segments;

И переходим к блоку инициализации вновь объявленных внутренних объектов. Здесь первым мы инициализируем слой транспонирования исходных данных. В качества количества строк транспонируемой матрицы мы указываем количество сегментов, а размер строки приравниваем к общему числу элементов в одном сегменте. 

   if(!acTranspose[0].Init(0, 0, OpenCL, segments, count, optimization, iBatch))
      return false;
   acTranspose[0].SetActivationFunction(None);

При этом мы явным образом указываем отсутствие функции активации.

Стоит отметить, что указание функции активации для слоя транспонирования данных не является обязательным атрибутом. Ведь в алгоритме прямого прохода слоя транспонирования предусмотрена синхронизация функции активации с объектом исходных данных.

Следующим шагом мы инициализируем первый блок совместного использования параметров. Для него мы используем метод явной инициализации объекта.

   if(!acPSBlocks[0].Init(0, 1, OpenCL, segments, segments, units_count / segments, 1, fRho, optimization, iBatch))
      return false;

И затем организуем цикл, в теле которого инициализируем модули внимания и оставшиеся блоки совместного использования параметров.

   for(int i = 0; i < 2; i++)
     {
      if(!acAttention[i].Init(0, i + 2, OpenCL, segments, segments, units_count / segments, 2, optimization, iBatch))
         return false;
      if(!acPSBlocks[i + 1].InitPS((CNeuronPSBlock*)acPSBlocks[0].AsObject()))
         return false;
     }

Обратите внимание, что оставшиеся блоки совместного использования параметров мы инициализируем по образу первого PS-блока с копированием указателя на общие буферы параметров и их моментов.

Далее инициализируем слой записи данных остаточных связей. Здесь используем базовый полносвязный слой, так как мы будем использовать лишь его буферы данных для записи промежуточных результатов вычислений.

   if(!cResidual.Init(0, 4, OpenCL, acAttention[1].Neurons(), optimization, iBatch))
      return false;
   if(!cResidual.SetGradient(acAttention[1].getGradient(), true))
      return false;
   cResidual.SetActivationFunction((ENUM_ACTIVATION)acAttention[1].Activation());

А для сокращения операций копирования данных, мы осуществим подмену буфера градиентов ошибки данного слоя на аналогичный последнего модуля внимания. И обязательно синхронизируем функции активации двух слоев.

Последним мы инициализируем слой обратного транспонирования данных.

   if(!acTranspose[1].Init(0, 5, OpenCL, count, segments, optimization, iBatch))
      return false;
   acTranspose[1].SetActivationFunction((ENUM_ACTIVATION)acPSBlocks[2].Activation());

И осуществим подмену буферов нашего объекта на аналогичные последнего внутреннего слоя транспонирования данных.

   if(!SetOutput(acTranspose[1].getOutput(), true) ||
      !SetGradient(acTranspose[1].getGradient(), true))
      return false;
//---
   return true;
  }

После чего, завершаем работу метода инициализации нового объекта, но предварительно вернем логический результат выполнения операций вызывающей программе.

Следующим этапом нашей работы является построение алгоритмов прямого прохода, которые мы реализуем в методе feedForward. Построение указанного метода не отличается особой сложностью, ведь основной функционал скрыт в реализованных ранее внутренних объектах нашего класса.

В параметрах метода мы получаем указатель на объект исходных данных, который сразу передаем в одноименный метод внутреннего слоя транспонирования для первичного трансформирования. 

bool CNeuronPSformer::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
//--- Dimension Transformation
   if(!acTranspose[0].FeedForward(NeuronOCL))
      return false;

После чего, организуем цикл последовательного перебора двух блоков внимания к сегментам.

//--- Segment Attention
   CObject* prev = acTranspose[0].AsObject();
   for(int i = 0; i < 2; i++)
     {
      if(!acPSBlocks[i].FeedForward(prev))
         return false;
      if(!acAttention[i].FeedForward(acPSBlocks[i].AsObject()))
         return false;
      prev = acAttention[i].AsObject();
     }

В теле цикла мы последовательно вызываем одноименные методы блока совместного использования параметров и модуля относительного внимания.

А после успешного выполнения всех итераций цикла, мы добавляем остаточные связи исходных данных с сохранением результатов в буфере нашего внутреннего слоя cResidual.

//--- Residual Add
   if(!SumAndNormilize(acTranspose[0].getOutput(), acAttention[1].getOutput(), cResidual.getOutput(),
                                                      acAttention[1].GetWindow(), false, 0, 0, 0, 1))
      return false;

Но обратите внимание, что для остаточных связей мы берем исходные данные после трансформирования  то есть, после нашего слоя транспонирования исходных данных. Только в таком случае мы сохраняем структуру данных для осуществления остаточных связей.

Полученные результаты мы проводим через последний блок совместного использования параметров.

//--- PS Block
   if(!acPSBlocks[2].FeedForward(cResidual.AsObject()))
      return false;

И осуществляем обратную трансформацию данных.

//--- Inverse Transformation
   if(!acTranspose[1].FeedForward(acPSBlocks[2].AsObject()))
      return false;
//---
   return true;
  }

Благодаря подмене указателей буферов данных интерфейсов нашего объекта на аналогичные буфера последнего слоя транспонирования, результат обратного транспонирования данных записывается непосредственно в буфера интерфейсов, и нам нет необходимости в дополнительном копировании данных. Поэтому после транспонирования результатов работы внутренних объектов мы просто завершаем работу метода прямого прохода, передав логический результат выполнения операций вызывающей программе.

После завершения работы с методом прямого прохода, мы переходим к организации процессов обратного прохода, который осуществляется в методах calcInputGradients и updateInputWeights. В первом осуществляется распределение градиентов ошибки, а во втором — обновление параметров модели.

В параметрах метода calcInputGradients мы получаем указатель на объект исходных данных, в который нам предстоит передать градиент ошибки, в соответствии с влиянием исходных данных на конечный результат.

bool CNeuronPSformer::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   if(!NeuronOCL)
      return false;

И в теле метода мы сразу проверяем актуальность полученного указателя, ведь в противном случае, все дальнейшие операции не имеют смысла. А после успешного прохождения данного контроля, мы поочередно осуществляем передачу градиента ошибки между внутренними слоями нашего объекта в последовательности, обратной прямому проходу.

   if(!acPSBlocks[2].calcHiddenGradients(acTranspose[1].AsObject()))
      return false;
//---
   if(!cResidual.calcHiddenGradients(acPSBlocks[2].AsObject()))
      return false;
//---
   if(!acPSBlocks[1].calcHiddenGradients(acAttention[1].AsObject()))
      return false;
   if(!acAttention[0].calcHiddenGradients(acPSBlocks[1].AsObject()))
      return false;
   if(!acPSBlocks[0].calcHiddenGradients(acAttention[0].AsObject()))
      return false;
//---
   if(!acTranspose[0].calcHiddenGradients(acPSBlocks[0].AsObject()))
      return false;

Дойдя до слоя трансформирования исходных данных, нам предстоит добавить градиент ошибки по магистрали остаточных связей. И здесь возможны 2 варианта развития событий, в зависимости от функции активации объекта исходных данных. При отсутствии функции мы просто суммируем значения из 2 буферов данных.

   if(acTranspose[0].Activation() == None)
     {
      if(!SumAndNormilize(acTranspose[0].getGradient(), cResidual.getGradient(), acTranspose[0].getGradient(),
                                                               acAttention[1].GetWindow(), false, 0, 0, 0, 1))
         return false;
     }

В противном случае, нам необходимо сначала скорректировать градиент ошибки на производную соответствующей функции активации и лишь затем можно суммировать данные.

   else
     {
      if(!DeActivation(acTranspose[0].getOutput(), cResidual.getGradient(), acTranspose[0].getPrevOutput(),
                                                                                     acTranspose[0].Activation()) ||
         !SumAndNormilize(acTranspose[0].getGradient(), acTranspose[0].getPrevOutput(), acTranspose[0].getGradient(), 
                                                                      acAttention[1].GetWindow(), false, 0, 0, 0, 1))
         return false;
     }

В завершении метода, нам остается передать градиент ошибки на уровень исходных данных путем обратной трансформации и завершить работу метода, вернув логический результат выполнения операций вызывающей программе.

   if(!NeuronOCL.calcHiddenGradients(acTranspose[0].AsObject()))
      return false;
//---
   return true;
  }

Для завершения операций обратного прохода, нам остается обновить параметры модели в сторону снижения ошибки прогнозирования. Здесь нам необходимо вспомнить, что для изменения параметров модели мы используем подходы SAM-оптимизации. Как уже обсуждалось ранее, в процессе выполнения алгоритма SAM-оптимизации мы осуществляем повторный прямой проход со скорректированными параметрами модели. Это ведет к изменению значений в буфере результатов, что не критично для работы текущего слоя, но может исказить процесс корректировки параметров последующего слоя. Поэтому мы осуществляем обновление параметров внутренних слоев в очередности, обратной прямому проходу. Это позволяет нам скорректировать параметры внутренних слоев до изменения значений в буфере результатов предшествующего слоя.

bool CNeuronPSformer::updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL)
  {
   if(!acPSBlocks[2].UpdateInputWeights(cResidual.AsObject()))
      return false;
//---
   CObject* prev = acAttention[0].AsObject();
   for(int i = 1; i >= 0; i--)
     {
      if(!acAttention[i].UpdateInputWeights(acPSBlocks[i].AsObject()))
         return false;
      if(!acPSBlocks[i].UpdateInputWeights(prev))
         return false;
      prev = acTranspose[0].AsObject();
     }
//---
   return true;
  }

Несколько слов стоит сказать о методах работы с файлами. Вполне очевидно, что при использовании трех блоков совместного использования параметров, нам абсолютно нет необходимости 3 раза сохранять одни и те же данные. Достаточно их сохранить только один раз. Тогда метод сохранения объекта Save примет следующий вид.

В параметрах метода мы получаем хендл файла для сохранения данных и сразу передаем его в одноименный метод родительского класса.

bool CNeuronPSformer::Save(const int file_handle)
  {
   if(!CNeuronBaseSAMOCL::Save(file_handle))
      return false;

Далее мы один раз сохраним блок совместного использования параметров.

   if(!acPSBlocks[0].Save(file_handle))
      return false;

После чего организуем цикл сохранения модулей внимания и слоев транспонирования данных.

   for(int i = 0; i < 2; i++)
      if(!acTranspose[i].Save(file_handle) ||
         !acAttention[i].Save(file_handle))
         return false;
//---
   return true;
  }

После успешного выполнения всех итераций цикла, нам остается вернуть логический результат выполнения операций вызывающей программе и завершить работу метода.

Обратите внимание, что при сохранении данных мы не только сократили количество блоков совместного использования параметров, но и опустили слой остаточных связей. Он не имеет обучаемых параметров. Следовательно, в таком варианте сохранения объекта мы не теряем информацию.

Тем не менее, при восстановлении ранее сохраненного объекта, нам предстоит восстановить структуру и функциональность всех объектов. В том числе и пропущенных при сохранении. Поэтому предлагаю более детально посмотреть на метод восстановления функциональности объекта Load.

В параметрах метода мы получаем хендл файла с ранее сохраненными данными. И мы сразу передаем полученный хендл в одноимённый метод родительского класса, в котором уже реализован алгоритм восстановления функциональности унаследованных объектов.

bool CNeuronPSformer::Load(const int file_handle)
  {
   if(!CNeuronBaseSAMOCL::Load(file_handle))
      return false;

Далее мы восстанавливаем сохраненные объекты в строгом соответствии последовательности их сохранения.

   if(!LoadInsideLayer(file_handle, acPSBlocks[0].AsObject()))
      return false;
   for(int i = 0; i < 2; i++)
      if(!LoadInsideLayer(file_handle, acTranspose[i].AsObject()) ||
         !LoadInsideLayer(file_handle, acAttention[i].AsObject()))
         return false;

После загрузки ранее сохраненных объектов, нам предстоит восстановить функциональность пропущенных при сохранении. Первыми мы восстановим блоки совместного использования параметров. Один мы загрузили из файла, а остальные инициализируем по его подобию с копированием указателей на буферы совместных параметров и их моментов.

   for(int i = 1; i < 3; i++)
      if(!acPSBlocks[i].InitPS((CNeuronPSBlock*)acPSBlocks[0].AsObject()))
         return false;

Затем мы инициализируем слой сохранения результатов остаточных связей. Его размер равен тензору результатов последнего модуля относительного внимания.

   if(!cResidual.Init(0, 4, OpenCL, acAttention[1].Neurons(), optimization, iBatch))
      return false;
   if(!cResidual.SetGradient(acAttention[1].getGradient(), true))
      return false;
   cResidual.SetActivationFunction((ENUM_ACTIVATION)acAttention[1].Activation());

И не забудем осуществить подмену указателя на буфер градиентов ошибки, что позволит нам исключить излишние операции копирования данных. И тут же синхронизируем функции активации.

После этого нам остается осуществить подмену указателей буферов интерфейсов нашего объекта на аналогичные буферы последнего слоя транспонирования данных.

   if(!SetOutput(acTranspose[1].getOutput(), true) ||
      !SetGradient(acTranspose[1].getGradient(), true))
      return false;
//---
   return true;
  }

И завершаем работу метода, вернув логический результат выполнения операций вызывающей программе.

На этом мы завершаем работу с объектом энкодера CNeuronPSformer. Полный код данного класса и всех его методов вы можете найти во вложении.


Архитектура моделей

После построения объектов реализации подходов, предложенных авторами фреймворка PSformer, мы переходим к описанию архитектуры обучаемых моделей. И прежде всего нас интересует Энкодер состояния окружающей среды, в который мы и имплементируем предложенные подходы.

Архитектура Энкодера состояния окружающей среды задается в методе CreateEncoderDescriptions. В параметрах метода мы получаем указатель на объект динамического массива для записи описания архитектуры модели.

bool CreateEncoderDescriptions(CArrayObj *&encoder)
  {
//---
   CLayerDescription *descr;
//---
   if(!encoder)
     {
      encoder = new CArrayObj();
      if(!encoder)
         return false;
     }

В теле метода мы проверяем актуальность полученного указателя и, при необходимости, создаем новый экземпляр динамического массива.

Как и ранее, в качестве слоя исходных данных мы используем базовый полносвязный слой. Его размер должен быть достаточным для получения полного тензора исторических данных на заданную глубину анализа.

//--- Encoder
   encoder.Clear();
//--- Input layer
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBaseOCL;
   int prev_count = descr.count = (HistoryBars * BarDescr);
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }

За ним следует слой пакетной нормализации, в котором осуществляется первичная обработка "сырых" исходных данных.

//--- layer 1
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBatchNormOCL;
   descr.count = prev_count;
   descr.batch = 1e4;
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }

Нормализованные исходные данные передаются в энкодер PSformer. В рамках данной статьи мы используем 3 последовательных слоя энкодера PSformer с идентичной архитектурой. Для создания описания требуемого количества слоев энкодера, мы создаем цикл, число итераций которого равно глубине создаваемого энкодера. В теле цикла на каждой итерации мы создаем описание одного объекта CNeuronPSformer.

//--- layer 2 - 4
   for(int i = 0; i < 3; i++)
     {
      if(!(descr = new CLayerDescription()))
         return false;
      descr.type = defNeuronPSformer;
      descr.window = BarDescr;
      descr.count = HistoryBars;
      descr.window_out = Segments;
      descr.probability = Rho;
      descr.batch = 1e4;
      descr.activation = None;
      descr.optimization = ADAM;
      if(!encoder.Add(descr))
        {
         delete descr;
         return false;
        }
     }

После энкодера PSformer мы используем блок маппинга, который включает по одному сверточному и полносвязному слою. Все используемые нейронные слои адаптированы к использованию SAM-оптимизации.

//--- layer 5
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronConvSAMOCL;
   descr.count = HistoryBars;
   descr.window = BarDescr;
   descr.step = BarDescr;
   descr.window_out = int(LatentCount / descr.count);
   descr.probability = Rho;
   descr.activation = GELU;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }
//--- layer 6
   if(!(descr = new CLayerDescription()))
      return false;
   descr.type = defNeuronBaseSAMOCL;
   descr.count = LatentCount;
   descr.probability = Rho;
   descr.activation = None;
   descr.optimization = ADAM;
   if(!encoder.Add(descr))
     {
      delete descr;
      return false;
     }
//---
   return true;
  }

После успешного составления описания архитектуры Энкодера состояния окружающей среды, мы завершаем работу метода, предварительно вернув логический результат выполнения операций вызывающей программе.

С полным кодом метода описания архитектуры Энкодера описания окружающей среды вы можете ознакомиться во вложении. Там же представлены архитектуры моделей Актера и Критика, которые перенесены из предыдущих статей без изменений.

Кроме того, мы перенесли без изменений программы взаимодействия с окружающей средой и обучения моделей. Их полный код вы можете самостоятельно изучить во вложении. А мы переходим к заключительному этапу нашей работы — проверке эффективности реализованных подходов на реальных исторических данных.


Тестирование

Мы провели большую работу по реализации подходов, предложенных авторами фреймворка PSformer, средствами MQL5. И теперь подошли к самому волнительному этапу нашей работы — оценке эффективности реализованных подходов на реальных исторических данных.

Здесь следует акцентировать внимание на "оценке эффективности реализованных", а не "предложенных" подходов. Ведь в своей реализации мы сделали некоторые отступления от авторского фреймворка.

Обучать модели будем на исторических данных за весь 2023 год финансового инструмента EURUSD, таймфрейм H1. Как и ранее, параметры всех анализируемых индикаторов используются по умолчанию.

Как уже было сказано выше, все модели Энкодера состояния окружающей среды, Актера и Критика обучаются одновременно. Для первичного обучения мы использовали обучающую выборку, собранную при работе с предыдущими моделями. И по мере обучения модели, периодически актуализировали её.

После нескольких итераций обучения моделей и актуализирования обучающей выборки, нам удалось получить политику, способную генерировать прибыль на обучающей и тестовой выборках.

Тестирование обученной политики актера осуществлялось на исторических данных Января 2024 года с сохранением прочих параметров. Результаты тестирования представлены ниже.

За период тестирования модель совершила 21 сделку, что в среднем составляет около 1 сделки в торговые сутки. Из них 14 было закрыто с прибылью, что составило более 66%. При этом средняя прибыльная сделка на 38% превышает среднюю убыточную.

Привлекает внимание график баланса, где наблюдается явная тенденция роста в первые 2 декады.

В целом, полученные результаты позволяют говорить об имеющемся потенциале. При соответствующих доработках и дополнительном обучении модели на большей обучающей выборке, модель может быть использована для реальной торговли.


Заключение

Мы познакомились с фреймворком PSformer, который отличается высокой точностью прогнозирования временных рядов и эффективным использованием вычислительных ресурсов. Ключевые архитектурные элементы PSformer — это блок совместного использования параметров (PS) и механизм внимания к пространственно-временным сегментам (SegAtt). Эти компоненты обеспечивают эффективное моделирование как локальных, так и глобальных зависимостей временных рядов, одновременно снижая количество параметров без ущерба для качества прогнозов.

Нами было реализовано свое видение предложенных подходов средствами MQL5. После чего, мы обучили модели с использованием реализованных подходов. Результаты тестирования на исторических данных, не за пределами обучающей выборки, свидетельствуют об имеющемся потенциале обученных моделей.


Ссылки


  • PSformer: Parameter-efficient Transformer with Segment Attention for Time Series Forecasting
  • Другие статьи серии

    • Программы, используемые в статье

    # Имя Тип Описание
    1 Research.mq5 Советник Советник сбора примеров
    2 ResearchRealORL.mq5
    		 Советник
    		 Советник сбора примеров методом Real-ORL
    3 Study.mq5  Советник Советник обучения Моделей
    4 StudyEncoder.mq5 Советник
    		 Советник обучения Энкодера
    5 Test.mq5 Советник Советник для тестирования модели
    6 Trajectory.mqh Библиотека класса Структура описания состояния системы
    7 NeuroNet.mqh Библиотека класса Библиотека классов для создания нейронной сети
    8 NeuroNet.cl Библиотека Библиотека кода программы OpenCL
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    Dmitriy Gizlyk
    Dmitriy Gizlyk
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    Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (4)
    FSAmasterAccount
    FSAmasterAccount | 16 авг. 2025 в 17:11
    Я получаю ошибки из файла math.math/mqh. Если есть какие-либо решения этой проблемы, буду очень признателен.
    Dmitriy Gizlyk
    Dmitriy Gizlyk | 18 авг. 2025 в 07:29
    FSAmasterAccount #:
    Я получаю ошибки из файла math.math/mqh. Если есть какие-либо решения этой проблемы, буду очень признателен.
    В местах возникновения ошибки ошибки замени MathPow на ::MathPow,  это позволит обращаться к функциям компилятора, а не объявленным в классе. 
    Khaled Ali E Msmly
    Khaled Ali E Msmly | 17 сент. 2025 в 11:48

    Когда я компилирую файл Research.mq5, я получаю эту ошибку

    и когда я компилирую файл ResearchRealORL.mq5, я получаю эту ошибку


    и когда я компилирую файл Study.mq5, я получаю эту ошибку

    Повторилась почти та же ошибка, что я сделал не так?


    и когда я компилирую файл Test.mq5, я получаю эту ошибку


    TahianaBE
    TahianaBE | 5 окт. 2025 в 12:11
    FSAmasterAccount #:
    Я получаю ошибки из файла math.math/mqh. Если есть какие-то решения, буду очень признателен.
    Здравствуйте.
    Удалось ли вам исправить ошибки? К сожалению, я тоже застрял с этими ошибками. Я сделал то, что предложил автор, но они все еще сохраняются.
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