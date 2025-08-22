Нейросети в трейдинге: Обучение метапараметров на основе гетерогенности (Основные компоненты)

Введение

В предыдущей статье мы рассмотрели фреймворк HimNet — практический инструмент, который не просто анализирует данные, но и понимает их контекст. В трейдинге это означает, что модель различает периоды высокой ликвидности и затишья. HimNet автоматически адаптируется к этим изменениям.

Архитектура HimNet выстроена просто и логично: на вход подаются отрезки временных рядов длиной T по N локациям. Сначала модель формирует два типа обучаемых эмбеддингов — временные и пространственные. Временные эмбединги (время суток, день недели) ловят циклы и режимы — утренние всплески при открытии, дневные провалы и ночную тишину. Пространственные эмбединги — отдельный вектор на каждую локацию или тикер — кодируют профиль временного ряда. Все эти векторы хранятся в словарях и в процессе обучения уточняются. Они выступают в качестве Запросов к пулам метапараметров и позволяют модели подбирать разные веса для разных рыночных контекстов, которые определяет поведение графовой свёртки. Такая генерация на лету даёт гибкость метаобучения без лавинного потребления памяти и вычислительных ресурсов.

Сердце HimNet — это графовые рекуррентные блоки (GCRU), усиленные базисом Чебышева. Этот архитектурный приём делает модель одновременно глубокой и прагматичной. GCRU читает сеть торговых площадок как граф: каждый узел — это тикер или площадка, рёбра отражают корреляцию, кросс-спред или эмпирическую связь. Полиномы Чебышева дают компактную реализацию K-hop агрегации: модель учитывает влияние соседей на расстоянии до K рёбер, но делает это без тяжеловесной спектральной диагонализации — быстро, локально и численно устойчиво. Проще говоря, вместо вычисления полного спектра графа, авторы фреймворка шаг за шагом строят набор матриц, которые захватывают влияние ближайших соседей, их соседей и так далее, а затем комбинируют эти эффекты с учётом контекста.

Энкодинг в HimNet идёт по двум параллельным информационным потокам. Первый (пространственный Энкодер) сканирует профиль площадок: глубину стакана, типичный объём, историческую реакцию на новости. Второй (временной Энкодер) фиксирует временные режимы: открытие торгов, ленту новостей, ночную тишину или период релизов. Оба Энкодера выдают скрытые представления, которые складываются в объединённый латентный тензор. Это не механическое суммирование, а аккуратная свёртка смыслов: где время диктует степень чувствительности, а пространство — метод агрегации. В результате у нас появляется единая картина текущего рыночного состояния.

Декодер берёт это объединённое представление и проецирует его в пространственно-временной эмбеддинг, которые служит Запросом к ST-пулу метапараметров. Пул возвращает набор параметров, специфичных для данной комбинации места и времени, и эти параметры непосредственно формируют веса GCRU-блока в Декодере. Иными словами, саму структуру рекуррентной обработки авторы фреймворка пересобирают на лету под текущий режим: при открытии сессии — одни веса и чувствительность, в ночной период — другие. Затем Декодер итеративно, шаг за шагом, генерирует прогнозы на заданный горизонт планирования.

С точки зрения алгебры и чисел, для каждого состояния моделируем K уровней Чебышева, конкатенируем результаты и прогоняем через матрицу, генерируемую метапулом по запросу эмбеддинга. Градиенты обратно поступают как в параметры пулов, так и в эмбеддинги. Поэтому модель учится не только прогнозировать, но и выделять полезные пространственно-временные контексты. На практике это даёт адаптацию, позволяющую модели выбирать режим работы, релевантный именно в данный момент.

В реальной торговле это превращается в конкретные преимущества. При открытии основной сессии HimNet автоматически усиливает параметры для быстрой реакции на всплески объёма, что снижает проскальзывание. В периоды низкой ликвидности модель делает прогнозы консервативнее и уменьшает ложные входы, что защищает от разовых рывков при единичных сделках. Это означает адекватное расширение спреда при уходе ликвидности и более строгую фильтрацию ложных разрывов. При внезапном шоке ST-модель переключается в защищенный режим, увеличивая устойчивость прогнозов и снижая риск рыночных ловушек.

Технически архитектура остаётся прагматичной и пригодной для промышленного использования: пулы метапараметров компактны и не порождают лавину потребления памяти и вычислительных ресурсов, а вычисления по степеням Чебышева легко масштабируются на GPU.

Гиперпараметры по сути отражают разумный компромисс между гибкостью модели и скоростью отклика. Их подбор происходит через валидацию на репрезентативных рыночных сценариях. Интерпретируемость у нас не декоративная: по активации отдельных кандидатов пула и по тепловым картам адаптивных графов можно быстро увидеть, какие режимы модель выделяет в данный момент, почему были сделаны те или иные прогнозы и какие правила исполнения стоит применять.

На практике это превращается в конкретный инструмент контроля — от автоматических триггеров переключения в консервативный режим до прозрачных отчётов для риск-менеджмента, что делает HimNet управляемым и понятным для трейдера и инженера.

Таким образом, HimNet сочетает мощную локальную агрегацию, адаптивное метаобучение и практичную инженерную реализацию. Это не просто улучшенная модель прогнозов — это инструмент, который понимает режимы рынка и умеет менять своё поведение вместе с ними, оставаясь при этом предсказуемым и управляемым для трейдера и риск-менеджера.

Авторская визуализация фреймворка HimNet представлена ниже.

Практическая часть первой статьи подтвердила, что идея работает в реальной инженерной среде. Мы перенесли тяжёлые операции построения полиномов Чебышева и обратного распространения ошибки на GPU, реализовав на OpenCL кернелы ChebStep и ChebStepGrad.

На стороне основной программы был реализован объект CChebPolinom, который оборачивает кернелы и даёт единый интерфейс для инференса и расчёта градиентов. В результате получили гибридный пайплайн: быстрое обучение и надёжный инференс.

В данной статье мы продолжаем работу по реализации подходов фреймворка HimNet средствами MQL5.





Объект графовой свертки

На следующем этапе нашей работы переходим к созданию объекта графовой свёртки, который будет использовать базис Чебышева в качестве вычислительной оптики для K-hop агрегации. Этот модуль — ключевой исполнитель: он принимает подготовленные окна признаков, запрашивает у CChebPolinom готовые матрицы 𝑇𝑘 и, опираясь на текущие метапараметры, конструирует выходные последовательности, готовые пойти дальше по модели. Важно, чтобы он был одновременно гибким (поддерживал разные режимы метапараметризации), быстрым и предсказуемым (строгое управление памятью и проверка чисел).

Архитектура нового объекта CNeuronHimNetGrapConv задумана как прагматичный и модульный переходник между временными окнами признаков и графовой свёрткой — он объединяет подготовку данных, вызов матричных операций и интеграцию с OpenCL-кернелами, не захламляя высокоуровневую логику модели деталями реализации.

class CNeuronHimNetGrapConv : public CNeuronTransposeRCDOCL { protected : CNeuronBaseOCL cX_G; public : CNeuronHimNetGrapConv( void ) {}; ~CNeuronHimNetGrapConv( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint count, uint window, uint cheb_k, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) override ; virtual bool FeedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support); virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support); virtual bool Load( const int file_handle) override ; virtual int Type( void ) const { return defNeuronHimNetGrapConv; } virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj); virtual uint GetCount( void ) override const { return iWindow; } virtual uint GetWindow( void ) override const { return GetDimension(); } virtual uint GetChebK( void ) const { return iCount; } };

Внутри класса расположен компактный, но ключевой вспомогательный объект `cX_G`. Он выполняет роль рабочего буфера и обеспечивает быстрый обмен данными между этапами вычислений. Поскольку объект объявлен статически, конструктор и деструктор класса можно оставить пустыми — инициализация и очистка памяти происходят один раз на уровне всего жизненного цикла, без лишних накладных расходов при создании и удалении экземпляров.

Инициализация нового экземпляра класса осуществляется в методе Init. В нем мы сначала вызываем одноименный метод родительского класса, который задаёт общие интерфейсы нейрона.

bool CNeuronHimNetGrapConv::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint count, uint window, uint cheb_k, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronTransposeRCDOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, cheb_k, count, window, optimization_type, batch)) return false ; if (!cX_G.Init( 0 , 0 , OpenCL, Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; return true ; }

Затем инициализируется вспомогательный буфер cX_G, который служит рабочей площадкой для уже склеенных данных и хранит результат умножения матриц. Если хоть одна из этих операций не прошла — Init возвращает false, и объект остаётся в безопасном состоянии.

Метод прямого прохода FeedForward действует как дирижёр. Сначала метод строго проверяет совместимость полученных в параметрах объектов: переданный NeuronOCL и Support должны существовать. Кроме того у Support должны совпадать ожидаемые Dimension и Steps с настройками модуля.

bool CNeuronHimNetGrapConv::FeedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support) { if (!NeuronOCL || !Support) return false ; if (Support.GetDimension() != iWindow || Support.GetSteps() != iCount) return false ; if (NeuronOCL.Neurons() != (Neurons() / iCount)) return false ;

Также проверяется, что число нейронов в объекте исходных данных соответствует ожидаемой форме. Эти проверки — не формальность, а гарантия того, что матричные операции ниже не развернутся в тихую катастрофу на GPU.

Далее идёт ключевая операция матричного умножения, где полученные полиномы Чебышева умножаются на тензор анализируемого временного ряда. Результат операции помещается в наш буфер cX_G.

if (!MatMul(Support.getOutput(), NeuronOCL.getOutput(), cX_G.getOutput(), iWindow, iWindow, GetDimension(), iCount, false )) return false ;

По смыслу это та самая операция, которая строит X_G конкатенацию образов T0 X, T1 X, …, Tk X. В трейдинговой аналогии: Support — это карта взаимосвязей между унитарными последовательностями (полиномы Чебышева), NeuronOCL — это окно признаков мультимодальной временной последовательности, а cX_G — это уже проанализированная версия исходных данных, где для каждой унитарной последовательности учтено влияние соседей. Именно эту скорректированную матрицу нам и предстоит передать дальше.

Но обратите внимание, что в результате операции матричного умножения мы получаем последовательность из нескольких наборов скорректированных исходных данных разной детализации {K-hop, N, C}. И это не то представление данных, которое ожидается на выходе объекта. Поэтому последним шагом метода прямого прохода мы передаём cX_G в одноименный метод родительского класса, который транспонирует тензор в ожидаемое представление. Такая последовательность делает код модульным, что упрощает тестирование и оптимизацию.

Если на каком-то этапе что-то идёт не так, метод аккуратно возвращает false, не оставляя побочных эффектов.

После того, как прямой проход вычислил отклик слоя, наступает не менее важная стадия — распространение градиента ошибки. Именно здесь закладывается способность всей архитектуры обучаться на исторических данных и адаптироваться под реальные рыночные сценарии.

Метод calcInputGradients начинает с блока проверки полученных параметров: валидны ли переданные указатели на предыдущий слой и матрицу полиномов Чебышева. Эта проверка — своего рода страховочный трос, чтобы избежать некорректных вычислений в случае рассинхронизации структуры модели.

bool CNeuronHimNetGrapConv::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support) { if (!NeuronOCL || !Support) return false ; if (Support.GetDimension() != iWindow || Support.GetSteps() != iCount) return false ; if (NeuronOCL.Neurons() != (Neurons() / iCount)) return false ;

Далее метод сверяет размерности: число шагов (K-hop) и размер окна должны соответствовать ожиданиям. Этот этап важен, поскольку графовые свёртки чувствительны к несоответствию размерностей — ошибка здесь может потянуть за собой цепочку неверных градиентов и обрушить весь процесс обучения.

Если проверка пройдена, то переходим непосредственно к процессу распределения градиента ошибки. Вначале градиенты, полученные от последующего слоя модели, транспонируем в представление результатов нашей свертки.

if (!CNeuronTransposeRCDOCL::calcInputGradients(cX_G.AsObject())) return false ; if (!MatMulGrad(Support.getOutput(), Support.getGradient(), NeuronOCL.getOutput(), NeuronOCL.getGradient(), cX_G.getGradient(), iWindow, iWindow, GetDimension(), iCount, false )) return false ; return true ; }

Завершающий этап — это распределение градиентов ошибки между исходными данными и полиномами Чебышева. На этом шаге метод словно раскладывает накопленное влияние ошибки по тем же каналам, по которым в прямом проходе распространялась информация, но уже в обратном направлении. Мы воспользуемся методом MatMulGrad, унаследованным от родительского объекта. В результате получаем два типа градиентов. Первый — по самим исходным данным слоя, которые затем пойдут на корректировку весов предыдущих слоёв. Второй — по коэффициентам Чебышева разложения, что позволяет фреймворку переучивать графовую структуру, если рыночные зависимости смещаются во времени.

Таким образом, именно на этом шаге происходит тот самый финальный разбор полётов: система определяет, какие связи оказались полезными, а какие — избыточными, и готовит почву для следующего цикла оптимизации.

С точки зрения прикладного смысла, CNeuronHimNetGrapConv — это то место, где модель делает звук слышимым для трейдера. Он превращает необработанные окна котировок в локально скорректированные сигналы. Архитектура класса специально выстроена так, чтобы эти трансформации были быстрыми, воспроизводимыми и объяснимыми. Полный код данного класса и всех его методов представлен во вложении.

Рекуррентный блок

После того, как мы разобрали внутреннее устройство базового блока графовой свёртки на полиномах Чебышева и увидели, как распределяются потоки исходных данных и градиентов ошибки внутри этого относительно компактного элемента, настало время подняться на уровень выше — к узлу, который связывает локальную обработку графа с динамикой скрытых состояний. Именно здесь формируется настоящая память модели, и именно этот компонент отвечает за то, чтобы информация не терялась между шагами по времени, а органично вплеталась в структуру графа. Речь идёт о классе CNeuronHimNetGCRU — центральном звене, которое играет роль своеобразного диспетчера сигналов между временной и пространственной составляющей модели. Структура объекта представлена ниже.

class CNeuronHimNetGCRU : public CNeuronBaseOCL { protected : CNeuronBaseOCL cInpAndHidden; CNeuronHimNetGrapConv cZ_R; CNeuronConvOCL cZ_R_emb; CNeuronBaseOCL cZe_Re; CNeuronBaseOCL cZ; CNeuronBaseOCL cR; CNeuronBaseOCL cCandidate; CNeuronHimNetGrapConv cHC; CNeuronConvOCL cHC_emb; CNeuronBaseOCL cHCe; public : CNeuronHimNetGCRU( void ) {}; ~CNeuronHimNetGCRU( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint units, uint window, uint window_out, uint cheb_k, uint embed_dim, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch); virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support, CNeuronBaseOCL *Embedding); virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support, CNeuronBaseOCL *Embedding); virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support, CNeuronBaseOCL *Embedding); virtual int Type( void ) const { return defNeuronHimNetGCRU; } virtual bool Save( int const file_handle); virtual bool Load( int const file_handle); virtual bool WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override ; virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override ; virtual void SetActivationFunction(ENUM_ACTIVATION value) override { }; };

Здесь уже недостаточно просто применить свёртку по соседям узла или прогнать данные через рекуррентную ячейку. Финансовые рынки, как мы знаем, редко ведут себя линейно: валютные пары образуют взаимосвязанные кластеры, акции двигаются по секторам, а сырьевые активы часто резонируют с валютой стран-экспортёров. Поэтому одна лишь временная модель не справится — ей нужна карта связей, и графовая свёртка даёт эту карту. Но сама по себе она статична. Чтобы в моменте принимать решение — стоит ли усиливать сигнал по EURUSD, если соседние пары GBPUSD и EURGBP демонстрируют противоположную динамику, или гасить его. Нужна управляющая логика. Именно это и реализует данный класс.

Внутри этого модуля скрывается не просто привычная для разработчиков временных моделей механика GRU, а её адаптированная под графовую структуру версия. И если в предыдущем классе графовой свёртки мы имели дело с достаточно компактным набором элементов, то здесь перед нами — уже куда более насыщенная конфигурация. Список внутренних компонентов внушителен, но каждый из них занимает строго определённое место в общей логике работы. Их роль мы будем раскрывать постепенно, по мере построения методов данного объекта, чтобы не перегружать восприятие деталями раньше времени. При этом важно подчеркнуть: все эти внутренние объекты объявлены статично, что делает класс проще в управлении и избавляет от необходимости создавать громоздкие конструкторы и деструкторы — они остаются пустыми, как хорошо отлаженные двери, которые не скрипят и не требуют лишних движений при каждом запуске алгоритма.

Переходя от общей структуры класса к конкретным деталям его работы, мы естественным образом приходим к методу инициализации Init. Именно здесь происходит расстановка шахматных фигур — создание и подготовка всех внутренних компонентов, от которых впоследствии будет зависеть динамика вычислений. Метод Init — это своего рода закулисная дирижёрская палочка: пока внешний код лишь вызывает его, внутри разворачивается сложная, но стройная последовательность подготовки каждого из модулей.

bool CNeuronHimNetGCRU::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint units, uint window, uint window_out, uint cheb_k, uint embed_dim, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronBaseOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, units * window_out, optimization_type, batch)) return false ; activation = None;

Начинается всё с инициализации родительского класса. Здесь создаются все унаследованные базовые интерфейсы нейронного слоя. Обратите внимание, что число нейронов задаётся как произведение количества элементов последовательности на размер окна признаков на выходе объекта — тем самым мы заранее выделяем вычислительное пространство под полный временной контекст.

Сразу после этого функция активации обнуляется. Это сделано намеренно: на этом этапе нам важно сохранить нейтральность, чтобы дальнейшие слои получили чистый холст для своей специфической активации.

Далее разворачивается цепочка инициализации внутренних компонентов. Первый — cInpAndHidden — служит своеобразным шлюзом, соединяющим исходные данные и скрытое состояние. Его размерность определяется суммой входного и выходного окна признаков, умноженной на количество элементов последовательности, что позволяет ему аккумулировать всю необходимую информацию для последующей обработки.

int index = 0 ; if (!cInpAndHidden.Init( 0 , index, OpenCL, (window + window_out)*units, optimization, iBatch)) return false ; cInpAndHidden.SetActivationFunction(None);

Затем на сцену выходит cZ_R, отвечающий за формирование комбинированных матриц Z и R — ключевых ворот GRU. Здесь уже подключается механизм работы с графовыми структурами: размерности тензора анализируемых данных, метод принимает количество членов полинома Чебышёва, что напрямую влияет на глубину аппроксимации графа.

index++; if (!cZ_R.Init( 0 , index, OpenCL, units, window + window_out, cheb_k, optimization, iBatch)) return false ; cZ_R.SetActivationFunction(None);

Следующим в цепочке инициализации идёт объект cZ_R_emb — своеобразный мост между эмбеддингом и свёрточной динамикой. Его задача — сформировать матрицу параметров свёртки, но не механически, а исходя из полученного эмбеддинга, чтобы впоследствии эти параметры могли быть применены в вычислительном конвейере.

Это не просто служебная переменная, а ключевой посредник: именно здесь происходит интеллектуальная перепаковка связей между унитарными последовательностями, превращая их из набора разрозненных наблюдений в согласованную карту взаимосвязей. Если провести параллель с финансовыми рынками, то данный шаг напоминает работу опытного аналитика, который берёт сырые данные торговой активности и перекладывает их в форму, где тренды, корреляции и лаговые зависимости начинают обретать очертания, позволяющие прогнозировать будущие движения цен.

index++; if (!cZ_R_emb.Init( 0 , index, OpenCL, embed_dim, embed_dim, 2 * cheb_k * (window + window_out) * window_out, 1 , units, optimization, iBatch)) return false ; cZ_R_emb.SetActivationFunction(None); index++; if (!cZe_Re.Init( 0 , index, OpenCL, 2 * window_out * units, optimization, iBatch)) return false ; cZe_Re.SetActivationFunction(None); index++; if (!cZ.Init( 0 , index, OpenCL, window_out * units, optimization, iBatch)) return false ; cZ.SetActivationFunction(None); index++; if (!cR.Init( 0 , index, OpenCL, window_out * units, optimization, iBatch)) return false ; cR.SetActivationFunction(None);

После этого метод инициализирует несколько более лёгких, но не менее значимых блоков — cZe_Re, cZ, cR. Эти модули формируют окончательные векторы Z и R, обеспечивая гибкое управление забыванием и обновлением информации. Их размерность напрямую зависит от окна признаков и количества элементов последовательности в тензоре результатов — фактически это отражение того, насколько модель способна держать в памяти актуальный рыночный контекст.

Далее создаётся cCandidate — компонент, отвечающий за вычисление кандидата нового состояния. Его размерность наследуется от уже инициализированного cInpAndHidden, что подчёркивает тесную связь между исходным сигналом и предложенной моделью скрытого состояния.

index++; if (!cCandidate.Init( 0 , index, OpenCL, cInpAndHidden.Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; cCandidate.SetActivationFunction(None);

Второй крупный блок — cHC — это ещё одна графовая свёртка, работающая уже на уровне обновлённого состояния. Ему соответствуют собственные параметры свертки cHC_emb, построенные на основании полученного эмбеддинга, но с иными коэффициентами. И завершающий элемент — cHCe, который окончательно формирует представление обновлённого скрытого состояния.

index++; if (!cHC.Init( 0 , index, OpenCL, units, window + window_out, cheb_k, optimization, iBatch)) return false ; cHC.SetActivationFunction(None); index++; if (!cHC_emb.Init( 0 , index, OpenCL, embed_dim, embed_dim, (window + window_out) * window_out * cheb_k, 1 , units, optimization, iBatch)) return false ; cHC_emb.SetActivationFunction(None); index++; if (!cHCe.Init( 0 , index, OpenCL, window_out * units, optimization, iBatch)) return false ; cHCe.SetActivationFunction(None); if (!Output.Fill( 0 )) return false ; return true ; }

После того как все модули проинициализированы, происходит финальная подготовка — обнуление буфера результатов. Не забываем, что мы работаем с рекуррентным блоком. А обнуление буфера результатов гарантирует начало работы модели с чистым состоянием, не искаженным шумом прошлого.

Всё это выглядит громоздко лишь на первый взгляд. На практике — это стройная конструкция, где каждый блок играет свою роль: от предварительной упаковки данных до тонкой настройки забывания и обновления информации в графовойGRU-структуре. Для задач финансовых рынков это критически важно: модель должна уметь учитывать как локальные колебания цен (внутри окна), так и их глобальный контекст (через графовую аппроксимацию), при этом гибко реагируя на новые события и не теряя исторической инерции.

После подробного разбора процесса инициализации, пора погрузиться в работу графового рекуррентного блока и посмотреть, как метод прямого прохода feedForward оживляет архитектуру. Сначала мы осторожно проверяем, чтобы все необходимые компоненты были в актуальном состоянии: основной буфер исходных данных, тензор полиномов Чебышева и эмбеддинги. Если хотя бы один из них отсутствует — процесс не начинается. Это как трейдер, который перед открытием позиции проверяет все индикаторы и данные: без полной картины нельзя делать прогноз.

bool CNeuronHimNetGCRU::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support, CNeuronBaseOCL *Embedding) { if (!NeuronOCL || !Support || !Embedding) return false ; if (!SwapOutputs()) return false ;

Далее происходит обмен указателями на буферы данных текущих и предыдущих результатов, что создаёт рекуррентную память. Этот шаг важен, ведь прошлое влияет на будущее — аналогично тому, как вчерашние колебания рынка формируют сегодняшние ожидания.

После этого следует обратить внимание, что в процессе инициализации мы не сохранили параметры конфигурации блока в отдельные переменные. Это сделано намеренно. Ведь все они дублируются во внутренних компонентах. И мы можем их извлечь.

uint cheb_k = cZ_R.GetChebK(); uint units = cZ_R.GetCount(); uint window_out = Neurons() / units; uint window = cZ_R.GetWindow() - window_out;

И лишь после завершения подготовительной работы переходим к организации процесса. Исходные данные и предыдущее состояние конкатенируются в объект cInpAndHidden, формируя единый поток информации. Этот поток — как объединение новостей, индикаторов и сигналов — готов к дальнейшей обработке.

if (!Concat(NeuronOCL.getOutput(), PrevOutput, cInpAndHidden.getOutput(), window, window_out, units)) return false ;

Затем включается cZ_R, где полиномы Чебышева выполняет графовую свёртку: соседние узлы влияют друг на друга, но влияние ограничено K-hop, что обеспечивает экономное использование ресурсов и стабильность вычислений.

if (!cZ_R.FeedForward(cInpAndHidden.AsObject(), Support)) return false ; if (!cZ_R_emb.FeedForward(Embedding)) return false ;

Параллельно cZ_R_emb генерирует матрицу параметров свёртки на основании эмбеддингов, словно кулинар добавляет специи в блюдо, чтобы подчеркнуть нюансы вкуса: временные и пространственные признаки корректно упаковываются для дальнейшего применения.

Результаты свёртки умножаются и проходят через сигмоидную активацию, после чего делятся на гейты Z и R. Они управляют потоком информации, определяя, что следует сохранить из прошлого, а что обновить.

if (!MatMul(cZ_R.getOutput(), cZ_R_emb.getOutput(), cZe_Re.getOutput(), 1 , (window + window_out)*cheb_k, 2 * window_out, units, true )) return false ; if (!Activation(cZe_Re.getOutput(), cZe_Re.getOutput(), SIGMOID)) return false ; if (!DeConcat(cZ.getOutput(), cR.getOutput(), cZe_Re.getOutput(), window_out, window_out, units)) return false ;

Затем формируется состояние кандидатов cCandidate, объединяющее текущий вход и модифицированное предыдущее состояние. Это состояние подаётся на второй графовый свёрточный блок cHC, где аналогично создаются новые параметры через cHC_emb и результат проходит через гиперболический тангенс, формируя обновлённое скрытое состояние.

if (!ElementMult(cZ.getOutput(), PrevOutput, cZ.getPrevOutput())) return false ; if (!Concat(NeuronOCL.getOutput(), cZ.getPrevOutput(), cCandidate.getOutput(), window, window_out, units)) return false ; if (!cHC.FeedForward(cCandidate.AsObject(), Support)) return false ; if (!cHC_emb.FeedForward(Embedding)) return false ; if (!MatMul(cHC.getOutput(), cHC_emb.getOutput(), cHCe.getOutput(), 1 , (window + window_out)*cheb_k, window_out, units, true )) return false ; if (!Activation(cHCe.getOutput(), cHCe.getOutput(), TANH)) return false ; if (!GateElementMult(PrevOutput, cHCe.getOutput(), cR.getOutput(), Output)) return false ; return true ; }

В финале происходит поэлементная комбинация предыдущего состояния с кандидатом через R-гейт, и на выходе мы получаем прогноз, который готов к анализу или дальнейшей подаче в декодер. Если переносить это на язык финансовых рынков, каждый шаг — это многослойная фильтрация сигнала: прошлые движения, соседние активы, временные признаки и внутренние эмбеддинги объединяются, чтобы сформировать точный и стабильный прогноз. Метод feedForward здесь — словно дирижёр, который координирует оркестр из множества инструментов, превращая хаотичные рыночные данные в гармоничную симфонию прогнозов.

После того как мы подробно разобрали метод прямого прохода, пора перейти к не менее важному и увлекательному этапу — распространению градиента ошибки. Если прямой проход можно сравнить с трейдером, который строит прогноз на основе текущих данных, то обратное распространение — это момент, когда он садится после торгового дня, открывает дневник сделок и анализирует: где сработали сигналы, а где прогноз дал сбой. И на основании этого анализа корректируются внутренние параметры модели, чтобы на следующий день она действовала точнее.

Метод calcInputGradients начинается с тщательной проверки всех компонентов: тензора исходных данных, объекта полиномов Чебышева и эмбеддингов.

bool CNeuronHimNetGCRU::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support, CNeuronBaseOCL *Embedding) { if (!NeuronOCL || !Support || !Embedding) return false ; uint cheb_k = cZ_R.GetChebK(); uint units = cZ_R.GetCount(); uint window_out = Neurons() / units; uint window = cZ_R.GetWindow() - window_out;

Только убедившись, что всё на месте, мы переходим к вычислению ключевых параметров: порядок полинома Чебышева, количество элементов последовательности и размерность признаков на входе и выходе. Эти значения задают каркас для распространения градиентов, определяя, как сигнал ошибки будет перемещаться по архитектуре.

Первым шагом обрабатывается градиент операции поэлементной комбинации скрытого состояния с кандидатами через R-гейт. Операция учитывает влияние всех используемых компонентов. Представьте, что мы оцениваем вклад каждого индикатора в результат стратегии: одни сигналы корректируются сильнее, другие — слабее, в зависимости от их влияния на прогноз.

if (!GateElementMultGrad(PrevOutput, cR.getPrevOutput(), cHCe.getOutput(), cHCe.getGradient(), cR.getOutput(), cR.getGradient(), Gradient, None, TANH, cR.Activation())) return false ;

Далее проводим градиент ошибки через операцию матричного умножения для обновления блоков cHC и cHC_emb. Это похоже на фильтрацию рыночных сигналов: ошибка проходит через все слои, аккуратно распределяясь, чтобы каждый компонент сети получил свою долю корректировки.

if (!MatMulGrad(cHC.getOutput(), cHC.getGradient(), cHC_emb.getOutput(), cHC_emb.getGradient(), cHCe.getGradient(), 1 , (window + window_out)*cheb_k, window_out, units, true )) return false ;

Вызов calcInputGradients для cHC гарантирует, что градиенты правильно распространяются к кандидату скрытого состояния, как если бы мы проверяли не только результаты отдельных сделок, но и их взаимосвязь в общей торговой стратегии.

if (!cHC.calcInputGradients(cCandidate.AsObject(), Support)) return false ; if (!DeConcat(NeuronOCL.getGradient(), cZ.getPrevOutput(), cCandidate.getGradient(), window, window_out, units)) return false ;

После этого выполняется деконкатенация — распределение градиентов ошибки между исходными данными и кандидатами из скрытого состояния.

Передача градиентов ошибки через операцию поэлементного умножения и последующая конкатенация формируют корректные градиенты для гейтов Z и R. А корректировка полученных значений на производную функции активации обеспечивает правильное масштабирование ошибки, предотвращая перегрузку модели.

if (!ElementMultGrad(cZ.getOutput(), cZ.getGradient(), PrevOutput, cCandidate.getPrevOutput(), cZ.getPrevOutput(), None, None)) return false ; if (!Concat(cZ.getGradient(), cR.getGradient(), cZe_Re.getGradient(), window_out, window_out, units)) return false ; if (!DeActivation(cZe_Re.getOutput(), cZe_Re.getGradient(), cZe_Re.getGradient(), SIGMOID)) return false ;

Особое внимание уделяется полиномам Чебышева. Сначала сохраняется предыдущий градиент, полученный от объекта cHC. Затем вызывается calcInputGradients для cZ_R, после чего накопленные градиенты аккуратно суммируются. Это позволяет модели учитывать прямое и косвенное влияние соседних узлов графа, обеспечивая стабильное и корректное обновление весов графовой свертки.

if (!MatMulGrad(cZ_R.getOutput(), cZ_R.getGradient(), cZ_R_emb.getOutput(), cZ_R_emb.getGradient(), cZe_Re.getGradient(), 1 , (window + window_out)*cheb_k, 2 * window_out, units, true )) return false ; CBufferFloat* temp = Support.getGradient(); if (!Support.SetGradient(Support.getPrevOutput(), false ) || !cZ_R.calcInputGradients(cInpAndHidden.AsObject(), Support) || !SumAndNormilize(temp, Support.getGradient(), temp, Support.GetDimension(), false , 0 , 0 , 0 , 1 ) || !Support.SetGradient(temp, false )) return false ;

Завершает процесс основного информационного потока передача градиентов на уровень исходных данных, объединяя информацию от двух магистралей. С последующей корректировкой на производную функции активации.

if (!DeConcat(cInpAndHidden.getPrevOutput(), cCandidate.getPrevOutput(), cInpAndHidden.getGradient(), window, window_out, units)) return false ; if (!SumAndNormilize(NeuronOCL.getGradient(), cInpAndHidden.getPrevOutput(), NeuronOCL.getGradient(), window, false , 0 , 0 , 0 , 1 )) return false ; if (NeuronOCL.Activation() != None) if (!DeActivation(NeuronOCL.getOutput(), NeuronOCL.getGradient(), NeuronOCL.getGradient(), NeuronOCL.Activation())) return false ;

Далее аналогичную процедуру проходят эмбеддинги: их градиенты корректируются через cHC_emb и cZ_R_emb. А затем суммируются, что обеспечивает согласованное обновление всех параметров.

if (!Embedding.CalcHiddenGradients(cHC_emb.AsObject())) return false ; temp = Embedding.getGradient(); if (!Embedding.SetGradient(Embedding.getPrevOutput(), false ) || !Embedding.CalcHiddenGradients(cZ_R_emb.AsObject()) || !SumAndNormilize(temp, Embedding.getGradient(), temp, cZ_R_emb.GetWindow(), false , 0 , 0 , 0 , 1 ) || !Embedding.SetGradient(temp, false )) return false ; return true ; }

В результате calcInputGradients превращается в искусную систему перераспределения ошибок по всей архитектуре GCRU. На практике это как трейдер, который не просто фиксирует ошибки стратегии, а детально анализирует каждую составляющую: временные и пространственные закономерности, связи между активами, реакцию на рыночные события — и использует эту информацию, чтобы улучшить точность будущих прогнозов. Такой подход делает обучение модели живым, динамичным и максимально приближенным к реальной рыночной логике.

Здесь мы подходим к казалось бы, самой скромной части механизма — обновлению весов. Однако, как это часто бывает в архитектурах с тщательно продуманной внутренней логикой, за этой лаконичностью скрывается продуманная иерархия управления параметрами. Вся громоздкая система с гейтами, полиномами Чебышева, матричными умножениями и активациями, в конечном счёте, сводится к тому, чтобы корректно настроить всего два ключевых объекта: cZ_R_emb и cHC_emb. Это как если бы в сложном часовом механизме с десятками шестерёнок на самом деле лишь две регулировочные оси задавали точность всего хода.

Метод updateInputWeights начинается с простой, но принципиальной проверки — наличие объекта эмбеддингов. Без него обновление не имеет смысла, ведь именно через него модель впитывает пространственные и семантические связи графа. Если объект отсутствует, метод тут же прерывает выполнение, возвращая false.

bool CNeuronHimNetGCRU::updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL, CChebPolinom *Support, CNeuronBaseOCL *Embedding) { if (!Embedding) return false ; if (!cZ_R_emb.UpdateInputWeights(Embedding)) return false ; if (!cHC_emb.UpdateInputWeights(Embedding)) return false ; return true ; }

Далее управление передается двум главным хранилищам обучаемых параметров: сначала обновляются веса, отвечающие за блок Z-R (cZ_R_emb), затем — за блок кандидата H-C (cHC_emb). Оба вызова UpdateInputWeights отрабатывают последовательно, как два точных винта регулировки, каждый из которых влияет на свою часть вычислительного узла.

Стоит подчеркнуть, что эта лаконичность — результат грамотной архитектурной организации. Все остальные слои, промежуточные буферы и гейты уже получили свои градиенты в ходе обратного распространения ошибки. Здесь же мы фактически отдаем команду на внедрение этих изменений в параметры, которые действительно определяют поведение модели в долгосрочной перспективе. Иными словами, если предыдущий метод (calcInputGradients) можно сравнить с анализом причин прошлых ошибок, то updateInputWeights — это акт корректировки торговой системы: мы не просто делаем выводы, а вносим их в настройки, чтобы завтра прогноз стал точнее и устойчивее.

Такой подход делает архитектуру не только эффективной, но и предсказуемой: изменение всего в двух точках позволяет контролировать огромную вычислительную цепочку, сохраняя её целостность и согласованность.

Сегодня мы проделали значительный объём работы, и самое время сделать короткую паузу. В следующей статье мы продолжим этот путь. Завершим начатое, доведя реализацию до логической точки, и проведём её проверку на реальных исторических данных, чтобы увидеть, как теория проявляет себя в действии.





Заключение

В этой статье мы сосредоточились на одном из ключевых звеньев всей архитектуры и шаг за шагом разобрали его работу — от формирования внутренних связей до механизма распространения градиента ошибки и процедуры обновления параметров. Мы увидели, как отдельные модули, на первый взгляд автономные, начинают взаимодействовать в едином ритме, создавая согласованную структуру, готовую к обучению и работе в условиях реального рынка. Особенно важно подчеркнуть, что столь стройная система опирается всего лишь на два объекта с обучаемыми параметрами, что делает её не только компактной, но и предсказуемой в управлении.

На данном этапе мы получили почти полностью сформированный элемент будущей вычислительной цепочки, который готов принять на себя нагрузку реальных торговых данных. В следующей статье мы сделаем решающий шаг: интегрируем все компоненты в единую структуру, проведём полноценное тестирование на исторических временных рядах и посмотрим, насколько созданный нами алгоритм способен не только воспроизводить закономерности прошлого, но и уверенно ориентироваться в переменчивом потоке рынка.

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