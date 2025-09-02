Форекс советник на нейросети N-BEATS Network

Современные торговые роботы на форексе до сих пор используют индикаторы двадцатилетней давности. Пересечение скользящих средних, RSI выше 70, MACD развернулся вниз — и робот принимает решение о покупке или продаже миллионов долларов. Звучит абсурдно, но именно так работает большинство советников.

Финансовые рынки имеют критические особенности, которые игнорируют классические подходы. Соотношение сигнала к шуму составляет примерно 1:10 — девять десятых всех движений цены являются случайными флуктуациями. Долгосрочные зависимости играют ключевую роль: решения Европейского центрального банка месячной давности могут влиять на курс евро сегодня, но классические индикаторы этого не учитывают.

Нестационарность рынков создает дополнительные сложности. Паттерны, которые работали месяц назад, могут стать неактуальными из-за изменения макроэкономической ситуации или поведения крупных игроков. Любая торговая система должна уметь адаптироваться к этим изменениям.

Именно поэтому мы обратились к архитектуре N-BEATS — революционному подходу к прогнозированию временных рядов, который был специально создан для работы со сложными временными зависимостями.





N-BEATS: архитектурный прорыв в анализе временных рядов

Исследователи из Element AI в 2019 году предложили кардинально новый подход к прогнозированию. Вместо модификации существующих RNN или CNN архитектур, они задались фундаментальным вопросом: какая архитектура идеально подойдет именно для задач forecasting?

N-BEATS строится на принципе декомпозиции временного ряда. Представьте музыкальную композицию: вместо попытки предсказать следующую ноту по общему звучанию, мы анализируем отдельно мелодию, ритм и гармонию, а затем синтезируем прогноз. Аналогично N-BEATS разбивает временной ряд на тренд, сезонные колебания и остаточные паттерны.

Архитектура использует остаточное обучение, где каждый блок не только делает прогноз вперед, но и объясняет историю. Если объяснение неточное, ошибка передается следующему блоку. Это напоминает детективное расследование: каждый следователь объясняет часть улик, а нерешенные вопросы передает коллеге.

Критическое преимущество N-BEATS — интерпретируемость. В отличие от черного ящика обычных нейросетей, архитектура может показать, какую роль в прогнозе играет тренд, а какую — сезонные колебания. Для трейдера это означает понимание не только что будет, но и почему.

Результаты тестирования на стандартных бенчмарках шокировали научное сообщество. N-BEATS превзошла все существующие методы, включая LSTM сети и Transformer архитектуры. Но самое впечатляющее — она добилась этого, используя только исторические данные самого временного ряда, без внешних признаков.

В отличие от RNN, которые обрабатывают данные последовательно, N-BEATS может обрабатывать весь временной ряд параллельно. Для алгоритмического трейдинга это означает возможность делать прогнозы в реальном времени на быстрых рынках.

Однако адаптация академической архитектуры к хаотичному миру валютных рынков требует серьезных модификаций. Нужны квантильные прогнозы вместо точечных оценок, мультивариантные входы и специальная обработка рыночного шума.





Базовая структура Matrix с градиентами

MetaTrader 5 не предоставляет готовых инструментов для машинного обучения, поэтому приходится строить все с нуля. В основе нашей системы лежит структура Matrix, которая хранит не только данные, но и градиенты для каждого элемента:

struct Matrix { double data[]; double gradients[]; int rows, cols; void Init( int r, int c) { rows = r; cols = c; ArrayResize (data, r * c); ArrayResize (gradients, r * c); ArrayInitialize (data, 0.0 ); ArrayInitialize (gradients, 0.0 ); } double Get( int r, int c) { if (r < 0 || r >= rows || c < 0 || c >= cols) return 0.0 ; return data[r * cols + c]; } void AddGrad( int r, int c, double grad) { if (r < 0 || r >= rows || c < 0 || c >= cols) return ; gradients[r * cols + c] += grad; } void ZeroGrad() { ArrayInitialize (gradients, 0.0 ); } };

Такая структура позволяет каждому слою сети автоматически накапливать градиенты и передавать их на предыдущие уровни.

Для активации нейронов используется SiLU функция, которая показывает лучшие результаты на финансовых данных по сравнению с классической ReLU. Важно реализовать не только саму функцию, но и её производную для корректного backpropagation.

double SiLU( double x) { double sig = 1.0 / ( 1.0 + MathExp (- MathMin ( MathMax (x, - 50 ), 50 ))); return x * sig; } double SiLUDerivative( double x) { double sig = 1.0 / ( 1.0 + MathExp (- MathMin ( MathMax (x, - 50 ), 50 ))); return sig * ( 1.0 + x * ( 1.0 - sig)); } double Sigmoid( double x) { return 1.0 / ( 1.0 + MathExp (- MathMin ( MathMax (x, - 50 ), 50 ))); } double SigmoidDerivative( double x) { double s = Sigmoid(x); return s * ( 1.0 - s); }

Ограничение входных значений в диапазоне от -50 до 50 предотвращает overflow при вычислении экспоненты, что критично для стабильности обучения на зашумленных финансовых данных.

Простой градиентный спуск плохо работает с финансовыми временными рядами из-за высокого уровня шума. Поэтому реализован Adam оптимизатор, который адаптивно корректирует скорость обучения для каждого параметра на основе истории градиентов.

struct AdamOptimizer { Matrix m, v; double beta1, beta2, eps; int step; void Init( int rows, int cols) { m.Init(rows, cols); v.Init(rows, cols); beta1 = 0.9 ; beta2 = 0.999 ; eps = 1 e- 8 ; step = 0 ; } void Update(Matrix &weights, double lr, double weight_decay = 0.01 ) { step++; for ( int i = 0 ; i < weights.rows; i++) { for ( int j = 0 ; j < weights.cols; j++) { double grad = weights.GetGrad(i, j) + weight_decay * weights.Get(i, j); double m_val = beta1 * m.Get(i, j) + ( 1 - beta1) * grad; double v_val = beta2 * v.Get(i, j) + ( 1 - beta2) * grad * grad; m.Set(i, j, m_val); v.Set(i, j, v_val); double m_hat = m_val / ( 1 - MathPow (beta1, step)); double v_hat = v_val / ( 1 - MathPow (beta2, step)); double update = lr * m_hat / ( MathSqrt (v_hat) + eps); weights.Set(i, j, weights.Get(i, j) - update); } } weights.ZeroGrad(); } };





Forward и Backward проходы в N-BEATS блоке

Каждый блок N-BEATS выполняет сложную последовательность операций. Критически важно сохранять промежуточные значения для backward прохода:

struct NBeatsBlock { Matrix fc1_w, fc1_b, fc2_w, fc2_b, theta_projection; AdamOptimizer fc1_opt, fc2_opt, theta_opt; Matrix fc1_input, fc1_output, fc2_input, fc2_output; void Forward(Matrix &input_patch, Matrix &backcast, Matrix &forecast) { fc1_input.Copy(input_patch); fc1_output.Init( 1 , HIDDEN_SIZE); for ( int j = 0 ; j < HIDDEN_SIZE; j++) { double s = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < input_patch.cols; i++) s += input_patch.Get( 0 , i) * fc1_w.Get(i, j); s += fc1_b.Get( 0 , j); fc1_output.Set( 0 , j, s); } fc2_input.Init( 1 , HIDDEN_SIZE); for ( int j = 0 ; j < HIDDEN_SIZE; j++) { fc2_input.Set( 0 , j, SiLU(fc1_output.Get( 0 , j))); } } void Backward(Matrix &backcast_grad, Matrix &forecast_grad) { Matrix theta_grad; theta_grad.Init( 1 , theta_projection.cols); for ( int i = 0 ; i < theta_projection.cols; i++) { double grad = 0.0 ; if (i < backcast_size) { grad += backcast_grad.GetGrad( 0 , i); } else { grad += forecast_grad.GetGrad( 0 , i - backcast_size); } theta_grad.SetGrad( 0 , i, grad); } Matrix fc2_grad; fc2_grad.Init( 1 , HIDDEN_SIZE); for ( int i = 0 ; i < HIDDEN_SIZE; i++) { double grad_sum = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < theta_projection.cols; j++) { grad_sum += theta_grad.GetGrad( 0 , j) * theta_projection.Get(i, j); theta_projection.AddGrad(i, j, theta_grad.GetGrad( 0 , j) * fc2_output.Get( 0 , i)); } fc2_grad.SetGrad( 0 , i, grad_sum); } Matrix fc2_input_grad; fc2_input_grad.Init( 1 , HIDDEN_SIZE); for ( int i = 0 ; i < HIDDEN_SIZE; i++) { double grad = fc2_grad.GetGrad( 0 , i) * SiLUDerivative(fc1_output.Get( 0 , i)); fc2_input_grad.SetGrad( 0 , i, grad); } } };





Квантильная функция потерь

Для прогнозирования неопределенности используем квантильные потери вместо обычного MSE:

void Train( double &time_series[], double target) { step_count++; double predictions[QUANTILE_LEVELS]; Predict(time_series, predictions); for ( int q = 0 ; q < QUANTILE_LEVELS; q++) { double pred = predictions[q]; double error = target - pred; double quantile = quantiles[q]; double loss_weight = (error >= 0 ) ? quantile : ( 1.0 - quantile); double focal_weight = class_weights.GetFocalWeight(target, pred); double loss = focal_weight * loss_weight * MathAbs (error); double grad_wrt_pred = focal_weight * loss_weight * ((error >= 0 ) ? - 1.0 : 1.0 ); double grad_wrt_logit = grad_wrt_pred * SigmoidDerivative(pred); for ( int h = 0 ; h < HIDDEN_SIZE; h++) { double grad = grad_wrt_logit * pooled_features[h]; output_proj[q].SetGrad(h, 0 , grad); } } BackpropagateToAllLayers(); UpdateAllWeights(); }

Качество входных данных критично для успеха любой модели машинного обучения, но для торговых алгоритмов это вопрос жизни и смерти депозита.





Мультивариантные признаки

Вместо простой последовательности цен закрытия используем богатый набор признаков:

void PrepareInputData( MqlRates &rates[], double &input_data[], int input_bars) { ArrayResize (input_data, input_bars * 2 ); for ( int i = 0 ; i < input_bars; i++) { if (i < ArraySize (rates) - 1 ) { double price_change = (rates[i].close - rates[i].open) / rates[i].open; input_data[i * 2 ] = MathMax (- 1.0 , MathMin ( 1.0 , price_change * 100 )); double vol_ratio = (rates[i].tick_volume > 0 ) ? MathLog ( 1.0 + rates[i].tick_volume / 1000.0 ) : 0.0 ; input_data[i * 2 + 1 ] = MathMax ( 0.0 , MathMin ( 1.0 , vol_ratio / 10.0 )); } else { input_data[i * 2 ] = 0.0 ; input_data[i * 2 + 1 ] = 0.0 ; } } }

Клипирование значений в разумных диапазонах предотвращает влияние экстремальных выбросов на обучение модели.





Робастная нормализация против шумов

Финансовые данные полны аномалий: спайки цен, технические сбои, аномальные объемы. Простая min-max нормализация может быть сломана одним выбросом:

void RobustNormalization( double &data[], int window_size = 200 ) { int data_size = ArraySize (data); for ( int i = window_size; i < data_size; i++) { double window_data[]; ArrayResize (window_data, window_size); for ( int j = 0 ; j < window_size; j++) { window_data[j] = data[i - window_size + j]; } ArraySort (window_data); double median = window_data[window_size / 2 ]; double deviations[]; ArrayResize (deviations, window_size); for ( int j = 0 ; j < window_size; j++) { deviations[j] = MathAbs (window_data[j] - median); } ArraySort (deviations); double mad = deviations[window_size / 2 ]; if (mad > 1 e- 8 ) { data[i] = MathMax (- 3.0 , MathMin ( 3.0 , (data[i] - median) / mad)); } } }

Использование медианы и MAD вместо среднего и стандартного отклонения делает нормализацию устойчивой к выбросам.





Детекция и обработка аномалий

Система должна автоматически обнаруживать аномальные рыночные условия:

bool DetectMarketAnomaly( MqlRates &rates[], int lookback = 50 ) { if ( ArraySize (rates) < lookback) return false ; double volatilities[]; ArrayResize (volatilities, lookback); for ( int i = 1 ; i < lookback; i++) { double change = MathAbs (rates[i].close - rates[i- 1 ].close) / rates[i- 1 ].close; volatilities[i] = change; } ArraySort (volatilities); double median_vol = volatilities[lookback / 2 ]; double vol_95 = volatilities[( int )(lookback * 0.95 )]; double current_vol = MathAbs (rates[ 0 ].close - rates[ 1 ].close) / rates[ 1 ].close; return (current_vol > vol_95 * 2.0 ); }

При обнаружении аномалий торговая система может временно снизить размер позиций или приостановить торговлю.

Традиционные подходы к прогнозированию дают единственную точечную оценку — цена будет такой-то. Но для трейдинга критично понимать неопределенность прогноза. Именно поэтому наша реализация N-BEATS использует квантильное прогнозирование.

Вместо одного значения система выдает три оценки: пессимистичный сценарий (10-й квантиль), реалистичный прогноз (медиана) и оптимистичный сценарий (90-й квантиль). Разность между квантилями показывает уверенность модели в прогнозе.

Для обучения квантильных прогнозов используется специальная функция потерь, которая по-разному штрафует недооценку и переоценку в зависимости от целевого квантиля.

void ProcessQuantilePredictions( double &predictions[]) { double q10 = predictions[ 0 ]; double q50 = predictions[ 1 ]; double q90 = predictions[ 2 ]; double uncertainty = q90 - q10; double confidence = 1.0 - MathMin ( 1.0 , uncertainty / 0.4 ); double base_lot = CalculateBaseLotSize(); double adjusted_lot = base_lot * confidence; if (q50 > 0.65 && uncertainty < 0.2 ) { OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY , adjusted_lot * 1.5 , "High confidence" ); } else if (q50 > 0.6 && uncertainty < 0.3 ) { OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY , adjusted_lot, "Medium confidence" ); } else if (q10 > 0.55 ) { OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY , adjusted_lot * 0.7 , "Conservative long" ); } Print ( "Uncertainty: " , DoubleToString (uncertainty, 3 ), " | Confidence: " , DoubleToString (confidence, 3 ), " | Adjusted lot: " , DoubleToString (adjusted_lot, 2 )); }





Focal Loss: борьба с дисбалансом классов

Финансовые рынки по природе несбалансированы — периоды спокойной торговли перемежаются редкими, но сильными движениями. Обычная функция потерь не справляется с этой проблемой, поэтому используем Focal Loss:

struct ClassWeights { double strong_bull, weak_bull, neutral, weak_bear, strong_bear; void UpdateWeights( int &counts[]) { int total = counts[ 0 ] + counts[ 1 ] + counts[ 2 ] + counts[ 3 ] + counts[ 4 ]; if (total == 0 ) return ; strong_bear = (counts[ 0 ] > 0 ) ? ( double )total / ( 5 * counts[ 0 ]) : 1.0 ; weak_bear = (counts[ 1 ] > 0 ) ? ( double )total / ( 5 * counts[ 1 ]) : 1.0 ; neutral = (counts[ 2 ] > 0 ) ? ( double )total / ( 5 * counts[ 2 ]) : 1.0 ; weak_bull = (counts[ 3 ] > 0 ) ? ( double )total / ( 5 * counts[ 3 ]) : 1.0 ; strong_bull = (counts[ 4 ] > 0 ) ? ( double )total / ( 5 * counts[ 4 ]) : 1.0 ; } double GetFocalWeight( double target, double pred) { double alpha = GetClassWeight(target); double pt = (target > 0.5 ) ? pred : ( 1.0 - pred); return alpha * MathPow ( MathMax ( 1.0 - pt, 1 e- 8 ), FOCAL_GAMMA); } };

Focal Loss автоматически увеличивает внимание к редким, но важным рыночным событиям — именно тем, на которых можно заработать больше всего.





Адаптивный стоп-лосс на основе неопределенности

Традиционный подход к стоп-лоссам примитивен: фиксированное количество пунктов от входа. Наша система использует предсказанную неопределенность:

double CalculateAdaptiveStopLoss( double entry_price, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double uncertainty, double base_sl_points = 500 ) { double uncertainty_multiplier = 1.0 + uncertainty * 2.0 ; double adaptive_sl_points = base_sl_points * uncertainty_multiplier; double atr = CalculateATR( 14 ); double volatility_adjustment = MathMax ( 0.5 , MathMin ( 2.0 , atr / ( Point () * 100 ))); adaptive_sl_points *= volatility_adjustment; double sl_price; if (order_type == ORDER_TYPE_BUY ) { sl_price = entry_price - adaptive_sl_points * Point (); } else { sl_price = entry_price + adaptive_sl_points * Point (); } Print ( "Adaptive SL: base=" , base_sl_points, " uncertainty_mult=" , DoubleToString (uncertainty_multiplier, 2 ), " volatility_adj=" , DoubleToString (volatility_adjustment, 2 ), " final=" , DoubleToString (adaptive_sl_points, 0 )); return sl_price; } double CalculateATR( int period) { double atr_values[]; if ( CopyBuffer ( iATR ( Symbol (), Period (), period), 0 , 0 , 1 , atr_values) <= 0 ) { return Point () * 100 ; } return atr_values[ 0 ]; }





Интеграция с торговой логикой MetaTrader 5

Создать мощную нейросеть — это полдела. Главная задача — интегрировать её с торговой платформой так, чтобы она работала в реальном времени, обрабатывала каждый тик и принимала торговые решения за миллисекунды.

MetaTrader 5 работает по событийной модели. Каждый тик, каждое изменение цены вызывает функцию OnTick(). Но запускать тяжёлые вычисления нейросети на каждом тике неэффективно — нужна умная система кэширования:

datetime g_last_bar_time = 0 ; double g_cached_prediction = 0.5 ; bool g_prediction_valid = false ; bool IsNewBar() { datetime current_bar_time = iTime ( Symbol (), Period (), 0 ); if (current_bar_time != g_last_bar_time) { g_last_bar_time = current_bar_time; g_prediction_valid = false ; return true ; } return false ; } void OnTick () { if (!g_net_initialized) return ; if (UseTrailingStop) UpdateTrailingStops(); if (IsNewBar()) { double prediction = GetAIPrediction(); g_cached_prediction = prediction; g_prediction_valid = true ; ProcessTradingSignals(prediction); } if (g_prediction_valid) { CheckEmergencyExits(g_cached_prediction); } }

Простая логика "выше порога — покупаем, ниже — продаём" создаёт проблему дребезжания сигналов. Когда прогноз колеблется около порогового значения, система будет постоянно открывать и закрывать позиции. Решение — гистерезис:

void ProcessTradingSignalsWithHysteresis( double prediction) { static double last_prediction = 0.5 ; static datetime last_signal_time = 0 ; if ( TimeCurrent () - last_signal_time < PeriodSeconds ( Period ()) * 2 ) return ; int current_positions = CountPositions(); bool currently_long = HasLongPosition(); bool currently_short = HasShortPosition(); double long_entry_threshold = 0.70 ; double long_exit_threshold = 0.55 ; double short_entry_threshold = 0.30 ; double short_exit_threshold = 0.45 ; if (!currently_long && prediction > long_entry_threshold && last_prediction <= long_entry_threshold) { if (currently_short) CloseAllPositions( "Signal reversal" ); OpenPosition( ORDER_TYPE_BUY , prediction); last_signal_time = TimeCurrent (); Print ( "🚀 LONG ENTRY: " , DoubleToString (prediction, 3 )); } else if (currently_long && prediction < long_exit_threshold && last_prediction >= long_exit_threshold) { CloseAllPositions( "Long exit signal" ); Print ( "📤 LONG EXIT: " , DoubleToString (prediction, 3 )); } last_prediction = prediction; }

Рынки постоянно эволюционируют. Модель, которая хорошо работала месяц назад, может стать бесполезной сегодня. Поэтому нужна система непрерывного обучения:

struct ContinuousLearning { datetime last_retrain_time; double performance_buffer[]; int performance_window; double performance_threshold; void Init() { last_retrain_time = TimeCurrent (); performance_window = 100 ; performance_threshold = 0.45 ; ArrayResize (performance_buffer, performance_window); } void AddTradeResult( double prediction, double actual_outcome) { for ( int i = 0 ; i < performance_window - 1 ; i++) { performance_buffer[i] = performance_buffer[i + 1 ]; } double accuracy = 1.0 - MathAbs (prediction - actual_outcome); performance_buffer[performance_window - 1 ] = accuracy; if (ShouldRetrain()) { ScheduleRetraining(); } } bool ShouldRetrain() { bool time_condition = ( TimeCurrent () - last_retrain_time) > 24 * 3600 ; double avg_performance = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < performance_window; i++) { avg_performance += performance_buffer[i]; } avg_performance /= performance_window; bool performance_condition = avg_performance < performance_threshold; return time_condition || performance_condition; } void ScheduleRetraining() { Print ( "🔄 Scheduling model retraining..." ); Print ( "Average performance: " , DoubleToString (GetAveragePerformance(), 3 )); RetrainModel(); last_retrain_time = TimeCurrent (); } }; ContinuousLearning g_learning_system;

N-BEATS — сложная архитектура с множеством параметров. В production среде каждая миллисекунда задержки может стоить денег, поэтому критична оптимизация производительности.

Каждая матрица в сети может содержать тысячи параметров. Без правильного управления памятью система быстро исчерпает ресурсы:

struct MemoryManager { Matrix temp_matrices[]; int allocated_count; int max_temp_matrices; void Init() { max_temp_matrices = 100 ; ArrayResize (temp_matrices, max_temp_matrices); allocated_count = 0 ; } Matrix* AllocateTempMatrix( int rows, int cols) { if (allocated_count >= max_temp_matrices) { Print ( "⚠️ Temporary matrix pool exhausted!" ); return NULL ; } temp_matrices[allocated_count].Init(rows, cols); return &temp_matrices[allocated_count++]; } void ResetTempPool() { allocated_count = 0 ; } void PrintMemoryUsage() { int total_elements = 0 ; for ( int i = 0 ; i < allocated_count; i++) { total_elements += temp_matrices[i].rows * temp_matrices[i].cols; } double memory_mb = total_elements * sizeof ( double ) / ( 1024.0 * 1024.0 ); Print ( "Memory usage: " , DoubleToString (memory_mb, 2 ), " MB" ); Print ( "Active matrices: " , allocated_count); } }; MemoryManager g_memory_manager;

Важно знать, где именно тратится время выполнения:

struct Profiler { string operation_names[]; ulong operation_times[]; int operation_counts[]; int num_operations; void Init() { num_operations = 0 ; ArrayResize (operation_names, 50 ); ArrayResize (operation_times, 50 ); ArrayResize (operation_counts, 50 ); } void StartTimer( string operation) { ulong start_time = GetMicrosecondCount (); int index = FindOrCreateOperation(operation); operation_times[index] = start_time; } void EndTimer( string operation) { ulong end_time = GetMicrosecondCount (); int index = FindOperation(operation); if (index >= 0 ) { ulong elapsed = end_time - operation_times[index]; operation_times[index] = elapsed; operation_counts[index]++; } } void PrintReport() { Print ( "=== PERFORMANCE REPORT ===" ); for ( int i = 0 ; i < num_operations; i++) { double avg_time_ms = operation_times[i] / ( double )operation_counts[i] / 1000.0 ; Print (operation_names[i], ": " , DoubleToString (avg_time_ms, 3 ), " ms avg, " , operation_counts[i], " calls" ); } } }; Profiler g_profiler; void OptimizedPredict( double &time_series[]) { g_profiler.StartTimer( "PatchEmbedding" ); g_profiler.EndTimer( "PatchEmbedding" ); g_profiler.StartTimer( "StackForward" ); g_profiler.EndTimer( "StackForward" ); }

Профилирование помогает выявить узкие места и сосредоточить усилия по оптимизации там, где это действительно важно.

Торговый робот с нейросетью — это не просто код, который можно запустить и забыть. Это сложная система, требующая постоянного мониторинга, диагностики и корректировки. Без правильной системы наблюдения даже самая совершенная архитектура может незаметно деградировать и начать терять деньги.

Первая линия обороны — постоянное отслеживание точности прогнозов в реальном времени:

struct PredictionMonitor { double accuracy_buffer[]; double confidence_buffer[]; double actual_outcomes[]; int buffer_size, current_index; datetime last_evaluation; void Init( int size = 1000 ) { buffer_size = size; current_index = 0 ; ArrayResize (accuracy_buffer, buffer_size); ArrayResize (confidence_buffer, buffer_size); ArrayResize (actual_outcomes, buffer_size); ArrayInitialize (accuracy_buffer, 0.5 ); last_evaluation = TimeCurrent (); } void RecordPrediction( double prediction, double confidence) { confidence_buffer[current_index] = confidence; } void RecordOutcome( double actual_movement) { if (current_index >= buffer_size) return ; actual_outcomes[current_index] = actual_movement; double predicted = confidence_buffer[current_index]; double accuracy = 1.0 - MathAbs (predicted - actual_movement); accuracy_buffer[current_index] = accuracy; current_index = (current_index + 1 ) % buffer_size; if ( TimeCurrent () - last_evaluation > 3600 ) { PrintAccuracyReport(); last_evaluation = TimeCurrent (); } } void PrintAccuracyReport() { double total_accuracy = 0.0 , total_confidence = 0.0 ; int valid_samples = 0 ; for ( int i = 0 ; i < buffer_size; i++) { if (accuracy_buffer[i] > 0 ) { total_accuracy += accuracy_buffer[i]; total_confidence += confidence_buffer[i]; valid_samples++; } } if (valid_samples > 10 ) { double avg_accuracy = total_accuracy / valid_samples; double avg_confidence = total_confidence / valid_samples; Print ( "=== PREDICTION QUALITY REPORT ===" ); Print ( "Average accuracy: " , DoubleToString (avg_accuracy * 100 , 2 ), "%" ); Print ( "Average confidence: " , DoubleToString (avg_confidence * 100 , 2 ), "%" ); Print ( "Valid samples: " , valid_samples); if (avg_accuracy < 0.5 ) { Print ( "⚠️ WARNING: Model accuracy below random baseline!" ); } if (avg_accuracy < avg_confidence - 0.1 ) { Print ( "⚠️ WARNING: Model overconfident - accuracy vs confidence gap!" ); } } } double GetRecentAccuracy( int lookback = 100 ) { double sum = 0.0 ; int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < MathMin (lookback, buffer_size); i++) { int idx = (current_index - i - 1 + buffer_size) % buffer_size; if (accuracy_buffer[idx] > 0 ) { sum += accuracy_buffer[idx]; count++; } } return (count > 0 ) ? sum / count : 0.5 ; } }; PredictionMonitor g_monitor;

Финансовые рынки постоянно эволюционируют. Паттерны, которые работали месяц назад, могут стать неактуальными. Система должна автоматически обнаруживать такие изменения:

struct ConceptDriftDetector { double recent_performance[]; double historical_baseline; int window_size; bool drift_detected; datetime last_drift_check; void Init( int window = 200 ) { window_size = window; ArrayResize (recent_performance, window_size); historical_baseline = 0.55 ; drift_detected = false ; last_drift_check = TimeCurrent (); } void AddPerformancePoint( double accuracy) { for ( int i = 0 ; i < window_size - 1 ; i++) { recent_performance[i] = recent_performance[i + 1 ]; } recent_performance[window_size - 1 ] = accuracy; if ( TimeCurrent () - last_drift_check > 4 * 3600 ) { CheckForDrift(); last_drift_check = TimeCurrent (); } } void CheckForDrift() { double window_mean = 0.0 ; int valid_count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < window_size; i++) { if (recent_performance[i] > 0 ) { window_mean += recent_performance[i]; valid_count++; } } if (valid_count < 50 ) return ; window_mean /= valid_count; double variance = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < window_size; i++) { if (recent_performance[i] > 0 ) { double diff = recent_performance[i] - window_mean; variance += diff * diff; } } variance /= (valid_count - 1 ); double std_error = MathSqrt (variance / valid_count); double z_score = (window_mean - historical_baseline) / std_error; bool significant_drift = MathAbs (z_score) > 2.58 ; if (significant_drift && !drift_detected) { drift_detected = true ; Print ( "🚨 CONCEPT DRIFT DETECTED!" ); Print ( "Historical baseline: " , DoubleToString (historical_baseline, 3 )); Print ( "Recent performance: " , DoubleToString (window_mean, 3 )); Print ( "Z-score: " , DoubleToString (z_score, 2 )); Print ( "Recommendation: Schedule model retraining" ); TriggerEmergencyRetraining(); } else if (!significant_drift && drift_detected) { drift_detected = false ; Print ( "✅ Concept drift resolved - model performance stabilized" ); } } void UpdateBaseline( double new_baseline) { historical_baseline = new_baseline; Print ( "📊 Performance baseline updated to " , DoubleToString (new_baseline, 3 )); } }; ConceptDriftDetector g_drift_detector;

Критические ситуации требуют немедленного реагирования, даже если трейдер спит или недоступен:

struct AlertSystem { enum ALERT_LEVEL { INFO = 0 , WARNING = 1 , CRITICAL = 2 , EMERGENCY = 3 }; struct Alert { ALERT_LEVEL level; string message; datetime timestamp; bool acknowledged; }; Alert active_alerts[]; int max_alerts; datetime last_notification; void Init() { max_alerts = 100 ; ArrayResize (active_alerts, max_alerts); last_notification = 0 ; } void RaiseAlert(ALERT_LEVEL level, string message) { int slot = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < max_alerts; i++) { if (active_alerts[i].timestamp == 0 ) { slot = i; break ; } } if (slot == - 1 ) { datetime oldest = TimeCurrent (); for ( int i = 0 ; i < max_alerts; i++) { if (active_alerts[i].timestamp < oldest) { oldest = active_alerts[i].timestamp; slot = i; } } } active_alerts[slot].level = level; active_alerts[slot].message = message; active_alerts[slot].timestamp = TimeCurrent (); active_alerts[slot].acknowledged = false ; string prefix = GetAlertPrefix(level); Print (prefix, " " , message); if (level >= CRITICAL) { HandleCriticalAlert(message); } if ( TimeCurrent () - last_notification > 300 ) { SendNotification (level, message); last_notification = TimeCurrent (); } } string GetAlertPrefix(ALERT_LEVEL level) { switch (level) { case INFO: return "ℹ️ INFO:" ; case WARNING: return "⚠️ WARNING:" ; case CRITICAL: return "🚨 CRITICAL:" ; case EMERGENCY: return "🆘 EMERGENCY:" ; default : return "❓ UNKNOWN:" ; } } void HandleCriticalAlert( string message) { if ( StringFind (message, "accuracy" ) >= 0 ) { ReducePositionSizes( 0.5 ); } else if ( StringFind (message, "memory" ) >= 0 ) { g_memory_manager.ResetTempPool(); } else if ( StringFind (message, "drift" ) >= 0 ) { DisableTrading( "Concept drift detected" ); } } void SendNotification (ALERT_LEVEL level, string message) { string notification = StringFormat ( "[%s] %s: %s" , TimeToString ( TimeCurrent ()), EnumToString (level), message); Print ( "📱 NOTIFICATION SENT: " , notification); } }; AlertSystem g_alerts;

После разработки N-BEATS системы настало время проверить её эффективность в реальных торговых условиях. MetaTrader 5 предоставляет профессиональные инструменты тестирования, которые мы и используем.





Результаты тестирования N-BEATS робота

К сожалению, в отличие от предыдущих рабочих моделей цикла - Mamba и PatchTST, несмотря на многообещающую архитектуру, нам не удалось извлечь прибыль на тестовом участке с января 2025 по август 2025:

И даже изучение нескольких десятков статей по алгоритму, и создание второй версии эксперта не особо спасло ситуацию:

Несмотря на техническую сложность и элегантность реализации, тестирование на исторических данных за период январь-август 2025 года показало неспособность системы генерировать стабильную прибыль. В отличие от предыдущих успешных архитектур Mamba и PatchTST, N-BEATS не смогла эффективно работать в реальных торговых условиях.





Заключение

Проведённое исследование показало, что прямая адаптация архитектуры N-BEATS к задаче прогнозирования на финансовых временных рядах не обеспечивает ожидаемых результатов. Основными причинами стали высокая зашумлённость данных форекс, отсутствие учёта рыночной микроструктуры и несоответствие вычислительных затрат достигнутым торговым улучшениям.

Тем не менее, проект обладает значительной практической ценностью. Создана инфраструктура для экспериментов с нейросетями в MQL5, реализован backpropagation с нуля, а также разработаны инструменты риск-менеджмента на основе неопределённости. Дополнительно внедрены системы мониторинга и диагностики, включая детекцию концептуального дрейфа и автоматическую реакцию на деградацию моделей, что представляет интерес для широкого круга торговых решений на базе машинного обучения.

Представленный код может служить основой для дальнейших исследований и разработки специализированных алгоритмов, более точно отражающих особенности финансовых рынков. Полученные результаты подчёркивают необходимость адаптации архитектур и методик машинного обучения к специфике рыночной динамики и подтверждают, что успех в данной области требует сочетания инженерных решений и глубокого понимания экономических процессов.