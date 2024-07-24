Мониторинг торговли с помощью Push-уведомлений — пример сервиса в MetaTrader 5

Содержание





Введение

При торговле на финансовых рынках важной составляющей является наличие информации о результатах торгов, проведённых за определённый прошедший период времени.



Наверное, каждый трейдер хотя бы раз сталкивался с необходимостью проконтролировать результаты торговли за прошедший день, неделю, месяц, и т.п., чтобы откорректировать свою стратегию по результатам торговли. Клиентский терминал MetaTrader 5 представляет хорошую статистику в виде отчётов, позволяющих оценить результаты своей торговли в удобной визуальной форме. Отчёт может помочь оптимизировать портфель, понять, как снизить риски и повысить стабильность торговли.

Чтобы проанализировать свою стратегию, нужно нажать "Отчет \ Обзор" в контекстном меню раздела торговой истории или "Отчеты" в меню "Вид" ( либо просто по комбинации клавиш Alt+E):











Подробнее об отчётах в терминале MetaTrader 5 можно почитать в статье "Новый отчет в MetaTrader: 5 самых важных показателей торговли".



Если же по какой-либо причине стандартных отчётов, предоставляемых клиентским терминалом, не достаточно, язык MQL5 предоставляет широкие возможности для создания своих собственных программ, в том числе и для построения отчётов и отправки их на смартфон трейдера. Вот такую возможность мы сегодня и будем обсуждать.

Наша программа должна запускаться в момент запуска терминала, отслеживать смену аккаунта или торгового счёта, наступление дня и времени для создания и отправки отчётов. Для таких целей нам подойдёт тип программы "Сервис".

Как следует из справки, Сервис — программа, которая в отличие от индикаторов, советников и скриптов для своей работы не требует привязки к графику. Как и скрипты, сервисы не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска. Для запуска сервиса в его коде обязательно должна быть функция-обработчик OnStart. Сервисы не принимают никаких других событий кроме Start, но могут сами отправлять графикам пользовательские события с помощью EventChartCustom. Сервисы хранятся в директории <каталог_терминала>\MQL5\Services.



Каждый сервис, запущенный в терминале, работает в собственном потоке. А это значит, что зацикленный сервис не может повлиять на работу других программ. Наш сервис должен работать в бесконечном цикле, проверять наступление заданного времени, считывать всю торговую историю, создавать списки закрытых позиций, фильтровать эти списки по разным критериям и выводить по ним отчёты в журнал и в Push уведомлениях на смартфон пользователя. Кроме того, при первом запуске сервиса, или изменении его настроек, сервис должен проверять возможность отправки из терминала Push уведомлений. А для этого должно быть организовано интерактивное взаимодействие с пользователем при помощи окон сообщений с ожиданием ответа и реакции пользователя. Ко всему прочему, при отправке Push уведомлений есть ограничения по частоте уведомлений в единицу времени. Поэтому необходимо организовывать задержки при отправке уведомлений. И всё это никак не должно влиять на работу других приложений, запущенных в клиентском терминале. Исходя из всего перечисленного, Сервисы — самое удобное средство для создания такого проекта.

С типом программы определились. Теперь необходимо составить представление о составляющих, необходимых для сборки всего задуманного воедино.





Структура проекта

Рассмотрим программу, её составляющие, "от конца к началу":

Программа сервис . Имеет доступ к данным всех аккаунтов, которые были активными за всё время беспрерывной работы сервиса. Из данных всех аккаунтов программа получает списки закрытых позиций и объединяет их в один общий список. В зависимости от настроек, сервис может использовать данные о закрытых позициях только текущего активного аккаунта, либо с текущего и каждого из ранее использованных в торговле в клиентском терминале аккаунтов.

Из данных о закрытых позициях, полученных из списка аккаунтов, создаётся статистика торговли за требуемые торговые периоды и отправляется в Push уведомлениях на смартфон пользователя. Дополнительно торговая статистика в табличном виде выводится в журнал терминала "Эксперты".

. Имеет доступ к данным всех аккаунтов, которые были активными за всё время беспрерывной работы сервиса. Из данных всех аккаунтов программа получает списки закрытых позиций и объединяет их в один общий список. В зависимости от настроек, сервис может использовать данные о закрытых позициях только текущего активного аккаунта, либо с текущего и каждого из ранее использованных в торговле в клиентском терминале аккаунтов. Из данных о закрытых позициях, полученных из списка аккаунтов, создаётся статистика торговли за требуемые торговые периоды и отправляется в Push уведомлениях на смартфон пользователя. Дополнительно торговая статистика в табличном виде выводится в журнал терминала "Эксперты". Коллекция аккаунтов . Включает в себя список аккаунтов, к которым был подключен терминал за время беспрерывной работы сервиса. Коллекция аккаунтов даёт доступ к любому аккаунту в списке и ко всем закрытым позициям всех аккаунтов. Списки доступны в программе сервисе, и на их основании сервис делает выборки и создаёт статистику.

. Включает в себя список аккаунтов, к которым был подключен терминал за время беспрерывной работы сервиса. Коллекция аккаунтов даёт доступ к любому аккаунту в списке и ко всем закрытым позициям всех аккаунтов. Списки доступны в программе сервисе, и на их основании сервис делает выборки и создаёт статистику. Класс объекта аккаунта . Хранит в себе данные одного аккаунта со списком (коллекцией) всех закрытых позиций, транзакции которых были проведены на этом аккаунте за время беспрерывной работы сервиса. Даёт доступ к свойствам аккаунта, к созданию и обновлению списка закрытых позиций этого аккаунта и возвращает списки закрытых позиций по различным критериям выборки.



. Хранит в себе данные одного аккаунта со списком (коллекцией) всех закрытых позиций, транзакции которых были проведены на этом аккаунте за время беспрерывной работы сервиса. Даёт доступ к свойствам аккаунта, к созданию и обновлению списка закрытых позиций этого аккаунта и возвращает списки закрытых позиций по различным критериям выборки. Класс коллекция исторических позиций . Содержит список объектов позиций, даёт доступ к свойствам закрытых позиций, к созданию и обновлению списка позиций. Возвращает список закрытых позиций.

. Содержит список объектов позиций, даёт доступ к свойствам закрытых позиций, к созданию и обновлению списка позиций. Возвращает список закрытых позиций. Класс объекта позиции . Хранит свойства закрытой позиции и предоставляет к ним доступ. В объекте организован функционал для сравнения двух объектов по различным свойствам, что даёт возможность для создания списков позиций по различным критериям выборки. Содержит список сделок этой позиции и предоставляет к ним доступ.



. Хранит свойства закрытой позиции и предоставляет к ним доступ. В объекте организован функционал для сравнения двух объектов по различным свойствам, что даёт возможность для создания списков позиций по различным критериям выборки. Содержит список сделок этой позиции и предоставляет к ним доступ. Класс объекта сделки. Хранит свойства одной сделки и предоставляет к ним доступ. В объекте организован функционал для сравнения двух объектов по различным свойствам, что даёт возможность для создания списков сделок по различным критериям выборки.



Концепцию воссоздания закрытой позиции из списка исторических сделок мы рассматривали в статье "Как просматривать сделки прямо на графике и не утонуть в торговой истории". По списку сделок определяется принадлежность каждой сделки к какой-либо позиции по идентификатору позиции (PositionID), записанному в свойствах сделки. Создаётся объект позиции, в который найденные сделки помещаются в список сделок. Здесь будем делать таким же образом. Но для организации построения объектов сделок и позиций будем использовать совсем иную, давно проверенную концепцию, где у каждого объекта есть одинаковые по реализации методы доступа к свойствам для их установки и получения. Такая концепция позволяет создавать объекты в едином общем ключе, хранить их в списках, фильтровать и сортировать по любому из свойств объектов и получать новые списки в разрезе указанного свойства.

Чтобы правильно понимать концепцию построения классов данного проекта, настоятельно рекомендуются к прочтению три статьи, в которых очень подробно описывается:

После просмотра озвученных статей, будет понятна вся концепция построения объектов, их хранение в списках и получение различных списков, отфильтрованных по требуемым свойствам. По сути, в трёх статьях описана возможность создания баз данных по любым объектам в MQL5, их хранение в базе и получение требуемых свойств и значений. А именно такой функционал и необходим в данном проекте, и именно по этой причине здесь решено строить объекты и их коллекции по описанной в статьях концепции. Только здесь это будет сделано немного проще — без создания классов абстрактных объектов с защищёнными конструкторами и без определения в классах неподдерживаемых свойств объектов. Всё будет проще — каждый объект будет иметь свой список свойств, хранимый в трёх массивах с возможностью записи и получения этих свойств. И все эти объекты будут храниться в списках, где будет предоставлена возможность для получения новых списков только требуемых объектов по указанным свойствам.



Если вкратце, то у каждого объекта, создаваемого в проекте, будет набор собственных свойств, как, впрочем, и у любого объекта или сущности в MQL5. Только в MQL5 для получения свойств существуют стандартные функции, а у объектов проекта это будут методы для получения целочисленных, вещественных и строковых свойств, прописанные прямо в классе каждого объекта. А далее, все эти объекты будут храниться в списках — динамических массивах указателей на объекты CObject Стандартной Библиотеки. И именно классы Стандартной Библиотеки позволяют нам с минимальными затратами создавать сложные проекты. В данном случае — базу данных по закрытым позициям всех аккаунтов, на которых велась торговля, с возможностью получения списков объектов, отсортированных и выбранных по любому требуемому свойству.



Любая позиция существует только с момента её открытия — совершения сделки In, до момента закрытия — совершения сделки Out/OutBuy. Т.е. это объект, существующий только как рыночный. Любая же сделка, наоборот — только исторический объект, так как сделка — это просто факт исполнения ордера (торгового приказа). Поэтому в клиентском терминале в историческом списке нет позиций — они существуют только в списке текущих рыночных позиций.



Соответственно, чтобы воссоздать уже закрытую рыночную позиция, необходимо из исторических сделок "собрать" ранее существовавшую позицию. Благо для этого в каждой сделке прописан идентификатор позиции, в жизни которой участвовала сделка. Для этого необходимо пройтись по списку исторических сделок, получить очередную сделку из списка, создать новый объект сделки, проверить идентификатор позиции и создать объект позиции. В новую историческую позицию добавить созданный объект сделки. Делать это будем далее. А пока создадим классы объекта сделки и объекта позиции, с которыми и будем далее работать.



Класс сделки

В каталоге терминала \MQL5\Services\ создадим новую папку AccountReporter\, а в ней новый файл Deal.mqh класса CDeal.

Класс должен быть унаследован от базового класса Стандартной Библиотеки CObject, а его файл подключен к вновь создаваемому классу:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Object.mqh> class CDeal : public CObject { }





Теперь впишем перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств сделки, а в приватной, защищённой и публичной секциях объявим переменные-члены класса и методы для работы со свойствами сделки:



#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Object.mqh> enum ENUM_DEAL_PROPERTY_INT { DEAL_PROP_TICKET = 0 , DEAL_PROP_ORDER, DEAL_PROP_TIME, DEAL_PROP_TIME_MSC, DEAL_PROP_TYPE, DEAL_PROP_ENTRY, DEAL_PROP_MAGIC, DEAL_PROP_REASON, DEAL_PROP_POSITION_ID, DEAL_PROP_SPREAD, }; enum ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL { DEAL_PROP_VOLUME = DEAL_PROP_SPREAD+ 1 , DEAL_PROP_PRICE, DEAL_PROP_COMMISSION, DEAL_PROP_SWAP, DEAL_PROP_PROFIT, DEAL_PROP_FEE, DEAL_PROP_SL, DEAL_PROP_TP, }; enum ENUM_DEAL_PROPERTY_STR { DEAL_PROP_SYMBOL = DEAL_PROP_TP+ 1 , DEAL_PROP_COMMENT, DEAL_PROP_EXTERNAL_ID, }; class CDeal : public CObject { private : MqlTick m_tick; long m_lprop[DEAL_PROP_SPREAD+ 1 ]; double m_dprop[DEAL_PROP_TP-DEAL_PROP_SPREAD]; string m_sprop[DEAL_PROP_EXTERNAL_ID-DEAL_PROP_TP]; int IndexProp(ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property) const { return ( int )property-DEAL_PROP_SPREAD- 1 ; } int IndexProp(ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property) const { return ( int )property-DEAL_PROP_TP- 1 ; } bool GetDealTick( const int amount= 20 ); int GetSpreadM1( void ); string TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const ; protected : int m_digits; double m_point; double m_bid; double m_ask; public : void SetProperty(ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property, long value){ this .m_lprop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property, double value){ this .m_dprop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property, string value){ this .m_sprop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetTicket( const long ticket) { this .SetProperty(DEAL_PROP_TICKET, ticket); } void SetOrder( const long order) { this .SetProperty(DEAL_PROP_ORDER, order); } void SetTime( const datetime time) { this .SetProperty(DEAL_PROP_TIME, time); } void SetTimeMsc( const long value) { this .SetProperty(DEAL_PROP_TIME_MSC, value); } void SetTypeDeal( const ENUM_DEAL_TYPE type) { this .SetProperty(DEAL_PROP_TYPE, type); } void SetEntry( const ENUM_DEAL_ENTRY entry) { this .SetProperty(DEAL_PROP_ENTRY, entry); } void SetMagic( const long magic) { this .SetProperty(DEAL_PROP_MAGIC, magic); } void SetReason( const ENUM_DEAL_REASON reason) { this .SetProperty(DEAL_PROP_REASON, reason); } void SetPositionID( const long id) { this .SetProperty(DEAL_PROP_POSITION_ID, id); } void SetVolume( const double volume) { this .SetProperty(DEAL_PROP_VOLUME, volume); } void SetPrice( const double price) { this .SetProperty(DEAL_PROP_PRICE, price); } void SetCommission( const double value) { this .SetProperty(DEAL_PROP_COMMISSION, value); } void SetSwap( const double value) { this .SetProperty(DEAL_PROP_SWAP, value); } void SetProfit( const double value) { this .SetProperty(DEAL_PROP_PROFIT, value); } void SetFee( const double value) { this .SetProperty(DEAL_PROP_FEE, value); } void SetSL( const double value) { this .SetProperty(DEAL_PROP_SL, value); } void SetTP( const double value) { this .SetProperty(DEAL_PROP_TP, value); } void SetSymbol( const string symbol) { this .SetProperty(DEAL_PROP_SYMBOL,symbol); } void SetComment( const string comment) { this .SetProperty(DEAL_PROP_COMMENT,comment); } void SetExternalID( const string ext_id) { this .SetProperty(DEAL_PROP_EXTERNAL_ID,ext_id); } long GetProperty(ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property) const { return this .m_lprop[property]; } double GetProperty(ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property) const { return this .m_dprop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property) const { return this .m_sprop[ this .IndexProp(property)]; } long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_TICKET); } long Order( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_ORDER); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(DEAL_PROP_TIME); } long TimeMsc( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_TIME_MSC); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return ( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(DEAL_PROP_TYPE); } ENUM_DEAL_ENTRY Entry( void ) const { return ( ENUM_DEAL_ENTRY ) this .GetProperty(DEAL_PROP_ENTRY); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_MAGIC); } ENUM_DEAL_REASON Reason( void ) const { return ( ENUM_DEAL_REASON ) this .GetProperty(DEAL_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_POSITION_ID); } double Volume( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_VOLUME); } double Price( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_PRICE); } double Commission( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_COMMISSION); } double Swap( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_SWAP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_PROFIT); } double Fee( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_FEE); } double SL( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_SL); } double TP( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_TP); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_COMMENT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(DEAL_PROP_EXTERNAL_ID); } double Bid( void ) const { return this .m_bid; } double Ask( void ) const { return this .m_ask; } int Spread( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(DEAL_PROP_SPREAD); } string TypeDescription( void ) const ; string EntryDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CDeal( void ){} CDeal( const ulong ticket); ~CDeal(); };

Рассмотрим реализацию методов класса.

В конструкторе класса считаем, что сделка уже выбрана и мы можем получать её свойства:

CDeal::CDeal( const ulong ticket) { this .SetTicket(( long )ticket); this .SetOrder(:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER )); this .SetTime(( datetime ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME )); this .SetTimeMsc(:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME_MSC )); this .SetTypeDeal(( ENUM_DEAL_TYPE ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )); this .SetEntry(( ENUM_DEAL_ENTRY ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )); this .SetMagic(:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC )); this .SetReason(( ENUM_DEAL_REASON ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_REASON )); this .SetPositionID(:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID )); this .SetVolume(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME )); this .SetPrice(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE )); this .SetCommission(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION )); this .SetSwap(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP )); this .SetProfit(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT )); this .SetFee(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_FEE)); this .SetSL(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SL)); this .SetTP(:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_TP)); this .SetSymbol(:: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )); this .SetComment(:: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT )); this .SetExternalID(:: HistoryDealGetString (ticket, DEAL_EXTERNAL_ID )); this .m_digits = ( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); this .m_point = :: SymbolInfoDouble ( this . Symbol (), SYMBOL_POINT ); this .m_bid = 0 ; this .m_ask = 0 ; this .SetProperty(DEAL_PROP_SPREAD, 0 ); if ( this .GetDealTick() && this .m_point!= 0 ) { this .m_bid= this .m_tick.bid; this .m_ask= this .m_tick.ask; int spread=( int ):: fabs (( this .m_ask- this .m_bid)/ this .m_point); this .SetProperty(DEAL_PROP_SPREAD, spread); } else this .SetProperty(DEAL_PROP_SPREAD, this .GetSpreadM1()); }

Сохраняем в массивах свойств класса свойства сделки, Digits и Point символа, по которому была проведена сделка — для осуществления расчётов и вывода информации о сделке. Далее получаем исторический тик по времени проведения сделки. Тем самым мы даём доступ к ценам Bid и Ask в момент совершения сделки, а отсюда и возможность расчёта спреда.







Метод, сравнивающий два объекта между собой по указанному свойству:

int CDeal::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDeal * obj = node; switch (mode) { case DEAL_PROP_TICKET : return ( this .Ticket() > obj.Ticket() ? 1 : this .Ticket() < obj.Ticket() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_ORDER : return ( this .Order() > obj.Order() ? 1 : this .Order() < obj.Order() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_TIME : return ( this .Time() > obj.Time() ? 1 : this .Time() < obj.Time() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_TIME_MSC : return ( this .TimeMsc() > obj.TimeMsc() ? 1 : this .TimeMsc() < obj.TimeMsc() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_TYPE : return ( this .TypeDeal() > obj.TypeDeal() ? 1 : this .TypeDeal() < obj.TypeDeal() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_ENTRY : return ( this .Entry() > obj.Entry() ? 1 : this .Entry() < obj.Entry() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_MAGIC : return ( this .Magic() > obj.Magic() ? 1 : this .Magic() < obj.Magic() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_REASON : return ( this .Reason() > obj.Reason() ? 1 : this .Reason() < obj.Reason() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_POSITION_ID : return ( this .PositionID() > obj.PositionID() ? 1 : this .PositionID() < obj.PositionID() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_SPREAD : return ( this .Spread() > obj.Spread() ? 1 : this .Spread() < obj.Spread() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_VOLUME : return ( this .Volume() > obj.Volume() ? 1 : this .Volume() < obj.Volume() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_PRICE : return ( this .Price() > obj.Price() ? 1 : this .Price() < obj.Price() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_COMMISSION : return ( this .Commission() > obj.Commission() ? 1 : this .Commission() < obj.Commission() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_SWAP : return ( this .Swap() > obj.Swap() ? 1 : this .Swap() < obj.Swap() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_PROFIT : return ( this .Profit() > obj.Profit() ? 1 : this .Profit() < obj.Profit() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_FEE : return ( this .Fee() > obj.Fee() ? 1 : this .Fee() < obj.Fee() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_SL : return ( this .SL() > obj.SL() ? 1 : this .SL() < obj.SL() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_TP : return ( this .TP() > obj.TP() ? 1 : this .TP() < obj.TP() ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_SYMBOL : return ( this . Symbol () > obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol () < obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_COMMENT : return ( this . Comment () > obj. Comment () ? 1 : this . Comment () < obj. Comment () ? - 1 : 0 ); case DEAL_PROP_EXTERNAL_ID : return ( this .ExternalID() > obj.ExternalID() ? 1 : this .ExternalID() < obj.ExternalID() ? - 1 : 0 ); default : return (- 1 ); } }

Это виртуальный метод, переопределяющий одноимённый метод родительского класса CObject. В зависимости от режима сравнения (одно из свойств объекта сделки) сравниваются эти свойства у текущего объекта и у переданного по указателю в метод. Метод возвращает 1 в случае, если значение свойства текущего объекта больше значения этого свойства у сравниваемого. Если меньше — возвращается -1, если значения равны — возвращается 0.







Метод, возвращающий описание типа сделки:

string CDeal::TypeDescription( void ) const { switch ( this .TypeDeal()) { case DEAL_TYPE_BUY : return "Buy" ; case DEAL_TYPE_SELL : return "Sell" ; case DEAL_TYPE_BALANCE : return "Balance" ; case DEAL_TYPE_CREDIT : return "Credit" ; case DEAL_TYPE_CHARGE : return "Additional charge" ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : return "Correction" ; case DEAL_TYPE_BONUS : return "Bonus" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : return "Additional commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : return "Daily commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : return "Monthly commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : return "Daily agent commission" ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : return "Monthly agent commission" ; case DEAL_TYPE_INTEREST : return "Interest rate" ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : return "Canceled buy deal" ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : return "Canceled sell deal" ; case DEAL_DIVIDEND : return "Dividend operations" ; case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : return "Franked (non-taxable) dividend operations" ; case DEAL_TAX : return "Tax charges" ; default : return "Unknown: " +( string ) this .TypeDeal(); } }

В зависимости от типа сделки возвращается её текстовое описание. Для данного проекта этот метод избыточен, так как мы не будем использовать все типы сделок, а только те, что относятся к позиции — покупка или продажа.







Метод, возвращающий описание способа изменения позиции:



string CDeal::EntryDescription( void ) const { switch ( this .Entry()) { case DEAL_ENTRY_IN : return "Entry In" ; case DEAL_ENTRY_OUT : return "Entry Out" ; case DEAL_ENTRY_INOUT : return "Reverse" ; case DEAL_ENTRY_OUT_BY : return "Close a position by an opposite one" ; default : return "Unknown: " +( string ) this .Entry(); } }





Метод, возвращающий описание причины проведения сделки:



string CDeal::ReasonDescription( void ) const { switch ( this .Reason()) { case DEAL_REASON_CLIENT : return "Terminal" ; case DEAL_REASON_MOBILE : return "Mobile" ; case DEAL_REASON_WEB : return "Web" ; case DEAL_REASON_EXPERT : return "EA" ; case DEAL_REASON_SL : return "SL" ; case DEAL_REASON_TP : return "TP" ; case DEAL_REASON_SO : return "SO" ; case DEAL_REASON_ROLLOVER : return "Rollover" ; case DEAL_REASON_VMARGIN : return "Var. Margin" ; case DEAL_REASON_SPLIT : return "Split" ; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION: return "Corp. Action" ; default : return "Unknown reason " +( string ) this .Reason(); } }





Метод, возвращающий описание сделки:



string CDeal::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "Deal: %-9s %.2f %-4s #%I64d at %s" , this .EntryDescription(), this .Volume(), this .TypeDescription(), this .Ticket(), this .TimeMscToString( this .TimeMsc()))); }





Метод, распечатывающий в журнал свойства сделки:



void CDeal:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }





Метод, возвращающий время с миллисекундами:



string CDeal::TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const { return (:: TimeToString (time_msc/ 1000 , flags) + "." + :: IntegerToString (time_msc % 1000 , 3 , '0' )); }

Все методы, возвращающие и выводящие в журнал текстовые описания предназначены для описания сделки. В данном проекте они фактически не понадобятся, но всегда нужно помнить о расширении и доработках, и по этой причине такие методы здесь присутствуют.

Метод, получающий тик сделки:



bool CDeal::GetDealTick( const int amount= 20 ) { MqlTick ticks[]; int attempts = amount; int offset = 500 ; int copied = 0 ; while (!:: IsStopped () && (copied<= 0 ) && (attempts--)!= 0 ) copied = :: CopyTicksRange ( this . Symbol (), ticks, COPY_TICKS_INFO , this .TimeMsc()-(offset <<= 1 ), this .TimeMsc()); if (copied> 0 ) this .m_tick=ticks[copied- 1 ]; return (copied> 0 ); }

Логика метода расписана в комментариях к коду. После получения тика, из него берутся значения цен Ask и Bid и рассчитывается размер спреда как (Ask - Bid) / Point.



Если в итоге данным методом тик получить не удалось, то получаем усреднённое значение спреда при помощи метода для получения спреда минутного бара сделки:

int CDeal::GetSpreadM1( void ) { int array[ 1 ]={}; int bar=:: iBarShift ( this . Symbol (), PERIOD_M1 , this .Time()); if (bar== WRONG_VALUE ) return 0 ; return (:: CopySpread ( this . Symbol (), PERIOD_M1 , bar, 1 , array)== 1 ? array[ 0 ] : 0 ); }

Класс сделки готов. Объекты этого класса будут храниться в списке сделок в классе исторической позиции, из которого можно будет получать указатели на нужные сделки и обрабатывать их данные.







Класс исторической позиции

В папке терминала \MQL5\Services\AccountReporter\ создадим новый файл Position.mqh класса CPosition.

Класс должен быть унаследован от класса базового объекта Стандартной Библиотеки CObject:



#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" class CPosition : public CObject { }





Так как в классе позиции будет расположен список сделок этой позиции, то необходимо к созданному файлу подключить файл класса сделок и файл класса динамического массива указателей на объекты CObject:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Deal.mqh" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CPosition : public CObject { }





Теперь впишем перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств сделки, а в приватной, защищённой и публичной секциях объявим переменные-члены класса и методы для работы со свойствами позиции:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Deal.mqh" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> enum ENUM_POSITION_PROPERTY_INT { POSITION_PROP_TICKET = 0 , POSITION_PROP_TIME, POSITION_PROP_TIME_MSC, POSITION_PROP_TIME_UPDATE, POSITION_PROP_TIME_UPDATE_MSC, POSITION_PROP_TYPE, POSITION_PROP_MAGIC, POSITION_PROP_IDENTIFIER, POSITION_PROP_REASON, POSITION_PROP_ACCOUNT_LOGIN, POSITION_PROP_TIME_CLOSE, POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC, }; enum ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL { POSITION_PROP_VOLUME = POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC+ 1 , POSITION_PROP_PRICE_OPEN, POSITION_PROP_SL, POSITION_PROP_TP, POSITION_PROP_PRICE_CURRENT, POSITION_PROP_SWAP, POSITION_PROP_PROFIT, POSITION_PROP_CONTRACT_SIZE, POSITION_PROP_PRICE_CLOSE, POSITION_PROP_COMMISSIONS, POSITION_PROP_FEE, }; enum ENUM_POSITION_PROPERTY_STR { POSITION_PROP_SYMBOL = POSITION_PROP_FEE+ 1 , POSITION_PROP_COMMENT, POSITION_PROP_EXTERNAL_ID, POSITION_PROP_CURRENCY_PROFIT, POSITION_PROP_ACCOUNT_CURRENCY, POSITION_PROP_ACCOUNT_SERVER, }; class CPosition : public CObject { private : long m_lprop[POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC+ 1 ]; double m_dprop[POSITION_PROP_FEE-POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC]; string m_sprop[POSITION_PROP_ACCOUNT_SERVER-POSITION_PROP_FEE]; int IndexProp(ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property) const { return ( int )property-POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC- 1 ;} int IndexProp(ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property) const { return ( int )property-POSITION_PROP_FEE- 1 ; } protected : CArrayObj m_list_deals; CDeal m_temp_deal; string TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const ; int m_profit_pt; int m_digits; double m_point; double m_tick_value; CDeal *GetDealIn( void ) const ; CDeal *GetDealOut( void ) const ; public : CArrayObj *GetListDeals( void ) { return (& this .m_list_deals); } void SetProperty(ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property, long value) { this .m_lprop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property, double value) { this .m_dprop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property, string value) { this .m_sprop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetTicket( const long ticket) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TICKET, ticket); } void SetTime( const datetime time) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TIME, time); } void SetTimeMsc( const long value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TIME_MSC, value); } void SetTimeUpdate( const datetime time) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TIME_UPDATE, time); } void SetTimeUpdateMsc( const long value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TIME_UPDATE_MSC, value); } void SetTypePosition( const ENUM_POSITION_TYPE type) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TYPE, type); } void SetMagic( const long magic) { this .SetProperty(POSITION_PROP_MAGIC, magic); } void SetID( const long id) { this .SetProperty(POSITION_PROP_IDENTIFIER, id); } void SetReason( const ENUM_POSITION_REASON reason) { this .SetProperty(POSITION_PROP_REASON, reason); } void SetTimeClose( const datetime time) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TIME_CLOSE, time); } void SetTimeCloseMsc( const long value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC, value); } void SetAccountLogin( const long login) { this .SetProperty(POSITION_PROP_ACCOUNT_LOGIN, login); } void SetVolume( const double volume) { this .SetProperty(POSITION_PROP_VOLUME, volume); } void SetPriceOpen( const double price) { this .SetProperty(POSITION_PROP_PRICE_OPEN, price); } void SetSL( const double value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_SL, value); } void SetTP( const double value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_TP, value); } void SetPriceCurrent( const double price) { this .SetProperty(POSITION_PROP_PRICE_CURRENT, price); } void SetSwap( const double value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_SWAP, value); } void SetProfit( const double value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_PROFIT, value); } void SetPriceClose( const double price) { this .SetProperty(POSITION_PROP_PRICE_CLOSE, price); } void SetContractSize( const double value) { this .SetProperty(POSITION_PROP_CONTRACT_SIZE, value); } void SetCommissions( void ); void SetFee( void ); void SetSymbol( const string symbol) { this .SetProperty(POSITION_PROP_SYMBOL, symbol); } void SetComment( const string comment) { this .SetProperty(POSITION_PROP_COMMENT, comment); } void SetExternalID( const string ext_id) { this .SetProperty(POSITION_PROP_EXTERNAL_ID, ext_id); } void SetAccountServer( const string server) { this .SetProperty(POSITION_PROP_ACCOUNT_SERVER, server); } void SetAccountCurrency( const string currency) { this .SetProperty(POSITION_PROP_ACCOUNT_CURRENCY, currency); } void SetCurrencyProfit( const string currency) { this .SetProperty(POSITION_PROP_CURRENCY_PROFIT, currency); } long GetProperty(ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property) const { return this .m_lprop[property]; } double GetProperty(ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property) const { return this .m_dprop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property) const { return this .m_sprop[ this .IndexProp(property)]; } long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_TICKET); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(POSITION_PROP_TIME); } long TimeMsc( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_TIME_MSC); } datetime TimeUpdate( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(POSITION_PROP_TIME_UPDATE);} long TimeUpdateMsc( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_TIME_UPDATE_MSC); } ENUM_POSITION_TYPE TypePosition( void ) const { return ( ENUM_POSITION_TYPE ) this .GetProperty(POSITION_PROP_TYPE);} long Magic( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_MAGIC); } long ID( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_IDENTIFIER); } ENUM_POSITION_REASON Reason( void ) const { return ( ENUM_POSITION_REASON ) this .GetProperty(POSITION_PROP_REASON);} datetime TimeClose( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(POSITION_PROP_TIME_CLOSE); } long TimeCloseMsc( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC); } long AccountLogin( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_ACCOUNT_LOGIN); } double Volume( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_VOLUME); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_PRICE_OPEN); } double SL( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_SL); } double TP( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_TP); } double PriceCurrent( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_PRICE_CURRENT); } double Swap( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_SWAP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_PROFIT); } double ContractSize( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_CONTRACT_SIZE); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_PRICE_CLOSE); } double Commissions( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_COMMISSIONS); } double Fee( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_FEE); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_COMMENT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_EXTERNAL_ID); } string AccountServer( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_ACCOUNT_SERVER); } string AccountCurrency( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_ACCOUNT_CURRENCY); } string CurrencyProfit( void ) const { return this .GetProperty(POSITION_PROP_CURRENCY_PROFIT); } ulong DealIn( void ) const ; ulong DealOut( void ) const ; int ProfitInPoints( void ) const ; int SpreadIn( void ) const ; int SpreadOut( void ) const ; double SpreadOutCost( void ) const ; double PriceOutAsk( void ) const ; double PriceOutBid( void ) const ; CDeal *DealAdd( const long ticket); string TypeDescription( void ) const ; string TimePriceCloseDescription( void ); string TimePriceOpenDescription( void ); string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; CPosition( const long position_id, const string symbol); CPosition( void ){} ~CPosition(); };

Рассмотрим реализацию методов класса.

В конструкторе класса устанавливаем идентификатор позиции и символ из параметров, переданных в метод, и записываем данные аккаунта и символа:

CPosition::CPosition( const long position_id, const string symbol) { this .m_list_deals.Sort(DEAL_PROP_TIME_MSC); this .SetID(position_id); this .SetSymbol(symbol); this .SetAccountLogin(:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN )); this .SetAccountServer(:: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER )); this .SetAccountCurrency(:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); this .SetCurrencyProfit(:: SymbolInfoString ( this . Symbol (), SYMBOL_CURRENCY_PROFIT )); this .SetContractSize(:: SymbolInfoDouble ( this . Symbol (), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); this .m_digits = ( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); this .m_point = :: SymbolInfoDouble ( this . Symbol (), SYMBOL_POINT ); this .m_tick_value = :: SymbolInfoDouble ( this . Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); }





В деструкторе класса очищаем список сделок позиции:

CPosition::~CPosition() { this .m_list_deals.Clear(); }





Метод, сравнивающий два объекта между собой по указанному свойству:



int CPosition::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPosition *obj=node; switch (mode) { case POSITION_PROP_TICKET : return ( this .Ticket() > obj.Ticket() ? 1 : this .Ticket() < obj.Ticket() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TIME : return ( this .Time() > obj.Time() ? 1 : this .Time() < obj.Time() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TIME_MSC : return ( this .TimeMsc() > obj.TimeMsc() ? 1 : this .TimeMsc() < obj.TimeMsc() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TIME_UPDATE : return ( this .TimeUpdate() > obj.TimeUpdate() ? 1 : this .TimeUpdate() < obj.TimeUpdate() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TIME_UPDATE_MSC : return ( this .TimeUpdateMsc() > obj.TimeUpdateMsc() ? 1 : this .TimeUpdateMsc() < obj.TimeUpdateMsc() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TYPE : return ( this .TypePosition() > obj.TypePosition() ? 1 : this .TypePosition() < obj.TypePosition() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_MAGIC : return ( this .Magic() > obj.Magic() ? 1 : this .Magic() < obj.Magic() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_IDENTIFIER : return ( this .ID() > obj.ID() ? 1 : this .ID() < obj.ID() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_REASON : return ( this .Reason() > obj.Reason() ? 1 : this .Reason() < obj.Reason() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_ACCOUNT_LOGIN : return ( this .AccountLogin() > obj.AccountLogin() ? 1 : this .AccountLogin() < obj.AccountLogin() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TIME_CLOSE : return ( this .TimeClose() > obj.TimeClose() ? 1 : this .TimeClose() < obj.TimeClose() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC : return ( this .TimeCloseMsc() > obj.TimeCloseMsc() ? 1 : this .TimeCloseMsc() < obj.TimeCloseMsc() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_VOLUME : return ( this .Volume() > obj.Volume() ? 1 : this .Volume() < obj.Volume() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_PRICE_OPEN : return ( this .PriceOpen() > obj.PriceOpen() ? 1 : this .PriceOpen() < obj.PriceOpen() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_SL : return ( this .SL() > obj.SL() ? 1 : this .SL() < obj.SL() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_TP : return ( this .TP() > obj.TP() ? 1 : this .TP() < obj.TP() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_PRICE_CURRENT : return ( this .PriceCurrent() > obj.PriceCurrent() ? 1 : this .PriceCurrent() < obj.PriceCurrent() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_SWAP : return ( this .Swap() > obj.Swap() ? 1 : this .Swap() < obj.Swap() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_PROFIT : return ( this .Profit() > obj.Profit() ? 1 : this .Profit() < obj.Profit() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_CONTRACT_SIZE : return ( this .ContractSize() > obj.ContractSize() ? 1 : this .ContractSize() < obj.ContractSize() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_PRICE_CLOSE : return ( this .PriceClose() > obj.PriceClose() ? 1 : this .PriceClose() < obj.PriceClose() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_COMMISSIONS : return ( this .Commissions() > obj.Commissions() ? 1 : this .Commissions() < obj.Commissions() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_FEE : return ( this .Fee() > obj.Fee() ? 1 : this .Fee() < obj.Fee() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_SYMBOL : return ( this . Symbol () > obj. Symbol () ? 1 : this . Symbol () < obj. Symbol () ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_COMMENT : return ( this . Comment () > obj. Comment () ? 1 : this . Comment () < obj. Comment () ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_EXTERNAL_ID : return ( this .ExternalID() > obj.ExternalID() ? 1 : this .ExternalID() < obj.ExternalID() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_CURRENCY_PROFIT : return ( this .CurrencyProfit() > obj.CurrencyProfit() ? 1 : this .CurrencyProfit() < obj.CurrencyProfit() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_ACCOUNT_CURRENCY : return ( this .AccountCurrency() > obj.AccountCurrency() ? 1 : this .AccountCurrency() < obj.AccountCurrency() ? - 1 : 0 ); case POSITION_PROP_ACCOUNT_SERVER : return ( this .AccountServer() > obj.AccountServer() ? 1 : this .AccountServer() < obj.AccountServer() ? - 1 : 0 ); default : return - 1 ; } }

Это виртуальный метод, переопределяющий одноимённый метод родительского класса CObject. В зависимости от режима сравнения (одно из свойств объекта позиции) сравниваются эти свойства у текущего объекта и у переданного по указателю в метод. Метод возвращает 1 в случае, если значение свойства текущего объекта больше значения этого свойства у сравниваемого. Если меньше — возвращается -1, если значения равны — возвращается 0.







Метод, возвращающий время с миллисекундами:



string CPosition::TimeMscToString( const long time_msc, int flags= TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) const { return (:: TimeToString (time_msc/ 1000 , flags) + "." + :: IntegerToString (time_msc % 1000 , 3 , '0' )); }





Метод, возвращающий указатель на сделку открытия:



CDeal *CPosition::GetDealIn( void ) const { int total= this .m_list_deals.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_IN ) return deal; } return NULL ; }

В цикле по списку сделок позиции ищем сделку со способом изменения позиции DEAL_ENTRY_IN (вход в рынок) и возвращаем указатель на найденную сделку







Метод, возвращающий указатель на сделку закрытия:



CDeal *CPosition::GetDealOut( void ) const { for ( int i= this .m_list_deals.Total()- 1 ; i>= 0 ; i--) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) return deal; } return NULL ; }

В цикле по списку сделок позиции ищем сделку со способом изменения позиции DEAL_ENTRY_OUT (выход из рынка) или DEAL_ENTRY_OUT_BY (закрытие встречной позицией) и возвращаем указатель на найденную сделку







Метод, возвращающий тикет сделки открытия:



ulong CPosition::DealIn( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealIn(); return (deal!= NULL ? deal.Ticket() : 0 ); }

Получаем указатель на сделку входа в рынок и возвращаем её тикет.





Метод, возвращающий тикет сделки закрытия:



ulong CPosition::DealOut( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.Ticket() : 0 ); }

Получаем указатель на сделку выхода из рынка и возвращаем её тикет.







Метод, возвращающий спред при открытии:



int CPosition::SpreadIn( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealIn(); return (deal!= NULL ? deal.Spread() : 0 ); }

Получаем указатель на сделку входа в рынок и возвращаем значение спреда, записанное в сделке.







Метод, возвращающий спред при закрытии:



int CPosition::SpreadOut( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.Spread() : 0 ); }

Получаем указатель на сделку выхода из рынка и возвращаем значение спреда, записанное в сделке.







Метод, возвращающий цену Ask при закрытии:



double CPosition::PriceOutAsk( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.Ask() : 0 ); }

Получаем указатель на сделку выхода из рынка и возвращаем значение цены Ask, записанной в сделке.







Метод, возвращающий цену Bid при закрытии:



double CPosition::PriceOutBid( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); return (deal!= NULL ? deal.Bid() : 0 ); }

Получаем указатель на сделку выхода из рынка и возвращаем значение цены Bid, записанной в сделке.







Метод, возвращающий прибыль в пунктах:



int CPosition::ProfitInPoints( void ) const { if ( this .m_point== 0 ) { :: Print ( "The Point() value could not be retrieved." ); return 0 ; } double open = this .PriceOpen(); double close= this .PriceClose(); if (open== 0 || close== 0 ) return 0 ; return ( int ):: round ( this .TypePosition()== POSITION_TYPE_BUY ? (close-open)/ this .m_point : (open-close)/ this .m_point); }





Метод, возвращающий стоимость спреда при закрытии:



double CPosition::SpreadOutCost( void ) const { CDeal *deal= this .GetDealOut(); if (deal== NULL ) return 0 ; double profit= this .Profit(); int profit_pt= this .ProfitInPoints(); if (profit== 0 ) return ( this .m_tick_value * deal.Spread() * deal.Volume()); return (profit_pt> 0 ? deal.Spread() * :: fabs (profit / profit_pt) : 0 ); }

В методе используется два способа расчёта стоимости спреда:

если профит позиции не равен нулю, то стоимость спреда рассчитывается по пропорции: размер спреда в пунктах * профит позиции в деньгах / профит позиции в пунктах. если профит позиции равен нулю, то стоимость спреда рассчитывается по формуле: рассчитанная стоимость тика * размер спреда в пунктах * объём в сделке.







Метод, устанавливающий совокупную комиссию всех сделок:



void CPosition::SetCommissions( void ) { double res= 0 ; int total= this .m_list_deals.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); res+=(deal!= NULL ? deal.Commission() : 0 ); } this .SetProperty(POSITION_PROP_COMMISSIONS, res); }

Чтобы определить комиссию, взятую за весь период жизни позиции, нужно сложить комиссии всех сделок позиции. В цикле по списку сделок позиции прибавляем комиссию каждой сделки к результирующему значению, которое в итоге возвращается из метода.





Метод, устанавливающий совокупную оплату за проведение сделок:



void CPosition::SetFee( void ) { double res= 0 ; int total= this .m_list_deals.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); res+=(deal!= NULL ? deal.Fee() : 0 ); } this .SetProperty(POSITION_PROP_FEE, res); }

Здесь всё точно так же, как и в предыдущем методе — возвращаем общую сумму значений Fee каждой сделки позиции.

Оба этих метода должны вызываться тогда, когда все сделки позиции уже занесены в список, иначе результат будет не полным.







Метод, добавляющий сделку в список сделок позиции:



CDeal *CPosition::DealAdd( const long ticket) { this .m_temp_deal.SetTicket(ticket); this .m_list_deals.Sort(DEAL_PROP_TICKET); bool exist=( this .m_list_deals.Search(& this .m_temp_deal)!= WRONG_VALUE ); this .m_list_deals.Sort(DEAL_PROP_TIME_MSC); if (exist) return NULL ; CDeal *deal= new CDeal(ticket); if (deal== NULL ) return NULL ; if (! this .m_list_deals.InsertSort(deal)) { delete deal; return NULL ; } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .SetProfit(deal.Profit()); this .SetSwap(deal.Swap()); } return deal; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. В метод передаётся тикет текущей выбранной сделки. Если сделки с таким тикетом ещё нет в списке — создаётся новый объект сделки и добавляется в список сделок позиции.





Методы, возвращающие описания некоторых свойств позиции:

string CPosition::TypeDescription( void ) const { return ( this .TypePosition()== POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : this .TypePosition()== POSITION_TYPE_SELL ? "Sell" : "Unknown::" +( string ) this .TypePosition()); } string CPosition::TimePriceOpenDescription( void ) { return (:: StringFormat ( "Opened %s [%.*f]" , this .TimeMscToString( this .TimeMsc()), this .m_digits, this .PriceOpen())); } string CPosition::TimePriceCloseDescription( void ) { if ( this .TimeCloseMsc()== 0 ) return "Not closed yet" ; return (:: StringFormat ( "Closed %s [%.*f]" , this .TimeMscToString( this .TimeCloseMsc()), this .m_digits, this .PriceClose())); } string CPosition::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%I64d (%s): %s %.2f %s #%I64d, Magic %I64d" , this .AccountLogin(), this .AccountServer(), this . Symbol (), this .Volume(), this .TypeDescription(), this .ID(), this .Magic())); }

Данные методы используются для, например, вывода в журнал описания позиции.

Распечатать описание позиции в журнале можно при помощи метода Print:

void CPosition:: Print ( void ) { :: PrintFormat ( "%s

-%s

-%s" , this .Description(), this .TimePriceOpenDescription(), this .TimePriceCloseDescription()); for ( int i= 0 ; i< this .m_list_deals.Total(); i++) { CDeal *deal= this .m_list_deals.At(i); if (deal== NULL ) continue ; deal. Print (); } }

Сначала распечатывается заголовок с описанием позиции, а затем в цикле по всем сделкам позиции распечатывается описание каждой сделки при помощи её метода Print().



Класс исторической позиции готов. Теперь создадим статический класс для выбора, поиска и фильтрации сделок и позиций по их свойствам.





Класс для поиска и фильтрации по свойствам сделок и позиций

Такой класс подробно рассматривался в статье "Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть III): Коллекция рыночных ордеров и позиций, поиск и фильтрация" в разделе Организация поиска.



В папке \MQL5\Services\AccountReporter\ создадим новый файл Select.mqh класса CSelect:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" class CSelect { }





Пропишем перечисление режимов сравнения, подключим файлы классов сделок и позиций и объявим список хранилище:



#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" enum ENUM_COMPARER_TYPE { EQUAL, MORE, LESS, NO_EQUAL, EQUAL_OR_MORE, EQUAL_OR_LESS }; #include "Deal.mqh" #include "Position.mqh" CArrayObj ListStorage; class CSelect { }





Напишем все методы для выборки объектов и создания списков, удовлетворяющим критериям поиска:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" enum ENUM_COMPARER_TYPE { EQUAL, MORE, LESS, NO_EQUAL, EQUAL_OR_MORE, EQUAL_OR_LESS }; #include "Deal.mqh" #include "Position.mqh" CArrayObj ListStorage; class CSelect { private : template < typename T> static bool CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode); public : static CArrayObj *ByDealProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByDealProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByDealProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindDealMax(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property); static int FindDealMax(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property); static int FindDealMax(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property); static int FindDealMin(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property); static int FindDealMin(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property); static int FindDealMin(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property); static CArrayObj *ByPositionProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByPositionProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByPositionProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindPositionMax(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property); static int FindPositionMax(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property); static int FindPositionMax(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property); static int FindPositionMin(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property); static int FindPositionMin(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property); static int FindPositionMin(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property); }; template < typename T> bool CSelect::CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { switch (mode) { case EQUAL : return (value1==value2 ? true : false ); case NO_EQUAL : return (value1!=value2 ? true : false ); case MORE : return (value1>value2 ? true : false ); case LESS : return (value1<value2 ? true : false ); case EQUAL_OR_MORE : return (value1>=value2 ? true : false ); case EQUAL_OR_LESS : return (value1<=value2 ? true : false ); default : return false ; } } CArrayObj *CSelect::ByDealProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); if (!ListStorage.Add(list)) { delete list; return NULL ; } int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop, value, mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByDealProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); if (!ListStorage.Add(list)) { delete list; return NULL ; } for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByDealProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); if (!ListStorage.Add(list)) { delete list; return NULL ; } for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindDealMax(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CDeal *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindDealMax(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CDeal *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindDealMax(CArrayObj *list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CDeal *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindDealMin(CArrayObj* list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_INT property) { int index= 0 ; CDeal *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindDealMin(CArrayObj* list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_DBL property) { int index= 0 ; CDeal *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindDealMin(CArrayObj* list_source,ENUM_DEAL_PROPERTY_STR property) { int index= 0 ; CDeal *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CDeal *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } CArrayObj *CSelect::ByPositionProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); if (!ListStorage.Add(list)) { delete list; return NULL ; } int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop, value, mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByPositionProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); if (!ListStorage.Add(list)) { delete list; return NULL ; } for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByPositionProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); if (!ListStorage.Add(list)) { delete list; return NULL ; } for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindPositionMax(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CPosition *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPositionMax(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CPosition *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPositionMax(CArrayObj *list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CPosition *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPositionMin(CArrayObj* list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property) { int index= 0 ; CPosition *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPositionMin(CArrayObj* list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property) { int index= 0 ; CPosition *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindPositionMin(CArrayObj* list_source,ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property) { int index= 0 ; CPosition *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CPosition *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

С полным исчерпывающим описанием подобного класса можно ознакомиться в предложенной выше статье в разделе "Организация поиска".



Теперь у нас всё готово для создания класса для работы со списком исторических позиций.







Класс коллекция исторических позиций

В папке терминала \MQL5\Services\AccountReporter\ создадим новый файл PositionsControl.mqh класса CPositionsControl.

Класс должен быть унаследован от базового объекта Стандартной Библиотеки CObject, а файлы класса исторических позиций и класса для поиска и фильтрации должны быть подключены к создаваемому файлу:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Position.mqh" #include "Select.mqh" class CPositionsControl : public CObject { }





Объявим приватные, защищённые и публичные методы класса:

class CPositionsControl : public CObject { private : ENUM_POSITION_TYPE PositionTypeByDeal( const CDeal *deal); ENUM_POSITION_REASON PositionReasonByDeal( const CDeal *deal); protected : CPosition m_temp_pos; CArrayObj m_list_pos; CPosition *GetPositionObjByID( const long id); bool IsMarketPosition( const long id); public : virtual bool Refresh( void ); CArrayObj *GetPositionsList( void ) { return & this .m_list_pos; } int PositionsTotal ( void ) const { return this .m_list_pos.Total(); } void Print ( void ); CPositionsControl( void ); ~CPositionsControl(); };





Рассмотрим реализации объявленных методов.

В конструкторе класса устанавливаем списку исторических позиций флаг сортировки по времени закрытия в миллисекундах:

CPositionsControl::CPositionsControl( void ) { this .m_list_pos.Sort(POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC); }





В деструкторе класса уничтожаем список исторических позиций:

CPositionsControl::~CPositionsControl() { this .m_list_pos.Shutdown(); }





Метод, возвращающий указатель на объект позиции из списка по идентификатору:



CPosition *CPositionsControl::GetPositionObjByID( const long id) { this .m_temp_pos.SetID(id); this .m_list_pos.Sort(POSITION_PROP_IDENTIFIER); int index= this .m_list_pos.Search(& this .m_temp_pos); CPosition *pos= this .m_list_pos.At(index); this .m_list_pos.Sort(POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC); return pos; }





Метод, возвращающий флаг того, что позиция рыночная:



bool CPositionsControl::IsMarketPosition( const long id) { for ( int i=:: PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket!= 0 && :: PositionSelectByTicket (ticket) && :: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER )==id) return true ; } return false ; }





Метод, возвращающий тип позиции по типу сделки:



ENUM_POSITION_TYPE CPositionsControl::PositionTypeByDeal( const CDeal *deal) { if (deal== NULL ) return WRONG_VALUE ; switch (deal.TypeDeal()) { case DEAL_TYPE_BUY : return POSITION_TYPE_BUY ; case DEAL_TYPE_SELL : return POSITION_TYPE_SELL ; default : return WRONG_VALUE ; } }

В зависимости от типа сделки, возвращаем соответствующий тип позиции.





Метод, возвращающий причину открытия позиции по типу сделки:



ENUM_POSITION_REASON CPositionsControl::PositionReasonByDeal( const CDeal *deal) { if (deal== NULL ) return WRONG_VALUE ; switch (deal.Reason()) { case DEAL_REASON_CLIENT : return POSITION_REASON_CLIENT ; case DEAL_REASON_MOBILE : return POSITION_REASON_MOBILE ; case DEAL_REASON_WEB : return POSITION_REASON_WEB ; case DEAL_REASON_EXPERT : return POSITION_REASON_EXPERT ; default : return WRONG_VALUE ; } }

В зависимости от причины совершения сделки возвращаем соответствующую причину открытия позиции.





Метод, создающий или обновляющий список исторических позиций:

bool CPositionsControl::Refresh( void ) { if (!:: HistorySelect ( 0 ,:: TimeCurrent ())) return false ; this .m_list_pos.Sort(POSITION_PROP_TIME_MSC); bool res= true ; CPosition *pos= NULL ; int total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ):: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); if (ticket== 0 || (deal_type!= DEAL_TYPE_BUY && deal_type!= DEAL_TYPE_SELL )) continue ; long pos_id=:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); if ( this .IsMarketPosition(pos_id)) continue ; pos= this .GetPositionObjByID(pos_id); if (pos== NULL ) { string pos_symbol= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); pos= new CPosition(pos_id, pos_symbol); if (pos== NULL ) { res &= false ; continue ; } if (! this .m_list_pos.InsertSort(pos)) { res &= false ; delete pos; continue ; } } CDeal *deal=pos.DealAdd(ticket); if (deal== NULL ) { res &= false ; continue ; } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_IN ) { pos.SetTicket(deal.Order()); pos.SetMagic(deal.Magic()); pos.SetTime(deal.Time()); pos.SetTimeMsc(deal.TimeMsc()); ENUM_POSITION_TYPE type= this .PositionTypeByDeal(deal); pos.SetTypePosition(type); ENUM_POSITION_REASON reason= this .PositionReasonByDeal(deal); pos.SetReason(reason); pos.SetPriceOpen(deal.Price()); pos.SetVolume(deal.Volume()); } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { pos.SetPriceCurrent(deal.Price()); pos.SetPriceClose(deal.Price()); pos.SetTimeClose(deal.Time()); pos.SetTimeCloseMsc(deal.TimeMsc()); } if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_INOUT ) { ENUM_POSITION_TYPE type= this .PositionTypeByDeal(deal); pos.SetTypePosition(type); pos.SetVolume(deal.Volume()-pos.Volume()); } } this .m_list_pos.Sort(POSITION_PROP_TIME_CLOSE_MSC); for ( int i= 0 ; i< this .m_list_pos.Total(); i++) { CPosition *pos= this .m_list_pos.At(i); if (pos== NULL ) continue ; pos.SetCommissions(); pos.SetFee(); } return res; }

В цикле по списку сделок в терминале получаем очередную сделку и проверяем её идентификатор позиции. Если это рыночная позиция — пропускаем сделку. Если такой позиции ещё нет в списке исторических позиций — создаём новый объект позиции и помещаем его в список исторических позиций. Если сделки с тикетом выбранной сделки ещё нет в объекте исторической позиции — добавляем сделку в список сделок объекта позиции. По окончании цикла создания объектов исторических позиций каждой позиции устанавливаем общую для всех сделок позиции комиссию и плату за проведение сделок. Метод виртуальный, что позволяет создать в наследуемом классе более оптимальную логику в случае, если обновление списка позиций требуется сильно чаще, чем минимум один раз в сутки.







Метод, распечатывающий в журнале свойства позиций и их сделок:

void CPositionsControl:: Print ( void ) { int total= this .m_list_pos.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos= this .m_list_pos.At(i); if (pos== NULL ) continue ; pos. Print (); } }

В случае, если нужно проконтролировать список созданных исторических позиций, этот метод позволяет распечатать в журнале каждую позицию с её сделками.



Программа сервис может "помнить" все аккаунты, к которым было подключение за время непрерывной работы сервиса. Т.е. если не было перезапусков терминала, и было подключение к разным счетам и торговым серверам, то программа будет запоминать эти аккаунты, а в них будут храниться списки всех закрытых позиций. Торговые отчёты будут выводиться по закрытым позициям, которые были на каждом из подключаемых аккаунтов. Либо, если в настройках указано выводить отчёты только с текущего аккаунта, то, соответственно, списки закрытых позиций будут отфильтрованы по значению логина и сервера текущего аккаунта.

Исходя из вышесказанного, получается, что нам необходим класс аккаунта, в котором будет храниться класс управления списком закрытых позиций, проторгованных именно на этом аккаунте. В программе сервисе будем получать нужный аккаунт, а уже из него — список закрытых позиций.



Класс аккаунта

В папке терминала \MQL5\Services\AccountReporter\ создадим новый файл Account.mqh класса CAccount.

Класс должен быть унаследован от класса базового объекта Стандартной Библиотеки CObject, а файл класса коллекции исторических позиций должен быть подключен к создаваемому файлу:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "PositionsControl.mqh" class CAccount : public CObject { }





В защищённой секции класса объявим объект контроля исторических позиций (класс списка закрытых позиций аккаунта) и список целочисленных, вещественных и строковых свойств:

class CAccount : public CObject { private : protected : CPositionsControl m_positions; long m_login; ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE m_trade_mode; long m_leverage; int m_limit_orders; ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE m_margin_so_mode; bool m_trade_allowed; bool m_trade_expert; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE m_margin_mode; int m_currency_digits; bool m_fifo_close; bool m_hedge_allowed; double m_balance; double m_credit; double m_profit; double m_equity; double m_margin; double m_margin_free; double m_margin_level; double m_margin_so_call; double m_margin_so_so; double m_margin_initial; double m_margin_maintenance; double m_assets; double m_liabilities; double m_commission_blocked; string m_name; string m_server; string m_currency; string m_company; public :





В публичной секции напишем методы для работы со списками, методы установки и возврата свойств объекта аккаунта, и прочие методы:



public : CPositionsControl*GetPositionsCtrlObj( void ) { return & this .m_positions; } CArrayObj *GetPositionsList( void ) { return this .m_positions.GetPositionsList();} int PositionsTotal ( void ) { return this .m_positions. PositionsTotal (); } CArrayObj *GetPositionsList(ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property, long value, ENUM_COMPARER_TYPE mode) { return CSelect::ByPositionProperty( this .GetPositionsList(), property, value, mode); } CArrayObj *GetPositionsList(ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property, double value, ENUM_COMPARER_TYPE mode) { return CSelect::ByPositionProperty( this .GetPositionsList(), property, value, mode); } CArrayObj *GetPositionsList(ENUM_POSITION_PROPERTY_STR property, string value, ENUM_COMPARER_TYPE mode) { return CSelect::ByPositionProperty( this .GetPositionsList(), property, value, mode); } bool PositionsRefresh( void ) { return this .m_positions.Refresh();} void PositionsPrint( void ) { this .m_positions. Print (); } void SetLogin( const long login) { this .m_login=login; } void SetServer( const string server) { this .m_server=server; } long Login( void ) const { return this .m_login; } ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode( void ) const { return this .m_trade_mode; } long Leverage( void ) const { return this .m_leverage; } int LimitOrders( void ) const { return this .m_limit_orders; } ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE MarginSoMode( void ) const { return this .m_margin_so_mode; } bool TradeAllowed( void ) const { return this .m_trade_allowed; } bool TradeExpert( void ) const { return this .m_trade_expert; } ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode( void ) const { return this .m_margin_mode; } int CurrencyDigits( void ) const { return this .m_currency_digits; } bool FIFOClose( void ) const { return this .m_fifo_close; } bool HedgeAllowed( void ) const { return this .m_hedge_allowed; } double Balance( void ) const { return this .m_balance; } double Credit( void ) const { return this .m_credit; } double Profit( void ) const { return this .m_profit; } double Equity( void ) const { return this .m_equity; } double Margin( void ) const { return this .m_margin; } double MarginFree( void ) const { return this .m_margin_free; } double MarginLevel( void ) const { return this .m_margin_level; } double MarginSoCall( void ) const { return this .m_margin_so_call; } double MarginSoSo( void ) const { return this .m_margin_so_so; } double MarginInitial( void ) const { return this .m_margin_initial; } double MarginMaintenance( void ) const { return this .m_margin_maintenance; } double Assets( void ) const { return this .m_assets; } double Liabilities( void ) const { return this .m_liabilities; } double CommissionBlocked( void ) const { return this .m_commission_blocked; } string Name( void ) const { return this .m_name; } string Server( void ) const { return this .m_server; } string Currency( void ) const { return this .m_currency; } string Company( void ) const { return this .m_company; } string Description( void ) const ; string TradeModeDescription( void ) const ; string MarginModeDescription( void ) const ; virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; void Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } CAccount( void ){} CAccount( const long login, const string server_name); ~CAccount() {} };





Рассмотрим реализацию объявленных методов.

В конструкторе класса установим объекту все свойства текущего аккаунта:

CAccount::CAccount( const long login, const string server_name) { this .m_login=login; this .m_server=server_name; this .m_trade_mode = ( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_leverage = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_limit_orders = ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_margin_so_mode = ( ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_trade_allowed = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_trade_expert = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_margin_mode = ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); this .m_currency_digits = ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_fifo_close = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_FIFO_CLOSE ); this .m_hedge_allowed = :: AccountInfoInteger (ACCOUNT_HEDGE_ALLOWED); this .m_balance = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_credit = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_profit = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_equity = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_margin = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_margin_free = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_margin_level = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_margin_so_call = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_margin_so_so = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_margin_initial = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_margin_maintenance = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_assets = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_liabilities = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_commission_blocked = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_name = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_currency = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_company = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); }





Метод сравнения двух объектов:

int CAccount::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CAccount *obj=node; return ( this .Login()>obj.Login() ? 1 : this .Login()<obj.Login() ? - 1 : this .Server()>obj.Server() ? 1 : this .Server()<obj.Server() ? - 1 : 0 ); }

Метод сравнивает два объекта аккаунта только по двум свойствам — по логину и по имени сервера. Если логины двух сравниваемых объектов равны, то проверяется равенство имени сервера. Если и серверы одинаковы — значит два объекта равны. Иначе возвращается либо 1, либо -1 в зависимости от того, больше, либо меньше значение сравниваемого свойства двух объектов.





Методы, возвращающие описания некоторых свойств объекта аккаунта:

string CAccount::TradeModeDescription( void ) const { string mode=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .TradeMode()), 19 ); if (mode.Lower()) mode.SetChar( 0 , ushort (mode.GetChar( 0 )- 32 )); return mode; } string CAccount::MarginModeDescription( void ) const { string mode=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .MarginMode()), 20 ); :: StringReplace (mode, "RETAIL_" , "" ); if (mode.Lower()) mode.SetChar( 0 , ushort (mode.GetChar( 0 )- 32 )); return mode; }

Данные методы используются для составления описания аккаунта в методе Description:

string CAccount::Description( void ) const { return (:: StringFormat ( "%I64d: %s (%s, %s, %.2f %s, %s)" , this .Login(), this .Name(), this .Company(), this .TradeModeDescription(), this .Balance(), this .Currency(), this .MarginModeDescription())); }

Метод возвращает строку в виде

68008618 : Artem (MetaQuotes Ltd., Demo, 10779.50 USD, Hedging)

Эту строку можно вывести в журнал методом Print() данного класса.



Теперь нам необходимо создать класс, в котором будут храниться списки всех аккаунтов, к которым было подключение за время работы программы сервиса.



Класс коллекция аккаунтов

В папке терминала \MT5\MQL5\Services\AccountReporter\ создадим новый файл Accounts.mqh класса CAccounts.

Класс должен быть унаследован от класса базового объекта Стандартной Библиотеки CObject, а файл класса аккаунта должен быть подключен к создаваемому файлу:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Account.mqh" class CAccounts : public CObject { }





В приватной, защищённой и публичной секциях объявим методы для работы класса:

class CAccounts : public CObject { private : CArrayObj m_list; CAccount m_tmp; protected : CAccount *Add( const long login, const string server); public : bool Create( const long login, const string server); CAccount *Get( const long login, const string server); CAccount *Get( const int index) const { return this .m_list.At(index); } CArrayObj *GetCommonPositionsList( void ); CArrayObj *GetAccountPositionsList( const long login, const string server); int Total( void ) const { return this .m_list.Total(); } bool PositionsRefresh( const long login, const string server); CAccounts(); ~CAccounts(); };





Рассмотрим реализацию объявленных методов.

В конструкторе класса списку аккаунтов устанавливаем флаг сортированного списка:

CAccounts::CAccounts() { this .m_list.Sort(); }





В деструкторе класса очищаем список аккаунтов:

CAccounts::~CAccounts() { this .m_list.Clear(); }





Защищённый метод, создающий новый объект аккаунта и добавляющий его в список:



CAccount *CAccounts::Add( const long login, const string server) { CAccount *account= new CAccount(login, server); if (account== NULL ) return NULL ; if (! this .m_list.Add(account)) { delete account; return NULL ; } return account; }

Это защищённый метод, и работает он в составе публичного метода, создающего новый объект аккаунт:

bool CAccounts::Create( const long login, const string server) { this .m_tmp.SetLogin(login); this .m_tmp.SetServer(server); this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(& this .m_tmp); return (index== WRONG_VALUE ? this .Add(login, server)!= NULL : false ); }





Метод, возвращающий указатель на указанный объект аккаунт:



CAccount *CAccounts::Get( const long login, const string server) { this .m_tmp.SetLogin(login); this .m_tmp.SetServer(server); this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(& this .m_tmp); return this .m_list.At(index); }





Метод, обновляющий списки позиций указанного аккаунта:



bool CAccounts::PositionsRefresh( const long login, const string server) { CAccount *account= this .Get(login, server); if (account== NULL ) return false ; if (account.Login()!=:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) || account.Server()!=:: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER )) { :: Print ( "Error. Updating the list of positions for a non-current account will result in incorrect data." ); return false ; } return account.PositionsRefresh(); }





Метод, объединяющий списки позиций аккаунтов и возвращающий общий список:

CArrayObj *CAccounts::GetCommonPositionsList( void ) { CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CAccount *account= this .m_list.At(i); if (account== NULL ) continue ; CArrayObj *src=account.GetPositionsList(); if (src== NULL ) continue ; if (i== 0 ) { if (!list.AssignArray(src)) { delete list; return NULL ; } } else { if (!list.AddArray(src)) continue ; } } if (!ListStorage.Add(list)) { delete list; return NULL ; } return list; }





Метод, возвращающий список позиций указанного аккаунта:

CArrayObj *CAccounts::GetAccountPositionsList( const long login, const string server) { CAccount *account= this .Get(login, server); return (account!= NULL ? account.GetPositionsList() : NULL ); }

Получаем указатель на объект аккаунт по логину и серверу и возвращаем указатель на его список исторических позиций, либо NULL, если объект аккаунт получить не удалось.

Все методы данного класса подробно расписаны в комментариях. Если что-либо всё же не понятно, вопросы можно задать в обсуждении статьи.

Все классы, на основе которых будем делать программу сервис, готовы. Приступим к реализации самой программы.







Программа сервис для создания торговых отчётов и отправки уведомлений

Определимся как должна работать программа.

При запуске сервиса будет проверяться наличие в клиентском терминале MetaQuotes ID и разрешение на отправку Push-уведомлений на смартфон.

Настройки эти можно найти в меню "Tools -- Options" во вкладке "Notifications":





Если нет значения в поле MetaQuotes ID, или не установлена галочка Enable Push notifications, то сервис выдаст окно с запросом на установку этих параметров. Если отказаться от установки этих параметров, то должно быть выдано предупреждение, что нет MQID или не разрешена отправка уведомлений на смартфон, и что все сообщения будут только в журнале. Если установить все параметры, то отчёты будут отправляться как на смартфон, так и в журнал терминала "Эксперты". В основном цикле программа будет постоянно проверять состояние настроек отправки уведомлений в терминале. Поэтому, если при запуске сервиса не было установлено разрешение на отправку уведомлений, то всегда можно включить его уже после запуска программы сервиса — она увидит изменения и установит у себя соответствующий флаг.



В настройках сервиса можно будет выбрать параметры отправки сообщений и за какие временные периоды необходимо делать отчёты:

Общие параметры отчётов

какие аккаунты использовать для отчётов: (все или текущий),



создавать ли отчёты в разрезе символов: (да/нет) — сначала создаётся отчёт, а затем из него создаются отдельные отчёты по каждому из символов, участвовавших в торговле,





создавать ли отчёты в разрезе магиков: (да/нет) — сначала создаётся отчёт, а затем из него создаются отдельные отчёты по каждому из магиков, участвовавших в торговле,



включать ли в отчёты комиссии: (да/нет) — если включено, то кроме общей суммы всех издержек будут отображены по отдельности затраты на комиссии, свопы и оплаты за проведение сделок,



включать ли в отчёты возможные потери на спредах при закрытии позиций: (да/нет) — если включено, то отдельно будет отображена сумма стоимости всех возможных затрат на спреде при закрытии;

Настройки ежедневных отчётов

отправлять ли отчёты за последние сутки; относится и к отчётам за указанные периоды времени: (да/нет) — если включено, то ежедневно в указанное время будут отправляться отчёты за последние сутки и за настраиваемые промежутки торгового времени (за количество дней, месяцев и лет),



час отправки отчёта: (по умолчанию 8),



минуты отправки отчёта: (по умолчанию 0);

Настройки ежедневных отчётов за настраиваемые периоды времени

отправлять ли отчёты за указанное количество дней: (да/нет) — если включено, то ежедневно в указанное выше время будут создаваться отчёты за заданное количество дней; количество дней отчёта считается вычитанием указанного количества дней от текущей даты,



количество дней для отчётов за указанное количество дней: (по умолчанию 7),



отправлять ли отчёты за указанное количество месяцев: (да/нет) — если включено, то ежедневно в указанное выше время будут создаваться отчёты за заданное количество месяцев; количество месяцев отчёта считается вычитанием указанного количества месяцев от текущей даты,





количество месяцев для отчётов за указанное количество месяцев: (по умолчанию 3),



отправлять ли отчёты за указанное количество лет: (да/нет) — если включено, то ежедневно в указанное выше время будут создаваться отчёты за заданное количество лет; количество лет отчёта считается вычитанием указанного количества лет от текущей даты,





количество лет для отчётов за указанное количество лет: (по умолчанию 2);

Настройки еженедельных отчётов для всех остальных периодов

день недели для отправки еженедельных отчётов: (по умолчанию Суббота) — при наступлении указанного дня будут созданы и отправлены те отчёты, которые указаны в настройках ниже,



час отправки отчётов: (по умолчанию 8),



минуты отправки отчётов: (по умолчанию 0),



отправлять ли отчёты за период с начала текущей недели: (да/нет) — если включено, то еженедельно в указанный день создаётся отчёт за период с начала текущей недели,



отправлять ли отчёты за период с начала текущего месяца: (да/нет) — если включено, то еженедельно в указанный день создаётся отчёт за период с начала текущего месяца,



отправлять ли отчёты за период с начала текущего года: (да/нет) — если включено, то еженедельно в указанный день создаётся отчёт за период с начала текущего года,





отправлять ли отчёты за весь торговый период: (да/нет) — если включено, то еженедельно в указанный день создаётся отчёт за весь торговый период.







Таких настроек вполне будет достаточно для охвата большинства интересующих торговых периодов для создания по ним отчётов.

В папке терминала \MQL5\Services\AccountReporter\ создадим новый файл программы сервиса Reporter.mq5:









Впишем необходимые макроподстановки, подключим внешние файлы, напишем перечисления, входные параметры и глобальные переменные для работы программы:

#property service #property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define COUNTER_DELAY 1000 #define REFRESH_ATTEMPTS 5 #define REFRESH_DELAY 500 #define TABLE_COLUMN_W 10 #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <Arrays\ArrayLong.mqh> #include <Tools\DateTime.mqh> #include "Accounts.mqh" enum ENUM_USED_ACCOUNTS { USED_ACCOUNT_CURRENT, USED_ACCOUNTS_ALL, }; enum ENUM_REPORT_RANGE { REPORT_RANGE_DAILY, REPORT_RANGE_WEEK_BEGIN, REPORT_RANGE_MONTH_BEGIN, REPORT_RANGE_YEAR_BEGIN, REPORT_RANGE_NUM_DAYS, REPORT_RANGE_NUM_MONTHS, REPORT_RANGE_NUM_YEARS, REPORT_RANGE_ALL, }; enum ENUM_REPORT_BY { REPORT_BY_RANGE, REPORT_BY_SYMBOLS, REPORT_BY_MAGICS, }; input group "============== Report options ==============" input ENUM_USED_ACCOUNTS InpUsedAccounts = USED_ACCOUNT_CURRENT; input bool InpReportBySymbols = true ; input bool InpReportByMagics = true ; input bool InpCommissionsInclude= true ; input bool InpSpreadInclude = true ; input group "========== Daily reports for daily periods ==========" input bool InpSendDReport = true ; input uint InpSendDReportHour = 8 ; input uint InpSendDReportMin = 0 ; input group "========= Daily reports for specified periods =========" input bool InpSendSReportDays = true ; input uint InpSendSReportDaysN = 7 ; input bool InpSendSReportMonths = true ; input uint InpSendSReportMonthsN= 3 ; input bool InpSendSReportYears = true ; input uint InpSendSReportYearN = 2 ; input group "======== Weekly reports for all other periods ========" input ENUM_DAY_OF_WEEK InpSendWReportDayWeek= SATURDAY ; input uint InpSendWReportHour = 8 ; input uint InpSendWReportMin = 0 ; input bool InpSendWReport = true ; input bool InpSendMReport = false ; input bool InpSendYReport = false ; input bool InpSendAReport = false ; CAccounts ExtAccounts; long ExtLogin; string ExtServer; bool ExtNotify; void OnStart () { }





Видим, что у нас подключен файл \MQL5\Include\Tools\DateTime.mqh. Это структура, унаследованная от стандартной MqlDateTime:



struct CDateTime : public MqlDateTime { string MonthName( const int num) const ; string ShortMonthName( const int num) const ; string DayName( const int num) const ; string ShortDayName( const int num) const ; string MonthName( void ) const { return (MonthName(mon)); } string ShortMonthName( void ) const { return (ShortMonthName(mon)); } string DayName( void ) const { return (DayName(day_of_week)); } string ShortDayName( void ) const { return (ShortDayName(day_of_week)); } int DaysInMonth( void ) const ; datetime DateTime( void ) { return (StructToTime( this )); } void DateTime( const datetime value ) { TimeToStruct( value , this ); } void DateTime( const MqlDateTime& value ) { this = value ; } void Date( const datetime value ); void Date( const MqlDateTime & value ); void Time( const datetime value ); void Time( const MqlDateTime & value ); void Sec( const int value ); void Min( const int value ); void Hour( const int value ); void Day( const int value ); void Mon( const int value ); void Year( const int value ); void SecDec( int delta= 1 ); void SecInc( int delta= 1 ); void MinDec( int delta= 1 ); void MinInc( int delta= 1 ); void HourDec( int delta= 1 ); void HourInc( int delta= 1 ); void DayDec( int delta= 1 ); void DayInc( int delta= 1 ); void MonDec( int delta= 1 ); void MonInc( int delta= 1 ); void YearDec( int delta= 1 ); void YearInc( int delta= 1 ); void DayCheck( void ); };

В данной структуре написаны готовые методы для работы с датами и временем. А нам нужно будет рассчитывать время начала периода статистики. Вот, чтобы самостоятельно не вести подсчёт правильности получаемых дат при вычитании количества дней, недель, месяцев и лет от текущей даты, мы и воспользуемся методами этой структуры. Здесь все расчёты выполнены с корректировкой неправильных значений. Если, например, из текущей даты вычесть больше дней, чем есть в месяце, то необходимо корректировать получаемую дату — высчитывать какой должен быть месяц, какой в нём должен быть день, при этом помнить о високосных годах. Но проще просто взять, и воспользоваться методами уменьшения дней, месяцев и лет данной структуры для получения сразу же верной итоговой даты.

Сама программа сервис должна работать в бесконечном цикле. В цикле организуем задержку на примерно секунду, после окончания ожидания организованы все проверки и расчёты. Для наглядности и лучшего понимания всё тело цикла разбито на озаглавленные блоки. Рассмотрим тело самой программы:

void OnStart () { CArrayObj *PositionsList = NULL ; long account_prev = 0 ; double balance_prev = EMPTY_VALUE ; bool Sent = false ; int day_of_year_prev= WRONG_VALUE ; CArrayString *SymbolsList = new CArrayString(); CArrayLong *MagicsList = new CArrayLong(); CArrayString *MessageList = new CArrayString(); if (SymbolsList== NULL || MagicsList== NULL || MessageList== NULL ) { Print ( "Failed to create list CArrayObj" ); return ; } ExtNotify=CheckMQID(); if (ExtNotify) Print ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "-Service notifications OK" ); int count= 0 ; while (! IsStopped ()) { Sleep ( 16 ); count+= 10 ; if (count<COUNTER_DELAY) continue ; count= 0 ; if (!ExtNotify && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MQID ) && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED )) { Print ( "Now MetaQuotes ID is specified and sending notifications is allowed" ); SendNotification ( "Now MetaQuotes ID is specified and sending notifications is allowed" ); ExtNotify= true ; } if (ExtNotify && (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MQID ) || ! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED ))) { string caption= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); string message= "The terminal has a limitation on sending notifications. Please check your notification settings" ; MessageBox (message, caption, MB_OK | MB_ICONWARNING ); ExtNotify= false ; } if ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN )!=account_prev) { if (!DataUpdateWait(balance_prev)) continue ; account_prev= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); balance_prev= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); Sent= false ; AccountChangeHandler(); } MqlDateTime tm={}; TimeLocal (tm); MessageList.Clear(); if (tm.day_of_year!=day_of_year_prev) { if (tm.hour>=( int )InpSendDReportHour && tm.min>=( int )InpSendDReportMin) { if (InpSendDReport) { ExtAccounts.PositionsRefresh(ExtLogin, ExtServer); if (InpUsedAccounts==USED_ACCOUNTS_ALL) PositionsList=ExtAccounts.GetCommonPositionsList(); else PositionsList=ExtAccounts.GetAccountPositionsList(ExtLogin, ExtServer); SendReport(REPORT_RANGE_DAILY, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendSReportDays) SendReport(REPORT_RANGE_NUM_DAYS, InpSendSReportDaysN, PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendSReportMonths) SendReport(REPORT_RANGE_NUM_MONTHS, InpSendSReportMonthsN, PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendSReportYears) SendReport(REPORT_RANGE_NUM_YEARS, InpSendSReportYearN, PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); } day_of_year_prev=tm.day_of_year; } } if (tm.day_of_week==InpSendWReportDayWeek) { if (!Sent && tm.hour>=( int )InpSendWReportHour && tm.min>=( int )InpSendWReportMin) { ExtAccounts.PositionsRefresh(ExtLogin, ExtServer); if (InpUsedAccounts==USED_ACCOUNTS_ALL) PositionsList=ExtAccounts.GetCommonPositionsList(); else PositionsList=ExtAccounts.GetAccountPositionsList(ExtLogin, ExtServer); if (InpSendWReport) SendReport(REPORT_RANGE_WEEK_BEGIN, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendMReport) SendReport(REPORT_RANGE_MONTH_BEGIN, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendYReport) SendReport(REPORT_RANGE_YEAR_BEGIN, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendAReport) SendReport(REPORT_RANGE_ALL, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); Sent= true ; } } else Sent= false ; if (MessageList.Total()> 0 ) SendMessage(MessageList); } if (MessageList!= NULL ) { MessageList.Clear(); delete MessageList; } if (SymbolsList!= NULL ) { SymbolsList.Clear(); delete SymbolsList; } if (MagicsList!= NULL ) { MagicsList.Clear(); delete MagicsList; } }

Видим, что при запуске сервиса проверяется наличие разрешений в терминале на отправку уведомлений на смартфон. Вызывается функция CheckMQID(), где проверяются каждая из настроек и делаются запросы на включение нужных параметров в настройках клиентского терминала:

bool CheckMQID( void ) { string caption= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); string message=caption+ "-Service OK" ; int mb_id= IDOK ; if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MQID )) { message= "The client terminal does not have a MetaQuotes ID for sending Push notifications.

" + "1. Install the mobile version of the MetaTrader 5 terminal from the App Store or Google Play.

" + "2. Go to the \"Messages\" section of your mobile terminal.

" + "3. Click \"MQID\".

" + "4. In the client terminal, in the \"Tools - Settings\" menu, in the \"Notifications\" tab, in the MetaQuotes ID field, enter the received code." ; mb_id= MessageBox (message, caption, MB_RETRYCANCEL | MB_ICONWARNING ); } if (mb_id== IDCANCEL ) { message= "You refused to enter your MetaQuotes ID. The service will send notifications to the “Experts” tab of the terminal" ; MessageBox (message, caption, MB_OK | MB_ICONINFORMATION ); } else { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MQID )) { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED )) { message= "Please enable sending Push notifications in the terminal settings in the \"Notifications\" tab in the \"Tools - Settings\" menu." ; mb_id= MessageBox (message, caption, MB_RETRYCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION ); if (mb_id== IDCANCEL ) { string message= "You have opted out of sending Push notifications. The service will send notifications to the “Experts” tab of the terminal." ; MessageBox (message, caption, MB_OK | MB_ICONINFORMATION ); } if (mb_id== IDRETRY && ! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED )) { string message= "You have not allowed push notifications. The service will send notifications to the “Experts” tab of the terminal." ; MessageBox (message, caption, MB_OK | MB_ICONINFORMATION ); } } } else { string message= "You have not set your MetaQuotes ID. The service will send notifications to the “Experts” tab of the terminal" ; MessageBox (message, caption, MB_OK | MB_ICONINFORMATION ); } } return ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MQID ) && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED )); }





После отработки функции, представленной выше, запускается цикл, где в первую очередь контролируются флаг разрешения на отправку уведомлений в программе и настройки этих разрешений в терминале:

if (!ExtNotify && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MQID ) && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED )) { Print ( "Now MetaQuotes ID is specified and sending notifications is allowed" ); SendNotification ( "Now MetaQuotes ID is specified and sending notifications is allowed" ); ExtNotify= true ; } if (ExtNotify && (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MQID ) || ! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED ))) { string caption= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); string message= "The terminal has a limitation on sending notifications. Please check your notification settings" ; MessageBox (message, caption, MB_OK | MB_ICONWARNING ); ExtNotify= false ; }

Если что-то меняется в терминале, то сервис выдаёт об этом предупреждения: если было включено, а стало выключено — сервис сообщит о том, что есть ограничения на отправку уведомлений. Если же наоборот, было выключено, но пользователь активировал разрешения в настройках, то сервис сообщит о том, что теперь всё нормально и пошлёт уведомление об этом на смартфон.

Далее в цикле идёт проверка на смену аккаунта:

if ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN )!=account_prev) { if (!DataUpdateWait(balance_prev)) continue ; account_prev= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); balance_prev= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); Sent= false ; AccountChangeHandler(); }

Как только меняется логин, и становится не равен ранее запомненному, вызывается функция ожидания подгрузки актуальных данных аккаунта:

bool DataUpdateWait( double &balance_prev) { int attempts= 0 ; while (! IsStopped () && attempts<REFRESH_ATTEMPTS) { if ( NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )-balance_prev, 8 )!= 0 ) return true ; Sleep ( 500 ); attempts++; PrintFormat ( "%s::%s: Waiting for account information to update. Attempt %d" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __FUNCTION__ , attempts); } PrintFormat ( "%s::%s: Could not wait for updated account data... Try again" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __FUNCTION__ ); balance_prev= EMPTY_VALUE ; return false ; }

Функция ожидает, когда данные о балансе аккаунта перестанут получаться из кэша терминала. Ведь наверняка на новом аккаунте баланс отличается от того, который был на предыдущем аккаунте. Функция делает заданное количество попыток получения разницы между запомненным балансом прошлого аккаунта и того, который есть на новом. В случае неудачи (или всё же балансы равны) функция в итоге запишет в прошлый баланс значение EMPTY_VALUE, и на следующей итерации цикла будет идти проверка получения актуальных данных нового аккаунта сравнением с этим новым значением, которое уже наверняка не может быть на балансе аккаунта.



Далее в цикле организованы проверки даты и времени для создания ежедневных и еженедельных отчётов:

MqlDateTime tm={}; TimeLocal (tm); MessageList.Clear(); if (tm.day_of_year!=day_of_year_prev) { if (tm.hour>=( int )InpSendDReportHour && tm.min>=( int )InpSendDReportMin) { if (InpSendDReport) { ExtAccounts.PositionsRefresh(ExtLogin, ExtServer); if (InpUsedAccounts==USED_ACCOUNTS_ALL) PositionsList=ExtAccounts.GetCommonPositionsList(); else PositionsList=ExtAccounts.GetAccountPositionsList(ExtLogin, ExtServer); SendReport(REPORT_RANGE_DAILY, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendSReportDays) SendReport(REPORT_RANGE_NUM_DAYS, InpSendSReportDaysN, PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendSReportMonths) SendReport(REPORT_RANGE_NUM_MONTHS, InpSendSReportMonthsN, PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendSReportYears) SendReport(REPORT_RANGE_NUM_YEARS, InpSendSReportYearN, PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); } day_of_year_prev=tm.day_of_year; } } if (tm.day_of_week==InpSendWReportDayWeek) { if (!Sent && tm.hour>=( int )InpSendWReportHour && tm.min>=( int )InpSendWReportMin) { ExtAccounts.PositionsRefresh(ExtLogin, ExtServer); if (InpUsedAccounts==USED_ACCOUNTS_ALL) PositionsList=ExtAccounts.GetCommonPositionsList(); else PositionsList=ExtAccounts.GetAccountPositionsList(ExtLogin, ExtServer); if (InpSendWReport) SendReport(REPORT_RANGE_WEEK_BEGIN, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendMReport) SendReport(REPORT_RANGE_MONTH_BEGIN, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendYReport) SendReport(REPORT_RANGE_YEAR_BEGIN, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); if (InpSendAReport) SendReport(REPORT_RANGE_ALL, 0 , PositionsList, SymbolsList, MagicsList, MessageList); Sent= true ; } } else Sent= false ; if (MessageList.Total()> 0 ) SendMessage(MessageList);

Здесь вся логика прокомментирована в листинге. Отметим, что для отправки сообщений на смартфон нельзя отправлять сообщение сразу после его создания в цикле. Так как таких сообщений может быть много (в зависимости от того, какие отчёты выбраны в настройках), а для Push уведомлений установлены строгие ограничения: не чаще двух сообщений в секунду и не более десяти сообщений в минуту. Поэтому здесь используется такой приём: все создаваемые сообщения записываются в список CArrayString Стандартной Библиотеки. После создания всех отчётов, и если этот массив не пустой — вызывается функция отправки уведомлений на смартфон, в которой организованы все необходимые задержки отправки так, чтобы не нарушить установленные ограничения.

Рассмотрим все функции, использующиеся для работы программы сервиса.

Функция, возвращающая список с указанным диапазоном статистики:

CArrayObj *GetListDataRange(ENUM_REPORT_RANGE range, CArrayObj *list, datetime &time_start, const int num_periods) { CDateTime current={}; current.Date( TimeLocal ()); CDateTime begin_range=current; begin_range.Hour( 0 ); begin_range.Min( 0 ); begin_range.Sec( 0 ); switch (range) { case REPORT_RANGE_DAILY : begin_range.DayDec( 1 ); break ; case REPORT_RANGE_WEEK_BEGIN : begin_range.DayDec(begin_range.day_of_week== SUNDAY ? 6 : begin_range.day_of_week- 1 ); break ; case REPORT_RANGE_MONTH_BEGIN : begin_range.Day( 1 ); break ; case REPORT_RANGE_YEAR_BEGIN : begin_range.Mon( 1 ); begin_range.Day( 1 ); break ; case REPORT_RANGE_NUM_DAYS : begin_range.DayDec( fabs (num_periods)); break ; case REPORT_RANGE_NUM_MONTHS : begin_range.MonDec( fabs (num_periods)); break ; case REPORT_RANGE_NUM_YEARS : begin_range.YearDec( fabs (num_periods)); break ; default : begin_range.Year( 1970 ); begin_range.Mon( 1 ); begin_range.Day( 1 ); break ; } time_start=begin_range.DateTime(); return CSelect::ByPositionProperty(list,POSITION_PROP_TIME,time_start,EQUAL_OR_MORE); }

В функцию передаётся указание с каким диапазоном статистики работаем (сутки, с начала недели, месяца, года, с заданным количество дней, месяцев, лет, либо полный торговый период), список закрытых позиций, который нужно будет отфильтровать по дате начала периода. Далее, в зависимости от диапазона получаемой статистики, корректируем начальную дату требуемого диапазона, получаем и возвращаем список закрытых позиций с начала рассчитанной даты.







Функция-обработчик смены аккаунта:



void AccountChangeHandler( void ) { long login = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); string server = AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); CAccount *account = ExtAccounts.Get(login, server); if (account== NULL && ExtAccounts.Create(login, server)) account=ExtAccounts.Get(login, server); if (account== NULL ) { PrintFormat ( "Error getting access to account object: %I64d (%s)" , login, server); return ; } ExtLogin =account.Login(); ExtServer=account.Server(); account. Print (); Print ( "Beginning to create a list of closed positions..." ); ulong start= GetTickCount (); ExtAccounts.PositionsRefresh(ExtLogin, ExtServer); PrintFormat ( "A list of %d positions was created in %I64u ms" , account. PositionsTotal (), GetTickCount ()-start); }

В обработчике создаётся новый объект аккаунт, если он ранее ещё не использовался, либо получается указатель на ранее созданный аккаунт, если ранее к нему уже было подключение. Затем запускается процесс создания списка закрытых позиций этого аккаунта. В журнале выводятся сообщения о начале создания списка исторических позиций, и о его завершении и количестве затраченных на это миллисекунд.







Функция, создающая статистику за указанный диапазон времени:



void SendReport(ENUM_REPORT_RANGE range, int num_periods, CArrayObj *list_common, CArrayString *list_symbols, CArrayLong *list_magics, CArrayString *list_msg) { string array_msg[ 2 ] = { NULL , NULL }; datetime time_start = 0 ; CArrayObj *list_tmp = NULL ; CArrayObj *list_range=GetListDataRange(range, list_common, time_start, num_periods); if (list_range== NULL ) return ; if (list_range.Total()== 0 ) { PrintFormat ( "\"%s\" no trades" ,ReportRangeDescription(range, num_periods)); return ; } list_symbols.Clear(); list_magics.Clear(); CreateSymbolMagicLists(list_range, list_symbols, list_magics); if (CreateStatisticsMessage(range, num_periods, REPORT_BY_RANGE, MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ),time_start, list_range, list_symbols, list_magics, 0 , array_msg)) { Print (StatisticsRangeTitle(range, num_periods, REPORT_BY_RANGE, time_start)); Print (StatisticsTableHeader( "Symbols " , InpCommissionsInclude, InpSpreadInclude)); Print (array_msg[ 0 ]); Print ( "" ); list_msg.Add(array_msg[ 1 ]); } if (InpReportBySymbols) { Print (StatisticsRangeTitle(range, num_periods, REPORT_BY_SYMBOLS, time_start)); Print (StatisticsTableHeader( "Symbol " , InpCommissionsInclude, InpSpreadInclude)); for ( int i= 0 ; i<list_symbols.Total(); i++) { string symbol=list_symbols.At(i); if (symbol== "" ) continue ; list_tmp=CSelect::ByPositionProperty(list_range, POSITION_PROP_SYMBOL, symbol, EQUAL); if (CreateStatisticsMessage(range, num_periods, REPORT_BY_SYMBOLS, MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), time_start, list_tmp, list_symbols, list_magics, i, array_msg)) { Print (array_msg[ 0 ]); list_msg.Add(array_msg[ 1 ]); } } Print ( "" ); } if (InpReportByMagics) { Print (StatisticsRangeTitle(range, num_periods, REPORT_BY_MAGICS, time_start)); Print (StatisticsTableHeader( "Magic " , InpCommissionsInclude, InpSpreadInclude)); for ( int i= 0 ; i<list_magics.Total(); i++) { long magic=list_magics.At(i); if (magic== LONG_MAX ) continue ; list_tmp=CSelect::ByPositionProperty(list_range, POSITION_PROP_MAGIC, magic, EQUAL); if (CreateStatisticsMessage(range, num_periods, REPORT_BY_MAGICS, MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), time_start, list_tmp, list_symbols, list_magics, i, array_msg)) { Print (array_msg[ 0 ]); list_msg.Add(array_msg[ 1 ]); } } Print ( "" ); } }

В функции вызывается функция создания статистики за указанный торговый период, выводит в журнал заголовок, шапку таблицы и статистику в табличном виде под шапкой таблицы. Сообщения для Push уведомлений записываются в переданный в метод указатель на список сообщений. Если в статистику включены отчёты в разрезе символов и магиков, то после вывода в журнал основной статистики, выводится заголовок и шапка таблицы статистики в разрезе символов и магиков. А под ними — отчёт по символам и магикам в табличном виде.





Функция, создающая и возвращающая строку "шапки" таблицы:



string StatisticsTableHeader( const string first, const bool commissions, const bool spreads) { string h_trades= "Trades " ; string h_long= "Long " ; string h_short= "Short " ; string h_profit= "Profit " ; string h_max= "Max " ; string h_min= "Min " ; string h_avg= "Avg " ; string h_costs= "Costs " ; string h_commiss=(commissions ? "Commiss " : "" ); string h_swap=(commissions ? "Swap " : "" ); string h_fee=(commissions ? "Fee " : "" ); string h_spread=(spreads ? "Spread " : "" ); int w=TABLE_COLUMN_W; int c=(commissions ? TABLE_COLUMN_W : 0 ); string sep1=(commissions ? "|" : "" ); string sep2=(spreads ? "|" : "" ); return StringFormat ( "|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s%s%*s%s%*s%s%*s%s" , w,first, w,h_trades, w,h_long, w,h_short, w,h_profit, w,h_max, w,h_min, w,h_avg, w,h_costs, c,h_commiss,sep1, c,h_swap,sep1, c,h_fee,sep1, w,h_spread,sep2); }

Функция создаёт строку в виде

| Symbols | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Commiss | Swap | Fee | Spread |

Последние четыре столбца — их отображение, зависит от того, разрешено ли использование в статистике значений комиссии, свопа, платы за сделки и спреда.

В первый столбец шапки вписывается наименование, переданное в функцию в параметрах, так как для разных таблиц там должны быть разные заголовки.

Подробнее о форматировании текстовых сообщений можно почитать в статьях "Изучаем PrintFormat() и берем готовые к использованию примеры" и "StringFormat(). Обзор, готовые примеры использования".







Функция, возвращающая заголовок описания запрашиваемого периода статистики:

string StatisticsRangeTitle( const ENUM_REPORT_RANGE range, const int num_periods, const ENUM_REPORT_BY report_by, const datetime time_start, const string symbol= NULL , const long magic= LONG_MAX ) { string report_by_str= ( report_by==REPORT_BY_SYMBOLS ? (symbol== NULL ? "by symbols " : "by " +symbol+ " " ) : report_by==REPORT_BY_MAGICS ? (magic== LONG_MAX ? "by magics " : "by magic #" +( string )magic+ " " ) : "" ); return StringFormat ( "Report %sfor the period \"%s\" from %s" , report_by_str,ReportRangeDescription(range, num_periods), TimeToString (time_start, TIME_DATE )); }

В зависимости от диапазона статистики и от фильтров статистики (по символу, по магику или по дате) создаётся и возвращается строка вида

Report for the period "3 months" from 2024.04 . 23 00 : 00

либо

Report by symbols for the period "3 months" from 2024.04 . 23 00 : 00

либо

Report by magics for the period "3 months" from 2024.04 . 23 00 : 00

и т.д.

Функция, возвращающая текст сообщения со статистикой:



bool CreateStatisticsMessage( const ENUM_REPORT_RANGE range, const int num_periods, const ENUM_REPORT_BY report_by, const string header, const datetime time_start, CArrayObj *list, CArrayString *list_symbols, CArrayLong *list_magics, const int index, string &array_msg[]) { string symbol = list_symbols.At(index); long magic = list_magics.At(index); if (list== NULL || list.Total()== 0 || (report_by==REPORT_BY_SYMBOLS && symbol== "" ) || (report_by==REPORT_BY_MAGICS && magic== LONG_MAX )) return false ; CPosition *pos_min = NULL ; CPosition *pos_max = NULL ; CArrayObj *list_tmp = NULL ; int index_min= WRONG_VALUE ; int index_max= WRONG_VALUE ; double profit=PropertyValuesSum(list, POSITION_PROP_PROFIT); double commissions=PropertyValuesSum(list,POSITION_PROP_COMMISSIONS); double swap=PropertyValuesSum(list, POSITION_PROP_SWAP); double fee=PropertyValuesSum(list, POSITION_PROP_FEE); double costs=commissions+swap+fee; double spreads=PositionsCloseSpreadCostSum(list); string s_0=(report_by==REPORT_BY_SYMBOLS ? symbol : report_by==REPORT_BY_MAGICS ? ( string )magic : ( string )list_symbols.Total())+ " " ; string s_trades= StringFormat ( "%d " , list.Total()); string s_profit= StringFormat ( "%+.2f " , profit); string s_costs= StringFormat ( "%.2f " ,costs); string s_commiss=(InpCommissionsInclude ? StringFormat ( "%.2f " ,commissions) : "" ); string s_swap=(InpCommissionsInclude ? StringFormat ( "%.2f " ,swap) : "" ); string s_fee=(InpCommissionsInclude ? StringFormat ( "%.2f " ,fee) : "" ); string s_spread=(InpSpreadInclude ? StringFormat ( "%.2f " ,spreads) : "" ); list_tmp=CSelect::ByPositionProperty(list, POSITION_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY , EQUAL); string s_long=(list_tmp!= NULL ? ( string )list_tmp.Total() : "0" )+ " " ; list_tmp=CSelect::ByPositionProperty(list, POSITION_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL , EQUAL); string s_short=(list_tmp!= NULL ? ( string )list_tmp.Total() : "0" )+ " " ; index_max=CSelect::FindPositionMax(list, POSITION_PROP_PROFIT); pos_max=list.At(index_max); double profit_max=(pos_max!= NULL ? pos_max.Profit() : EMPTY_VALUE ); string s_max=(profit_max!= EMPTY_VALUE ? StringFormat ( "%+.2f " ,profit_max) : "No trades " ); index_min=CSelect::FindPositionMin(list, POSITION_PROP_PROFIT); pos_min=list.At(index_min); double profit_min=(pos_min!= NULL ? pos_min.Profit() : EMPTY_VALUE ); string s_min=(profit_min!= EMPTY_VALUE ? StringFormat ( "%+.2f " ,profit_min) : "No trades " ); string s_avg= StringFormat ( "%.2f " , PropertyAverageValue(list, POSITION_PROP_PROFIT)); int w=TABLE_COLUMN_W; int c=(InpCommissionsInclude ? TABLE_COLUMN_W : 0 ); string sep1=(InpCommissionsInclude ? "|" : "" ); string sep2=(InpSpreadInclude ? "|" : "" ); array_msg[ 0 ]= StringFormat ( "|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s|%*s%s%*s%s%*s%s%*s%s" , w,s_0, w,s_trades, w,s_long, w,s_short, w,s_profit, w,s_max, w,s_min, w,s_avg, w,s_costs, c,s_commiss,sep1, c,s_swap,sep1, c,s_fee,sep1, w,s_spread,sep2); array_msg[ 1 ]= StringFormat ( "%s:

Trades: %s Long: %s Short: %s

Profit: %s Max: %s Min: %s Avg: %s

%s%s%s%s%s" , StatisticsRangeTitle(range, num_periods, report_by, time_start, (report_by==REPORT_BY_SYMBOLS ? symbol : NULL ), (report_by==REPORT_BY_MAGICS ? magic : LONG_MAX )), s_trades, s_long, s_short, s_profit, s_max, s_min, s_avg, (costs!= 0 ? "Costs: " +s_costs : "" ), (InpCommissionsInclude && commissions!= 0 ? " Commiss: " +s_commiss : "" ), (InpCommissionsInclude && swap!= 0 ? " Swap: " +s_swap : "" ), (InpCommissionsInclude && fee!= 0 ? " Fee: " +s_fee : "" ), (InpSpreadInclude && spreads!= 0 ? " Spreads: " +s_spread : "" )); return true ; }

В функции используется фильтрация списка и поиск индексов закрытых позиций при помощи ранее написанного нами класса CSelect. Из полученных списков создаются тексты для вывода данных в отчёт.

Тексты для отчёта создаются в самом конце функции в двух экземплярах — для табличного вывода в журнал и для обычной строки для Push уведомления.







Функция, заполняющая списки магиков и символов позиций из переданного списка:



void CreateSymbolMagicLists(CArrayObj *list, CArrayString *list_symbols, CArrayLong *list_magics) { if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ; i<list.Total(); i++) { CPosition *pos=list.At(i); if (pos== NULL ) continue ; string symbol=pos. Symbol (); list_symbols.Sort(); index=list_symbols.Search(symbol); if (index== WRONG_VALUE ) list_symbols.Add(symbol); long magic=pos.Magic(); list_magics.Sort(); index=list_magics.Search(magic); if (index== WRONG_VALUE ) list_magics.Add(magic); } }

Изначально мы не знаем по каким символам и магикам была торговля на аккаунте. Для того чтобы можно было получать отчёты в разрезе символов и магиков, необходимо найти в полном списке всех закрытых позиций все символы и все магики закрытых позиций и записать их в соответствующие списки. В данную функцию передаётся полный список всех закрытых позиций и указатели на списки символов и магиков. Все найденные символы и магики записываются в соответствующие списки. После работы функции будем иметь два заполненных списка символов и магиков, которые далее уже можно использовать для составления отчётов по раздельно символам и раздельно магикам.



Чтобы получить сумму значений какого-либо целочисленного или вещественного свойства всех позиций в списке, нужно в цикле сложить значения этого свойства. Зачем это нужно? Ну, например, для получения значения общего спреда, либо общей прибыли или убытка. Напишем функции, позволяющие складывать значения указанных свойств всех позиций в списке.



Функция, возвращающая сумму величин указанного целочисленного свойства всех позиций в списке:

long PropertyValuesSum(CArrayObj *list, const ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property) { long res= 0 ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos=list.At(i); res+=(pos!= NULL ? pos.GetProperty(property) : 0 ); } return res; }

В цикле по списку, указатель на который передан в функцию, получаем значение указанного свойства из объекта по индексу цикла и складываем с результирующим значением. В итоге по завершении цикла будем иметь сумму значений указанного свойства всех позиций в переданном в функцию списке.

Функция, возвращающая сумму величин указанного вещественного свойства всех позиций в списке:



double PropertyValuesSum(CArrayObj *list, const ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property) { double res= 0 ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos=list.At(i); res+=(pos!= NULL ? pos.GetProperty(property) : 0 ); } return res; }





На том же принципе создадим функции, возвращающие среднее значение указанного свойства.

Функция, возвращающая среднюю величину указанного целочисленного свойства всех позиций в списке:



double PropertyAverageValue(CArrayObj *list, const ENUM_POSITION_PROPERTY_INT property) { long res= 0 ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos=list.At(i); res+=(pos!= NULL ? pos.GetProperty(property) : 0 ); } return (total> 0 ? ( double )res/( double )total : 0 ); }





Функция, возвращающая среднюю величину указанного вещественного свойства всех позиций в списке:



double PropertyAverageValue(CArrayObj *list, const ENUM_POSITION_PROPERTY_DBL property) { double res= 0 ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos=list.At(i); res+=(pos!= NULL ? pos.GetProperty(property) : 0 ); } return (total> 0 ? res/( double )total : 0 ); }





Функция, возвращающая сумму стоимости спредов сделок закрытия всех позиций в списке:



double PositionsCloseSpreadCostSum(CArrayObj *list) { double res= 0 ; if (list== NULL ) return 0 ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CPosition *pos=list.At(i); res+=(pos!= NULL ? pos.SpreadOutCost() : 0 ); } return res; }

Так как у позиции нет свойства "стоимость спреда", то здесь мы не можем воспользоваться вышенаписанными функциями. Поэтому здесь напрямую используем метод объекта позиции, рассчитывающий и возвращающий стоимость спреда при закрытии позиции. Все полученные значения всех позиций в списке складываем в итоговый результат и возвращаем полученное значение.







Функция, возвращающая описание периода отчёта:



string ReportRangeDescription(ENUM_REPORT_RANGE range, const int num_period) { switch (range) { case REPORT_RANGE_DAILY : return ( "Daily" ); case REPORT_RANGE_WEEK_BEGIN : return ( "Weekly" ); case REPORT_RANGE_MONTH_BEGIN : return ( "Month-to-date" ); case REPORT_RANGE_YEAR_BEGIN : return ( "Year-to-date" ); case REPORT_RANGE_NUM_DAYS : return StringFormat ( "%d days" , num_period); case REPORT_RANGE_NUM_MONTHS : return StringFormat ( "%d months" , num_period); case REPORT_RANGE_NUM_YEARS : return StringFormat ( "%d years" , num_period); case REPORT_RANGE_ALL : return ( "Entire period" ); default : return ( "Unknown period: " +( string )range); } }

В зависимости от переданного значения периода отчёта и количества дней/месяцев/лет, создаётся и возвращается строка описания.





Мы рассмотрели все функции программы сервиса, и саму программу — её главный цикл. Давайте её скомпилируем и запустим сервис. После компиляции, программа будет находиться в окне терминала "Навигатор" в разделе "Сервисы".



Находим наш сервис, и в меню ПКМ выбираем "Добавить сервис":





После чего откроется окно настроек программы:







После запуска сервиса будет создан ежедневный отчёт, включающий

общий отчёт за три месяца и отчёт за три месяца в разрезе символов и магиков ,

, общий отчёт за два года и отчёт за два года в разрезе символов и магиков :



Reporter -Service notifications OK Reporter 68008618 : Artem (MetaQuotes Ltd., Demo, 10779.50 USD, Hedging) Reporter Beginning to create a list of closed positions... Reporter A list of 155 positions was created in 8828 ms Reporter "Daily" no trades Reporter "7 days" no trades Reporter Report for the period "3 months" from 2024.04 . 23 00 : 00 Reporter | Symbols | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Commiss | Swap | Fee | Spread | Reporter | 2 | 77 | 17 | 60 | + 247.00 | + 36.70 | - 0.40 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | Reporter Reporter Report by symbols for the period "3 months" from 2024.04 . 23 00 : 00 Reporter | Symbol | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Commiss | Swap | Fee | Spread | Reporter | EURUSD | 73 | 17 | 56 | + 241.40 | + 36.70 | - 0.40 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | Reporter | GBPUSD | 4 | 0 | 4 | + 5.60 | + 2.20 | + 0.10 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | Reporter Reporter Report by magics for the period "3 months" from 2024.04 . 23 00 : 00 Reporter | Magic | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Commiss | Swap | Fee | Spread | Reporter | 0 | 75 | 15 | 60 | + 246.60 | + 36.70 | - 0.40 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | Reporter | 10879099 | 1 | 1 | 0 | + 0.40 | + 0.40 | + 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 27394171 | 1 | 1 | 0 | + 0.00 | + 0.00 | + 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter Reporter Report for the period "2 years" from 2022.07 . 23 00 : 00 Reporter | Symbols | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Commiss | Swap | Fee | Spread | Reporter | 2 | 155 | 35 | 120 | + 779.50 | + 145.00 | - 22.80 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | Reporter Reporter Report by symbols for the period "2 years" from 2022.07 . 23 00 : 00 Reporter | Symbol | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Commiss | Swap | Fee | Spread | Reporter | EURUSD | 138 | 30 | 108 | + 612.40 | + 36.70 | - 22.80 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | Reporter | GBPUSD | 17 | 5 | 12 | + 167.10 | + 145.00 | - 7.20 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | Reporter Reporter Report by magics for the period "2 years" from 2022.07 . 23 00 : 00 Reporter | Magic | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Commiss | Swap | Fee | Spread | Reporter | 0 | 131 | 31 | 100 | + 569.10 | + 36.70 | - 8.50 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | Reporter | 1 | 2 | 0 | 2 | + 2.80 | + 1.80 | + 1.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | Reporter | 123 | 2 | 0 | 2 | + 0.80 | + 0.40 | + 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 1024 | 2 | 1 | 1 | + 0.10 | + 0.10 | + 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reporter | 140578 | 1 | 0 | 1 | + 145.00 | + 145.00 | + 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | Reporter | 1114235 | 1 | 0 | 1 | + 2.30 | + 2.30 | + 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 1769595 | 1 | 0 | 1 | + 15.00 | + 15.00 | + 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 1835131 | 1 | 0 | 1 | + 3.60 | + 3.60 | + 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 2031739 | 1 | 0 | 1 | + 15.00 | + 15.00 | + 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 2293883 | 1 | 0 | 1 | + 1.40 | + 1.40 | + 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 2949243 | 1 | 0 | 1 | - 15.00 | - 15.00 | - 15.00 | - 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reporter | 10879099 | 1 | 1 | 0 | + 0.40 | + 0.40 | + 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 12517499 | 1 | 1 | 0 | + 15.00 | + 15.00 | + 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reporter | 12976251 | 1 | 0 | 1 | + 2.90 | + 2.90 | + 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 13566075 | 1 | 0 | 1 | + 15.00 | + 15.00 | + 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 13959291 | 1 | 0 | 1 | + 15.10 | + 15.10 | + 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 15728763 | 1 | 0 | 1 | + 11.70 | + 11.70 | + 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 16121979 | 1 | 0 | 1 | + 15.00 | + 15.00 | + 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 16318587 | 1 | 0 | 1 | - 15.00 | - 15.00 | - 15.00 | - 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reporter | 16580731 | 1 | 0 | 1 | + 2.10 | + 2.10 | + 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter | 21299323 | 1 | 0 | 1 | - 22.80 | - 22.80 | - 22.80 | - 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reporter | 27394171 | 1 | 1 | 0 | + 0.00 | + 0.00 | + 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | Reporter Reporter Beginning of sending 31 notifications to MQID Reporter 10 out of 31 messages sent. Reporter No more than 10 messages per minute! Message limit has been reached. Wait 55 seconds until a minute is up. Reporter 20 out of 31 messages sent. Reporter No more than 10 messages per minute! Message limit has been reached. Wait 55 seconds until a minute is up. Reporter 30 out of 31 messages sent. Reporter No more than 10 messages per minute! Message limit has been reached. Wait 55 seconds until a minute is up. Reporter Sending 31 notifications completed

По окончании вывода отчётов в журнал, сервис запустил отправку отчётов на смартфон. 31 сообщение было отправлено за 4 раза — по 10 сообщений в минуту.

Так как торговля за вчерашний день и в течение семи дней до даты получения отчёта не велась, то сервис выдал об этом сообщение.

Если же в настройках отключить отчёты в разрезе символов и магиков, отключить комиссии и спреды, запретить отчёты за заданное количество дней, но разрешить дневные, за текущую неделю, месяц и год,





то статистика будет уже в ином виде:

Reporter -Service notifications OK Reporter 68008618 : Artem (MetaQuotes Ltd., Demo, 10779.50 USD, Hedging) Reporter Beginning to create a list of closed positions... Reporter A list of 155 positions was created in 8515 ms Reporter "Daily" no trades Reporter "Weekly" no trades Reporter Report for the period "Month-to-date" from 2024.07 . 01 00 : 00 Reporter | Symbols | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Reporter | 2 | 22 | 3 | 19 | + 46.00 | + 5.80 | - 0.30 | 2.09 | 0.00 | Reporter Reporter Report for the period "Year-to-date" from 2024.01 . 01 00 : 00 Reporter | Symbols | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Reporter | 2 | 107 | 31 | 76 | + 264.00 | + 36.70 | - 7.20 | 2.47 | 0.00 | Reporter Reporter Report for the period "Entire period" from 1970.01 . 01 00 : 00 Reporter | Symbols | Trades | Long | Short | Profit | Max | Min | Avg | Costs | Reporter | 2 | 155 | 35 | 120 | + 779.50 | + 145.00 | - 22.80 | 5.03 | 0.00 | Reporter Reporter Beginning of sending 3 notifications to MQID Reporter Sending 3 notifications completed

Все таблички с отчётами выше печатаются в журнале "Эксперты" терминала.



На смартфон же приходят отчёты в немного ином виде:





Здесь любые нулевые значения комиссий не выводятся в отчёте, независимо от включенного разрешения на такие значения — для экономии места в строке отчёта, длина которой не может быть более 255 символов.





Заключение

На основе создания программы сервиса мы рассмотрели возможность хранения различных данных и получения списков данных по всевозможным критериям. Рассмотренная концепция позволяет создавать наборы различных данных в списках объектов, получать указатели на требуемые объекты по указанным свойствам, а также создавать отфильтрованные по требуемому свойству списки объектов, что в совокупности позволяет хранить данные в виде базы данных и получать необходимую информацию. Полученную информацию мы можем представлять в виде, например, торговых отчётов, выводить их в журнал и отправлять в уведомлениях на смартфон пользователя по MetaQuotes ID.

Кроме того, можно пойти дальше и доработать представленную сегодня программу сервис для расширения отчётов и вывода их на отдельный график в виде таблиц, графиков и диаграмм, и именно в том виде, который требуется пользователю — всё это даёт возможность сделать язык MQL5.

К статье прикреплены все файлы данного проекта и архив, который можно распаковать в папку терминала MQL5 и сразу же пользоваться программой, предварительно скомпилировав файл Reporter.mq5.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



